أفضل كتب INTJ: اكتشف القراءات المثالية لشخصيتك

تخيل كتاباً محيراً للعقل لدرجة أنه يبدو وكأنه مكعب روبيك لعقلك. شخصيات معقدة وحبكات تدور وتلتف مثل أحجية منطقية - هذه هي الجنة لشخصية INTJ.

يتوق الأشخاص الذين يتمتعون بسمات INTJ إلى الكتب المحفزة فكرياً لإشباع فضولهم.

إذا كنت من بين هؤلاء، فقد أحضرنا لك مجموعة مختارة من القراءات التي ستستمتع بأفكارها التحويلية وتساؤلاتها الفلسفية وشخصياتها الحقيقية لدرجة أنك ستقسم أن لديهم مسلسلاتهم الخاصة على نتفليكس. أنت محق إذا كنت تفكر في الكلاسيكيات مثل سلسلة هاري بوتر أو دليل المسافر إلى المجرة. ولكن، في هذا المقال، سنتجاوز الأساسيات ونغطي بعض العناوين الأقل شهرة أيضاً.

ما هو نوع شخصية INTJ؟

INTJ هي من بين 16 نوعاً من أنواع الشخصية التي حددها مؤشر مايرز بريجز لنوع الشخصية، وهي أداة تقييم شخصية شائعة ومستخدمة على نطاق واسع. فكر فيهم على أنهم العقول المدبرة في عالم مايرز بريغز - الاستراتيجيون ذوو العقول التي تتطلع إلى المستقبل بينما يستخدمون المنطق لتوجيه حياتهم اليومية. إليكم التفاصيل

الانطوائيون: ليس أصحاب الشخصية الانطوائية من أصحاب الشخصية الانطوائية من أصحاب الشخصية الانطوائية ليسوا من أصحاب الجدران، ولكن العزلة تغذي نيرانهم. فكر في التأمل الهادئ، وليس الصمت المحرج

ليس أصحاب الشخصية الانطوائية من أصحاب الشخصية الانطوائية من أصحاب الشخصية الانطوائية ليسوا من أصحاب الجدران، ولكن العزلة تغذي نيرانهم. فكر في التأمل الهادئ، وليس الصمت المحرج حدسي: دائماً ما يركزون على المستقبل، يتحمس أصحاب الشخصية المعنوية للإحتمالات وليس التفاصيل الملموسة

دائماً ما يركزون على المستقبل، يتحمس أصحاب الشخصية المعنوية للإحتمالات وليس التفاصيل الملموسة التفكير: تحتل العواطف المقعد الخلفي للمنطق لدى الأشخاص ذوي الشخصية المعنوية المتكاملة. الحقائق والبيانات والحجج السليمة هي لغتهم المفضلة

تحتل العواطف المقعد الخلفي للمنطق لدى الأشخاص ذوي الشخصية المعنوية المتكاملة. الحقائق والبيانات والحجج السليمة هي لغتهم المفضلة التحكيم: أصحاب هذه الشخصية منظمون حتى النخاع، والفوضى هي نقطة ضعفهم. فهم يتوقون إلى التنظيم والخطط ويريدون أن يعرفوا بالضبط ما هي الخطوة التالية. النهايات الفضفاضة؟ ليس في قاموسهم

إذاً، ماذا ينتج عن هذا المزيج من السمات؟ أصحاب الرؤى الحازمة الذين يحبون نسج الخطط الاستراتيجية طويلة المدى. حل المشكلات هي قوتهم الخارقة، والإنتاجية الفائقة هي اسمهم الأوسط، والحلول المبتكرة هي حيلتهم في الحفلات.

شخصية INTJ والخيارات الأدبية

يتوق أصحاب شخصية INTJ إلى غذاء العقل، والأدب هو ملعبهم الفكري. توفر لهم الكتب مساحة لاستكشاف عوالم واهتمامات جديدة، وحل الألغاز المعقدة، وتوسيع ترسانتهم المعرفية المثيرة للإعجاب بالفعل.

إذاً، ما نوع الكتب التي تجعل هذه العقول المدبرة تنشط؟

اللغة المتقنة والمواضيع الخالدة التي تثير اهتمام INTJs. لذلك تحتل الكلاسيكيات جزءاً كبيراً من رفوف كتبهم

الحبكات المثيرة للعقل، والشخصيات ذات الطبقات، والخيال العلمي، والخيال العلمي، والخيال والقصص البائسة التي تبهرهم

كما أنهم يستمتعون أيضاً بالقصص غير الخيالية، والأفلام الوثائقية، والسير الذاتية، والتعمق في التاريخ، وعلم النفس، والفلسفة، والعلوم

لا يقرأون فقط. فهم يحللون ويتأملون ويمتصون كل كلمة مثل الإسفنج. انسَ الروايات الرومانسية الطرية؛ فالروايات ذات الثقل الفكري هي الأنسب لشخص من ذوي الشخصية الانتحارية.

فهم تفضيلات القراءة واختيارات الكتب لدى INTJ

INTJs هم مفكرون ذوو صورة كبيرة. فهم يبتعدون عن التفاصيل لفهم الموضوع الشامل ويبحثون عن رؤى من الكتب التي يمكن تطبيقها على مواقف الحياة الواقعية.

لذا، فإن INTJs ليسوا قراء سلبيين أبداً. فهم يشرحون النص، ويلاحظون الفروق الدقيقة، ويسلطون الضوء على المقاطع، بل ويبحثون أكثر في الموضوعات التي تثيرها الكتب التي يقرؤونها. إنهم يتوقون إلى المعنى في كل صفحة ولا يتأثرون باللغة المبهرجة أو الحبكات التي يمكن التنبؤ بها.

