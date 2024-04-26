Apple Notes مقابل Notability: ما هو تطبيق تدوين الملاحظات الأفضل؟

هل تعلم أن تدوين الملاحظات يعود إلى الإغريق القدماء؟ من الإغريق القدماء إلى الطلاب والمهنيين العاملين، أصبح تدوين الملاحظات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. ومع ذلك، فقد تطورت طريقة تدوين الملاحظات على مر السنين.

وفي حين أن تدوين الملاحظات يدويًا لا يزال ساحرًا، فقد ظهرت أيضًا طريقة أكثر تفوقًا وفعالية: تطبيقات تدوين الملاحظات . سواء كنت تقوم بكتابة محاضر الاجتماعات أو إعداد قوائم البقالة، فإن برامج تدوين الملاحظات تلبي جميع متطلباتك واحتياجاتك.

ستجد العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات، وكلها بميزات مختلفة وعميقة. ومع ذلك، هناك تطبيقان يفوقان كل التوقعات - Apple Notes و Notability.

اليوم، سنستعرض هذين التطبيقين ونساعدك على تحديد التطبيق الذي يحتل الصدارة من خلال مقارنة ميزاتهما وأسعارهما وغير ذلك. سنستكشف أيضًا بديلًا سيثبت أنه سيغير قواعد اللعبة!

## ما هو تطبيق Apple Notes؟

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App Store_

تم تطوير Apple Notes من قبل شركة Apple Inc تطبيق لتدوين الملاحظات متوافق مع نظام التشغيل macOS وiOS وiPadOS وVisionOS. يمكنك أيضًا الوصول إلى الإصدار عبر الإنترنت من خلال متصفحك. إنه آمن بشكل جيد؛ قم بحمايته باستخدام FaceID أو TouchID أو كلمة مرور.

Apple Notes سهل الاستخدام بشكل لا يصدق لأنه مدمج في أجهزة Apple. كما أنه يتزامن تلقائيًا مع iCloud، لذا لا داعي للقلق بشأن فقدان ملاحظاتك. ستظهر ملاحظاتك عند الوصول إليها على الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Chromebook.

ميزات ملاحظات Apple Notes

يقدم Apple Notes ميزات مثل العلامات والبحث والملاحظات المكتوبة وإضافة ملاحظات سريعة ومسح المستندات ضوئياً والمشاركة. يمكنك حتى دمج الملاحظات مع Siri! دعنا نلقي نظرة على ميزاته الرئيسية:

خيار البحث

قد يكون العثور على ملاحظة قمت بإنشائها قبل بضعة أسابيع مهمة صعبة، خاصةً إذا كنت تستخدم ملاحظاتك كـ مجلة رقمية . تتكفل ميزات البحث القوية في Apple Notes بذلك.

يمكنك البحث عن النصوص أو الصور في ملاحظاتك، وستتحقق الميزة من نص الملاحظات والمرفقات والرسومات والمقاطع المكتوبة بخط اليد ومحتوى الصور والمستندات الممسوحة ضوئيًا. علاوة على ذلك، يمكنك قصر البحث على ملاحظة معينة، أو بعض ملاحظاتك، أو جميع حساباتك.

إنشاء مجلدات ذكية

عبر

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يتيح لك Apple Notes إنشاء مجلدات ذكية باستخدام علامات ومعايير أخرى. إنها طريقة سريعة ومرنة لتصنيف ملاحظاتك. أفضل ما في هذه المجلدات هو أنها تضيف تلقائيًا أي ملاحظة تحتوي على العلامة التي استخدمتها لإنشاء المجلد.

عند إنشاء ملاحظة أو تحريرها، يمكنك كتابة # وكتابة اسم العلامة، وستتم إضافة ملاحظتك تلقائيًا إلى المجلد.

ملاحظات آمنة

إذا كنت تسجل معلومات حساسة في ملاحظاتك، فيمكنك تأمينها باستخدام خيارات الأمان الفائقة التي يوفرها Apple Notes. يمكنك إضافة كلمة مرور مخصصة، أو استخدام كلمة مرور تسجيل الدخول الخاصة بجهازك، أو استخدام Face ID. بمجرد قفل الملاحظة، لا يمكنك فتحها إلا باستخدام طريقة المصادقة الخاصة بك.

