القيادة من من منظور الشخصية الاستراتيجية للذكاء العاطفي: السمات والاستراتيجيات الرئيسية للنجاح

مارثا ستيوارت كاتبة وسيدة أعمال.

ميشيل أوباما محامية ومؤلفة وسيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة.

الدكتورة لورا شليسينجر هي مقدمة برامج إذاعية ومؤلفة أمريكية.

ما هو القاسم المشترك بين هؤلاء الأشخاص مع اختلاف مساراتهم ومسيرتهم المهنية بشكل واضح؟ ثلاثتهن قائدات رائعات يتمتعن بمهارات أساليب إدارية رائعة ونهج حاسم ومنضبط.

ويعود كل ذلك إلى نوع شخصيتهم - نوع الشخصية ESTJ (الانبساط والاستشعار والتفكير والحكم). إن أصحاب هذه الشخصية هم قادة بالفطرة، ويشكلون 17% من القادة في العالم - وهي أعلى نسبة بين جميع أنواع الشخصيات الستة عشر.

سواءً كنت من أصحاب الشخصية الاستراتيجية أو شخصًا يرغب في فهم وتحسين مهاراته القيادية، فإن هذه المدونة ستزودك بالمعرفة المطلوبة لتصبح قائدًا أفضل.

## فهم القيادة لدى أصحاب الشخصية السوية

يشير مصطلح ESTJ إلى الانبساطية والاستشعار والتفكير والحكم. الأشخاص ذوي شخصيات ESTJ هم قادة منطقيون وحازمون ويتبعون القواعد ويتحملون المسؤولية. كما أن مؤسسة مايرز بريجز تعرف ESTJ على النحو التالي:

"عملي، واقعي، واقعي، واقعي. حاسم، يتحرك بسرعة لتنفيذ القرارات. تنظيم المشاريع والأشخاص لإنجاز الأمور والتركيز على الحصول على النتائج بأكبر قدر من الكفاءة. الاهتمام بالتفاصيل الروتينية. يمتلكون مجموعة واضحة من المعايير المنطقية، ويتبعونها بشكل منهجي، ويريدون من الآخرين أن يفعلوا ذلك أيضًا. قوي في تنفيذ خططه."

لفهم برج الثالوث ESTJ بشكل أفضل، علينا أن نفهم مؤشر MBTI.

يعد مؤشر مايرز بريغز لنوع الشخصية (MBTI) من بين أدوات تقييم الشخصية الأكثر شيوعًا. وهو يصنف الأشخاص إلى 16 نوعًا مختلفًا من الشخصيات (ESTJ هو أحد أنواع الشخصيات) بناءً على ما يلي:

الانبساطية مقابل الانطوائية

الاستشعار مقابل الحدس

التفكير مقابل الشعور

إصدار الأحكام مقابل الإدراك

غالبًا ما ينخرط الأشخاص ذوي شخصيات ESTJ في المجتمعات والجمعيات والنوادي والشركات كقادة. وبصفتهم قادة، فهم يركزون على المهام والمعاملات والإشراف. إنهم يعرفون كيف يجب أن تسير الأمور وهم على استعداد لفعل كل شيء لضمان سير الأمور على هذا النحو. إنهم يقدرون النظام والتنظيم والهيكل قبل كل شيء.

## شخصية أصحاب الشخصية الاستراتيجية للذكاء العاطفي

يتمتع أصحاب شخصية ESTJ بأربع سمات: الانبساط، والاستشعار، والتفكير، والحكم. دعونا نفهمها:

النفور: إنهم منفتحون ويستمتعون بكونهم محط الأنظار. يحبون التواجد في بيئة سريعة الإيقاع والعمل على أفضل الأفكار مع الآخرين

إنهم منفتحون ويستمتعون بكونهم محط الأنظار. يحبون التواجد في بيئة سريعة الإيقاع والعمل على أفضل الأفكار مع الآخرين الاستشعار: يركزون على الواقع ويهتمون بالحقائق الملموسة والأفكار العملية

يركزون على الواقع ويهتمون بالحقائق الملموسة والأفكار العملية التفكير: يتمتعون برجاحة العقل، ويقدرون الإنصاف قبل كل شيء، ويتخذون القرارات بشكل منطقي