تُثيرهم القصص الأدبية المثيرة للعقل وليس قصص ما قبل النوم. العاطفة المفرطة والميلودراما ليست من الأمور التي يحبونها؛ فهم يفضلون التصوير الدقيق للعاطفة والشخصيات التي يقودها المنطق والعقل.

كما يقدّر أصحاب الشخصية المتكاملة أيضاً المؤلفين الذين يستخدمون اللغة بكفاءة وينقلون الأفكار المعقدة بوضوح. فهم يريدون أن تستحق كل كلمة مكانها على الصفحة.

توصيات الكتب لكتاب INTJs

لذا إليك قائمة بـ 11 كتاباً أدبياً رائعاً لـ INTJs. من المؤكد أن كتب المساعدة الذاتية هذه من INTJ سوف تتحدى وجهات نظرك وتشعل فضولك.

1. كتاب "الهدوء: قوة الانطوائيين في عالم لا يستطيع التوقف عن الكلام" لسوزان كين

عبر أمازون

المؤلف : سوزان كاين

: سوزان كاين عدد الصفحات: 368 صفحة

368 صفحة سنة النشر: 2012

2012 الوقت المقدر للقراءة: 10 ساعات و5 دقائق

10 ساعات و5 دقائق التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.0/5 (جودريدز)



تخيل عالماً لا يكون فيه الصوت الأعلى هو الصوت الذي يُسمع دائماً. هنا، يُقدّر التأمل الهادئ والتفكير الاستراتيجي بقدر ما تُقدّر سرعة البديهة والجاذبية. هذا هو العالم الذي تكشف سوزان كاين النقاب عنه.

في _الهدوء، ترسم كاين صورة نابضة بالحياة للانطوائيين كمفكرين عميقين وقوى مبدعة. ويوضح الكتاب المليء بالقصص الملهمة لأمثال أينشتاين وغاندي، كيف أن نقاط قوة الانطوائيين غالباً ما يتم التقليل من قيمتها في ثقافتنا.

يتحدث "كاين" بلغة INTJ، محتفياً بحبهم للاستبطان والتخطيط الاستراتيجي والتفكير المستقل. ستعجبك الأبحاث العميقة والنصائح العملية حول الاستفادة من قواك الانطوائية الخارقة في العالم الحقيقي.

اقتباس من الكتاب

الخجل مؤلم بطبيعته، أما الانطوائية فليست كذلك. كائنًا من كنت، ضع في اعتبارك أن المظهر ليس هو الواقع. فبعض الناس يتصرفون وكأنهم منفتحون، لكن هذا الجهد يكلفهم طاقتهم وأصالتهم وحتى صحتهم الجسدية. بينما يبدو آخرون منعزلين أو منغلقين على أنفسهم، لكن مناظرهم الداخلية غنية ومليئة بالدراما.

سوزان كاين

الوجبات الرئيسية

احتضن عزلتك الاستراتيجية؛ بصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية المتكاملة (INTJ) الحقيقيين، يمكنك استخدام هذا الوقت للتفكير العميق دون الشعور بالضغط الاجتماعي المستمر

بصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية المتكاملة (INTJ) الحقيقيين، يمكنك استخدام هذا الوقت للتفكير العميق دون الشعور بالضغط الاجتماعي المستمر ابحث عن صوتك، ولكن اختر معاركك؛ استخدم وجهات نظرك الفريدة من نوعها في INTJ للتركيز على المحادثات الهادفة ومشاركة رؤيتك بإيجاز

استخدم وجهات نظرك الفريدة من نوعها في INTJ للتركيز على المحادثات الهادفة ومشاركة رؤيتك بإيجاز كن مثالاً يحتذى به بهدوء، واستعرض نقاط قوتك من خلال خططك المدروسة جيداً، ومساهماتك الثاقبة وسلوكك الحاسم والهادئ في نفس الوقت

ما يقوله القراء

_"أعتقد أنه يمكن القول بأن هذا الكتاب سيكون أحد أكثر الكتب غير الروائية تأثيراً في هذا العقد."

2. INTJ: فهم العقل المدبر والارتباط به من تأليف كلايتون جيفريز

عبر أمازون

المؤلف : كلايتون جيفريز

: كلايتون جيفريز عدد الصفحات: 84 صفحة

84 صفحة سنة النشر: 2015

2015 الوقت المقدر للقراءة: 2 ساعة و45 دقيقة

2 ساعة و45 دقيقة التقييمات :

3.9/5 (أمازون) 3.5/5 (جودريدز)

:

هذا الكتاب ليس مجرد ملف تعريف لشخصية "العقول المدبرة" في عالم MBTI - بل هو أيضاً حلقة لفك شفرتك الخاصة بك لفك شفرتك العبقرية. إنه القراءة المثالية لفهم قدراتك الخارقة مثل التفكير الاستراتيجي والتحليل المستقل والرؤية المستقبلية.

حتى أن جيفري يساعدك جيفري على اجتياز الأجزاء الأصعب من كونك من أصحاب الذكاء الاصطناعي (INTJ)، مثل فهم مشاعرك وبناء علاقات ذات مغزى، دون أن تتحول إلى روبوت يتحدث بشكل تافه.

