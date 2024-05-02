INTJ مقابل INFJ: فهم السمات الرئيسية والاختلافات

هل تساءلت يومًا لماذا، على الرغم من اختلافات الأشخاص، يمكنهم التواصل مع شخص جديد على الفور؟ كما لو كانوا أصدقاء منذ الأزل؟ هذا بسبب أنواع شخصياتهم.

لا تؤثر أنواع الشخصيات على الجوانب الشخصية في حياتنا فحسب، بل تؤثر أيضًا على أساليب عملنا وعاداتنا وعلاقاتنا الشخصية مع زملائنا.

تستخدم العديد من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 مؤشر نوع مايرز بريجز (MBTI) للتعرف على سمات شخصيات الأشخاص لأغراض تطوير القيادة ومنع النزاعات والتوظيف.

مؤشر MBTI هو استبيان يتم الإبلاغ عنه ذاتيًا ويصنف الأشخاص إلى 16 نوعًا مختلفًا من الشخصيات من خلال تقييم شخصيتهم باستخدام أربعة تقسيمات محددة: الانطواء مقابل الانبساط، والاستشعار مقابل الحدس، والتفكير مقابل الشعور، والحكم مقابل الإدراك.

أجب عن مجموعة معينة من الأسئلة في اختبار شخصية مجاني عبر الإنترنت وسيقوم مؤشر MBTI بتعيين رمز من أربعة أحرف بناءً على تفضيلاتك في كل فئة (على سبيل المثال، ENFP، ISTJ، INTJ، INFJ، INFJ).

يعتبر INFJ و INTJ من بين أندر ثلاثة أنواع من الشخصيات في العالم! تابع القراءة لاستكشاف هذه الأنواع من الشخصيات، وتحديد ديناميكياتها وتوافقها، واكتشاف الأدوات التي يمكن أن تساعد المؤسسات على إدارة الشخصيات المختلفة بشكل منتج!

لمحة سريعة عن أنماط شخصية INTJ مقابل INFJ

إذا كنت تشعر بالفضول بشأن اختبار MBTI وتعتقد أنك إما INTJ أو INFJ، فإليك لمحة سريعة عن هذه الأنواع الفريدة من الشخصيات:

ميزات INTJ (المهندس المعماري) INFJ (المحامي) الوظيفة المهيمنة التفكير الانطوائي (Ti) الحدس الانطوائي (Ni) التركيز المنطق، والأنظمة، والكفاءة القيم، والمعنى، والرؤية طويلة المدى اتخاذ القرارات موضوعي، تحليلي، يركز على النتائج قيم، قيم، يأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على الآخرين التفاعل الاجتماعي يستمتع بالمحادثات العميقة ولكنه يحتاج إلى وقت بمفرده لإعادة شحن طاقاته يمكن أن يكون دافئًا ظاهريًا ولكنه يحتاج إلى العزلة لمعالجة المشاعر نقاط القوة استراتيجي، مستقل، يحل المشاكل متبصر، متعاطف، مثالي نقاط الضعف يمكن أن يُنظر إليه على أنه بارد أو عديم الإحساس قد يعاني من النقد أو الصراع

وغالبًا ما يكافئ المجتمع الحديث الانفتاح والحزم، وهو ما قد يكون السبب في ندرة وجود أصحاب الشخصية المنفتحة والضعيفة. دعونا نتعمق أكثر في ما يجعل هاتين الشخصيتين أكثر تميزاً!

ما هو نوع شخصية INTJ؟

تعني INTJ الانطواء (I) والحدس (N) والتفكير (T) والحكم (J). يُعرف نوع شخصية INTJ الذي يُطلق عليه أيضاً اسم "المهندس المعماري" بعقله الاستراتيجي وتفكيره المستقل وتركيزه على الكفاءة.

