10 بدائل تيمبو لتتبع الوقت والإنتاجية في عام 2025

تخيل هذا السيناريو: لقد قدرت أن مهمة ما ستستغرق ساعة لإكمالها. ومع ذلك، بمجرد أن بدأت العمل عليها، اكتشفت بعض التحديات، واستغرقت المهمة حوالي ساعتين لإكمالها.

في مثل هذه الحالات، تصبح إدارة الوقت وتحديد موعد نهائي لعميلك أمرًا صعبًا. وهنا يأتي دور أدوات إدارة الوقت مثل Tempo. برنامج تتبع الوقت يجعل من السهل تسجيل الساعات المدفوعة الأجر ويساعدك على تحسين الإنتاجية الشخصية.

سواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو تعمل لحسابك الخاص من 9-5 ساعات، فمن المهم تحديد الوقت الذي ستستغرقه كل مهمة. تساعدك معرفة الوقت المستغرق لإكمال مهمة معينة على تقدير الجهد المبذول وتقديم جداول زمنية واقعية، وهذا بدوره يساعدك على تحقيق معدلات نجاح أعلى.

في حين أن Tempo يمكن أن يساعدك في ذلك، فإن الجداول الزمنية Tempo لها بعض القيود، مثل:

عدم القدرة على التحقق من وقت خمول الموظف

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى ميزات بديهية ولا يتيح لك جدولة نوبات العمل للموظفين

عدم القدرة على الحصول على تقارير إنتاجية الموظفين المتقدمة، وهو أمر بالغ الأهمية لأي إدارة مشروع

إذا كنت تبحث عن بديل لتطبيق Tempo، فقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Tempo Timesheet؟

Tempo هي أداة لتتبع الوقت وهي جزء من منصة Atlassian السحابية. وهي تضم العديد من الخدمات، بما في ذلك Tempo Planner، و Tempo Budgets، و Tempo Cost Tracker، و Tempo Timesheets.

على الرغم من أنه رائع لتتبع الوقت وأداء مهام إدارة المشاريع البسيطة، إلا أن بعض البدائل يمكن أن تساعدك على تجاوز ذلك. يجب أن تجد بديلاً يوفر جميع الميزات الأساسية التي يقدمها Tempo وأكثر. بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها في بدائل Tempo هي:

تتبع الوقت دون عناء : إذا كنت تعمل على مشاريع متعددة، فإن بدء تشغيل المؤقت يدويًا وإيقافه مؤقتًا في كل مرة تقوم فيها بالتبديل بين المهام أو الاجتماعات يمكن أن يعيق الإنتاجية. ولكن باستخدام أداة تتبع الوقت المناسبة، يمكنك تسجيل وإدارة وإضافة الوقت الذي تقضيه في جميع مهامك دون الحاجة إلى القيام بذلك يدويًا

: إذا كنت تعمل على مشاريع متعددة، فإن بدء تشغيل المؤقت يدويًا وإيقافه مؤقتًا في كل مرة تقوم فيها بالتبديل بين المهام أو الاجتماعات يمكن أن يعيق الإنتاجية. ولكن باستخدام أداة تتبع الوقت المناسبة، يمكنك تسجيل وإدارة وإضافة الوقت الذي تقضيه في جميع مهامك دون الحاجة إلى القيام بذلك يدويًا ميزات إدارة المشروع: تأكد من أن الأداة التي اخترتها تحتوي على ميزات فعالة لإدارة المشروع مثل إنشاء المهام والتخصيص وإدارة التبعيات. هذه الميزات ضرورية للحفاظ على تنظيم فريقك ومشاريعك في العمل

تأكد من أن الأداة التي اخترتها تحتوي على ميزات فعالة لإدارة المشروع مثل إنشاء المهام والتخصيص وإدارة التبعيات. هذه الميزات ضرورية للحفاظ على تنظيم فريقك ومشاريعك في العمل ميزات تعاونية: الفريق القوي هو فريق منتج، ويمكن للأداة المناسبة أن تعزز التعاون السلس. ويشمل ذلك العصف الذهني، أو استخدام الدردشة للحصول على إجابات سريعة، أو مشاركة الملفات، أو إضافة ملاحظات لمساعدة أعضاء الفريق الآخرين على اكتساب رؤى حول المشروع.

