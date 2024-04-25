تمارين الصراحة الجذرية لتحسين التواصل

هل أنت غير مرتاح لمواجهة النزاع أو التعامل مع المشاعر المجروحة؟ قد تجد صعوبة في تقديم الملاحظات، خاصة السلبية منها، بتعاطف.

أنت لست الوحيد. يعاني الكثير منا من مشكلة في أن نكون لطفاء وشفافين في ملاحظاتنا، مما قد يتسبب في سوء الفهم ويضعف وحدة الفريق ويجعل التفاعلات أقل إنتاجية.

ومع ذلك، يمكن أن تساعد الصراحة الجذرية في تشكيل تفاعلات فريقك بشكل أفضل.

الصراحة الجذرية هي إدارة الفريق فلسفة تشجع على التعاطف والتغذية الراجعة الصادقة من أجل النمو، مما يخلق بيئة داعمة وصريحة.

في هذه المقالة، نستكشف مجموعة من تمارين الصراحة الجذرية لمساعدتك على تحويل أسلوب قيادة الفريق متعدد الوظائف والتعامل مع المحادثات الصعبة، وبناء الثقة، وإقامة علاقات أقوى.

لنبدأ بمعرفة ما هي الصراحة الجذرية. 👇

ما هي الصراحة الجذرية؟

تجمع الصراحة الراديكالية بين عنصرين - الاهتمام الشخصي والتحدي المباشر - لخلق بيئة داعمة وخاضعة للمساءلة في آن واحد حيث يشعر الجميع بالتقدير والإلهام لبذل قصارى جهدهم.

تم تقديم الصراحة الراديكالية لأول مرة في عام 2017 من قبل كيم سكوت، وهي مديرة تنفيذية سابقة في جوجل وأبل، في كتابها _الصراحة الراديكالية: كن رئيسًا رائعًا دون أن تفقد إنسانيتك. وقد طوّرت هذا المفهوم في وادي السيليكون، حيث رأت ما ينجح في القيادة.

إذن، لماذا يحظى مفهوم القيادة هذا بشعبية كبيرة؟

توازن الصراحة الجذرية بين التحدث بصراحة وصدق دون كتمان وإظهار التعاطف ومراعاة مشاعر الآخرين. وهذا يساعد على بناء الثقة ويشجع على إجراء محادثات عميقة ويجعل العمل الجماعي أكثر فعالية.

منذ بدايتها، تبنت الشركات والقادة على نطاق واسع الصراحة الجذرية لتعزيز الثقة والنمو ومساءلة الفريق.

أهمية تطبيق الصراحة الجذرية في فرق العمل

يقدم تطبيق الصراحة الجذرية في عملك وحياتك الشخصية العديد من الفوائد، مثل

تحسين التواصل: تعزيز التواصل الصريح والصادق والمباشر بين أعضاء الفريق. تمنع ممارسات الصراحة الجذرية سوء الفهم والنزاعات، مما يؤدي إلى تعاون أكثر سلاسة واتخاذ قرارات أفضل داخل الفريق

تعزيز التواصل الصريح والصادق والمباشر بين أعضاء الفريق. تمنع ممارسات الصراحة الجذرية سوء الفهم والنزاعات، مما يؤدي إلى تعاون أكثر سلاسة واتخاذ قرارات أفضل داخل الفريق حل المشاكل بشكل أسرع: اجعل أعضاء فريقك يشعرون بالراحة في التعبير عن أفكارهم ومخاوفهم بشكل علني. هذا يعني أن المشاكل يتم الإبلاغ عنها في وقت قياسي، مما يخلق بيئة في جلسات العصف الذهني حيث تتدفق الأفكار بحرية، مما يؤدي إلى حلول أسرع

اجعل أعضاء فريقك يشعرون بالراحة في التعبير عن أفكارهم ومخاوفهم بشكل علني. هذا يعني أن المشاكل يتم الإبلاغ عنها في وقت قياسي، مما يخلق بيئة في جلسات العصف الذهني حيث تتدفق الأفكار بحرية، مما يؤدي إلى حلول أسرع النمو الشخصي: الصراحة الجذرية لا تتعلق فقط بالتعبير عن المظالم؛ بل تتعلق برفع مستوى بعضنا البعض. تؤدي الملاحظات البناءة إلى أسلوب العمل التحول ومساعدة أعضاء الفريق على فهم نقاط قوتهم ومجالات التحسين

