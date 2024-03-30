كيفية التواصل في المؤتمر: نصائح للتواصل لمساعدتك على الاستعداد

سواء كان حدثاً افتراضياً أو شخصياً، يمكن أن يكون المؤتمر محورياً لنموك المهني. إنها فرصة ممتازة للبقاء على اطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال وتكوين علاقات مفيدة للطرفين مع الأفراد ذوي التفكير المماثل.

إلا أن حضور مؤتمر قد يكون مخيفاً لأول مرة. ــ ماذا لو كان إحراجي يخنق كل محادثة؟ ــ أو الأسوأ من ذلك، ــ ماذا لو كانت هناك بقعة خردل على قميصي ولم يخبرني أحد بذلك؟

على الرغم من أن هذه المخاوف شائعة ومشروعة، إلا أنه يجب ألا تدعها تمنعك من التواصل. فالحقيقة هي أنك لا تحتاج إلى أي مهارات خاصة في التواصل لجعل تجربتك في المؤتمر مثمرة - بل تحتاج فقط إلى التحضير.

إذا كان لديك حدث كبير قادم، اقرأ دليلنا حول كيفية التواصل في المؤتمر. ستتعرف على ما يجب فعله وما لا يجب فعله في التواصل واكتشاف بعض الأدوات التي تساعدك على الاستعداد واستخراج أكبر قدر ممكن من القيمة من الحدث.

الاستعداد للتشبيك في مؤتمر ما

قبل بدء الحدث، هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لضمان تجربة مؤتمر إيجابية. حتى القليل من التحضير يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً، مما يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من فعالية التواصل. فكلما استعددت أكثر، كلما كانت أيام المؤتمر أقل إرهاقًا وكلما شعرت بثقة أكبر في نفسك. 💪

نصيحة احترافية: فكر في التواصل في المؤتمر كمشروع تطوير مهني. تعامل معه كما تتعامل مع أي مهمة، وخطط لكل خطوة بدقة. A إدارة المشروع أداة مثل انقر فوق يمكن أن يكون قاعدة بيانات شاملة لخطط مؤتمراتك وملاحظاتك وجهات الاتصال الجديدة. فهو يجعل التحضير سهلاً ويساعدك على متابعة كل شيء أينما كنت.

استفد من ClickUp لتدوين الملاحظات ومشاركة الأفكار والتواصل بسهولة.

اتبع الاستراتيجيات الست أدناه للاستعداد لمؤتمرك و هيئ نفسك للنجاح.

1. ضع أهدافًا واضحة

فكر في سبب حضورك للمؤتمر. حدد أهم الفوائد التي تأمل في الحصول عليها منه. اجعلها أهدافك واستخدمها لتوجيه تخطيطك وأنشطتك في الموقع. 🧭

المؤتمرات سريعة الوتيرة ومليئة بالفعاليات الاجتماعية. وفي حين أنك قد ترغب في حضورها كلها، إلا أن ذلك مستحيل. سيتعين عليك إعطاء الأولوية لبعض الأنشطة على غيرها - وسيساعدك تحديد الأهداف على القيام بذلك.

نصيحة احترافية: يمكنك تحديد الأهداف في ClickUp وحدد أهدافًا قابلة للقياس لكل منها. حدد تقدمك أثناء إكمال المهام وسيقوم ClickUp بحساب تقدمك تلقائيًا.

وضح أهداف مؤتمرك وتتبع تقدمك نحوها باستخدام ClickUp

2. الإقامة في فندق المؤتمر

عادةً ما تترك المؤتمرات مجالاً واسعاً للتواصل (التورية مقصودة). يمكنك مقابلة زملائك الحاضرين خلال فترات الاستراحة وجلسات التواصل المخصصة والحفلات.

ولتخطو خطوة إلى الأمام، احجز غرفتك في فندق المؤتمر (إذا كان فندقاً). من خلال القيام بذلك، ستحصل على المزيد من فرص التواصل والالتقاء بزملائك الحاضرين الآخرين خلال وقت فراغك. إذا كنت تقيم في نفس الفندق، فسيكون من الأسهل تناول القهوة أو الغداء معًا وإقامة علاقات ذات مغزى.

نصيحة احترافية: ضع خط سير سفرك بسرعة مع قالب مخطط الرحلات ClickUp . اجمع كل المعلومات المتعلقة برحلتك، مثل الإقامة والمواصلات وأساسيات حزم الأمتعة، حتى لا تضيع في التطبيقات والملاحظات المختلفة.

