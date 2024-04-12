25 من مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات ومقاييس تتبع النجاح

يحدد تسويق المنتجات في أساسه المنتجات التي سيتم تسويقها، ولمن سيتم تسويقها، وكيف، وبأي ثمن، وبأي طريقة. مع نمو صناعة التكنولوجيا والبرمجيات كخدمة SaaS، اكتسب تسويق المنتجات اهتمامًا متجددًا.

هل يمكن لأي شخص أن يكون مسوقاً للمنتجات؟ نعم. إذا كان بإمكانهم أن يكونوا صوت العميل، مستفيدين من بيانات المستخدم/السوق الرئيسية لاتخاذ القرارات التجارية.

لتمكين ذلك، يحتاج مسوقو المنتجات إلى أمرين:

مقاييس تسويق المنتجات: مؤشرات الأداء، وهي بمثابة البوصلة التي ترشد المسوقين من خلال تعقيدات سلوك المستهلك واتجاهات السوق وفعالية استراتيجيات التسويق.

الأدوات: البرامج وأطر العمل التي تلتقط البيانات التي تحتاجها لقياس الأداء بدقة مثل منصة تسويق المنتجات من ClickUp. فهي تقدم مجموعة شاملة من الميزات المصممة لتتبع المنتج وإدارته وتحليله مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق بدقة

في منشور المدونة هذا، نستكشف كلا الأمرين. نتعرف أولاً على المقاييس الرئيسية وأهميتها، ثم كيف يمكنك استخدام الأدوات المناسبة لضمان نجاح تسويق المنتج.

مقاييس تسويق المنتجات في الشركات

يحتاج كل عمل تجاري للمنتجات إلى قياس أدائه، ليس فقط من حيث المبيعات، ولكن أيضًا من حيث العوامل الرائدة المختلفة. وهذا ما تساعد فيه مقاييس تسويق المنتجات.

ما هي مقاييس تسويق المنتجات؟

مقاييس تسويق المنتجات هي معايير لقياس فعالية استراتيجيات التسويق خلال فترة معينة. فهي تربط جهود التسويق بنتائج الأعمال.

لماذا تعتبر مقاييس تسويق المنتجات مهمة؟

مثل أي مقاييس، تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات في تقييم الأداء. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدم فوائد تجارية كبيرة على المدى الطويل بما في ذلك:

تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنتج المستندة إلى البيانات، بما في ذلك القرارات الكبيرة مثل الميزات المناسبة التي يجب إنشاؤها لشخصية العميل المثالي

تمكين ثقافة التجريب من خلال اختبار أفكار متعددة للحملات لتحديد الأساليب الناجحة

زيادة تبني العملاء والاحتفاظ بهم

إلى جانب هذه المقاييس قوالب تسويق المنتجات إنشاء إمكانية التكرار والكفاءة في جهود التسويق.

قالب خطة تسويق المنتج من ClickUp

كيف تساهم مقاييس تسويق المنتجات في الأعمال التجارية؟

تتمثل أكبر فائدة لمقاييس تسويق المنتج في أنها تساعد التكنولوجيا والتسويق وفريق المبيعات على التعاون بفعالية بناءً على السياق والأهداف المشتركة. فهي تعمل على مواءمة اتجاه المنتج مع الأهداف التنظيمية العامة.

على سبيل المثال، لنفترض أن الهدف التجاري للشركة هو زيادة ولاء العملاء

ستكون مقاييس تسويق المنتج المقابلة هي صافي نقاط المروجين (NPS) والإيرادات السنوية المتكررة

ولتحقيق هذه المقاييس، ستعمل فرق المنتجات على مضاعفة الميزات التي يحبها العملاء، وتحسين الميزات التي لا يرضون عنها، وإزالة المجالات التي تنطوي على مشاكل، وما إلى ذلك.

ببساطة، تعمل هذه المقاييس ببساطة كجسر بين المنتج/التقنية والعميل، مما يجعل الرحلة سلسة.

