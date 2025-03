أفضل 10 ملفات بودكاست للقيادة لإشعال رحلة نجاحك

هل تبحث عن وجهات نظر جديدة وأحدث الرؤى والاستراتيجيات للارتقاء برحلتك القيادية؟ لا تنظر أبعد من عالم البودكاست!

في عالم الأعمال اليوم، أصبح التعلم المستمر في القيادة أكثر أهمية من أي وقت مضى. القيادة هي أكثر من مجرد سلطة وألقاب؛ إنها القدرة على الإلهام والتوجيه والابتكار. والسعي نحو المعرفة والنمو والتطور هو مفتاح القيادة الفعالة.

وبصفتك قائدًا، يجب أن تكون طالبًا دائمًا، ملتزمًا بصقل مهاراتك والبقاء في الطليعة. ومع ذلك، فإن إيجاد الوقت للتعلم في جدول أعمالك المزدحم قد يكون أمرًا صعبًا.

وهنا يأتي دور البودكاست القيادي. فهي تقدم مزيجًا فريدًا من الإلهام والتعليم والرؤى الواقعية، وتبرز كأدوات ملائمة وسهلة المنال للقادة العاديين لتوسيع آفاقهم وصقل مهاراتهم.

في هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل 10 ملفات بودكاست قيادية.

## مدونات بودكاست عن القيادة

مع أكثر من 5 ملايين بودكاست على الصعيد العالمي، استحوذ البودكاست على العالم الرقمي. بلغ عدد مستمعي البودكاست في عام 2023 أكثر من 460 مليون ومن المتوقع أن تصل إلى 504.9 مليون بحلول هذا العام.

عدد مستمعي البودكاست في جميع أنحاء العالم من 2019 إلى 2024 (بالملايين) عبر Statista ولكن ما الذي يجعل البودكاست شائعًا جدًا؟ حسنًا، أحد الأسباب هو الراحة وسهولة الوصول إليها. 59% من الأشخاص يقومون بمهام متعددة أثناء الاستماع إلى البودكاست. لذا، سواء كنت تعمل أو تقوم بالأعمال المنزلية أو تقود سيارتك أو تسترخي أو تمارس الرياضة، فهي تتيح لك إشغال عقلك وجسمك. البحث تشير أيضًا إلى أن البودكاست يحفز الناس ويجعلهم أكثر إنتاجية.

البودكاست الخاص بالقيادة هو عبارة عن مرشدين افتراضيين يمكن الوصول إليهم ببضع نقرات على هاتفك الذكي أو حاسوبك المحمول. تحتوي العديد من المدونات الصوتية على مقابلات مع قادة الفكر وخبراء الصناعة والممارسين الناجحين، مما يقدم لمحة عن أنماط القيادة المختلفة والاستراتيجيات والفلسفات والتجارب الواقعية.

مع المدونات الصوتية القيادية المناسبة، يمكنك:

التغلب على العقبات المهنية وتعلم دروس لا تقدر بثمن

الحصول على نصائح عملية لتطوير مهاراتك القيادية

عزّز رحلتك القيادية واكتشف أسلوبك القيادي

كن جزءًا من مجتمع القيادة وتبادل الأفكار والنمو بشكل جماعي

أفضل المدونات الصوتية للقيادة: التفاصيل والرؤى

يمكنك العثور على بودكاست يناسب كل مجال من مجالات الاهتمام، بدءًا من البودكاست الخاص بالإنتاجية إلى بودكاست النمو المهني. وهذا ما يجعل العثور على البودكاست المناسب أمرًا صعبًا للغاية، خاصةً إذا كان عليك تمشيط 5 ملايين منها.

ولكن لا تقلق؛ فقد جمعنا لك أفضل 10 ملفات بودكاست للقيادة.

1. بودكاست جوكو

via

_/ href/ _https://www.youtube.com/channel/UCkqcY4CAuBFNFho6JgygCnA YouTube /%href/

هل تبحث عن نصيحة قابلة للتنفيذ ومنظور فريد حول القيادة؟ بودكاست جوكو لن يخيب ظنك.

يقدم بودكاست جوكو ويلينك، وهو ضابط متقاعد من القوات البحرية الخاصة ومؤلف ومستشار في مجال القيادة، وجهات نظر عسكرية حول القيادة والتطوير الشخصي والمهني والانضباط.

