أفضل 10 برامج لتنظيم الملفات في 2025

هل قضيت ساعات في التنقيب في مخزنك الرقمي بحثًا عن ذلك الملف الذي تتذكر بوضوح أنك قمت بحفظه؟

تحدث هذه الحالات أكثر مما نحب. لا يمكننا العثور على الملفات التي نحتاجها في أي مكان، ويتعب فريقنا من انتظارنا.

لا داعي لأن يكون الأمر كذلك. يمكن أن يساعدك برنامج تنظيم الملفات في حل الحالة (الحالات) الغريبة للملف (الملفات) المفقودة. وتتيح لك هذه الأداة إدارة الأصول الرقمية وحفظها والبحث عنها استناداً إلى تسمية وهيكل تنظيمي محدد، بحيث تكون ملفاتك دائماً في متناول يدك.

دعونا نلقي نظرة على أفضل 10 برامج لإدارة الملفات لعام 2024، ونحلل ميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها، ونستكشف كيف يمكن أن تجعلك أكثر تنظيماً في العمل .

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تنظيم الملفات؟

يجب أن يتناسب برنامج تنظيم الملفات الرقمية مع احتياجات عملك الخاصة. إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

واجهة سهلة الاستخدام: اختر برنامجاً لإدارة الملفات بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يضمن لجميع أعضاء الفريق التنقل بين الملفات بسهولة ميزات تنظيم الملفات: ابحث عن ميزات مثل إنشاء المجلدات، وتصنيف الملفات، ووضع العلامات للحفاظ على نظام ملفات منظم ومنظم وظيفة البحث: ميزة البحث القوية ضرورية لتحديد موقع الملفات بسرعة. يجب أن تدعم الأداة عمليات البحث بالكلمات الرئيسية والمرشحات وخيارات البحث المتقدم التحكم في الإصدار: عند التعاون في المستندات، تعتبر ميزات التحكم في الإصدار ضرورية لتتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة وتجنب فقدان البيانات إجراءات الأمان: إعطاء الأولوية للبرامج ذات التشفير وضوابط الوصول وخيارات المشاركة الآمنة لحماية الملفات الحساسة وضمان خصوصية البيانات التوافق عبر المنصات: اختر حلاً برمجياً يعمل بسلاسة عبر أنظمة التشغيل والأجهزة المختلفة لتعزيز المرونة وإمكانية الوصول مزامنة الملفات: ميزات المزامنة السهلة تحافظ على تحديث الملفات عبر أجهزة متعددة، مما يقلل من مخاطر اختلاف البيانات قوالب قابلة للتخصيص: اختر أداة توفر قوالب قابلة للتخصيص مُعدّة مسبقًا، مثلقوالب إجراءات التشغيل الموحدة أو قوالب العلامات التجارية. فهي توفر الوقت وتضمن الاتساق عبر تنسيقات الملفات المختلفة

أفضل 10 برامج لتنظيم الملفات لاستخدامها في عام 2024

تتوفر العديد من برامج إدارة الملفات في السوق، ولكن لا يمكن لجميعها تنظيم الملفات بالطريقة التي تريدها. لقد جربنا العديد من الأدوات ووجدنا أفضل 10 اختيارات لدينا:

1. ClickUp

إدارة الملفات باستخدام ClickUp

ابحث عن الملفات وحدد موقعها بسهولة في ClickUp أو التطبيقات المتصلة أو محرك الأقراص المحلي باستخدام البحث الشامل

إدارة المشاريع في ClickUp يساعد الشركات من جميع الأحجام على تنظيم الملفات والمستندات المتعلقة بالمشروع بشكل منهجي. استخدم البحث الشامل من ClickUp للعثور على أي ملف، سواء كان في ClickUp أو تطبيق متصل أو محرك الأقراص المحلي. باستخدام البحث الشامل، يمكنك إضافة أوامر بحث مخصصة مثل اختصارات الروابط، وتخزين النص لوقت لاحق، والمزيد للبحث عن أي شيء في مكان واحد.

