10 بدائل Customer.io لأتمتة التسويق في عام 2025

يستخدم المسوقون خدمة Customer.io لإنشاء حملات مراسلة تلقائية استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي. وتستهدف الحملات العملاء عبر قنوات المراسلة المختلفة في الوقت الذي من المرجح أن يستجيبوا فيه.

تُعد منصة Customer.io منصة قوية وبديهية قد لا تناسب الجميع.

يجد البعض أن لوحة التحكم صعبة، ويشكو البعض من عدم وجود عمليات تكامل، بينما يشعر البعض الآخر أن التحليلات كان يمكن أن تكون أفضل.

لذلك، بذلنا جهداً إضافياً في بحثنا ووجدنا أفضل بدائل Customer.io لأتمتة التسويق.

وعلى سبيل المكافأة، نناقش أيضًا نظامًا أساسيًا يعمل على حل المشكلات في سير عملك اليومي ويجعل سير عملك اليومي متوافقًا مع سيناريو التسويق الأكبر.

لذا، دعنا نتعمق!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Customer.io؟

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي تميز منصة مشاركة العملاء الرائعة عن المنصة العادية:

واجهة سهلة الاستخدام: اختر أداة ذات واجهة سهلة الاستخدام يسهل التنقل فيها للمستخدمين الذين لديهم معرفة تقنية قليلة أو معدومة

اختر أداة ذات واجهة سهلة الاستخدام يسهل التنقل فيها للمستخدمين الذين لديهم معرفة تقنية قليلة أو معدومة قدرات التكامل: تأكد من أن الأداة تتكامل بسلاسة مع مجموعة أدواتك التقنية الحالية، مثل برنامج إدارة علاقات العملاء أو برنامج إدارة المشاريع

تأكد من أن الأداة تتكامل بسلاسة مع مجموعة أدواتك التقنية الحالية، مثل برنامج إدارة علاقات العملاء أو برنامج إدارة المشاريع ميزات الأتمتة: ابحث عن إمكانات أتمتة قوية، بما في ذلك رعاية العملاء المحتملين والحملات التنقيطية وأتمتة سير العمل لتبسيط عمليات التسويق

ابحث عن إمكانات أتمتة قوية، بما في ذلك رعاية العملاء المحتملين والحملات التنقيطية وأتمتة سير العمل لتبسيط عمليات التسويق قابلية التوسع: اختر أداة يمكن أن تنمو مع عملك، بحيث تستوعب التعقيدات المتطورة وقوائم جهات الاتصال الأكبر

اختر أداة يمكن أن تنمو مع عملك، بحيث تستوعب التعقيدات المتطورة وقوائم جهات الاتصال الأكبر التحليلات وإعداد التقارير: إعطاء الأولوية للأدوات ذات التحليلات الشاملة لقياس أداء الحملة وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وتقديم رؤى للحملات التسويقية المستقبلية

إعطاء الأولوية للأدوات ذات التحليلات الشاملة لقياس أداء الحملة وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وتقديم رؤى للحملات التسويقية المستقبلية دعم القنوات المتعددة: تأكد من أن الأداة تدعم قنوات التسويق المختلفة، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة، لزيادة انتشارك

تأكد من أن الأداة تدعم قنوات التسويق المختلفة، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة، لزيادة انتشارك اختبار أ/ب: ابحث عن ميزات اختبار أ/ب لتجربة عناصر مختلفة في حملاتك التسويقية وتحسينها للحصول على نتائج أفضل

ابحث عن ميزات اختبار أ/ب لتجربة عناصر مختلفة في حملاتك التسويقية وتحسينها للحصول على نتائج أفضل دعم العملاء والتدريب: قم بتقييم مستوى دعم العملاء وموارد التدريب المتاحة لضمان قدرة فريقك على استخدام المنصة بفعالية

أفضل 10 بدائل ل Customer.io لاستخدامها في عام 2024

هذه هي أفضل بدائل Customer.io التي وصلت إلى قائمتنا لعام 2024:

1. كلافيو

عبر كلافيو Klaviyo هو برنامج أتمتة التسويق الذكي الذي يحلل سلوك العملاء، ويرسل رسائل آلية إلى العملاء في الوقت المناسب، ويعزز التحويل.

