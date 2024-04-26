نصائح للمقابلات عن بُعد للاستعداد لمقابلتك القادمة

من بين جميع خطوات الحصول على وظيفة أحلامك، ربما يكون إجراء المقابلة الشخصية هو الخطوة الأكثر رعباً والأكثر أهمية، خاصةً مع انتشار المقابلات عن بُعد. تقريباً 60% من الشركات اليوم تفضل المقابلات عن بُعد على المقابلات الشخصية.

لقد غيرت المقابلات الافتراضية عملية إجراء المقابلات الشخصية عن بُعد، مما جعلها أقصر وأقل تكلفة وأكثر مرونة وملائمة للغاية. ومع ذلك، فإن لها أيضًا نصيبًا لا بأس به من التحديات. فهي تعتمد على التكنولوجيا، والتي يمكن أن تسبب مشاكل في أي وقت. كما أن التواصل مع الشخص الذي يجري المقابلة عبر الإنترنت يتطلب المزيد من الجهد.

مهما كانت التحديات، لا يمكن إنكار حقيقة أن المقابلات عن بُعد موجودة لتبقى. لحسن الحظ، قمنا بتجميع نصائح واستراتيجيات ذكية للمقابلات عن بُعد، وأفضل الممارسات، وأداة ممتازة لمساعدتك على التفوق في مقابلتك.

لذا سواء كنت شخصًا يستعد لمقابلة العمل عن بُعد أو مسؤول توظيف يتطلع إلى تحسين عملية التوظيف عن بُعد، فقد قمنا بتغطيتك.

## مزايا وعيوب المقابلات عن بُعد

قبل استكشاف النصائح، دعنا نلقي نظرة سريعة على مزايا وعيوب المقابلة عن بُعد.

فوائد

فيما يلي فوائد مقابلة العمل الافتراضية:

مرونة

توفر المقابلات عن بُعد مرونة أكبر في تحديد المواعيد. يمكنك العثور على الوقت المناسب لك وتحديد موعد المقابلة. وأفضل ما في الأمر هو أنك لست مضطرًا لتنسيق ترتيبات السفر.

تقليل التوتر

يساعد إجراء المقابلة في منزلك أو في أي بيئة مألوفة أخرى على تقليل التوتر والتوتر. كما يحسن ذلك من فرصك في تقديم أداء أفضل أثناء المقابلة.

توفير التكلفة

توفر مقابلة الفيديو التكاليف - لكل من المرشحين ومسؤولي التوظيف. لا يتعين على المرشحين السفر لمسافات طويلة وإنفاق أموال إضافية. من ناحية أخرى، توفر جهات التوظيف التكاليف حيث لا توجد تكاليف سفر يتعين سدادها، ولا توجد ترتيبات إقامة للمرشحين من خارج البلاد، وتقل التأخيرات والإلغاءات، ويقل الوقت اللازم للتوظيف.

الراحة

يمكنك المشاركة في المقابلات وأنت مرتاح في منزلك أو في أي مكان يتوفر فيه اتصال إنترنت ثابت وموثوق به، مما يجعلها مريحة للغاية.

المكافأة: فوائد الفرق الافتراضية !

### العيوب

يمكن أن يكون للمقابلات عن بُعد بعض المساوئ أيضاً بعض العيوب وتخلق تحديات للقائم بإجراء المقابلة والأشخاص الذين تمت مقابلتهم.

مشاكل مع التكنولوجيا

من الشائع حدوث مشاكل في الاتصال أو خلل في البرامج أو أعطال في الأجهزة عند استخدام التكنولوجيا. ومع ذلك، يمكن لهذه المشكلات أثناء المقابلة أن تعطل سير المقابلة وتؤثر سلباً على أدائك.

