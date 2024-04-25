دليل الأهداف التشغيلية: 50 نموذجًا وقوالب لمساعدتك في تحديدها

الأهداف التشغيلية هي أهداف حساسة من حيث الوقت أو مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تتبعها المؤسسات بانتظام لتحقيق الأهداف قصيرة الأجل والاستراتيجية. وتستخدم المؤسسات مصطلحات مختلفة، مثل الأهداف التشغيلية والخطط، للإشارة إلى هذه الأهداف.

كل مؤسسة لديها رؤية واضحة وأهداف استراتيجية لتحقيق النمو المستدام. تقسم الأهداف التشغيلية خططك الاستراتيجية إلى أهداف واقعية للموظفين وهي حجر الزاوية في سير العمل. إن تحديد الأهداف التشغيلية هو الخطوة الأولى لتحقيق الأهداف طويلة المدى.

تشرح هذه المقالة تعقيدات الأهداف التشغيلية وأمثلة على الأهداف التشغيلية لمساعدتك على البدء.

أنواع الأهداف التشغيلية

الأهداف التشغيلية مقابل الأهداف الاستراتيجية

الهدف التشغيلي هو هدف قصير المدى تريد المؤسسة تحقيقه خلال العام أو العامين المقبلين. على سبيل المثال، قد يكون الهدف التشغيلي لشركة تجارة إلكترونية هو تقليل معدل التخلي عن عربة التسوق بنسبة 5% خلال ستة أشهر.

الأهداف الاستراتيجية هي أهداف طويلة الأجل وطموحة تريد تحقيقها في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

على سبيل المثال، قد يكون الهدف الاستراتيجي لشركة التجارة الإلكترونية نفسها هو زيادة الحصة السوقية إلى 10% بحلول عام 2028 في سوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة.

لذلك, الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية مترابطة. تحدد العلامة التجارية أهدافها الاستراتيجية أولاً، اعتمادًا على رسالتها ورؤيتها. وفي وقت لاحق، يتم تحديد الأهداف التشغيلية لتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية.

في المثال أعلاه للهدف الاستراتيجي، يجب على العلامة التجارية للتجارة الإلكترونية تحسين اكتساب العملاء وزيادة الإيرادات لزيادة حصتها في السوق.

يؤدي انخفاض معدل العربة المهجورة مباشرةً إلى زيادة التحويلات وزيادة الإيرادات. يساعد تحقيق الهدف التشغيلي العلامة التجارية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

دور الأهداف التشغيلية في التخطيط الاستراتيجي

قد يكون لدى المؤسسة من 10 إلى 15 هدفًا إستراتيجيًا، مثل زيادة الحصة السوقية، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت، وتقليل معدل زبد العملاء، و/أو بناء علامة تجارية عضوية.

ومع ذلك، فإن كل هذه الأهداف هي أهداف طويلة الأجل وأهداف مستدامة تستغرق وقتًا وجهدًا. ولتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية هذه، يجب على المديرين ورؤساء الأقسام تقسيمها إلى أهداف تشغيلية متعددة، وتخطيط المهام لكل هدف قصير الأجل، وتعيين كل منها لأعضاء الفريق المعنيين.

_ الهدف الاستراتيجي هو تجميع العديد من الأهداف التشغيلية

راجع الجدول أدناه لفهم أدوار الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية.

هدف استراتيجي الوصول إلى 200 ألف متابع على إنستجرام بحلول عام 2025 الأهداف التشغيلية - نشر المحتوى بانتظام (قصتان/اليوم و3 منشورات/الأسبوع) والتفاعل على المنصة- التعاون مع 50 شخصية مؤثرة في ربع سنة للوصول إلى 100 ألف حساب جديد- القيام بهبات على إنستجرام واكتساب 50 ألف متابع جديد في الربع الثالث

الأهداف الاستراتيجية مقابل الأهداف التشغيلية

إن ربط خطة تشغيلية بهدف استراتيجي يشبه بناء منزل. الأهداف الاستراتيجية هي المخطط والأساس، بينما الخطط التشغيلية هي الغرف والمكونات الفردية التي تشكل الهيكل بأكمله.

