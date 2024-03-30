15 حيلة ذكية لقوة المبيعات لتبسيط عمليات إدارة الأعمال

تستخدم Salesforce الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية الأخرى من أجل تحسين سير العمل وتحسين الإنتاجية عبر فرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء لديك.

تساعد المنصة متخصصي التسويق في صياغة حملات مصممة خصيصاً وتحديد أوقات النشر المثلى. وبالنسبة لفرق المبيعات، فهي تقدم إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تساعدهم على تتبع العملاء المحتملين وإدارة خطوط مبيعاتهم.

ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة من Salesforce، عليك التعمق في إمكانياتها وتنفيذ بعض النصائح وأفضل الممارسات المجربة والمختبرة.

ولتحقيق هذه الغاية، سنشاركك 15 حيلة من حيل Salesforce المثالية للارتقاء بمستوى إدارة أعمالك إلى مستوى جديد وإطلاق العنان لإنتاجية غير مسبوقة.

أتمتة العمليات وتبسيطها باستخدام 15 حيلة خبيرة في Salesforce

لقد جمعنا 15 حيلة من حيل الخبراء في Salesforce لمساعدتك على إطلاق العنان لإمكانات المنصة بالكامل وتصبح مستخدمًا فائقًا حقيقيًا، بغض النظر عن حجم عملك ومجال عملك. ✨

1. اختراق مصدر الرصاص

لتوليد عملاء محتملين وتعزيز ظهور العلامة التجارية، غالبًا ما تتبنى فرق التسويق استراتيجيات التواصل التسويقي التي تتضمن قنوات تسويقية متعددة. ومع ذلك، من الضروري أن تفهم قدرات توليد العملاء المحتملين لكل قناة حتى تتمكن من تحسين جهودك التسويقية وتخصيص الموارد بشكل صحيح.

توفر Salesforce الحل الأمثل لتتبع و إدارة العملاء المحتملين -ميزة مصدر العملاء المحتملين. سواء من خلال تحسين محركات البحث، أو الإحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الكلام الشفهي، ستوفر المنصة رؤى تفصيلية حول كيفية ومكان اكتشاف العملاء المحتملين لمنتجاتك أو خدماتك. 🔍

يتيح لك تحديد منشأ العملاء المحتملين زيادة جهودك التسويقية إلى أقصى حد من خلال مضاعفة القنوات الأكثر إنتاجية. كما يمكنك أيضًا تطوير استراتيجيات حملات إعادة التسويق المصممة للقنوات التي قد تولد عملاء محتملين أقل من المتوقع.

2. اختراق تتبع تحويل العملاء المحتملين

يشير وقت تحويل العملاء المحتملين إلى الوقت الذي يستغرقه تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء. تزود هذه المعلومات كل مندوب مبيعات برؤى حول الاتجاهات في سلوك العملاء، مثل أوقات ذروة الشراء، والتي تعتبر ضرورية للتنبؤ الدقيق بالمبيعات. 🔮

تُعد Salesforce أداة قوية أداة لتتبع العملاء والعملاء المحتملين. وهي تساعد مندوبي المبيعات على تتبع بيانات تحويل العملاء المحتملين، مما يتيح لهم تحديد أوقات ذروة التحويل بدقة. باستخدام هذه المعلومات، يمكن لفرق المبيعات تحسين استراتيجياتها بفعالية وتخصيص الموارد للاستفادة من فرص التحويل المثلى.

3. اختراق لوحة المعلومات

بالنسبة لفرق المبيعات والتسويق، فإن البقاء على اطلاع على البيانات المتعلقة بالعملاء و مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات (KPIs) ضرورية لدفع عجلة النمو وتحقيق أهداف المبيعات. في الماضي، كان على الفرق في الماضي أن تتصارع مع جداول البيانات وتقارير الاتجاهات التاريخية للحصول على رؤى حول بيانات المبيعات، الأمر الذي كان مرهقًا وأثر على الكفاءة العامة.

لحسن الحظ، تسهّل لوحات معلومات Salesforce تتبع المقاييس الحيوية من خلال توفير نظرة عامة سريعة مرئية ل أداء خط الأنابيب ، واتجاهات المبيعات، وفرص تحويل العملاء المحتملين من خلال مخططات ورسوم بيانية بديهية. 📊

تعمل ميزة التصفية التي توفرها المنصة على تعزيز الرؤية من خلال السماح للمستخدمين بالتركيز على البيانات الأكثر صلة واتخاذ قرارات مستنيرة بثقة.

4. اختراق من الويب إلى القيادة

غالبًا ما تستفيد فرق التسويق من قوة القنوات عبر الإنترنت، مثل المواقع الإلكترونية أو الصفحات المقصودة، لتوليد عملاء محتملين. إحدى الطرق الرئيسية للقيام بذلك هي دمج نماذج الويب في الصفحات المقصودة أو المواقع الإلكترونية. 🕸️

نماذج الويب هي بوابات لتوليد العملاء المحتملين تجمع معلومات حيوية من الزائرين، بما في ذلك تفاصيل الاتصال والتركيبة السكانية وتفضيلات المنتج. وغالبًا ما تكون هذه البيانات بمثابة أساس لاستراتيجيات علاقات العملاء لفرق المبيعات والتسويق.

إن إنشاء نماذج الويب هذه ونشرها أمر سهل. فببضع نقرات فقط، يمكن لمستخدمي Salesforce تصميم نماذج لجمع المعلومات ذات الصلة من الزوار وتضمينها في مواقعهم الإلكترونية.

ستنتقل البيانات من نماذج الويب مباشرةً إلى Salesforce CRM، مما يسهل تأهيل العملاء المحتملين في Salesforce وتمريرها بسرعة إلى مندوبي المبيعات للمتابعة.

5. اختراق الأتمتة

من خلال أتمتة الأعمال المتكررة والمملة، مثل إنشاء المهام وإرسال الإشعارات، يمكن للشركات توفير وقت ثمين لمزيد من الأنشطة الاستراتيجية مثل التنقيب عن عملاء محتملين أو رعاية العلاقات مع العملاء. 🐣

تعمل Salesforce كأداة قوية لأتمتة المبيعات والتسويق. وعلى وجه الخصوص، تتيح لك أداة Salesforce's Salesforce's Process Builder تكوين المشغلات على المنصة لتقوم تلقائيًا:

تحديث السجلات

إرسال إشعارات عندما يبدي أحد العملاء المحتملين اهتمامًا

إنشاء مهام متابعة لفريق المبيعات بناءً على إجراءات محددة يتخذها العملاء أو العملاء المحتملون

6. اختراق تكامل مستكشف مبيعات LinkedIn Sales Navigator

تتمثل إحدى الطرق الممتازة لتعزيز قدرات Salesforce في التنقيب عن العملاء المحتملين في تكاملها مع LinkedIn Sales Navigator.

مستكشف المبيعات هو نظام أساسي يوفر مرشحات بحث متقدمة وخوارزميات لتحديد العملاء المحتملين ضمن جهات الاتصال المستهدفة، وتحديد تفضيلاتهم واهتماماتهم، والتوصية بالعملاء المحتملين.

يتيح لك ربط Salesforce مع LinkedIn Sales Navigator الوصول إلى معلومات العملاء المحتملين على LinkedIn دون مغادرة Salesforce. وبفضل الرؤى المتعمقة في الملفات الشخصية للعملاء المحتملين، يمكنك إنشاء استراتيجيات تواصل مخصصة بناءً على اهتماماتهم.

يمكنك أيضًا الاستفادة من منصة المراسلة InMail الخاصة بـ LinkedIn للتفاعل مع العملاء المحتملين داخل Salesforce.

7. اختراق التحرير المضمن

تواجه فرق التسويق والمبيعات وخدمة العملاء في بعض الأحيان تناقضات في تفاصيل الحساب أو جهات الاتصال عند إنشاء مستندات مثل المبيعات أو تقارير النفقات التجارية .

كانت أي محاولة لتصحيح مثل هذه الأخطاء تتطلب فتح صفحة تحرير منفصلة والبحث يدويًا عن القسم الذي يوجد به التناقض. كانت هذه العملية مرهقة وتستغرق وقتًا طويلاً حيث كان أعضاء الفريق يضطرون في كثير من الأحيان إلى التنقل بين صفحات متعددة لإجراء بعض التصحيحات الطفيفة.

عالجت Salesforce هذه المشكلة من خلال تقديم ميزة تسمى التحرير المضمن. وبمجرد تفعيل هذه الميزة، يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على الحقل في صفحة سجلات Salesforce التي تحتاج إلى تحديث، وإجراء التعديلات اللازمة، وحفظ التغييرات - كل ذلك دون مغادرة عرض السجل.

8. اختراق امتداد كروم

يوفر تكامل Salesforce مع Google Chrome رؤية في الوقت الفعلي لأفضل العملاء المحتملين والحسابات والفرص الأكثر تحويلاً، كل ذلك من متصفحك.

على سبيل المثال، يتيح امتداد Salesforce Inspector تحليل السجلات وتحريرها بشكل متعمق. وفي الوقت نفسه، يتميز Salesforce Navigator for Lightning بشريط بحث قوي يتيح لك البحث في السجلات والملفات المخزنة على حسابات Salesforce الخاصة بك مباشرةً من متصفح Chrome.

9. اختراق بناء التقارير

تقوم فرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء بتجميع التقارير بانتظام تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية تفاصيل المقاييس الأساسية مثل إيرادات المبيعات، وفعالية الحملة، ونتائج رضا العملاء.

تُعد تقارير الاتجاهات هذه معيارًا مهمًا للغاية، حيث توفر رؤى حول تقدم الفريق نحو تحويل العملاء المحتملين و أهداف المبيعات . كما أنها تحدد فرص النمو من خلال تسليط الضوء على مجالات تحسين الحملات وعملية المبيعات.

تعمل أداة إنشاء التقارير السهلة الاستخدام من Salesforce على تبسيط عملية إنشاء التقارير. وبفضل نظام إدارة علاقات العملاء الذي يوفر إمكانية الوصول إلى معلومات العملاء المحتملين والعملاء في الوقت الفعلي، يمكنك بسهولة تطبيق الفلاتر لتحديد المقاييس ذات الصلة لتضمينها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خيارات العرض المرئي الخاصة بالمنصة - المخططات والرسوم البيانية والجداول - تسهل تفسير البيانات، مما يسمح لفريق المبيعات بتمييز أداء العملاء المحتملين وأنماط سلوك العملاء. 📈

بعد إنشاء تقارير الاتجاهات التاريخية مع المخططات والرسوم البيانية ذات الصلة، يمكن لقادة الفريق الاستفادة من مركز Salesforce التعاوني Salesforce Chatter لمشاركة المستندات مع أعضاء فريقهم.

10. اختراق التكامل

إلى جانب متصفح LinkedIn Sales Navigator وGoogle Chrome، يتصل Salesforce بالعديد من التطبيقات الأخرى لتركيز عملك وتبسيطه. تكامل واحد لا يساوي شيئًا هو ClickUp وهي منصة إنتاجية متكاملة تشتهر بمنصتها الإنتاجية الشاملة التي تشتهر بمشاريعها و إدارة المهام وتحديد الأهداف، وميزات التعاون. دمج Salesforce مع ClickUp يتضمن استخدام شريك خدمة تكامل (ISP) مثل Zapier. وبمجرد الربط، يعمل هذا التكامل على تعزيز قدرات كلا النظامين مع الحفاظ على وظائفهما المتميزة.

يمكنك مزامنة البيانات بسلاسة بين ClickUp وSalesforce للقضاء على صوامع المعلومات و تبديل السياق . كلما حددت Salesforce الفرص التي تتطلب إجراء متابعة، يقوم ClickUp تلقائيًا بإنشاء المهام المقابلة لها. ✅

يمكن ترميز هذه المهام بالألوان بناءً على الأولوية وتخصيصها لأعضاء الفريق المختلفين مع تحديد المواعيد النهائية المناسبة. بعد ذلك، يمكن تتبع التقدم المحرز في كل مهمة في ClickUp حتى اكتمالها.

دمج Salesforce مع ClickUp لمزامنة البيانات وإنشاء المهام تلقائيًا

11. اختراق البحث العالمي

في بعض الأحيان، تحتاج المؤسسات في بعض الأحيان إلى تحديد موقع سجلات أو تفاصيل حساب معين لمعالجة مخاوف العملاء أو متابعة العملاء المحتملين. قبل الحلول البرمجية مثل Salesforce، كانت هذه عملية متطلبة تتضمن البحث يدويًا في سجلات متعددة للعثور على حساب واحد.

تعالج Salesforce هذا التحدي بشكل مباشر من خلال ميزة البحث الشامل القوية. بعد إدخال استعلامات البحث، مثل طلب تفاصيل حساب Salesforce للعملاء المحتملين في منطقة معينة، ستساعدك ميزة البحث العالمي في تتبع البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء لديك.

تقوم هذه الأداة الذكية باسترداد البيانات المهمة على الفور، بما في ذلك الحسابات والعملاء المحتملين والفرص، مما يضمن حصول المستخدمين على المعلومات التي يحتاجونها في متناول أيديهم. 🌐

12. اختراق البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى الاستفادة من نماذج الويب على الصفحات المقصودة، تستخدم فرق التسويق حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني لتوليد عملاء محتملين. من ناحية أخرى، تعتمد فرق المبيعات على حملات البريد الإلكتروني لمتابعة العملاء المحتملين المؤهلين وإتمام الصفقات، بينما تستخدم خدمة العملاء رسائل البريد الإلكتروني لمعالجة مشكلات العملاء الشائعة.

طرحت شركة Salesforce الذكاء الاصطناعي ، وهي ميزة رائدة لإحداث ثورة في مجال التسويق عبر البريد الإلكتروني إدارة اتصالات العملاء .

يساعد الذكاء الاصطناعي Einstein AI الفرق في صياغة قوالب البريد الإلكتروني وسطور الموضوع والعناوين، وتحسين المحتوى ليتناسب مع المستلمين. كما أنه يخصص أوقات الإرسال لضمان تلقي المستلمين تنبيهات بالبريد الإلكتروني عندما يكونون أكثر عرضة للتفاعل. ⏲️

13. اختراق تطبيق الهاتف المحمول

يتيح لك تطبيق Salesforce البقاء على اطلاع واستباقية مع إشعارات في الوقت الفعلي حول فرص العملاء المحتملين والتحديثات التي يتم تسليمها مباشرة إلى جهازك المحمول. 📲

بالإضافة إلى ذلك، تتيح وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت في التطبيق للمستخدمين مواصلة العمل على إدارة علاقات العملاء دون اتصال بالإنترنت. تتم مزامنة التغييرات التي يتم إجراؤها دون اتصال بالإنترنت وحفظها تلقائيًا بمجرد استعادة الاتصال بالإنترنت، مما يضمن دقة البيانات واستمرارية العمل.

14. اختراق تجزئة العملاء المحتملين المستند إلى الذكاء الاصطناعي

غالبًا ما يتوقف نجاح الحملات التسويقية على استهداف العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يتفاعلوا ويتحولوا. ومع ذلك، قد يبدو تحديد هؤلاء العملاء المحتملين مثل العثور على إبرة في كومة قش. 🪡

تقدم سحابة Salesforce التسويقية حلاً مع ميزات تجزئة العملاء المحتملين القائمة على الذكاء الاصطناعي. تقوم هذه الأداة بتحليل السلوك والتفاعلات والتركيبة السكانية من أجل تصنيف العملاء المحتملين إلى شرائح متميزة بناءً على الخصائص المشتركة. وبالتالي، فإن هذا يساعد المسوقين على تصميم حملاتهم لتتناسب مع كل شريحة، مما يزيد من إمكانية تحويل العملاء المحتملين.

15. اختراق إلغاء البيانات المكررة

تشكل السجلات المكررة تحديًا كبيرًا لسلامة البيانات لأنها تشوه المقاييس الحيوية مثل معدلات التحويل وإنتاجية المبيعات وأداء العملاء المحتملين. ويمكن أن تؤدي إلى رؤى غير دقيقة واستراتيجيات مضللة ومندوبي مبيعات وعملاء محبطين.

تعالج Salesforce مشكلة البيانات المكررة من خلال ميزة القواعد المكررة ومكون التكرارات المحتملة.

تمنع ميزة القواعد المكررة تكرار البيانات من خلال منع المستخدمين من إدخال بيانات مكررة في المقام الأول. إذا اكتشفت أوجه تشابه بين الإدخالات الجديدة والبيانات الموجودة، فإنها تنبه المستخدم تلقائيًا، وتطالبه بمراجعة السجلات قبل المتابعة.

وفي الوقت نفسه، يحدد مكون التكرارات المحتملة السجلات المكررة ويسمح للمستخدمين بدمج هذه الإدخالات تلقائيًا داخل نظام CRM.

قيود ## قيود Salesforce

على الرغم من كونها أداة قوية أداة تمكين المبيعات وحل CRM الرائد مع قدرات فريدة من نوعها، فإن Salesforce لديها قيود. على الرغم من أن الاختراقات التي تمت مناقشتها سابقًا ستعمل على تحسين تجربة Salesforce الخاصة بك، إلا أنه من المهم أن تدرك التحديات التي قد تواجهها أثناء استخدام المنصة.

فيما يلي بعض المشاكل المتكررة التي سلط مستخدمو Salesforce الضوء عليها على مر السنين:

1. منحنى التعلم

يمكن أن تكون ميزات Salesforce الواسعة سيفاً ذا حدين. المستخدمون الجدد, خاصة أولئك الذين لديهم خبرة محدودة في استخدام أنظمة إدارة علاقات العملاء غالبًا ما يواجهون صعوبات في التنقل في واجهة النظام الأساسي.

2. هيكل التسعير

من الشكاوى الشائعة بين مستخدمي Salesforce ارتفاع تكلفة رسوم الترخيص والنفقات الإضافية المرتبطة بالوصول إلى الميزات المتقدمة. هذه تشكل الرسوم عائقاً كبيراً للشركات الناشئة والشركات الصغيرة، مما قد يثنيها عن استخدام المنصة. 💰

3. وقت التحميل

هناك قيد ملحوظ أبلغ عنه بعض المستخدمين وهو ميل المنصة إلى البطء مما قد يؤدي إلى تعطيل كفاءة سير العمل والإنتاجية بشكل كبير.

ClickUp: أداة بديلة لإدارة علاقات العملاء وإدارة مشاريع المبيعات

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع و أداة لإدارة الأعمال مناسبة بشكل مثالي ل وكالات التسويق وفرق المبيعات من جميع الأحجام. إدارة المهام، والتعاون في الوقت الحقيقي، وميزات الأتمتة تجعل منه أداة مثالية بديل Salesforce .

في هذا القسم، سنستكشف في هذا القسم أدوات وميزات ClickUp بالتفصيل ونوضح لك كيفية استخدام المنصة لتبسيط عمليات التسويق والمبيعات وإدارة علاقات العملاء.

1. ClickUp CRM

إذا كنت تبحث عن حل لمساعدتك على تنفيذ استراتيجيات علاقات العملاء إلى الكمال ClickUp CRM سيتحقق من جميع الصناديق الخاصة بك!

تعمل المنصة كمستودع مركزي لجميع معلومات العملاء المحتملين والعملاء وتتيح لك إدارتها من خلال أكثر من 10 طرق عرض مخصصة مثل القائمة والجدول واللوحة.

تتبع خط أنابيبك وتفاعلات العملاء باستخدام طرق العرض المخصصة في ClickUp CRM

ClickUp's وظائف إدارة علاقات العملاء مثالية للخدمة والشركات القائمة على المنتجات. خذ على سبيل المثال النماذج المخصصة وهي ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج ويب يمكن استخدامها لجمع بيانات العملاء المحتملين والعملاء الحيوية ودمجها بسهولة في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالشركة.

بالإضافة إلى ذلك, لوحات معلومات ClickUp بمثابة مركز التحكم لجميع عمليات المبيعات وإدارة علاقات العملاء. فهي تتيح لك تصور وتحليل بيانات المبيعات وبيانات العملاء من خلال أكثر من 50 مخططًا دائريًا وخطيًا وشريطيًا وتقارير مخصصة.

راقب أداء المبيعات والإيرادات المحققة ونشاط خط الأنابيب وغير ذلك من خلال التقارير ولوحات المعلومات المخصصة في ClickUp CRM

2. أتمتة ClickUp أتمتة النقر فوق الأتمتة تعزز الإنتاجية وتبسط سير العمل من خلال السماح لك بوضع المهام الروتينية والمتكررة واليدوية على الطيار الآلي!