الخصائص الرئيسية لشخصية INTJ

فيما يلي بعض المحددات الرئيسية لنوع شخصية INTJ:

الانطوائيون: يكتسب أصحاب الشخصية الانطوائية الطاقة من قضاء الوقت بمفردهم عندما يتمكنون من إعادة شحن طاقتهم ومعالجة المعلومات داخلياً. قد يكون التفاعل الاجتماعي ومعالجة مشاعر الآخرين مستنزفاً لهم، لكنهم يقدّرون المحادثات الهادفة مع الأفراد ذوي التفكير المماثل

يكتسب أصحاب الشخصية الانطوائية الطاقة من قضاء الوقت بمفردهم عندما يتمكنون من إعادة شحن طاقتهم ومعالجة المعلومات داخلياً. قد يكون التفاعل الاجتماعي ومعالجة مشاعر الآخرين مستنزفاً لهم، لكنهم يقدّرون المحادثات الهادفة مع الأفراد ذوي التفكير المماثل بديهية: التركيز على الصورة الكبيرة والأنماط والاحتمالات المستقبلية أمر بالغ الأهمية لهذا النوع من الشخصيات. فهم ينجذبون إلى المفاهيم المجردة والأفكار النظرية بدلاً من التفاصيل الملموسة

التركيز على الصورة الكبيرة والأنماط والاحتمالات المستقبلية أمر بالغ الأهمية لهذا النوع من الشخصيات. فهم ينجذبون إلى المفاهيم المجردة والأفكار النظرية بدلاً من التفاصيل الملموسة التفكير: يسود المنطق والعقل لدى أصحاب هذه الشخصية. فهم يتخذون قراراتهم بناءً على بيانات وتحليلات موضوعية، ويعطون الأولوية للكفاءة والفعالية على عواطفهم

يسود المنطق والعقل لدى أصحاب هذه الشخصية. فهم يتخذون قراراتهم بناءً على بيانات وتحليلات موضوعية، ويعطون الأولوية للكفاءة والفعالية على عواطفهم التحكيم: يفضل الأشخاص ذوو الشخصية المتكاملة الهيكلية والتنظيم. يحبون أن يكون لديهم خطة ويكرهون التغييرات في اللحظة الأخيرة، وهي سمة تجعلهم حاسمين وموجهين نحو الهدف

نقاط القوة والضعف لدى INTJ

يُظهر الأشخاص ذوو الشخصية المتكاملة مجموعة رائعة من نقاط القوة التي تجعلهم عقولاً استراتيجية مدبرة. فهم يمتلكون القدرة الفطرية على تصور الأهداف الشاملة مع تحليل المشاكل المعقدة إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

نقاط القوة

هم مفكرون استراتيجيون ويتفوقون في تحليل المواقف المعقدة وتحديد المشاكل وتطوير حلول مبتكرة

ويتفوقون في تحليل المواقف المعقدة وتحديد المشاكل وتطوير حلول مبتكرة قدرتهم على التفكير المستقبلي بعدة خطوات تجعلهم أصولاً قيّمة في التخطيط الاستراتيجي

هم الأكثر ارتياحاً في العمل بمفردهم واتخاذ قراراتهم بأنفسهم

واتخاذ قراراتهم بأنفسهم باعتبار أن حكمهم هو المرشد الأساسي، فهم لا يتأثرون بسهولة بآراء الآخرين

إن عقولهم التحليلية وتركيزهم على الكفاءة تجعلهم بارعين في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول الإبداعية

يمكنهم رؤية الإمكانات طويلة الأجل في المواقف ولديهم إحساس قوي بالهدف

لديهم الدافع لإحداث تأثير دائم على العالم

نقاط الضعف

قد يتجاهلون أحياناً الجوانب العاطفية للمواقف بسبب تركيزهم على المنطق والكفاءة

بسبب تركيزهم على المنطق والكفاءة قد يجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم بصراحة، الأمر الذي قد يُساء فهمه على أنه برود

يمكن أن تجعلهم قناعاتهم القوية وتفضيلهم للهيكلية مقاومين للأفكار الجديدة أو التغييرات في الخطط

أو التغييرات في الخطط يمكن أن تؤدي الرغبة في إيجاد الحلول المثلى إلى الكمالية، مما يجعلهم يتورطون في التفاصيل أو يصبحون نقديين بشكل مفرط

أصحاب INTJs في العمل

الأشخاص من أصحاب الشخصية المثالية في مكان العمل هم قوة لا يستهان بها. عندما يتم إشراكهم وتمكينهم، يصبحون أصولاً لا تقدر بثمن، ويقودون الابتكار والكفاءة وحل المشكلات داخل فرقهم ومؤسساتهم.

INTJs في القيادة

يمكن أن يكون أصحاب الشخصية المعنوية من أصحاب الشخصية المعنوية قادة استثنائيين، حيث يقدمون مزيجاً فريداً من التفكير الاستراتيجي والقوة التحليلية والرؤية المستقبلية.