الفريق القوي هو فريق منتج، ويمكن للأداة المناسبة أن تعزز التعاون السلس. ويشمل ذلك العصف الذهني، أو استخدام الدردشة للحصول على إجابات سريعة، أو مشاركة الملفات، أو إضافة ملاحظات لمساعدة أعضاء الفريق الآخرين على اكتساب رؤى حول المشروع. الصيغ : تأكد من أن أداة إدارة الوقت تسمح لك بحساب واستخدام الصيغ بسرعة لتتبع وقتك، بما في ذلك ساعات العمل الأسبوعية وتقديرات التكلفة وغير ذلك

: تأكد من أن أداة إدارة الوقت تسمح لك بحساب واستخدام الصيغ بسرعة لتتبع وقتك، بما في ذلك ساعات العمل الأسبوعية وتقديرات التكلفة وغير ذلك العلامات والفلاتر: يجب أن تكون قادرًا على العثور بسهولة على نقاط البيانات المهمة باستخدام العلامات أو الملاحظات أو عوامل التصفية الأخرى، مما سيساعدك على تصنيف إدخالات الوقت لمشاريعك وفرقك في النظام الأساسي

## أفضل 10 بدائل Tempo لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن تعرفت على الميزات التي يجب البحث عنها، دعنا نتعمق في أفضل 10 بدائل ل Tempo لتتبع الوقت وتعزيز الإنتاجية في عام 2024.

1. ClickUp

تبسيط تتبع الوقت باستخدام ClickUp

ClickUp هو برنامج إنتاجية شامل يساعدك على دمج جميع أنشطتك في تطبيق واحد. ويشمل ذلك تتبع الوقت المستغرق في مهمة معينة، وإدارة الجداول الزمنية، وتعيين المهام، وإدارة أنشطة إدارة المشاريع الأخرى.

هذه الميزات القوية لإدارة المنتجات والقدرات التعاونية تجعل منه برنامج Tempo أو بديل Toggl ويمكن استخدامها من قبل الفرق من جميع الأحجام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp تتبع وقت المشروع تساعدك ميزة تتبع الوقت لكل نشاط في المشروع. يتيح لك ذلك وضع تقديرات دقيقة وإضافة ملاحظات وعرض تقارير عن وقتك بتفاصيل دقيقة.

يدعم تتبع وقت مشروع ClickUp Project Tracking Time Tracking أجهزة متعددة وامتداد كروم

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

تتبع الوقت من أي جهاز أو نافذة أو تطبيق أو مهمة باستخدام المؤقت العام

تعدد المهام والتقاط الوقت فقط لنشاط عملك باستخدام مؤقتات بدء/إيقاف مؤقتات وتسجيل الوقت تلقائيًا

إنشاء المهام، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتعيين التبعيات، وتتبع التقدم بصريًا باستخدام لوحات كانبان ومخططات جانت وعروض القائمة

جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص بالكاملقوالب تحليل الوقت لمساعدتك على البدء في إدارة مشروعك وتتبع الوقت بكل سهولة

مراقبة التقدم المحرز أثناء اتخاذ خطوات لإصلاح المشاكل

تنظيم الوقت المتعقب، وإضافة ملاحظات، والرجوع إلى ما قضيت وقتك فيه بالضبط

قم بمزامنة وقتك الذي تم تعقبه على أدوات أخرى مثل Toggle أو Time Doctor أو Everhour أو Timely أو Harvest أو Tempo أو غيرها في ClickUp للحصول على عرض شامل للمشروع

عرض وقتك الذي تم تتبعه حسب اليوم والأسبوع والشهر والنطاقات المخصصة الأخرى لمساعدتك في الحصول على جداول زمنية مفصلة للمهام الفردية أو أعضاء الفريق أو مشاريع معينة

قيود ClickUp

يحتوي التطبيق على منحنى تعليمي بعض الشيء، نظراً للمجموعة الغنية من الميزات التي يوفرها ClickUp

قد لا تتوفر بعض طرق العرض على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات*ClickUp:

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. كلوكفاي

via

Clockify_

Clockify هو برنامج شائع برنامج تتبع الوقت للشركات الصغيرة وفرق العمل. يتيح لك إدارة الجداول الزمنية وتتبع الوقت وتقدير الساعات عبر المشاريع. حتى مع الباقة المجانية، يمكنك تتبع الوقت لعدد غير محدود من المستخدمين وإنشاء تقارير دقيقة، مما يساعدك على تقدير ميزانيات المشاريع وفهم إنتاجية كل عضو في الفريق.