دعنا نلقي نظرة على بعض مقاييس تسويق المنتجات الأكثر فعالية التي يمكنك تتبعها في عام 2024.

25 مقاييس تسويق المنتج التي يجب تتبعها في عام 2024

تظهر المئات من شركات المنتجات كل يوم، حيث تقوم ببناء حلول فريدة لمشاكل متخصصة. المقاييس الجيدة لتسويق المنتجات لديها القدرة على أن تكون الفرق بين الريادة في السوق والتقادم.

اختر أفضل المقاييس التي تناسب عملك من بين أفضل 25 مقياسًا لتسويق المنتجات التي قمنا بتنسيقها لك.

1. صافي نقاط المروجين (NPS)

يقيس صافي نقاط المروجين احتمالية أن يوصي عميلك بمنتجك لصديق/زميل. عادةً ما تسأل الشركات: "على مقياس من 0-10، ما مدى احتمالية أن توصي بمنتجنا لصديق أو زميل؟ الدرجات من 9 إلى 10 هي درجات المروجين، ومن 7 إلى 8 هي درجات السلبيين، ومن 0 إلى 6 هي درجات المنتقدين.

تساعد NPS في قياس:

رضا العملاء عن المنتج

ولاء العملاء واحتمالية الاحتفاظ بهم

فعالية المنتج في تلبية احتياجات العملاء

2. درجة رضا العملاء (CSAT)

يقيس CSAT رضا العملاء باستخدام استطلاعات الرأي التي تطرح السؤال "ما مدى رضاك عن تجربتك؟ وهو أكثر وضوحًا من NPS وأكثر شيوعًا أيضًا.

3. معدل التخبط

معدل الزبد هو عدد العملاء الذين يتوقفون عن استخدام منتجك أو خدمتك خلال فترة معينة. بالنسبة لشركات SaaS، قد يكون هذا هو عدد العملاء الذين ينهون العقد في منتصف الدورة أو لا يجددون في نهاية الدورة.

معدل الزبد = عدد العملاء الذين فقدوا خلال الفترة / إجمالي عدد العملاء في بداية الفترة

في حين أن معدل الزبد قد يكون له علاقة بالمنتج أكثر من التسويق، إلا أن ارتفاع معدل الزبد قد يعني أن فريق تسويق المنتج لا يتفاعل مع العملاء الحاليين بما فيه الكفاية.

4. استخدام المحتوى

يتتبع استخدام المحتوى كيفية تفاعل العملاء مع المحتوى التسويقي الخاص بك. وقد يعني ذلك

كم عدد الأشخاص الذين يقومون بتنزيل محتواك التسويقي؟

كم عدد صفحات الويب الخاصة بك التي يشاهدونها؟

ما مقدار الوقت الذي يقضونه في قراءة منشورات مدونتك على الموقع الإلكتروني؟

يساعد المسوقين على فهم أنواع المحتوى الأكثر فعالية في جذب العملاء وزيادة التحويلات.

5. معدل التحويل

يشير معدل التحويل إلى النسبة المئوية للعملاء الذين يتخذون الإجراء الذي يقودهم من مرحلة في مسار التسويق إلى المرحلة التالية. قد يكون ذلك الاشتراك في رسالة إخبارية، أو تنزيل أحد الأصول، أو الاشتراك في نسخة تجريبية، أو أن يصبحوا عملاء يدفعون.

معدل التحويل = (عدد التحويلات / إجمالي عدد الزوار) × 100

تقيس معدلات التحويل مدى جاذبية عروضك، مما يساعدك على تحسين التفاعلات في أسفل المسار (BOFU).

6. معدل تحويل العملاء المحتملين

يعد معدل تحويل العملاء المحتملين أكثر تحديدًا، حيث يقيس معدل تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء يدفعون.

معدل تحويل العملاء المحتملين = (عدد العملاء الجدد / إجمالي عدد العملاء المحتملين) × 100

يعد معدل تحويل العملاء المحتملين مقياسًا مهمًا لجودة محرك العملاء المحتملين لديك. قد تشير معدلات تحويل العملاء المحتملين المنخفضة جدًا إلى أنك إما تستقطب العملاء المحتملين الخطأ أو أنك لا تشركهم بشكل فعال.