سجّل جميع التفاصيل المهمة لرحلتك في المؤتمر باستخدام قالب مخطط الرحلات من ClickUp

3. إنشاء جدول المؤتمرات

اطلع على الجدول الزمني للمؤتمر على الموقع الرسمي. ادرسها بعناية لتحديد الجدول الزمني الأمثل، مع التأكد من تضمين فعاليات التواصل. 📆

إذا كنت ترغب في الاستفادة الكاملة من برنامج المؤتمر، فهناك احتمال كبير أن يكون جدولك الزمني مزدحماً للغاية، لذا من الأفضل أن تضع جدول أعمال مفصل . بالإضافة إلى الأطر الزمنية، قم بتدوين مواقع جلسات المؤتمر.

عند وصولك إلى مكان انعقاد المؤتمر، تعرّف عليه حتى لا تبحث بشكل محموم عن قاعات المحاضرات في اللحظة الأخيرة. وبهذه الطريقة، يمكنك تجنيب أعصابك وقضاء فترات الراحة في التواصل. لا تنس التسجيل في جلسات التواصل واللقاءات وحفلات العشاء وغيرها من الفعاليات ذات السعة المحدودة في أقرب وقت ممكن.

نصيحة احترافية: استخدم كليك أب عرض التقويم , عرض جانت أو عرض الجدول الزمني لتصور جدول المؤتمرات الخاص بك وتبسيط تتبع الأحداث.

خطط لجميع أنشطة مؤتمرك باستخدام عرض التقويم في ClickUp

4. تدرب على مقدمتك

إذا لم يكن الأمر طبيعيًا بالنسبة لك، فيجب عليك أيضًا الاستعداد للتواصل . في مرحلة ما خلال الحدث، سيتعين عليك تقديم نفسك. ما لم تكن معتادًا على القيام بذلك، فقد تتلعثم وتتلعثم، الأمر الذي قد يكون محرجًا. مع بعض الممارسة، يمكنك التغلب على هذه العقبة.

هذا لا يعني أنه يجب عليك إعداد حديث مطول عن نفسك. فخطاب المصعد البسيط يكفي لتبدو واثقًا من نفسك وتترك انطباعًا أوليًا إيجابيًا لدى الحاضرين الآخرين. 🗣️

إذا كنت قلقًا بشأن إثارة المحادثات، قد يكون من المفيد تحضير بعض الأسئلة التي تكسر الجليد:

_أي جزء من المؤتمر تتطلع إليه أكثر من غيره؟

ما هو الجزء المفضل لديك في المؤتمر حتى الآن؟

_هل تحضر المؤتمرات كثيرًا؟

تأكد من تحديث بطاقات العمل أو البطاقات الافتراضية الخاصة بك، وقم بتخزينها قبل الحدث.

5. ارتدِ ملابس مناسبة للنجاح

الملابس لا تصنع الفرد، لكنها يمكن أن تجعله يشعر بالجمال. فبدلاً من مزيج التي شيرت والجينز المعتاد، فكر في ارتداء شيء أكثر رسمية في المؤتمر لتعزيز الثقة بالنفس. ومع ذلك، يجب أن يظل الزي مريحاً، لأن المؤتمرات يمكن أن تكون مرهقة. 👔

يمكنك أيضاً ارتداء شارة لتمثيل شركتك. يمكن أن تكون الشارات بداية ممتازة للمحادثات، خاصةً إذا كان الطرف الآخر على دراية بشركتك.

6. أظهر ثقتك بنفسك

يمكن لمتلازمة الدجال وانعدام الثقة أن تخربك في فعاليات التواصل، وتمنعك من ملاحظة قيمتك ومشاركتها مع الآخرين. إذا كنت ترغب في التواصل في المؤتمر وبناء علاقات ذات مغزى، فعليك أن تستجمع قوتك وتضع شكوكك الذاتية جانبًا.

نعم، لن يعجب بك الجميع - لكن بعض الناس قد يعجبون بك. بانطوائك على نفسك، فأنت لا تمنح الآخرين فرصة للتعرف عليك والإعجاب بك. تذكر، يمكنك دائمًا التحدث عن المؤتمر ومجال عملك - لا يمكنك أن تخطئ في هذه المواضيع.