يتفوقون في رؤية الصورة الكبيرة وصياغة خطط طويلة الأجل. كما أنهم بارعون في تحليل الاتجاهات وتوقع الاحتياجات المستقبلية، مما يسمح لهم بتوجيه فرقهم نحو أهداف طموحة ومحددة جيدًا.

يسعون جاهدين لتبسيط العمليات وتحسين الأداء. كما أنهم بارعون في تحديد وإزالة التكرار، مما يساعدهم على خلق بيئة عمل فعالة ومنتجة.

INTJs كموظفين

في متاهة المكاتب، يتنقل الأشخاص من أصحاب الشخصية المعنوية بدقة المهندسين المعماريين. تعمل عقولهم الاستراتيجية باستمرار على التحليل والتحسين وصياغة الحلول للمشاكل. إنهم الأشخاص الذين يستطيعون حلّ المواقف المعقدة بخيط واحد من المنطق، وتركيزهم حاد على المسار الأكثر كفاءة.

امنحهم الاستقلالية، زاوية هادئة للعمل على المشاكل الصعبة التي تتطلب حلولاً مبتكرة. راقبهم وهم يفكرون بدقة في كل زاوية قبل اتخاذ إجراء حاسم.

يكمن مفتاح إطلاق العنان لإمكانات INTJ الكاملة في تهيئة البيئة المناسبة. ثق بهم في توجيه مشاريعهم، وفر لهم تحديات محفزة تثير فضولهم، وقلل من الملهيات.

ولكن ما هو مسارهم الوظيفي المثالي؟ استمر في القراءة للتعرّف على الملامح الوظيفية المثالية لشخص من أصحاب الشخصية المثالية.

المسارات الوظيفية لـ INTJ

غالباً ما تتفوق شخصيات INTJ في الوظائف التي تتطلب التفكير الاستراتيجي، وحل المشكلات، والعمل المستقل. تتضمن بعض المسارات الوظيفية المحتملة المناسبة تماماً لشخصيتهم ما يلي:

مهندس

عالم

مطور برمجيات

خبير استراتيجي

محامي

أطباء (خاصة في المجالات ذات التوجه البحثي)

كاتب (خاصة الكتابة التقنية أو العمل الحر)

رائد أعمال

ما هو نوع شخصية INFJ؟

يرمز INFJ إلى الانطواء (I)، والحدس (N)، والشعور (F)، والحكم (J)، وهو نوع من الشخصيات يُشار إليه أيضاً باسم "المدافع". وهم معروفون بتعاطفهم العميق وحدسهم القوي ومثاليتهم.

الخصائص الرئيسية لشخصية INFJ

فيما يلي بعض أنماط الشخصية التي قد يرتبط بها أصحاب هذا النوع من الشخصيات INFJ:

يعيدون شحن طاقتهم من خلال العزلة الهادئة: يجد أصحاب الشخصيات من أصحاب الشخصيات غير المتجانسة أن مخزونهم من الطاقة يمتلئ من خلال العزلة الهادئة. وهذا يسمح لهم بالتعمق في عالمهم الداخلي، ومعالجة العواطف، واكتساب الوضوح في رؤاهم

يجد أصحاب الشخصيات من أصحاب الشخصيات غير المتجانسة أن مخزونهم من الطاقة يمتلئ من خلال العزلة الهادئة. وهذا يسمح لهم بالتعمق في عالمهم الداخلي، ومعالجة العواطف، واكتساب الوضوح في رؤاهم المفكرون الرؤيويون: هم أشخاص ذوو رؤية واسعة، ينجذبون إلى الأنماط والاحتمالات التي تلوح في الأفق. يمتلكون حساً حدسياً قوياً، ويسعون إلى فهم المعنى الأعمق للأشياء وما قد يحمله المستقبل

هم أشخاص ذوو رؤية واسعة، ينجذبون إلى الأنماط والاحتمالات التي تلوح في الأفق. يمتلكون حساً حدسياً قوياً، ويسعون إلى فهم المعنى الأعمق للأشياء وما قد يحمله المستقبل المثاليون المتعاطفون: يفضلون الإحساس على التفكير، ويسترشدون بقيمهم وتعاطفهم. التعاطف هو حجر الزاوية في كيانهم، وهم يسعون جاهدين للتحقق من صحة مشاعر الآخرين وإحداث تأثير إيجابي على العالم من حولهم

