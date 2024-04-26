كيفية تقديم امتيازات ومزايا مخصصة للموظفين من أجل موظفين أكثر سعادة

فبين الرواتب والمزايا التقليدية (تأمين الأسنان، والتأمين، وما إلى ذلك)، لدى أصحاب العمل فرصة غير مستغلة لتمييز أنفسهم والاحتفاظ بأفضل المواهب من خلال الامتيازات أو المزايا الإضافية للموظفين.

إذا تم ذلك بشكل صحيح، يمكن للمديرين تحسين أداء الموظفين بحوافز استراتيجية

استخدم هذا الدليل كمرجع جاهز لإعداد برنامج امتيازات الموظفين وتعزيز الاحتفاظ بالموظفين في مؤسستك.

لماذا تقدم امتيازات ومزايا للموظفين؟

_الرواتب والمزايا الجذابة هي باستمرار أكثر الدوافع أهمية على مستوى العالم عبر راندستاد توفير تعويضات إجمالية غير كافية هي رقم واحد محرك الدوران الطوعي بين الموظفين. وتشير البيانات الحديثة كذلك إلى أن هذه هي الأكثر جاذبية العوامل عن صاحب العمل

عرض الراتب والمزايا (62%)

التوازن الجيد بين العمل والحياة الشخصية (58%)

الرضا الوظيفي والأمن الوظيفي بشكل عام (56%)

يعد تقديم الامتيازات والمزايا للموظفين خطوة في الاتجاه الصحيح إذا كنت ترغب في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين وجذب مواهب جديدة. ذلك لأن الامتيازات والمزايا

تجعل موظفيك أكثر إنتاجية وأكثر سعادة - سواء كانت امتيازات مخصصة للأمهات العاملات أو الآباء الجدد أو الخريجين الجدد

الدلالة على أن شركتك تضع الموظفين ومصالحهم في المقام الأول، مما يخلق صورة إيجابية للعلامة التجارية في أذهان الموظفين ويعزز الرضا الوظيفي

مساعدة الموظفين على أن يعيشوا حياة أكثر توازناً وسعادة، مما يؤدي إلى زيادة الاحتفاظ بالموظفين

جذب المواهب عالية الجودة والاحتفاظ بها، حيث يتم تغطية أولويات الموظفين واهتماماتهم، مثل خيارات التأمين الجذابة

العمل كعامل تمييزي حيث تعمل الامتيازات مثل عضوية توستماسترز ونوادي الكتب والفعاليات الرياضية التي ترعاها الشركة على تعزيز مشاركة الموظفين

الحد من التوتر والإرهاق، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والأداء الوظيفي

عند إنشاء قائمة بالامتيازات التي يجب أن يحصل عليها موظفوك، قم بإنشاء استبيان واطلب من فريق العمل تقديم آرائهم حول ما يهمهم. إن الاستماع إلى الخيارات من فريقك هو أفضل طريقة لإعداد برنامج امتيازات للموظفين من شأنه جذب الموظفين ذوي الأداء العالي والاحتفاظ بهم.

ما هو الفرق بين مزايا الموظفين والامتيازات؟

في البداية، تبدو امتيازات الموظفين ومزايا الموظفين في ظاهر الأمر نفس الشيء - لكنها ليست كذلك.

تعرف وزارة العمل الأمريكية المزايا بأنها تعويضات غير الأجور التي يقدمها صاحب العمل للموظفين. وقد تم تجميع هذه المزايا في خمس فئات:

الفئة المزايا الفئة الأولى الإجازات مدفوعة الأجر (الإجازات والعطلات والإجازات المرضية) الفئة 2 الأجر التكميلي (الأجر الإضافي مقابل العمل الإضافي والعمل في العطلات وعطلات نهاية الأسبوع، وفروق المناوبات، والمكافآت غير المتعلقة بالإنتاج) الفئة 3 التقاعد (خطط المزايا المحددة وخطط الاشتراكات المحددة) الفئة 4 التأمين (التأمين على الحياة والمزايا الصحية والتأمين ضد العجز قصير الأجل والتأمين ضد العجز طويل الأجل) الفئة 5 المزايا المطلوبة قانونًا (الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وضرائب التأمين ضد البطالة الفيدرالية والولائية وتعويضات العمال)

في المقابل، تتجاوز امتيازات الموظفين الرواتب والمزايا التي يقدمها أصحاب العمل.

