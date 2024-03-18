تآزر الفريق: العناصر الرئيسية، والتحديات، واستراتيجيات التنفيذ

تآزر الفريق يجب أن يكون أحد أكثر الكلمات الطنانة استخدامًا في مجال الأعمال اليوم. وفي حين أن معظمنا يفهم هذا المفهوم بشكل غامض، إلا أننا قد لا نزال نكافح لتحويله إلى استراتيجيات عمل قابلة للتنفيذ.

ومع ذلك، فإن تآزر الفريق هو أكثر من مجرد كلمة طنانة. إنه لا يتعلق فقط بالعمل معًا في تناغم، بل يتعلق أيضًا بالاستفادة من تعاون الفريق للحصول على أفضل مخرجات جماعية.

وقد اكتسب هذا المفهوم زخمًا أكبر في البيئات التي تتطلب الكثير من المتطلبات مثل إدارة المشاريع أو تخطيط الموارد البشرية، حيث يعد وجود رؤية مشتركة أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة الفرق على الشعور بالتمكين وتجاوز التحديات المشتركة من خلال اتخاذ قرارات أكثر اتساقًا.

سنكشف في هذه المقالة عن المفاهيم المختلفة المتعلقة بتآزر الفريق ونقدم لك:

العناصر المتنوعة التي تساهم في تآزر الفريق

التحديات اليومية التي يجب الانتباه إليها

خطوات بناء تآزر الفريق الناجح

الدور الحاسم لتآزر الفريق في مكان العمل

نشأ المصطلح التآزر من الكلمة اللاتينية Synergia التي تعني التعاون. و Synergy مشتق كذلك من الكلمة اليونانية sunergos التي تعني العمل معًا. وفي سياق الأعمال التجارية، تشير الكلمة إلى تعاون أعضاء الفريق لخلق شيء أكثر قيمة من جهودهم الفردية. ومن وجهة نظر أكثر عملية، يستلزم ذلك أنشطة مثل:

تقييم نقاط القوة والضعف لدى كل عضو في الفريق

إيجاد طرق لتعويض أوجه القصور لدى كل عضو من أعضاء الفريق

بناء قنوات اتصال شفافة

تعزيز العمل الجماعي الفعال ضمن الفرق متعددة الوظائف من خلال تدفقات عمل متماسكة ومترابطة

يمكن فهم تآزر الفريق بشكل أفضل من منظور أي فريق رياضي - فليست المهارات والقدرات الفردية للاعبين هي المهمة، بل كيفية عمل الفريق في انسجام تام لتحقيق الفوز. ⚽

الفرق بين العمل الجماعي وتآزر الفريق

إذا كان تآزر الفريق يشبه كثيرًا العمل الجماعي، فهذا لسبب وجيه. يعتبر العمل الجماعي جزء لا يتجزأ من تآزر الفريق، وهو يمثل فعلالعمل_ معًا. ومع ذلك، فإن التآزر هو المفهوم الأوسع نطاقًا للتعاون الذي يصل إلى أقصى إمكاناته. فكر في العمل الجماعي على أنه ركض ماراثون وتآزر الفريق على أنه عبور خط النهاية. 🏃

يمكنك أيضًا ملاحظة الفرق من حيث التواصل الجماعي. في حين أن العمل الجماعي يتطلب ممارسات تواصل فعالة، فإن تآزر الفريق يستلزم معرفة راسخة بتواصل كل عضو في الفريق و أساليب العمل لضمان سلاسة التعاون وإنجاز الأهداف.

نصيحة احترافية: تلعب جودة توثيق الفريق والتواصل وإدارة المعرفة دورًا رئيسيًا في تسهيل التآزر داخل الفرق. لهذا السبب نوصي باستخدام نموذج مستندات فريق ClickUp Team Docs لإنشاء هيكل عظمي قابل للتكيف لعمليات فريقك وأهدافه وأساليب عمله مجانًا! 💗

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التآزر الإيجابي مقابل التآزر السلبي

نوع التآزر الذي ناقشناه أعلاه هو التآزر الإيجابي بشكل أساسي. ويحدث عندما يعمل الفريق ككل بشكل أفضل مما يعمل أعضاؤه بمفردهم.