من خلال طرح نفسك والمشاركة في المحادثات، ستفتح أمامك عالماً كاملاً من الفرص. من يدري، قد تصادف بعض مديري التوظيف وتؤمن وظيفتك الرائعة التالية! 🤩

الغرض من الشبكات المهنية وبطاقات العمل ## ## الغرض من الشبكات المهنية وبطاقات العمل

لست مضطرًا لانتظار المؤتمر لمقابلة زملائك الحاضرين. ابحث عن صفحة الفعالية على الشبكات المهنية مثل LinkedIn أو منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وشاهد من يتحدث عن المؤتمر. قد تتعرف على من لديهم اهتمامات مماثلة أو حتى تدرك أنك تعرف بعض الحاضرين. إذا شعرت أن الأمر مناسب، يمكنك إضافتهم أو التواصل معهم لمناقشة الحدث القادم.

لزيادة ظهورك، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:

انشر عن المؤتمر: كن نشطاً على شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي وقم بتضمين الوسوم ذات الصلة. بهذه الطريقة، يمكن أن يلاحظك الآخرون وربما يتواصلون معك، مما يمهد الطريق للتواصل الشخصي تحديث ملفاتك الشخصية: تأكد من أن ملفاتك الشخصية تعكس خبراتك واهتماماتك المهنية بدقة. فهي تساعدك على تقديم نفسك بأفضل صورة وتجذب انتباه الزملاء الذين يشاطرونك الرأي 👥 قم بتثبيت تطبيق المؤتمر: إذا كان التطبيق متاحًا، فقم بتثبيته قبل الحدث وانضم إلى المجتمعات الأخرى عبر الإنترنت. يمكن أن يعزز تطبيق المؤتمر تجربتك وعادةً ما يحتوي على ميزات التواصل، مما يسمح للحاضرين بإنشاء ملفات تعريفية

على الرغم من أن تبادل الصور الاجتماعية هو وسيلة شائعة للتواصل في الوقت الحاضر، لا تتجاهل قوة بطاقة العمل. فهي تسهل التواصل بعد الحدث وتجعلك تبدو محترفاً وموجهاً نحو الهدف، وهو أمر مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر مؤتمرات ريادة الأعمال . في البطاقة، قم بتضمين المسمى الوظيفي ومعلومات الاتصال بك و ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي .

في حال كنت تفضل عدم حمل كومة من البطاقات معك، يمكنك إنشاء بطاقة عمل رقمية باستخدام إحدى الأدوات العديدة المتاحة على الإنترنت. تتيح لك بطاقات العمل الرقمية تضمين المزيد من المعلومات التي يمكنك تعديلها في أي وقت.

6 نصائح للتواصل الفعال خلال المؤتمرات

يعد التحضير قبل المؤتمر أمراً مهماً، ولكن لعبة التواصل الفعلية تتم في المؤتمر. اتبع نصائحنا أدناه لتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التواصل.

1. ابدأ بالطريقة الصحيحة

عند دخولك إلى المكان، رحب بالمجموعة وصافح أعضاء اللجنة والمنسقين. فقيامك بذلك سيجعلك تبدو ودودًا، وسيترك انطباعًا إيجابيًا لدى الآخرين، ويمهد الطريق للمحادثات المستقبلية. 👋

2. المبادرة والمشاركة في المحادثات

في بعض الحالات، قد يبادر الحاضرون الآخرون إلى بدء محادثة معك، ولكن يجب عليك أنت أيضًا المبادرة. اغتنم كل فرصة ممكنة للقيام بذلك.

على سبيل المثال، أثناء انتظارك لبدء العرض التقديمي، يمكنك التعرف على الشخص الجالس بجانبك. اسألهم عن أحوالهم واستخدم مبادىء المحادثة التي أعددتها. وفي وقت لاحق، يمكنك المشاركة عن شركتك, المشاريع التي تعمل عليها وحتى بعض الحكايات 😁

عندما تجري محادثة، احرص على ألا تهيمن عليها ففي النهاية يجب أن تكون المحادثة ذات اتجاهين. استمع بنشاط بدلاً من تحضير ما ستقوله بعد ذلك. اطرح الأسئلة ذات الصلة_ واستمر في المحادثة. من خلال القيام بذلك، ستُظهر اهتمامًا حقيقيًا، وتكوّن علاقات ذات مغزى، وتتجنب فترات الصمت المحرجة.

3. تفرع لمزيد من الاتصالات

إذا كنت قد نقرت على شخص ما، فقد تميل إلى التمسك به طوال المؤتمر. وهذا أمر جيد، ولكنه سيحد من فرصك في تكوين اتصالات وعلاقات مهنية جديدة. يمكنك دائماً البقاء على اتصال معهم بعد انتهاء الحدث، حيث أن المؤتمرات لا تُعقد إلا مرة واحدة كل فترة.