مشاكل في التكنولوجيا

غالبًا ما يكون المنزل مكانًا مزدحمًا بالعديد من المشتتات. يمكن أن تؤثر عوامل مثل أفراد الأسرة أو زملاء السكن الذين يعملون في المنزل، والأصدقاء والأقارب الذين يزورونك، والأطفال أو الحيوانات الأليفة التي يجب الاعتناء بها على تركيزك أثناء المقابلة.

محدودية الإشارات غير اللفظية

المقابلات الافتراضية تجعل من الصعب على الشخص الذي يجري المقابلة والشخص الذي تجري معه المقابلة قياس ردود أفعال بعضهما البعض والإشارات غير اللفظية. لذا، قد يواجهان صعوبة في تعديل استجاباتهما والحكم على الموقف.

التحضير للمقابلة عن بُعد

هل تريد أن تتقن المقابلة وتترك انطباعاً دائماً لدى الشخص الذي يجري المقابلة؟ نحن معك!

فيما يلي بعض النصائح لمقابلة العمل عن بُعد لمساعدتك على الاستعداد والحصول على وظيفة أحلامك.

ابحث عن الشركة

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي البحث عن الشركة وثقافتها. لا تتوقف بعد معرفة ما تقوم به الشركة وكيف تعمل. افهم لماذا تفعل الشركة ما تفعله. ما هي رؤيتهم؟ ما الذي يريدون تحقيقه؟

علاوة على ذلك، تحقق من المعلومات الأساسية وقيم العلامة التجارية والمؤسسين وثقافة الشركة وجولات التمويل والمستثمرين والمنافسة وهيكل الشركة.

سيساعدك هذا على تقديم نفسك كمرشح مهتم حقاً. يمكنك طرح المزيد من الأسئلة ذات الصلة والإجابة ببصيرة أفضل. كما أنه من المرجح أن ينظر إليك الشخص الذي يجري المقابلة كمرشح موثوق به عندما يرى مقدار البحث الذي قمت به.

للحصول على هذه المعلومات، تحقق من الموقع الإلكتروني للشركة والمواقع الإلكترونية مثل Glassdoor و Crunchbase. يمكنك أيضاً الاتصال بموظفي الشركة الحاليين أو السابقين لمعرفة المزيد عن ثقافتها.

اختر المكان الأفضل

عند الحديث عن الانطباعات الأولى، فإن خلفيتك الافتراضية مهمة بقدر أهمية مظهرك. لذلك، نظف المكان الذي تخطط لاستخدامه أثناء المقابلة. اختر مكاناً بسيطاً بأقل قدر من المشتتات، مثل أمام حائط فارغ.

فالفكرة هي إبقاء انتباه الشخص الذي يجري المقابلة معك، وليس خلفيتك. إذا لم تتمكن من العثور على خلفية خالية من التشتيت، يمكنك استخدام خلفية افتراضية بسيطة ونظيفة.

الشيء التالي الذي يجب التحقق منه هو الإضاءة. لا تستخدم منطقة مضاءة من الخلف أو إضاءة في الخلف، لأنها ستظلل وجهك. أنت لا تريد أن يقضي الشخص الذي يجري المقابلة وقته في اكتشاف مظهرك. بدلاً من ذلك، استخدم مصدر إضاءة من الأمام لإعطاء رؤية واضحة. إذا كان لديك مصباح مكتبي، ضعه في الأمام.

وبمجرد أن تكون خلفيتك جاهزة، استخدم الكاميرا للتحقق من مظهرها.

ارتدِ ملابس تثير الإعجاب

يتوقع منك الشخص الذي يجري المقابلة أن تبدو أنيقاً ومحترفاً، لذا يجب أن ترتدي ملابس أنيقة. وفي حين أن فكرة إجراء المقابلة بملابس النوم وقميص رسمي قد تبدو مغرية، إلا أنها فكرة مرفوضة تماماً. فأنت لا تعرف متى قد تضطر إلى الوقوف. ماذا لو رن جرس الباب، وكان عليك فتح الباب؟ قد لا تعطي بيجامتك أفضل انطباع.