ومع ذلك، يمكن أن يكون تآزر الفريق سلبيًا أيضًا. ويحدث التآزر السلبي عندما لا يعمل الفريق بشكل جيد على الرغم من كون أعضائه أفرادًا أكفاء. إليك ملخص مقارن لكل نوع من هذه الأنواع:

التآزر الإيجابي للفريق التآزر الإيجابي للفريق التآزر السلبي للفريق شعور الفريق تعزز الفرق ديناميكية الفريق الإيجابية حيث يشعر كل عضو فيها بأنه مسموع ومفهوم ومقدر قد يشعر أعضاء الفريق بأنهم غير مسموعين أو يساء فهمهم أو لا يتم تقديرهم بسبب النزاعات أو سوء التواصل أو عوامل أخرى ثقافة العمل بيئة عمل إيجابية حيث يفهم الجميع أدوارهم بوضوح ويؤمنون بقدرتهم على تحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون الفعال بيئة عمل سامة حيث يؤدي عدم وضوح الأدوار والمهام إلى انخفاض جودة المخرجات إدارة الموارد والكفاءة يعتمد أعضاء الفريق على خبرات بعضهم البعض لتجنب تكرار العمل وإنجاز المهام بشكل أسرع عدم توافق الفرق وتميل إلى إهدار الموارد في أعمال غير منتجة

4 عناصر رئيسية تساهم في تآزر الفريق

يعتمد التآزر الإيجابي للفريق بشكل كبير على العمل الجماعي والقيادة القوية. بصفتك قائد فريق أو مدير موارد بشرية، تحتاج إلى فهم العناصر الأربعة الرئيسية التي تقود الفرق في نهاية المطاف إلى التعاون بفعالية

1. الثقة والاحترام المتبادل لكل عضو من أعضاء الفريق

يعتمد النجاح العام لأي فريق على الثقة والاحترام المتبادل بين أعضائه لبعضهم البعض. يجب أن يؤمنوا بقدراتهم الجماعية وأن يعترفوا بالمهارات والمدخلات التي يجلبها كل عضو من أعضاء الفريق إلى طاولة العمل.

يجب على القيادة أن تتخذ خطوات لجعل أعضاء الفريق يشعرون بالتقدير والأمان النفسي في مكان العمل، خاصةً إذا كانوا من خلفيات مختلفة. وهذا يساعدهم على الشعور بالراحة في مشاركة الأفكار ودعم أعضاء الفريق الآخرين و تحمل المخاطر المؤيدة للفريق .

2. التواصل الواضح والاستماع الفعال

إن التواصل المفتوح هو جوهر تآزر الفريق - فهو يعزز التفاهم المتبادل وحل المشاكل بشكل تعاوني. من خلال تشجيع الحوار المفتوح بين أعضاء الفريق، يمكنك استخدام التغذية الراجعة المستمرة للجودة المستقبلية و تحسينات العملية . ويؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل النزاعات وتعزيز ثقافة الفريق الإيجابية حيث يشعر الجميع بالاندماج.

3. مجموعات المهارات التكميلية

ما هو العنصر الأكثر أهمية في تآزر الفريق؟ التنوع في مجموعة المهارات.

أعضاء الفريق من ذوي المهارات والتخصصات المختلفة يكملون بعضهم البعض في المشاريع. فكّر كيف يتعاون مديرو المنتجات مع المهندسين أو المسوقين قبل إطلاق المنتج - يمكن أن تؤدي وجهات نظرهم المتنوعة إلى فوائد تآزرية مثل الحلول المبتكرة و تعزيز الإنتاجية ، اعتمادًا على المزيج الفريد من المهارات المهنية والشخصية.

نصيحة: هل تتطلع إلى إنشاء فريق مبتكر يتمتع بقدر أكبر من الإبداع والتآزر؟ استخدم نموذج مصفوفة قدرات ClickUp لتعيين القدرات الأساسية لفريقك، وتحديد الثغرات في المهارات، وتخطيط التدريب، وتوجيه الأقران، وأهداف التوظيف. يمكنك أيضًا استخدامه لتخصيص المهام بناءً على نقاط قوة كل عضو وتقليل أوجه القصور. 💪

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4. الأهداف المشتركة لمشاركة الموظفين وتحفيزهم

يمكن أن يؤدي التوافق نحو هدف مشترك إلى تعزيز تآزر الفريق لأنه يعزز الوحدة ويعزز الالتزام الشخصي للموظف تجاه ما يمكن تحقيقه. حافظ على مشاركة الفرق في نفس الرؤية وشاهدهم يتعاونون بكفاءة أكبر ويواصلون العمل على نفس المسار.