يفضلون الإحساس على التفكير، ويسترشدون بقيمهم وتعاطفهم. التعاطف هو حجر الزاوية في كيانهم، وهم يسعون جاهدين للتحقق من صحة مشاعر الآخرين وإحداث تأثير إيجابي على العالم من حولهم صانعو القرار المنظمون: يزدهر أصحاب هذا النوع من أصحاب الشخصية المتكاملة في بيئات منظمة ويقدرون وجود خطة محددة. يمكن أن تؤدي التغييرات في اللحظة الأخيرة إلى تعطيل تدفقهم. كما أن تفضيلهم للحكم على الأمور يمكّنهم من أن يكونوا حاسمين وموجهين نحو الهدف في مساعيهم

نقاط القوة والضعف لدى أصحاب الشخصية الدافئة

يُظهر أصحاب هذه الشخصية مزيجًا استثنائيًا من نقاط القوة التي تجعلهم أصحاب رؤية ثاقبة. لديهم موهبة طبيعية لتصور وجهات نظر شاملة مع تفكيك التحديات بمهارة إلى مكونات قابلة للتحقيق.

نقاط القوة

يمتلك أصحاب هذه الشخصية فهم عميق للمشاعر والدوافع الإنسانية . يمكنهم رؤية الأشياء من وجهات نظر الآخرين وتقديم الدعم الحقيقي

. يمكنهم رؤية الأشياء من وجهات نظر الآخرين وتقديم الدعم الحقيقي يحركهم شعور قوي بالهدف والرغبة في جعل العالم مكاناً أفضل

والرغبة في جعل العالم مكاناً أفضل لا يمتلكون فقط رؤية واضحة للمستقبل، بل يلهمون الآخرين ب مثاليتهم

يسمح الحدس والتعاطف اللذان يشكلان جوهر شخصية أصحاب هذا النوع من الأشخاص بالتوصل إلى حلول مبتكرة تعالج الأسباب الجذرية للمشاكل

يستطيع أصحاب هذا النوع من الأشخاص التعبير عن أنفسهم بوضوح وبلاغة

إنهم ماهرون في الإصغاء الفعال وفهم احتياجات الآخرين

نقاط الضعف

حساسيتهم تجاه مشاعر الآخرين يمكن أن تجعلهم يشعرون بالاستنزاف، خاصة في البيئات المشحونة عاطفياً

يحتاج أصحاب هذه الشخصية إلى إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية لتجنب الإرهاق

يمكن أن تؤدي رغبتهم في مساعدة الآخرين في بعض الأحيان إلى إهمال مشاعرهم واحتياجاتهم الخاصة أو تحمل الكثير من الأمور

الأشخاص ذوو الشخصيات غير المتجانسة يكرهون النزاعات وقد يتجنبون الخلافات تمامًا

وقد يتجنبون الخلافات تمامًا يمكن أن يأخذوا الانتقادات على محمل شخصي، حتى لو كانت بناءة

INFJs في العمل

في العمل، تتعامل هذه الشخصية مع المواقف في العمل مثل الدبلوماسيين المتعاطفين. يمكنهم على الفور التقاط التيارات العاطفية الخفية في المكتب.

وبفضل طبيعتهم الاستبطانية، فإنهم يعيدون شحن طاقاتهم في الزوايا الهادئة، ويعالجون هذه المشاعر ويخرجون بحلول ثاقبة لا تأخذ بعين الاعتبار المهمة المطروحة فحسب، بل التأثير على جميع المعنيين.

ومع ذلك، فإن شخصيتهم الفريدة تجعلهم قادة عظماء أيضاً!

INFJs في القيادة

تخيل نوراً مرشداً يشع بالدفء والتعاطف. هذا هو قائد INFJ وحدسهم بوصلة تدفع الفريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

إذن، ما هي البيئة المثالية لقائد INFJ؟

يقدّر رؤيتهم الاستراتيجية في وضع أهداف المشروع ويتيح لهم مساحة لإعادة شحن طاقاتهم، ويعزز روح التعاون.

تحت قيادة قائد من أصحاب الشخصية المتكاملة في مجال العمل (INFJ)، لا تصبح الرحلة نحو هدف مشترك مثمرة فحسب، بل تصبح ذات مغزى عميق لجميع المشاركين.

INFJs كموظفين

ينزلق الأشخاص من أصحاب الشخصية المتكاملة في مكان العمل برشاقة هادئة، حيث أن تعاطفهم قوة خارقة تسمح لهم بفهم زملائهم على مستوى أعمق.