الصراحة الجذرية لا تتعلق فقط بالتعبير عن المظالم؛ بل تتعلق برفع مستوى بعضنا البعض. تؤدي الملاحظات البناءة إلى أسلوب العمل التحول ومساعدة أعضاء الفريق على فهم نقاط قوتهم ومجالات التحسين علاقات أقوى: تشجيع التعاطف والتفاهم بين أعضاء الفريق من خلال الصراحة الجذرية. عندما يشعر الأفراد بأنه يتم الاستماع إليهم وتقديرهم، فإن ذلك يقوي الروابط داخل الفريق. تعزيز الثقة والاحترام المتبادل من خلال الصراحة الجذرية يؤدي إلى علاقات أفضل وزيادة الرضا الوظيفي

تشجيع التعاطف والتفاهم بين أعضاء الفريق من خلال الصراحة الجذرية. عندما يشعر الأفراد بأنه يتم الاستماع إليهم وتقديرهم، فإن ذلك يقوي الروابط داخل الفريق. تعزيز الثقة والاحترام المتبادل من خلال الصراحة الجذرية يؤدي إلى علاقات أفضل وزيادة الرضا الوظيفي زيادة المساءلة: من خلال الاعتراف الصريح بالمكاسب والخسائر، يتحمّل أعضاء الفريق المسؤولية. تعزيز المساءلة من خلال الصراحة الجذرية يضمن أن يتحمل الجميع مسؤولية عملهم

## تحسين التواصل من خلال ممارسة الصراحة الجذرية

يساعد تبني الصراحة الجذرية أعضاء الفريق على خلق بيئة يتم فيها تشجيع الحوار المفتوح والصادق والاحتفاء به. في مكان عمل داعم، يشعر الناس بالراحة في مشاركة أفكارهم وأفكارهم دون خوف من الحكم عليهم.

تعزز ممارسة الصراحة الجذرية الشفافية وتبني الثقة وتشجع النمو وتقوي العلاقات وتعزز التعاون داخل الفريق.

دور الصراحة الجذرية في تحدي أعضاء الفريق وتصحيح الأخطاء

تكمن روعة الصراحة الجذرية في أنها تخترق الضوضاء وتصل مباشرةً إلى لب الموضوع.

أنت تبني الثقة والاحترام مع أعضاء الفريق من خلال الصراحة الجذرية والاهتمام في نفس الوقت. يتعلق الأمر بتحديهم ليكونوا في أفضل حالاتهم مع توفير الدعم والتوجيه الذي يحتاجونه للوصول إلى ذلك.

وإليك الأمر المهم - عندما يشعر الناس بأنك تستمع إليهم وتدعمهم، فمن المرجح أن يتقبلوا الملاحظات ويجروا تغييرات إيجابية.

دعنا نتخيل أن لديك زميلاً يتخلف باستمرار عن المواعيد النهائية. مع الصراحة الجذرية، لن تتجاهل أو تتذمر بشأن المشكلة من وراء ظهره.

وبدلاً من ذلك، ستجري محادثة مفتوحة وصادقة، وتشرح تأثير أفعاله على الفريق وتقدم الدعم لمساعدته على التحسن. لذا، تشجعك الصراحة الجذرية على معالجة المشكلة مباشرة ولكن بحذر.

يساعدك هذا النهج على بناء ميثاق الفريق وثقافة الثقة والشفافية والمساءلة، حيث يشعر الجميع بالتقدير والتمكين للقيام بأفضل ما لديهم من عمل.

ولنكن صادقين، من لا يريد ذلك في الفريق؟

أهمية التأكد من أن النقد واضح ولطيف

ألا نرغب جميعًا في تلقي ملاحظات مفيدة ومشجعة؟ يمكن لكيفية تقديم المديح والنقد أن تؤثر بشكل كبير على ديناميكيات العلاقات ونمو الأفراد.