تدير المنصة جميع بيانات العملاء تحت سقف واحد. تساعد هذه البيانات في أتمتة سير العمل عبر قنوات مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإشعارات الجوال.

بدءًا من إرسال رسائل الترحيب ومعالجة التخلي عن عربة التسوق إلى تعزيز المبيعات من خلال البيع المتبادل، تجعل Klaviyo من السهل تصميم حملات مخصصة للغاية من أي نطاق.

أفضل ميزات Klaviyo

إنشاء ملفات تعريف شاملة للعملاء باستخدام البيانات السابقة والتحليلات التنبؤية باستخدام Klaviyo AI

تقديم تجربة عملاء مجزأة بناءً على بيانات مثل القرب من الموقع ومتوسط قيمة الطلب (AOV)

أتمتة طلبات المراجعة وعرضها على موقعك الإلكتروني

تصور أداء الحملة باستخدام أداة متقدمة لإعداد التقارير

قيود Klaviyo

التسعير المرتفع

لديها منحنى تعليمي

تسعير #### تسعير Klaviyo

مجاني

البريد الإلكتروني: يبدأ من 45 دولارًا شهريًا

يبدأ من 45 دولارًا شهريًا البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: تبدأ من 60 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Klaviyo

G2: 4.6/5 (1,000+ تقييم)

4.6/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

2. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign يستخرج ActiveCampaign بيانات العملاء من وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات المقصودة والرسائل النصية وغيرها من المصادر الممكنة لمساعدتك على أتمتة سير عمل التسويق.

يصبح التقسيم سهلاً عندما تعرف ما يحبه عملاؤك وما يكرهونه وسلوك الشراء. يتيح لك ActiveCampaign أتمتة شرائحك وتخصيص تفاعلات العملاء دون بذل جهد يدوي.

تحدد الأداة دورة حياة العميل بأكملها مع إبقائك على اطلاع دائم بأداء الحملة من خلال تقارير مبسطة. واستنادًا إلى هذه التقارير، يمكنك تخصيص حملات التنقيط لزيادة التحويلات إلى أقصى حد.

ActiveCampaign أفضل الميزات

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني، والعثور على درجات تفاعل العملاء، وتشغيل الإشعارات التلقائية لتذكير العملاء بالتواريخ المهمة

إنشاء محتوى تسويقي مخصص عبر البريد الإلكتروني واختبار تدفقات اختبار A/B باستخدام أداة تجزئة متقدمة

احصل على نظرة شاملة على رسائل البريد الإلكتروني التلقائية الخاصة بك، واطلع على ما ينجح منها، وعدِّل الاستراتيجيات بناءً على رؤى في الوقت الفعلي

احصل على المساعدة من موارد ActiveCampaign عبر الإنترنت أو الدعم المباشر المباشر من شخص واحد عندما تواجهك مشكلة

قيود ActiveCampaign

لديها منحنى تعليمي

يرتفع السعر كلما زاد جمهورك

تسعير ActiveCampaign

الخفيفة: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر الإضافي: 70 دولارًا في الشهر

70 دولارًا في الشهر الاحترافية: 187 دولارًا في الشهر

187 دولارًا في الشهر المؤسسات: 323 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تحقق من هذه

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3. ذكي

عبر CleverTap باعتبارها منصة أتمتة التسويق والتفاعل الأعلى تصنيفًا، تقوم CleverTap بتحليل بيانات العملاء، وإنشاء شرائح تلقائية، وضبط دورة حياة العميل بأكملها.

فهي تمنحك السبق الصحفي الداخلي حول الخصائص الديموغرافية المختلفة وأنماط سلوكهم وإجراءاتهم الواقعية. تتيح لك هذه البيانات إعداد رحلات العملاء دون الحاجة إلى مهارات البرمجة.

تغطي الأداة جميع احتياجاتك من الرسائل في منصة واحدة. يمكنك إعداد الأتمتة والتواصل مع عملائك أينما كانوا أكثر نشاطاً سواءً من خلال الدردشات داخل التطبيق أو الرسائل النصية القصيرة أو واتساب أو رسائل البريد الإلكتروني أو إشعارات الويب أو حتى مكالمة صوتية ودية، يمكنك إعداد الأتمتة والتواصل مع عملائك أينما كانوا أكثر نشاطاً.