إنهم الأشخاص الذين يمكنهم الشعور بالإحباطات غير المعلنة وتقديم أذن صاغية أو كلمة تشجيع، حيث يمثل حدسهم خارطة طريق لتجاوز التيارات العاطفية الخفية.

المناصرون هم أشخاص مثاليون في الصميم، وتقودهم هذه المثالية إلى خلق بيئة عمل إيجابية ومتناغمة.

المسارات الوظيفية لـ INFJ

غالبًا ما يتفوق أصحاب هذه الشخصية في الوظائف التي تتطلب منهم ممارسة تعاطفهم وحدسهم ورغبتهم في مساعدة الآخرين. تتضمن بعض المسارات المهنية المحتملة المناسبة لشخصيتهم ما يلي

مستشار

المعالج النفسي

أخصائي اجتماعي

أخصائي موارد بشرية

كاتب (خاصة الكتابة الإبداعية)

رجل دين

مدرس

قائد مؤسسة غير ربحية

من خلال الاستفادة من تعاطفهم، وحدسهم، ومثاليتهم، يمكن لأصحاب الشخصية غير النمطية أن يؤثروا بشكل إيجابي على العالم وأن يبنوا علاقات قوية وذات مغزى مع الآخرين.

الاختلافات وأوجه التشابه الرئيسية بين أصحاب الشخصية البينية الداخلية وأصحاب الشخصية غير البينية الداخلية

يشترك كل من الأشخاص ذوي الشخصية المتكاملة والشخص ذو الشخصية غير المتكاملة في بعض السمات الأساسية ولكنهما يختلفان في كيفية استخدامهما لها. فيما يلي تفصيل لأوجه التشابه والاختلاف بينهما:

الاختلافات الرئيسية

قد تظن أنه بما أن هذين النوعين من الشخصيات يشتركان في ثلاثة أحرف، فلن يكونا مختلفين إلى هذا الحد. حسنًا، استعد للمفاجأة!

1. اتخاذ القرار

الأشخاص ذوو الشخصية المتكاملة هم العقول التحليلية المثالية. فهم يحللون المعلومات بدقة جراحية، ويعطون الأولوية للحقائق الباردة والقاسية والبيانات الموضوعية.

يُنظر إلى العواطف على أنها مصدر إلهاء محتمل، ويتم اتخاذ القرارات بناءً على ما يمليه المنطق وما سيؤدي إلى النتيجة الأكثر كفاءة ونجاحاً.

من ناحية أخرى، يراعي أصحاب الشخصية غير المتجانسة المنطق والعاطفة في عملية اتخاذ القرار.

وفي حين أنهم يقدرون الحقائق والتحليل، فإن دافعهم الأساسي يكمن في فهم العنصر البشري. فهم يسعون جاهدين لإيجاد حلول مربحة لجميع الأطراف بما يعود بالنفع على جميع المعنيين، مما يعزز الانسجام والنتائج الإيجابية.

2. التركيز

ينجذب أصحاب الشخصيات البارزة إلى الأنظمة والكفاءة والتخطيط الاستراتيجي. فهم يستمتعون بالتحدي المتمثل في تحسين العمليات وتحديد مسار العمل الأكثر فعالية وتحقيق أهداف محددة بوضوح.

يهتم أصحاب الشخصية غير المتكاملة أكثر ب فهم المعنى الأعمق وراء الأشياء. إنهم متعاطفون بالفطرة، ويسعون إلى إحداث تغيير إيجابي وبناء شعور بالتواصل.

3. التفاعلات الاجتماعية

يمكن أن يظهر تركيز أصحاب الشخصية المتكاملة على المنطق والكفاءة في بعض الأحيان على أنهم باردون أو غير حساسين. وقد يجدون صعوبة في الحديث القصير، ويجدونه مملاً وغير مثمر.

بينما يشع أصحاب الشخصية غير المتجانسة بالدفء والتعاطف، مما يجعلهم متواصلين ممتازين وبناة علاقات. ويمكنهم التعامل مع التيارات العاطفية المعقدة بكياسة وتفهم.

4. نقاط الضعف

على الرغم من أن قوتهم المنطقية لا يمكن إنكارها، إلا أن أصحاب الشخصية المتكاملة قد يواجهون صعوبة في مراعاة الجوانب العاطفية للمواقف. تركيزهم على الكفاءة يمكن أن يجعلهم غير مرنين ويقاومون التغييرات في الخطط.

