أفضل 10 أنظمة لنظم معلومات الموارد البشرية لإدارة شؤون الموظفين في عام 2025

عندما تكون الشركة في مرحلة النمو، سوف تتوسع قاعدة بيانات الموظفين أيضاً، مما يزيد من الواجبات الإدارية المصاحبة لها. تحتاج إلى نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) المناسب للتعامل مع هذا الأمر.

ومع ذلك، مع ازدحام سوق نظم معلومات الموارد البشرية المزدحم، فإن العثور على حل يلبي متطلبات محددة مثل قابلية التوسع والتخصيص وقدرات التكامل قد يستغرق وقتاً وجهداً.

في هذه المقالة، سنسلط الضوء على أفضل عشرة برامج لنظم معلومات الموارد البشرية.

سنلقي نظرة على أفضل ميزاتها، وقيودها، وأسعارها، وتقييمات العملاء حتى تجد أفضل خيار رقمي متقدم لتنظيم وتتبع موظفيك، بما يتناسب مع احتياجات عملك الفردية.

ما هي أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية؟

إن أنظمة معلومات الموارد البشرية [HRIS] هي برنامج موارد بشرية يقوم بتنظيم بيانات الموظفين وتخزينها واسترجاعها عند الحاجة.

يدمج البرنامج الوظائف الأساسية للموارد البشرية مثل التوظيف، والتأهيل، ومعالجة كشوف المرتبات، وإدارة المزايا، وتتبع الحضور، والمهام الإدارية المماثلة في منصة مركزية واحدة.

تختلف أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية عن أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS)، والتي تتضمن ميزات إدارة المواهب وإدارة الأداء.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية؟

يمكن أن يكون اختيار نظام نظم معلومات الموارد البشرية المناسب لعملك أمراً صعباً. ابدأ بتقييم ما إذا كان نظام معلومات الموارد البشرية سهل الإعداد والاستخدام، ويناسب ميزانيتك، ويمكن تخصيصه لتلبية احتياجات عملك.

إليك بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها في أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية:

إدارة التأهيل: يجب أن يعمل الحل المثالي لنظام معلومات الموارد البشرية على تبسيط عملية التأهيل من خلال تزويد الموظفين الجدد بالأوراق اللازمة والتدريب

يجب أن يعمل الحل المثالي لنظام معلومات الموارد البشرية على تبسيط عملية التأهيل من خلال تزويد الموظفين الجدد بالأوراق اللازمة والتدريب إدارة قاعدة البيانات: يجب أن يلغي الحاجة إلى ملفات الموظفين الكبيرة ويوفر وصولاً سريعاً إلى البيانات ذات الصلة عبر الملفات الرقمية

يجب أن يلغي الحاجة إلى ملفات الموظفين الكبيرة ويوفر وصولاً سريعاً إلى البيانات ذات الصلة عبر الملفات الرقمية إعداد التقارير والتحليلات: ابحث عن أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية التي توفر لوحات تحكم قابلة للتخصيص وميزات إعداد التقارير للمراقبة والتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية ومقاييس الأعمال الهامة

ابحث عن أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية التي توفر لوحات تحكم قابلة للتخصيص وميزات إعداد التقارير للمراقبة والتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية ومقاييس الأعمال الهامة إدارة الرواتب: يجب أن يعمل البرنامج على تبسيط وأتمتة إدارة الرواتب وتقديم الأوراق الضريبية الصحيحة في الأوقات المناسبة

يجب أن يعمل البرنامج على تبسيط وأتمتة إدارة الرواتب وتقديم الأوراق الضريبية الصحيحة في الأوقات المناسبة تتبع الحضور: يجب أن يشتمل نظام إدارة الموارد البشرية على ميزات تتبع الإجازات والحضور لضمان وضوح الرؤية في الورديات وحضور الموظفين

يجب أن يشتمل نظام إدارة الموارد البشرية على ميزات تتبع الإجازات والحضور لضمان وضوح الرؤية في الورديات وحضور الموظفين إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: ابحث عن أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية التي توفر تطبيقاً مخصصاً للهاتف المحمول؛ حيث إن وجود البيانات في متناول اليد وسهولة الوصول إليها يمنحك حرية إدارة القوى العاملة لديك من أي مكان

دعنا نتعمق في أفضل أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية المتاحة.

