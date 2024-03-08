ملخص الأب الغني والأب الفقير ملخص: الوجبات الرئيسية ومراجعتها

قليل من كتب التمويل الشخصي وصلت إلى المكانة التي وصل إليها كتاب "الأب الغني، الأب الفقير".

عندما نُشر لأول مرة في عام 1997، أثر الكتاب على عالم التمويل من خلال تقديم أفكار ثورية. فقد غير الطريقة التي يفكر بها معظم الناس في المال وكيفية اكتساب الثروة.

إذا لم تكن قد قرأت الكتاب ولكنك تريد خلاصة جميع الأفكار الرائعة التي قدمها، اقرأ هذا الملخص المفصل لكتاب الأب الغني، الأب الغني والأب الفقير. ستجد أيضًا أفضل الاقتباسات والوجبات الرئيسية من الكتاب والطرق العملية لتنفيذها.

قبل أن نبدأ، إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد من ملخصات الكتب، اطلع على مجموعتنا المنسقة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها في مكان واحد. يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها من ClickUp Docs.

25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

## ملخص كتاب الأب الغني والأب الفقير في لمحة سريعة

الأب الغني، الأب الغني، الأب الفقير من تأليف روبرت ت. كيوساكي هو أحد أهم الكتب في مجال التمويل الشخصي الذي قدم منظورًا جديدًا لإدارة الثروات.

يشرح المؤلف المفاهيم الأساسية للإدارة المالية من خلال المقارنة والمقارنة بين الفلسفتين الماليتين لوالديه - الأب الغني والأب الفقير.

فقد كان الأب الفقير رجلاً متعلمًا ومتعلمًا وموظفًا يؤمن بالعمل الجاد والأمان الوظيفي والتعليم الجامعي الرسمي.

أما والده الغني فكان رجل أعمال لا يؤمن بالتعليم الرسمي - كان يؤمن بالتعليم المالي. كانت لديه وجهة نظر مختلفة عن والده الفقير في الإدارة المالية. فقد كان يؤمن بأن الطريقة الوحيدة لبناء الثروة هي إدارة الأعمال والاستثمار في الأصول التي تدر دخلاً سلبياً.

عبر Rich Dad Poor Dad- Robert Kiyosaki

كان المفهوم الأبرز والأكثر ثورية في الكتاب هو شرح كيوساكي للأصول مقابل الخصوم. وأوضح أن الأصول تجلب المال بينما تستنزف الخصوم المال.

فكثير من الناس يعتقدون أن المنازل أو السيارات هي أصول، لكنها خصوم. أما العقارات الاستثمارية والإيجارية التي تدر دخلاً فهي الأصول الحقيقية.

وعموماً، يدور كتاب الأب الغني، الأب الغني والأب الفقير حول الحصول على تعليم مالي واتخاذ قرارات مالية حكيمة لاكتساب الثروة والهروب من سباق الفئران.

## الوجبات الرئيسية من كتاب الأب الغني والأب الفقير لروبرت ت. كيوساكي

غلاف كتاب الأب الغني، الأب الفقير عبر

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يحتوي هذا الكتاب الكلاسيكي على العديد من الجواهر، ولكننا سنقتصر على أهم سبعة دروس تتعلمها من الكتاب.

1. ركز على الأصول، وليس على الخصوم

كان التركيز الرئيسي للكتاب هو تعليم الناس الاستقلال المالي وكيفية بناء الثروة.

يقول كيوساكي أن معظم الناس لا يفهمون الفرق بين الأصول والخصوم. وهو يعرّفها على أنها:

الأصول هي الأشياء التي تجلب المال، مثل العقارات والأسهم والأعمال التجارية

أما الخصوم فهي الأشياء التي تستنزف المال من جيبك. وتشمل قروض المنازل أو السيارات، وديون بطاقات الائتمان، وغير ذلك

ويضرب لذلك مثالاً بالمنزل، الذي يعتبره معظم الناس أحد الأصول، ولكنه في الوقت نفسه يمثل خصمًا. ويوضح أنه إذا اشتريت منزلاً لنفسك واستخدمت رهنًا عقاريًا، فإنك تتكبد نفقات فقط ولا تحصل على أي دخل منه، مما يجعله التزامًا.