يساعد الوضوح المتلقي على فهم القضايا التي يتم تناولها، بينما يضمن اللطف تقديم النقد بشكل بنّاء ومحترم.

على سبيل المثال، عند تلقي ملاحظات من مديرك على عرض تقديمي لمشروع ما، بدلاً من سماع

_"كان عرضك التقديمي سيئًا. أنت بحاجة إلى العمل على تحسين مهاراتك في التحدث أمام الجمهور"

الأمر الذي قد يكون محبطًا للمعنويات؛ يقول مديرك

"لقد لاحظت بعض المجالات التي يمكن تعزيز عرضك التقديمي فيها، خاصة في طريقة إلقائك. دعنا نعمل معًا لتطوير مهاراتك في التحدث أمام الجمهور حتى تشعر بمزيد من الثقة في العروض التقديمية في المستقبل."

إنه يعترف بالحاجة إلى التحسن ويعطي الدعم والتشجيع في نفس الوقت.

فيما يلي ملخص لك كيف يساهم النقد الواضح واللطيف بشكل جماعي في خلق بيئة داعمة ومنتجة ويساعدك على أن تصبح مديراً رائعاً:

الحفاظ على العلاقات الإيجابية: إن النقد الواضح واللطيف يبني الثقة والاحترام في العلاقات، ويظهر مراعاة مشاعر المتلقي مع معالجة مجالات التحسين

إن النقد الواضح واللطيف يبني الثقة والاحترام في العلاقات، ويظهر مراعاة مشاعر المتلقي مع معالجة مجالات التحسين تعزيز التواصل: الوضوح في النقد يزيل سوء الفهم ويضمن إيصال الرسالة بشكل فعال، بينما يشجع اللطف على التواصل المفتوح ويقلل من الدفاعية

الوضوح في النقد يزيل سوء الفهم ويضمن إيصال الرسالة بشكل فعال، بينما يشجع اللطف على التواصل المفتوح ويقلل من الدفاعية تعزيز الروح المعنوية: الانتقاد اللطيف يعترف بجهود المتلقي ونقاط قوته، مما يرفع الروح المعنوية والإنتاجية و تحفيز فريقك للتغلب على التحديات والسعي لتحقيق التميز. توفير إرشادات واضحة بشأن ما يحتاج إلى تحسين يساعد الأشخاص على النمو والتطور على الصعيدين المهني والشخصي

## خطوات عملية لتطبيق الصراحة الجذرية

تعمل الصراحة الجذرية على تنمية علاقات أعمق، وتعزز معيار ذكاء الملاحظات المفيدة، وتؤدي إلى محادثات أكثر إنتاجية. إليك بعض الخطوات لتطبيقها في مكان عملك:

# الخطوة 1: مشاركة القصص الشخصية

ابدأ بشرح الصراحة الجذرية لفريقك بكلماتك الخاصة، مع التأكيد على أهمية الاهتمام الشخصي أثناء التحدي المباشر.

استخدم القصص لتوضيح المفهوم، وشارك تجاربك في تقديم الملاحظات وتلقيها. يجب أن تُظهر جميع هذه القصص الشخصية مدى ضعفك وتوضح كيف ساهمت التغذية الراجعة في نموك.

من خلال مشاركة تجاربك الخاصة، فإنك تقدم مثالاً يحتذى به لفريقك وتجعل مفهوم الصراحة الجذرية أكثر ارتباطاً وفهماً.

الخطوة 2: التماس الملاحظات

أثبت استعدادك لتلقي الملاحظات من خلال التماسها بنشاط من أعضاء فريقك. شجّعهم على تقديم المديح الصريح الجذري والنقد البنّاء لأسلوبك القيادي وتواصلك وأدائك.

استخدم قالب نموذج الملاحظات الخاص ب ClickUp الذي يوفر منصة لفريقك للتعبير عن آرائهم بشأنك. من خلال فئات فرعية قابلة للتخصيص، وستة خيارات عرض مختلفة، وحالات مخصصة، يمكنك تنظيم وإدارة جميع ملاحظاتك في مكان واحد.

تم تصميم قالب نموذج الملاحظات من ClickUp لمساعدتك في الحصول على ملاحظات العملاء وتنظيم بيانات العملاء في مكان واحد.