ومثلما لا يمكنك الحصول على منزل كامل دون بناء كل غرفة، لا يمكنك تحقيق رؤيتك الاستراتيجية دون تحقيق الأهداف التشغيلية الأصغر.

لربط أهدافك التشغيلية بأهدافك الاستراتيجية وبناء استراتيجية عمل مبسطة، قم بصياغة أهدافك الاستراتيجية، وقم بتقسيمها إلى مهام محددة أصغر، وأضف إليها جداول زمنية لتتبع التقدم المحرز مع مرور الوقت.

بعد ذلك، يجب إنشاء الأهداف التكتيكية والتشغيلية ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية. أيضًا، اجعل هذه الأهداف محددة زمنيًا.

أنواع الأهداف التشغيلية

هناك ثلاثة أنواع من الأهداف: الأهداف المتعلقة بالجودة، والأهداف المتعلقة بالتكلفة، والأهداف المتعلقة بالكفاءة.

الأهداف التشغيلية المتعلقة بالجودة

تدور الأهداف المتعلقة بالجودة حول ما يلي:

تحسين ميزات المنتج ووظائفه

تحسين جودة دعم العملاء

تحديد الفرص المتاحة لتحسين درجة رضا العملاء

الأهداف التشغيلية المتعلقة بالتكلفة

ترتبط الأهداف المتعلقة بالتكلفة بالأهداف التالية:

خفض تكاليف الإنتاج

خفض تكاليف اكتساب العملاء

خفض تكاليف التسويق والتكاليف التشغيلية

تقليل الفاقد

الأهداف التشغيلية المتعلقة بالكفاءة

عادةً ما ينصب تركيز الأهداف التنظيمية المتعلقة بالكفاءة على المعايير التالية:

بناء عمليات وأنظمة تنظيمية لتحقيق النتائج المرجوة عبر مختلف الإدارات

تقليل فترات الإنتاج والتسليم

الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة

زيادة إنتاجية الموظفين الفرديين وأعضاء الفريق

## 50 أمثلة على الأهداف التشغيلية الذكية ### 50

من خلال وضع أهداف تشغيلية محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة وقائمة على الوقت (SMART) الأهداف التشغيلية والعمل على تحقيقها باستمرار، يمكنك التأكد من أن عملك يمضي قدمًا ويبقى في الطليعة.

لقد قمنا بتجميع 50 مثالاً على الأهداف التشغيلية الذكية (SMART) التي يمكنك استخدامها لتحسين أعمالك التجارية بين الشركات. وهي كالتالي:

الأهداف المتعلقة بالجودة

زيادة وقت تشغيل البرمجيات إلى 99.99% خلال الربع الثاني تحسين مقاييس مشاركة الموظفين بنسبة 20% خلال الربع الثاني تقليل الأخطاء والأخطاء البرمجية بنسبة 15% خلال الربع الثالث تحسين دقة الفوترة وإعداد الفواتير إلى 98% خلال الربع الثالث تحسين درجات رضا المستخدمين إلى 20% خلال الربع الثاني تحسين عملية جمع ملاحظات العملاء لتحقيق معدل استجابة بنسبة 75% خلال الربع الثاني تقليل وقت تعطل البرامج بنسبة 20% خلال الربع الثالث تحسين موارد التدريب والتعليم للموظفين لتحقيق نسبة إنجاز 100% خلال الربع الثاني تحسين زمن الاستجابة لملاحظات المستخدمين إلى أقل من 24 ساعة خلال الربع الثالث تحسين تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم لتحقيق معدل رضا بنسبة 95% خلال الربع الثالث تحسين وثائق البرنامج وقاعدة المعرفة لتحقيق معدل رضا بنسبة 98% خلال الربع الثاني تحسين تحليلات البرامج وقدرات إعداد التقارير خلال الربع الثالث تحسين خيارات تخصيص البرمجيات لتحقيق معدل رضا بنسبة 95% خلال الربع الثاني زيادة فعالية التواصل مع العملاء من خلال البرنامج بنسبة 15% خلال الربع الرابع تحسين عملية الإخطار بترقية البرمجيات واعتمادها خلال الربع الثاني