أفضل ميزات Clockify

تتبع الوقت بسهولة باستخدام مؤقتات بدء/إيقاف التشغيل على أجهزة ومنصات متعددة

تتبع الوقت لعدد غير محدود من المستخدمين والحصول على ميزات تتبع الوقت الأساسية مع الخطة المجانية، مما يجعلها مثالية للفرق ذات الميزانيات المحدودة

احصل على ميزات إضافية لإدارة المشاريع وإدارة الموارد وتتبع الساعات المدفوعة والفواتير من خلال الترقية إلى الباقات المميزة

قيود Clockify

هذا البرنامج سهل الاستخدام للفرق الصغيرة فقط ولكن يمكن أن يصبح معقداً للمؤسسات الكبيرة

عدم إمكانية الاستخدام دون اتصال بالإنترنت وتعطله من حين لآخر إذا قمت بدمجه مع أدوات مثل Notion وغيرها من أدوات إدارة علاقات العملاء

واجهة أقل بديهية

تسعير Clockify

أساسي : 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم عادي : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف : 9.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 9.99$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 14.99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Clockify

G2: 4.5/5 (أكثر من 161 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 161 تقييم) Capterra 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

3. هبستاف

via

_ / href/ _https://hubstaff.com/solutions/consulting Hubstaff /%href/

Hubstaff هو برنامج شامل لتتبع الوقت وإدارة القوى العاملة للفرق والوكالات البعيدة. إنه برنامج رائع بديل لبرنامج Clockify أو Tempo، حيث إنه يتجاوز مجرد برنامج بسيط لتتبع الوقت ويساعدك على إدارة الوقت والإنتاجية وكشوف الرواتب والفواتير.

أفضل ميزات Hubstaff

تتبّع الوقت باستخدام المؤقتات التلقائية والإدخالات اليدوية واكتشاف وقت الخمول لتقدير تكاليف المشروع والفواتير بدقة

إدارة المشاريع، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز مع ميزات مثل لوحات كانبان، وإثبات العمل (لقطات الشاشة)، والجداول الزمنية

احصل على ميزات شاملة لمراقبة الموظفين، مثل تتبع الموقع الجغرافي عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأدوات الرواتب الآلية، مما يجعله مثاليًا لإدارة الفريق عن بُعد وفي المكتب

قيود محدودية الموظفين

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مزدحمة، خاصة للفرق الأصغر حجماً

تحتوي الباقة المجانية على ميزات محدودة وتقيد عدد المستخدمين

قد تثير ميزات مراقبة الموظفين مخاوف بشأن الخصوصية

تسعير Hubstaff

البداية: 7 دولارات شهرياً لكل مقعد

7 دولارات شهرياً لكل مقعد الزيادة : 9 دولارات شهريًا لكل مقعد

: 9 دولارات شهريًا لكل مقعد الفريق : 10 دولارات شهرياً لكل مقعد

: 10 دولارات شهرياً لكل مقعد المؤسسات: 25 دولاراً شهرياً لكل مقعد

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 530 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 530 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1450 تقييم)

4. تايم كامب

via

_/مرجع/ _https://www.timecamp.com/time-tracking/automatic-time-tracking/ TimeCamp /%href/

TimeCamp هو أداة لتتبع الوقت وإنتاجية الموظفين مع خطة مجانية للعاملين المستقلين والفرق الصغيرة. توفر الخطة المجانية وظائف أساسية، بينما توفر الخطط المدفوعة ميزات إضافية للفرق المتنامية التي تحتاج إلى أدوات إعداد التقارير والميزانية والفواتير.