CleverTap أفضل الميزات

تقديم تجربة عملاء 1:1 بناءً على بيانات دقيقة

زيادة عمليات الاشتراك إلى أقصى حد من خلال الإعداد متعدد القنوات

تقديم توصيات مخصصة للمنتجات لزيادة المشاركة

إعداد أتمتة البريد الإلكتروني باستخدام قوالب قابلة للتخصيص والبقاء على اطلاع على تسويق دورة حياة العميل

تتبع تحليلات الحملة وتقارير إمكانية التسليم بانتظام للبقاء متوافقًا مع أهدافك التسويقية قيود CleverTap

لا يمكن تتبع بيانات إلغاء تثبيت التطبيق

قد تبدو واجهة المستخدم مربكة للمبتدئين

تسعير #### CleverTap

الأسعار الأساسية: 75 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 5000 مستخدم نشط شهرياً (MAU)

75 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 5000 مستخدم نشط شهرياً (MAU) متقدم: تسعير مخصص

تسعير مخصص قطع الحافة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات CleverTap #### تقييمات ومراجعات CleverTap

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

4. إيمارسيس

عبر إيمارسيس يساعدك Emarsys، المصمم لأتمتة الحملات متعددة القنوات، على توسيع نطاق جهودك التسويقية دون عمل يدوي.

هذا برنامج تسويق المؤسسات يستخدم بيانات العملاء التاريخية والواقعية لإنشاء حملات مستهدفة بناءً على مرحلة دورة حياتهم. يمكنك إرسال رسائل حساسة من حيث الوقت مع مشغلات تلقائية في الوقت الفعلي، مما يضمن عدم تفويت العملاء أي تحديث مهم.

تسمح تحليلات الإيرادات من Emarsys's Revenue Analytics بتتبع إسناد الإيرادات لمساعدتك على فهم كيف تؤدي مبادراتك إلى توليد الإيرادات.

أفضل ميزات Emarsys

إنشاء شرائح بناءً على موقع العميل في دورة حياة العميل

استخدام الذكاء الاصطناعي لبيانات العملاء لتصميم حملات مستهدفة

التواصل مع العملاء في الوقت الفعلي

استخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقياس تأثير حملاتك على الإيرادات

قيود Emarsys

يستغرق إعداد الأداة بعض الوقت

دعم العملاء متاح في مناطق محدودة

تسعير Emarsys

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Emarsys

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. قابل للتكرار

عبر قابل للتكرار Iterable هي عبارة عن منصة لإشراك العملاء تعمل على تحسين التواصل عبر القنوات المختلفة وتقدم تجربة مدروسة على نطاق واسع.

تتجاوز الأداة أنظمة التقسيم المعتادة لضمان التواصل المخصص من الدرجة الأولى. فهي تُمكِّنك من تحسين التفاعلات وقياسها وتعديلها طوال رحلة العميل بناءً على البيانات السلوكية في الوقت الفعلي.

تنفيذ الأتمتة سلس. وبفضل واجهته سهلة التنقل، لن تحتاج إلى الاعتماد على المبرمجين أو المهندسين لإعداد مهام سير العمل الخاصة بك.

أفضل الميزات القابلة للتكرار

أنشئ علاقات فردية مع العملاء من خلال مجموعة الذكاء الاصطناعي من Iterable

استفد من ميزات التجزئة المتقدمة لتقديم تجربة هادفة

تنظيم التواصل عبر القنوات، بما في ذلك الويب والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والإشعارات داخل التطبيق

إنشاء رحلات آلية والرد على العملاء على الفور

التكيُّف مع تفضيلات العملاء المتغيرة من خلال رحلات ديناميكية دائمة التشغيل

القيود القابلة للتكرار

تحتاج التحليلات والتقارير إلى تحسين

منحنى التعلم الحاد يجعل من الضروري حضور البرنامج التدريبي

التسعير القابل للتكرار

تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات القابلة للتكرار

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

6. أومنيسند

عبر أومنيسيند Omnisend هي أداة للتجارة الإلكترونية تستخدم حملات الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني الآلية لجمع العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.