الأهداف المتعلقة بالتكلفة

خفض تكاليف صيانة البرمجيات بنسبة 15% خلال الربع الثالث خفض تكاليف التوظيف بنسبة 15% خلال الربع القادم

الأهداف المتعلقة بالكفاءة

تقليل متوسط وقت الاستجابة لتذاكر دعم العملاء إلى أقل من ساعتين بحلول الربع الثالث تقليل وقت تأهيل العملاء بنسبة 20% خلال الربع الثالث زيادة سرعة تحميل الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني وصفحات الحلول بنسبة 30% خلال الربع الثاني تقليل الوقت اللازم لنشر الميزات الجديدة بنسبة 15% خلال الربع الثاني تحسين أداء البرنامج للتعامل مع 20% من المستخدمين المتزامنين خلال الربع الثاني خفض معدل التخلي عن عملية التأهيل بنسبة 15% بحلول نهاية الربع الثالث زيادة معدل اعتماد ميزات المنتج الجديد بنسبة 25% خلال الربع الثاني تقليل الوقت اللازم لإغلاق تذاكر الدعم بنسبة 15% خلال الربع الثالث زيادة قابلية توسع البرنامج للتعامل مع بيانات أكثر بنسبة 30% خلال الربع الثالث زيادة قدرات التكامل مع 50 تطبيقًا جديدًا من تطبيقات الطرف الثالث خلال الربع الثالث تقليل الوقت اللازم لتقديم تحديثات البرامج بنسبة 20% خلال الربع الثاني زيادة كفاءة عمليات اختبار البرمجيات بنسبة 15% خلال الربع الرابع تقليل وقت الاستجابة لخدمة العملاء إلى أقل من ساعتين خلال الربع الثالث زيادة عدد عمليات ترحيل البرمجيات الناجحة بنسبة 5% خلال الربع الثالث تعزيز كفاءة عمليات نشر تحديثات البرامج بنسبة 10% خلال الأشهر الستة المقبلة زيادة اعتماد ميزات البرمجيات المتقدمة بنسبة 20% خلال الربع الثاني تقليل وقت نشر البرمجيات بنسبة 20% خلال الربع الثاني زيادة فاعلية برامج تدريب المستخدمين بنسبة 15% خلال الربع الثاني تقليل وقت تنفيذ البرامج للعملاء الجدد بنسبة 15% خلال الربع الثاني زيادة عدد ترقيات البرامج الناجحة بنسبة 10% خلال الربع الثاني تقليل الوقت اللازم لتكامل البرمجيات مع أنظمة العملاء بنسبة 20% خلال الربع الثاني زيادة متوسط عدد المستخدمين لكل حساب بنسبة 10% خلال الربع الثاني تقليل الوقت اللازم لحل مشكلات أداء البرمجيات بنسبة 15% خلال الربع الثالث زيادة النسبة المئوية للعملاء الذين يستخدمون الميزات المتقدمة إلى 30% خلال الربع الرابع تقليل الوقت اللازم لإنشاء تقارير مخصصة للعملاء بنسبة 20% خلال الربع الثالث خفض الوقت اللازم لتنفيذ طلبات العملاء المخصصة بنسبة 20% خلال الربع الرابع زيادة النسبة المئوية للعملاء الذين يستخدمون تدفقات العمل الآلية إلى 40% خلال الربع الثاني المقبل

الأهداف المتعلقة بالنمو

زيادة معدل الاحتفاظ بالمستخدمين بنسبة 15% بحلول نهاية الربع الثالث زيادة متوسط حجم الصفقات بنسبة 10% خلال الربع الرابع زيادة القيمة الدائمة للعميل بنسبة 10% خلال الربع الثالث خفض معدل تذبذب العملاء بنسبة 10% خلال الربع الرابع زيادة عدد الإحالات من العملاء الحاليين بنسبة 20% خلال الربع الثالث زيادة عدد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر LinkedIn وInstagram وX إلى 30 ألف متابع خلال الربع الرابع

## التحديات في تحقيق الأهداف التشغيلية

يمكن أن تتسبب عوامل متعددة في الفشل في تحقيق الخطة التشغيلية. والأسباب الأكثر شيوعًا هي مقاومة الموظفين للتغيير، والحواجز الثقافية، وعدم دقة جمع البيانات، وعدم كفاية الموارد.