لا تغفل عن الصمت - فقد يشير ذلك إلى الحاجة إلى التغذية الراجعة. استند إلى الانزعاج لأن هذا هو المكان الذي يحدث فيه النمو. عدم وجود نقد لا يعني عدم وجود نقد لا يعني أنك لا تشوبه شائبة.

إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على الملاحظات، فكر في تجربة تقنية "الصندوق البرتقالي". ضع "صندوقًا برتقاليًا"، حقيقيًا كان أو رمزيًا، في مكان بارز في مساحة عمل فريقك. بعد ذلك، يمكن لأعضاء الفريق مشاركة ملاحظاتهم أو اقتراحاتهم أو مخاوفهم دون الكشف عن هويتهم. إنها طريقة بسيطة لكنها فعالة لتشجيع التواصل المفتوح.

ادمج محادثات الملاحظات في التفاعلات اليومية بدلاً من جدولتها بشكل رسمي. وتذكر أن طلب التوجيه، وخاصة النقد البناء، ليس مهمة لمرة واحدة - إنه التزام يومي. قد يبدو الأمر غريبًا في البداية، لكنك ستعتاد أنت وفريقك على ذلك قريبًا.

الخطوة 3: إدارة النمو من خلال المحادثات المهنية

انغمس في مناقشات هادفة مع كل عضو من أعضاء الفريق للكشف عن دوافعهم وتطلعاتهم المهنية. استخدم نماذج خطة التواصل إجراء سلسلة من ثلاث محادثات مهنية مع كل عضو من أعضاء الفريق واستخدام هذه المحادثات لمواءمة الدوافع الفردية مع احتياجات وفرص الفريق.

استكشاف ما يحفزهم وأهداف حياتهم والقوى الدافعة في حياتهم (قصة الحياة)

فهم تطلعاتهم في ذروة حياتهم المهنية (الأحلام)

التخطيط بشكل تعاوني لأعمالهم الحالية نحو تحقيق أهدافهم المهنية (خطة العمل الوظيفي)

مراقبة وتتبع التقدم الذي يحرزه كل عضو في الفريق نحو أهدافه المهنية من خلال قالب المسار الوظيفي في ClickUp . يتيح لك تخطيط وإنشاء معالم قابلة للتحقيق لتوجيه أعضاء الفريق نحو النجاح. استخدم الأشكال والموصلات لتصور مسار نمو فريقك، مع تنسيق ذكي وسمات لونية لتنظيم المعلومات وتجميعها.

تم تصميم قالب المسار الوظيفي من ClickUp لمساعدتك على تصور وتتبع التقدم الوظيفي داخل المؤسسة.

الخطوة 4: تحسين المحادثات الفردية

قم بجدولة اجتماعات منتظمة ومخصصة 1:1 مع التقارير المباشرة.

قم بتخصيص الاجتماعات لتتناسب مع التفضيلات الفردية، سواء على وجبة أو نزهة أو في الوقت المفضل. هذا يخلق بيئة مريحة حيث يشعر الموظفون بالتمكين لمشاركة الأفكار والمخاوف خلال هذه الاجتماعات.

تعامل مع هذه المحادثات على أنها فرص لبناء العلاقات بدلاً من الاجتماعات الرسمية. حسِّن توقيت وشكل هذه الاجتماعات لضمان أن تكون ممتعة ومثمرة لكلا الطرفين. أثناء قيامك بتحسين محادثاتك 1:1، ركز على كسب ثقة فريقك وتعزيز ثقافة إيجابية.

ادمج المناقشات المهنية في هذه المحادثات لتحقيق نتائج أفضل. من خلال إعطاء الأولوية للاتصالات الحقيقية والمناقشات الهادفة، ستبني بيئة فريق عمل أكثر قوة ودعماً.

ضع جداول أعمال واضحة لكل اجتماع مع قالب الاجتماع الفردي في ClickUp . يوفر هذا القالب إطارًا منظمًا لمناقشات هادفة ومثمرة، مما يؤدي إلى تحسين التواصل والمواءمة وأداء الفريق.