لجعل التمييز أكثر وضوحاً، إليك مقارنة بين مزايا الموظفين والامتيازات:

مزايا الموظفين امتيازات الموظفين الحوافز التي تقدمها الحكومة حوافز لطيفة مثل وجبات الغداء المجانية في المكتب، وعضوية اليوغا، وما إلى ذلك. من المفترض أن يتم تحديدها في عقد الموظف عادةً لا يتم تغطية ذلك في عقد الموظف تشمل الامتيازات المالية مثل التأمين الصحي وتأمين الأسنان النفقات التي لا يقوم الموظف بتمويلها من تلقاء نفسه غير مرتبطة بالأداء مفيدة لتغطية ثقافة الشركة وقيمها تُقدَّم للموظفين بدوام كامل أو يمكن تعديلها حسب الأدوار/الوظائف المحددة تُقدَّم للموظفين بدوام كامل، وفي بعض الحالات، للمتعاقدين أيضًا

أنواع امتيازات الموظفين

والآن، دعنا نستكشف مختلف امتيازات الموظفين التي يمكنك تقديمها.

تعتمد امتيازات الشركة التي تقدمها لموظفيك على احتياجاتهم وتفضيلاتهم الفردية. لذا، قبل أن تقدم أي نوع من الامتيازات للموظفين، ادرس بيانات موظفيك وخصائصهم لتقدم لهم ما يريدونه بالضبط:

افهم احتياجاتهم الجسدية والعقلية والعاطفية المباشرة

الغوص في العوامل المؤثرة في حياتهم وعملهم

تعرف على اهتماماتهم وعاداتهم وخصائصهم السكانية وتطلعاتهم

على سبيل المثال فوربس يزعم المقال أن الأجيال الأكبر سنًا تفضل حسابات الإنفاق المرنة، بينما تفضل الأجيال الأصغر سنًا حسابات الادخار الصحي. لذا، ابذل جهدًا لفهم أكثر ما يهم موظفيك.

بمجرد حصولك على البيانات، يمكنك الاختيار من بين مختلف المزايا الأساسية. إليك بعض الخيارات التي تستحق وزنها ذهباً:

التأمين الصحي: من أكثر مزايا الموظفين المرغوبة، يساعد التأمين الصحي في تغطية النفقات الطبية، بما في ذلك زيارات الطبيب والوصفات الطبية والإقامة في المستشفى والتأمين على الأسنان والتأمين على الرؤية وبرامج العافية. حول90% من المشاركين في الاستطلاع صنفوا الرعاية الصحية كميزة مهمة. فكر في الأمر كنوع من التعويضات التي تمنح مؤسستك ميزة إضافية، حيث أن الموظفين الأكثر صحة يعني إجازات مرضية أقل

من أكثر مزايا الموظفين المرغوبة، يساعد التأمين الصحي في تغطية النفقات الطبية، بما في ذلك زيارات الطبيب والوصفات الطبية والإقامة في المستشفى والتأمين على الأسنان والتأمين على الرؤية وبرامج العافية. حول90% من المشاركين في الاستطلاع صنفوا الرعاية الصحية كميزة مهمة. فكر في الأمر كنوع من التعويضات التي تمنح مؤسستك ميزة إضافية، حيث أن الموظفين الأكثر صحة يعني إجازات مرضية أقل متعلقة بالصحة : بالإضافة إلى مزايا التأمين الصحي، يجب عليك أيضًا التركيز على تعزيز رفاهية موظفيك من خلال برامج الصحة والعافية مثل