فقط العقارات التجارية، التي تحصل منها على دخل إيجاري، هي الأصول. قم ببناء الأصول التي تجلب لك دخلاً، وليس الخصوم التي تتكبد نفقات.

2. احصل على تعليم مالي

إن أهم درس من كتاب الأب الغني، الأب الغني والأب الفقير هو أن الثقافة المالية أمر بالغ الأهمية للنجاح المالي.

وهو يرى أن التعليم المدرسي فاشل في هذا الصدد ويحتاج إلى تعليم الثقافة المالية بشكل فعال، بما في ذلك أساسيات الإدارة المالية وبناء الثروة.

ويستخدم مثال أبويه - الغني والفقير - والاختلافات في فلسفتهما المالية ليشير إلى أهمية التثقيف المالي.

كان والده الفقير متعلماً جيداً ويؤمن بكسب الراتب. وعلى الرغم من أنه كان أقل تعليماً، إلا أن والده الغني كان أكثر تعليماً مالياً وكان يؤمن باستثمار الأموال وإدارة الأعمال التجارية لبناء الثروة والاستقلال المالي.

لذا، بقدر أهمية أن تكون متعلمًا جيدًا، فإن التعليم المالي لعبة مختلفة تمامًا. استثمر في التثقيف المالي وتعلم أساسيات إدارة الأموال وتقييم المخاطر وغيرها من الجوانب الحيوية لإدارة أموالك بشكل أفضل.

3. قم بإدارة أعمالك الخاصة

من الوجبات الجاهزة الأخرى من Rich Dad, Poor Dad أن الحصول على وظيفة وكسب راتب لن يجعلك ثرياً، ولكن إدارة الأعمال التجارية هي التي ستجعلك ثرياً.

وفقًا لكيوساكي فإن الأغنياء يكتسبون الأصول ويجعلون المال يعمل لصالحهم. فهم لا يعملون لصالح الآخرين بل لصالح أنفسهم فقط.

إن كسب الدخل السلبي من الأصول هو مفتاح بناء الثروة بمرور الوقت بدلاً من الاعتماد على الراتب. فبدلاً من العمل الجاد لكسب المال من أجل شخص آخر، دع الآخرين يعملون من أجلك ليجعلوك أكثر ثراءً.

4. فهم قانون الضرائب والنظام القانوني

يقول كيوساكي إن الأغنياء يفهمون قانون الضرائب ويستخدمونه لصالحهم.

ويوضح أنك تدفع ضرائب عالية عندما تتقاضى راتباً أو تحصل على قروض. وتشمل بعض الضرائب ضريبة الدخل وضريبة الضمان الاجتماعي وضريبة الرعاية الطبية.

ولكن إذا كنت تدير شركة، يمكنك شطب نفقات العمل ودفع ضرائب أقل. يمكنك حتى إعادة استثمار الأرباح التي تحققها الشركة في الأعمال التجارية للتوسع والنمو. ويمكنك أيضاً أن تدفع الأرباح للمالكين كأرباح، والتي تواجه ضرائب أقل من تلك المفروضة على الرواتب.

يمكنك الاحتفاظ بالمزيد من أرباحك وتقليل التزامك الضريبي من خلال إدارة شركة.

5. تعلم اختراع المال

هذا واحد من أكثر الدروس المثيرة للجدل التي يدرسها روبرت ت. كيوساكي حيث يقول إن العمل الجاد لا يساعدك على كسب المال، بل اتخاذ القرارات الاستراتيجية هو الذي يساعدك.

فهو يستبعد الفلسفة القائلة بأن العمل الجاد والقيام بعمل جيد سيجعلك ثرياً. وبدلاً من ذلك، يقول أن الأغنياء يخترعون المال ولا يكسبونه. فهم يستغلون الفرص، ويتحملون المخاطر، ويخلقون تدفقات دخل سلبية متعددة لاكتساب الثروة.

الدرس المستفاد؟

لا تعمل من أجل المال. اشترِ الأصول التي ستعمل على كسب المال وتحقيق عوائد غير محدودة. تتضمن بعض الأمثلة على هذه الأصول ما يلي

الأعمال التجارية التي لا تتطلب إشرافاً نشطاً

العقارات المؤجرة التي توفر دخلاً سلبياً

الاستثمارات المالية التي تدر أرباحاً مع مرور الوقت

6. العمل من أجل التعلم، وليس من أجل المال

من الوجبات الرئيسية الأخرى المستخلصة من الأب الغني، الأب الغني، الأب الفقير أن الأغنياء يعملون لاكتساب المهارات وليس لكسب المال.

إذا كنت تعمل لكسب المال، فلن تخرج أبدًا من سباق الفئران وتكتسب ثروة حقيقية. ومع ذلك، إذا عملت على تطوير مهارات جديدة، فسوف تصبح أكثر موهبة وتفتح لنفسك فرصًا جديدة للكسب على المدى الطويل.

هذا التحول في العقلية يوجه الناس من التطلع إلى وظائف ذات رواتب جيدة إلى أن يصبحوا رواد أعمال. ويؤكد أيضًا على أهمية بناء المهارات القابلة للتسويق ويستخدم ماكدونالدز كمثال على ذلك.

فعندما سأل غرفة مليئة بالناس: "من يستطيع أن يصنع همبرغر أفضل من ماكدونالدز؟" رفع الجميع تقريبًا أيديهم. ومع ذلك، فإن ماكدونالدز هي شركة بمليارات الدولارات.

يمكن للجميع صنع هامبرغر رائع، لكن تحويله إلى عمل تجاري مربح هو مهارة أكثر قيمة. لذا، اكتسب المهارات القابلة للتسويق التي تساعدك على كسب المال، واعمل على تحسين مهاراتك، وليس لكسب الراتب.

7. تحمّل المخاطر المالية

خاطر لتصبح ثريًا. إذا اتبعت خطى الجميع، فستكون جزءًا من الحشد. إذا كنت ترغب في الهروب من سباق الفئران، فعليك أن تفعل شيئًا مختلفًا. الأغنياء يجربون أشياء جديدة ويستكشفون الفرص المختلفة بدلاً من تركها تمر. إذا كنت ترغب في تحقيق أرباح هائلة، فعليك أن تخاطر بشكل كبير.

يوضح كيوساكي أن الأمن الوظيفي يختلف عن الأمن المالي. فالوظيفة الآمنة توفر شعوراً زائفاً بالأمان قد يؤدي إلى الشعور بالرضا عن النفس. يمكن للعوامل الخارجية أن تغير ذلك دائماً، وقد تفقد وظيفتك مهما كنت تعتقد أنها آمنة.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات والأصول الأخرى التي تخلق تدفقات دخل متعددة ستجعلك آمنًا ماليًا. إذا تأثر أحد مصادر الدخل، فسيظل لديك العديد من المصادر الأخرى.

هل هذا يعني أنه يجب عليك تحمل مخاطر غير ضرورية؟

بالطبع لا! فهو يؤكد على أهمية المخاطرة المحسوبة لتحقيق النجاح المالي. يجب عليك أن تزن خياراتك بعناية ولكن لا تتردد في المراهنة على فرصة جيدة بسبب المعتقدات المحدودة والنفور من المخاطرة.

الأفكار الخمسة الكبرى

إليك خمس أفكار كبيرة من الكتاب يجب عليك فهمها وتنفيذها لتحقيق النجاح المالي.

1. الأغنياء لا يعملون من أجل المال؛ الفقراء فقط هم من يعملون

لا يعمل الأغنياء من أجل المال، بل تعمل أموالهم من أجلهم.

فهم يستثمرون في الأصول ويخلقون تدفقات دخل سلبية متعددة. تناول كيوساكي الفكرة بشكل أكبر في كتابه الثاني "التدفق النقدي الرباعي"

إذا كنت تستثمر في أعمال الآخرين - من خلال الأسهم على سبيل المثال - فأنت تدع أموالك تعمل من أجلك لتوليد المزيد من المال. أنت لا تعمل بنشاط من أجلها، ومع ذلك ستدر دخلاً وتجمع ثروة مع مرور الوقت.

2. الأغنياء يكتسبون الأصول، والفقراء يكتسبون الخصوم

يبني الأثرياء ثرواتهم عن طريق اكتساب الأصول التي تدر دخلاً، مثل الأسهم والسندات والعقارات.

أما الفقراء فيقتنون المنازل والسيارات وغيرها من الممتلكات التي تبدو وكأنها أصول ولكنها في الحقيقة خصوم لأنها تستنزف الأموال.

3. لا يهم مقدار المال الذي تجنيه ولكن يهم مقدار ما تدخره

المال الوحيد الذي يصنع فارقًا في حياتك هو المال الذي تدخره. قد تكسب الكثير من المال ولكنك تدفع الضرائب وتنفقه على النفقات الأساسية، ولا تترك معك شيئًا تقريبًا.

كسب الكثير من المال لا يجعلك ثرياً، ولكن الاحتفاظ بمعظمه يجعلك ثرياً. إذا كنت تريد أن تكون ثرياً، فعليك أن تتعلم كيفية زيادة مدخراتك الضريبية والاحتفاظ بمعظم الأموال التي تجنيها.

4. الكفاءة المالية هي ما تفعله بالمال الذي تجنيه

كسب المال هو الخطوة الأولى. ولكي تصبح ثريًا، تحتاج إلى الكفاءة المالية لتعرف ماذا تفعل بهذا المال.

الاستثمار في الأصول المالية هو أفضل طريقة لاستخدام أموالك والسماح لها بالعمل لصالحك. اشترِ الأسهم والسندات والعقارات المؤجرة وغيرها من الأصول المالية المدرة للدخل.

سيساعدك محو الأمية المالية على اكتساب الذكاء المالي وتعلم كيفية جعل أموالك تكسب المزيد من المال.

5. أغلى ما نملكه هو عقلنا

وأخيرًا، إذا أردت أن تتعلم أي شيء من كتاب الأب الغني، الأب الغني والأب الفقير فليكن هذا هو - عقلك هو أثمن ما تملكه.

إنه ليس ممتلكاتك المادية - المنزل والسيارة وما إلى ذلك - أو المال أو أي شيء آخر.

إذا كان لديك عقل ثاقب ودربته جيدًا لتطوير ذكاء مالي قوي، يمكنك أن تجمع الثروة وتصبح غنيًا. إنها عقليتك وقيمك التي تحتاج إلى تغييرها.

قم بتغيير طريقة تفكيرك في المال، بما في ذلك كيفية كسبه وإدارته، لتغيير وضعك المالي وتصبح ثرياً.

أشهر اقتباسات الأب الغني والأب الفقير

كتاب الأب الغني، الأب الغني، الأب الفقير_ مليء بالاقتباسات الرائعة عن التمويل الشخصي وإدارة الأموال. فهو يقدم نصائح ذكية حول كيفية كسب المال، وتكوين الثروة، وتغيير عقلياتنا حول المال.

إليك خمسة اقتباسات ملهمة من الكتاب.

"في العالم الحقيقي، أذكى الناس هم الأشخاص الذين يرتكبون الأخطاء ويتعلمون. أما في المدرسة، فإن أذكى الناس لا يرتكبون الأخطاء." _"إن أقوى ما نملكه جميعًا هو عقلنا. وإذا تم تدريبه بشكل جيد، فإنه يمكن أن يخلق ثروة هائلة في لحظة واحدة." _"الأغنياء يكتسبون الأصول. أما الفقراء والطبقة المتوسطة فيكتسبون التزامات يعتقدون أنها أصول." _"ليس ما تقوله من فمك هو الذي يحدد حياتك. بل ما تهمس به لنفسك هو الذي يمتلك القوة الأكبر." "يعمل العمال بجد حتى لا يُطردوا، ويدفع المالكون ما يكفي من المال حتى لا يستقيل العمال."

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كتاب _Rich Dad, Poor Dad يعلم أساسيات الإدارة المالية.

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بشكل عام، كتاب الأب الغني، الأب الغني والأب الفقير هو كتاب سيغير طريقة تفكيرك حول المال وكيفية أن تصبح ثرياً. فهو يعلمك مفاهيم قيمة، ويفجر العديد من الخرافات، ويعطيك معلومات قابلة للتنفيذ.

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