يتضمن القالب أقسامًا توثق بنود العمل ومهام المتابعة، مما يضمن المساءلة والاستمرارية بعد الاجتماع. يساعد ذلك على تتبع التقدم المحرز وضمان أن تؤدي المناقشات إلى نتائج ملموسة.

يعد عقد اجتماعات فردية طريقة رائعة للحفاظ على تفاعل أعضاء فريقك. يتكون قالب المهام هذا من جداول أعمال الاجتماعات الفردية لأغراض مختلفة لاستخدام فريق الإدارة.

الخطوة 5: تقديم ملاحظات قابلة للتنفيذ وبناءة

قدم إرشادات مرتجلة لأعضاء الفريق، مع تقديم المديح الصريح الجذري والنقد البناء، مع الحفاظ على اختصار التفاعلات لاحترام وقت الجميع والحفاظ على التركيز.

أنشئ حلقة من الملاحظات التقييمية مصممة خصيصًا لتناسب تفضيلات كل فرد وأسلوبه في التواصل لتحقيق أقصى قدر من التأثير. عدّل نهجك بناءً على الملاحظات التي تتلقاها، مع إظهار المرونة والاستجابة.

قم بتعيين تعليقات محددة لأعضاء الفريق المعنيين مع انقر فوق تعيين التعليقات والتأكد من توجيه حلقة الملاحظات إلى الشخص المناسب، وإنشاء عناصر عمل واضحة.

يمكن لأعضاء الفريق حل التعليقات أو إعادة تعيينها بسرعة مباشرةً داخل التعليق، مما يمنع الارتباك أو ضياع التعليقات. من خلال إدارة التعليقات في موقع مركزي واحد، يمكن للأفراد الوصول إلى التعليقات ومعالجتها بكفاءة، مما يعزز بيئة تعاونية تركز على التحسين المستمر.

قم بتحويل التعليقات إلى مهام وتعيينها لفريقك باستخدام ClickUp

الخطوة 6: قياس التعليقات

تجنب فشل التعليقات من خلال تقييم تقدمك في تطبيق الصراحة الجذرية بانتظام. فكر في جوانب الصراحة الجذرية التي تعمل بفعالية والجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

اطلب المدخلات من مصادر مختلفة، بما في ذلك فريقك وموجهيك وأقرانك. اكتسب وجهات نظر مختلفة حول نهجك في الصراحة الجذرية وتأثيرها على ديناميكيات الفريق.

ركز على إتقان الجوانب الأساسية للصراحة الجذرية. يعد قياس الملاحظات عملية مستمرة في الصراحة الجذرية. يجب أن يسعى القادة باستمرار إلى الحصول على المدخلات والتفكير في تفاعلاتهم وإجراء التعديلات لضمان استمرار فعالية حلقة التغذية الراجعة ودعم نمو الفريق وتطوره.

كيف تعمل الصراحة الجذرية على تحسين بناء الفريق

إن تشجيع الترابط من خلال الصراحة الجذرية أمر بالغ الأهمية لتحسين بناء الفريق.

إليك نظرة عامة على تمارين مختلفة يمكنك تطبيقها على الفور. فهي تساعدك على شرح الصراحة الجذرية ومحاولة تشجيع الترابط بين أعضاء الفريق بشكل عام:

جلسات "شارك قصتك": نظّم جلسات يتناوب فيها أعضاء الفريق على مشاركة تجاربهم الشخصية ووجهات نظرهم. وهذا يعزز التعاطف والتفاهم بين أعضاء الفريق، مما يقوي علاقاتهم

نظّم جلسات يتناوب فيها أعضاء الفريق على مشاركة تجاربهم الشخصية ووجهات نظرهم. وهذا يعزز التعاطف والتفاهم بين أعضاء الفريق، مما يقوي علاقاتهم ورش عمل للتغذية الراجعة: تنظيم ورش عمل تركز على تقديم التغذية الراجعة وتلقيها. استخدم تمارين لعب الأدوار ودوائر ملاحظات الأقران للتدرب على تقديم الملاحظات الصريحة بشكل بنّاء. وهذا يساعد أعضاء الفريق على أن يصبحوا أكثر راحة في التواصل المفتوح وبناء الثقة