استراحات إلزامية (إنشاء غرف للقيلولة ومحطات لتناول الشاي والقهوة، إلخ) آلات البيع الصحية في الكافتيريا سداد تكاليف عضوية الصالة الرياضية القيام بأنشطة صحية مثل التأمل واليوغا وغيرها. المكاتب الدائمة المزودة بكراسي مريحة ولوحات مفاتيح، إلخ. أجهزة تتبع صحية مجانية مثل فيتبيت لقاحات الإنفلونزا في الموقع بشكل دوري ماراثون الجري ورش عمل عن التغذية مع أخصائي تغذية معتمد

: بالإضافة إلى مزايا التأمين الصحي، يجب عليك أيضًا التركيز على تعزيز رفاهية موظفيك من خلال برامج الصحة والعافية مثل حسابات الإنفاق المرنة (FSAs): تسمح حسابات الإنفاق المرنة للموظفين بتخصيص دولارات قبل خصم الضرائب لدفع النفقات الطبية المؤهلة التي يتم تكبدها خلال سنة الخطة. تساعد هذه الخطوة الصغيرة والمهمة في الوقت نفسه الموظفين على توفير المال على تكاليف الرعاية الصحية وتقليل دخلهم الخاضع للضريبة

تسمح حسابات الإنفاق المرنة للموظفين بتخصيص دولارات قبل خصم الضرائب لدفع النفقات الطبية المؤهلة التي يتم تكبدها خلال سنة الخطة. تساعد هذه الخطوة الصغيرة والمهمة في الوقت نفسه الموظفين على توفير المال على تكاليف الرعاية الصحية وتقليل دخلهم الخاضع للضريبة سيارة زيب كار : يمكن أن يؤدي توفير إمكانية الوصول إلى Zipcar إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للموظفين، خاصة في المناطق الحضرية حيث تكون ملكية السيارة غير عملية. توفر هذه الميزة الراحة والمرونة، مما يسمح للموظفين بالتنقل إلى العمل دون عناء امتلاك سيارة

: يمكن أن يؤدي توفير إمكانية الوصول إلى Zipcar إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للموظفين، خاصة في المناطق الحضرية حيث تكون ملكية السيارة غير عملية. توفر هذه الميزة الراحة والمرونة، مما يسمح للموظفين بالتنقل إلى العمل دون عناء امتلاك سيارة رعاية الأطفال : تساعد في تخفيف العبء على الآباء العاملين - سواء كانت رعاية الأطفال في الموقع، أو إعانات للرعاية الخارجية، أو ساعات عمل مرنة لاستيعاب مسؤوليات الوالدين. تُظهر هذه الميزة أن شركتك تقدّر التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتدعم الموظفين في التزاماتهم العائلية

: تساعد في تخفيف العبء على الآباء العاملين - سواء كانت رعاية الأطفال في الموقع، أو إعانات للرعاية الخارجية، أو ساعات عمل مرنة لاستيعاب مسؤوليات الوالدين. تُظهر هذه الميزة أن شركتك تقدّر التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتدعم الموظفين في التزاماتهم العائلية تريكير : برنامج رعاية صحية للأفراد العسكريين والمتقاعدين وعائلاتهم؛ وهو يدعم الموظفين الذين خدموا أو يخدمون حالياً في الجيش، مما يضمن حصولهم على رعاية صحية جيدة لهم ولعائلاتهم

: برنامج رعاية صحية للأفراد العسكريين والمتقاعدين وعائلاتهم؛ وهو يدعم الموظفين الذين خدموا أو يخدمون حالياً في الجيش، مما يضمن حصولهم على رعاية صحية جيدة لهم ولعائلاتهم امتيازات بيئية : إن بيئة العمل وأجواء المكتب أمر بالغ الأهمية في إرساء الثقافة المناسبة، لذا احرص على تقديم امتيازات مثل

لباس غير رسمي غرفة ألعاب خلوات الشركة الروتينية يوم إحضار حيوانك الأليف إلى المكتب إجازة غير محدودة من العمل ساعات سعيدة ووجبات غداء في المكتب موقف سيارات لموظف الشهر