يتمتعون برجاحة العقل، ويقدرون الإنصاف قبل كل شيء، ويتخذون القرارات بشكل منطقي التحكيم: يحترمون القواعد والمواعيد النهائية، ويقدمون تعليمات خطوة بخطوة، ويضعون خططًا مفصلة

يمكن الاعتماد على أصحاب هذه الشخصية بشكل كبير ويعملون بجد. كما أنهم يحترمون القواعد والسلطة بشكل كبير ويفضلون إكمال عملهم في الوقت المحدد. فيما يلي بعض الخصائص الأخرى للأشخاص الذين لديهم نوع شخصية ESTJ. هم

يعطون تعليمات دقيقة ومفصلة

يجمعون المجتمعات والعائلات معًا من خلال فهم الصواب والخطأ

لديهم عقلية إرشادية

وضع الخطط ومتابعتها بجدية

التمتع بموقف مثابر، حتى في الأوقات العصيبة و تحفيز الفرق وإلهامها الالتزام بالتقاليد والقوانين والمعايير

يتوقعون من الآخرين التمسك بنفس المبادئ التي يلتزمون بها

نادرًا ما يسألون عن المهام التي يتعين عليهم إنجازها

يولون أهمية للحفاظ على الوضع الراهن

يُنظر إليه على أنه عنيد ومتصلب في بعض الأحيان

قابل للتنبؤ، وعملي، وملتزم، وصريح، وصادق

يفضلون تولي المشاريع الصعبة

على الرغم من أن كل هذه السمات حاسمة بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بأنواع شخصياتهم من أصحاب الشخصية ذات الشخصية الاستراتيجية في الحياة اليومية، إلا أنه ليس كل شخص لديه كل هذه السمات. قد يمتلك البعض القليل من هذه السمات فقط. وبالمثل، قد يكون لدى الأشخاص الذين يتمتعون بهذه السمات بعض السمات المعاكسة.

السمات القيادية لـ #### سمات القيادة لدى أصحاب الشخصية الاستراتيجية للرجال والنساء

بسبب جميع السمات المذكورة أعلاه، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بشخصيات من ذوي شخصيات ESTJ يكونون قادة جيدين. فالتزامهم باتباع القواعد واحترامهم للسلطة يساعدهم على التفوق في المناصب الإشرافية والإدارية.

كما أن موقفهم في تحمل المسؤولية وثقتهم بأنفسهم وحسمهم وقناعاتهم تجعلهم قادة لا يخشون القيام بالشيء الصحيح وضمان العدالة.

وباعتبارهم من أصحاب الشخصية القيادية من أصحاب الشخصية السليمة (ESTJ)، فإنهم يضمنون استيفاء المعايير دائمًا، والتوقعات واضحة، والمنتج النهائي يتطابق مع المتطلبات. كما أنهم يتبعون أسلوب عمل موجه نحو التفاصيل بشكل لا يصدق.

ومع ذلك، يمكن أن تجعلهم هذه السمات أيضًا غير مرنين وجامدين، حيث يضعون معايير عالية للغاية لأنفسهم ولكل من حولهم.

تحديد الرؤية والأهداف

يكمن في صميم قيادة أصحاب الشخصية السوية الشخصية (ESTJ) إحساس قوي بالرؤية والهدف. فالقادة من أصحاب هذه الشخصية بارعون في صياغة رؤية واضحة لفرقهم ومؤسساتهم، ومساعدة الآخرين على تحقيق الأهداف والغايات المشتركة.

وبفضل فهمهم العميق لرسالة منظمتهم وقيمها، فإنهم يقدمون توجيهات قوية ولديهم رؤية واضحة. وعادةً ما يتم وضع هذه الرؤية في خطوات واضحة ومحددة وصغيرة. فهم يجعلون متطلباتهم وتوقعاتهم واضحة.

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يستخدم الأشخاص ذوو الشخصية الاستراتيجية في تحديد الأهداف الموارد المتاحة أثناء تحديد الأهداف، بما في ذلك برنامج للتخطيط الاستراتيجي ونماذج مثل تحديد الأهداف و قوالب الإنتاجية لتقليل استهلاك الوقت وتعزيز الكفاءة.