7. التكلفة لكل عميل محتمل (CPL)

التكلفة لكل عميل محتمل هي المبلغ الذي يتم إنفاقه في التسويق للحصول على عميل محتمل جديد عبر قنوات مختلفة مثل البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات وما إلى ذلك.

CPL = التكلفة الإجمالية للحملة التسويقية / عدد العملاء المحتملين الذين تم توليدهم

يعبّر عدد العملاء المحتملين عن قوة المؤسسة في الجزء العلوي من مسار التحويل. تُظهر CPL قدرتك على توليد الوعي والاهتمام بأقل قدر من الاستثمار. كما أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد القنوات الناجحة والاستثمار فيها.

8. معدل المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي

يقيس معدل المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي مستوى تفاعل المستخدمين مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للعلامة التجارية، بما في ذلك الإعجابات والمشاركات والتعليقات والمتابعات.

معدل التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي = (إجمالي التفاعل / إجمالي عدد مرات الظهور) × 100

يساعد هذا المقياس مسوّقي المنتجات على تقييم فعالية استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي في بناء الوعي بالعلامة التجارية والتفاعل معها. وعلى الرغم من أن هذا المقياس يبدو وكأنه مقياس زائف، إلا أنه يمكن أن يكون مؤشرًا رئيسيًا لفعالية وسائل التواصل الاجتماعي كقناة في توليد الوعي والاهتمام.

9. مدة الجلسة

مدة الجلسة هي متوسط المدة الزمنية التي يقضيها المستخدم على موقعك الإلكتروني خلال جلسة واحدة.

تقيس جميع أدوات تحليلات التسويق الجيدة مدة الجلسة كمقياس أساسي لمشاركة المستخدم وجودة المحتوى على الموقع. يمكن أن تشير الجلسات الأطول إلى محتوى أكثر جاذبية أو واجهة مستخدم أكثر فعالية.

10. مشاهدات الصفحة لكل جلسة

تقيس مشاهدات الصفحات لكل جلسة متوسط عدد الصفحات التي تم عرضها خلال الجلسة.

وبالاقتران مع مدة الجلسة، تقيس مشاهدات الصفحات لكل جلسة مدى نجاح المحتوى الخاص بك في جذب انتباه المستخدم والاحتفاظ به، مما يوجه التحسينات في تصفح الموقع وجودة المحتوى.

11. معدلات فتح البريد الإلكتروني ومعدلات النقر إلى الظهور (CTR)

يقيس معدل فتح البريد الإلكتروني النسبة المئوية للمستلمين الذين يفتحون حملة البريد الإلكتروني. يتتبع معدل النقر إلى الظهور عدد الذين نقروا على رابط في البريد الإلكتروني.

كل حملات البريد الإلكتروني في العالم قد تكون عديمة الفائدة إذا لم يفتح المستخدمون الرسائل التي ترسلها إليهم ولم يقرأوها. تُعد نسبة فتح البريد الإلكتروني ونسبة النقر إلى الظهور دليلاً على أنك لا تصرخ في الصوت (أو لسوء الحظ، أنت كذلك).

لا تقيس نسبة النقر إلى الظهور أداء حملات بريدك الإلكتروني فحسب، بل تشير أيضًا إلى مدى جاذبية رسائلك وعروضك للجمهور المستهدف.

12. معدل الارتداد

معدل الارتداد هو النسبة المئوية لزوار الموقع الإلكتروني الذين ينتقلون بعيدًا بعد مشاهدة صفحة واحدة فقط. تخيل أن زائرًا محتملًا مهتمًا بمنتجك يغادر دون قضاء أي وقت في التعرف عليه. هذا سيناريو سيء.