تقوم المنصة بتقسيم العملاء بناءً على سلوك التسوق والتفضيلات، مما يتيح لك إنشاء رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية ورسائل نصية مخصصة وموجهة بشكل جيد. كما أنها توفر أيضًا تدفقات عمل مُصممة مسبقًا لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتخلي عن عربة التسوق وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات المصممة لاستعادة المبيعات المفقودة.

تدمج هذه الأداة رسائل البريد الإلكتروني مع الرسائل النصية القصيرة والقنوات الأخرى، مما يضمن تجربة متسقة متعددة القنوات، وتقليل النفقات، وزيادة الكفاءة.

أومنيسند أفضل الميزات

الرئيسية تسويق دورة حياة العميل لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة المبيعات

تخصيص الحملات لجعلها ملائمة للعلامة التجارية

توفير الوقت مع الأتمتة المُصممة مسبقًا وزيادة المبيعات

قسّم العملاء بناءً على تاريخ الشراء ومتوسط قيمة الطلب (AOV) وتكرار الشراء

قيود Omnisend

واجهة الواجهة الخلفية ليست سهلة الاستخدام لفرق التصميم

عمليات تكامل محدودة مقارنةً بالأدوات الأخرى

تسعير أومنيسند

مجاني

قياسي: 16 دولارًا في الشهر

16 دولارًا في الشهر المحترف: 59 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات أومنيسيند

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

7. بريز

عبر براز تساعدك منصة إشراك العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه على التحول من إدارة الحملات المنعزلة إلى إنشاء رحلات منسقة.

تجمع Braze بيانات العملاء وتنشطها من نقاط اتصال مختلفة لإنشاء ملفات تعريفية شاملة للمستخدمين. تتيح لك هذه الخطوة تخصيص حملاتك، مما يؤدي إلى مشاركة العملاء على أعلى مستوى.

وبفضل محرر السحب والإفلات السريع، والقوالب الجاهزة للاستخدام، والدفعة اللطيفة للذكاء الاصطناعي، يصبح إنشاء رسائل مخصصة أمراً سهلاً للغاية.

برايز أفضل الميزات

استخدم بيانات الطرف الأول لإنشاء ملفات تعريفية شاملة للعملاء

تبسيط تنسيق الرحلة باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية

توسيع نطاق وصولك والتواصل مع العملاء على كل قناة يستخدمونها

توقّع سلوك العملاء، وصياغة رسائل تتناسب مع العلامة التجارية، وتخصيص الرحلات، وتحقيق نتائج أفضل باستخدام Sage AI من Braze™

تصور المشاركة وقياس مقاييس الأعمال باستخدام تقارير ولوحات معلومات مخصصة

قيود Braze

يشكو بعض المستخدمين من محدودية وظيفة إعداد التقارير

يستغرق تحميلها وقتاً طويلاً

تسعير #### تسعير Braze

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برايز

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

8. جناح فريش سيلز

عبر جناح المبيعات الطازجة Freshsales Suite هو نظام شامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق للبقاء على رأس قائمة مشاركة العملاء.

تمنحك الأداة رؤية شاملة لعملائك. فهي تُمكِّنك من فهم نواياهم ورعاية علاقات العملاء بشكل أفضل وإرسال رسائل سياقية تزيد من المبيعات.

هذه الأداة برنامج إدارة علاقات العملاء التسويقية يسمح أيضًا بأتمتة تسلسل إجراءات المبيعات وسير العمل وإدارة المهام لمساعدة الفرق على العمل بسلاسة وإنجاز المزيد في وقت أقل.

أفضل ميزات مجموعة Freshsales Suite

إنشاء مراحل دورة حياة مخصصة لجهات الاتصال الخاصة بك

تقديم مشاركة مخصصة مع تسلسلات المبيعات

تقليل التبعية اليدوية من خلال أتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والمحادثات والرسائل النصية القصيرة والمزيد

استخدم الذكاء الاصطناعي فريدي لتوليد عملاء محتملين وتعيين درجات لجهات الاتصال وتحليل البيانات التاريخية

قيود مجموعة فريش سيلز سويت

عملية إنشاء التقارير المعقدة

تصدير البيانات أمر صعب

تسعير حزمة فريش سيلز سويت

مجاني: حتى 3 مستخدمين

حتى 3 مستخدمين النمو: 18 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

18 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المحترف: 47 دولارًا/مستخدم شهريًا

47 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسة: 83 دولارًا/مستخدم شهريًا

Freshsales Suite التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

9. أورتو

عبر أورتو أصبح نشر الحملات القوية على نطاق واسع أمرًا سهلاً مع Ortto، وهو بديل شائع لـ Customer.io.