ومع ذلك، قد يجدون صعوبة في تحفيز فريقهم وموظفيهم. ويرجع ذلك إلى أنهم يضعون أهدافًا صغيرة ومحددة لا تنقل الصورة الأكبر في كثير من الأحيان.

التواصل مع الآخرين

يتسم القادة من أصحاب الشخصية الاستراتيجية ذات الشخصية القوية والمنظمة بالتركيز الشديد على المهام. فهم يؤمنون باتباع المواعيد النهائية وتسليم المهام في الوقت المحدد. كما أنهم يرغبون في إنجاز جميع المهام بمعايير عالية، وسوف يستدعون أعضاء الفريق إذا لم يكن عملهم على المستوى المطلوب.

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يؤمنون بتعزيز التواصل المفتوح والشفاف ويعطون الأولوية لأسلوب واضح ومتسق. وهذا يساعدهم على إقامة علاقات حقيقية مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة.

ومع ذلك، فإن النهج المباشر قد يجعل القادة من أصحاب الشخصية الواضحة والمباشرة يبدون متسلطين ومتعجرفين لبعض أعضاء الفريق الحساسين. لذلك، من الضروري استخدام استراتيجيات إدارة الفريق ونصائح لضمان حل أي مشاكل محتملة على الفور.

تنمية المهارات القيادية

في حين أن الأشخاص الذين يتمتعون بشخصيات ESTJ يمتلكون بالفعل العديد من المهارات القيادية القوية، إلا أن هناك مهارات محددة يحتاجون إلى تطويرها. وتشمل هذه المهارات ما يلي:

مشاركة الأهداف الشاملة مشاركة الأهداف الشاملة

بينما يقدّر أصحاب الشخصيات ذات الشخصية السوية (ESTJ) المهام والأهداف الأصغر حجماً والقابلة للإدارة، فإن العديد من الأشخاص يقدّرون العكس. فمعرفة الرؤية الأكبر والنهائية تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم في العمل.

ولذلك، من الضروري مشاركة السبب عند مشاركة ماذا. إن إبلاغ الفريق بكيفية مساهمة مهمة معينة في تحقيق الرؤية الأكبر يحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.

تقديم التعزيز والثناء المناسبين

يساعد تعلم الثناء على الفريق وتقديم التعزيز الإيجابي على تحفيز أعضاء الفريق. إن شكرهم على عملهم الجاد والاعتراف بالتزامهم أمر بالغ الأهمية.

إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، فإليك نصيحة مفيدة من فوربس مقال، "يجب عليك الثناء على العملية التي تؤدي إلى الأداء. إذا كانت هناك معايير واضحة، يمكنك الثناء على الأشخاص بشكل أكثر إنتاجية."

تفهُّم ظروف الآخرين

يميل القادة من أصحاب الشخصية الاستراتيجية إلى إصدار الأحكام. لذا، إذا كان أداء شخص ما لا يرقى إلى معاييرهم، فقد يكونون مفرطين في الانتقاد. ومع ذلك، من الضروري فهم ظروفهم والسعي للحصول على مزيد من المعلومات قبل تكوين رأي. سيساعدهم ذلك على التواصل بشكل أفضل مع فريقهم.

نقاط القوة والضعف في القائد صاحب الشخصية الاستراتيجية في العمل

كما هو الحال مع أي نوع آخر من الشخصيات، فإن قادة أصحاب الشخصية السوية لديهم أيضًا نقاط قوة ونقاط ضعف. ويساعد فهمها على تحسين القيادة والتغلب على التحديات.

### نقاط القوة في نمط القيادة لدى القادة من أصحاب الشخصية السوية

تتضمن بعض نقاط القوة في قيادة أصحاب الشخصية السوية الشخصية (ESTJ) ما يلي:

الكفاءة

إن أصحاب هذه الشخصية هم قادة بالفطرة ملتزمون بتحسين العمليات وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية. فهم بارعون في تبسيط العمليات، وتحديد أوجه القصور، وتنفيذ الحلول الاستراتيجية لتعزيز الإنتاجية.