اقتباس من الكتاب

أنت لا تشعر بالحاجة إلى السيطرة إلا إذا رأيت ثغرات في الكفاءة. عندما يحدث ذلك، لن تتردد في تولي زمام الأمور، حتى يستمر كل شيء في العمل بسلاسة.

كلايتون جيفريز

الوجبات الرئيسية

ابحث عن المشاريع التي تتماشى مع قيمك وتحدث فرقاً حقيقياً في العالم؛ لا تسعى فقط لتحقيق النجاح الشخصي

وتحدث فرقاً حقيقياً في العالم؛ لا تسعى فقط لتحقيق النجاح الشخصي تملك تفكيرك الاستراتيجي وحسمك ، ولكن اعمل أيضًا على مواجهة التحديات الشخصية مثل الفظاظة والذكاء العاطفي وصعوبة التعبير عن التقدير

، ولكن اعمل أيضًا على مواجهة التحديات الشخصية مثل الفظاظة والذكاء العاطفي وصعوبة التعبير عن التقدير ابحث عن قبيلتك الأفراد الذين يقدرون عمقك ونهجك الفكري - وكن دائمًا أصيلًا وصادقًا مع نفسك



ما يقوله القراء

"طريقة رائعة لفهم نفسك وعدم الشعور بالجنون!"

3. أطلس شروغد لآين راند

عبر أمازون

المؤلف : آين راند

: آين راند عدد الصفحات: 1088 صفحة

1088 صفحة سنة النشر: 1957

1957 الوقت المقدر للقراءة: 28 ساعة و10 دقائق

28 ساعة و10 دقائق التقييمات :

4.5/5 (أمازون) 3.7/5 (جودريدز)

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تخيل عالماً يترنح على حافة الانهيار، حيث الروتين يخنق التقدم ويخنق العقول اللامعة. ما تلقيه عليك آين راند في Atlas Shrugged هو قصة بمثابة المنّ على عقل INTJ.

تعرّف على أبطال خارقين من INTJ مثل داجني تاجارت، رئيس سكة حديدية يحارب الفوضى بقبضة من حديد، وهانك ريردن، رجل الصناعة صاحب الرؤية الذي يشق طريقه الخاص ضد اللوائح المعوقة.

تتسم كتابات راند بالذكاء الحاد مثل ذكاء INTJ، وحججها مبنية بدقة كخطة عمل محكمة الإعداد. ستجد نفسك تتمعن في كل جملة وتستمتع بالتحدي الفكري الذي لا يمكن أن يقدمه سوى كتاب مثل أطلس شروغد.

اقتباس من الكتاب

_ لا تدع نارك تنطفئ، شرارة بشرارة لا يمكن تعويضها في مستنقعات ميؤوس منها من غير الكامل، وغير الكامل، وغير الكامل

آين راند

الوجبات الرئيسية

اعتنق الاعتماد الجذري على الذات ارسم مسارك الفريد من خلال الاستفادة من قوتك الداخلية لتحقيق أشياء غير عادية

ارسم مسارك الفريد من خلال الاستفادة من قوتك الداخلية لتحقيق أشياء غير عادية استخدم المنطق كمبدأ توجيهي في اتخاذ القرارات والأفعال، مستفيداً من فلسفة راند الموضوعية

في اتخاذ القرارات والأفعال، مستفيداً من فلسفة راند الموضوعية وجّه طموحك نحو هدف يتماشى مع قيمك بدلاً من البحث عن التحقق الخارجي لتغذية سعيك الدؤوب نحو الكمال

ما يقوله القراء

"تعرفت على هذا الكتاب عندما كنت في سن المراهقة، وقرأته أخيرًا عندما كنت في الثلاثين من عمري. كانت حياتي ستصبح أفضل لو قرأته قبل ذلك."

4. INTJ: افهم وتحرر من قيودك الخاصة بقلم ماثيو برايتهاوس

عبر أمازون

المؤلف : ماثيو برايتهاوس

: ماثيو برايتهاوس عدد الصفحات: 40 صفحة

40 صفحة سنة النشر: 2017

2017 الوقت المقدر للقراءة: 1 ساعة و5 دقائق

1 ساعة و5 دقائق التقييمات :

3.9/5 (أمازون) 3.4/5 (جودريدز)

:

هل تشعر بالضياع في عالم من الأحاديث الجانبية والانفعالات العاطفية؟ قد يوفر لك هذا الكتاب بعض الراحة.

يعالج كتاب برايتهاوس جميع الأشياء التي تعيق حتى أكثر الأشخاص ذكاءً من أصحاب الشخصية الانتاجية ذكاءً: الإحراج الاجتماعي، وإتقان المشاعر المزعجة، وبناء علاقات لا تشبه خلع الأسنان.

ستتعلم كيفية توجيه تخطيطك الاستراتيجي إلى أهداف تركز على الليزر. يحتوي الكتاب على نصائح عملية، وقصص ذات صلة، ورؤى لمساعدتك على إعادة كتابة سردك.

اقتباس من الكتاب

دع نقاط ضعفك تلهمك للتحرر من قيودك الخاصة وإتقان شخصيتك INTJ.