لذا، ارتدِ الملابس الرسمية، حتى لو كان ارتداؤها في منزلك يبدو سخيفاً. فائدة أخرى لارتداء الملابس الرسمية هي أنها تساعدك على أن تكوني في حالة ذهنية جيدة.

يمكنك ارتداء قميص بأزرار أو بلوزة ذات طبعة مثيرة للاهتمام (ولكن غير مبالغ فيها). كما يمكن ارتداء كنزة صوفية مرتبة. إذا كنت تجري مقابلة عمل عن بعد لوظيفة مالية أو قانونية، فقد ترغب في ارتداء بدلة رسمية.

بمجرد أن تكون جاهزاً، تحقق مما إذا كان الزي يبدو جيداً باستخدام الكاميرا. الفكرة العامة هي أن تبدو جذاباً ومرتباً ومحترفاً.

اختبر إعداداتك التقنية مسبقاً

نظرًا لأنها مقابلة افتراضية، يجب عليك استخدام الإنترنت والتكنولوجيا، مما يعني أنك تحت رحمتها بالكامل. لذلك، اختبر إعداداتك مسبقاً. إذا كنت تستخدم أداة تعاون عن بُعد التي لم تستخدمها من قبل، استخدمها مسبقًا لفهم الميزات، خاصةً كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت ومشاركة الشاشات وتشغيل الصوت والفيديو، إلخ.

ضع في اعتبارك الاستعانة بصديق للانضمام إلى اجتماع لاختبار منصة الفيديو. يمكنك أيضًا التحقق من مقاطع الفيديو والمدونات عبر الإنترنت إذا كان اختبار الأداة غير ممكن.

شيء آخر يجب عليك فعله هو إجراء اختبار السرعة. ببساطة اكتب "اختبار سرعة الإنترنت" على الإنترنت وتحقق مما إذا كان اتصالك بالإنترنت سريعاً. تذكر أن تتحقق من سرعات التنزيل والتحميل. يمكنك أيضًا أن يكون لديك جهاز إنترنت بديل في متناول اليد في حالة وجود مشاكل في اتصالك الحالي,

على الرغم من أن كل هذه الاستعدادات قد لا تمنع حدوث المشاكل التقنية، إلا أنها ستعدك للتعامل معها بهدوء.

افهم آداب السلوك الافتراضي آداب الاجتماع الافتراضي يحدد أسلوب المقابلة ويثبت احترافيتك المهنية. إليك مهارات مقابلة الفيديو التي يجب أن تعرفها:

تجنب استخدام الألوان الجريئة والأنماط المزدحمة في الخلفية والملابس. اجعلها محايدة بدلاً من ذلك

انتبه إلى مدى بعدك أو قربك من الشاشة. تحقق من ذلك عندما تختبر الخلفية ومظهرك

انظر إلى كاميرا الويب أثناء التحدث. سيساعدك ذلك على التواصل بالعينين مع الشخص الذي يجري المقابلة وتبدو مركزاً. قم بإضافة ملاحظة لاصقة أو عيون لاصقة بالقرب من كاميرا الويب لتذكيرك بالنظر إلى هناك

أومئ برأسك لإظهار أنك تفهم ما يقوله المحاور

إذا كنت تستخدم كاميرا ويب خارجية، فتحقق من الموضع للعثور على أفضل وضعية

اجلس مستقيماً دون تراخٍ أو تراخٍ في مقعدك حافظ على وضعية مفتوحة وأبقِ يديك مسترخيتين

حتى لو كنت متوترًا، حاول ألا تتململ

قم بتدوين الملاحظات

من مزايا مقابلة الفيديو أنه يمكنك الاحتفاظ بالملاحظات وتدوينها أثناء المقابلة. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب عليك الاحتفاظ بإجابات معدة بالكامل أمامك.