أفضل 10 أنظمة لنظم معلومات الموارد البشرية لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي أفضل عشرة اختيارات لأفضل برامج نظم معلومات الموارد البشرية التي تقدم حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملك الخاصة:

1. كليك أب

إدارة إدارة الموظفين بسلاسة مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp

ClickUp هو نظام الكل في واحد منصة إدارة المشاريع مع مجموعة قوية وقابلة للتخصيص بدرجة عالية من أدوات فريق الموارد البشرية . من خلال أكثر من 1000 تكامل مع برامج الأعمال الشائعة ومئات من ميزات الموارد البشرية القابلة للتخصيص، يساعد ClickUp على تبسيط إدارة الأفراد وتبسيط العمليات من أجل نمو الأعمال دون عناء.

علاوة على ذلك، تقدم ClickUp أكثر من 15 طريقة لتصور القوى العاملة والعمليات الخاصة بك، بما في ذلك:

طريقة عرض الجدول: لإدارة جميع بيانات الموظفين في إعداد يشبه جدول البيانات

لإدارة جميع بيانات الموظفين في إعداد يشبه جدول البيانات عرض القائمة: مع خيارات متعددة للتجميع والفرز والتصفية

مع خيارات متعددة للتجميع والفرز والتصفية عرض النموذج: لجمع الملاحظات من خلال التعليقات والاستبيانات وتحويلها إلى قائمة مهام قابلة للتنفيذ

لجمع الملاحظات من خلال التعليقات والاستبيانات وتحويلها إلى قائمة مهام قابلة للتنفيذ طريقة عرض عبء العمل: لمراقبة عبء العمل والأنشطة الخاصة بكل موظف

لمراقبة عبء العمل والأنشطة الخاصة بكل موظف عرض التقويم: مع خيارات الجدولة الزمنية للمناوبات والاجتماعات الافتراضية والإجازات

الاستخدام مستندات ClickUp لتخزين سجلات الموظفين، مثل أدلة الموظفين، ومواد التدريب، وقوائم المراجعة الخاصة بالتأهيل، والسياسات الداخلية.

إضافة حقول مخصصة إلى أي طريقة عرض لتتبع معلومات الموظف أو المرشح، وإضافة مرفقات للمستندات، وروابط للموارد الخارجية، وغير ذلك الكثير.

يوفر ClickUp أيضًا المئات من قوالب مجانية للموارد البشرية إذا كنت ترغب في تصميم شيء آخر غير دليل الموظف أو عملية الشركة .

تنزيل هذا القالب

يشتمل نموذج كتيب ClickUp الخاص بالشركة على أقسام ضرورية مثل معايير السلوك وسياسات الفريق وقواعد اللباس، ثم يوفر كذلك أقسامًا أخرى يتم تجاهلها عادةً مثل ساعات العمل وتجهيزات ADA وسياسات التواصل.

قم بتسريع عملية تأهيل الموظفين الجدد، مما يتيح للموظفين الجدد التعرف على الشركة بشكل أسرع والبدء في إحداث تأثير في عملهم.

تم تصميم نموذج مستند عمليات الشركة من ClickUp لمساعدتك في إنشاء عمليات شركتك وإدارتها في مكان واحد.

استخدم لوحات تحكم بديهية و أهداف ClickUp لتتبع المعالم الرئيسية وغيرها من مقاييس نمو الموظفين وتطورهم. الاستفادة من الأتمتة في ClickUp لإنشاء المهام، وتعيينها، وإدراج التعليقات، وتغيير حالات المهام، والمزيد.