يمكن أن تكون حساسية أصحاب هذه الشخصية تجاه مشاعر الآخرين سلاح ذو حدين. فهم معرضون للإرهاق بسبب إدراكهم المستمر و مراعاة مشاعر من حولهم.

أوجه التشابه الرئيسية

على الرغم من أن أصحاب الشخصية المتكاملة وأصحاب الشخصية غير المتكاملة لديهم مقاربات مختلفة في اتخاذ القرارات والتفاعل الاجتماعي، إلا أن وظائفهم المعرفية الأساسية تؤدي إلى بعض نقاط القوة المشتركة.

إليك نظرة أعمق على أوجه التشابه التي تجمع بين هذين النوعين الفريدين من الشخصيات:

1. الاستبطان

يتمتع كل من أصحاب شخصيات INTJ و INFJ بقوة التفكير الانطوائي. إنهم أرواح استبطانية تتوق إلى العزلة لمعالجة الأفكار والعواطف.

يتيح لهم قضاء الوقت بمفردهم التعمق في عالمهم الداخلي، وتحليل المعلومات بدقة، وصياغة خطط مدروسة جيدًا.

تعزز هذه الطبيعة الاستبطانية عمق الفهم، مما يجعلهم مراقبين ثاقبين للعالم من حولهم.

2. تخطيط الصورة الشاملة

ينجذب هذان النوعان من الشخصيات إلى فهم "لماذا" وراء الأشياء. فهم يتفوقون في رؤية الصورة الكبيرة، وتحديد الأنماط، والتفكير في الاحتمالات المستقبلية.

يسمح لهم هذا التفكير الرؤيوي بتطوير استراتيجيات طويلة الأمد، وتوقع المشاكل المحتملة، وإيجاد حلول مبتكرة مع فهم واضح للنتائج المرجوة.

3. الاعتماد على الذات

لا يخجل أصحاب شخصيات INTJ أو INFJ من العمل بشكل مستقل. فهما يشعران بالراحة في تولي ملكية المشاريع، والثقة في حكمهما، واتخاذ القرارات دون الحاجة إلى مصادقة مستمرة.

هذا الاعتماد على الذات يسمح لهم بالتفوق في المهام التي تتطلب التركيز، والتركيز، والقدرة على التفكير النقدي دون ضغط خارجي.

4. الولاء

في حين أن أنماطهم الاجتماعية قد تختلف، إلا أن كلاً من الأشخاص ذوي الشخصية المتكاملة والشخصيات غير المتكاملة يشكلون علاقات عميقة وذات مغزى مع من يثقون بهم

إنهم مخلصون بشدة ويحمون أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم بشدة، ويقدمون دعمًا وتفانيًا لا يتزعزع لمن هم قريبون منهم.

يمكن أن يتوصل هذان النوعان من أصحاب هذا النمط من الذكاء العاطفي إلى حلول مبتكرة للمشاكل وتحقيق نتائج ذات مغزى عند العمل معًا.

لذا، دعونا نكتشف الأدوات التي ستشجع هذين النوعين من الشخصيات على الازدهار في مكان العمل!

استراتيجيات التعاون بين أصحاب شخصيات INTJ و INFJ

من الممكن أن يكون التعاون بين أصحاب شخصيات INTJ، العقول المدبرة الاستراتيجية، وأصحاب INFJ، أصحاب الرؤى المتعاطفة، مثمرًا بشكل لا يصدق إذا تمت إدارته من خلال التواصل الفعال .

إليك كيفية الاستفادة من نقاط قوتهم والتغلب على الاختلافات المحتملة لتحقيق ذروة العمل الجماعي مع ClickUp, برنامج مجاني لإدارة المشاريع مع أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع وميزات أخرى متنوعة.

1. أحضرهم على أرضية مشتركة

من خلال نقاط القوة والخصائص التي قمنا بتحليلها أعلاه، من الواضح جداً أن هاتين الشخصيتين من أصحاب التفكير ذو الرؤية الكبيرة.

فهما يعملان على المدى الطويل ويتفوقان في امتلاكهما لسير العمل المنهجي مع الأدوات التي تساعدهما على التخطيط الاستراتيجي للمستقبل.