: إن بيئة العمل وأجواء المكتب أمر بالغ الأهمية في إرساء الثقافة المناسبة، لذا احرص على تقديم امتيازات مثل التأمين على الحياة: إن تقديم تأمين على الحياة يمنح الموظفين راحة البال، مع العلم أن عائلاتهم ستحظى بالرعاية المالية بعد وفاتهم. بصفتك صاحب عمل مسؤول، يجب عليك:

توفير مستويات تغطية مختلفة بناءً على احتياجات موظفيك توفير خيار إضافة تغطية إضافية للأزواج والمُعالين

إن تقديم تأمين على الحياة يمنح الموظفين راحة البال، مع العلم أن عائلاتهم ستحظى بالرعاية المالية بعد وفاتهم. بصفتك صاحب عمل مسؤول، يجب عليك:

ينظر الموظفون إلى التأمين على الحياة كشبكة أمان مالي تغطي النفقات الرئيسية مثل تكاليف الجنازة والديون المستحقة وما إلى ذلك، مع توفير بديل للدخل للمُعالين.

امتيازات الراتب: قم بإجراء مراجعات منتظمة للرواتب لضمان أن تظل حزم التعويضات الخاصة بك قادرة على المنافسة في السوق. يجب عليك أيضًا التفكير في المكافآت القائمة على الأداء لمكافأة الموظفين على عملهم الجاد - وهو مطلب أساسي لجيل الألفية اليوم

قم بإجراء مراجعات منتظمة للرواتب لضمان أن تظل حزم التعويضات الخاصة بك قادرة على المنافسة في السوق. يجب عليك أيضًا التفكير في المكافآت القائمة على الأداء لمكافأة الموظفين على عملهم الجاد - وهو مطلب أساسي لجيل الألفية اليوم برامج مساعدة الموظفين (EAPs): توفر برامج مساعدة الموظفين (EAPs) للموظفين إمكانية الوصول إلى خدمات الاستشارة والدعم السرية للمشاكل الشخصية والمتعلقة بالعمل. وتتمثل الفكرة في مساعدة الموظفين في التغلب على التحديات مثل التوتر والقلق ومشاكل العلاقات وتعاطي المخدرات دون إعاقة عملهم

توفر برامج مساعدة الموظفين (EAPs) للموظفين إمكانية الوصول إلى خدمات الاستشارة والدعم السرية للمشاكل الشخصية والمتعلقة بالعمل. وتتمثل الفكرة في مساعدة الموظفين في التغلب على التحديات مثل التوتر والقلق ومشاكل العلاقات وتعاطي المخدرات دون إعاقة عملهم امتيازات تركز على الأسرة : يجب أن تقدم المؤسسة مجموعة من الامتيازات التي تركز على الأسرة مثل:

إجازة أبوة مدفوعة الأجر غرفة مخصصة للأمهات المرضعات إجازة أمومة مدفوعة الأجر تتجاوز ثمانية أسابيع ساعات عمل مرنة وخيار العمل عن بُعد تأمين على الحيوانات الأليفة خيارات الرعاية النهارية في الموقع نزهة الشركة مع الموظفين وعائلاتهم برنامج رعاية الكلية

: يجب أن تقدم المؤسسة مجموعة من الامتيازات التي تركز على الأسرة مثل: الامتيازات المجتمعية : يرغب الموظفون في الارتباط بالمنظمات التي تشارك بنشاط في الأعمال الخيرية. لإظهار استعداد مؤسستك تجاه القضايا الاجتماعية، تبنَّ ما يلي:

منح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر للتطوع إجراء برامج للتبرع الخيري

: يرغب الموظفون في الارتباط بالمنظمات التي تشارك بنشاط في الأعمال الخيرية. لإظهار استعداد مؤسستك تجاه القضايا الاجتماعية، تبنَّ ما يلي: الامتيازات المتعلقة بتطوير الموظفين : ركز على توفير الامتيازات التي تساعد في تطوير الحياة المهنية لموظفيك، مثل