وبالمثل، عندما تأتي إلى الحدث مع زملائك أو زملاء الدراسة، لا تحد من التواصل في مكان العمل لهم فقط. حاول مقابلة الحاضرين الآخرين في المؤتمر. يمكنك أيضًا أن تطلب من الأشخاص الذين تعرفهم أن يقدموك إلى معارفهم وتوسيع شبكة معارفك بهذه الطريقة. 🔗

4. ضع استراتيجية للخروج من المحادثات

إلى جانب معرفة كيفية الحفاظ على المحادثة، يجب أن تعرف متى وكيف تنهيها. حتى لو كان اللقاء جذابًا، حدده بـ 15 دقيقة أو نحو ذلك لضمان أن تكون أنت والطرف الآخر استخدام الوقت بفعالية . فيما يلي بعض الاقتراحات لاستراتيجية الخروج من المحادثة:

انتظر فترة توقف في المحادثة

اعذر نفسك بجلسة قادمة عليك الذهاب إليها

كن صريحًا واشرح لهم أنك تريد الاختلاط، على الرغم من أنك استمتعت بلقائهم

عرّفهم على شخص آخر ودعهم يكملون المحادثة

اطلب اللحاق بهم في وقت لاحق وربما حتى حدد موعدًا للقاء مهما قلت، لا تنسى أن تتبادل بطاقات العمل وتنهي اللقاء بملاحظة إيجابية وتشكر الشخص على وقته. 🙏

إلى جانب بطاقات العمل، يمكنك استخدام ClickUp لتدوين و تتبع جميع جهات اتصالك الجديدة . التسلسل الهرمي لـ ClickUp طريقة بسيطة لتنظيم جهات الاتصال وإتاحة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها. يمكنك إنشاء مهمة لكل جهة اتصال، وإضافة الصور والملفات والأوصاف إليها، وفرزها في قوائم ومساحات. مع أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك طريقة عرض جدول ClickUp و عرض اللوحة ، يمكنك تخصيص مساحة العمل الخاصة بك بأي طريقة تناسبك.

دوّن اتصالاتك الجديدة والمعلومات ذات الصلة بها باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

إذا كنتَ مضغوطًا بسبب ضيق الوقت، فاستخدم أداة قالب قائمة جهات الاتصال ClickUp وابدأ التواصل على الفور! يحتوي القالب على حقول مخصصة حيث يمكنك إدخال جهات الاتصال الخاصة بك:

المسميات الوظيفية

المواقع

عناوين البريد الإلكتروني

ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي

أفضل ما في الأمر أنه يمكنك تعديل القالب حسب رغبتك.

5. تدوين الملاحظات

مع كثرة التواصل، قد تنسى ما كان يدور حوله المؤتمر. لهذا السبب يجب عليك تدوين الملاحظات الرئيسية من العروض التقديمية وحلقات النقاش وورش العمل. يمكنك القيام بذلك بكفاءة مع ClickUp Docs وخيارات التنسيق الشاملة الخاصة بها.

دوّن رؤى قيمة للمؤتمر باستخدام مستندات ClickUp Docs

ألا ترغب في قراءة جميع الملاحظات بعد ذلك؟ اسأل انقر فوق الدماغ وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالتطبيق، لتلخيصها لك حتى تتمكن من رؤية الصورة الأكبر. في حال طلب منك أحد الزملاء ملاحظاتك كاملةً لأنه لم يتمكن من حضور المؤتمر، اطلب من ClickUp AI تدقيق الملاحظات وترتيبها قبل إعادة توجيهها. 🤖

استخدم ClickUp Brain لتلخيص ملاحظاتك في غضون ثوانٍ

كما تقوم بتدوين الأفكار الأكثر قيمة من أحد المتحدثين الرئيسيين، قم بتدوين ملاحظات عن المحادثات التي أجريتها. نظرًا لأنك ستجري العديد من الاتصالات الجديدة في المؤتمر، فقد تنسى بعضها إذا لم تقم بتوثيقها.

دوّن أي شيء من شأنه أن يساعدك على تذكر الشخص - أين التقيتم، وما الذي تحدثتم عنه، وربما بعض اللحظات المضحكة. يمكنك أيضاً التقاط صور للاحتفاظ بالذاكرة.