قد تبدو الإجابات المعدة بالكامل فكرة رائعة، لكنها قد تجعلك تبدو وكأنك تقرأ بدلاً من التحدث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكسر التدفق الطبيعي أثناء المحادثة.

لذلك، إذا كنت تحتفظ بملاحظات، فتدرب على استخدامها قبل المقابلة للتأكد من قدرتك على استخدامها دون كسر تدفق المحادثة. اجعلها قصيرة - من الناحية المثالية، لا تزيد عن صفحة واحدة - وارجع إليها بالحد الأدنى.

قم بتدوين الملاحظات أثناء المقابلة دون تشتيت انتباهك باستخدام ClickUp Notepad

قم بتدوين أهم أعمالك السابقة في ClickUp Notepad لتحتفظ بها في متناول يديك. إذا طلب منك مسؤول التوظيف مشاركة أكثر أعمالك تأثيرًا، فستكون لديك بالفعل قائمة معدة مسبقًا بالمشاريع أو المهام التي ستشاركها.

هناك طريقة أخرى لاستخدام الملاحظات أثناء المقابلة وهي تدوين الأسئلة المحتملة لطرحها لاحقاً. هذه طريقة ممتازة لإظهار أنك متفاعل ومُركِّز على كلام الشخص الذي يجري المقابلة.

اطرح الأسئلة الصحيحة

حتى مع بحثك، يجب أن تكون لديك أسئلة حول الشركة وثقافتها. وهذا الأمر مهم بشكل خاص في المقابلات الافتراضية، حيث لا يمكنك رؤية مكتب الشركة ومرافقها وفرق العمل بها وما إلى ذلك.

لذلك، لا تمنع نفسك من طرح الأسئلة الصحيحة.

اطرح الأسئلة التي تثير فضولك مع ضمان عدم طرح أسئلة قد تكون مثيرة للجدل. على سبيل المثال، يمكنك أن تسأل عن رؤية الشركة، وثقافة المكتب، والفريق الذي ستعمل معه، وفرص التدريب والتقدم، وما إلى ذلك، ولكن تجنب طرح أسئلة حول مواضيع مثل إنهاء الخدمة، أو الفصل من العمل، وما إلى ذلك.

إذا لم تكن متأكداً مما يجب أن تسأله، فاستخدم مساعد الدردشة بالذكاء الاصطناعي لتوليد أسئلة ذات صلة يمكنك طرحها أثناء المقابلة. احتفظ بهذه الأسئلة في متناول يديك واكتبها بالترتيب حسب الأهمية باستخدام أداة بسيطة وسهلة الاستخدام مثل ClickUp Notes.

تدرّب

من الطبيعي أن تشعر بالتوتر أثناء المقابلة. ولكن هناك طرق لتقليل هذا التوتر وعدم السماح له بالظهور في لغة جسدك أو وجهك. حاول التدرب عدة مرات قبل المقابلة.

إليك الأشياء التي يجب أن تركز عليها:

تحقق من معدل حديثك. لا يجب أن تكون بطيئاً جداً أو سريعاً جداً أثناء التحدث، فكلاهما قد يجعلك تبدو متوتراً. يمكنك التحقق من ذلك من خلال تسجيل نفسك والاستماع إلى الصوت

استخدم إيماءات اليدين أثناء التحدث، وحافظ على وضعية مفتوحة. إن تشبيك ذراعيك هو أمر مرفوض تماماً أثناء أي مقابلة، سواء كانت شخصية أو افتراضية

احرص على أن يكون رأسك وأعلى كتفيك مهيمنين على الشاشة أثناء المقابلة

حاول ألا تنظر إلى نفسك أثناء التحدث

استعد لمشتتات الانتباه

لتقليل التشتت الناتج عن البيئة المحيطة بك، تأكد من وجودك بمفردك في غرفة مغلقة الباب أثناء المقابلة. مع وجود العديد من الأجهزة الإلكترونية المحيطة بنا، من الجيد أن:

إيقاف تشغيل الإشعارات

أغلق هاتفك الخلوي (أو ضعه على الوضع الصامت)

استخدم خاصية عدم الإزعاج

إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي وعلامات تبويب المتصفح الإضافية

ومع ذلك، هناك دائماً احتمال أن تتم مقاطعتك أثناء المقابلة. على سبيل المثال، قد تكون بمفردك في المنزل عندما يرن جرس الباب. إن تحضيرك لكيفية تفاعلك في مثل هذه الحالات سيقلل من فرص ارتباكك.