تسمح لهم عقليتهم المنظمة بإنشاء تدفقات عمل واضحة المعالم، مما يضمن تنفيذ المهام بسلاسة وتحقيق الأهداف في المواعيد النهائية. علاوة على ذلك، فهم يعرفون كيفية تحديد أولويات المهام وتحديد المسؤوليات العاجلة والمهمة، مما يسمح لهم بتخصيص الموارد بحكمة.

الدقة

الدقة هي السمة المميزة لقيادة أصحاب الشخصية السليمة. فهي تعكس التزام أصحاب هذه الشخصية باتخاذ قرارات مدروسة ودقيقة. فهم يتفوقون في جمع وتحليل المعلومات ذات الصلة. ويستند اتخاذهم للقرارات إلى البيانات التي تم جمعها، مما يقلل من فرص ارتكاب الأخطاء.

ويساعد تفانيهم في الدقة ورفضهم للتنازل عن جودة القرارات على تعزيز الثقة بين أعضاء فريقهم وأصحاب المصلحة.

التفاني

إن إعطاء 100٪ في كل ما يقومون به هو أمر طبيعي مثل التنفس بالنسبة لأصحاب الشخصية الاستراتيجية. سواء كان بناء فريق متعدد الوظائف أو التصدي للتحديات بشكل مباشر، فهم ملتزمون بشكل ثابت بتحقيق أفضل النتائج.

يمكن للناس الاعتماد عليهم في التمسك برؤية المنظمة وقواعدها ومساعدة الآخرين على فعل الشيء نفسه. فهم يلهمون ثقافة العمل الجاد والمثابرة والتحسين المستمر.

النزاهة

يعمل أصحاب الشخصية المتكاملة (ESTJs) ببوصلة أخلاقية قوية ونزاهة. فهم يحترمون السلطة ويتبعون الأوامر حرفياً. فهم دائمًا ما يوائمون أفعالهم مع القيم ويحافظون على الاتساق بين الأقوال والأفعال.

وهذا يساعد على ضمان شعور المنظمة والفريق بالاحترام والواجب تجاه بعضهم البعض.

صاحب إرادة قوية

يمتلك أصحاب هذه الشخصية إرادة قوية وقدرة على متابعة المهمة بلا هوادة. فهم لا يتخلون عن معتقداتهم دون دليل واضح. يُظهرون إصراراً في مواجهة التحديات ويتغلبون عليها بقناعة.

مباشرة وصادقة

يقدّر القادة من أصحاب الشخصية السليمة (ESTJ) الحقائق والأدلة أكثر من الأفكار المجردة. لذا، فهم يعتبرون البيانات في غاية الأهمية. كما أن أسلوبهم في التواصل مباشر وصادق، مما يضمن عدم الغموض.

تساعد هذه الصراحة في تعزيز بيئة يزدهر فيها الانفتاح والصدق. وكقائد، فإنهم يقدمون ملاحظات بناءة ويوصلون التوقعات.

المنظمون

مع موهبة فطرية في التنظيم، يسعى قادة ENTJ إلى جعل محيطهم منظمًا ومنظمًا قدر الإمكان. فهم يتفوقون في إنشاء أنظمة وعمليات واضحة المعالم، بدءًا من تخطيط المشاريع إلى تنسيق الفريق.

فهم يخلقون النظام من خلال إنشاء أدوار وقواعد واضحة وتوزيع المهام بشكل عادل. يساعد النهج المنظم على تنفيذ المهام بكفاءة، واستخدام مواردهم بفعالية، وتحقيق أهداف دقيقة.

نقاط الضعف

على الرغم من أن نقاط القوة المذكورة أعلاه تجعل من أصحاب الشخصية الاستراتيجية الشخصية قادة رائعين، إلا أنها قد تشكل تحديات كبيرة إذا لم يتم العمل عليها. وتشمل بعضًا منها:

عدم المرونة

يتّبع أصحاب هذا النوع من أصحاب الشخصية السوية (ESTJ) القواعد ويلتزمون باتباع الطريقة التقليدية في القيام بالأمور. وهذا يمكن أن يجعلهم جامدين وغير مرنين. لذلك، عندما يقدم شخص ما أساليب أفضل أو مبتكرة، قد يجدون صعوبة في قبولها.