يتمتع جوكو بخبرة 20 عامًا في القوات البحرية الخاصة وشارك في تأسيس شركة Echelon Front، وهي شركة تقدم دروسًا في القيادة للأفراد, فرق القيادة والمنظمات

يقدم لك أفكاراً وآراء مباشرة حول كيفية التعامل مع التحديات التي تواجهك وتحقيق أهدافك. وهذه الأفكار تتجاوز القيادة. يمكنك تطبيقها على جميع مجالات حياتك.

يتسم هذا البودكاست الخاص بالقيادة بطابع حواري حيث يدعو جوكو ضيوفاً مثل جوردان بيترسون وداكوتا ماير وأليكس هونولد لمناقشة مواضيع مختلفة. يمكن أن تتراوح مدة كل حلقة بين 10 دقائق و6 ساعات.

حلقات لا بد من الاستماع إليها

التدريب والانضباط ومعركة الحياة مع ليف بابين كقائد، قد لا يكون لديك دائمًا الوقت الكافي للاستماع إلى المدونات الصوتية الطويلة الخاصة بالقيادة. لذا، إذا كنت ترغب في الحصول على نصائح قيّمة في حلقات صغيرة الحجم، فإن برنامج IdeaCast من هارفارد بزنس ريفيو هو الحل الأمثل.

يصطحب المضيفان أليسون بيرد وكيرت نيكيش المستمعين في رحلة آسرة عبر دروس القيادة وأحدث الاتجاهات والتحديات. تستغرق كل حلقة ما يقرب من 30 دقيقة وتتضمن محادثات مع خبراء في المجال وقادة وأساتذة ومؤلفين.

من بين الضيوف الذين استضافهم البودكاست مؤخرًا بوب ساتون (أستاذ في جامعة ستانفورد)، وشيريل شتراوس أينهورن (الرئيس التنفيذي لشركة Decisive)، وتيد بيليز (المدير الإداري لشركة AlixPartners).

يتجلى نجاح البودكاست في حلقاته العديدة وتاريخه الطويل. فهو يحتوي على أكثر من 900 حلقة يعود تاريخها إلى عام 2006! وتركز الحلقات الأخيرة على الاقتصاد المستقل، والاجتماعات الفردية، وسياسات العودة إلى المكتب, إدارة الفريق والمزيد.

حلقات لا بد من الاستماع إليها

ماذا يعني اقتصاد العمل الحر بالنسبة لاستراتيجية المواهب الخاصة بك هل تريد أن تتعلم مباشرة من بعض الرؤساء التنفيذيين الأكثر نجاحًا؟

جريج ديميتريو، وهو محقق سابق والرئيس التنفيذي الحالي لشركة لورين جريجوري للاتصالات، هو مؤسس ومقدم بودكاست "اسأل مدير تنفيذي". يُجري مقابلات مع المؤسسين والرؤساء التنفيذيين في مختلف المجالات للتعرف على وجهات نظرهم ورحلاتهم وتحدياتهم ونجاحاتهم.

من أفضل ما يميز هذا البودكاست القيادي هو أنه يمكنك الاستماع إلى محادثات حقيقية. يتحدث الضيوف بصراحة عن إخفاقاتهم وصراعاتهم. وهذا يمنحك معرفة واقعية بكيفية مواجهة التحديات والانتصار.

من بين الضيوف الجدد في البودكاست فرانك روميو (ناشط ومعلم اضطرابات ما بعد الصدمة)، وجينيفر ماركس (المدير الإداري لبنك جيه بي مورغان الخاص)، ومايكل دولينج (الرئيس التنفيذي لشركة نورثويل هيلث). تتراوح مدة الحلقات عادةً من 15 دقيقة إلى ساعة.

حلقات لا بد من الاستماع إليها

الفرق بين الإدارة والقيادة مع مايكل دولينج مع مايكل دولينج بودكاست آخر رائع آخر للقيادة بحجم اللقمة وهو بودكاست آندي ستانلي للقيادة، يغطي مواضيع ذات صلة مثل التواصل وصنع القرار والتحفيز, القيم الأساسية والانتقالات القيادية، وتحديد الأهداف، وإدارة المحادثات الصعبة.