تتيح لك طرق عرض ClickUp المرنة والقابلة للتخصيص بالكامل رؤية كل شيء في لمحة، بدءًا من مهامك اليومية إلى المهام المعلقة أو المستقبلية

مع أكثر من 15 مشاهدات ClickUp ، يمكن لـ INTJs و INFJs بناء مراكز التحكم في المهام الخاصة بهم لإدارة أي نوع من المشاريع. وإليك كيف يمكن أن تساعدهم طرق العرض المرنة هذه على التعاون بشكل أفضل وخلق أرضية مشتركة للعمل معاً:

باستخدام طريقة عرض القائمة، يمكنهم تنظيم المهام باستخدام خيارات فرز وتصفية وتجميع مرنة

تسمح لهم طريقة عرض اللوحة بإنشاء سير عمل كانبان المثالي لتصور المهام و توصيل التقدم المحرز في المشروع . تجميع اللوحات حسب الحالة والمُعيَّن والأولوية والمزيد لتحديد الاختناقات والحفاظ على تقدم المشاريع

تساعد طريقة عرض التقويم في إدارة مهام العمل والفريق على تقويم رقمي مرن. سحب المهام وإسقاطها لسهولة جدولة الاجتماعات وبدء الاجتماعات مع تكامل تقويم Google و Zoom

تواصل في الوقت الفعلي وحافظ على توافق فريقك مع أهدافك مع ClickUp Chat View

نظرًا لأن كلا هذين النوعين من الشخصيات يزدهر في المحادثة الهادفة ووضع الاستراتيجيات والتخطيط, عرض دردشة ClickUp يسمح لهم بـ التعاون مع أعضاء فريقهم . ويمكنهم تعيين المهام مباشرةً من خلال ذكر الموظفين المعنيين ومشاركة أي مستند أو تضمين روابط لمواصلة العمل.

الجزء الأفضل؟ بما أن كلا هذين النوعين من الشخصيات يزدهران في قضاء وقت بمفردهما، فإن وجود ميزة الدردشة غير المتزامنة في منصة تعاون مثل ClickUp يساعدهما على تحقيق التوازن بين العمل والحياة والحصول على بعض الوقت لإعادة شحن طاقاتهما الاجتماعية.

2. تعاون بشكل استراتيجي في الوقت الفعلي

عندما توفر أنظمة منطقية ومُحسّنة لـ INTJs ووسائط تعاون لا تشوبها شائبة لـ INFJs، ستراهم يزدهرون وينمون مؤسستك وفرقك.

ولهذا السبب فإن الاستفادة من نقاط القوة لدى الاستراتيجيين والمدافعين، وكلاهما من أصحاب التفكير الإبداعي والبصري، يمكن أن يستفيدوا بشكل كبير من العصف الذهني في الوقت الحقيقي!

قم بالعصف الذهني، وأضف الملاحظات، واجمع أفضل أفكارك معًا على لوحة إبداعية باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards تسمح لجميع أنواع الشخصيات بتصور الأفكار معًا، وتحويلها إلى مهام، ووضع استراتيجية للخطوات التالية للمشروع، وإنشاء خرائط ذهنية جمالية لحل المشكلات، وحتى إنشاء سير عمل رشيق مع مسؤول سكروم معين.

يمكنك إضافة سياق عند تخطيط المشاريع عن طريق تحميل الصور أو روابط الويب أو المهام القابلة للتتبع مباشرةً إلى السبورات البيضاء. يمكنك ربط عناصر متعددة بسهولة عن طريق سحب العناصر وإفلاتها لرسم الروابط أو خرائط الطريق أو سير العمل.

قم بتوصيل المعلومات إلى أصحاب المصلحة المناسبين بكفاءة بمساعدة قالب لوحة المعلومات لخطة الاتصالات ClickUp

في الواقع، يمكنك استخدام قالب السبورة البيضاء لخطة الاتصال ClickUp لتحسين التواصل داخل الفريق. يساعدك هذا القالب على:

تحديد الجمهور المستهدف لتواصلك، وسلوكياته، وأسلوب عمله، وأنواع شخصياته، وخصائصه النفسية، وخصائصه السكانية بشكل متعمق

وضع أهداف مثل تحسين أهداف المبيعات أو خطط التسويق

صوغ الرسائل وتحديد المواقع لتوضيح نقاطك بوضوح

تحديد طرق التوصيل/قنوات التواصل وتكرارها

3. حل المشاكل باستخدام أدوات مبتكرة

يعطي أصحاب الشخصية الداخلية الأولوية للمنطق والكفاءة، وغالبًا ما يضعون خططًا تركز على تحقيق الهدف. من ناحية أخرى، يراعي أصحاب الشخصيات غير المتجانسة العنصر البشري ويهتمون بتأثير القرارات على الأشخاص وديناميكيات الفريق.