الفكرة هي أن تكون محترفاً قدر الإمكان. لذا، إذا كان لديك حيوان أليف قد يُصدر ضوضاء أو يقفز في الخلفية، يمكنك ذكر ذلك في البداية لتهيئة الشخص الذي يجري المقابلة.

إذا قرع أحدهم جرس الباب، فاعترف بالمقاطعة واعتذر والتزم الهدوء. يعرف الشخص الذي يجري المقابلة أنك في المنزل، والمقاطعات المفاجئة، رغم أنها مؤسفة، إلا أنها جزء من الحياة.

قم ببناء علاقة

المقابلات هي أكثر من مجرد أسئلة وأجوبة ذهابًا وإيابًا؛ فهي عبارة عن مناقشات ثنائية الاتجاه. ليس لديك سوى مدة مقابلة قصيرة للإجابة على أسئلة من يجري المقابلة وإظهار شخصيتك والتواصل معه.

أجب عن أسئلته، وعلّق على إجاباته، وأضف أسئلتك في الوقت المناسب. دع المحادثة تتدفق بشكل طبيعي قدر الإمكان.

ابحث مسبقاً واكتشف ما إذا كانت لديك اهتمامات مشتركة مع الشخص الذي يجري المقابلة. تحقق من ملفه الشخصي على موقع لينكد إن أو شركته، أو ابحث عنه في جوجل.

في نهاية المطاف، كن منفتحاً وودوداً وصادقاً واحرص على إجراء محادثة حقيقية.

## إجراء مقابلة عن بُعد

إذا كنت متخصصاً في التوظيف وتستعد لإجراء مقابلات عمل عن بُعد، فإليك بعض النصائح لضمان نجاحها:

استخدم الأداة المناسبة

لا شك أن التكنولوجيا هي أحد أهم جوانب إجراء مقابلات العمل عن بُعد. استخدام أداة التوظيف المناسبة يمكن أن تحدث فرقًا في عملية التوظيف لديك.

فبالإضافة إلى استخدام منصات الفيديو مثل Zoom و Skype، يمكنك الاستفادة من أدوات مثل ClickUp لجعل التخطيط والجدولة والتنفيذ أكثر سلاسة وتنظيماً.

تخصيص وتبسيط عملية التوظيف لديك باستخدام ClickUp

ClickUp هو تطبيق للموارد البشرية، والتوظيف، و أداة تأهيلية التي تقدم العديد من الميزات لجعل عملية التوظيف أكثر كفاءة وإنتاجية ومتعة.

قم بتوصيل تطبيقاتك المفضلة ب ClickUp مع أكثر من 1,000 عملية تكامل

مع أكثر من 1000 عملية تكامل في ClickUp، يمكنك دمج جميع التطبيقات التي تحتاجها لإجراء المقابلات عن بُعد بسلاسة. يمكنك دمج Zoom و Slack و Google Sheets و Skype وغيرها.

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من تسجيل المقابلات إلى تدوين الملاحظات السريعة وتبسيط عملية التوظيف, ClickUp للموارد البشرية يتيح لك القيام بكل ذلك وأكثر.

دعنا نستكشف.

مقطع كليك أب كليب

تسجيل المقابلات باستخدام كليك أب كليب

سجل مقابلاتك وشاركها مع أي شخص وأرسل رسائل سريعة مع التسجيل باستخدام كليك أب كليب . يتيح لك ClickUp أيضًا إنشاء مهمة من التسجيل وتعيين أعضاء الفريق حتى تتمكن من الحصول بسرعة على آرائهم حول أداء المرشحين.