ويتمثل USP لهذه الأداة في Journeys، وهو حل أتمتة التسويق الذي يساعدك على إنشاء تجربة لا تُنسى طوال دورة حياة العميل.

يمنحك Ortto إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء من منصة بيانات العملاء (CDP)، مما يتيح لك إنشاء رسائل مخصصة وفي الوقت المناسب وذات صلة للشرائح المستهدفة عبر مختلف القنوات.

يأتي مع أداة قوية لإعداد التقارير لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق، وتحديد الاتجاهات، وإجراء تغييرات على الأتمتة إذا لزم الأمر.

Ortto أفضل الميزات

إرسال رسائل بريد إلكتروني آلية للمعاملات للتحديثات المهمة إلى كل من المشتركين وغير المشتركين

التحقق من تاريخ إصدار الأتمتة

تقسيم العملاء باستخدام فلاتر Ortto CDP البديهية

استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمعدلات الفتح أو توليد أفكار للمحتوى أو العصف الذهني لسطور الموضوع

إنشاء الردود تلقائيًا استنادًا إلى التذاكر السابقة ومستندات الدعم ومحتوى الويب

قيود Ortto

كان من الممكن أن تكون المنصة أكثر سهولة

عمليات تكامل محدودة

تسعير أورتو

الاحترافية: 599 دولارًا شهريًا

599 دولارًا شهريًا الشركات: 999 دولارًا أمريكيًا في الشهر

999 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: 1,999 دولارًا أمريكيًا في الشهر

أورتو التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. مركز تسويق Hubspot

عبر مركز تسويق HubSpot يعمل HubSpot Marketing HubSpot Marketing Hub على توحيد أدوات التسويق وبيانات العملاء وفرق العمل تحت منصة واحدة.

من أتمتة رعاية العملاء المحتملين وتسجيل نقاط العملاء المحتملين والمتابعة إلى إنشاء مهام سير عمل مستهدفة، هذا بديل ActiveCampaign يتعامل مع المهام الروتينية العادية حتى لا تضطر إلى ذلك.

تنشر الأداة عمليات تجزئة متقدمة لتسجيل العملاء في عمليات سير عمل محددة. بمجرد الانتهاء من ذلك، يحين وقت إنشاء حملات تنقيط مخصصة استنادًا إلى بيانات إدارة علاقات العملاء وتشغيلها على الطيار التلقائي.

أفضل ميزات Hubspot Marketing Hub

أتمتة حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة باستخدام مهام سير العمل ومنشئي الروبوتات

استخدم مشغلات البريد الإلكتروني وروبوتات الدردشة لإنشاء رسائل مخصصة تجذب جمهورك المستهدف

قم بإعداد المشغلات والشروط والإجراءات لجعل رسائلك في الوقت المناسب وذات صلة

تصور سير العمل لشرائح مختلفة من العملاء

تتبّع أداء الحملة باستخدام التقارير في الوقت الفعلي

قيود Hubspot Marketing Hub Hub

منحنى التعلم الحاد

أسعار Hubspot Marketing Hubspot Marketing Hubspot

مجاني

المحترف: 890 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

890 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: 3,600 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Hubspot Marketing Hub Hub Hub Hub

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

أدوات تسويق العملاء الأخرى

يهتم Customer.io ومنافسيه بأتمتة الرسائل متعددة القنوات، وهو جانب مهم من جوانب التسويق والتخطيط.

ومع ذلك، فإن الصورة الأوسع للتسويق تنطوي على عمليات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك تخطيط المشاريع، وإنشاء الحملات، وإدارة المشاريع، وأتمتة المهام، والتعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وتحليل رؤى العملاء، على سبيل المثال لا الحصر.

ولإدارة كل هذه العمليات دون أن تفقد عقلك، فأنت بحاجة إلى برنامج تخطيط التسويق مثل ClickUp بجانبك.