بدلاً من الكتابة، ما عليك سوى النقر على أيقونة الفيديو ومشاركة أفكارك بوضوح للمضي قدماً في أي محادثة مع ClickUp Clips

لسد هذه الفجوة، شجّع التواصل المفتوح باستخدام كليك أب كليب وهي ميزة تمكّنك من مشاركة تعليمات الفيديو أو الملاحظات عبر عرض الدردشة. وهذا يسمح لـ INTJs بشرح عملية تفكيرهم والأساس المنطقي وراء قراراتهم، مما يساعد الأشخاص من ذوي الشخصيات المستقلة على فهم الصورة الأكبر.

يمكن لـ INTJs و INFJs الذين هم مفكرون استراتيجيون استخدام المقاطع لمشاركة العمليات أو الأفكار المعقدة بتنسيق مرئي، مما يحسن من الاحتفاظ بالمعرفة للآخرين.

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4. تحسين التواصل باستمرار

يعمل ClickUp على تعزيز التواصل غير المتزامن مع ميزات مثل المقاطع والدردشة واللوحات البيضاء، والتي تسمح لـ INTJs أن يكونوا لبقين وتمنح INFJs وقتاً لمعالجة المعلومات والرد بشكل مدروس.

علاوة على ذلك, ClickUp حلول إدارة المشاريع يمكن تخصيصها لإدارة أي نوع من الأعمال، بدءًا من المهام الشخصية وتعاون الفريق إلى التنظيم على مستوى الشركة.

يمكنك استخدامه لمختلف الشركات مثل الشركات البعيدة وغير الربحية والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم والشركات الناشئة والهجينة. يمكنك أيضًا جلب حلول برمجية قائمة على الأقسام مثل التسويق وإدارة علاقات العملاء والمبيعات والمنتجات والتطوير وخدمة العملاء والتعليم والتصميم.

بصرف النظر عن ذلك، لدينا بعض القوالب المتخصصة التي يمكن أن تساعدك على تحسين التواصل بين فريق العمل، والجمع بين كل أنواع الشخصيات.

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بناء فريق عمل ممتاز هو إنجاز يستحق الاحتفال. ومع ذلك، فإن إظهار روعتهم للعالم قد يبدو أمرًا شاقًا.

سواءً كان ذلك من خلال تقديم أنواع شخصيات MBTI لبعضها البعض، أو تعزيز الروح المعنوية للشركة، أو ببساطة منح فريقك التقدير الذي يستحقه، فإن نموذج ClickUp Meet the Team Template هو المفتاح

يمكّنك هذا القالب من

إبراز نقاط القوة والإنجازات والشخصيات الفردية من خلال ملفات تعريفية جميلة وقابلة للتخصيص

عرض المهارات الخاصة والخبرات المثيرة للإعجاب والمساهمات التي تجعل كل عضو في الفريق فريداً من نوعه

حافظ على تحديث المعلومات مع التحديثات في الوقت الفعلي، مما يقلل من التدافع الجنوني لتعديل السير الذاتية القديمة

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قم بتصنيف تفاصيل التواصل وتخصيصها باستخدام حقول مخصصة. يسمح لك هذا بتحليل النتائج بسهولة وتحديد مجالات التحسين

تجاوز جداول البيانات! قم بتخصيص طرق العرض لرؤية بيانات الاتصال الخاصة بك بتنسيقات مثل القائمة وجانت والتقويم وتنسيقات عبء العمل والمزيد.

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سد الفجوة بين جميع أنواع الشخصيات باستخدام ClickUp

لا بد أن هذه المناقشة حول شخصية INFJ مقابل شخصية INTJ قد أظهرت لك أن الشخصيتين تتشاركان في التألق الذي يمكن تضخيمه عندما يعملان معًا. يمكن لهذين النوعين تحقيق أشياء رائعة من خلال الاستفادة من نقاط قوتهم وتعزيز بيئة تقدر اختلافاتهم.

تذكر أن العمل الجماعي الناجح ليس نهجاً واحداً يناسب الجميع. وهذا هو المكان الذي يتألق فيه ClickUp، حيث إن ميزاته ووظائفه القوية تلبي احتياجات العديد من أنواع الشخصيات. اشترك في ClickUp اليوم!