ClickUp Brain

طرح الأسئلة وتلخيص المقابلات باستخدام ClickUp Brain

استخدم انقر فوق الدماغ للعثور على الكلمات المناسبة لوصف المناصب، وتوليد أسئلة محتملة لطرحها على المرشحين، وحتى تلخيص المقابلات.

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النقر فوق المفكرة

التقاط ملاحظات المقابلة باستخدام خاصية ClickUp Notepad

تدوين الملاحظات أمر بالغ الأهمية أثناء المقابلات. فهو يمنح مرشحيك الثقة ويعمل كخط أساس لتقييمهم. مع انقر فوق المفكرة ، يمكنك تدوين الملاحظات وإضافة التنسيق بسرعة، وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع، والوصول إليها من أي مكان.

قوالب الملاحظات

صمم عملية المقابلة الشخصية وحسِّنها باستخدام قالب عملية المقابلة الشخصية من ClickUp

تقدم ClickUp العديد من قوالب المقابلات لتوحيد عملية المقابلة الشخصية وضمان معاملة جميع المرشحين على قدم المساواة. يمكنك استخدام نموذج عملية المقابلات الخاص ب ClickUp لطرح الأسئلة الصحيحة بالترتيب الصحيح، وتنظيم العملية الخاصة بك، وتقييم المرشحين بسرعة، والتعاون مع أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق.

شارك تفاصيل المقابلة الشخصية

مشاركة جميع التفاصيل الضرورية مع المرشحين أمر بالغ الأهمية عند إجراء مقابلة عن بُعد. تأكد من حصول جميع المرشحين على نفس المعلومات. إليك قائمة بالتفاصيل التي يجب عليك مشاركتها:

وقت المقابلة ومدتها

أسماء وتفاصيل المحاورين، مع روابط لملفاتهم الشخصية

المنصة التي ستستخدمها، بما في ذلك دليل حول كيفية استخدامها

أي مستندات إضافية يحتاج المرشحون لإعدادها

مشاركة رقم احتياطي حتى يتمكن المرشح من الوصول إليك في حالة حدوث أي خلل تقني

يمكنك أيضًا ذكر قواعد اللباس ومعلومات حول استخدام الصوت والفيديو.

للتميز وإظهار اهتمامك، من الأفضل تضمين نصائح خاصة بالمقابلة الافتراضية، مثل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تغيير خلفيتك. تذكر أن المقابلة هي عملية ذات اتجاهين. لذلك، بينما تقوم بتقييم المرشح، يقوم المرشح أيضاً بتقييمك أنت.

قلل من عوامل التشتيت والمقاطعات

التقليل من المشتتات وإجراء المقابلة بسلاسة، سواء في المكتب أو في المنزل، أمر بالغ الأهمية. إليك ما يمكنك فعله لتقليل المقاطعات:

أغلق الباب وأبلغ الآخرين (العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل) بعدم إزعاجك

ابحث عن مكان هادئ ونظيف. إذا كنت تستخدم خلفية مشغولة، فقد يتشتت انتباه المرشح بسهولة

استخدم خاصية "عدم الإزعاج" على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، أو أوقف تشغيل الإشعارات

ارتدِ ملابس مهنية، حتى لو كنت تعمل من المنزل

قم بإزالة أي أشياء مشتتة للانتباه من مكتبك

حافظ على الإضاءة أمامك حتى يتمكن المرشح من رؤيتك بوضوح

احترم السلوك المهني

من الضروري أن تُظهر للمرشحين أن مقابلة الفيديو لا تقل احترافية عن المقابلة الشخصية. إعطاء الأولوية للتواصل الواضح وفي الوقت المناسب طوال رحلة التوظيف. ضع توقعات واضحة مع المرشحين فيما يتعلق بجداول المقابلات والتنسيقات والخدمات اللوجستية.