دعنا نفهم سبب حدوث هذه التحديات وكيفية تأثيرها على أهدافك.

1. مقاومة الموظفين للتغيير

عندما يتم طرح مجموعة جديدة من الأهداف التشغيلية، لا يتكيف الموظفون بالضرورة مع هذه التغييرات بشكل تلقائي. فهم يعارضونها في بعض الأحيان، ويظهرون ترددًا ويتحدونها بشكل فردي أو جماعي.

قد يقاوم الموظفون الخطة التشغيلية بسبب ما يلي:

عدم الوضوح بشأن رؤية الشركة على المدى الطويل

عدم الثقة في قدرتهم وقدرة فريقهم على تحقيق الأهداف

عدم كفاية التدريب أو الموارد

جداول زمنية غير واقعية

ثغرات في التواصل

يمكن أن تؤثر مقاومة التغيير بعدة طرق، مثل انخفاض الإنتاج ونقص الإنتاجية، وارتفاع معدل دوران الموظفين، والصراعات المتكررة التي تؤثر على الثقافة التنظيمية، والإضرابات على مستوى المؤسسة.

2. عدم دقة عملية جمع البيانات

إذا كان مديرو المشاريع يعتمدون على موارد مثل الجداول الزمنية وأجهزة تتبع المشاريع غير المنظمة، فإن عملية جمع البيانات لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف قد تكون غير موثوقة.

على سبيل المثال، قد لا يقوم الموظفون بملء جداولهم الزمنية بدقة أو في الوقت المحدد. كما أن جدول البيانات غير المنظم قد يكون عرضة للأخطاء البشرية عند تسجيل البيانات. كل هذا يؤدي إلى جمع بيانات غير صحيحة وفشل المديرين في تتبع الأهداف ومساهمات الموظفين.

3. عدم وجود موارد كافية

يضمن الحفاظ على فريق عمل رشيق تحمل الموظفين لمسؤولياتهم. ولكن في كثير من الأحيان، لا يدرك أصحاب العمل أن هناك خطًا رفيعًا بين الحفاظ على فريق مرن والوصول إلى نقطة عدم وجود قوة فريق كافية لتحقيق الأهداف التشغيلية.

فإما أن تجعل أهدافك واقعية حتى يتمكن فريقك الصغير من تحقيقها أو أن توظف المزيد من الموظفين لفريقك. وإلا فإن أعضاء فريقك الحاليين سيصابون بالإرهاق بسبب ضغط العمل الشديد، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين.

تأكد أيضًا من أن فريقك لديه الأدوات والمواد والمتطلبات الأخرى لإنجاز المهمة. على سبيل المثال، إذا أعطيت فريق التسويق لديك هدفًا يتمثل في إجراء عدد معين من الفعاليات الافتراضية في العام، فسيحتاجون إلى منصة فعاليات عبر الإنترنت، وموارد التصميم والمحتوى (داخلية أو من بائع خارجي)، وإدارة علاقات العملاء لإعداد الاتصالات قبل وبعد الحدث، وما إلى ذلك.

4. الحواجز الثقافية داخل المنظمة

يمكن أن تتسبب الحواجز الثقافية في ثغرات تواصل حرجة إذا لم تتم معالجتها في وقت مبكر. تخيل هذا: موظف في أوروبا يتوقع ساعات عمل مكتبية صارمة ولا يقدر مكالمات العمل بعد ساعات العمل.

ومع ذلك، وبسبب فارق التوقيت، قد يتوقع زميله في آسيا أن يحضر الاجتماعات خارج ساعات العمل. قد يتسبب ذلك في حدوث نزاع حاد في فريقك، مما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية والفشل في تحقيق الأهداف التشغيلية.

كمدير، تحتاج كمدير إلى إيجاد أرضية مشتركة. تعرّف على كلتا الثقافتين وأنشئ مساحة مفتوحة لهذين الموظفين للتواصل وحل خلافاتهما والتعاون ومساعدة فريقك على تحقيق أهدافه.