قد يشير معدل الارتداد إلى أن

محتوى الموقع غير ملائم للمستخدم

لا توجد عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء مقنع بما فيه الكفاية للاستجابة له

الموقع بطيء للغاية ولا يمكن للمستخدم أن يزعج المستخدم

وجد المستخدم ما يحتاج إليه ولم يعد مهتمًا

من الشائع الاعتقاد بأن معدل الارتداد المرتفع أمر سيء. لا يجب أن يكون كذلك. إذا حصل عميلك على كل ما يحتاجه في الصفحة المقصودة ثم غادر، فقد يكون لديك صفحة مقصودة رائعة.

استخدم هذا المقياس جنبًا إلى جنب مع رحلة المستخدم والإجراء المتوقع قبل أن تقرر كيف يكون أداؤك.

13. تكلفة اكتساب العميل (CAC)

CAC هو مقدار نفقات التسويق والمبيعات المتكبدة لاكتساب عميل جديد. تكلفة اكتساب العميل = إجمالي تكاليف اكتساب العملاء / عدد العملاء الجدد

تعد تكلفة اكتساب العملاء مؤشرًا أساسيًا على كفاءة جهود التسويق. إذا كانت تكلفة اكتساب العميل أكثر من الإيرادات المستمدة منه، فقد تحتاج إلى تعديل استراتيجيتك على المدى الطويل ما لم تعوض "القيمة الدائمة للعميل".

14. القيمة الدائمة للعميل (CLV)

قيمة عمر العميل هي تقدير المبلغ الذي يمكن أن تكسبه الشركة من عميل واحد طوال فترة علاقتهما.

CLV = متوسط قيمة الشراء للعميل × عدد عمليات الشراء في السنة × متوسط عمر العميل

تساعد CLV في قياس:

كفاءة جهود التسويق

عائد الاستثمار على الاستثمارات التسويقية

كفاءة CAC، والتي يمكنك على أساسها تصميم الميزانيات المستقبلية

15. عروض المحتوى/الدليل الإرشادي

يقيس محتوى التأهيل/مشاهدات الدليل الإرشادي عدد المرات التي يشاهد فيها المستخدمون الجدد مواد التأهيل أو يتفاعلون معها. وهو مقياس رئيسي لتقييم فعالية فريق نجاح العملاء لديك.

عادةً ما تشير المشاهدات المرتفعة والتعليقات الإيجابية على محتوى التهيئة إلى انتقال سلس للمستخدمين الجدد، بينما قد يشير انخفاض التفاعل إلى الارتباك أو عدم الاهتمام. بدلاً من ذلك، قد تشير المشاهدات المنخفضة إلى أن المنتج سهل الاستخدام وأن العملاء لا يحتاجون إلى الدعم. وقد تعني المشاهدات العالية أن المنتج معقد.

لذا، يجب النظر إلى هذا المقياس جنبًا إلى جنب مع مقاييس رضا العملاء الأخرى المتعلقة بالتأهيل.

16. العائد على الاستثمار التسويقي (ROMI)

يحسب العائد على الاستثمار التسويقي أو العائد على الاستثمار التسويقي المبيعات/الأرباح الناتجة عن الاستثمارات التسويقية.

ROMI = (المبيعات المنسوبة إلى التسويق - تكاليف التسويق) / تكاليف التسويق

من التسويق إلى المبيعات، هناك خطوات متعددة. على سبيل المثال، يحتاج إعلان البحث إلى الحصول على مرات الظهور، ثم النقرات، ثم العملاء المحتملين، ثم الانتقال إلى خط الأنابيب إلى العرض التجريبي/التجربة، ثم البيع في النهاية. مع أدوات تخطيط العملية ، يمكنك تتبع هذه الرحلة وقياس سرعة هذه العملية بالدولار.

تخطيط العمليات باستخدام ClickUp Whiteboards

17. معدل اعتماد الميزات

معدل تبني الميزات هو عدد الأشخاص الذين يبدأون في استخدام ميزة جديدة في منتجك خلال إطار زمني معين بعد إصداره.