ماثيو برايتهاوس

الوجبات السريعة الرئيسية

انضم إلى مجتمعات INTJ الخاصة ب INTJ مع الأفراد ذوي التفكير المماثل الذين يقدرون منظورك الفريد ويبحثون عن مرشدين من الداخل

مع الأفراد ذوي التفكير المماثل الذين يقدرون منظورك الفريد ويبحثون عن مرشدين من الداخل قم بتوجيه دافع INTJ للتميز من خلال وضع أهداف قابلة للقياس، وتبنّي التقدم على حساب الكمال، والاحتفال بإنجازاتك دون نقد ذاتي

من خلال وضع أهداف قابلة للقياس، وتبنّي التقدم على حساب الكمال، والاحتفال بإنجازاتك دون نقد ذاتي تخطى منطقة الراحة الخاصة بك، وجرب أنشطة اجتماعية جديدة، ومارس الاستماع الفعال، حتى لو كان ذلك محرجاً

ما يقوله القراء

_"كتاب سهل القراءة والاستيعاب، مراعٍ في منهجه الذي يناسبني نوعاً ما كوني شخصًا من ذوي الشخصية الانتهازية"

5. شخصية INTJ: حلل نوعك ونظم حياة عالية المستوى من قبل The Minecrafty Wizard

عبر أمازون

المؤلف : معالج ماين كرافتى

: معالج ماين كرافتى عدد الصفحات: 40 صفحة

40 صفحة سنة النشر: 2015

2015 الوقت المقدر للقراءة: 1 ساعة و5 دقائق

1 ساعة و5 دقائق التقييمات: 2.6/5 (أمازون)

إذًا لديك دماغ يشبه سكين الجيش السويسري - حاد ومتعدد الاستخدامات ودائمًا ما يكون متقدمًا على التحديات. وربما تجد نفسك تعرف الأشياء دون أن تعرف كيف.

لا يناسبك كتاب "المساعدة الذاتية". لكن هذا الكتاب يناسبك. إنه خريطة كنز لبناء حياة مثالية لـ INTJ. ستتعلم كيفية استخدام نقاط قوتك، مثل التخطيط الاستراتيجي أثناء التعامل مع الأمور الأصعب، مثل الذكاء العاطفي والعلاقات الاجتماعية.

لا توجد نصيحة عامة هنا - هذا الكتاب يتعرف على طرق INTJ الخاصة بك، ويقدم خطوات قابلة للتنفيذ لتنمية علاقات ذات مغزى، وإطلاق العنان للإنتاجية التي تركز على الليزر، والتغلب على مزالق الكمال.

اقتباس من الكتاب

استكشف الأوجه المختلفة لشخصية INTJ من خلال الأدوار التي تلعبها في المجتمع - كصديق، وكحبيب، وكوالد، وكمدير، وكعامل، وكزميل، وكشخص بشكل عام.

النقاط الرئيسية

نمي ذكاءك العاطفي لإدارة عواطفك والتعاطف مع الآخرين، مما يؤدي إلى حياة أكثر إشباعًا

لإدارة عواطفك والتعاطف مع الآخرين، مما يؤدي إلى حياة أكثر إشباعًا تحسين الروتين اليومي لتحسين الإنتاجية والتخلص من أوجه القصور لإتاحة الوقت للمهام الفكرية والأهداف العليا

لتحسين الإنتاجية والتخلص من أوجه القصور لإتاحة الوقت للمهام الفكرية والأهداف العليا ضع أهدافًا طموحة ولكن اجعلها واقعية؛ فهذا سيمنع الإرهاق ويضمن لك تقدمًا ثابتًا بينما ترسم طريقك الخاص

ماذا يقول القراء

_"هذا الكتاب لا يعلمك فقط كيفية التعامل مع الأشخاص من نوع INTJ أو أولئك المعقدين بطبيعتهم، بل يعلمك أيضًا ما يجب عليك فعله إذا كنت واحدًا منهم."

6. التأثير المركب لدارين هاردي

عبر أمازون

المؤلف : دارين هاردي

: دارين هاردي عدد الصفحات: 208 صفحة

208 صفحة سنة النشر: 2010

2010 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات و45 دقيقة

5 ساعات و45 دقيقة التقييمات :

4.7/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)

:

تخلص من الاختراقات الليلية والبدع البراقة. التأثير المركب هو خارطة طريقك المعتمدة من قبل INTJ إلى صعود ثابت ومرضٍ لفهم نفسك.

هذا الكتاب هو مخطط لبناء الزخم بخيارات صغيرة ومدروسة، والاستفادة من عقلك الاستراتيجي وتركيزك الليزري لتحقيق أهدافك.

يفك هاردي شفرة تكوين العادة، ويوضح لك كيف تتراكم القرارات الصغيرة لتتحول إلى تغيير دائم. سوف تتعمق في العلم، وتتقن فن قياس تقدمك، وتعدل مسارك لتكون أفضل نسخة من نفسك

اقتباس من الكتاب

انسَ قوة الإرادة. حان وقت قوة السبب. تكون اختياراتك ذات مغزى فقط عندما تربطها برغباتك وأحلامك.

دارين هاردي

الوجبات الرئيسية

خلق تأثير مضاعف بحيث تمتد التحسينات في مجال واحد إلى المجالات ذات الصلة أيضًا

بحيث تمتد التحسينات في مجال واحد إلى المجالات ذات الصلة أيضًا استفد من سحر المضاعفة؛ من خلال الممارسة المستمرة للأعمال الإيجابية الصغيرة، تنتج آثارًا إيجابية هائلة مع مرور الوقت

من خلال الممارسة المستمرة للأعمال الإيجابية الصغيرة، تنتج آثارًا إيجابية هائلة مع مرور الوقت ابقَ مخلصًا لأهدافك وتجنب الانشغال بالإشباع الفوري في عالم مليء بالمشتتات

ما يقوله القراء

"التأثير المركب يغيّر قواعد اللعبة! إن رؤى دارين هاردي حول الإجراءات الصغيرة والمتسقة التي تؤدي إلى نتائج مهمة تفتح عينيك."

7. قوانين القوة ال 48 لروبرت جرين

عبر أمازون

المؤلف : روبرت جرين

: روبرت جرين عدد الصفحات: 452 صفحة

452 صفحة سنة النشر: 1998

1998 الوقت المقدر للقراءة: 12 ساعة و35 دقيقة

12 ساعة و35 دقيقة التقييمات :

4.7/5 (أمازون) 4.1/4 (جودريدز)

:

لو كتب مكيافيلي كتاباً للعصر الحديث، لكان هذا الكتاب هو الكتاب. في قوانين القوة الثمانية والأربعين يعلمك غرين فن الاحتفاظ بالآس في جعبتك، وتحويل المنافسين إلى بيادق وإبراز هالة من الثقة التي لا تتزعزع. يقربك كل قانون من فهم كيفية الاستفادة من ديناميكيات القوة في العالم الحقيقي.

كن حذرًا ومارس حكمك أثناء قراءة هذا الكتاب، حيث أن بعض القوانين قد تثير بعض الملاحظات الأخلاقية.

اقتباس من الكتاب

دائماً اجعل من هم فوقك يشعرون بالارتياح لرغبتك في إرضائهم وإبهارهم، ولا تتمادى في عرض مواهبك، وإلا فإنك قد تحقق العكس - أي إثارة الخوف وعدم الأمان.

روبرت جرين

الوجبات الرئيسية

تعامل مع التسلسلات الهرمية باحترام وتجنب التفوق على رؤسائك، وركز طاقاتك على إظهار قيمتك للفريق

وتجنب التفوق على رؤسائك، وركز طاقاتك على إظهار قيمتك للفريق وجّه تركيزك نحو العمل الهادف لتحقيق أهدافك، دون التضحية بالرؤية طويلة الأجل من أجل تحقيق مكاسب قصيرة الأجل

لتحقيق أهدافك، دون التضحية بالرؤية طويلة الأجل من أجل تحقيق مكاسب قصيرة الأجل ابحث عن مرشدين وحلفاء استراتيجيين يشاركونك قيمك وأهدافك، ويمكنهم تقديم التوجيه والدعم القيّم لتسريع تقدمك

ماذا يقول القراء

"كتاب مثالي لأولئك الذين يرغبون في امتلاك القوة، أو القدرة على إدراك متى يُساء استخدام السلطة ويتم التلاعب بهم. قراءة ممكّنة ومؤثرة للغاية."

8. هكذا تكلم زرادشت بقلم فريدريك نيتشه

عبر أمازون

المؤلف : فريدريك نيتشه

: فريدريك نيتشه عدد الصفحات: 160 صفحة

160 صفحة سنة النشر: 1883

1883 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات و30 دقيقة

4 ساعات و30 دقيقة التقييمات :

4.2/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)

:

إذا كنت تشعر بالجوع الفكري، فقد حان الوقت لاقتناء نسخة من كتاب هكذا تكلم زرادشت لنيتشه.

اعتبر أن قراءة هذا الكتاب أشبه بتسلق جبل مع نبي حكيم يدعى زرادشت، والغوص في بحور عميقة من "التكرار الأبدي". فهو يجمع بين الفلسفة والشعر وعلم النفس، وهو مثالي لإشباع عطشك النهم للإلهام الفكري.

تتلوى كلمات نيتشه وتلتف مثل الشعر على النار، وتتحدى كل ما كنت تعتقد أنك تعرفه وتتركك مع أسئلة مهمة. ودع زرادشت يرشدك في رحلة ستجعلك تتغير إلى الأبد.

اقتباس من الكتاب

هناك حكمة في جسدك أكثر من فلسفتك العميقة

فريدريك نيتشه

الوجبات الرئيسية

اصنع قيمك الخاصة من خلال أهدافك ومساعيك ومساهماتك في العالم؛ لا تنتظر التحقق الخارجي

من خلال أهدافك ومساعيك ومساهماتك في العالم؛ لا تنتظر التحقق الخارجي دافع عن نفسك باستمرار، تحدَّ حدودك، وتجاوز حدودك، واجتهد لتصبح أفضل نسخة من نفسك

تحدَّ حدودك، وتجاوز حدودك، واجتهد لتصبح أفضل نسخة من نفسك احذر من الظل بينما تحتضن نقاط قوتك؛ انتبه إلى تحيزاتك وقيودك المحتملة التي قد تعيق نموك

ما يقوله القراء

"هكذا تكلم زراثسترا كانت قراءة رائعة. في رأيي المتواضع جدًا، نيتشه هو أحد الفلاسفة العصريين العظماء."

9. صورة دوريان غراي لأوسكار وايلد

عبر أمازون

المؤلف : أوسكار وايلد

: أوسكار وايلد عدد الصفحات: 186 صفحة

186 صفحة سنة النشر: 1890

1890 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات و20 دقيقة

5 ساعات و20 دقيقة التقييمات :

4.3/5 (أمازون) 4.3/5 (جودريدز)

:

هذا الكتاب عبارة عن أجزاء متساوية من السحر القوطي والجاذبية المظلمة. يمكن أن يكون مثل مرآة بيت المرح الملتوية، تعكس الانجذاب العميق والعواقب الفوضوية لمطاردة الشباب الأبدي.

في مجتمع لندن المنحل، يقايض شاب وسيم روحه مقابل الشباب الأبدي، بينما تتلقى صورته ضربة بسبب نوبات الانغماس في الملذات اللاأخلاقية.

تقدم صورة دوريان جراي مزيجًا محيرًا للعقل من الفلسفة والأخلاق والدراما النفسية، حيث ستصارع مع أسئلة الجمال والهوية وثمن الانغماس في أحلك الرغبات.

اقتباس من الكتاب

_ والجمال هو شكل من أشكال العبقرية - بل هو أسمى من العبقرية لأنه لا يحتاج إلى تفسير. إنه من حقائق العالم العظيمة، مثل ضوء الشمس، أو الربيع، أو الانعكاس في المياه المظلمة لتلك الصدفة الفضية التي نسميها القمر. لا يمكن التشكيك فيه. لها حقها الإلهي في السيادة

أوسكار وايلد

النقاط الرئيسية

تجنّب الإشباع الفوري؛ بصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية الانتهازية (INTJ)، تذكر أن الإنجاز الحقيقي يأتي من تحقيق أهداف ذات مغزى، وليس من الملذات العابرة

بصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية الانتهازية (INTJ)، تذكر أن الإنجاز الحقيقي يأتي من تحقيق أهداف ذات مغزى، وليس من الملذات العابرة التركيز على الأصالة والمساعي الفكرية التي تؤكد أن الجمال الحقيقي يكمن في الصفات الداخلية و التنمية الشخصية وليس في التحقق الخارجي

والمساعي الفكرية التي تؤكد أن الجمال الحقيقي يكمن في الصفات الداخلية و التنمية الشخصية وليس في التحقق الخارجي احتضن ميولك الاستبطانية الطبيعية واستخدم التأمل الذاتي كأداة للتعلم والتحسين المستمر

ما يقوله القراء

"انتهيت من رواية "صورة دوريان غراي" لأوسكار وايلد الليلة الماضية وأحببتها للغاية. يرسم صديق دوريان صورة لدوريان ترسم له صورة تغير حياته بشكل جذري."

10. تاريخ موجز للزمن لستيفن هوكينج

عبر أمازون

المؤلف : ستيفن هوكينج

: ستيفن هوكينج عدد الصفحات: 212 صفحة

212 صفحة سنة النشر: 1998

1998 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات و50 دقيقة

5 ساعات و50 دقيقة التقييمات :

4.7/5 (أمازون) 4.4/5 (جودريدز)

:

يشرح هوكينغ ببراعة العلوم المعقدة في هذا الكتاب الذي نال استحساناً واسعاً، والذي يشرح علم الوجود بكلمات بسيطة. سوف يكون عقلك التحليلي INTJ في أفضل حالاته أثناء قراءة هذه الصفحات، متأملاً في طبيعة الزمن.

استعد لمواجهة مزيج رائع من الفيزياء، والفلسفة، والفضول، وأشبع رغبتك النهمة في كشف أعمق أسرار الكون.

اقتباس من الكتاب

رغبة البشرية العميقة في المعرفة هي المبرر الكافي لاستمرارنا في سعينا. وهدفنا ليس أقل من الوصف الكامل للكون الذي نعيش فيه

ستيفن هوكينج

الوجبات الرئيسية

كن مرتاحًا للأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها ، حيث ستساعدك هذه الأسئلة على تقبل المجهول وتقدير البحث المستمر عن المعرفة

، حيث ستساعدك هذه الأسئلة على تقبل المجهول وتقدير البحث المستمر عن المعرفة تقدير قوة المنطق والعقل، مع التركيز على التفكير العقلاني والاستنتاجات القائمة على الأدلة

والعقل، مع التركيز على التفكير العقلاني والاستنتاجات القائمة على الأدلة تنمية العقلية العلمية والتعامل مع المشاكل بموضوعية وعقلانية؛ فهذه هي نقاط القوة الأساسية التي يتمتع بها أصحاب الشخصية المتكاملة

ما يقوله القراء

_"تتكشف كل صفحة من صفحات الكتاب بكشوف مثيرة عن كوننا، مما يجعلك تشعر وكأنك تغامر في أقصى أقاصي الفضاء من غرفة معيشتك."

11. التفكير، سريع وبطيء لدانيال كانيمان

عبر أمازون

المؤلف : دانيال كانيمان

: دانيال كانيمان عدد الصفحات: 499 صفحة

499 صفحة سنة النشر: 2011

2011 الوقت المقدر للقراءة: 13 ساعة و45 دقيقة

13 ساعة و45 دقيقة التقييمات :

4.6/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)

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هل تظن أن الوقت قد حان للابتعاد عن الزغب التحفيزي والحصول على دليل المستخدم لعقلك؟

سيجعلك بحث كانيمان تغوص بعمق في النظامين العقليين اللذين يحكمان كل قرار تتخذه: النظام 1، وهو النظام المتهور المندفع الذي يحب الطرق المختصرة؛ والنظام 2، وهو نظامك الاستراتيجي البطيء المدروس.

سوف يستمتع عقلك التحليلي بالرؤى غير البديهية والدروس العملية التي ستتعلم من خلالها تسخير كلا النظامين لتحقيق أعلى أداء واتخاذ القرار الأمثل.

يتحدى الكتاب افتراضاتك حول العقلانية واتخاذ القرارات. سوف تكتشف كيف تؤثر التحيزات والاستدلالات والاختصارات الذهنية على أنماط تفكيرك، حتى لو كنت من أصحاب الذكاء الاصطناعي الذين يفخرون بالتفكير المنطقي.

اقتباس من الكتاب

من الطرق الموثوقة لجعل الناس يصدقون الأكاذيب هي التكرار المتكرر، لأن الألفة لا يمكن تمييزها بسهولة عن الحقيقة. لطالما عرفت المؤسسات الاستبدادية والمسوقون هذه الحقيقة.

دانيال كانيمان

الوجبات الرئيسية

ضع في اعتبارك التحيزات ، ضع في اعتبارك وجهات النظر البديلة، ووازن بين حدس النظام 1 وتحليل النظام 2 لاتخاذ خيارات أكثر استنارة وفعالية

، ضع في اعتبارك وجهات النظر البديلة، ووازن بين حدس النظام 1 وتحليل النظام 2 لاتخاذ خيارات أكثر استنارة وفعالية تعلم كيفية التعرف على الاستدلال والاستفادة منه لأنه يوفر اختصارات قيّمة في المواقف المعقدة، ولكن عليك أن تكون على دراية بحدوده وتحيزاته المحتملة

لأنه يوفر اختصارات قيّمة في المواقف المعقدة، ولكن عليك أن تكون على دراية بحدوده وتحيزاته المحتملة افهم كيف يؤثر التأطير على عملية اتخاذ القرار واستخدم هذه المعرفة لتوصيل أفكارك بفعالية، مع الحرص على أن تظل موضوعياً وشفافاً

ما يقوله القراء

"كتاب مدروس وقابل للتطبيق وثاقب وممتع. لقد استمتعت بتشريح التجارب الفكرية والدراسات العديدة التي تناولتها للتعرف على المزايا التي يمكنني تطبيقها على تفكيري اليومي."

تطبيق الدروس المستفادة من كتب INTJ

لذا دعونا نأخذ خلاصة سريعة لهذه المجموعة الأدبية المنتقاة بعناية لعقولكم الاستراتيجية:

كتاب _Quiet: قوة الانطوائيين لسوزان كاين و INTJ: فهم العقل المدبر والارتباط به لكلايتون جيفريز: احتفل بنقاط القوة لدى الانطوائيين وفك شفرة تطوير عقلية منتجة أطلس شروغد لآين راند و صورة دوريان غراي لأوسكار وايلد: استعد للشخصيات المعقدة والمعضلات الأخلاقية التي ستجعل عقلك يتقلب رأساً على عقب

التأثير المركب لدارين هاردي و قوانين القوة ال 48 لروبرت غرين: استفد من النصائح العملية حول فن تحقيق الأهداف والتغلب على ديناميكيات القوة

هكذا تكلم زرادشت لفريدريك نيتشه و تاريخ موجز للزمن لستيفن هوكينج: أشبع حكتك الفلسفية أو تعطشك العلمي من خلال استكشاف الأسئلة الكبيرة حول الحياة والكون وكل شيء بينهما

هذه مجرد اقتراحات قليلة. العالم هو محارتك الفكرية - اذهب وابحث عن الكتب التي تجعل عقلك يغني!

قم بتخصيص مشاريعك بناءً على شخصيتك

بصفتك شخصًا من INTJ، من المحتمل أن يكون لديك العديد من المشاريع الجارية (بالإضافة إلى التهام الكتب، نعني!). تماماً مثل توصيات الكتب، لدينا توصية لمنصة إدارة المشاريع القابلة للتخصيص التي تناسب شخصيتك -

مشروعاتك كليك أب .

لا توفر معظم منصات إدارة المشاريع أفضل نهج مناسب لتحقيق أهدافك.

ولكن , أدوات إدارة المشاريع الخاصة بـ ClickUp تضخيم نقاط قوتك وحل التحديات التي تواجهك، بغض النظر عما إذا كنت خبيرًا استراتيجيًا مدبرًا (INTJ) أو فنانًا مرحًا (ESFP). فميزاتها - طرق العرض المخصصة، والحقول المخصصة، ومساحات العمل القابلة للتخصيص، والمزيد - تلبي نوع شخصيتك بالضبط!

انقر فوق للمهندس المعماري (INTJ)

تتبع ما تعمل عليه باستخدام بطاقات الأداء الأسبوعية ورسم خريطة لها مع أهداف المشروع الأكبر باستخدام ClickUp Goals

بصفتك مفكرًا استراتيجيًا عميقًا، فأنت تعمل دائمًا على إيجاد أفضل طريقة للوصول إلى أهدافك الكبيرة والجريئة والجريئة (BHAGs). وليس هناك خارطة طريق أفضل لك لتحقيقها من تلك التي يمكنك إنشاؤها باستخدام أهداف ClickUp . إنه مركز القيادة الذي تحلم به - مع جداول زمنية واضحة، وأهداف قابلة للقياس، وتتبع تلقائي للتقدم المحرز.

استخدم ClickUp Custom Fields لتسجيل معلومات مشروعك بالطريقة التي تريدها

وإذا كانت المخططات التفصيلية والمنظمة هي ما تفضله، فيمكنك إقران أهدافك مع طرق عرض القائمة واللوحة في ClickUp للحصول دائمًا على نظرة عامة على جهودك وتقدمك. قم بتزيينها بما يلي حقول ClickUp المخصصة لإضافة المواعيد النهائية وتتبع التقدم وتعيين الأولويات! ما هو أكثر من ذلك؟ ستبقيك التذكيرات التلقائية فعّالاً وعلى رأس أهدافك.

كليك أب للمناظر (ENTP)

قم بالعصف الذهني مع فريقك باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

هل أنت جيد في ابتكار أفكار جديدة وإقناع الآخرين؟ هذه صفات رائعة في قادة المشاريع من أصحاب الشخصية الانطوائية. يمكنك استخدامها لمصلحتك ومصلحة فريقك مع ClickUp Whiteboards .

استخدم اللوحات البيضاء لتبادل الأفكار مع زملائك في الفريق، ورسم الحلول للمشاكل الملحة، ثم تقسيمها إلى مهام وتعيينها إلى الأشخاص المناسبين لتنفيذها بسرعة - كل ذلك من لوحتك الرقمية في ClickUp.

ClickUp للمدافع (ISFJ) ### ClickUp للمدافع (ISFJ)

قم بإدارة قوائم المهام الشخصية والمشروعات المعقدة وكل شيء بينهما باستخدام تقويم ClickUp Calendar

بصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية اليابانية المتكاملة (ISFJ)، غالبًا ما تكون أنت الغراء الذي يجمع الأشياء معًا. عرض التقويم الخاص بـ ClickUp هو ملاذك التنظيمي، مع نظرة عامة على

أدوار ومسؤوليات زملائك في الفريق

حالة مهام مشروعك، و

الجداول الزمنية لمشروعك

إذا كنت ترغب في إدارة كل شيء من منصة مركزية دون عناء، فإن ClickUp هو أفضل رهان لك.

ClickUp للترفيه (ESFP) ### كليك أب للترفيه (ESFP)

تتبع مراحل مشروعك بصريًا باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني في ClickUp

هل تخطط لفعالية في العمل ولكنك تريد أن تجعلها ممتعة وجذابة للجميع؟ دع ClickUp Views كن مخطط الفعاليات

تتبع المراحل المختلفة لعملية التخطيط للفعالية، مثل حجز المكان، ودعوات المتحدثين، والحملات التسويقية، والخدمات اللوجستية باستخدام عرض مخطط جانتت البياني الخاص بـ ClickUp تعيين المواعيد النهائية والتبعيات لضمان إكمال المهام في الوقت المحدد وبالترتيب الصحيح

استخدم الترميز بالألوان أو الحقول المخصصة لتصنيف المهام من أجل تنظيم أفضل

ClickUp للوجستي (ISTJ) ### ClickUp للوجستي (ISTJ)

تمنحك طريقة عرض القائمة في ClickUp المرونة في تجميع مهامك وفرزها وتصفيتها بسهولة

إذا كانت عادات العمل المنضبطة تعرّفك حقًا عرض قائمة ClickUp المليئة بالحقول المخصصة المفصلة للمواصفات والمستندات، هي أفضل صديق لك. الأتمتة؟ إنه منفذ القواعد الخاص بك، حيث يرسل لك تذكيرات للمراجعات والتحديثات المنتظمة.

| لا يزال لديك فضول؟ استكشف ميزات /href/ https://clickup.com/blog/clickup-feature-for-your-personality//ClickUp لجميع أنواع الخصائص الـ 16 /%href/ واعثر على أفضل طريقة لتحقيق أقصى استفادة من ClickUp! |

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. لماذا يندر وجود INTJ؟

يتمتع أصحاب الشخصية الانطوائية بعقول حادة، ومعايير عالية، ونزعة تمرد. هذا المزيج من الصفات يجعلهم يبدون منعزلين في حين أنهم ببساطة انطوائيين. يتوق أصحاب INTJ إلى العلاقات العميقة ولكنهم يقدرون الجودة على الكمية.

2. ما هو نهج INTJ في الحياة؟

العقل المدبر للعبة والتأثير في العالم. إن الأشخاص من أصحاب شخصية INTJ هم حلالو الألغاز، حيث يشقون مساراتهم الخاصة بتركيز ليزري وتصميم هادئ.

هدفهم؟ ترك بصمة إيجابية في العالم، غالباً عن طريق إيجاد حلول استراتيجية للتحديات المعقدة. لذا لا تنخدع بالمظهر الخارجي المتحفظ. فأسفلها تكمن قوة هادئة تشكل العالم بفكرة عبقرية واحدة في كل مرة.

3. ما هو نمط شخصية INTJ؟

تُعرف شخصية نمط INTJ أيضاً باسم "العقل المدبر" أو "المهندس المعماري" إنها مزيج قوي من البراعة الفكرية والتخطيط الاستراتيجي والتصميم الهادئ لترك بصمة في العالم.

يبني أصحاب هذه الشخصية إمبراطورياتهم الخاصة. إنهم يتوقون إلى الاستقلالية وتحديد الأهداف وصياغة مساراتهم الخاصة، وغالباً ما يتحدون ويتخطون الحدود.

الإهدار هو لعنة على الأشخاص ذوي الشخصية المتكاملة. فهم يقومون بتبسيط المهام، وتحسين سير العمل، وتعظيم تأثيرهم في كل جانب من جوانب الحياة. إنهم يبحثون دائماً عن مهارات جديدة، ويتخطون الحدود، ويصقلون مهاراتهم في كل جانب من جوانب الحياة إدارة المهام القدرات. فهم يرون الحياة كرحلة من الاكتشاف الذاتي المستمر والإتقان.

تخيّل أستاذ شطرنج كبير متعطش للمعرفة وتصميم هادئ على تغيير العالم - هذا هو جوهر شخصية INTJ!