يتمتع آندي ستانلي بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود من الخبرة كمتحدث في الفعاليات القيادية، وهو شغوف بالتعليم والتفاعل مع الجماهير. وهو أيضًا متحدث مرغوب فيه، وهو مؤسس وزارات نورث بوينت ومؤلف أكثر الكتب مبيعًا لأكثر من 20 كتابًا.

حلقات البودكاست قصيرة، تمتد لحوالي 20 دقيقة. تقدم كل حلقة محادثات متعمقة مع المضيف المشارك لين جونز أو مع أحد الضيوف. يوفر البودكاست للقادة الطموحين والجدد رؤى وتجارب فريدة من نوعها ونصائح قابلة للتنفيذ مع أمثلة واقعية.

حلقات لا بد من الاستماع إليها

الطرق المدهشة التي تتغير بها القيادة مع كلاي سكروجينز يستضيف بودكاست EntreLeadership بودكاست ديف رامزي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Ramsey Solutions، وهي شركة تساعد الناس على التحكم في أموالهم. ما يجعل هذا البودكاست فريداً من نوعه ويستحق الاستماع إليه هو شكله الفريد وخبرات مقدمه.

كان ديف رامزي ذات مرة على حافة الإفلاس إلى أن وجد طريقه إلى محطة إذاعية محلية. وبفضل إصراره وتصميمه الشديدين، أسس شركة رامزي سوليوشنز وأصبح من أكثر المؤلفين مبيعاً.

وقد بدأ برنامج The EntreLeadership Podcast لمساعدة الناس على السيطرة على حياتهم، وتحسين نموهم وتطورهم الشخصي، وتجنب ارتكاب الأخطاء التي ارتكبها في سنواته الأولى.

يتلقى ديف أسئلة المتصلين على الهواء مباشرة، ويفسرها للمستمعين، ويقدم حلولاً ونصائح قابلة للتنفيذ. تتراوح مدة الحلقات عادةً من 30 دقيقة إلى ساعة واحدة.

علاوة على ذلك، يتحدث أيضًا مع شخصيات شهيرة وخبراء في هذا المجال، مثل كايسي ماكسويل (المدير التنفيذي للتسويق في مجموعة رامزي)، وجورج كامل (نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة B2C سوزان سيمز)، وغيرهم.

وتتراوح الموضوعات من اتخاذ القرارات الجيدة والعادات الذهنية إلى مناقشة الانتصارات والإخفاقات القيادية و استراتيجيات التخطيط .

حلقات لا بد من الاستماع إليها

القيادة الرشيدة من خلال الآلام المتزايدة للأعمال التجارية فنجان قهوة مثالي ومحادثة محفزة مع بعض أشهر خبراء القيادة لمرافقته - يبدو وكأنه حلم، أليس كذلك؟ مع مقهى Leadership Biz Cafe، لم يعد الأمر كذلك.

يتضمن برنامج "ليدرشبز بيز كافيه" حوارات مع باحثين وخبراء حائزين على جوائز وقادة متمرسين لديهم رؤى عملية. ومن أشهر ضيوف البودكاست كاريس أندرسون وكاماليس لاردي وآدم براينت وتشارلز كون.

يناقش بودكاست القيادة هذا مجموعة واسعة من المواضيع. وتشمل هذه المواضيع الاستعداد للأزمات، ودعم نجاح الموظفين والعقليات اللازمة، والقيادة خلال التغيير والأزمات. الهدف النهائي هو تزويد القادة الطموحين بنصائح عملية وتعزيز التنمية الشخصية. يتم إجراء كل حلقة على شكل مقابلة وتستمر لمدة 30-60 دقيقة.

مقدم البرنامج تنوير نصير نصير هو من بين أعظم المتحدثين القياديين في العالم وحاصل على عدد لا يحصى من الجوائز. شركته، "تنوير نصير للقيادة"، هي شركة رائدة في مجال التدريب والاستشارات المؤسسية القيادية.

حلقات لا بد من الاستماع إليها

ما الذي يتطلبه الأمر لإلهام الآخرين من خلال قيادتك يستند بودكاست "الجرأة على القيادة" الذي تقدمه برينيه براون، المؤلفة والأستاذة والمتحدثة، إلى كتابها الأكثر مبيعًا. يتميز البودكاست القيادي بمحادثات مع محفزات التغيير، ومغيّري الثقافة، وأكثر من عدد قليل من مثيري المشاكل الذين يتجرأون على القيادة.