إضافة رسومات

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دعم أبل_

يمكنك رسم الرسومات باستخدام إصبعك أو قلم Apple Pencil في Apple Notes. يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من أدوات الرسم، مثل أقلام الرصاص وأقلام التحديد والألوان. يمكنك أيضًا تغيير سمك رسوماتك وعتامة رسوماتك، وجعل مساحة الرسم كبيرة أو صغيرة، وتحريك الرسم.

الرسم

إذا كنت تقوم بتدوين ملاحظاتك بسرعة باستخدام Apple Pencil، فإن ميزة Scribble في Apple Notes تقوم تلقائيًا بتحويلها إلى نص مكتوب. الميزة بديهية للغاية. باستخدام القلم الرصاص، يمكنك خدش كلمة ما لإزالتها، وتحديد النص عن طريق تسطيره، وغير ذلك الكثير.

مسح المستندات

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يدعم Apple Notes أيضاً مسح المستندات أو الصور ضوئياً. لذا، إذا أردت إضافة مستند إلى ملاحظاتك، يمكنك مسحه ضوئيًا مباشرةً وحفظه في الملاحظات. يمكنك أيضًا وضع علامة على المستند وإضافة توقيعك.

تسعير Apple Notes

Apple Notes مجاني.

## ما هو برنامج Notability؟

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Notability هو تطبيق شائع آخر لتدوين الملاحظات و تطبيق إنتاجي متوافق مع جميع أجهزة Apple الخاصة بك. أنشأته Ginger Labs كتطبيق ملاحظات للمحترفين والطلاب.

يحتوي التطبيق على واجهة مستخدم نظيفة وبديهية، ومجموعة أدوات مدمجة، والعديد من الميزات التي تجعله سهلًا ومريحًا. سواء كنت ترغب في كتابة ملاحظاتك أو رسمها أو كتابتها، فإن تطبيق Notability يقوم بكل ذلك. يمكنك أيضًا وضع تعليقات توضيحية على ملفات PDF الخاصة بك، وتسجيل الصوت، واستخدامه لتحويل الرياضيات.

ميزات قابلية الملاحظة

يحتوي برنامج Notability على العديد من الميزات التي تجعله منافسًا قويًا لـ Apple Notes. دعنا نلقي نظرة خاطفة:

دفاتر الملاحظات

باستخدام Notability، يمكنك إنشاء دفتر ملاحظات من الصفر أو استخدام قالب دفتر الملاحظات الرقمي والمجتمع لإنشاء دفتر ملاحظات رقمي. تسمح Notability للمستخدمين بتخصيص القالب عن طريق تغيير اللون والاتجاه وتباعد الشبكة والمزيد.

أدوات الكتابة

تقدم Notability مجموعة واسعة من أدوات الكتابة مثل قلم الحبر أو قلم الحبر الجاف - اختر ما يناسبك. علاوة على ذلك، يمكنك جعل ملاحظاتك سهلة الفهم باستخدام الإبرازات والألوان والمحايات.

وإذا كانت لديك مساحة محدودة، يمكنك بسهولة إضافة ملاحظات صغيرة باستخدام ميزة التكبير/التصغير.

خيارات التحرير محدودة في الإصدار المجاني، ولكن يمكنك الوصول إلى القائمة الكاملة على Notability Plus.

تحويل الرياضيات

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تتيح لك ميزة تحويل الرياضيات في Notability تحويل المعادلات المكتوبة بخط اليد إلى صور عالية الدقة. وهي تدعم جميع التعبيرات والقواعد والعناصر الرياضية الشائعة. ومع ذلك، فإن الميزة متاحة فقط في Notability Plus.

النسخ الصوتي

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باستخدام Notability، يمكنك تحويل الصوت إلى نص ضمن ملاحظاتك. يوفر التطبيق نصوصًا تلقائية مختومة بختم زمني للتسجيلات. يمكنك البحث في النصوص باستخدام الكلمات الرئيسية والعبارات، وتحريرها والتعليق عليها ومشاركتها.

ومع ذلك، لا تتوفر هذه الميزة إلا في تطبيق Notability Plus.

الجمع بين جميع أنواع المحتوى

أحد أفضل الأشياء في Notability هو أنه يمكنك وضع كل المحتوى الخاص بك في ملاحظة واحدة. لذا، يمكنك إضافة النصوص والصور والصوت وملفات GIF والملصقات والمستندات الممسوحة ضوئيًا والملاحظات المكتوبة بخط اليد - تتيح لك خاصية Notability كل ذلك. ومثل تطبيق Apple Notes، تتم مزامنة ملاحظاتك مع تطبيق iCloud.