بصرف النظر عن تقليل عوامل التشتيت، احترم وقت المرشحين وخصوصيتهم. تجنب أي تغييرات أو إلغاءات في اللحظة الأخيرة. إذا كنت تقوم بتسجيل المقابلة، قم بإبلاغ المرشح مسبقاً.

وأخيراً، تعامل مع كل تفاعل بتعاطف واحترام ونزاهة. كن مهذبًا ومهنيًا أثناء مشاركة الملاحظات البناءة مع المرشحين.

استفد من سرد القصص

تجعل المقابلات عن بُعد من الصعب على المرشحين فهم ثقافة شركتك والتعرف على فريق العمل. لهذا السبب عليك تقديمها لهم. ابدأ بتعريفهم بشركتك بإيجاز، بما في ذلك قيم الشركة وثقافتها ومقدمات عن خلفيتها. يمكنك استخدام صيغة سرد القصص لمشاركة القصص التي تعرض ثقافتك وقيمك.

أثناء المقابلة، يمكنك أيضاً استخدام سرد القصص للتواصل مع المرشحين. ادعهم لمشاركة قصص عن تجاربهم وتحدياتهم وإنجازاتهم. شجّعهم على تقديم أمثلة محددة توضح مهاراتهم في التواصل، وقدراتهم على حل المشاكل، وملاءمتهم لثقافتك.

التعاون مع المرشحين المحتملين باستخدام ClickUp Whiteboard

يمكنك أيضًا استخدام الميزات التفاعلية، مثل المستندات التعاونية واللوحات البيضاء الافتراضية، لتشجيع المرشحين على المشاركة الفعالة، أو إنشاء صورة مرئية لتجربتهم، أو شرح نهجهم في حل المشكلات.

الاستعداد للمشاكل التقنية

اختبر إعداداتك التقنية قبل إجراء المقابلات لتقليل العوائق التقنية. إذا كنت تستخدم البرنامج لأول مرة، ففكر في إجراء اختبار تشغيل تجريبي والتعرف على الميزات.

إذا كنت تعمل من المنزل، تأكد من أن اتصالك بالإنترنت مستقر وقوة الإشارة كافية. يمكنك استخدام اختبار السرعة عبر الإنترنت للتحقق من سرعة الإنترنت لديك.

وأخيراً، قم بإعداد خطة بديلة. تأكد من حصولك على رقم المرشح وبريده الإلكتروني في حالة الانقطاع. يمكنك التواصل معه على الفور عبر دردشة الفيديو أو إعادة جدولة الموعد في أقرب وقت ممكن.

## تحقيق النجاح في التوظيف مع ClickUp

ستستمر المقابلات الافتراضية في تشكيل عالم التوظيف، مما يوفر فرصاً وتحديات لمسؤولي التوظيف والمرشحين. باستخدام نصائح المقابلات عن بُعد الواردة في هذه المقالة، يمكنك اعتماد نهج استباقي وضمان سير جميع مقابلاتك بسلاسة.

يمكن أن يساعدك استخدام أداة مثل ClickUp لتلبية جميع احتياجات التوظيف الخاصة بك في التعامل مع تعقيدات المقابلات عن بُعد بثقة وكفاءة. لماذا لا تجربها بنفسك؟ اشترك مجاناً وجرب ميزاته اليوم!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

كيف تنجح في مقابلة العمل عن بُعد؟

يمكن أن يساعدك التحضير جيداً، واختبار التكنولوجيا الخاصة بك مسبقاً، وارتداء ملابس احترافية، وتهيئة بيئة هادئة وخالية من التشتت، والحفاظ على التواصل البصري وممارسة الاستماع النشط، على النجاح في مقابلة الفيديو.

كيف تجري مقابلة عمل عن بُعد؟

فيما يلي بعض النصائح لإجراء مقابلة عن بُعد: