كيفية بناء فريق عمل عالي الأداء والاحتفاظ به

يجب عليك القيام بعدة أمور بشكل صحيح لتكون رائد أعمال أو قائدًا ناجحًا. ومن أهم هذه الأمور بناء فريق عمل عالي الأداء.

ومع ذلك، فإن بناء فريق عالي الأداء هو أكثر من مجرد جمع الأفراد الموهوبين ذوي المهارات المتخصصة وتوقع منهم أن يقوموا بإحداث السحر. فهو ينطوي على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، واختيار المواهب ورعايتها، والتوجيه الفعال، وبناء التماسك، والقيادة من الأمام.

سيوضح لك هذا الدليل كيفية بناء فرق عالية الأداء وتحفيزها لتحقيق المزيد من الإنجازات.

## ما هو الفريق عالي الأداء؟

يتألف الفريق عالي الأداء من أفراد موهوبين يعملون معًا لتسخير نقاط قوتهم الجماعية وتحقيق نتائج استثنائية. ويستمدون هذه القدرة من الجمع بين مجموعات المهارات التكميلية ووجهات النظر المتنوعة والخبرات المتخصصة.

ومع ذلك، فإن الفريق عالي الأداء له علاقة بـ ديناميكيات الفريق كما هو الحال مع المهارة والكفاءة. تتميز هذه الفرق بوضوح الهدف والقيم المشتركة والتواصل الفعال والقيادة القوية والالتزام بالتحسين المستمر.

تشكل فرق العمل عالية الأداء شريان الحياة لأي مؤسسة وتلعب دورًا محوريًا في تحديد الثقافة التنظيمية. فهي تساعد الشركات على وضع الاستراتيجيات المحورية، والتكيف مع الظروف المتغيرة، وتعزيز الابتكار، وتنفيذ الخطط بذكاء.

وهذا يوفر الاستقرار في مواجهة حالات عدم اليقين ويضع الأساس لمكان عمل إيجابي. وبفضل روحهم التعاونية وتواصلهم النشط وحماسهم، تلهم فرق الإدارة الذاتية هذه الآخرين للتميز.

ماذا يعني أن تكون فريقاً "عالي الأداء"؟

الفرق عالية الأداء هي فرق عالية المشاركة ومتحمسة وجديرة بالثقة. وفيما يلي نظرة عامة على ما يقومون به بشكل مميز يكسبهم صفة الفريق عالي الأداء:

لديهم رؤية واضحة لأهدافهم المشتركة

ClickUp يتيح تحديد أهداف واضحة للفرق عالية الأداء

تمتلك الفرق عالية الأداء رؤية غير مشوشة لأهدافها وغايتها وأولوياتها الرئيسية وجداولها الزمنية. وهذا يجعلهم يتحركون في نفس الاتجاه.

إن التركيز على أهداف الفريق والأهداف الفردية يجعلهم غير مترددين أثناء مواجهة التحديات وتوزيع العمل وتوزيع الأدوار والمسؤوليات. فهم يرون الصورة الأكبر، ويوائمون أنشطتهم مع أهداف العمل الشاملة هذه، ويواصلون العمل على تحقيقها.

لديهم أدوار ومسؤوليات محددة جيدًا

تعيين الأدوار والمسؤوليات في ClickUp

يفهم أعضاء الفريق ذوي الأداء العالي كيف يتناسب دورهم مع أهداف وغايات عمل المؤسسة. وهذا يجعلهم على دراية تامة بتأثيرهم المباشر على أداء الشركة ويغرس الشعور بالانتماء داخل الفريق. يقوم كل عضو في الفريق بمواءمة نشاطه لتحقيق هدف العمل الشامل. وبالاقتران مع التقسيم الاستراتيجي للعمل، فإن الشعور بالهدف والتوجيه يحسن الكفاءة ويزيل الارتباك ويعزز التماسك مع السماح للأفراد باللعب وفقًا لنقاط قوتهم.

إنهم منخرطون ومتحمسون لعملهم

تُظهر الفرق عالية الأداء مستوى رائعًا من الحماس في العمل. هذه الصفات معدية، مما يخلق جواً إيجابياً وديناميكياً في العمل

يستثمر أعضاء الفريق بعمق في الأهداف الفردية والجماعية والتنظيمية ويستمدون الإنجاز الشخصي من تحقيقها. كل هدف يتم تحقيقه يشعل شغفهم المشترك ويغذي دورة تغذية راجعة إيجابية.

يتواصلون عن قصد وبصراحة

التواصل بفعالية مع عرض الدردشة ClickUp Chat View

التواصل هو فخر وفرحة الفريق عالي الأداء. فهم يقدرون الانفتاح والشفافية والنية أثناء التواصل. إن تبادل الأفكار والمعلومات الجديدة يجعل الجميع على نفس الصفحة. يجري أعضاء الفريق مناقشات عقلانية لحل المشاكل واتخاذ القرارات. لا يوجد غموض في رسائلهم حيث يتم طرح كل شيء بوضوح ودقة.

مثل هذا التركيز على التواصل يلهم الشعور بالانتماء، ويقلل من سوء الفهم، ويعزز التعاون، ويحفز على اتخاذ قرارات مستنيرة، وأكثر من ذلك بكثير - أي كل ما يجعل الفريق عالي الأداء "عالي الأداء"

يعتبرون التغذية الراجعة حوارًا ثنائي الاتجاه

تنظر فرق المشاريع عالية الأداء إلى التغذية الراجعة على أنها حوار ثنائي الاتجاه. وينبع ذلك من ثقافة الانفتاح والشفافية. وهنا، يسعى أعضاء الفريق بنشاط إلى الحصول على تغذية راجعة بناءة وتقديمها للتعلم من بعضهم البعض وتحسين أدائهم بشكل جماعي.

إن التعامل مع التغذية الراجعة على أنها حوار يخلق بيئة يتم فيها تقدير وجهات النظر المتنوعة، ويشعر أعضاء الفريق بالتشجيع على مشاركة الأفكار.

يسعون جاهدين للتحسين المستمر

ثقافة التحسين المستمر هي علامة على الفرق عالية الأداء. فهم يبحثون باستمرار عن طرق لتحسين عملياتهم ومهاراتهم ونتائجهم.

هذا السعي لتحسين المهارات متأصل بعمق في عقلية الفريق لدرجة أنهم يبحثون بشكل استباقي عن مجالات النمو والتغذية الراجعة كمحفزات للتغيير الإيجابي.

إنهم يتعلمون من النجاحات والانتكاسات من التقييمات المنتظمة, مراجعات الأداء ومبادرات التعلم وحلقات التغذية الراجعة.

يثقون ويحترمون بعضهم البعض

تزدهر فرق العمل عالية الأداء على أسس الثقة والاحترام المتبادل.

تنتج الثقة من السلوك المتسق والموثوق، حيث يمكن لأعضاء الفريق الاعتماد على بعضهم البعض للوفاء بالتزاماتهم.

يعترف الاحترام بتنوع وجهات نظرهم ومهاراتهم وخبراتهم ومساهماتهم، مما يخلق شامل وتعاوني الجو

### يتحملون المسؤولية عن عملهم

نظرًا لأن الفرق عالية الأداء تستثمر بعمق في عملها، فإن أسلوب عملها يتميز بحس قوي بالمساءلة. فهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن مسؤولياتهم ويتحملون باستمرار الوفاء بالالتزامات من خلال الالتزام بمعايير عالية هم وأعضاء فريقهم.

هذه المساءلة متجذرة في التزام مشترك بتحقيق الأهداف وإيمان جماعي بتأثير المساهمات الفردية على نجاح الفريق بشكل عام. هذا الإحساس بالمساءلة يجعلهم موجهين نحو تحقيق النتائج ومرنين وقادرين على التكيف.

يعززون بيئة من الابتكار والإبداع

دع فريقك عالي الأداء يقوم بالعصف الذهني ووضع الاستراتيجيات من خلال سبورات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

الابتكار والإبداع هما حجر الزاوية للفرق عالية الأداء. فالمهارات المتنوعة والمتكاملة ووجهات النظر المتنوعة تمهد الطريق للتجريب.

وفي الوقت نفسه، يشعر أعضاء الفريق بالتمكين للتعبير عن آرائهم دون الخوف من إصدار الأحكام، مما يحفز التفكير الخارج عن المألوف.

من العمل التعاوني إلى جلسات العصف الذهني، ينظر الفريق عالي الأداء إلى التحديات على أنها فرص لاستعراض عضلاتهم الابتكارية والإبداعية.

إنهم أساتذة في حل النزاعات

حل النزاعات بفعالية هو جزء أساسي من أداء الفريق. يركز الفريق عالي الأداء على اتباع نهج بنّاء و موجه نحو الحلول لحل الخلافات. فهم يسعون إلى إيجاد أرضية مشتركة من خلال الاستماع بنشاط لوجهات النظر ووجهات النظر المختلفة بدلاً من تجنب النزاعات تمامًا.

ويؤدي قادة الفرق دورًا حاسمًا في إدارة النزاعات من خلال تشجيع المناقشات المحترمة مع الحفاظ على بيئة عمل متناغمة.

يحتفلون بالإنجازات ويقدرون المساهمات الفردية

يُعد الاعتراف بإنجاز الأهداف الكبيرة والصغيرة جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الفريق عالية الأداء. فهو يساعد على تحفيز أعضاء الفريق ويبني بيئة إيجابية.

يحرص قادة الفرق عالية الأداء على الاعتراف بالمساهمات الفردية لكل عضو من أعضاء الفريق وتقديرها. فمثل هذه الاحتفالات تعزز الروح المعنوية وتكون بمثابة تذكير بالإنجازات المشتركة.

يمكنهم إعادة تقويم أعباء العمل بفعالية

تصوُّر أعباء العمل وإعادة توازنها باستخدام ClickUp

على الرغم من أن الفرق عالية الأداء لديها قائد على رأسها، إلا أنها أيضًا فرق ذاتية الإدارة. نظرًا لأن كل عضو من أعضاء الفريق يجلب خبرته إلى الطاولة، فإن الجميع منفتحون على تبادل الأفكار و التعاون كفريق واحد. يفهمون الهدف الأكبر ويمكنهم إعادة معايرة أعباء العمل بشكل استباقي لتحقيق الكفاءة والقدرة على التكيف على النحو الأمثل.

تتيح لهم هذه المرونة الاستجابة بسرعة للظروف المتغيرة مع الحفاظ على الإنتاجية والنمو بوتيرة مستدامة.

يوازنون بين الأهداف قصيرة المدى والأهداف طويلة المدى

تُظهر الفرق عالية الأداء قدرة رائعة على الموازنة بين الأهداف قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل. وباعتبارها فرقًا مرنة وقادرة على التكيف بشكل كبير، فإنها تنظم مهامها اليومية مع مراعاة الأهداف قصيرة الأجل.

وفي الوقت نفسه، يقومون بتخطيط هذه الأهداف قصيرة الأجل مع الأهداف التنظيمية الأوسع نطاقًا، مما يحقق المواءمة الاستراتيجية.

ملخص سمات الفريق عالي الأداء:

التركيز على الأهداف والغايات المشتركة

أدوار ومسؤوليات واضحة

متحمسون ومنخرطون في العمل

متواصلون عقلانيون ومنفتحون

يؤمنون بالتغذية الراجعة البناءة

السعي للتعلم والنمو

شاملين ومحترمين ومتعاونين

إظهار الملكية والالتزام بأهداف الفريق

الابتكار والإبداع

نهج موجه نحو إيجاد الحلول للنزاعات

تقدير بعضنا البعض

المرونة والقدرة على التكيف

الجمع بين الإجراءات قصيرة المدى والرؤية طويلة المدى

فوائد بناء فرق عمل عالية الأداء للمؤسسات

تساهم الفرق عالية الأداء في تحقيق النجاح المؤسسي من خلال تقديم المزايا التالية

زيادة الإنتاجية : تتسم فرق العمل عالية الأداء بالكفاءة العالية والفعالية العالية والهدف، مما يعزز الإنتاجية بشكل كبير20-25% الابتكار والإبداع : إنهم من دعاة الابتكار ويشجعون الآخرين على مشاركة أفكارهم واستكشاف الحلول الإبداعية والتجريب، مما يؤدي إلى اختراقات وتطورات غير تقليدية

: تتسم فرق العمل عالية الأداء بالكفاءة العالية والفعالية العالية والهدف، مما يعزز الإنتاجية بشكل كبير20-25% ارتفاع معنويات الموظفين : يشعر أعضاء الفريق عالي الأداء بشعور متزايد بالرضا الوظيفي والإنجاز بعد الانتهاء من كل مشروع. وتساهم روحهم المعدية في خلق بيئة عمل إيجابية ومعنويات أعلى

: يشعر أعضاء الفريق عالي الأداء بشعور متزايد بالرضا الوظيفي والإنجاز بعد الانتهاء من كل مشروع. وتساهم روحهم المعدية في خلق بيئة عمل إيجابية ومعنويات أعلى ثقافة عمل إيجابية : بالإضافة إلى إلهام الموظفين الآخرين من خلال أدائهم المثالي، فإن الفرق عالية الأداء ترسي الأساس لفرق عمل عالية الأداء و ثقافة تنظيمية داعمة حل المشاكل بصرامة : أتقنت الفرق عالية الأداء فن حل المشكلات. وسواء كان ذلك من خلال مهاراتهم التكميلية أو أساليب عملهم التعاونية، فإنهم يتمكنون من مواجهة التحديات بشكل أكثر فعالية

: بالإضافة إلى إلهام الموظفين الآخرين من خلال أدائهم المثالي، فإن الفرق عالية الأداء ترسي الأساس لفرق عمل عالية الأداء و ثقافة تنظيمية داعمة القدرة على التكيف مع التغيير : تتميز الفرق عالية الأداء بالمرونة العالية والاستجابة للتغيرات في بيئة العمل. هذه الخاصية تجعل الفريق مرنًا بشكل غير عادي، ويتكيف مع الظروف المتطورة

: تتميز الفرق عالية الأداء بالمرونة العالية والاستجابة للتغيرات في بيئة العمل. هذه الخاصية تجعل الفريق مرنًا بشكل غير عادي، ويتكيف مع الظروف المتطورة الاستخدام الأمثل للمواهب : يتيح تكوين الفريق عالي الأداء لكل عضو من أعضاء الفريق الاستفادة من نقاط قوته. وفي الوقت نفسه، تعوض المهارات التكميلية أي ثغرات في المواهب. يعمل هذا الهيكل على تعظيم المواهب الفردية من خلال الجهود الجماعية

: يتيح تكوين الفريق عالي الأداء لكل عضو من أعضاء الفريق الاستفادة من نقاط قوته. وفي الوقت نفسه، تعوض المهارات التكميلية أي ثغرات في المواهب. يعمل هذا الهيكل على تعظيم المواهب الفردية من خلال الجهود الجماعية التواصل الواضح : تعطي فرق العمل عالية الأداء الأولوية للمحادثات المفتوحة والشفافة التي تركز على الفهم المشترك للأهداف والغايات المشتركة

: تعطي فرق العمل عالية الأداء الأولوية للمحادثات المفتوحة والشفافة التي تركز على الفهم المشترك للأهداف والغايات المشتركة الموظفون المتفاعلون : يشعر أعضاء الفريق بأنهم مسموعون ومرئيون ومعترف بهم، مما يشركهم بنشاط في العمل ويبقيهم ملتزمين بنجاح الفريق

: يشعر أعضاء الفريق بأنهم مسموعون ومرئيون ومعترف بهم، مما يشركهم بنشاط في العمل ويبقيهم ملتزمين بنجاح الفريق التحسين المستمر : تتمتع الفرق عالية الأداء بعقلية تهدف إلى التحسين المستمر. وهذا يجعلهم منفتحين على التعليقات البناءة والرؤى حول تحسين العمليات ومراجعات الأداء

: تتمتع الفرق عالية الأداء بعقلية تهدف إلى التحسين المستمر. وهذا يجعلهم منفتحين على التعليقات البناءة والرؤى حول تحسين العمليات ومراجعات الأداء الاحتفاظ بالموظفين: تقدم الفرق عالية الأداء النتائج، وتحتفل بالإنجازات، وتحل النزاعات بفعالية. وتُعد ثقافة العمل الإيجابية الناتجة عن ذلك بمثابة مغناطيس قوي يحافظ على المواهب حيث يتشارك الجميع الشعور بالقرابة والانتماء - للفريق والمؤسسة

## دور القيادة في الفرق عالية الأداء

على الرغم من أن الفريق عالي الأداء يدير نفسه بنفسه، إلا أن القادة يلعبون دورًا محوريًا في إنشاء وتوجيه وإلهام وتمكين النجاح الجماعي للمجموعة.

فمن ناحية، هم المبادرون وصناع القرار الرئيسيون في عملية بناء الفريق عالي الأداء. فهم يختارون المواهب بناءً على المهارات المطلوبة وأهداف الفريق بالتشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين.

بعد ذلك، يقومون بتوجيه فرق العمل عالية الأداء من خلال تحديد أهداف استراتيجية واضحة. يساعد هذا التوجيه الاستراتيجي الفرق على وضع خرائط طريق أو خطط قابلة للتنفيذ لتحقيق الهدف.

كما يمكن للقائد أيضًا التعرف على نقاط القوة المتنوعة لأعضاء الفريق والاستفادة منها في الأدوار المتخصصة. فهو يشارك بنشاط في صنع القرار و يسهل الابتكار.

يمكن للقادة أيضًا رعاية المواهب من خلال تشجيع الأعضاء على المشاركة في برامج أو دورات التطوير المهني. ويمكنهم أيضًا تقديم تمارين بناء الفريق لتحسين التعاون والتماسك.

وفي حالة تعرض أحد أعضاء هذا الفريق لتراجع في الأداء، يمكن للقادة التدخل لتشخيص الحالة ومساعدته على تصحيح المسار. وقد يشمل ذلك كل شيء بدءًا من المحادثات الحماسية وحل النزاعات إلى خطط تحسين الأداء.

استخدم قالب خطة العمل التصحيحية ClickUp لحل النزاعات بين مختلف الفرق

قالب خطة العمل التصحيحية الخاص بـ ClickUp يساعد الفرق على اتخاذ إجراءات تصحيحية ومعالجة مشكلات الأداء والامتثال. فهو يساعد على تحديد الثغرات في العمليات، وتحليل الأسباب الجذرية، ووضع خطة عمل لمنع تكرارها.

من خلال تنمية التميز الفردي والجماعي، يُلهم القادة أعضاء الفريق ويحفزونهم على العمل من أجل تحقيق النجاح المستدام.

إن قادة الفريق هم قباطنة السفينة، حيث يضمنون رحلة آمنة.

العوامل السبعة لبناء الفريق

قبل أن نتناول بالتفصيل عملية بناء فرق عمل عالية الأداء، دعونا نستكشف 7Cs للفريق الناجح. تم اقتراح هذه العناصر السبعة كدوافع للعمل الجماعي من قبل تانينباوم وسالاس وتشمل

القدرة

تركز القدرة على مهارات كل عضو في الفريق ومعارفه وكفاءاته. يجب على القادة اختيار أعضاء الفريق ذوي المهارات التكميلية وتشجيعهم على تعزيز نقاط القوة أو مجالات الخبرة. يجب عليهم التأكد من أن القدرات الجماعية واسعة بما يكفي لتتماشى مع متطلبات المشروع.

التعاون

يشير التعاون إلى استعداد أعضاء الفريق للعمل مع بعضهم البعض لتحقيق هدف مشترك.

تضم الفرق المتعاونة أعضاء يدعمون بعضهم البعض، ويتبادلون المعرفة والموارد، ويساهمون في ثقافة المساعدة المتبادلة. ويساعد الشعور الناتج عن ذلك من الصداقة الحميمة والوحدة في بناء فرق متماسكة.

التنسيق

يتعلق التنسيق بتزامن جهود الفريق. وهنا، يقوم الفريق عالي الأداء بمواءمة مهاراته وأنشطته لأداء المهام بسلاسة دون تأخير أو اختناقات أو تعطل.

يتطلب هذا المستوى من التعاون متعدد الوظائف تخطيطًا شاملاً يتبعه تنفيذ سلس,

التواصل

التواصل هو حجر الزاوية لأي فريق عالي الأداء. يضمن التواصل الشفاف والفعال أن يكون جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة.

اجمع بين التواصل القوي والاستماع الفعال لتعزيز الثقة وتقليل سوء الفهم وتشجيع التعاون.

الإدراك

يركز الإدراك على قدرة الفريق الجماعية على التفكير النقدي وحل المشاكل والابتكار واتخاذ قرارات مستنيرة. وهو ناتج عن التنوع المعرفي، حيث يقدم كل فرد وجهات نظر جديدة حول التحدي.

تتيح الخبرة والذكاء الجماعي للفريق تحليل المواقف بشكل شامل لتوليد حلول إبداعية مع الحفاظ على درجة عالية من المرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة.

التدريب

قائد الفريق هو مدرب الفريق عالي الأداء. فهم يقدمون التوجيه والإرشاد والدعم لتعزيز الأداء. يتعرف المدربون على نقاط القوة الفريدة لكل عضو، ومجالات التحسين الخاصة بكل عضو، ومجالات التحسين الخاصة بالفريق. من تحديد الثغرات في المهارات إلى تقييم أداء الفريق، يساعد التدريب الفرق على الأداء.

الشروط

تغطي الظروف مجموعة من العوامل الخارجية التي تؤثر على ديناميكيات الفريق عالية الأداء، مثل بيئة العمل، وتوافر الموارد، والدعم التنظيمي، وما إلى ذلك. يجب على القادة الحفاظ على الظروف المواتية وتوفير العوامل التمكينية التي يحتاجها الفريق عالي الأداء للعمل بفعالية وتحقيق نتائج متميزة.

كيف تبني فريقًا عالي الأداء؟

دعونا الآن نركز على السؤال الأساسي - كيفية بناء فرق عالية الأداء. فيما يلي دليل مكون من 10 خطوات لبناء فريق عالي الأداء فريق رشيق من ذوي الأداء العالي وكيف يساعدك ClickUp في هذه الرحلة:

### الخطوة 1: تجميع فريق متنوع

يتطلب بناء فرق عالية الأداء دراسة متأنية. فالجميع مثل قطعة بانوراما يجب أن تتناسب مع الأحجية وتساهم في الصورة الأكبر. سيكون الفريق الناتج عن ذلك متكاملاً ويمتلك فهماً متعدد الأبعاد للمشكلات المعقدة لتقديم حلول متنوعة.

أنت تريد تجميع أفراد متنوعين ذوي مهارات وخلفيات وخبرات وشخصيات ووجهات نظر متنوعة - كل منهم يجلب نقاط قوة فريدة من نوعها. إن أفكارهم وأفكارهم المتعددة الأوجه تشجع على الابتكار والإبداع مع تطوير المرونة لمواجهة التحديات.

وفي الوقت نفسه، فإن الجمع بين فرق متعددة الوظائف عبر الأقسام يخلق تنوعًا في الفكر والمهارة والفهم. شجعهم على التعاون حتى يشعروا بالراحة في العمل معًا أثناء تطوير حلول مبتكرة ومواجهة تحديات العمل.

الخطوة 2: تطوير شعور مشترك بالهدف

بمجرد أن تقوم بتكوين فريقك عالي الأداء، اجمعهم معًا باستخدام مهمة وهدف وغاية وهدف مشترك. وهذا يمنحهم هدفًا مشتركًا وتوجهًا استراتيجيًا مشتركًا.

إن الهدف المشترك هو الضوء الموجه الذي يشعل الشغف ويلهم الالتزام ويغذي الدافع. قد يضطر القادة إلى تكرار الهدف مرارًا وتكرارًا للحفاظ على تركيز الفريق. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون الفريق ديناميكيًا بما يكفي لاستيعاب أي تغيير في الاستراتيجية.

يمكن ترجمة الأهداف المشتركة إلى أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا مع أهداف ClickUp . يمكن لقادة الفريق إدارة جميع أهداف الفريق في مكان واحد وتتبع الانتصارات والتقدم في الوقت الفعلي للحصول على نتائج رائعة!

ضع أهدافاً ذكية لفريقك باستخدام ClickUp

### الخطوة 3: تفويض السلطة واتخاذ القرار

غالباً ما يكون الفريق المنتج فريقاً مستقلاً ذاتياً.

في الفرق عالية الأداء، غالبًا ما يقوم القادة في الفرق عالية الأداء بإضفاء اللامركزية على السلطة والصلاحيات من خلال تفويض المسؤولية للأفراد. في بعض الحالات، قد تشهد أيضًا في بعض الحالات ملكية فردية للمشروع حيث يتولى أعضاء الفريق زمام المبادرة في مبادرات محددة. ونتيجة لذلك، ينشئ الأفراد والفرق ثقافة الثقة والمساءلة حيث يتمتعون بالسلطة والصلاحية لاتخاذ القرارات بدلاً من الاعتماد على القادة فقط.

قد يستخدمون أطر عمل لصنع القرار مثل سجلات القرارات للتوصل إلى اتفاق بشكل تعاوني. حيث تحتفظ سجلات القرارات بسجل شفاف للخيارات والأساس المنطقي الدافع لها والنتائج الناتجة عنها. وتصبح هذه الوثيقة مصدراً قيماً للرجوع إليها والتعلم منها في المستقبل.

سواء كنت تقوم بتفويض المسؤولية أو تسهيل عملية اتخاذ القرار، فإن ClickUp أداة لا تقدر بثمن. فهي تتيح لك تعيين الأدوار والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة. توفر الأدوار مثل مالك المشروع والمشرف والعضو والضيف والأدوار المخصصة تحكمًا دقيقًا في الوصول إلى المعلومات والأذونات.

ستجد أيضًا موارد مفيدة مثل قالب سجل القرار على ClickUp لمساعدتك في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات.

استخدم قالب ClickUp Decision Log للاحتفاظ بسجل لجميع القرارات التي اتخذها فريقك في البرنامج وتحليلها لاحقًا

يجعل هذا القالب تتبع القرارات أسهل من خلال مساعدة فرق المشروع على توثيق كل قرار وأسبابه المنطقية، ومراقبة التقدم المحرز عبر جدول زمني، وتحليل النتائج لاستخلاص الدروس المستفادة للقرارات المستقبلية. كما أنه يساعد على تحقيق الشفافية من خلال السماح لجميع أصحاب المصلحة بمعرفة سبب اتخاذ قرارات معينة.

الخطوة 4: تعزيز التواصل ثنائي الاتجاه

تعد البيئة التي تدعم التواصل المفتوح وثنائي الاتجاه أمرًا حيويًا للفرق الفعالة. فالتواصل ثنائي الاتجاه يعمق التفاهم ويعزز الثقة ويقوي الروابط داخل الفريق.

قم بإنشاء قنوات اتصال متزامنة وغير متزامنة للسماح للأعضاء بمشاركة الأفكار والملاحظات وأي مخاوف بحرية.

طريقة عرض الدردشة على ClickUp تركز جميع الاتصالات في سلاسل منطقية

على سبيل المثال، فإن عرض الدردشة في ClickUp إنشاء سلاسل محادثات مخصصة حيث يمكن للفرق التواصل مع بعضها البعض في الوقت الفعلي. يمكنك لفت انتباه شخص ما إلى رسالة معينة باستخدام @التعليقات أو تعيين تعليقات لعناصر الإجراءات.

وبالمثل، يمكنك ربط الموارد وتحميل المستندات وتضمين صفحات الويب وما إلى ذلك في طريقة عرض الدردشة للرجوع إليها بسرعة. يمكن أن تحل طريقة عرض الدردشة محل رسائل البريد الإلكتروني بشكل فعال، حيث يمكنك الحصول على جميع معلوماتك عبر منصة واحدة.

تعاون مع زملاء العمل في مستندات ClickUp Docs لتعديل أو إضافة علاقات المهام أو الارتباط بالمهام مباشرة في المستند كشف التعاون في ClickUp في مستندات ClickUp تسمح للفرق الافتراضية بالعمل على نفس المستند أو السبورة البيضاء في نفس الوقت، بغض النظر عن الموقع.

من إضافة المهام إلى تعيين التعليقات، يمكنك عرض ما يفعله الآخرون في الوقت الفعلي أثناء عملهم على المستند معك!

الخطوة 5: توسيع نطاق الدعم ومشاركة الموارد

يتضمن بناء فرق عالية الأداء الالتزام بالدعم المتبادل ومشاركة الموارد. يجب أن يعمل القادة بنشاط على تيسير بيئة يمكن للأعضاء فيها طلب المساعدة بحرية أثناء التغلب على العقبات.

يمكن للقادة الاستفادة من مستندات ClickUp لإعداد موارد مركزية. يمكن أن تكون ClickUp Docs منصة واحدة لجميع الموارد، من الويكي التفاعلية إلى جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع. يمكن للأعضاء الإضافة إلى هذه المعلومات، ومشاركتها في المهام والمواضيع، وتقديم الملاحظات، وما إلى ذلك، لتعزيز قيمتها.

مشاركة المستندات، وتعيين التعليقات، والدردشة - كل ذلك على ClickUp

بالإضافة إلى مشاركة المعرفة، يجب على القادة توفير فرص التدريب والتطوير المهني، ومساعدة الخبراء، والإرشاد الفردي، والوصول إلى الأدوات والتقنيات الأساسية.

ولمساعدة الفريق على العمل بكفاءة أكبر، يمكن للقادة تحديد الحلول المناسبة من خلال أكثر من 1000 أداة ودمجها مع نظام ClickUp البيئي. تضيف هذه النمطية إلى قابلية التوسع لفريقك عالي الأداء.

إن تمكين الفريق في كل خطوة يضمن استمرار فرق العمل عالية الأداء في تقديم الأداء العالي من خلال الشعور بالمسؤولية الجماعية والتعاون.

الخطوة 6: تنمية التعاطف والذكاء العاطفي

يعتبر التعاطف والذكاء العاطفي من السمات الحيوية للفريق عالي الأداء. حيث يمكن للأفراد الذين يتمتعون بوعي ذاتي عالٍ وانفتاح على وجهات نظر الآخرين أن يشكلوا فريقًا متماسكًا. هذا الفهم المشترك والتواصل العاطفي المشترك يحددان مسار بيئة عمل إيجابية وتعاونية.

يجب أن يبني القادة ثقافة عمل يستطيع فيها الأفراد التعرف على مشاعر زملائهم وخبراتهم وتطلعاتهم المتنوعة واحترامها. سيؤدي الذكاء العاطفي إلى تحسين التواصل وحل النزاعات بفعالية وتعزيز الثقة.

كما أن التعاطف، من خلال مساعدة أعضاء الفريق على التعاطف مع ظروف بعضهم البعض، يعزز بيئة داعمة حيث يتقدم الأعضاء لمساعدة بعضهم البعض عند الحاجة. وهذا يخلق بيئة عمل تركز على الرفاهية العامة للجميع.

الخطوة 7: الاعتراف بالمساهمات والاحتفال بالإنجازات

تعترف الفرق عالية الأداء بالمساهمات الفردية وإنجازات الفريق وتحتفي بها.

يجب على القادة وضع معالم بارزة و الاحتفال بالإنجازات الصغيرة مع الاعتراف بنقاط قوة أعضاء الفريق وجهودهم.

إن ثقافة التقدير هذه التي تحتفي بالنجاحات الفردية والجماعية ستؤدي إلى فرق عمل متحمسة ومندفعة للغاية.

ولتعزيز الروح المعنوية، يمكن للقادة إعداد معالم المشروع لتتبع الجهود الاستثنائية وتقديرها بشكل خاص وعلني. يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تعزيز مشاركة الفريق من خلال إظهار كيفية مساهمة جهود الأفراد في تحقيق الأهداف الشاملة.

عرض المعالم الرئيسية للمشروع والاحتفال بالنجاح مع ClickUp

يمكن أن يكون للطقوس البسيطة مثل الفعاليات الاحتفالية والتكريمات والجوائز باعتبارها تعبيرات ملموسة عن التقدير تأثير دائم على الفريق. إن الشعور بالإنجاز يعزز الأهداف المشتركة للفريق ويعزز الحافز.

الخطوة 8: الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف

تدرك الفرق عالية الأداء أن الأهداف والظروف قد تتطور. ويمكن أن تؤثر مثل هذه التغييرات على نطاق المشروع، مما يتطلب من الفرق إعادة تقويم الاستراتيجيات وتعديل نهجها. ويتجلى أداؤها العالي في تبني هذه التحديات بدلاً من مقاومتها.

الاستقلالية والمرونة تجعل مثل هذه الفرق مرنة وسريعة الاستجابة، مما يمكّنها من التعامل مع حالات عدم اليقين والحفاظ على المرونة والتفوق على الرغم من المتطلبات والتعقيدات المتطورة.

نموذج خطة إدارة التغيير على ClickUp

استخدم قالب خطة إدارة التغيير ClickUp للتعافي من الاضطرابات والحفاظ على فريق عمل عالي الأداء. هذا النهج المهيكل لإدارة التغييرات يبقيك في مقعد القيادة حتى لو تسرب التغيير عبر المؤسسة بأكملها. استخدم النموذج للتغلب على التغيير، مهمة واحدة في كل مرة.

الخطوة 9: قياس الأداء وتقييمه

لبناء فرق عمل عالية الأداء، يجب عليك أولاً تحديد ما يعنيه "الأداء" حقًا. ضع تعريفًا نوعيًا وكميًا لأهداف الأداء وطريقة لقياسها وتقييمها بشكل منهجي.

وعادةً ما يتم قياس الأداء من خلال مقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تتماشى مع أهداف الفريق وغاياته. تقييم المساهمات الفردية والجماعية بشكل دوري وقياسها لإعداد سجل أداء تاريخي.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتصور مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى المؤسسة في الوقت الفعلي

بمجرد أن تصبح هذه الخلفية جاهزة، يمكنك اعتماد أدوات إدارة الأداء لتنظيم العملية وتبسيطها. يمكن أن يؤدي الحصول على رؤى حول تحقيق الأهداف والإنتاجية ومجالات التحسين إلى دفع الفرق عالية الأداء.

كما يمكن للقادة أيضًا استخدام هذه النتائج لمشاركة الملاحظات البناءة وتحديد نقاط القوة ومعالجة التحديات بطريقة قائمة على البيانات.

تُنشئ تقييمات الأداء المنتظمة ثقافة التحسين المستمر من خلال ضبط الاستراتيجيات وضمان بقاء الجميع على مسار النجاح. نماذج مراجعة الأداء يمكن أن تكون مفيدة في هذا الجهد.

الخطوة 10: إنشاء آلية للتغذية الراجعة

بالحديث عن التحسين المستمر، فإن إنشاء آلية قوية للتغذية الراجعة هي الخطوة الأخيرة في بناء فرق عالية الأداء.

قم بتطوير ثقافة يتم فيها التشجيع على تقديم التغذية الراجعة المفتوحة والبناءة وتمهيد الطريق لنمو الفريق. حدد جلسات منتظمة للتغذية الراجعة حيث يمكن للمشاركين مشاركة آرائهم وتقديم اقتراحاتهم ومناقشة التحديات.

يجب على القادة تحفيز وإدارة الحوارات في بيئة صريحة ومحترمة. كما يجب أن يكونوا منفتحين لتلقي المدخلات من أعضاء الفريق حول كيفية توجيه الفريق بشكل أفضل.

استخدم نماذج الملاحظات على ClickUp للحصول على رؤى

يعزز هذا النهج المنظم للتغذية الراجعة الثقة والشفافية، ويعزز ثقافة المساءلة والتعلم والتحسين المستمر والالتزام المشترك بالتميز.

اقرأ المزيد: استراتيجيات القيادة الفعالة لتحسين أداء الفريق

التغلب على التحديات في بناء واستدامة فرق العمل عالية الأداء

قد يكون تجميع فريق من الموظفين المتنوعين ذوي الإمكانات العالية وتوقع أن يعملوا معًا بشكل جيد كآلة متماسكة ومتكاملة فكرة طوباوية إلى حد ما. في الواقع، قد تواجهك بعض العوائق الحتمية على طول الطريق. إليك بعض التحديات التي يمكنك توقعها أثناء إدارة فرق العمل عالية الأداء، بالإضافة إلى بعض الحلول الممكنة:

التحدي: مقاومة التغيير

الحل:

تعزيز ثقافة تعترف بالتغيير كثابت من الثوابت

توصيل فوائد التغيير، وتقديم الموارد والدعم، وإشراك أعضاء الفريق في عملية صنع القرار لزيادة قبولهم للتغيير

التحدي: انعدام الثقة

الحل:

شجع أعضاء الفريق على المشاركة في أنشطة الترابط وبناء العلاقات بين أعضاء الفريق لتعزيز الثقة والتواصل المفتوح

قم بإجراء أنشطة بناء الفريق الافتراضية واستضافة فعاليات غير رسمية حتى يتمكن الفريق من الاسترخاء والاسترخاء، مما يسمح لهم بالترابط

عزز الثقة من خلال الموثوقية والتصرفات المتسقة والشفافية، وكن قدوة يحتذى بها لإلهام الآخرين ليحذو حذوك

التحدي: الارتباك بشأن الأدوار والمسؤوليات## الارتباك بشأن الأدوار والمسؤوليات

الحل:

حدد الأدوار ومؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس النجاح للفريق وكل فرد بوضوح منذ البداية حتى تكون أنت والفريق على نفس الصفحة فيما يتعلق بما يحدد الأداء

قم بتوصيل هذه المقاييس بانتظام إلى الفريق حتى يفهموا كيف يمكنهم تحقيق التوقعات

إعادة النظر في الأدوار والمسؤوليات بشكل دوري وإبلاغ الفريق بأي تغييرات

شجع التعاون متعدد الوظائف لتعزيز المرونة والقدرة على التكيف

التحدي: فك ارتباط أعضاء الفريق

الحل:

مواءمة الأدوار والمسؤوليات الفردية مع الأهداف الأكبر للفريق لتنمية الإحساس بالهدف والتواصل

الاعتراف بالمساهمات وتقديرها من خلال الاحتفال بالمعالم والإنجازات الفردية

منح الأعضاء منبراً للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومعالجة قضاياهم ومخاوفهم بشكل استباقي

منح أعضاء الفريق الفرصة لمتابعة النمو والتطوير المهني الذي يتماشى مع تطلعاتهم واهتماماتهم الفردية

التحدي: الصراع بين الأشخاص

الحل:

تدريب أعضاء الفريق على الاستفادة من مهارات مثل الاستماع الفعال والحوار المفتوح لتوصيل المشكلات ومعالجة النزاعات على الفور

تقديم مبادئ توجيهية واضحة وموحدة لإدارة النزاعات

الاستفادة من تقنيات حل النزاعات مثل التفاوض والتسوية والوساطة لإيجاد حل وسط

ركز على ثقافة التعاطف حيث يمكن للفرق مشاركة وجهات نظرها بموضوعية مع مراعاة الآثار المترتبة عليها

التحدي صعوبة التعاون عن بُعد## صعوبة التعاون عن بُعد

الحل:

استثمر في أدوات التعاون والتقنيات حتى يتمكن الفريق الافتراضي من تنسيق أنشطتهم

مشاركة كتيبات أو إرشادات للموظفين حول قنوات الاتصال المفضلة وساعات العمل

جدولة عمليات تسجيل الوصول الافتراضية بانتظام وتحفيز التعاون عن بُعد

تقديم التدريب والدعم للموظفين عن بُعد لمعالجة أي تحديات تقنية أو لوجستية

كيف يمكنك بناء فرق عمل عالية الأداء: الخلاصة

اجمع القدرات والصفات المتنوعة معًا

إنشاء أهداف مشتركة وغرض مشترك

التفويض والتمكين

تشجيع التواصل ثنائي الاتجاه والشفافية

توفير الموارد والدعم

تعزيز التعاطف والذكاء العاطفي

تقدير المساهمات والاحتفال بالإنجازات

تقدير المرونة والقدرة على التكيف

تقييم الأداء بانتظام وبطريقة منظمة

تمكين التغذية الراجعة البناءة والمنتظمة

التصدي للتحديات بشكل استباقي من خلال التواصل والتمكين والتدريب وبناء الفريق

## ClickUp: أداة التمكين الخاصة بك لبناء فرق عمل عالية الأداء

يتطلب بناء فرق عمل عالية الأداء قيادة قوية ورؤية استراتيجية والتزامًا بالتميز. يمكن أن يكون ClickUp شريكك الثابت خلال الرحلة. بدءاً من تنمية الإحساس المشترك بالهدف إلى إعادة التوازن بين أعباء العمل, ClickUp أداة قوية لإدارة المشاريع لبناء فرق عمل عالية الأداء والحفاظ عليها. فهي تساعد في بناء أساس للتواصل والتعاون وتحديد الأهداف والتحسين المستمر لمساعدة الفرق على النجاح. الاشتراك للحصول على حساب مجاني الآن.

أسئلة

1. ما هي الخصائص الست لفرق العمل الفعّالة؟

تشمل الخصائص الست لفرق العمل الفعالة ما يلي

أهداف واضحة التواصل المفتوح الثقة المتبادلة التنوع في المهارات ووجهات النظر القيادة القوية الالتزام بالتحسين المستمر

2. ما هي 7Cs لبناء الفريق؟

تشمل الـ 7Cs لبناء الفريق القدرات والتعاون والتنسيق والتواصل والإدراك والتوجيه والظروف.

3. ما هي العمليات الست الرئيسية الست للفرق عالية الأداء؟ ما هي العمليات الست الرئيسية للفرق عالية الأداء؟

تشمل عمليات الفريق الرئيسية الست للفرق عالية الأداء ما يلي