يحتوي ClickUp أيضًا على لوحات معلومات قابلة للتخصيص، وهي مرئية للغاية وتعزز التعاون في الوقت الفعلي بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

ClickUp أفضل الميزات

احصل على إجابات فورية ودقيقة بناءً على السياق من أي مهام متعلقة بالموارد البشرية داخل المنصة ومتصلة بها مع ClickUp Brain

ClickUp Brain: لخص ملاحظات الاجتماعات، أو أعد كتابة وحدات التدريب، أو راجع النص من أجل القواعد النحوية بسرعة

لخص ملاحظات الاجتماعات، أو أعد كتابة وحدات التدريب، أو راجع النص من أجل القواعد النحوية بسرعة نماذج النقر فوق النماذج: إنشاء ملاحظات الموظفين استبيانات واستطلاعات الرأي واستطلاعات النبض وسير عمل المراجعة الداخلية وما إلى ذلك

إنشاء ملاحظات الموظفين استبيانات واستطلاعات الرأي واستطلاعات النبض وسير عمل المراجعة الداخلية وما إلى ذلك قوالب مدمجة: استخدم قوالب لعمليات الموارد البشرية الأساسية، بما في ذلك مراجعة الأداء , إدارة قاعدة البيانات , 1:1 اجتماعات و إدارة الرواتب ClickUp Chat: التعاون في الوقت الفعلي بين أصحاب المصلحة باستخدام ClickUp Chat عرض

استخدم قوالب لعمليات الموارد البشرية الأساسية، بما في ذلك مراجعة الأداء , إدارة قاعدة البيانات , 1:1 اجتماعات و إدارة الرواتب لوحات المعلومات: استخدم أكثر من 50 أداة لإدارة بيانات قسم الموارد البشرية، مثل الوقت اللازم للتوظيف، والوظائف المشغولة، وأداء فريق الموارد البشرية

استخدم أكثر من 50 أداة لإدارة بيانات قسم الموارد البشرية، مثل الوقت اللازم للتوظيف، والوظائف المشغولة، وأداء فريق الموارد البشرية لوحات المعلومات: حوِّل أفكار فريقك إلى مهام سير عمل قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Whiteboards . تنظيم المهام، وتبسيط عمليات الموارد البشرية، وقياس أداء الموظفين، وما إلى ذلك.

قيود ClickUp ClickUp

يشعر المبتدئون أن منحنى التعلُّم حاد بعض الشيء بسبب العدد الهائل من الميزات

وظائف محدودة على الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9836 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9836 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4009 تقييمات)

2. ديل

عبر ديل بوابة ديل للأشخاص مع تفاصيل الموظفين الأفراد ديل هو حل نظام معلومات الموارد البشرية الذي يناسب الشركات من جميع الأحجام. ويتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام ووظائف موارد بشرية قابلة للتخصيص مثل كشوف المرتبات وإدارة المزايا والحضور، إلخ.

يوفر نظام معلومات الموارد البشرية هذا مستودعاً مركزياً لتخزين بيانات الموظفين في مكان واحد، مما يتيح الوصول السريع والسهل من أي مكان.

إذا كنت تدير قوة عاملة عالمية، يمكن لـ Deel التعامل بسهولة مع تعقيدات إدارة الأعمال الدولية. وهو يوفر واجهة برمجة تطبيقات قوية لتخصيص عمليات التكامل والأتمتة على نطاق واسع.

وعلاوة على ذلك، يمكن لنظام إدارة الموارد البشرية هذا إدارة الامتثال للوائح التوظيف المحلية والدولية، لذلك لا داعي للقلق بشأن القوى العاملة العالمية.