برامج الإرشاد سداد الرسوم الدراسية إجازات مدفوعة الأجر دخول غير محدود إلى مكتبة المكتب رواتب للحصول على شهادات داخلية أو دورات خارجية لتطوير الموظفين عضوية مدفوعة الأجر في منظمات مشهورة رعاية السفر إلى مؤتمرات الصناعة للتواصل

: ركز على توفير الامتيازات التي تساعد في تطوير الحياة المهنية لموظفيك، مثل

التعمق أكثر في امتيازات ومزايا الموظفين

دعنا نلقي نظرة على بعض الامتيازات الأخرى التي يجب أن تقدمها مؤسستك للموظفين:

قانون الإجازة العائلية والطبية (FMLA) لعام 1993

قانون FMLA يسمح للموظفين المؤهلين بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا محمية من العمل لأسباب عائلية أو طبية. يسري هذا القانون على الوكالات العامة والمدارس العامة والخاصة والشركات التي يعمل بها 50 موظفًا أو أكثر في نطاق 75 ميلًا.

لكي يكون الموظفون مؤهلين، يجب أن يكون الموظفون قد عملوا لدى صاحب العمل لمدة 12 شهرًا على الأقل و1250 ساعة على الأقل خلال ال 12 شهرًا السابقة للإجازة.

يسمح قانون FMLA للموظفين بأخذ إجازة لأسباب مختلفة، مثل:

أثناء ولادة أو تبني طفل

عند رعاية زوج أو طفل أو أحد الوالدين المصاب بحالة صحية خطيرة

عندما تكون حالتهم الصحية خطيرة

أثناء إجازة قانون FMLA، يجب على أصحاب العمل الحفاظ على المزايا الصحية للموظف وإعادته إلى نفس منصبه عند عودته.

خطط ادخار التقاعد

تشمل خطط مدخرات التقاعد الخطط التي يرعاها صاحب العمل حيث يمكن للموظفين المساهمة بجزء من رواتبهم في مدخرات التقاعد. تشمل الخيارات الشائعة ما يلي:

خطط 401 (ك): تسمح للموظفين بادخار واستثمار جزء من رواتبهم قبل اقتطاع الضرائب. قد يختار أصحاب العمل أيضًا مطابقة نسبة مئوية من مساهمات الموظف حتى حد معين

تسمح للموظفين بادخار واستثمار جزء من رواتبهم قبل اقتطاع الضرائب. قد يختار أصحاب العمل أيضًا مطابقة نسبة مئوية من مساهمات الموظف حتى حد معين 403(ب): تُقدم لموظفي بعض المنظمات المعفاة من الضرائب، مثل المدارس العامة والمستشفيات والكنائس. وتسمح هذه الخطط للموظفين بالمساهمة بجزء من رواتبهم في مدخراتهم التقاعدية على أساس ضريبي مؤجل

تُقدم لموظفي بعض المنظمات المعفاة من الضرائب، مثل المدارس العامة والمستشفيات والكنائس. وتسمح هذه الخطط للموظفين بالمساهمة بجزء من رواتبهم في مدخراتهم التقاعدية على أساس ضريبي مؤجل 457: متاحة لموظفي حكومات الولايات والحكومات المحلية، بالإضافة إلى بعض المنظمات غير الربحية. وعلى غرار خطط 401 (ك) و403 (ب) 401 (ك) و403 (ب)، يتم تقديم المساهمات في خطة 457 على أساس ما قبل الضريبة، ويتم فرض ضريبة على عمليات السحب كدخل عادي

متاحة لموظفي حكومات الولايات والحكومات المحلية، بالإضافة إلى بعض المنظمات غير الربحية. وعلى غرار خطط 401 (ك) و403 (ب) 401 (ك) و403 (ب)، يتم تقديم المساهمات في خطة 457 على أساس ما قبل الضريبة، ويتم فرض ضريبة على عمليات السحب كدخل عادي خطط المعاشات التقاعدية: توفر للموظفين المتقاعدين دخلاً شهرياً ثابتاً مدى الحياة، بناءً على معادلة تأخذ في الاعتبار عوامل مثل تاريخ الراتب وسنوات الخدمة

وغالباً ما يقوم أصحاب العمل بمطابقة هذه المساهمات بنسبة مئوية معينة. قد تشمل الخيارات الأخرى حسابات التقاعد الفردية (IRAs)، والتي تقدم مزايا ضريبية لمدخرات التقاعد.