استراتيجيات للتغلب على هذه التحديات

نوصي باتباع الاستراتيجيات التالية للتغلب على التحديات المذكورة أعلاه في طريق تحقيق الأهداف التشغيلية:

1. يجب أن يكون القادة هم أول من يتبنى التغيير

من الطبيعي أن يقاوم الموظفون التغيير، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب عدم اليقين الذي يجلبه التغيير إلى أدوارهم. كقائد، أنت مسؤول عن توصيل الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وأهميتها لأعضاء فريقك.

كيف تفعل ذلك؟ الجواب هو أن تتبنى التغيير بنفسك.

إن تبني الأهداف التشغيلية الجديدة يشبه تعلم مهارة جديدة. في البداية، قد يبدو الأمر في البداية غير مألوف وغير مريح، ولكن مع الممارسة والصبر، يصبح الأمر طبيعة ثانية. ومثلما يقوم المدرب بتوجيه الرياضيين خلال عملية التعلم، يجب على القادة دعم الموظفين خلال عملية الانتقال، ومعالجة المخاوف وتوفير الموارد اللازمة.

إذا قمت بفرض مجموعة من الأهداف التشغيلية على الفرق، أظهر لهم أنك تحاول أيضًا تحقيق نفس مجموعة الأهداف. اشرح كيف يتماشى هذا الهدف مع الهدف الاستراتيجي وكيف ستؤدي مساهمتهم إلى نمو المؤسسة.

استخدام قالب تحديد الهدف يساعد أيضًا على تحديد جداول زمنية واقعية، وإبقاء جميع الموظفين على نفس الصفحة فيما يتعلق بالإنجازات وتتبع الجداول الزمنية لتحقيق هذه الأهداف.

تتبع التقدم نحو تحقيق أهدافك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

2. استخدم أدوات إدارة المشاريع ذات الصلة للحصول على رؤية للبيانات

إن مراقبة الأهداف التشغيلية التي تشكل جزءًا من خطة استراتيجية تشبه الإبحار بسفينة في مياه مجهولة. فأنت تحتاج إلى أدوات دقيقة لتتبع التقدم الذي تحرزه وتحديد العقبات المحتملة وإجراء تصحيحات المسار حسب الحاجة.

تمامًا كما يعتمد القبطان على أدوات الملاحة، يجب أن يكون لدى المديرين بيانات موثوقة وأنظمة تتبع الأهداف لضمان بقائهم على المسار الصحيح نحو أهدافهم.

يجب على مديري المشاريع أن يهتموا برؤية البيانات لاستنتاج ما إذا كان الهدف التشغيلي قد تحقق أم لا. استخدام تطبيق تتبع الأهداف لتحطيم صوامع البيانات، والحصول على رؤى تفصيلية حول حالة المهام ومعدل إنجازها، واتخاذ قرارات تخصيص الموارد مع تقليل التكاليف التشغيلية.

3. تقييم سعة مواردك الحالية

قم بإعادة تخصيص الموارد وتصورها بسهولة باستخدام نموذج تخطيط الموارد الخاص بـ ClickUp

استخدم قالب تخطيط الموارد الخاص ب ClickUp لمعرفة ما إذا كان لديك الموارد المثلى لتحقيق أهدافك التشغيلية.

سيساعدك هذا القالب على تصور المهام والموارد في مكان واحد لتحديد مستوى عبء العمل. استخدم هذه البيانات لتحديد الموظفين الذين يعملون فوق طاقتهم، وتوقع الإرهاق مسبقًا، وتوظيف مواهب جديدة إذا لزم الأمر لتحقيق أهدافك. وسواء كان الأمر يتعلق بتتبع ساعات العمل، أو إدارة المتعاقدين من الباطن، أو تنظيم توفر الموظفين، سيساعدك هذا القالب على إنجاز كل شيء بشكل صحيح.

4. وضع خطة تواصل متنوعة لمعالجة الحواجز الثقافية

أسهل حل لمعالجة الحواجز الثقافية هو الجلوس والتحدث. ولكن، يجب أن تكون هذه الجلسات منظمة بشكل جيد حتى لا يشعر أي من أصحاب المصلحة بالإهمال. بصفتك مديرًا، فإن مهمتك هي أن تبقى غير متحيز تجاه أعضاء فريقك، ولهذا، استخدم نموذج خطة التواصل الخاص بـ ClickUp .