وهي تناقش مواضيع متنوعة، مثل المرونة والتوتر والاحتياجات النفسية والعاطفية في مكان العمل ومتلازمة المحتال والشمولية مع ضيوفها في شكل حواري.

ومن أشهر ضيوفها باراك أوباما، ومايك إروين، وجيمس كلير، والدكتور أميشي جها، وتسيدال نيلي، وروشيكا تولشيان. تقدم براون من خلال حلقاتها التي تمتد من 40 دقيقة إلى 80 دقيقة، منظورًا جذابًا عن القيادة.

البودكاست مناسب لأنه يركز على تطوير قادة متعاطفين وناجحين يقدّرون الشجاعة والقلب والتعاطف.

حلقات لا بد من الاستماع إليها

برينيه وباريت يتحدثان عن سبب حاجة كل قائد إلى القلق بشأن الثقافة السامة يعد برنامج Lean In من إعداد شيريل ساندبرج من بين أفضل المدونات الصوتية القيادية لمساعدة النساء على تحقيق طموحاتهن. وهو بودكاست يركز على القيادة النسائية ويشارك موارد مهمة للتطوير الشخصي، ويعزز المساواة بين الجنسين، ويقدم حلولاً لحل المشاكل التي تواجهها المرأة في مكان العمل.

وتقدمه شيريل ساندبرغ، وهي مديرة تنفيذية في مجال التكنولوجيا ومؤلفة ومؤسسة مشاركة لمؤسسة عائلة ساندبرغ غولدبرغ بيرنثال. تستمر كل حلقة من البودكاست لمدة 30-55 دقيقة.

تتكون الحلقات من مناقشة شيريل لما هو أكثر من القيادة. فهي تناقش أحداثًا شخصية وموضوعات مهمة مثل التحيز في الإعجاب، والتمثيل السياسي للمرأة، وتربية المرأة الواثقة، وتجاهل المرأة في مجال الرعاية الصحية، وغير ذلك. يضم البودكاست ضيوفًا مثل سيرينا ويليامز وجوي سولواي وإيميلي ناجوسكي وفاطمة جوس جريفز.

كما يوفر برنامج Lean In فرصاً للإرشاد وبناء شبكة دعم للنساء.

حلقات لا بد من الاستماع إليها

كيف يبدو أن تكون المرأة الوحيدة في الغرفة يُعتبر برنامج The Dov Baron Show، الذي كان يُطلق عليه سابقًا اسم The Leadership and Loyalty Show، البودكاست الذي يستمع إليه المديرون التنفيذيون في قائمة Fortune 500. يناقش دوف بارون، مقدم البرنامج وأحد أفضل 100 متحدث في مجلة Inc. مجلة Inc. Magazine، يناقش القيادة في سياق نفسي في هذا البودكاست.

وهو يتعمق في الأدوار المختلفة، مع التركيز على الجوانب العاطفية للقيادة. تستكشف الحلقات قصص رواد الأعمال والعلماء والفائزين بجوائز إيمي الملهمة وأسرارهم ومهاراتهم التي تساعد المستمعين على الاستعداد للقيادة المؤثرة.

من تغطية مواضيع مثل الروابط القيادية والتباين العصبي إلى التمثيل وإيجاد قضيتك، يحتوي البودكاست على كل شيء! من بين الضيوف البارزين الدكتورة إيلين لانجر وتوم بيليو وماريون أبرامز والدكتورة عزرا رضا.

حلقات لا بد من الاستماع إليها

عزِّز نمو قيادتك مع ClickUp

لا تتعلق القيادة بالعقلية فحسب، بل تتعلق أيضًا بالاستخدام الفعال لأفضل الأدوات والموارد المتاحة. فحتى أعظم قادة الأعمال في العالم يحتاجون إلى أفضل الأدوات لتعزيز مهارات القيادة وتعزيز النمو الشخصي والمهني.

وهنا يأتي دور ClickUp. ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع تتيح تطوير القيادة والقيادة الفعالة بميزاتها العديدة.

يمكنك تبسيط عملياتك وأتمتتها، وتتبع التقدم المحرز، ومراقبة صحة الفريق، وإدارة المخاطر وتحليلها، وتحديد أهداف قابلة للتحقيق، والتعاون في الوقت الفعلي، والقيام بالكثير من الأمور الأخرى مع منصة ClickUp لإدارة المشاريع .