أفضل ميزات تايم كامب

تتبع الوقت بسهولة باستخدام مؤقت بنقرة واحدة لبدء العد وإيقافه على الفور

تعيين كلمات رئيسية لجعل تتبع الوقت تلقائيًا وربط إدخال الوقت بالمهام أو المشاريع ذات الصلة

نسخ إدخالات الوقت المتكررة إلى جدولك الزمني لإعداد تقارير سريعة

دمج إدخالات وقتك مع أدوات مدير المشروع الأخرى لتتبع الوقت الإجمالي للمشروع بكفاءة

إنشاء تقارير زمنية مفصّلة لتحليل ربحية المشروع وأدوات إعداد الميزانية لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح من الناحية المالية

قيود مخيم الوقت

خيارات تخصيص محدودة لإعداد التقارير ولوحات المعلومات مقارنةً ببعض المنافسين

تحتوي الخطة المجانية على ميزات محدودة وتحد من عدد المستخدمين

تسعير تايم كامب

مجاني

بداية : 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم قسط : 6.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 6.99$/شهرًا لكل مستخدم الأقصى : 10.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 10.99$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مخيم تايم كامب

G2: 4.7/5 (190+ تقييم)

4.7/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (590+ تقييمات)

5. لوحة المنتج

via

لوحة المنتجات_

Productboard هي منصة لإدارة المنتجات مثالية لفرق التطوير ومؤسسات SaaS. على الرغم من أنها ليست أداة مخصصة لتتبع الوقت، إلا أنها تتفوق في إدارة المشاريع، مما يجعلها خياراً قيماً للفرق التي تعطي الأولوية لسير العمل المبسط والتنظيم المرئي.

فهو يسمح لك بتخطيط مشاريع التطوير الخاصة بك، واستخدام تحديد الأولويات المستندة إلى البيانات، وتتبع الوقت لتقدير الجهد والوقت اللازم لإنجازها.

أفضل ميزات لوحة المنتجات

تنظيم المشاريع باستخدام ميزات مثل لوحات كانبان وخرائط الطريق والخرائط الذهنية. يعزز هذا النهج المرئي التواصل الواضح ويبقي الجميع على نفس الصفحة

تحديد أولويات المهام، وجمع الملاحظات من أصحاب المصلحة، والتكرار بفعالية باستخدام ميزات مثل ترجيح المهام والتعليق داخل التطبيق

يتصل بسلاسة بأدوات التصميم والتطوير الشائعة، مما يحافظ على سير عملك مركزياً وفعالاً

قيود لوحة المنتجات

آلية الفوترة للخطط الفردية غير شفافة، وقد اشتكى العديد من المستخدمين من تطبيق التطبيق للرسوم تلقائيًا على البطاقة دون إخطار مناسب

تسعير لوحة المنتجات

الأساسية : 25$/شهرًا لكل صانع

: 25$/شهرًا لكل صانع المحترفين : 75 دولارًا شهريًا لكل صانع

: 75 دولارًا شهريًا لكل صانع المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لوحة المنتجات

G2: 4.3/5 (أكثر من 230 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 230 تقييم) Capterra: 4.7/5 (145+مراجعة)

6. الحصاد

via

حصاد_

Harvest هو برنامج بديهي لتتبع الوقت وإعداد الفواتير مثالي للعاملين المستقلين والوكالات. فهو يساعدك على تتبع الوقت عبر المشاريع، وإنشاء تقارير فورية، وإدارة الفواتير والمدفوعات بسلاسة، مما يجعله مثاليًا لإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات Harvest

تتبع الوقت باستخدام حل تتبع الوقت البسيط والبديهي الذي يمكن استخدامه على سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول ويتميز أيضًا بإمكانيات تتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت

إنشاء تقارير شاملة عن الوقت لتحليل ربحية المشروع وإنشاء فواتير احترافية مباشرةً داخل Harvest

إدارة الفرق وتعيين المشاريع وتتبع التقدم المحرز وتحديد الميزانيات لضمان بقاء المشاريع على المسار الصحيح من الناحية المالية

قيود هارفست

العديد من الشكاوى المتعلقة بعدم قدرة التطبيق على التكامل أو المزامنة مع التطبيقات الأخرى

واجهة مستخدم معقدة، مما يجعل من الصعب استخدامه للمستخدمين لأول مرة

تسعير #### تسعير الحصاد

مجاني

Harvest Pro: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Harvest

G2 : 4.3/5 (790+ تقييمات)

: 4.3/5 (790+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 570+مراجعة)

7. تراك توجل تراك

via

_ / href/ _https://toggl.com/ Toggl Track /%href/

Toggl Track هي أداة لتتبع الوقت معروفة بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام. تسمح للمستخدمين بتتبع الوقت الذي يقضونه في المهام المختلفة بسهولة وإنشاء تقارير وتحليلات مفصلة عن الوقت الذي يقضونه، مما يساعدهم على تحديد المجالات التي يمكنهم فيها تحسين الكفاءة والإنتاجية.