معدل تبني الميزة = (عدد المستخدمين الذين استخدموا الميزة / إجمالي عدد المستخدمين) * 100

يساعد مقياس تسويق المنتج هذا فرق العمل على فهم مدى استقبال الميزات الجديدة وقابليتها للاستخدام.

18. معدل التخلي عن عربة التسوق

معدل التخلي عن عربة التسوق هو النسبة المئوية للمتسوقين عبر الإنترنت الذين يضيفون عناصر إلى عربة التسوق الخاصة بهم ثم يتخلون عن الشراء.

بصفتك مسوقًا للمنتجات، يعد هذا مقياسًا رئيسيًا في فهم الثغرات في تجربة العملاء وإصلاحها.

19. درجة مشاركة العملاء

تمثل درجة تفاعل العملاء مدى تفاعل عملائك مع منتجك أو خدمتك. يمكن أن يكون ذلك بالإجابة عن أسئلة مثل

كم مرة يسجلون الدخول إلى حساباتهم؟

كم عدد الميزات التي يستخدمونها؟

كم عدد منشوراتك على إنستجرام التي يعجبون بها؟

تساعد هذه النتيجة الشركات على تحديد المستخدمين الأكثر تفاعلاً لفرص زيادة المبيعات وأولئك المعرضين لخطر التحول لجهود الاحتفاظ بالعملاء المستهدفين.

20. معدل الاحتفاظ

معدل الاستبقاء، مثل معدل التحويل، هو النسبة المئوية للمستخدمين الذين يتخذون الإجراء المتوقع باستمرار على فترات منتظمة. يمكن أن يكون هذا

الاستماع إلى الحلقات الأسبوعية من البودكاست الخاص بك

الاستمرار في استخدام النسخة المجانية من منتجك

تجديد اشتراكهم في منتجك

معدل الاحتفاظ = [إجمالي عدد العملاء - العملاء الجدد لتلك الفترة ]/ إجمالي عدد العملاء ]، ممثلة كنسبة مئوية

يشير معدل الاحتفاظ المرتفع إلى ارتفاع معدل رضا العملاء عن المنتج والعلاقة والتسعير وما إلى ذلك.

21. معدل إرجاع المنتج

يقيس معدل إرجاع المنتج النسبة المئوية للمنتجات التي يعيدها العملاء.

معدل مرتجعات المنتج = إجمالي المرتجعات / إجمالي المشتريات [يمكن حسابه للمنتجات الفردية كذلك ]

يمكنك أيضًا حساب معدل المرتجعات للمنتجات الفردية بقسمة المرتجعات للمنتج المذكور على مشترياته.

وهو أمر ضروري لتقييم جودة المنتج ورضا العملاء وفعالية سياسات الإرجاع. قد يشير معدل الإرجاع المرتفع إلى وجود مشكلات في توقعات المنتج أو جودته.

22. وقت القيمة (TTV)

يقيس الوقت اللازم لتقدير القيمة الوقت الذي يستغرقه العميل لتحقيق القيمة من المنتج أو الخدمة بعد الشراء. إذا كنت تبيع البيتزا، فقد تشعر بالجوع على الفور. ومع ذلك، إذا كنت تبيع نظام إدارة مشروع، فقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع، إن لم يكن شهورًا، لتحقيق القيمة.

تستخدم فرق تسويق المنتجات هذا المقياس لتقييم فعالية عمليات التأهيل وتجربة المستخدم الأولية. يمكن أن يؤدي تقصير مدة التجربة الأولية إلى زيادة رضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم.

23. الحصة السوقية

تشير الحصة السوقية إلى مقدار الفرصة السوقية التي استحوذت عليها. على سبيل المثال، إذا تم بيع مليون سيارة في عام واحد وباعت BMW 200,000 سيارة من هذا العدد، فإن حصتها السوقية تبلغ 20%.

الحصة السوقية = (مبيعات الشركة / مبيعات الصناعة) × 100

يستخدم مسوقو المنتجات الحصة السوقية لفهم الفرص المتاحة. على سبيل المثال، إذا كنت قد استحوذت على 10% من السوق، فقد تستثمر في زيادة حصتك. ومع ذلك، إذا كانت حصتك السوقية 100% من السوق، فقد ترغب في إعادة التفكير في استراتيجيتك نحو توسيع السوق نفسه.

24. متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)

ARPU هو بالضبط ما هو مكتوب على العلبة. يتم حسابه بقسمة إجمالي الإيرادات على إجمالي عدد المستخدمين خلال الفترة.

بالنسبة لشركات المنتجات القائمة على البرمجيات كخدمة التي تتبع نموذج التسعير القائم على الاستخدام، يعتبر متوسط الإيرادات لكل مستخدم مقياسًا مهمًا. قد يكون لنماذج التسعير المستند إلى المستخدم، مثل Netflix، مقياس ARPU ثابت، مما يجعله زائداً عن الحاجة.

ومع ذلك، بالنسبة لعلامة تجارية مثل Mailchimp التي تتقاضى رسومًا حسب عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة أو عدد جهات الاتصال لديك، يساعد مقياس APRU في تقييم قدرة قاعدة المستخدمين على توليد الإيرادات.

25. الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR)

كما يوحي الاسم، فإن الإيرادات الشهرية المتكررة هي إجمالي الاشتراكات التي يدفعها العملاء على مدار الشهر.

الإيرادات الشهرية المتكررة = إجمالي عدد العملاء الذين يدفعون × متوسط الإيرادات لكل مستخدم

الإيرادات الشهرية المتكررة ضرورية لفهم التدفق النقدي والتنبؤ بالإيرادات المستقبلية. وهي مؤشر رئيسي للأداء والقوة المالية، خاصةً بالنسبة للشركات القائمة على الاشتراكات.

الآن بعد أن عرفت ما يجب تتبعه، دعنا نرى كيف.

## كيفية تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات

تعمل معظم فرق تسويق المنتجات عبر العديد من الأدوات المتباينة للحملات والإبداعات والتحليلات وما إلى ذلك. يمكن أن يصبح تتبع هذه المقاييس نفسها مهمة شاقة. برنامج تسويق المنتجات من ClickUp مصمم لحل هذه المشكلة بالتحديد. إليك كيف يمكن لأداة قوية مثل ClickUp مساعدتك في تتبع أهداف تسويق المنتجات وتحقيقها.

حدد أهداف تسويق منتجك

استخدم أهداف النقر لتعيين أهداف محددة وقابلة للقياس ترتبط مباشرةً باستراتيجيات تسويق منتجاتك. إذا كنت تستخدم أطر عمل الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR)، استخدم ClickUp لتقسيم كل هدف إلى نتائج رئيسية قابلة للقياس الكمي، مما يسهل قياس التقدم والنتائج.

اجعل ذلك أسرع باستخدام قالب مؤشر الأداء الرئيسي (KPI) ClickUp . قم بالتخصيص والإعداد والانتقال إلى العمل التسويقي!

تتبّع مقاييس نجاحك من خلال قالب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) الخاص ب ClickUp

دمج مشاريع تسويق منتجاتك

أضف جميع مشاريعك كمهام إلى ClickUp، مما يحولها إلى مركز مركزي لجهود تسويق منتجاتك. يضمن هذا الدمج عدم إهمال أي مهمة ويسمح بالتعاون السلس بين أعضاء الفريق.

والأكثر من ذلك؟ يمكنك إعداد تقارير الأهداف تلقائيًا بناءً على إكمال المهام على أداة إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp .

تتبع أداء الفريق تلقائيًا مقابل أهداف ClickUp Goals

إدارة علاقات تسويق المنتجات

يتضمن تسويق المنتج مجموعة من الأشخاص في المنتج والمحتوى والتصميم والتسويق ونجاح العملاء وغير ذلك. وباستخدام ClickUp، يمكنك إدارة مهام تسويق المنتج وتعيين المستخدمين وتعيين التبعيات ومنح حق الوصول إلى أصحاب المصلحة الخارجيين في مكان واحد.