من الضروري تقديم خيارات تقاعد مختلفة لتتماشى مع الأهداف المالية لموظفيك ومدى تحملهم للمخاطر.

خطط الإجازات المرضية

تُعد خطط الإجازات المرضية جانباً حيوياً من مزايا الموظفين، حيث تتيح للموظفين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر عند المرض أو الحاجة إلى حضور مواعيد طبية. مع 39% من الموظفين الذين سيغادرون المؤسسة في عام 2023 من أجل تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية، مما يؤكد على أهمية وجود سياسة قوية للإجازات المرضية ومنع إرهاق الموظفين.

تعتمد تفاصيل خطط الإجازات المرضية على قواعد مؤسستك. فبعض أصحاب العمل يقدمون إجازات مرضية وإجازات منفصلة، بينما يقوم البعض الآخر بدمجهما في سياسة إجازة واحدة مدفوعة الأجر (PTO).

الإجازات المرضية في الولايات المتحدة الأمريكية وقواعد الإجازة الوالدية

تعتبر المعاشات التقاعدية خياراً شائعاً للادخار التقاعدي في الولايات المتحدة. فهي تسمح للمستثمرين بتحويل المدخرات إلى سلسلة من مدفوعات التقاعد المنتظمة.

هناك أنواع مختلفة من المعاشات السنوية، بما في ذلك:

الثابتة: توفر معدل فائدة مضمون لفترة محددة، مما يوفر تدفق دخل يمكن التنبؤ به

توفر معدل فائدة مضمون لفترة محددة، مما يوفر تدفق دخل يمكن التنبؤ به متغير: يرتبط تدفق الدخل بأداء الاستثمارات الأساسية، مثل صناديق الاستثمار المشترك. وهذا يوفر إمكانية تحقيق عوائد أعلى ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر أكبر

يرتبط تدفق الدخل بأداء الاستثمارات الأساسية، مثل صناديق الاستثمار المشترك. وهذا يوفر إمكانية تحقيق عوائد أعلى ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر أكبر مفهرسة: توفر عوائد تستند إلى أداء مؤشر معين، مثل مؤشر S&P 500. وهي توفر إمكانية تحقيق عوائد أعلى من المعاشات الثابتة مع بعض الحماية ضد انكماش السوق

إضافة لمسة أولية للموظف من خلال فهم الفروق الدقيقة، وتمكين الموظفين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجية مدخراتهم التقاعدية، وتحسين صورة العلامة التجارية للمؤسسة.

ضريبة الدخل في الولايات المتحدة واعتبارات التأمين

تُعد ضريبة الدخل في الولايات المتحدة نظامًا معقدًا يتطلب من الموظفين الإبلاغ عن ضريبة الدخل ودفعها إلى الحكومة الفيدرالية، وفي بعض الحالات، إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية.

النظام الضريبي تصاعدي، مما يعني أن الموظفين ذوي الدخل الأعلى يدفعون نسبة مئوية أعلى من دخلهم كضرائب. تشمل أنواع الضرائب الشائعة ما يلي:

ضريبة الدخل الفيدرالية: ضريبة تُدفع على الدخل المكتسب على المستوى الفيدرالي. وتختلف معدلات الضريبة بناءً على مستوى دخل الفرد، حيث يدفع أصحاب الدخول الأعلى نسبة مئوية أعلى من دخلهم في الضرائب