وبدلاً من تدوين الملاحظات على ظهر بطاقات العمل أو في تطبيق الملاحظات في هاتفك، استخدم قائمة جهات الاتصال التي أنشأتها في ClickUp لجمع كل المعلومات والصور. سيجعل ذلك عملك أسهل بكثير لاحقاً عندما تقوم بالمتابعة. 📓

استرجع أي تفاعل من خلال تدوين الملاحظات في ClickUp

6. المتابعة

يجب عليك المتابعة مع معارفك بعد المؤتمر للحفاظ على العلاقات المهنية. اترك لهم بعض الوقت للراحة، ولكن تواصل معهم بينما لا تزال ذاكرتهم بك حية. في غضون يومين أو نحو ذلك من الحدث هو أمر مثالي. يمكنك تعيين تذكير في ClickUp للتأكد من عدم نسيانك. ⏰

في حال كنت قد قطعت أي وعود، تأكد من متابعتها أيضاً. بهذه الطريقة، يمكنك بناء الثقة والاستفادة من فرص العمل المحتملة.

كيفية التواصل في مؤتمر افتراضي

قد لا تسمح الفعاليات الافتراضية بالتواصل البصري كما هو الحال في الفعاليات الشخصية، لكنها يمكن أن توفر فرصاً كثيرة للتواصل إذا كان لديك النهج الصحيح. 🧑‍💻

تنطبق معظم الإرشادات الواردة في هذه المقالة على الأحداث والمؤتمرات الافتراضية ، ولكن هنا بعض النصائح الخاصة بالتواصل مع التواصل الافتراضي :

النشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدء مؤتمر الأعمال وبعده

أنشئ ملفاً شخصياً للحضور على المنصة وقم بتوصيل حساباتك الاجتماعية

عرّف عن نفسك عند دخولك وشغّل الكاميرا الخاصة بك

لا تخف من طرح الأسئلة والمشاركة بنشاط في المناقشات

انضم إلى الدردشة الجماعية وراسل المشاركين بشكل خاص إذا قمت بإنشاء اتصال

5 أخطاء شائعة في التواصل الشبكي يجب تجنبها

إذا كنت مبتدئاً عندما يتعلق الأمر بالمؤتمرات والتواصل، فاحرص على عدم ارتكاب هذه الأخطاء الخمسة:

أن تنسى طلب معلومات الاتصال: بدافع الرغبة في مقابلة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، قد تنسى الخروج من المحادثة دون تبادل بطاقات العمل أو تفاصيل الاتصال. وبسبب ذلك، قد تفقد الاتصال ببعض المهنيين الرائعين أو حتى العملاء المحتملين وأصحاب العمل المحتملين التواصل مع الأشخاص ذوي المناصب العليا فقط: الأفراد في المناصب العليا مؤثرون ويمكنهم تعليمك الكثير. ولكن يجب ألا تقلل من شأن الآخرين. فمن يدري أين قد تكمن فرصتك الوظيفية التالية التفاخر بإنجازاتك: بينما يجب أن تفخر بعملك وتشاركه مع الآخرين، كن معتدلاً في ذلك حتى لا تبدو أنانيًا. امنح الجميع فرصة متساوية لمشاركة إنجازاتهم وتلقي المديح والثناء طلب عروض العمل: تربط المؤتمرات بين الأفراد الذين لديهم اهتمامات حقيقية مشتركة. فهي ليست مجالس عمل. في حين أن التواصل قد يؤدي إلى الحصول على عرض عمل، لا تتجول بحثاً عن عرض عمل من أشخاص التقيت بهم منذ دقائق. يجب عليك إنشاء اتصال أولاً وعرض المساعدة قبل طلبها أن تكون غير قابل للتواصل: إذا أمضيت المؤتمر وأنت تحدق في هاتفك في الزاوية، فمن المحتمل ألا تقابل أحداً. ستبدو غير مهتم ومنغلقاً على نفسك، مما يحد من فرص التواصل معك

قم بتوسيع شبكة علاقاتك المهنية مع كليك أب

سواء كنت قائد كبير أو سمكة صغيرة في المحيط، فإن حضور الفعاليات والتواصل يمكن أن يكون مفيدًا لتطورك المهني. ويصبح الأمر أسهل بمرور الوقت، ولكن يمكنك دائماً الرجوع إلى إرشاداتنا حول كيفية التواصل في مؤتمر ما عندما لا تكون متأكداً.

إذا لم تقم بالعديد من الاتصالات في المرة الأولى، فلا تيأس! قم بتحليل الخطأ الذي حدث، واستمر في المحاولة، واستخدم المعرفة في المؤتمرات المستقبلية.

باستخدام أداة مثل ClickUp، يصبح التحضير للمؤتمرات والتنقل فيها أقل ترويعاً. اشترك مجانًا اليوم واجعل مؤتمرك القادم ناجحًا تمامًا! ✨