ما الذي يسبب فرق العمل غير المترابطة؟ التحديات التي يجب الانتباه لها

فيما يلي ستة تحديات شائعة تخلق فرقاً غير مترابطة وتؤدي إلى تآزر الفريق بشكل سلبي:

التواصل غير الفعال: يمكن أن يؤدي الافتقار إلى التواصل الفعال إلى أخطاء مزعجة وارتباك وتوتر داخل الفرق انعدام الثقة: بدون الثقة، سيتردد أعضاء الفريق في مشاركة الأفكار وتفويض المهام الضرورية، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة وإعاقة تقدم المشروع عدم تحديد الأهداف: من الصعب تطوير تآزر الفريق إذا لم يكن لدى أعضاء الفريق وضوح في الأهداف. ويؤدي ذلك إلى عدم التوافق في جهودهم القيادة الضعيفة: غالبًا ما يتسبب القادة غير الأكفاء في تسرب التوتر إلى فرقهم ويتسببون في نقص الحافز مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية عوائق التنوع: يمكن لفريق العمل المتنوع أن يحسّن التآزر بين أعضاء الفريق عند التوافق. ومع ذلك، فإن الاختلافات المتكررة في وجهات النظر وأساليب العمل قد تؤدي إلى سوء الفهم والنزاعات التي لم يتم حلها مقاومة التغيير: يتم اختبار قوة تآزر الفريق عند التكيف مع التغييرات. فالمجموعة التي تبدي مقاومة للتغيير تؤخر أو تعرض نجاحها للخطر

لحسن الحظ، يمكنك التغلب على هذه التحديات بسهولة باستخدام أفضل ممارسات واستراتيجيات تآزر الفريق والتي يتم شرحها في القسم التالي.

كيفية خلق تآزر الفريق: 5 خطوات أساسية

تساهم المهارات الشخصية للفريق، مثل الاستماع النشط، وحل المشكلات، وتقديم الملاحظات البناءة، بشكل كبير في بناء التآزر الإيجابي على المدى الطويل. يجب عليك أيضًا الاهتمام بالجوانب القيادية مثل التفويض في الوقت المناسب، وإدارة الوقت، ووضع الاستراتيجيات، وتنظيم العمل من أجل العمل الجماعي الفعال.

دعنا نلقي نظرة على أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي ستساعدك في بناء التآزر لأي فريق. لقد قمنا بتقسيم العملية إلى خمس خطوات قابلة للتنفيذ أدناه: 🌸

الخطوة 1: بناء قنوات اتصال واضحة

لتحقيق النجاح من خلال الجهود التعاونية، تحتاج أولاً إلى ضمان وجود قنوات اتصال واضحة داخل الفريق. يجب عليك يجب أن يكون فريقك على دراية بالتسلسل الهرمي للاتصالات ومعرفة متى وأين وأين ومن_ للتواصل. بالإضافة إلى ذلك، دع موظفيك يلاحظون ما يجب مناقشته شخصيًا مقابل ما يجب مناقشته عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة بناءً على عناصر مثل الإلحاح والموضوع.

ابدأ ببناء مهارات تواصل قوية داخل فريق عملك بثلاث طرق بسيطة:

تشجيع الاستماع النشط: لن ينجح تآزر الفريق إلا إذا أدرك أعضاء الفريق أن الجميع يستحق أن يُستمع إليه. ولضمان مشاركة جميع أعضاء الفريق لأفكارهم، أعط الأولوية للتواصل ثنائي الاتجاه، مع التركيز على الاستماع النشط والإدراك والحساسية الثقافية إتاحة الفرص للتغذية الراجعة: تحسين التعاون من خلال تشجيع ثقافة التغذية الراجعة الإيجابية ثنائية الاتجاه. وهذا يعزز الشفافية في التواصل، والانفتاح لتبني ممارسات أفضل، ويجعل الجميع يشعرون بأن صوتهم مهم، بغض النظر عن مناصبهم استخدام مصفوفة RACI: تشير مصفوفة RACI إلى المسؤول، والمسؤول، والمستشار، والمستشار، والمطلع وتستخدم هذه المصفوفة لتحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق وبناء المساءلة وتجنب سوء التواصل. يمكنك استخدامClickUp RACI قالب تخطيط RACI للبدء

استخدم قالب ClickUp Communications RACI Chart لتعيين الأدوار والمسؤوليات للموظفين من فرق العمل المختلفة دون أي لبس

استخدام ClickUp لتخصيص قنوات الاتصال

لتبسيط التواصل داخل فريقك وتجنب التنقل بين أدوات متعددة، اعتمد على انقر فوق كل شيء في واحد منصة لإدارة المشاريع التي تتيح لفرق المشروع التفاعل والتعاون والاحتفال بالإنجازات من مركز مركزي. 🎯

الاستفادة من عرض دردشة ClickUp كقناة اتصال رئيسية! فهي تتيح للفريق بأكمله مشاركة التحديثات، وربط الموارد، و التعاون بسلاسة في الوقت الفعلي من أي جهاز. استخدم هذه الميزة سهلة الاستخدام من أجل:

وضع علامة على أعضاء فريق محددين في المحادثات لضمان تلقيهم التحديثات

استخدام الإشارات والرموز التعبيرية للصراخ ومساعدة أعضاء الفريق على الشعور بالتقدير

أرفق روابط للتواصل الفعال والإحالة المرجعية

قم بتضمين قوائم نقطية أو كتل أو لافتات للتواصل المرئي الواضح

إضافة أعضاء الفريق إلى المناقشات والتعاون في مكان واحد باستخدام ClickUp

يمكنك دمج ClickUp مع منصات مثل مايكروسوفت تيمز , سلاك و جيميل للحفاظ على مركزية جميع اتصالاتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفريقك أيضًا الاستفادة من وظائف أخرى مثل:

الموارد البشرية و قوالب خطة التواصل ClickUp AI لإنشاء رسائل بريد إلكتروني سريعة وتلخيص المناقشات



الخطوة 2: تعزيز التعاون من خلال التخطيط والعصف الذهني

إن مجرد إخبار أعضاء فريقك بالعمل معًا ليس أمرًا مشجعًا للغاية - فتعزيز التعاون الجماعي يتطلب تنظيمًا. قبل أي مشروع تعاوني، عقد جلسات عصف ذهني قبل أي مشروع تعاوني، عقد جلسات عصف ذهني للدعوة إلى مناقشات بناءة وخلافات محتملة. سيؤدي ذلك إلى تحفيز الفريق لتوليد أفكار وحلول جديدة معًا بدلًا من إطالة أمد المشاكل والصراعات.

يجب عليك أيضًا أن تكون نموذجًا للسلوك الذي تريد أن تراه في فريقك. فالجميع يتطلع إلى قائد الفريق، لذا إذا واصلت تشجيعك على الإبداع المشترك والانفتاح، فسيحذو فريقك حذوك.

لتحسين التعاون، زوّد فريقك بما يلي:

كليك أب السبورات البيضاء ، لوحة رقمية لجلسات العصف الذهني

الخرائط الذهنية ، مثالية لتصميم سير عمل الفريق المترابط

تتيح لك أدوات ClickUp هذه استخدام الرسوم البيانية والمخططات والأشكال والملاحظات اللاصقة، مما يعزز مشاركة الأفكار الإبداعية في الوقت الفعلي من خلال الرسم والخربشة والتخطيط الانسيابي وإضافة الصور أو ملفات الوسائط. 🎨

قم بالعصف الذهني ووضع الاستراتيجيات والتعاون البصري مع فريقك بالكامل في ClickUp

الجزء الأفضل؟ الجميع مُرحّب بهم للمشاركة، بغض النظر عن موقعهم، حيث أن لوحات ClickUp البيضاء مصممة لجميع الفرق - سواء كانت مختلطة أو عن بُعد أو في الموقع.

الخطوة 3: توضيح معايير المجموعة لتحقيق التآزر

تشير معايير المجموعة إلى القواعد غير المعلنة التي يجب على فريقك ممارستها عند العمل معًا لتحقيق التآزر. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي حضور الاجتماعات في الوقت المحدد أو مشاركة أهدافهم الأسبوعية صباح كل يوم اثنين.

لست مضطرًا إلى وضع معايير المجموعة بشكل استباقي، حيث أنها في معظم الحالات تتطور بشكل طبيعي. ما يمكنك القيام به هو التحقق منها من وقت لآخر لتجنب الممارسات غير المرغوب فيها التي تخلق ممارسات سلبية ديناميكيات المجموعة .

المشكلة في معظم قواعد المجموعة هي أنها قواعد غير مكتوبة. لذا، هناك ممارسة جيدة أخرى هي أن تكون هذه القواعد غير المعلنة مكتوبة في مكان يسهل الوصول إليه، مما يؤدي إلى تعاون أكثر سلاسة في الفريق.

أفضل طريقة للتخلص من التخمين وإبقاء جميع قواعد المجموعة متاحة هي تدوينها في مستند قابل للمشاركة. الذكاء الاصطناعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي مستندات ClickUp هو الحل المثالي هنا - فهو يتيح لك إنشاء مستندات بصفحات وصفحات فرعية لـ حفظ المعلومات حول إجراءات التشغيل الموحدة للفريق والتعليمات والتوقعات منظمة بدقة. يمكنك إنشاء جداول، وإرفاق الملفات، وإضافة صور لسياق إضافي. 🖼️

إنشاء مستندات قابلة للمشاركة بسهولة وتحريرها كفريق واحد في ClickUp

تدعم المستندات تعاون الفريق من خلال التحرير في الوقت الفعلي. لذا، يمكنك تشجيع أعضاء الفريق على إنشاء معايير جماعية متسقة. إذا كان هناك أي شيء غير واضح، يمكنهم ترك تعليق في المستند والإشارة إلى الأعضاء الآخرين للحصول على رد مباشر.

الخطوة 4: وضع أهداف جماعية واضحة

إذا كان أعضاء فريقك يتشاركون أهدافًا مشتركة، فسيكون لديهم إحساس واضح بالهدف، مما سيؤثر بشكل إيجابي على أداء الفريق.

يتطلب تحديد أهداف واضحة تفكيرًا نقديًا حول ما تريد تحقيقه، لذا فإن أفضل الممارسات هي البدء بالصورة الكبيرة. حدد مهمة مؤسستك وحدد الأهداف طويلة الأجل وقصيرة الأجل قبل تحديد أهداف محددة للفريق .

لإعطاء فريقك إحساساً واضحاً بالاتجاه, حاول أن تجعل أهدافك ذكية -محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا. وبمجرد تحديد الأهداف، استمر في مراجعتها وتعديلها، وتأكد من أنها ذات صلة بالموضوع.

كما يجب أن تكون أهداف النقر يمكن أن تساعدك الميزة على القيام بكل هذا وأكثر! استخدمها للحفاظ على تركيزك على أهدافك ومراقبتها من خلال تتبع التقدم التلقائي. قم بتجميع الأهداف في مجلدات مخصصة وتصور النسب المئوية لتقدمها في عرض واحد.

وضع أهداف واضحة وتتبعها بسهولة مع التقدم التلقائي في ClickUp

تتيح لك هذه الميزة المفيدة أيضًا تتبع

دورات السرعة

مؤشرات الأداء الرئيسية و OKRs

بطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين

الأهداف العددية والنقدية

يمكنك حتى إضافة أوصاف محددة إلى الأهداف والغايات المجمعة لمساعدة موظفيك على معرفة ما يعمل عليه الجميع وتعزيز أداء الفريق. 📈

الخطوة 5: تعزيز ثقافة الفريق الإيجابية

من المستحيل بناء التآزر في مكان العمل دون تعزيز ثقافة الفريق القوية. وهذا يستلزم خلق جو مثمر وداعم وإيجابي بشكل عام داخل فريقك. يمكنك تشجيع ثقافة إيجابية في مكان العمل والحفاظ عليها من خلال:

أن تكون قدوة إيجابية: بصفتك قائدًا للفريق، يجب عليك إظهار القيم التي تريد أن تراها في مكان العمل. حاول أن تُظهر الاحترام والثقة والإنصاف وغيرها من الصفات التي تسعى شركتك لتحقيقها

بصفتك قائدًا للفريق، يجب عليك إظهار القيم التي تريد أن تراها في مكان العمل. حاول أن تُظهر الاحترام والثقة والإنصاف وغيرها من الصفات التي تسعى شركتك لتحقيقها التعبير عن الامتنان: احتفل بنجاح جهود فريقك المشتركة، ولكن عليك أيضًا أن تعترف بالمساهمات الفردية لجعل موظفيك يشعرون بالتقدير والتحفيز

احتفل بنجاح جهود فريقك المشتركة، ولكن عليك أيضًا أن تعترف بالمساهمات الفردية لجعل موظفيك يشعرون بالتقدير والتحفيز إعطاء الأولوية للرضا الوظيفي: امنح فريقك وقتًا للراحة وتفويض العمل وفقًا لقدراتهم. سيساعد ذلك على الحد من الإرهاق وإبقاء الفرق راضية ومنتجة

نصيحة: قم بتوظيف قالب ثقافة شركة ClickUp لتحديد الأولويات الثقافية لشركتك وتشجيع الجهود المشتركة نحو القيم المشتركة. 🌱

قم بتركيز معلومات وموارد ثقافة شركتك في مساحة واحدة من خلال قالب ClickUp Docs هذا

بناء تآزر الفريق في سيناريوهات مختلفة

مع ظهور أماكن العمل العالمية متعددة الثقافات، من المهم استكشاف ممارسات تآزر الفريق في فرق العمل المتنوعة والبعيدة.

التآزر في فرق العمل المتنوعة

هنا، يتعلق تآزر الفريق بتعزيز التفاهم والاحترام لأعضاء الفريق الذين يقدمون وجهات نظر متنوعة. يتضمن الفريق المتنوع أفرادًا ذوي خلفيات ومهارات وخبرات ومعتقدات مختلفة، وكلها يمكن أن تساهم في الابتكار حل المشاكل مع تحيزات أقل 💡

لا يمكن للفرق المتنوعة أن تحسن تآزر الفريق إلا إذا شجعت التواصل المفتوح و التعاون بين أعضاء الفريق متعدد الوظائف . من المهم التعامل مع النزاعات باحترام متبادل للحفاظ على سير العمل التآزري. لا تخف من استخدام الفكاهة والتفاوض والحلول الوسط للتوصل إلى اتفاق بطريقة مرحة.

التآزر في فرق العمل عن بُعد والفرق الافتراضية

لم تعد الحدود الجغرافية تقف عائقًا في طريق تطوير تآزر الفريق عن بُعد . يمكنك استخدام أدوات ومنصات رقمية مثل ClickUp لـ التعاون مع زملائك في جميع أنحاء العالم. كما ذكرنا من قبل، باستخدام الأداة المناسبة، يمكنك اقتطاع قنوات اتصال واضحة لتعزيز الثقة والتواصل المفتوح والحفاظ على توافق الجميع في العمل.

تآزر الفريق في الفرق الافتراضية يمكن تحسينها بشكل أكبر من خلال أنشطة بناء الفريق المنتظمة و الاجتماعات الافتراضية التي تبقي الجميع على اتصال وتضمن تنسيق سير العمل. 📢

نصيحة: قالب الاتصالات الداخلية لـ ClickUp أداة ممتازة لتبسيط التواصل الشامل في فرق العمل عن بُعد. تساعد طرق العرض والحقول والحالات المخصصة بالإضافة إلى تقويم الاتصالات المدمج في تنظيم المحادثات والإعلانات والمبادرات على مستوى الفريق في مكان واحد. 💃

استخدم نموذج ClickUp للاتصالات الداخلية للإعلان عن الأحداث أو التغييرات لموظفيك

التآزر المؤسسي ودوره في العمليات التجارية

من الكلمات الطنانة الأخرى الشائعة في مجال التآزر هي تآزر الشركات. وقد اكتسبت هذه الكلمة شعبية لأول مرة في التسعينيات عندما استخدمها كبار المديرين التنفيذيين في الشركات والمصرفيين الاستثماريين لتأمين الموافقة على عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة.

يصف التآزر بين الشركات القيمة التي يمكن أن تحققها شركتان من خلال الاندماج، ومن المتوقع أن تكون هذه القيمة أكبر من مجموع قيمهما السوقية الفردية.

يُستخدم هذا المصطلح أيضًا عندما تقوم شركة ما بإعارة أعضاء فريقها إلى شركة أخرى من أجل العمل المشترك بين الشركتين تطوير المنتجات أو البيع المتبادل لأعمال شركة أخرى. ومع ذلك، في الممارسة العملية، يعد التآزر بين الشركتين أمرًا صعب التحقيق حيث يستغرق دمج شركتين مع موظفيهما ومنتجاتهما وأصولهما والتزاماتهما وقتًا وجهدًا كبيرين.

بناء تآزر الفريق ونجاحه مع ClickUp

يدل تآزر الفريق على التعاون القوي، والتواصل الواضح، واتخاذ القرارات الدقيقة، والاحترام المتبادل بين أعضاء الفريق. وفي حين أن التآزر في طريقة عمل الفريق ليس بالأمر السهل، إلا أنه يستحق الجهد المبذول إذا كنت ترغب في تحقيق انتصارات مستمرة وترسيخ مكانتك في عالم الأعمال.

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