أفضل ما في أداة تتبع الوقت هذه هو بساطتها وقدرتها على التكامل مع أكثر من 100 أداة، بما في ذلك GitLab وNotion وAdobe XD وغيرها.

أفضل ميزات Toggl Track أفضل ميزات

تتبع الوقت باستخدام مؤقتات بسيطة لبدء/إيقاف التشغيل، وتكامل تطبيقات سطح المكتب والجوال، وإضافات المتصفح لالتقاط الوقت دون عناء

إنشاء فواتير وفواتير بسهولة باستخدام الساعات القابلة للفوترة ومشاركتها مع عملائك للحصول على مستحقاتهم في الوقت المحدد

إنشاء تقارير ثاقبة لتحليل إنتاجية الفريق وتحديد اتجاهات الوقت وتتبع تقدم المشروع بمرور الوقت

قيود Toggl Track

تم الإبلاغ عن عدة أخطاء في امتداد سطح المكتب

عدم القدرة على إيقاف الجلسة مؤقتاً بين الجلسات، الأمر الذي قد يكون مزعجاً لبعض المستخدمين

تسعير Toggl

مجاني

البداية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (1500+مراجعة)

4.6/5 (1500+مراجعة) Capterra: 4.7/5 (2200+مراجعة)

8. ريبليكون PSA

via

Replicon PSA_

برنامج Replicon PSA هو برنامج أتمتة الخدمات الاحترافية ذاتي القيادة الذي طورته شركة Deltek. تعمل هذه الأداة الشاملة على التخلص من التتبع اليدوي للوقت، مما يتيح للفرق الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لإنتاجيتها وتخصيص الموارد. إنه الحل المثالي للوكالات والمؤسسات الكبيرة التي تدير مشاريع معقدة ذات متطلبات واسعة من الموارد والفواتير.

أفضل ميزات Replicon PSA

إدارة المشاريع المعقدة مع ميزات مثل إدارة الموارد، وتبعيات المهام، والميزانية، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي

تتبع الوقت بدقة من خلال ميزات مثل الجداول الزمنية وميزانية المشروع وخيارات الفوترة المرنة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة

إنشاء تقارير متعمقة لتحليل ربحية المشروع، وتحديد اتجاهات استخدام الموارد، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود PSA ريبليكون PSA

منحنى تعلم أكثر حدة مقارنة بأدوات أبسط لتتبع الوقت

يمكن أن يكون للتقارير التي تم إنشاؤها هوامش مختلفة لبعض الصفحات، مما يؤدي إلى التنسيق اليدوي قبل مشاركة التقرير للاستخدام التجاري

شكاوى العديد من المستخدمين حول عدم القدرة على رؤية التعليقات على إدخالات محددة في التقرير

تسعير PSA ريبليكون PSA

الوقت والحضور : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم تتبع وقت المشروع : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم PSA وPPM: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات PSA

G2: 4.3/5 (700+مراجعة)

Capterra: 4.5/5 (500+مراجعة)

9. Paymo

via

Paymo_

Paymo عبارة عن منصة لإدارة المشاريع والفواتير مع وظائف مدمجة لتتبع الوقت. يسمح ذلك للشركات بتتبع مقدار الوقت الذي تقضيه فرقها في نشاط معين، وتتبع الساعات المدفوعة ومزامنتها تلقائيًا لرفع فواتير العملاء. نظرًا لأن كل هذا يحدث على منصة واحدة، فإن إنشاء فواتير دقيقة وشفافة وتتبع الوقت القابل للفوترة مقابل الوقت غير القابل للفوترة أسهل.