وضع العرض التقديمي

تضمن لك خاصية Notability عدم عرض الإجراءات في التطبيق على الشاشة إذا قمت بتقديم ملاحظاتك ومشاركتها في الفصل أو الاجتماعات.

كما يتيح لك استخدام طريقة عرض الملاحظات المتعددة لرؤية ملاحظة ثانوية أثناء التقديم. لا تقلق - تظل الملاحظة الثانوية مخفية ولن تكون مرئية للجمهور!

تسعير الملاحظات

Notability Starter: مجاناً

مجاناً Notability Plus: السعر غير متوفر

ملاحظات أبل مقابل قابلية الملاحظة: مقارنة الميزات

يعد تطبيق Notability و Apple Notes تطبيقين قويين لتدوين الملاحظات يتمتعان بنقاط قوة وميزات فريدة. تتفوق ميزات البحث الشامل في Apple Notes على ميزات Notability. ومع ذلك، يتميز تطبيق Notability بميزات تحويل الرياضيات والنسخ الصوتي التي تتفوق على تطبيق Notability.

حان الوقت لتحديد الفائز بين تطبيق Notability و Apple Notes. دعونا نقارن كل ميزة من الميزتين لنستنتج.

سهولة الاستخدام

يبدو التطبيق الخالي من الفوضى الذي يساعدك على تسجيل أفكارك دون أي متاعب وكأنه حلم! دعنا نكتشف أي من التطبيقين يقدم هذه الميزة.

Apple Notes

يشتهر تطبيق Apple Notes بتصميمه النظيف والبسيط. فهو يوفر واجهة مباشرة ويتكامل بسلاسة مع نظام Apple البيئي. ويمكنك مزامنته عبر جميع أجهزتك من خلال iCloud، مما يجعله التطبيق الافتراضي لتدوين الملاحظات على نظامي iOS و macOS.

التدوين

يركز تطبيق Notability بشكل أكبر على تعدد الاستخدامات ويوفر واجهة قابلة للتخصيص وبديهية. يمكنك تخصيصها باستخدام القوالب المتوفرة في معرض الملاحظات.

يعمل التطبيق أيضًا على جميع الأجهزة في نظام Apple البيئي، ويمكن مزامنة ملاحظاتك بسهولة عبر الأجهزة باستخدام iCloud. ومع ذلك، فإن التكامل ليس سلسًا كما هو الحال مع Apple Notes، نظرًا لأنه ليس تطبيقًا مدمجًا. الجانب السلبي الآخر هو أن مزامنة iCloud متاحة فقط لمستخدمي تطبيق Notability Plus.

التسعير

يجب أن يلبي أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات جميع احتياجاتك دون إفراغ حسابك المصرفي. ومع ذلك، مع كون تطبيق Apple Notes مجانيًا تمامًا وتقديم تطبيق Notability إصدارًا مجانيًا وآخر مدفوعًا، فإن القرار في النهاية يعود إلى احتياجاتك.

Apple Notes

Apple Notes مجاني للاستخدام والوصول إلى جميع ميزاته. إنه تطبيق مدمج لأجهزة Apple وهو متاح لجميع المستخدمين مجانًا.

لذا، إذا كنت تخطط لاستخدام الملاحظات لتلبية الاحتياجات الأساسية ولا تحتاج إلى ميزات متقدمة، فإن Apple Notes مثالي.

الملاحظات

تنزيل تطبيق Notability المجاني من متجر التطبيقات مثالي لبدء رحلة تدوين الملاحظات. ومع ذلك، يحتوي الإصدار المجاني على ميزات محدودة.

يقدم تطبيق Notability Plus مجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة التي تجعل رحلة تدوين الملاحظات أكثر سلاسة ومتعة. وتشمل هذه الميزات تحويل الرياضيات، ونسخ الصوت، ومزامنة iCloud، وتعديلات غير محدودة، والمزيد.

يختلف سعر Notability Plus باختلاف المنطقة التي تعيش فيها.

لذلك، قد يكون Notability Plus هو الخيار الصحيح إذا كنت ترغب في استخدام الملاحظات على نطاق واسع وتحتاج إلى ميزات متقدمة.

أدوات الكتابة

من منا لا يحب مجموعة كبيرة من أدوات الكتابة، بما في ذلك أدوات الرسم والأقلام وأقلام التظليل والألوان؟ دعنا نرى أي من تطبيقاتنا يقدم مجموعة أكثر شمولاً.

Apple Notes

يقدم تطبيق Apple Notes جميع أدوات الكتابة اليدوية والرسم الأساسية، مما يجعله خياراً ممتازاً للرسم العادي والتعليقات التوضيحية للملاحظات. كما أنه يحتوي على خيارات تنسيق أساسية، مثل الخط العريض والمائل والخط المائل والخط الذي يتوسطه خط وتسطير.

يتضمن اختيار القلم أقلام أحادية القلم، وأقلام الحبر، وأقلام الحبر، والأقلام المائية، وأقلام الحبر الجاف. يمكنك أيضًا تحديد أقلام الرصاص وأقلام التحديد. وتشمل الأدوات الأخرى ممحاة، وأداة التظليل، وأداة لاسو (لنقل المحتوى حول الصفحة)، ومسطرة، ولوحة ألوان، وأشكال، وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خيار Scribble، الذي يحول ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد تلقائيًا إلى نصوص مكتوبة.

التدوين

يحتوي Notability على أدوات كتابة ممتازة، بما في ذلك الممحاة التي تمحو النص الخاص بك بالبكسل. واعتمادًا على احتياجاتك، يمكنك أيضًا الاختيار بين الممحاة الجزئية أو الكاملة. يمكنك ضبط اللون، أو وزن الخط، أو التصميم، أو الأقلام. يتميز قلم الرصاص بحساسية الضغط، وقلم التظليل بحبر شفاف.

تشمل الخيارات الأخرى شريط، ومسطرة، وأداة لاسو، وألوان، وعناصر واجهة مستخدمة، وأشكال. يمكنك تخصيص صندوق أدواتك للوصول بسرعة إلى الأدوات والأنماط المستخدمة بشكل متكرر. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام إيماءات مثل النقر بإصبعين للتراجع والنقر بثلاثة أصابع للإعادة أثناء الكتابة.

تحويل خط اليد في Notability مناسب أيضًا، إلا أنه غير متاح في الإصدار المجاني.

ميزات متقدمة

هناك ميزات لم تكن تعلم أنك بحاجة إليها حتى تستخدمها للمرة الأولى. وينطبق الأمر نفسه على تطبيقات تدوين الملاحظات. دعنا نرى التطبيق الذي يقدم أكثر الميزات قيمة وتقدماً.

Apple Notes

يحتوي Apple Notes على جميع ميزات تدوين الملاحظات الأساسية، بما في ذلك مسح المستندات ضوئيًا وإضافة المرفقات وخيار الخربشة. يمكنك بسهولة إضافة الروابط ومقاطع الفيديو وملفات PDF والجداول والصوت إلى ملاحظاتك.

ويجعل خيار البحث القوي الخاص به الأمر أكثر ملاءمة، حيث يمكنك البحث في جميع ملاحظاتك ومرفقاتك دون عناء باستخدام الكلمات الرئيسية.

الإمكانية

تتألق Notability من حيث الميزات المتقدمة. فهو يدعم الملاحظات متعددة الوسائط، والتعرف على خط اليد، والتسجيل الصوتي المتزامن مع الملاحظات، ومجموعة متنوعة من أدوات التعليقات التوضيحية. يمكنك إضافة ملاحظات لاصقة، وصور GIF، وملصقات، ومسح ضوئي، وصور، ومقاطع ويب، وروابط، وغير ذلك الكثير إلى ملاحظاتك.

يبحث خيار البحث أيضًا في ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد ويوفر نتائج دقيقة. والأفضل من ذلك أنه يمكنك استخدامه بسهولة للرسم والتخطيط والرياضيات.

كما أنه يوفر أيضًا طرق عرض متعددة، بما في ذلك التكبير، والملاحظات المتعددة، وطرق العرض التقديمي. ومع ذلك، تتوفر العديد من الميزات المتقدمة في الإصدار المدفوع فقط.

تنظيم الملاحظات

التنظيم هو مفتاح تطبيقات تدوين الملاحظات. دعنا نستكشف من يقوم بذلك بشكل أفضل، Apple Notes أو Notability.

Apple Notes

ينظم Apple Notes ملاحظاتك في مجلدات. هناك مجلدان أساسيان:

المجلدات العادية حيث يمكنك تنظيم ملاحظاتك بالطريقة التي تريدها

المجلدات الذكية حيث يمكنك استخدام العلامات لإضافة ملاحظات جديدة إلى مجلداتك تلقائيًا

تتضمن بعض المجلدات الأخرى مجلد الملاحظات السريعة (الذي يتضمن جميع الملاحظات السريعة التي تم إنشاؤها على شاشة القفل) والمجلد المشترك (الذي يتضمن الملاحظات المشتركة).

الملاحظات

يوفر Notability تنظيمًا قويًا مع نظام مجلدات من مستويين - المقسمات والموضوعات. المقسمات هي مجلدات تحتوي على مجلدات، بينما الموضوعات هي مجلدات تحتوي على دفاتر الملاحظات.

القابلية للملاحظة مقابل Apple Notes: من الفائز؟

تتمتع كل من Notability و Apple Notes بنقاط قوة وميزات تعزز تجربة تدوين الملاحظات لدى المستخدمين. وفي الوقت نفسه، فإن لهما قيودًا تعيق تجربتهما.

على سبيل المثال، يوفر Apple Notes خيارات تنظيم وبحث أفضل، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يحبون التنظيم وإنشاء العديد من الملاحظات. ومع ذلك، فإنه لا يوفر سوى الميزات الأساسية والأكثر أهمية، مما يحد من ذلك.

من ناحية أخرى، يحتوي Notability على العديد من الميزات وأدوات الكتابة التي تلبي احتياجات جمهور أوسع. يمكن للمستخدمين تخصيص شريط الأدوات واستخدام القوالب المتاحة في المعرض. ومع ذلك، فإن قدراته التنظيمية محدودة.

لذا، فإن تحديد التطبيق الذي يفوز هو أمر صعب بعض الشيء. لا شك أن تطبيق Notability هو الفائز بلا شك إذا كنت من عشاق تدوين الملاحظات الذين يحبون التجربة وتدوين الملاحظات الشاملة.

ولكن إذا كنت قلقًا بشأن قيود تطبيق Notability، فلدينا بدائل قابلية الملاحظة التي ستعزز استراتيجياتك وتجاربك في تدوين الملاحظات.

ملاحظات أبل نوتس مقابل قابلية الملاحظة على ريديت

في سعينا للعثور على الفائز في مناظرة Apple Notes مقابل Notability، لجأنا إلى Reddit، على أمل العثور على إجابات من مستخدميه الحكماء. عند البحث Apple Notes مقابل Notability على موقع ريديت ، يتفق العديد من المستخدمين على أن Notability لديه ميزات أوسع وأكثر تقدمًا.

تتمثل نقاط قوة برنامج Notability في اختيار الألوان، ومعالجة المستندات، وإدارة ملفات PDF، وسهولة التخطيط المناسب، وخيارات التصدير، والتسجيل الصوتي.

وأشار مستخدمون آخرون على موقع Reddit إلى أنه على الرغم من أن Notability يتمتع بميزات أفضل، إلا أنه متأخر كثيرًا عن Apple Notes في استخدام وظيفة القلم الرصاص:

لكن Notability ومعظم المنافسين الآخرين لا يستفيدون من العديد من وظائف واجهة برمجة التطبيقات الأصلية (أو يحاكيها) لدعم القلم الرصاص. إن Notability وغيرها أفضل بكثير من Apple Note بشكل عام. لكن Notability متأخر في استغلال وظيفة القلم الرصاص.

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لملاحظات Apple Notes و Notability

Apple Notes و Notability رائعان. ولكن هل تعرف ما هو الأفضل؟ ClickUp!

ClickUp هو منصة الإنتاجية المثالية المصممة لمساعدتك في إدارة المهام، وتتبع التقدم المحرز، وتحديد الأهداف، وتدوين الملاحظات التفصيلية، والتعاون مع الآخرين على منصة واحدة. مع أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات ارفع مستوى لعبتك وتأكد من عدم تفويت أي تذكير أو مشروع، سواء كنت طالبًا أو محترفًا.

يمكن للإلهام أن يأتيك في أي وقت وفي أي مكان. إذا كانت لديك أفضل الأفكار في أي وقت في اليوم - أثناء الجري أو في منتصف الطريق لتناول شطيرة - فعندئذٍ تطبيقات الدماغ الثاني مثل ClickUp هي أفضل صديق لك.

ألقِ نظرة على الميزات المختلفة لـ ClickUp وقرر بنفسك:

عقل كليك أب

تلخيص ملاحظاتك في غضون ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain هي حزمة قوية من ثلاث أدوات للذكاء الاصطناعي: مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، ومدير مشروع الذكاء الاصطناعي، وكاتب الذكاء الاصطناعي للعمل. استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لتعزيز الإبداع والعصف الذهني وتدوين الملاحظات. فهو يرتقي بملاحظاتك من خلال تقديم اقتراحات إبداعية وتوفير الوقت.

مع ClickUp Brain، ستصبح الأخطاء في ملاحظاتك شيئًا من الماضي. فهو يعمل على تحسين جودة الكتابة من خلال إصلاح القواعد النحوية والإملائية وتبسيط اللغة وتنظيم ملاحظاتك.

ألا تريد قراءة مستند حالة عمل طويلة؟ اطلب من ClickUp Brain تلخيص النقاط الرئيسية في المذكرة. يمكنك أيضًا أن تطلب منه إنشاء قوالب وجداول وغير ذلك.

### ClickUp Notepad

التقاط الأفكار وكتابة الملاحظات وإعداد قوائم المراجعة بسرعة في ClickUp Notepad

إذا كنت تريد تدوين ملاحظاتك أو إعداد قائمة بسرعة قبل أن تنساها, انقر فوق المفكرة هو الحل المناسب لك. أضفه إلى متصفح Chrome واستخدم أزرار الإجراءات العائمة لالتقاط ملاحظة سريعة.

تتيح لك المفكرة سحب وإسقاط الصور وصور GIF ومقاطع الفيديو والمرفقات الأخرى. ويمكنك تحويل الإدخالات إلى مهام قابلة للتتبع، وإنشاء قوائم مراجعة، واستخدام أوامر /Slash لتنسيق الملاحظات والبحث عنها باستخدام الكلمات الرئيسية.

استخدم ClickUp Brain لكتابة ملاحظاتك وتحريرها وترجمتها.

### مستندات النقر فوق المستندات

تنظيم ملاحظاتك باستخدام ميزات تنسيق غنية في ClickUp Docs

الديناميكية مستندات ClickUp يتيح لك إنشاء الملاحظات وقوائم المراجعة وقواعد المعرفة وغيرها. قم بتخصيصه باستخدام خيارات التصميم والتنسيق التي لا حصر لها المتاحة.

يمكنك إنشاء قوالب والوصول إليها، وتشغيل وضع التركيز أثناء العمل، واستخدام الملاحظات دون اتصال بالإنترنت أو عبر الإنترنت، وأرشفة الملاحظات التي لا تحتاج إليها.

ولا ينتهي الأمر هنا!

إذا كنت تستخدم الملاحظات للعمل، فيمكنك مشاركتها مع أعضاء فريقك، ومنحهم خيار تحرير المستند إلى جانبك، وتحويل النص إلى مهام، وتعيين عناصر الإجراءات لهم. ويمكنك حتى ربط المهام في مستند بمستند آخر والإحالة المرجعية للموارد.

انقر فوق السبورة البيضاء

تعاون مع فريقك وقم بتعيين المهام والمزيد باستخدام ClickUp Whiteboard

إذا كنت تبحث عن شيء أكثر تعاونية يمكنك استخدامه لمشاركة ملاحظات الاجتماعات والعصف الذهني المشترك، جرّب ClickUp Whiteboard . مثل ClickUp Notepad، يتيح لك استخدام أوامر الشرطة المائلة (/) لتنسيق اللافتات والعناوين والإبرازات.

إضافة ملصقات وملاحظات لاصقة وأشكال ونصوص وتحويلها إلى مهام. اربط المهام والملفات والمستندات بالسبورة البيضاء بكفاءة، حتى لا تقلق أبدًا بشأن فقدان السياق المهم.

أفضل جزء هو أنه يمكنك إما إنشاء سبورة بيضاء من الصفر أو استخدام ClickUp المُنشأة مسبقًا قوالب السبورة !

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ClickUp: بديل أكثر ذكاءً لملاحظات Apple Notes و Notability

تدوين الملاحظات مفيد للغاية لحياتك الأكاديمية والمهنية. فهو يبقيك متيقظًا ويشغل ذهنك وينظم المعلومات.

يُعد Apple Notes وNotability من بين أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لمستخدمي Apple. ومع ذلك، فإن قيودهما العديدة تمنع المستخدمين من تحقيق أقصى استفادة من تدوين الملاحظات والإنتاجية.

وهنا يأتي دور ClickUp. إنها منصة إنتاجية شاملة تساعدك على إنشاء ملاحظات جميلة وتنظيم أفكارك بمرونة لا مثيل لها. اشترك مجانًا !