أنشئ خطة تواصل فعالة لفريقك باستخدام قالب خطة التواصل ClickUp للاتصالات

سيضمن لك هذا القالب وضع أهداف التواصل الخاصة بك، وتحديد طرق التواصل المقترحة، وقياس التقدم المحرز في المبادرة بانتظام. فهو يساعدك على تحسين التواصل الداخلي والخارجي، وتحديد الجداول الزمنية لأهداف التواصل، والتواصل بشكل متسق عبر الفرق، ومواءمة أصحاب المصلحة.

5. الاعتماد على التفاوض والتمكين في هذه العملية

التفاوض وتمكين الموظفين هما طريقتان رائعتان لتحقيق التوازن بين مقاومة التغيير ونقص التواصل وعدم كفاية الموارد.

والغرض من "التفاوض" هنا هو مناقشة الموظفين والتفاعل معهم، وفهم مجالات اهتمامهم، وشرح رؤية المنظمة وخطتها الاستراتيجية، وأخيرًا الوصول إلى توازن حيث يكون كل من الموظف والقائد على نفس الصفحة، وتتوافق توقعاتهما، ويشعر الموظف بالتمكين لتحقيق أهدافه.

فيما يلي بعض النصائح للتفاوض مع الموظفين لتحقيق الأهداف التشغيلية، وبالتالي الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقًا:

ممارسة التواصل المفتوح والاستماع النشط، حيث يقوم القائد بتوضيح الأهداف والغرض من تعيينها للموظف المعين، ويقوم الموظف بإيصال مخاوفه وشكوكه

عندما يواجه أحد الموظفين مشكلة ما، يعمل القائد بشكل مشترك لإيجاد حل مستدام بدلاً من الاكتفاء بالتوجيه فقط

عندما تقوم بتمكين الموظفين، فإنهم يشعرون بالتقدير ويميلون إلى تحمل مسؤولياتهم. يحول التمكين عقليتهم من "لا أريد أن أفعل هذا" إلى "سأنجز هذا الأمر" باختصار، يجعل الموظفين مسؤولين.

بعض الطرق البسيطة التي تجعل الموظفين يشعرون بالتمكين هي

تشجيع الموظفين على التفكير خارج الصندوق. تمكينهم من التفكير من جديد وتطوير وجهات نظر جديدة تحفزهم على مواجهة تحديات جديدة

بدلاً من تقييد المعلومات الهامة عن الموظفين، اجعلهم يشعرون بأنهم مشمولون من خلال مشاركة معظمها ومساعدتهم على رؤية الصورة الكبيرة. قد يكون ذلك حول الانكماش المالي، أو التهديد التنافسي، أو التحديات المتعلقة بالعملاء

احرص على تقدير وتقدير الموظفين على عملهم الجاد حتى يستمروا في بذل جهودهم

كيفية مراقبة الأهداف التشغيلية وتقييمها

لا تنتهي عملية تحديد الأهداف بتحديد الأهداف. بل يجب عليك أيضًا تتبع الأداء مقابل هذه الأهداف وتغيير العمليات إذا وجدت أن شيئًا ما لا يسير وفق الخطة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أصحاب المصلحة الذين يحتاجون إلى إطلاعهم على التقدم المحرز بانتظام.

يمكن أن تساعدك الأدوات والقوالب على القيام بذلك بطريقة منظمة وقابلة للتطوير. نوصي بالقوالب التالية:

1. قالب الخطة التشغيلية

استخدم نموذج خطة التشغيل ClickUp التشغيلية لتخطيط كل جانب من جوانب عملك

نموذج نموذج الخطة التشغيلية لـ ClickUp يساعدك على تحديد أهداف عملك، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبعها، والتعاون بفعالية مع أعضاء الفريق. فهو يعمل على تبسيط التواصل بين الفرق متعددة الوظائف وأصحاب المصلحة. يأتي القالب مع الحقول المخصصة والحالة وطرق العرض المخصصة لتتبع الأهداف.

2. قالب الهدف اليومي

قسّم الأهداف الكبيرة إلى إجراءات يومية وحافظ على إنتاجيتك كل يوم مع قالب الأهداف اليومية من ClickUp

بدلاً من تحديد أهداف تشغيلية غير واقعية يفشل فريقك في تحقيقها، فإن قالب الهدف اليومي من ClickUp يساعدك على وضع أهداف واقعية وقابلة للقياس. كما أنه يسهل تتبع التقدم المحرز في كل هدف تشغيلي من خلال حالات مخصصة، ويحافظ على تركيز أعضاء الفريق وتخلصهم من التوتر من خلال توصيل الصورة الأكبر، ويوفر للقادة توجيهات واضحة.

3. قالب الهدف الذكي

نظّم أهداف SMART الخاصة بك، وأضف التفاصيل من أجل الوضوح، وتصور كيف أن اتخاذ إجراءات منتظمة يدفعك أنت وفريقك نحو النجاح مع قالب الأهداف الذكية من ClickUp

قالب الهدف الذكي الخاص ب ClickUp يساعدك على تقسيم الأهداف المهمة إلى مهام أصغر وقابلة للتنفيذ، وتحديد العوائق المحتملة، وقياس نجاح أو فشل الأهداف التشغيلية من خلال طرق عرض وحقول مخصصة.

استخدم أهداف النقر كأهداف قابلة للتتبع لوحة معلومات العمليات لتحديد أهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف تلقائيًا، وتحقيق أهدافك التشغيلية ضمن الجداول الزمنية.

تدير ClickUp Goals جميع أهدافك التشغيلية في مكان واحد، وتتيح لك تنظيمها في مجلدات سهلة الاستخدام، وتحتفظ ببطاقات أداء الموظفين الأسبوعية لمراقبة أداء الموظفين

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تحسين أداء عملك مع الأهداف التشغيلية

تساعد الأهداف التشغيلية المديرين على وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق لتحفيز الموظفين وتقليل التكاليف التشغيلية دون المساس بالجودة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. باستخدام أدوات مثل منصة ClickUp لإدارة العمليات ، تعمل المؤسسات على تعزيز كفاءتها بنسبة تزيد عن 80% من خلال القضاء على الانعزالية وتعزيز التعاون.

ومع سعينا الحثيث نحو بيئة عمل تركز على الأتمتة، فإن نهج تقنيات تحديد الأهداف التشغيلية والتتبع سيتحسن أكثر.

تحتاج الشركات المتنامية مثل شركتك إلى برنامج إدارة العمليات الذي يعمل على أتمتة مهام سير العمل، ويغني عن التبديل بين أدوات متعددة، ويساعد على توسيع نطاق النمو الإجمالي لتحقيق أهدافك الاستراتيجية. اشترك في ClickUp مجانًا لإنشاء وأتمتة أهدافك التشغيلية.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هو مثال على الهدف التشغيلي؟

الهدف التشغيلي هو هدف محدد وقابل للقياس تسعى الشركة إلى تحقيقه خلال إطار زمني محدد لتحسين عملياتها اليومية. مثال على الهدف التشغيلي هو خفض تكاليف النقل بنسبة 15% خلال السنة المالية القادمة.

ما هو الهدف التشغيلي؟ ما هو الهدف التشغيلي؟

الهدف التشغيلي هو هدف واضح وقابل للتحقيق وقابل للقياس يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ويقود العمليات اليومية.

على سبيل المثال، قد يضع فريق التسويق هدفًا تشغيليًا لزيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني بنسبة 25% خلال الأشهر الستة المقبلة من خلال تنفيذ استراتيجية تسويق المحتوى المستهدف، وتحسين تحسين محركات البحث، والاستفادة من الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا الهدف محدد ومحدد زمنيًا وقابل للتنفيذ، ويوجه جهود الفريق اليومية نحو هدف مشترك.

ما هو التعريف التشغيلي للهدف؟

التعريف التشغيلي للهدف هو عبارة عن بيان محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق وملائم ومحدد زمنيًا (SMART) يحدد بوضوح النتيجة المرجوة وكيفية تحقيقها.

على سبيل المثال، "زيادة معدلات رضا العملاء بنسبة 10% في غضون الأشهر الستة المقبلة من خلال تطبيق نظام جديد لتقييم العملاء وتوفير تدريب إضافي للموظفين على تقنيات التواصل الفعال وحل المشكلات"