أفضل ميزات بايمو

إدارة المشاريع وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز والتعاون مع أعضاء الفريق في منصة مركزية

تتبع الوقت باستخدام مؤقتات البدء/التوقف، ووضع ميزانيات للمشاريع، ومراقبة تكاليف المشروع لضمان الربحية

إنشاء فواتير احترافية مباشرةً داخل Paymo وقبول المدفوعات عبر الإنترنت للحصول على تجربة فوترة سلسة

قيود بايمو

وظائف محدودة لتطبيق الهاتف المحمول

شكاوى المستخدمين بشأن مشكلات الفوترة

الواجهة تفتقر إلى البديهية، وواجهة المستخدم المعقدة تجعل من الصعب التنقل في التطبيق

تسعير بايمو

مجاني

مبتدئ : 9.9 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.9 دولار شهريًا لكل مستخدم مكتب صغير : 15.9 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15.9 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة: 23.9 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بايمو

G2 : 4.6/5 (550+ تقييمات)

: 4.6/5 (550+ تقييمات) Capterra: 4.7 (450+مراجعة)

10. طبيب الوقت

via

_ / href/ _https://www.timedoctor.com/employee-time-tracking طبيب الوقت /%href/

Time Doctor هو برنامج للإنتاجية وإدارة الوقت يساعد الأفراد والشركات على تتبع كيفية قضاء وقتهم. سيؤدي تثبيت التطبيق على سطح المكتب أو جهازك المحمول إلى تشغيله في الخلفية وتتبع الوقت الذي يقضيه كل تطبيق أو موقع ويب.

هذا التتبع التلقائي للوقت يجعل من السهل تسجيل الوقت الفعلي الذي تقضيه في نشاط معين مع الحصول على رؤى حول عوامل تشتيت الانتباه التي يمكن معالجتها.

أفضل ميزات دكتور الوقت

تتبّع الوقت باستخدام ميزات مثل المؤقتات التلقائية، ومراقبة مواقع الويب والتطبيقات، واكتشاف وقت الخمول للحصول على صورة شاملة لنشاط الفريق

تعيين جداول العمل وتتبع الوقت الإضافي وتشجيع العمل المركّز باستخدام ميزات مثل حظر المواقع الإلكترونية وتنبيهات الإنتاجية

استخدم عناصر التحكم في الوصول وإعدادات الأذونات للسماح لكل مستخدم بتعيين قواعد بشأن التطبيقات التي يمكن الوصول إليها أثناء ساعات العمل

قيود طبيب الوقت

العديد من شكاوى المستخدمين حول الإشعارات المنبثقة المستمرة عبر التطبيق

التطبيق ليس سهل الاستخدام ولديه منحنى تعليمي حاد، خاصة بالنسبة للمستخدمين الجدد

تسعير تطبيق تايم دكتور

أساسي : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم عادي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra 4.6/5 (500+مراجعة)

## اختر بديلاً أفضل لإيقاع أفضل لفرقك

إذا كنت تشعر بأنك عالق بسبب قيود برنامج Tempo أو غيره من برامج تتبع الوقت، فهناك العديد من حلول الإنتاجية وإدارة المشاريع المتاحة في السوق. يجب أن تساعدك قائمة أفضل 10 بدائل لبرنامج Tempo في العثور على الخيار الأمثل لفريقك.

ميزات إدارة الوقت وتتبعه ميزات إدارة الوقت وتتبعه

ولكن إذا كنت لا تزال تفكر في استخدام أداة، فإن ClickUp هو الأداة المثالية لإدارة المشاريع و برنامج تتبع الوقت . مع انقر فوق إدارة الوقت ، يمكنك إنجاز المزيد من المهام والبقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بأهداف إدارة الوقت.

يحتوي على تطبيق على سطح المكتب والجوال ومتصفح Chrome يتيح لك بدء الوقت وإيقافه عند التنقل بين المهام أو إضافة تفاصيل حول كيفية قضاء وقتك.

عرض مشاريعك في طرق عرض التقويم أو جانت أو الجدول الزمني أو عبء العمل، مما يساعدك على تخطيط الجداول الزمنية لمشروعك وإدارة الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، مع الوقت الجاهز للاستخدام قوالب السجل الزمني ، يمكنك زيادة كفاءتك وتبسيط أنشطتك اليومية.

اتصل بفريقنا أو اشترك مجاناً لتحقيق أهدافك بشكل أسرع والاستفادة القصوى من وقتك!