يمكن أن يؤثر هذا التصلب على قدرتهم على الإبداع والانفتاح، حيث قد يشعرون أن تجربة شيء غير مثبت وجديد قد يعرضهم للخطر.

الكمالية

كما يؤدي سعي أصحاب الشخصية الاستراتيجية إلى التميز إلى الميل نحو الكمال. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر والإرهاق المحتمل والإحجام عن تفويض المهام.

إن تحقيق التوازن بين الحفاظ على معايير عالية وإدراك الحاجة إلى المرونة أمر ضروري لخلق بيئة عمل صحية.

إصدار الأحكام

القادة الذين يتسمون بـ ESTJ مدفوعين بإحساسهم القوي بالقيم والمعتقدات. ومع ذلك، غالبًا ما ينسون أن معتقداتهم قد لا تكون بالضرورة معتقدات فريقهم. لذلك، قد يحكمون على الأشخاص الذين يختارون طرقاً غير تقليدية وجديدة لتحقيق النتائج.

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤثر ذلك على معنويات الفريق وتعاونه. ولهذا السبب فإن الانفتاح على الآراء والأساليب المختلفة أمر بالغ الأهمية.

مقاومة التغيير

من التحديات الملحوظة الأخرى التي تواجه القادة من أصحاب الشخصية السوية الاستراتيجية هي مقاومة التغيير. فهم يفضلون الاستقرار والروتين الراسخ على الظروف الجديدة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الركود وتقليل الإنتاجية.

للتغلب على هذا التحدي، يجب أن يركزوا على تنمية عقلية القدرة على التكيف، وفهم فوائد التغييرات، والتحلي بالمرونة في استراتيجيات القيادة .

غير مرتاح للتعبير عن المشاعر

غالباً ما لا يشعر القادة من أصحاب الشخصية الاستراتيجية (ESTJ) بالراحة في التعبير عن المشاعر والتعامل معها لأنهم يعطون الأولوية للمنطق والموضوعية. وهذا يمكن أن يجعلهم يبدون قساة وغير مهتمين. كما أن انخفاض معدل الذكاء هذا يخلق سوء فهم ويجعلهم يعتقدون أن التعبير عن المشاعر هو نقطة ضعف.

من الضروري تطوير مهارات التواصل لمعالجة المخاوف العاطفية داخل الفريق وتعزيز ثقافة تقدر العقلانية والتعبير العاطفي.

## كيفية التغلب على التحديات وتنفيذ استراتيجيات القيادة

يصبح التغلب على التحديات أسهل مع الأدوات المناسبة والخطة الاستراتيجية والموقف المرن. وبينما يمكنك إدارة العديد منها من خلال بعض التغييرات السلوكية، فإنك تحتاج إلى أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp لحل تحديات أخرى.

ClickUp هي واحدة من أفضل أدوات إدارة المشاريع . يساعدك ClickUp على الحفاظ على الإنتاجية، وإدارة مشاريع متعددة، وتتبع التقدم المحرز، وتحقيق الأهداف في الوقت المحدد - كل ذلك على منصة واحدة.

فيما يلي بعض استراتيجيات القيادة التي يمكن أن تساعدك في إتقان قيادة ESTJ:

تحديد الرؤية

تحديد الرؤية وتوصيلها أمر ضروري لتعزيز تعاون الفريق وتحفيزه. استخدم ClickUp Goals لتقسيم المهام بناءً على الأولويات.

تعيين الأهداف وتنظيمها باستخدام مجلدات سهلة الاستخدام في ClickUp Goals

فهي تمكنهم من وضع أهداف قابلة للقياس والتحقيق، وأتمتة تتبع التقدم المحرز والبقاء على الجدول الزمني مع ربطها بالرؤية. تتيح لهم الميزة مشاركة الأهداف مع أعضاء فريقهم وأصحاب المصلحة المعنيين. والأكثر من ذلك، يمكنهم إعداد المهام على أساس يومي وأسبوعي وشهري وربع سنوي.

استيعاب الآخرين

يشكّل أصحاب الشخصية الاستراتيجية في العمل ما يقرب من 9% من السكان. لذا، في مكان العمل، قد يعملون مع زملائهم من أصحاب الشخصيات ذات الشخصية السوية (ESTJs)، ولكنهم يعملون أيضًا مع أشخاص من أنماط شخصية أخرى.