ديل أفضل الميزات

عرض رواتب الموظفين والمزايا والمصروفات في مكان واحد

إعداد الموظفين مع خطط المعاشات التقاعدية المحلية أو التأمين الصحي أو الرواتب

تبسيط عملية الإعداد باستخدام المخططات التنظيمية وسير العمل المُعد مسبقاً

حساب كشوف المرتبات والخصومات واستقطاع الضرائب تلقائياً

إذا كنت تقوم بتعيين موظفين من جميع أنحاء العالم، يمكنك الاستفادة من خدمات EOR وخدمات مكتب إدارة الموارد البشرية مع ميزات مثل معالجة كشوف المرتبات، والامتثال، وإدارة العقود، وسداد النفقات

توفير كفالة التأشيرات، ودعم الهجرة، وحزم المزايا المحلية، وإدارة الأسهم العالمية عبر القوى العاملة الموزعة لديك

قيود ديل

محدودية خيارات التكامل وقابلية التخصيص

لا يوجد تطبيق مخصص للهاتف المحمول

لا يوفر إرشادات ضريبية للمقاولين عن بُعد الذين يعملون مع شركات خارجية

تسعير #### ديل

التسعير المخصص

ديل التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (2329+ تقييم)

4.8/5 (2329+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (523+ تقييم)

3. بايكور

عبر بايكوربايكور هو نظام شامل لمعلومات الموارد البشرية قائم على السحابة مع واجهة مستخدم نظيفة وبديهية. إنه يجعل وظائف الموارد البشرية الأساسية ومهام سير العمل الإدارية العادية سهلة من خلال أتمتتها وتوفير الوقت لفرق الموارد البشرية لديك.

هذا البرنامج قابل للتكوين بدرجة كبيرة ويتكيف بسهولة مع احتياجات عملك الفريدة. سواء أكنت بحاجة إلى التأهيل أو معالجة كشوف المرتبات أو إدارة الموظفين، يمكن لبرنامج Paycor تبسيط العمليات بدءاً من التوظيف إلى مراقبة القوى العاملة لديك وتحسينها.

يوفر Paycor قاعدة بيانات موحدة للمعلومات، مما يمكّن الشركات من التحول إلى شركات غير ورقية باستخدام حلول المستندات والنماذج الرقمية.

أفضل ميزات Paycor

تبسيط عملية التأهيل من خلال نظام تتبع مقدمي الطلبات وميزات لنشر الوظائف الشاغرة وتعيين موظفين جدد - كل ذلك على منصة واحدة

أتمتة حسابات الرواتب والضرائب، والإيداع الضريبي في الموعد المحدد، والمهام الإدارية الأخرى

استخدم أداة إعداد تقارير ACA والامتثال الخاصة بـ ACA للمساعدة في إعداد وإنشاء وتقديم نماذج مثل 1094-C و1095-C للامتثال للمزايا

تخصيص لوحات المعلومات وقوالب التقارير المُنشأة مسبقاً لتصور سهل لقضايا القوى العاملة الحالية واتجاهات السوق

قيود Paycor

قد يكون التنفيذ صعباً بعض الشيء

لم يتم تحسين تطبيق الهاتف المحمول بشكل كامل

تفتقر ميزة إعداد التقارير المخصصة إلى قابلية التخصيص وسهولة الاستخدام

تسعير باي كور

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Paycor

G2: 4.0/5 (715+ تقييم)

4.0/5 (715+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (2750+ تقييم)

4. ريبلينج

عبر التموجتموج هو نظام معلومات موارد بشرية عالمي قائم على الحوسبة السحابية يتيح لك إدارة وأتمتة عمليات القوى العاملة على مستوى العالم، بدءاً من تأهيل الموظفين وحتى انتهاء خدمتهم.

يقوم البرنامج بتوطين كل شيء ديناميكيًا استنادًا إلى موقع الموظف - من الحقول والمستندات إلى العملات. ما يميز Rippling هو وظائف إدارة التطبيقات والأجهزة المدمجة التي تدعم احتياجات القوى العاملة عن بُعد.

ويمكنك إجراء عمليات التسجيل في التأمين الصحي، وإرسال خطابات العروض، وإجراء فحوصات الخلفية، وإدارة الأعمال الورقية للموظفين الجدد، وإضافة العمال إلى كشوف المرتبات، وغير ذلك خلال دورة حياة الموظف بأكملها.

Rippling أفضل الميزات

استخدام مساحات تجميع البيانات المركزية لجمع معلومات الموظفين وتخزينها والوصول إليها بنقرة واحدة

إلغاء تنشيط حسابات الموظفين السابقين وكلمات المرور وعناصر التحكم في المستخدم وملكية الجهاز تلقائيًا عند مغادرتهم

تخصيص خيارات إعداد التقارير باستخدام القوالب المضمنة وعناصر تصور البيانات

أتمتة إنشاء رسائل العروض والتحقق من الخلفية العالمية وأوراق التوظيف الجديدة لتبسيط عمليات الموارد البشرية

إجراء حسابات كشوف المرتبات والخصومات والإيداعات الضريبية بالتزامن مع قوانين الامتثال الإقليمية لكشوف المرتبات تلقائياً

إدارة مرنة للوقت والحضور لموظفيك المستقلين أو المتعاقدين أو الموظفين بالساعة

قيود التموجات

يمكن تحسين ميزات مراجعة الأداء والموافقة على إجازة العمل المؤقتة

الافتقار إلى التفاصيل في المخططات التنظيمية وكشوف الرواتب

تسعير الريبلينغ

يبدأ من 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Rippling

G2: 4.8/5 (2276+ تقييم)

4.8/5 (2276+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 3029+ تقييم)

5. جوستو

عبر جوستوجوستو هو نظام سهل الاستخدام ومرن لنظم معلومات الموارد البشرية يساعد المتخصصين في الموارد البشرية على إدارة معلومات الموظفين، وكشوف المرتبات، والمزايا، و401 \ [ك] وتعويضات العمال، وغير ذلك من لوحة تحكم واحدة.

يساعد حل Gusto القائم على الحوسبة السحابية في التعامل مع التأهيل ومشاركة الموظفين والأجور والتأمين.

يوفر Gusto كذلك أدوات شاملة لكشوف المرتبات تتيح تجربة سلسة في تعويض الموظفين والمتعاقدين. يمكنك أيضًا تقديم جميع أوراقك إلكترونيًا وتوقيعها وإرسالها بالفاكس والاحتفاظ بها داخل لوحة معلومات Gusto.

وعلاوةً على ذلك، يسهّل النظام قدرة الموظفين على تحسين رواتبهم من خلال أدوات مالية مجانية، مثل المدفوعات غير الورقية عبر محفظة Gusto Wallet وبطاقات الخصم.

Gusto أفضل الميزات

الاستفادة من عمليات تشغيل غير محدودة لكشوف الرواتب بدون رسوم إضافية، وأتمتة مدفوعات الإيداع المباشر، والخصومات، والإيداعات الضريبية، ومدفوعات المتعاقدين الدوليين

تخصيص قوائم المراجعة الخاصة بالتأهيل، والتوقيع الإلكتروني، وتخزين المستندات، وقوالب خطابات العرض المصممة خصيصًا من أجل تأهيل سلس

الوصول إلى أدوات إعداد التقارير سهلة الاستخدام ومعرض لقوالب التقارير لتتبع الوقت والأداء وكشوف المرتبات

حزم مزايا مصممة خصيصاً، بما في ذلك الخطط الاختيارية للرؤية والأسنان والتقاعد وHSAs وFSAs وتعويضات العمال ومزايا التنقل

تتبع الوقت عبر الهاتف المحمول مع تحديد الموقع الجغرافي، وتنبيهات العمل الإضافي، والموافقة التلقائية على طلبات الإجازات، وتتبع وقت العمل الإضافي، والمزيد

قيود غوستو

سياسات الإجازات تحتاج إلى تحسين

يفتقر إلى ميزات التقويم المرن وإدارة المهام

تسعير #### Gusto

بسيط: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا + 6 دولارات أمريكية لكل موظف

40 دولارًا أمريكيًا شهريًا + 6 دولارات أمريكية لكل موظف الإضافة: 80 دولارًا شهريًا + 12 دولارًا لكل موظف

80 دولارًا شهريًا + 12 دولارًا لكل موظف القسط: تسعير مخصص

Gusto التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1883+ تقييم)

4.5/5 (1883+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (3812+ تقييم)

6. أركورو

عبر أركوروأركورو يقدم نظام معلومات معياري للموارد البشرية مصمم لتبسيط وأتمتة مهام الموارد البشرية لشركات الإنشاءات.

يشتمل برنامج الموارد البشرية هذا على ميزات لاكتساب المواهب، والتأهيل، وإدارة سجلات الموظفين، وإدارة الامتثال بما يتماشى مع لوائح وزارة النقل واللوائح الفيدرالية الخاصة بالصناعة.

أركورو أفضل الميزات

الاستفادة من مركز مركزي لإدارة بيانات وسجلات الموظفين

إدارة تكاليف العمالة وجدولة القوى العاملة لزيادة تخصيص الموارد إلى أقصى حد وتحسين كفاءة المشروع

وحدة إدارة المزايا سهلة الاستخدام، مدمجة مع أكثر من 300 شريك، بما في ذلك شركات التأمين الرائدة ومزودي الرواتب وتخطيط موارد المؤسسات و برنامج إدارة الموارد البشرية إدارة وظائف تسجيل وصول ومغادرة الموظفين في الموقع مع القدرة على التحقق من الحالة الصحية من خلال الأسئلة الموضحة في بوابة تسجيل الدخول

تتبع الوقت والحضور للحصول على كشوف رواتب دقيقة، وحفظ السجلات بشكل دقيق، وإعداد تقارير الامتثال

الاستفادة من وحدات تخطيط التعاقب الوظيفي لتحديد قادة المستقبل وتطويرهم داخل المؤسسة

قيود Arcoro

البرنامج غير مثالي للشركات ذات التقلبات في القوى العاملة

لدى Arcoro تطبيق جوال ولكن بوظائف محدودة

ميزات إعداد التقارير في جانب الأداء والمصروفات ضئيلة للغاية

تسعير أركورو

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أركورو #### تقييمات ومراجعات أركورو

G2: 3.9/5 (أكثر من 89 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 89 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 101 تقييم)

7. جست ووركس

عبر جست وركسجست ووركس هو واحد من أنظمة الموارد البشرية الشاملة وسهلة الاستخدام التي تقدم خدمات إضافية لإدارة شؤون الموظفين وكشوف المرتبات. تعمل المنصة كمركز مركزي لمحترفي الموارد البشرية لتخزين معلومات الموظفين وتنظيمها وإدارتها بفعالية، مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من مستشاري الموارد البشرية.

توفر Justworks موقعاً مركزياً لتخزين وتوزيع المستندات المهمة، بما في ذلك أدلة التدريب وعقود العمل وتقارير الأداء. تضمن هذه الميزة أمان بياناتك وتلغي الحاجة إلى المستندات المادية.

أفضل ميزات Justworks Justworks

استفد من ميزات مثل إدارة كتيبات الموظفين، والتوقيع الإلكتروني، وإنشاء خطابات العرض التلقائية، وقوالب السياسات، وما إلى ذلك، من أجل التأهيل

الامتثال السلس لقوانين الامتثال الفيدرالية والولائية والمحلية، إلى جانب الإيداع الآلي لضرائب الرواتب، بما في ذلك W-2s و1099s و940s و941s إلكترونيًا

أتمتة تتبع وقت الموظفين من خلال مزامنة كشوف المرتبات، بما يتماشى مع قواعد العمل الإضافي والراحة، بالإضافة إلى إمكانات تحديد الموقع الجغرافي

تخصيص لوحات المعلومات والقوالب المُعدَّة مسبقاً لتبسيط الرؤى حول طلبات إجازة العمل الإضافية، وحالات التدريب، وإحصاء الشركة، مع التكامل مع برامج مثل QuickBooks وXero

بوابة الخدمة الذاتية للموظفين للموظفين لتحديث المعلومات الشخصية، وعرض قسائم الرواتب والنماذج الضريبية، والاشتراك في المزايا

قيود برنامج Justworks

إعداد التقارير الخاصة بكشوف المرتبات معقد ومربك لأقسام الواقع المعزز

يجب جدولة تسديد النفقات المتكررة يدوياً

تسعير Justworks

الأساسي: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موظف

59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موظف بالإضافة: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موظف

تقييمات ومراجعات Justworks

G2: 4.6/5 (435+ تقييم)

4.6/5 (435+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (718+ تقييم)

8. ريموفرست

عبر ريموفيرستريموفيرست هو برنامج رائد في مجال نظم معلومات الموارد البشرية يلبي احتياجات الشركات الصغيرة التي لديها فرق عمل تعمل عن بُعد بالكامل. يساعدك البرنامج على دفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد وبالعملة المحلية. كما أنه يساعدك في تنويع عروض ومزايا موظفيك بغض النظر عن موقع موظفيك.

إحدى أفضل ميزاته هي وحدة صاحب العمل المسجل [EOR]. يمكنك إلحاق العاملين عن بُعد والمتعاقدين الجدد دون القلق بشأن متطلبات الضرائب والامتثال في البلد الأم.

أفضل ميزات Remofirst

احصل على مركز مركزي للمهام المتعلقة بالموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري

الاستفادة من وحدة EOR لتوظيف أفضل المواهب العالمية دون القلق بشأن قوانين الأجور والضرائب والعمل والامتثال المحلية

كشوف مرتبات متعددة العملات للمقاولين بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الدولار الكندي أو الدولار السنغافوري

إمكانية الوصول إلى RemoHealth، وهي خطة تأمين صحي خاصة مخصصة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تغطية استثنائية لطب الأسنان والوصفات الطبية والرؤية

تبسيط عملية التأهيل في اليوم نفسه في أكثر من 180 دولة

توفير عقود العمل المستقل المتوافقة محليًا، وهو أمر حيوي للشركات التي ترغب في تجنب الغرامات والعقوبات الأخرى بسبب سوء التصنيف

قيود Remofirst

هناك منحنى تعليمي حاد مع عدم وجود وثائق أو موارد متاحة على الويب تقريبًا

عدم وجود ميزات مثل إدارة الأداء والتعويضات

تسعير Remofirst

صاحب العمل المسجل: 199 دولارًا للشخص الواحد شهريًا

199 دولارًا للشخص الواحد شهريًا المقاول: 25 دولارًا للشخص الواحد شهريًا

تقييمات ومراجعات Remofirst

G2: 4.3/5 (59+ تقييم)

4.3/5 (59+ تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

9. إيدي

عبر إيديإيدي هو برنامج شامل لمعلومات الموارد البشرية للشركات الصغيرة لتوظيف الموظفين وإدارتهم ودفع أجورهم - من خلال نظام شامل.

توفر المنصة أدوات قوية للقوى العاملة في الخطوط الأمامية التي لا تحتاج إلى مكاتب لتبسيط مهام وعمليات الموارد البشرية وتبسيط تجربة الموظفين.

وعلاوةً على ذلك، يوفر نظام إيدي لكشوف المرتبات كامل الخدمات وقت الموارد البشرية الثمين ويقلل من أخطاء كشوف المرتبات مع الالتزام بالقوانين والمواعيد النهائية المعقدة.

أفضل مزايا إيدي

تمكين المعينين الجدد من إكمال عملية التأهيل قبل يومهم الأول من خلال عملية تأهيل الموظفين

تخزين وتنظيم المستندات المستند إلى السحابة مع المخططات التنظيمية ودليل الموظفين

خطط وقت العمل الإضافي القابلة للتخصيص التي تلبي احتياجات الأعمال الصغيرة

تتبع وقت الموظفين، والحفاظ على جداول زمنية منظمة، وإنشاء تقارير عن الإجازات باستخدام تطبيق تتبع الوقت على الهاتف المحمول

قيود #### قيود إيدي

لا يمكن تقديم طلبات إجازة متعددة في يوم واحد

يفتقر إلى التواصل المدمج الذي يمكن أن يساعد الموظفين على التواصل مع الموارد البشرية، مما يعيق تجربة الموظفين بشكل عام

تسعير #### تسعير إيدي

نسخة تجريبية مجانية متاحة

تبدأ الباقات من 6 دولارات شهرياً للشخص الواحد

تقييمات ومراجعات إيدي

G2: 4.7/5 (أكثر من 67 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 67 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 41 تقييم)

10. هاي بوب

عبر هاي بوبهاي بوب أو بوب، هو من بين أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية الرائدة. يعمل على تعزيز إنتاجية الموظفين ومشاركتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات تكيفية متنوعة وسير عمل للقوى العاملة الحديثة.

قم بأتمتة كل شيء بدءاً من التأهيل وحتى كشوف المرتبات مع دورات موافقة مبسطة. تتبَّع ساعات عمل الموظفين وحضورهم وإجازاتهم في مكان مركزي واحد. استكمل كشوف المرتبات في ثلاث خطوات، مع ضمان الدقة وإعداد التقارير في الوقت المناسب لمقدم الخدمة.

HiBob أفضل الميزات

الوصول إلى إدارة بيانات الموظفين والحصول على رؤى حول القوى العاملة في الشركة من أجل إدارة فعالة للموظفين عبر مركز المستندات

أتمتة العملية من البداية إلى النهاية لتبسيط دورات الموافقة المتعلقة بوظائف الموارد البشرية الأساسية، مثل التأهيل والحضور وكشوف المرتبات والمزايا

المراقبة المركزية لأداء الموظفين، وساعات العمل، والحضور، والإجازات

أتمتة دورة كشوف المرتبات بأكملها في ثلاث خطوات، بدءاً من جمع بيانات كشوف المرتبات إلى التحقق من دقتها وإرسال تقرير إلى مزود كشوف المرتبات في إطار زمني محدد

تتبع المزايا المعلقة والنشطة للموظفين، بالإضافة إلى تخصيص المزايا الجديدة

خاصية الإبلاغ للموظفين لتنبيه موظفي الموارد البشرية بشأن سوء السلوك في مكان العمل بشكل سري

قيود HiBob

يمكن تحسين استبيانات الشركة ووحدة ملاحظات الموظفين

لا يمكن تحميل المستندات الخارجية [أي Excel، ملفات PDF، إلخ] للعديد من الوظائف

تسعير HiBob

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات HiBob

G2: 4.5/5 (777+ تقييم)

4.5/5 (777+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (136+ تقييم)

تبسيط إدارة الموظفين مع أفضل برامج نظم معلومات الموارد البشرية

إذا كنت تبحث عن أفضل الطرق لإدارة بيانات الموظفين، فإن برنامج HRIS يساعدك على تلبية جميع احتياجاتك.

وينبغي أن تساعدك قائمتنا الشاملة لأفضل 10 أنظمة لنظم معلومات الموارد البشرية في ذلك، ولكننا نعتقد أن لديك ميزة إضافية مع ClickUp!

من مئات النماذج المجانية للموارد البشرية مع ميزات تتعلق بالتأهيل, تحديد الأهداف ،تنمية المواهب توحيد العمليات وطلبات الموظفين، وتقييمات الأداء، ClickUp عبارة عن منصة شاملة لتبسيط عمليات الموارد البشرية المرتبطة بإدارة بيانات الموظفين وما بعدها.

علاوة على ذلك، ClickUp هو برنامج فعال من حيث التكلفة. يمكنك الوصول إلى عدد غير محدود من المهام، وإضافة أي عدد من أصحاب المصلحة، وتخطيط وإدارة مشاريعك مع اللوحات البيضاء قم بإنشاء وتصور متطلبات المشروع باستخدام المستندات وتخزين ما يقرب من 100 ميغابايت من البيانات، وأكثر من ذلك بكثير - مع ClickUp مجاني للأبد الخطة

لمعرفة كيف تدعم المنصة احتياجاتك من الموارد البشرية, اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا اليوم!