### لوحات معلومات قابلة للتخصيص

تحقق من حالة المشروع وتتبع التقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

كقائد، يجب أن تبقى على اطلاع على عمليات شركتك ومشاريعها. يمكن للوحة المعلومات التي تحتوي على رؤى عملية ونظرة عامة عالية المستوى أن تجعل هذه المهمة أكثر سهولة.

لهذا السبب يتيح لك ClickUp إنشاء لوحات معلومات مخصصة تجمع بين جميع المعلومات التي تريد الوصول إليها في الوقت الفعلي. يمكنك تصميم لوحة التحكم المثالية من خلال الاختيار من بين أكثر من 50 أداة.

سواء كنت ترغب في تخصيص الموارد، أو توزيع المهام وتعيينها لفريقك، أو تخطيط أهدافك وتقييمها، أو الحصول على رؤى غنية، فإن لوحات معلومات ClickUp يمكنها القيام بذلك.

مناظر ClickUp

تتبع جميع جوانب مشاريعك باستخدام طريقة عرض جانت

كما تساعدك لوحة التحكم القابلة للتخصيص على البقاء على اطلاع، فإن وجود طرق عرض متعددة يجعل تتبع التقدم وإدارة سير العمل أكثر سلاسة. أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص في ClickUp تلبي تفضيلاتك المتنوعة لإدارة المهام وتصور سير العمل.

يمكنك استخدام طريقة عرض القائمة، وطريقة عرض اللوحة، وطريقة عرض جانت، وطريقة عرض النشاط، وطريقة عرض عبء العمل، وغيرها بناءً على احتياجاتك ومتطلباتك الخاصة.

قوالب النقر فوق القوالب

استخدم قالب مراقبة صحة فريق القيادة لقياس أداء فريقك

يُعد الاهتمام بموظفيك أحد أهم واجباتك القيادية. وهنا يأتي دور قالب مراقبة صحة فريق القيادة في ClickUp يمكن أن يساعدك. فهو يساعدك على تتبع أداء الجميع.

فهو يمنحك رؤى الأداء في الوقت الفعلي، ويحدد مجالات التحسين، ويتتبع التقدم المحرز لزيادة إمكانات فريقك ونجاحه إلى أقصى حد. وعلاوة على ذلك، يساعدك على الحفاظ على الشفافية وإنشاء حوار مفتوح وضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

يمكنك أيضًا استخدام قوالب إدارة المشاريع الخاصة ب ClickUp لجعل عملك أسهل وأسرع.

## إثراء مهاراتك القيادية

القيادة ليست متجرًا واحدًا، إنها رحلة لا تنتهي أبدًا. يمكنك اعتبار هذه المدونات الصوتية القيادية بمثابة رفقاء موثوقين في رحلتك. من المديرين التنفيذيين الكبار إلى المبتدئين، تشاركك هذه المدونات الصوتية ما يتطلبه الأمر لتكون قائداً عظيماً وحنوناً.

كل حلقة هي بمثابة درس مصغّر، حيث تقدم لك حيلًا رائعة واقتراحات قيّمة ورؤى عميقة تساعدك على مواجهة التحديات بشكل مباشر والتقدم نحو النجاح.

للارتقاء بمهاراتك القيادية إلى المستوى التالي، من الأفضل أن تحتفظ بأفضل الأدوات إلى جانبك. اكتشف سحر ClickUp للارتقاء بمهاراتك اليوم من خلال اشترك مجانًا !

أسئلة

ما هو البودكاست القيادي الأول؟

يعد بودكاست آندي ستانلي للقيادة والتدريب للقادة من بين أفضل البودكاست الخاص بالقيادة.

لماذا تستمع إلى البودكاست الخاص بالقيادة؟

يوفر الاستماع إلى البودكاست الخاص بالقيادة طريقة مريحة وسهلة المنال لاكتساب رؤى قيّمة والتعلّم من القادة ذوي الخبرة والاطلاع على أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات في مجال القيادة الديناميكي.

ما هي المدونات الصوتية التي يستمع إليها الرؤساء التنفيذيون؟

غالبًا ما يستمع الرؤساء التنفيذيون إلى المدونات الصوتية الخاصة بالقيادة بناءً على اهتماماتهم وتركيزهم في المجال. وتشمل بعض الخيارات برنامج دوف بارون، وبرنامج التدريب للقادة، وبودكاست جوكو.