تنظيم ورش عمل تركز على تقديم التغذية الراجعة وتلقيها. استخدم تمارين لعب الأدوار ودوائر ملاحظات الأقران للتدرب على تقديم الملاحظات الصريحة بشكل بنّاء. وهذا يساعد أعضاء الفريق على أن يصبحوا أكثر راحة في التواصل المفتوح وبناء الثقة معتكفات بناء الفريق: خطط لخلوات لبناء الفريق: خطط لخلوات حيث يمكن لأعضاء الفريق المشاركة في أنشطة مثل ألعاب بناء الفريق والتحديات الخارجية والمناقشات الجماعية. توفر هذه المعتكفات فرصًا للتواصل الحقيقي والمحادثات الصادقة خارج مكان العمل

خطط لخلوات لبناء الفريق: خطط لخلوات حيث يمكن لأعضاء الفريق المشاركة في أنشطة مثل ألعاب بناء الفريق والتحديات الخارجية والمناقشات الجماعية. توفر هذه المعتكفات فرصًا للتواصل الحقيقي والمحادثات الصادقة خارج مكان العمل إجراء عمليات مراجعة منتظمة: قم بإجراء عمليات مراجعة منتظمة حيث يشارك أعضاء الفريق التحديثات ويناقشون التحديات ويقدمون الملاحظات. وتعزز هذه المراجعات الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر داخل الفريق

قم بإجراء عمليات مراجعة منتظمة حيث يشارك أعضاء الفريق التحديثات ويناقشون التحديات ويقدمون الملاحظات. وتعزز هذه المراجعات الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر داخل الفريق تحديات حل المشاكل: خلق فرص لأعضاء الفريق للتعاون في حل التحديات أو طرح الأفكار. وهذا يشجع على العمل الجماعي والإبداع والابتكار مع تعزيز الروابط بين أعضاء الفريق

من خلال دمج هذه التمارين في جهود بناء فريقك، يمكنك تعزيز الثقة والتواصل المفتوح والشعور بالانتماء بين أعضاء الفريق، مما يؤدي في النهاية إلى فريق أقوى وأكثر تماسكاً.

فهم أفضل الإعدادات لممارسة الصراحة الجذرية

يمكن أن تكون المناسبات الاجتماعية خارج العمل رائعة لممارسة الصراحة الجذرية والترابط مع الزملاء. لكنها ليست دائمًا الخيار الأفضل.

عندما تنظم الإدارة هذه الفعاليات، قد يشعر الناس بالضغط للمشاركة فيها. وهذا يمكن أن يقلل من الحرية التي ترغب في إظهارها في المؤسسة.

لذا، انتبه عند التخطيط. اسأل نفسك ما إذا كنت تدفع فريقك عن غير قصد إلى شيء غير مريح.

فكر في استخدام وقت العمل لتمارين الصراحة الجذرية بدلاً من ذلك. أنت تقضي معظم وقتك مع فريقك في العمل، لذا فهو مكان ممتاز للتعرف على بعضكم البعض.

تعتبر الإعدادات غير الرسمية مثل وجبات غداء الفريق أو استراحات القهوة أو اجتماعات المشي مثالية للمحادثات الصريحة. فهي تخلق جواً مريحاً حيث يشعر الجميع بالراحة في المشاركة.

ولا تنسَ الاجتماعات الفردية، التي تسمح بإجراء مناقشات أعمق وملاحظات شخصية.

## كيفية قياس تأثير الصراحة الجذرية

تعني الصراحة الجذرية في الفريق أن يشارك الجميع أفكارهم ومشاعرهم بحرية، وأن تتدفق الملاحظات دون تردد. ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان ذلك يحسن من ديناميكيات الفريق ?

وفقًا لكيم سكوت مؤلفة كتاب الصراحة الجذرية الصراحة الجذرية لا تقاس من فمك بل من أذن المستمع.

فهو يخبرك ما إذا كان استراتيجيات التواصل تساعد أو تضر

من خلال تتبع كيفية استجابة الأشخاص للتغذية الراجعة، وكيفية مشاركة الأفكار، وكيفية حل النزاعات، يمكنك معرفة ما إذا كانت الصراحة الجذرية تحدث فرقًا إيجابيًا. لأنه إذا فشلت التعليقات، فإن ذلك يكلف العمل في نهاية المطاف.