ويميل أصحاب هذه الشخصية إلى رفض وجهات نظر الآخرين إذا كانوا يعتقدون أنهم أقل كفاءة وفعالية. وعلى المدى الطويل، يولد هذا الأمر سوء الفهم والاستياء. لذلك، فإن التعاطف وفهم وجهات النظر وأساليب التفكير الأخرى أمر بالغ الأهمية.

إدراك أن الناس يفكرون ويتصرفون بطرق مختلفة. وفي معظم الأحيان، تستحق هذه الآراء الفهم والاستماع إليها.

تواصل مع فريقك

هذا امتداد للنقطة السابقة. التواصل الصحي أمر بالغ الأهمية لنجاح الفريق. وفي حين أن التواصل الصادق والمباشر هو موطن قوة أصحاب الشخصية السليمة والمباشرة إلا أن التواصل مع فريقهم يتطلب أكثر من ذلك.

اتصل بأعضاء فريقك باستخدام طريقة عرض الدردشة في ClickUp

هنا حيث انقر فوق للفرق يمكن أن يساعدك. يمكن للقادة الذين يعملون في مجال التخطيط الاستراتيجي أن يسرّعوا من وتيرة مشاريعهم، ويستخدموا الأتمتة لزيادة الكفاءة والتخطيط وتحديد الأولويات بفعالية.

يمكنهم مشاركة التحديثات والتعاون بسلاسة مع فريقهم باستخدام طريقة عرض الدردشة في ClickUp. علاوة على ذلك، يمكنهم استخدام ClickUp Whiteboard لعقد جلسات عصف ذهني مع فريقهم وفهم وجهة نظرهم.

ضع توقعات واقعية

يحافظ القادة من أصحاب الشخصية الاستراتيجية على معايير عالية فيما يتعلق بجودة العمل. فهم يضعون أهدافًا طموحة لأنفسهم ولزملائهم. وفي حين أن هذه الطريقة قد تبدو طريقة ممتازة لضمان جودة العمل، إلا أنها تؤدي أيضًا إلى خيبة الأمل.

كما أنها تؤثر على قدرتهم على التفويض. من المهم أن تتذكر أنه لا يمكن للجميع الأداء بنفس المستوى. يستغرق بعض الأشخاص وقتًا أطول لتعلم مهارة ما، بينما يستغرق البعض الآخر وقتًا أقل.

إن أخذ خطوة إلى الوراء وإدراك ذلك يمكن أن يساعدهم على الأداء بشكل أفضل وأن يكونوا أكثر صبرًا مع الآخرين.

كن منفتحًا على الابتكار

الابتكار هو الثابت الوحيد في العالم - من الضروري أن تكون منفتحًا على التغيير. وفي حين أن أصحاب الشخصية السوية الاستراتيجية يعانون من التغيير، فإن تنمية عقلية القدرة على التكيف يمكن أن تساعدهم. استخدام أدوات مثل ClickUp Brain يمكن أن يساعدهم أيضًا على تبني الابتكار.

يمكن أن يساعدهم ClickUp Brain، وهو أول ذكاء اصطناعي على الإطلاق يربط بين مشاريعك ووثائقك وأفرادك ومعارف شركتك، على تعزيز الابتكار والإنتاجية.

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يعمل على تعزيز الابتكار من خلال إنشاء محتوى فريد وتحديد الخطوات التالية لأي مشروع وتقديم إجابات سياقية.

يمكنك أيضاً استخدام قوالب مثل ClickUp's قالب إدارة الأفكار الابتكارية . يساعد القالب على إدارة الأفكار الجديدة المتعددة وتنظيمها وتتبعها في الوقت الفعلي.

### تطوير مهارات حل النزاعات

يواجه أصحاب الشخصية الاستراتيجية في العمل صعوبة في التعبير عن المشاعر وفهم الآخرين. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى حدوث نزاعات عندما يعملون في مساحة تعاونية. ولمعالجة ذلك، يمكنهم تطوير مهارات حل النزاعات مع بعض الممارسة.

احتضان المشاعر وفهم أنها تلعب دورًا أساسيًا في حياتنا. إن تطوير الذكاء العاطفي، وتعزيز التواصل المفتوح حول المشاعر، وإدراك أهمية التعاطف، يتيح لهم خلق أسلوب قيادة متوازن.

يمكن أن تساعدهم هذه المهارات على إظهار التضامن مع الآخرين وتحقيق التوازن بين العاطفة والمنطق.

التوازن بين العمل والرفاهية

تتمثل أعظم نقاط القوة والضعف لدى أصحاب الشخصية الاستراتيجية في التزامهم الثابت بالتميز. وفي حين أن ذلك يمكن أن يساعدهم على النجاح، إلا أنه يمكن أن يصبح أيضًا سببًا في إهمالهم لرفاهيتهم.

إن الإدارة الفعالة للوقت، ووضع توقعات واقعية للعمل، وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية هي أمور ضرورية للحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة. كما يمكن للقادة من أصحاب الشخصية السليمة أن يعززوا قيادتهم من خلال إدراك أهمية الرفاهية الشخصية.

التفويض بفعالية

يعاني العديد من الأشخاص الذين يتمتعون بنوع شخصية ESTJ من صعوبة في التفويض. فهم يعتقدون أنه إذا كان بإمكانهم القيام بشيء ما، فيجب عليهم القيام به. ومع ذلك، فإن القيام بكل شيء بمفردهم يمكن أن يمنعهم من النجاح.

فرغبتهم في تحقيق الكمال قد تمنعهم من التفويض، ولكن هذا الأمر ضروري. استخدام أداة متقدمة مثل انقر فوق المهام لتنظيم المشاريع والتعاون في المشاريع يضمن تحديد أولويات التفويض. قم بتعيين التعليقات كعناصر إجراء، وتصور عملك في طرق عرض مختلفة، وابقَ على المسار الصحيح مع المهام المتكررة، والمزيد مع المهام.

تحقق من تقدمك وتواريخ الاستحقاق على ClickUp

يوفر ClickUp أيضًا أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص يمكن للمستخدمين تخصيصها حسب تفضيلاتهم. يتيح ذلك رؤية أكبر لنقاط قوة فريقهم وتقدمهم، مما يساعدهم على تفويض المهام بشكل أكثر فعالية.

## استفد من قوة القيادة الاستراتيجية مع ClickUp

يلتزم القادة من أصحاب الشخصية الاستراتيجية بالفعالية والدقة والنزاهة. فهم يؤمنون بالنظام والهيكلية والتقاليد. ويساعدهم فهم أسلوب القيادة لدى أصحاب الشخصية القيادية من أصحاب الشخصية السوية (ESTJ) على تسخير نقاط القوة هذه والتميز مهنياً.

ومع ذلك، تذكر أن أنواع شخصية MBTI ليست مطلقة. فقد يكون لديك سمات وجوانب أخرى لشخصيتك غير تلك التي حددها الاختبار.

تعمل الاستفادة من أدوات مثل ClickUp على تحسين استراتيجياتك وتبسيط العمليات وضمان عمل فريقك بكفاءة.

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أسئلة

ما هو نوع القيادة من نوع ESTJ؟

نوع ESTJ هو أحد أنواع الشخصية الستة عشر التي حددها مؤشر MBTI. وهو يرمز إلى الانبساطية والاستشعار والتفكير والحكم. وتشمل السمات الشائعة للنوع القيادي من نوع ESTJ التواصل الاجتماعي والعملية والمنطقية في اتخاذ القرارات وتفضيل التنظيم.

ما هو المميز في شخصية ESTJ؟

يُعرف أصحاب هذه الشخصية بمهاراتهم التنظيمية القوية وكفاءتهم والتزامهم بالتميز. وهم قادة بالفطرة نظراً لقدرتهم على وضع أهداف واضحة، واتخاذ قرارات منطقية، والموثوقية.

ما هي نقاط الضعف لدى أصحاب الشخصية الاستراتيجية؟

غالبًا ما يكون أصحاب هذه الشخصية مثاليين، ويصدرون الأحكام، ويقاومون التغيير. وقد يواجهون أيضاً صعوبة في التعبير عن مشاعرهم.