ضريبة تُدفع على الدخل المكتسب على المستوى الفيدرالي. وتختلف معدلات الضريبة بناءً على مستوى دخل الفرد، حيث يدفع أصحاب الدخول الأعلى نسبة مئوية أعلى من دخلهم في الضرائب ضريبة الدخل على مستوى الولاية: تفرض بعض الولايات أيضاً ضريبة دخل على المقيمين فيها. تختلف معدلات وقواعد ضريبة الدخل في الولاية حسب الولاية

تفرض بعض الولايات أيضاً ضريبة دخل على المقيمين فيها. تختلف معدلات وقواعد ضريبة الدخل في الولاية حسب الولاية ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية: تمول برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. يساهم كل من الموظفين وأصحاب العمل بنسبة مئوية من دخل الموظف في هذين البرنامجين

تمول برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. يساهم كل من الموظفين وأصحاب العمل بنسبة مئوية من دخل الموظف في هذين البرنامجين ضريبة الأرباح الرأسمالية: ضريبة تدفع على أرباح بيع الأصول مثل الأسهم أو السندات أو العقارات. ويعتمد معدل الضريبة على مدة الاحتفاظ بالأصل قبل بيعه

عندما يتعلق الأمر بتقديم خطط التأمين، هناك خيارات متعددة للاختيار من بينها:

التأمين ضد العجز: يوفر بديلاً للدخل إذا أصبح حامل البوليصة غير قادر على العمل بسبب العجز ويساعد على الحماية من فقدان الدخل

يوفر بديلاً للدخل إذا أصبح حامل البوليصة غير قادر على العمل بسبب العجز ويساعد على الحماية من فقدان الدخل التأمين على الممتلكات والحوادث: يحمي من فقدان الممتلكات أو تلفها، مثل المنزل أو السيارة

تحليل شامل لامتيازات الموظف المناسب التي يقدمها المنافسون

دعنا ننتقل إلى فهم كيف ترفع الشركات من مستوى الامتيازات في مكان العمل:

### دراسة حالة 1: الامتيازات التي تقدمها شركة T-Mobile US و PerkSpot

لدى T-Mobile حزمة مزايا شاملة ترتكز على قيم الشركة. وقد قامت بتنسيق دليل يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تعاملهم مع موظفيهم. تغطي برامج المزايا الخاصة بها الجوانب الرئيسية مثل الرعاية الصحية، ومزايا بناء الأسرة، والتأمين على الحياة، وLiveMagenta، وما إلى ذلك، وهي تنطبق على الموظفين بدوام جزئي وبدوام كامل:

الشركات التي تعاونت معها PerkSpot لتقديم امتيازات مثيرة للاهتمام للموظفين عبر

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تشمل هذه الامتيازات السفر والترفيه والإلكترونيات والملابس والمزيد من الخصومات. يهدف البرنامج إلى تعزيز رضا الموظفين ومشاركتهم من خلال توفير مزايا قيّمة تتجاوز الراتب والمزايا التقليدية مثل التأمين الصحي.

دراسة حالة 2: الامتيازات في جامعة ألاباما (برمنجهام)

قامت جامعة ألاباما (برمنجهام) بإعداد برنامج برنامج امتيازات موظفي جامعة ألاباما الذي يقدم اتفاقيات خصم متعددة مع العديد من تجار التجزئة والشركات. يتيح هذا البرنامج لجميع موظفي البنك العربي المتحد توفير المال بمجرد كونهم موظفين في البنك العربي المتحد!

إكراميات الموظفين في جامعة ألاباما عبر UAB

## أفضل الممارسات لتقديم امتيازات ومزايا الموظفين

تحتاج فرق الموارد البشرية التي ترغب في تقديم امتيازات ومزايا للموظفين إلى الارتقاء بمستوى أدائها باستخدام المزيج الصحيح من الأدوات والاستراتيجيات، مثل

### احصل على نموذج امتيازات قوي

مئات من قوالب الموارد البشرية المجانية متاحة للمديرين لتتبع إجازات الأمومة للموظفين، وتقييم أداء فريق العمل، وتعيين موظفين منتجين، وغير ذلك الكثير.