للاستفادة من هذه الميزة، حدد مشغلاً وأدخل الإجراء الذي تريد أن يقوم به ClickUp عند تشغيله. على سبيل المثال، قد يكون المشغّل هو تفاعل العميل المحتمل مع نموذج الويب على صفحتك المقصودة، بينما قد يكون الإجراء هو إرسال ClickUp تلقائيًا رسالة بريد إلكتروني لتعريفه بمنتجك.

إذا كانت لديك خبرة محدودة في أتمتة المهام، فإن ClickUp يدعمك! فهو يوفر أكثر من 100 عملية أتمتة مبنية مسبقًا لتعيين المهام تلقائيًا، وإرسال تذكيرات بالموعد النهائي، وتحديث حالات المهام بناءً على الأولوية.

إنشاء عمليات تلقائية مخصصة يتم تشغيلها بناءً على المشغلات والشروط التي تختارها في ClickUp

3. قوالب ClickUp

عروض ClickUp أكثر من 1,000 قالب مُعد مسبقًا للمبيعات والتسويق والشؤون المالية وإدارة المشاريع وأي حالة استخدام أخرى في مجال الأعمال تقريبًا!

نوصي باستخدام قالب ClickUp CRM إذا كنت تريد تجنب إنشاء نظام CRM من الألف إلى الياء. يزودك القالب بجميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة خط أنابيب المبيعات، وتأهيل العملاء المحتملين، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. استخدمه الحقول المخصصة لتصور بيانات العملاء وتنظيمها و الحالات المخصصة لتتبع تقدم صفقاتك وعلاقاتك.

قم بإدارة العملاء وخطوط المبيعات وعناصر الإجراءات والمزيد باستخدام قالب ClickUp CRM في عرض القائمة

يحتوي ClickUp أيضًا على قوالب لمساعدة مديري المبيعات وفرقهم على إنشاء مستندات حيوية مثل خطط المبيعات و تقارير المبيعات في لمح البصر 📃

على سبيل المثال، فإن قالب خطة مبيعات ClickUp يسمح لفرق المبيعات بتحديد الأهداف والجداول الزمنية والاستراتيجيات لتحقيق الأهداف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب تقرير مبيعات ClickUp يسهل توثيق المقاييس الهامة ومؤشرات الأداء، مما يتيح للمستخدمين تصور اتجاهات سلوك العملاء من خلال الرسوم البيانية.

استخدم قالب تقرير المبيعات من ClickUp لتتبع أداء المبيعات والتقدم المحرز

4. تكاملات ClickUp

في حين أن ClickUp قوي بطبيعته، يمكنك تحسين وظائفه بشكل أكبر من خلال الاستفادة من إمكانيات التكامل الواسعة. مع تكامل ClickUp يمكن للمستخدمين الاتصال بأكثر من 1000 أداة، بما في ذلك منصات إدارة علاقات العملاء مثل HubSpot، مباشرةً أو عبر تطبيقات التكامل التابعة لجهات خارجية مثل Zapier.

يعمل التكامل مع التطبيقات التي تستخدمها كل يوم على تسهيل مزامنة البيانات ويتيح لك تركيز عملك على ClickUp. على سبيل المثال, ربط ClickUp مع Google Drive يسمح لك بالبحث عن التقارير والمستندات الأخرى وإنشائها وإرفاقها بمحرك أقراص الشركة - دون مغادرة ClickUp!

ارفع مستوى إدارة الأعمال مع ClickUp: أفضل بديل لـ Salesforce

تُعد Salesforce حليفًا قويًا في إدارة الأعمال، حيث تقدم ميزات لتبسيط عمليات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. ومع ذلك، فإن النجاح داخل Salesforce هو رحلة مستمرة. فالتحديثات المنتظمة، واختراقات Salesforce، والتعلم المستمر أمر حيوي للاستفادة من إمكاناتها الكاملة.

يمكنك أيضًا تبسيط وأتمتة المبيعات والتسويق والعمليات التجارية باستخدام ClickUp، البديل النهائي لـ Salesforce

من نظام إدارة علاقات العملاء القوي وقدرات الأتمتة القوية إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة وخيارات التكامل السلس - يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح والنمو المستدام لأعمالك. لذا, اشترك في ClickUp اليوم؛ إنه مجاني!