باستخدام مزيج من هذه الأساليب، يمكنك قياس فعالية الصراحة الجذرية:

التغذية الراجعة من 360 درجة: استخدم تقييمات التغذية الراجعة من 360 درجة لجمع رؤى من وجهات نظر متعددة، بما في ذلك الأقران والمدراء والتقارير المباشرة، حول فعالية الصراحة الجذرية داخل المؤسسة. قارن التغذية الراجعة مع مرور الوقت لتحديد مجالات التحسين

استخدم تقييمات التغذية الراجعة من 360 درجة لجمع رؤى من وجهات نظر متعددة، بما في ذلك الأقران والمدراء والتقارير المباشرة، حول فعالية الصراحة الجذرية داخل المؤسسة. قارن التغذية الراجعة مع مرور الوقت لتحديد مجالات التحسين مشاركة الموظفين: مراقبة مستويات مشاركة الموظفين قبل وبعد تطبيق ممارسات الصراحة الجذرية. يمكن أن تشير المستويات الأعلى من المشاركة، كما تم قياسها من خلال الاستبيانات أو غيرها من المقاييس، إلى أن الموظفين يشعرون بأنهم أكثر ارتباطًا واستثمارًا في عملهم والمؤسسة

مراقبة مستويات مشاركة الموظفين قبل وبعد تطبيق ممارسات الصراحة الجذرية. يمكن أن تشير المستويات الأعلى من المشاركة، كما تم قياسها من خلال الاستبيانات أو غيرها من المقاييس، إلى أن الموظفين يشعرون بأنهم أكثر ارتباطًا واستثمارًا في عملهم والمؤسسة مراجعات الأداء: دمج تقييمات مهارات التواصل وديناميكيات الفريق في مراجعات الأداء. ابحث عن التحسينات في مجالات مثل الثقة والتعاون وحل النزاعات، وهي مؤشرات على تأثير الصراحة الجذرية

دمج تقييمات مهارات التواصل وديناميكيات الفريق في مراجعات الأداء. ابحث عن التحسينات في مجالات مثل الثقة والتعاون وحل النزاعات، وهي مؤشرات على تأثير الصراحة الجذرية معدلات الاحتفاظ بالموظفين: تتبع معدلات الاحتفاظ بالموظفين لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض في معدل الدوران بعد تطبيق الصراحة الجذرية. يشير ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالموظفين إلى أن الموظفين أكثر رضا والتزامًا بالبقاء مع المؤسسة، ربما بسبب تحسن التواصل والعلاقات

تتبع معدلات الاحتفاظ بالموظفين لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض في معدل الدوران بعد تطبيق الصراحة الجذرية. يشير ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالموظفين إلى أن الموظفين أكثر رضا والتزامًا بالبقاء مع المؤسسة، ربما بسبب تحسن التواصل والعلاقات حل النزاعات: راقب كيفية التعامل مع النزاعات داخل الفريق. هل هناك انخفاض في النزاعات التي لم يتم حلها، أو هل هناك حلول أكثر إنتاجية؟

الرعاية الشخصية والتحدي المباشر مع ClickUp

لتطبيق الصراحة الجذرية داخل مؤسستك، يجب أن تعرف المبادئ الأساسية للصراحة الجذرية - الاهتمام الشخصي والتحدي المباشر. فهي تؤكد على تعزيز العلاقات الحقيقية مع عدم التهرب من المحادثات الصعبة الضرورية للنمو.

تذكر، كما قالت برينيه براون في تجرأ على القيادة وكما لا حصر له اقتباسات العمل الجماعي يشهد على أن التعاون الحقيقي والصدق هما حجر الزاوية للنجاح في أي مسعى.

وتوفر منصة ClickUp متعددة الاستخدامات الأدوات اللازمة لتسهيل الحوار المفتوح وتتبع التقدم المحرز وضمان المساءلة، مما يؤدي في النهاية إلى تمكين الفرق من تحقيق كامل إمكاناتها.

إذن، لماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم واتخذ الخطوة الأولى نحو غرس ثقافة الصراحة الجذرية في مكان عملك.