احصل على نظرة عامة شاملة لبرنامج حوافز الموظفين لديك مع نموذج مصفوفة المكافآت من ClickUp

قالب مصفوفة المكافآت في ClickUp هو أحد هذه النماذج؛ فهو يساعدك على:

تتبع أداء فريقك ومكافآته وحوافزه من خلال تحليلات قوية وبناء خطط مكافآت قائمة على الأداء

تخصيص هياكل المكافآت وفقًا لنجاح الفرد أو الفريق وضمان التوزيع العادل للمكافآت

تقديم أهداف وتوقعات واضحة لجميع المشاركين

استخدام برنامج الموارد البشرية لتبسيط برنامج المزايا

الاستثمار في أداة ClickUp للموارد البشرية الخاصة بـ ClickUp تساعد المديرين على:

إدارة جميع أنشطة الموظفين، بما في ذلك تتبع وضمان توفير الامتيازات والمزايا التي يستحقها كل موظف بشكل موضوعي

الاستفادة من طرق العرض المخصصة في ClickUp ومواءمة معلومات أداء الموظف مع الامتيازات والمزايا

تحديد الحل المناسب

يجب على المديرين أيضًا التفكير في استخدام الأدوات المناسبة، خاصةً إذا كانوا يرغبون في الحفاظ على فرق العمل عن بُعد متفاعلة ومنتجة .

أدوات مثل مشاركة الموظفين وتسلط برامج التقدير والتكريم الضوء على من يعمل على ماذا، ومدى مشاركة الفريق، وما إذا كانت القيادة تكافئ الموظفين على عملهم الجاد. واستنادًا إلى البيانات المجمّعة، يمكن للمديرين اختيار المرشحين المناسبين وإعداد برنامج امتيازات للموظفين قائم على القيمة.

وأخيراً، قم بتوصيل تفاصيل برنامجك حتى يتمكن الموظفون من الاستفادة القصوى منه واستخدام الامتيازات إلى أقصى حد ممكن.

قم بقيادة فريق من الموظفين السعداء مع امتيازات الشركة المتوائمة بشكل جيد

يمكنك قراءة كل اقتباسات العمل الجماعي ، ولكن العمل الجماعي الحقيقي يحدث عندما يكون موظفوك متحمسين للعمل وسعداء بكونهم جزءًا من مؤسستك. وأفضل طريقة لتسريع هذا الأمر هو تقديم امتيازات ذات مغزى في الشركة تشجع الموظفين على استخدامها.

فبدلاً من الاكتفاء ببرنامج مزايا "مقاس واحد يناسب الجميع"، ادرس ما يلهم موظفيك وتحقق من اهتماماتهم لإنشاء برنامج مزايا مخصص ومرن للشركة. اتخذ الخطوة التالية مع واحدة من أفضل أدوات إدارة المشاريع المتاحة اليوم: ClickUp. اشترك مجاناً اليوم!

الأسئلة الشائعة

**1. ما معنى إكراميات الموظفين؟

امتيازات الموظفين هي المزايا الإضافية التي تقدمها الشركات للموظفين بخلاف الراتب العادي. تعمل هذه الامتيازات على تعزيز تجربة الموظفين وتحسين الروح المعنوية وجذب المواهب والاحتفاظ بها.

**2. ما هي مزايا مكان العمل؟

الامتيازات في مكان العمل هي المزايا التي يحصل عليها الموظفون من صاحب العمل بالإضافة إلى رواتبهم. وتشمل هذه المزايا التأمين الصحي، وحسابات الإنفاق المرنة، والمساعدة في رعاية الأطفال.

3. ما هو مثال على الامتيازات؟

تشمل بعض امتيازات الموظفين سداد الرسوم الدراسية، وخيارات الكافيتريا، وسداد قيمة عضوية الصالة الرياضية، والأنشطة الصحية، وإجازة الأبوة المدفوعة الأجر، والتأمين على الحيوانات الأليفة، وساعات العمل المرنة، وما إلى ذلك.