يمكن الوصول إلى Universal Search من أي مكان داخل مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك مركز الأوامر أو شريط الإجراءات العام أو سطح المكتب - ملفاتك دائمًا على بعد نقرة أو ضغطة مفتاح!

للحصول على مرونة وتنظيم أفضل، يمكنك تجميع ملفاتك الخارجية وملفات ClickUp وفرزها وتصفيتها باستخدام طريقة عرض القائمة، أو ترتيبها بأسلوب كانبان باستخدام طريقة عرض اللوحة. للحصول على صورة شاملة لمساحة عملك بالكامل، استخدم طريقة عرض كل شيء.

حافظ على إمكانية الوصول إلى ملفاتك في جميع الأوقات باستخدام طريقة عرض القائمة القابلة للتخصيص من ClickUp

تقدم ClickUp خطوة إلى الأمام لتقليل عبء العمل على الفرق المشغولة وزيادة إنتاجيتها من خلال تقديم قوالب جاهزة للاستخدام.

على سبيل المثال, قالب هيكل مجلد إدارة المشاريع في ClickUp يتيح لك إعداد هيكل موحد لجميع مشاريعك، وتنظيم إصدارات مختلفة من الملفات والسجلات، والتعاون مع أعضاء الفريق.

حافظ على نظام مجلدات شامل، وعزز مساءلة الفريق، وراقب تقدم المشروع بسلاسة مع قالب هيكل مجلدات إدارة المشاريع من ClickUp

يمكنك إضافة ما يصل إلى ثماني سمات مخصصة مثل تاريخ المراجعة والقسم والملاحظات والتقدم ونوع المورد والمزيد لحفظ المعلومات الحيوية حول المشاريع وتصور بيانات المشروع بسهولة.

يساعدك على تتبع المشاريع بشكل أفضل ويوفر عليك الوقت في البحث عن المستندات.

انقر فوق أفضل الميزات

تنظيم الملفات والمجلدات باستخدام العلامات والتسميات لزيادة إمكانية الاكتشاف

اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لتنظيم وتصور ملفاتك ومجلداتك بالطريقة التي تريدها

تكبير المهام الفردية لتحديد موقع الملفات ذات الصلة بسرعة

قم بالتصغير للحصول على نظرة عامة شاملة لتقدم المشروع والاختناقات مع لوحات المعلومات الرشيقة من ClickUp

أنشئ قوائم المهام، وحدد خطط المشاريع، وصمم تقارير حالة المشروع بفعالية باستخدامقوالب إدارة المشاريع من ClickUp استمتع بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام مناسبة للفرق ذات المستويات المختلفة من الخبرة التقنية

اكتب المستندات وحررها، وتعاون في تحريرها، وتحقق من سجل الإصدارات باستخدام ClickUp Docs أداة قويةمستندات جوجل البديلة قم بأتمتة المهام المتكررة واستخلص رؤى من ملفاتك وبياناتك باستخدام ClickUp Brain قيود ClickUp

منحنى تعليمي طفيف للمبتدئين

بعض الميزات غير متوفرة بعد في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو مساحة العمل

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. ون درايف

عبر مايكروسوفت ون درايف يعد OneDrive من بين أكثر برامج تنظيم الملفات شيوعًا للشركات والمحترفين. وكجزء من نظام مايكروسوفت البيئي، فهو ينظم ملفاتك عبر الأجهزة وفي الوقت الفعلي.

يمنحك OneDrive لوحة تحكم مخصصة لمشاركة الملفات والتعاون مع الآخرين وتتبع ملفاتك من أدوات Microsoft الأخرى. يمكنك تنظيم ملفاتك بشكل أفضل من خلال ترميزها بالألوان وإنشاء اختصارات والعمل دون اتصال بالإنترنت للملفات الموجودة على الجهاز.

يعمل اشتراك OneDrive عبر الأجهزة وإصدارات Windows، لذا لا داعي للقلق بشأن واجهة المستخدم أو توفر الملفات.

أفضل ميزات OneDrive #### أفضل ميزات OneDrive

الحفاظ على مزامنة الملفات بسلاسة عبر الأجهزة

استخدم ميزة محفوظات الإصدارات لتتبع الملفات القديمة أو استعادتها

الاستفادة من وضع عدم الاتصال لتنظيم الملفات المحلية

قيود OneDrive

مشاكل عرضية في مزامنة الملفات

يجد بعض المستخدمين أن ميزة البحث غير فعالة، خاصة عندما يكون هناك عدد كبير من الملفات

تسعير OneDrive

OneDrive للأعمال (الباقة 1): 5 دولارات/مستخدم شهرياً (تُدفع سنوياً)

5 دولارات/مستخدم شهرياً (تُدفع سنوياً) مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية: 6$/مستخدم شهرياً (يتم دفعها سنوياً)

6$/مستخدم شهرياً (يتم دفعها سنوياً) مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً (يتم الدفع سنوياً)

تقييمات ومراجعات OneDrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

3. أبيلسوفت

عبر منظم ملفات Abelssoft يحافظ برنامج Abelssoft لإدارة الملفات الرقمية على كل ملف في المكان الذي ينتمي إليه ويجعل سطح المكتب الخاص بك خاليًا من الفوضى.

يمكنك تعيين قواعد غير محدودة لفرز ملفات PDF والصور والملفات الصوتية والمستندات ومقاطع الفيديو وأنواع الوسائط الأخرى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بمجرد تعيين القاعدة، يمكنك تصنيف الملفات تلقائيًا في المجلدات الصحيحة بنقرة واحدة فقط. وهذا أيضًا يجعل العثور على الملفات المناسبة في الوقت المناسب أمرًا في غاية السهولة!

يعمل برنامج Abelssoft على أنظمة ويندوز 11 وويندوز 10 وويندوز 8.1 وويندوز 8 وويندوز 7.

أفضل ميزات Abelssoft

وضع قواعد لتحديد الملفات التي يجب أن تُنقل إلى أين

استخدم وظيفة السحب والإفلات لتعيين الملفات إلى المجلد الصحيح تلقائيًا، مما يوفر وقتًا ثمينًا

احصل على تحديثات مجانية لمدة ستة أشهر على الأقل

اعثر بسرعة على أي نوع من الملفات المحفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

قيود Abelssoft

يعمل فقط على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز. لا يناسب أي أنظمة تشغيل أخرى

لا يدعم تنظيم الملفات الموجودة على السحابة

أبيلسوفت التسعير

نسخة تجريبية: مجانية

مجانية النسخة الكاملة: 29.95 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات Abelssoft

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

4. تابلز

عبر تابلز Tabbles هو برنامج لإدارة الملفات و برنامج تعاون المستندات مع التركيز على هيكلة الملفات عبر وضع العلامات.

فهو يسمح لك بإضافة علامات إلى أي نوع من الملفات، بما في ذلك ملفات الصور وملفات الموسيقى، الموجودة داخل الأقراص المحلية أو محركات أقراص الشبكة أو في السحابة. يمكنك أيضًا استخدام ميزة الوسم التلقائي لوضع علامات على ملفاتك تلقائيًا بناءً على اسمها أو محتواها أو مسارها.

يوفر Tabbles ميزات تعاونية: إضافة تعليقات إلى الملفات أو الإشارات المرجعية والتواصل مع فريقك. وبالإضافة إلى العلامات ومحتوى الملفات، فإن التعليقات قابلة للبحث أيضًا، مما يجعل استرجاع الملفات سريعًا وسلسًا.

أفضل ميزات #### Tabbles

تنظيم الملفات باستخدام العلامات التلقائية

البحث عن الملفات بناءً على العلامات والتعليقات ومحتوى الملف باستخدام مربع بحث موحد

وضع علامات على الملفات المحفوظة في مجلدات Google Drive أو Dropbox السحابية مع خدمات مزامنة الملفات

قيود التبويب

عدم وجود واجهة مستخدم حديثة

لديه منحنى تعليمي بسيط

تسعير #### تسعير Tabbles

مجاني للأبد

الأساسي: 3 يورو/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

3 يورو/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) الإحترافي: 5 يورو/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

5 يورو/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) الشركات: 6 يورو/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات #### Tabbles

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. DocuWare

عبر DocuWare صُممت DocuWare لتقليل المسارات الورقية من خلال تحميل المستندات الثقيلة وتنظيمها بذكاء عبر السحابة.

يحتوي على وظيفة التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لمساعدتك على رقمنة المستندات القديمة وتخزينها لسهولة الوصول إليها. يمكن للفرق نشر DocuWare عبر الأجهزة لتحقيق تعاون أكثر سلاسة وتتبع الملفات. كما يوفر أيضاً أماناً وتوافقاً على مستوى المؤسسات للحفاظ على أمان ملفاتك.

إن فهرسة DocuWare القوية، والمسح الضوئي على الجهاز، وتتبع الإصدارات تجعله أحد أكثر برامج تنظيم الملفات سهولة للشركات.

DocuWare أفضل الميزات

مسح الملفات المادية وفرزها لتقليل المخاطر والعبء الورقي

توفير الوقت من خلال البحث باستخدام الفلاتر الدقيقة

تطبيق الحل السحابي للمرونة والقدرة على تحمل التكاليف

التكامل مع أدوات العمل الأخرى لتحسين الإنتاجية

قيود DocuWare #### قيود DocuWare

قد يبدو منحنى التعلم الحاد مربكاً للفرق غير التقنية

لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول جميع الميزات والوظائف

تسعير DocuWare

DocumentWare Cloud 4: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة DocuocuWare Cloud 15: تسعير مخصص

تسعير مخصص DocuDocuDWare Cloud 40: تسعير مخصص

تسعير مخصص DocuWare Cloud 100: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات DocuWare DocuWare:

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

6. بيندر

عبر بيندر لإدارة الأصول الرقمية Bynder هو برنامج لإدارة الملفات والأصول للمؤسسات.

تتيح لك الأداة البحث عن الملفات باستخدام مرشحات مخصصة، والتحكم في أذونات الوصول، ومشاركتها مع أصحاب المصلحة الداخليين أو الخارجيين. يمكنك التحكم في الملفات حتى بعد مشاركتها من خلال إضافة تواريخ انتهاء الصلاحية إلى الأذونات وتتبع سجل المشاركة.

يستخدم Bynder الذكاء الاصطناعي لإزالة الملفات المكررة وإضافة البيانات الوصفية إلى الأصول الرقمية لتعزيز إمكانية البحث. ويتيح لك تنزيل الملفات بتنسيقات خاصة بالقناة واقتصاصها أو تحريرها للحفاظ على التوحيد عبر نقاط اتصال مختلفة.

بايندر أفضل الميزات

اعثر على المستندات المهمة في ثوانٍ باستخدام بنية التصفية البديهية في Bynder

مشاركة الملفات مباشرةً من نظام إدارة الأصول الرقمية (DAM) الخاص بك

حماية الأصول الرقمية من خلال تقييد حقوق الوصول والاستخدام للملفات المشتركة

دمج واجهة برمجة تطبيقات Bynder مع برنامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP) الخاص بك

قيود Bynder

لديه منحنى تعليمي كبير

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أفضل

تسعيرة بايندر

إدارة الأصول الرقمية (DAM): أسعار مخصصة

أسعار مخصصة DAM + توسيع نطاق عمليات المحتوى الخاص بك: تسعير مخصص

تسعير مخصص DAM + النظام البيئي الرقمي المتكامل: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات بايندر

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. دوكمي

عبر دوكمي يوفر نظام إدارة المستندات Dokmee (Dokmee DMS) حلاً سلسًا لالتقاط الملفات وتخزينها والبحث عنها واسترجاعها ومشاركتها.

مناسبة للشركات من جميع الأحجام، تتيح لك هذه الأداة تنظيم الملفات في مجلدات مختلفة، إما يدويًا أو بمساعدة الأتمتة. تُمكِّنك من التحكم في أصولك الرقمية - مشاركة أي نوع من الملفات، والتعاون مع أعضاء الفريق، وتحقيق أقصى استفادة من التحكم في الإصدار لتحرير المستندات.

يمكنك تخصيص سير عملك بما يتناسب مع احتياجات عملك. يتوفر صندوق الوارد الخاص بسير العمل لكل من إصدارات برامج الويب والأجهزة المحمولة، مما يتيح لك الموافقة على الملفات وإدارتها أثناء التنقل.

دكمي أفضل الميزات

تتبع نشاط الملفات باستخدام سجل تدقيق مدمج

فرز الملفات إلى مجلدات ومستويات، إما يدويًا أو باستخدام الأتمتة

إضافة التعليقات التوضيحية إلى الملفات ومشاركتها مع فريقك

إعداد قواعد مخصصة لجعل سير عملك أكثر سلاسة

قيود Dokmee

يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في واجهة المستخدم

يجب أن تكون وظيفة البحث أكثر قوة

تسعير دوكمي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات دوكمي

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. جوجل درايف

عبر جوجل درايف يُعدّ Google Drive جزءًا من نظام Google Workspace البيئي، وهو من بين أشهر حلول تنظيم الملفات المستندة إلى السحابة. يسمح لك Drive بالوصول إلى المستندات والصور والملفات الأخرى من أجهزتك المتزامنة المتصلة بالإنترنت.

يمكنك إنشاء مجلدات وتصنيف الملفات واستخدام وظائف بحث قوية لتبسيط عملية الاسترجاع. تتيح ميزاته التعاونية إمكانية التحرير والمشاركة في الوقت الفعلي، مما يعزز العمل الجماعي والإنتاجية.

أفضل ميزات Google Drive

التكامل مع الأدوات القوية الأخرى في نظام Google البيئي

تحديد الملفات المهمة من خلال تمييزها بنجمة أو إضافتها إلى صفحة الأولوية

استخدام محفوظات الإصدارات للحصول على سجل مفصّل للتغييرات

التحكم في من يمكنه عرض ملفاتك أو تحريرها أو التعليق عليها والحفاظ على خصوصية البيانات

قيود Google Drive

لا يعمل بشكل جيد دون اتصال بالإنترنت

عدم وجود خيارات تخصيص

تسعير Google Drive

الشركات المبتدئة: 7.20 دولار/مستخدم شهريًا

7.20 دولار/مستخدم شهريًا الأعمال القياسية: 14.40 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

14.40 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الأعمال الإضافية: 21.60 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

21.60 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Drive

G2 (ل Google Workspace): 4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

9. دروب بوكس

عبر دروب بوكس دروب بوكس هو برنامج لمشاركة الملفات مع ميزات قوية للتخزين السحابي وتنظيم الملفات. وهو مناسب للأفراد والفرق من جميع الأحجام.

توفر الأداة مجموعة من الفلاتر لإدارة ملفات متعددة. يمكنك تنظيم المحتوى باستخدام الكلمات المفتاحية، أو تجميع الملفات بناءً على النشاط أو الإطار الزمني، أو تصنيف الملفات في مجلدات فرعية موجودة بناءً على توصيات Dropbox الذكية.

للتعاون في الملفات، يمكنك مشاركة المجلدات مع أعضاء الفريق والتحكم في من يمكنه عرضها أو تحريرها. يمكنك تخصيص هيكل نظام الملفات الخاص بك بحيث يمكن لأعضاء الفريق المسموح لهم بالوصول إلى الملفات الضرورية.

أفضل ميزات Dropbox

تنظيم الملفات ومشاركتها عبر الأجهزة المتصلة بالإنترنت

تحرير الملفات مباشرة على Dropbox دون تبديل الأنظمة الأساسية

الاطلاع على آخر التغييرات التي تم إجراؤها على الملفات

تحكم في من يمكنه الوصول إلى ملفاتك من خلال ميزات مثل الحماية بكلمة مرور، وأذونات التنزيل، والروابط المنتهية الصلاحية

قيود Dropbox

مزامنة الملفات عبر الأجهزة عملية تستغرق وقتاً طويلاً

اشتراكات باهظة الثمن

تسعير دروب بوكس

الأساسي: مجاناً

مجاناً الإضافي: 11.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

11.99 دولارًا/مستخدم شهريًا احترافي: 22 دولارًا/مستخدم شهريًا

22 دولارًا/مستخدم شهريًا قياسي: 24 دولارًا/مستخدم شهريًا

24 دولارًا/مستخدم شهريًا متقدم: 32 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

32 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات دروب بوكس

G2: 4.4/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 23,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

10. وينزيب

عبر وينزيب يُعد WinZip مناسبًا للاستخدام الشخصي والتجاري على حد سواء، فهو يوفر طريقة سهلة للبحث عن الملفات وفتحها وتحريرها ونقلها ومشاركتها من جهاز الكمبيوتر أو الشبكة أو التخزين السحابي.

تستطيع هذه الأداة فك ضغط تنسيقات ضغط مختلفة مثل Zip وZipx وRAR وVHD وغيرها وإنشاء ملفات Zip أو Zipx مشفرة. يمكنك تحويل الملفات إلى ملفات PDF، وإضافة علامات مائية، ومشاركة الملفات بسهولة، وكل ذلك باستخدام منصة واحدة.

يأتي WinZip Enterprise مزودًا بخيارات تخصيص قوية. يمكن للشركات من مختلف الأحجام تخصيص الميزات والتكاملات بناءً على احتياجات أعمالها.

أفضل ميزات برنامج WinZip

ضغط الأصول الرقمية وفك ضغطها وتنظيمها لتسريع الإنتاجية

حماية المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور والبيانات الشخصية باستخدام إمكانيات تشفير WinZip

احصل على خيارات أمان وترخيص متقدمة مع WinZip Enterprise

استفد من تكامل SharePoint وتكامل التخزين السحابي في إعداد Enterprise

قيود WinZip

باهظ الثمن بالنسبة للميزات التي يقدمها

يفتقر إلى التحسين وخيارات الأمان المتقدمة التي توفرها الأدوات الحديثة الأخرى

تسعير برنامج WinZip

برنامج WinZip Standard: 29.95 دولارًا أمريكيًا

29.95 دولارًا أمريكيًا وين زيب كومبو برو كومبو: 59.95 دولارًا أمريكيًا

59.95 دولارًا أمريكيًا سحاب كبير: 84.95 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات برنامج WinZip

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

ابق على رأس ملفاتك مع برنامج منظم الملفات الرقمي

تضمن أنظمة تنظيم الملفات الوصول السريع إلى الملفات الصحيحة في الوقت المناسب، وتوفر الوقت، وتجعل فرق العمل أكثر فاعلية. اختر أداة لإدارة سير عملك والملفات ذات الصلة في مكان واحد دون التبديل بين التطبيقات.

وما الخيار الأفضل من ClickUp؟

هذا برنامج مجاني لإدارة المشاريع ينظم الملفات في هيكل هرمي، مما يسمح لك بتصور سير عملك وتحديد موقع الملفات ومشاركتها مع الفرق بسلاسة. ClickUp قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، بحيث يمكنك تخصيصه حسب احتياجات فرقك وتعزيز الإنتاجية. قل وداعًا للفوضى ولا تفقد أي ملف مرة أخرى. اشترك في ClickUp اليوم .