ClickUp

حقق رضا العملاء ونمو العملاء مع نظام ClickUp لإدارة علاقات العملاء من ClickUp

تم تصنيفه على أنه نظام إدارة علاقات العملاء رقم 1 في العالم, إدارة علاقات العملاء في ClickUp هو أفضل ما في التسويق. تمكّن هذه الأداة الشاملة الفرق من جميع الأحجام والصناعات من إدارة العمل اليومي من منصة واحدة.

وباعتبارها برنامج CRM ، يساعدك على تتبع الحسابات وإدارتها، والتواصل مع أعضاء الفريق، وتبسيط سير عمل العملاء لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء.

يتضاعف ClickUp كمنصة لإدارة المشاريع التسويقية حيث يمكنك تخطيط استراتيجيتك التسويقية وإدارة الحملات ودمج أدواتك المفضلة وإدارة الموارد والبقاء على اطلاع دائم بالتقارير عالية المستوى.

الأداة أيضًا أتمتة العمليات التجارية من خلال أتمتة ClickUp وسير العمل، مما يسمح بمزيد من العمل الاستراتيجي وتقليل المهام المتكررة.

أتمتة عمليات التسليم، وتحديثات الحالة، وإعادة ترتيب الأولويات باستخدام ClickUp Automation

إذا كنت تعاني من مشكلة في الكفاءة، فإن ClickUp لديه مكتبة واسعة من القوالب لتسريع عملك. على سبيل المثال، أثناء إنشاء خطة تسويقية لعملك، يمكنك أخذ أفكار من قوالب خطة التسويق في ClickUp، مثل قالب خطة التسويق الخاص ب ClickUp وتخصيصها لتناسب متطلباتك.

سيساعدك هذا القالب على تحديد أهداف التسويق وتنظيم المهام وتتبع التقدم المحرز. يمنحك التحكم الكامل في مهام التسويق.

خطط لحملات التسويق وتتبع التقدم المحرز دون عناء مع قالب خطة التسويق من ClickUp

الرافعة المالية برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp للعصف الذهني والتخطيط وتنفيذ خططك التسويقية في مكان واحد. تتيح لك هذه المنصة إمكانية التتبع السريع لحملاتك التسويقية وإنشاء المحتوى.

خطط لحملاتك التسويقية بفعالية باستخدام برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تتبع وإدارة العلاقات مع العملاء من خلال أكثر من 10 طرق عرض مرنة، بما في ذلك عرض القائمة وكانبان وطريقة عرض اللوحة على ClickUp CRM

تحليل بيانات العملاء وتصور الرؤى من خلال لوحات معلومات مرنة

قم بأتمتة المهام الروتينية وعمليات تسليم المشروع باستخدام أكثر من 100+ أتمتة ClickUp Automation المبنية مسبقًا

إنشاء أتمتة مخصصة بدون تعليمات برمجية لتعزيز إنتاجية فريقك

فكر في خطط مشاريع التسويق وإنشاء ملخصات المحتوى وكتابة المدونات ورسائل البريد الإلكتروني ودراسات الحالة باستخدام الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain تعاون مع فرق متعددة الوظائف وأصحاب المصلحة باستخدام مستندات ClickUp و اللوحات البيضاء ClickUp استخدم ClickUp كـ برنامج قاعدة بيانات العملاء وتخزين جهات الاتصال وتفاصيل العملاء والصفقات في منصة واحدة



قيود ClickUp

لديها منحنى تعليمي بسيط، خاصة للفرق غير التقنية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات/مستخدِم شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

حقق أقصى استفادة من الأتمتة في سير عمل التسويق الخاص بك

تعمل بدائل Customer io على أتمتة المراسلة والحفاظ على تفاعل العملاء، بينما تعمل أدوات إدارة العمل مثل ClickUp على أتمتة مهام المشروع الشاقة وتحسين سير العمل الداخلي.

عندما تقوم بتمكين فريقك بالأدوات المناسبة والأتمتة، تتحسن جودة العمل والكفاءة.

ومع التسليمات عالية الجودة، من المرجح أن يلتزم العملاء بك ويحيلوك إلى الآخرين. والنتيجة؟ يمكنك التوسع بشكل أسرع دون المساومة على رضا العملاء. التسجيل إلى ClickUp اليوم وقم بتوسيع نطاق رضا العملاء بكل سهولة!