مراجعة واسترجاع

يتيح لك ClickUp دمج عمل فريقك لمراجعة الأداء في مكان واحد.

ربط المهام بالأهداف للحصول على خط رؤية واضح من الجهد إلى النتائج

مع أكثر من 100 تكامل، يمكنك جلب البيانات من مختلف المنصات إلى ClickUp

استخدم هذه البيانات لإنشاء تقارير مخصصة لتتبع مقاييس تسويق المنتج التي تهتم بها

توفر لوحات معلومات ClickUp طريقة موحدة لتصور المقاييس بدءًا من حركة مرور الموقع الإلكتروني ومعدلات التحويل إلى نتائج تفاعل العملاء وحصة السوق. حلل الاتجاهات، وحدد مجالات التحسين، واتخذ قرارات مستندة إلى البيانات لتعزيز استراتيجيات تسويق منتجاتك.

كرر ما سبق

تسعى المؤسسة الرشيقة إلى تحسين الجهود والنتائج باستمرار. استخدم ميزات التعاون مثل التعليقات، وتحرير المستندات في الوقت الحقيقي، وما إلى ذلك، لمناقشة الملاحظات.

ادمج الملاحظات والرؤى في استراتيجية تسويق منتجك. اضبط وأعد تنظيم أهداف إدارة مشروعك وأهداف OKRs الخاصة بك بناءً على مقاييس الأداء.

تعاون مع فريقك وحقق أهدافك بشكل أسرع مع برنامج ClickUp المتكامل لإدارة المشاريع من ClickUp

تفوق في مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق منتجاتك مع ClickUp

التسويق الجيد للمنتجات يحتاج إلى مقاييس وأدوات. لقد ناقشنا 25 مثالاً على المقاييس في هذا المنشور.

من ناحية أخرى، يمكنك استخدام العديد من تطبيقات التسويق الرقمي لتنفيذ استراتيجيتك. على سبيل المثال، لالتقاط بيانات حركة المرور على الموقع الإلكتروني، قد تستخدم Google Analytics، أو ترسل حملات البريد الإلكتروني من MailChimp، أو تستخدم Canva للتصميمات. كل أداة من هذه الأدوات تنشئ صوامع بيانات خاصة بها، مما يؤدي إلى تجزئة سياق تسويق منتجك.

كليك أب الشامل برنامج تسويق المنتجات يوحّد مساحة عملك ويتيح لك إدارة جهودك وتتبعها وتحليلها. سواء كنت تبحث عن أدوات التسويق للشركات الصغيرة أو مؤسسة، يمكن لـ ClickUp التكيف.

شاهدها أثناء العمل. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .

أسئلة وأجوبة حول مقاييس تسويق المنتجات

1. ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية في التسويق؟

مؤشرات الأداء الرئيسية أو مؤشرات الأداء الرئيسية في التسويق هي مقاييس قابلة للقياس الكمي تُستخدم لتقييم نجاح وفعالية الأنشطة التسويقية. وهي تساعد الشركات على تتبع الأداء وتعديل الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

2. ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية في إدارة المنتجات؟

في إدارة المنتجات، مؤشر الأداء الرئيسي هو قيمة قابلة للقياس توضح مدى فعالية المنتج في تحقيق أهدافه.

بعض من أكثرها استخدامًا مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات والمقاييس هي

تفاعل المستخدم

درجة رضا العملاء (CSAT)

الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) أو الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)

معدل الزبائن المتكرر

معدل تبني الميزات

معدل التحويل

وقت التسويق

3. كيف تقيس نجاح تسويق المنتج؟

يُقاس نجاح تسويق المنتج بمؤشرات الأداء الرئيسية المصممة لتناسب عروض المؤسسة. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال الاشتراك، فقد تكون الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) أو الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) مقياسًا رئيسيًا. أما إذا كنت تتبع استراتيجية النمو القائم على المنتج (PLG)، فقد يكون مقياس NPS مقياسًا رئيسيًا.

إليك طريقة منظمة لقياس نجاح تسويق المنتج: