الاستفادة من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرمجيات كخدمة لضمان نمو الإيرادات ونجاح العملاء

سواء كنت مسوقاً أو مندوب مبيعات أو مديراً، فإن تتبع وتحليل بيانات محددة يمكن أن يساعدك على تنمية شركة SaaS الخاصة بك بشكل أسرع.

ومع ذلك، في بحر من مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس المختلفة التي تنتظر القياس، من الضروري تحديد أفضلها تتماشى مع أهداف مشروعك والمساعدة في تحسين استراتيجية عملك بفعالية.

يعد اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة لتتبعها أمرًا مهمًا بشكل خاص لشركات البرمجيات كخدمة SaaS، حيث إنها تعمل في مجالات شديدة التنافسية، ويعتمد نموها ونجاحها على معدلات اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.

بعض أهم مؤشرات الأداء الرئيسية تكشف مؤشرات الأداء الرئيسية عن مدى نجاح حملاتك التسويقية وتساعدك على تحديد مجالات التحسين . على الرغم من فعاليتها، فإن تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لبرمجيات SaaS لجهود المبيعات والتسويق فقط لا يكفي لضمان استمرار نمو أعمالك. 🌱

سنكشف في هذه المقالة عن 10 مؤشرات أداء رئيسية أساسية للبرمجيات كخدمة يجب تتبعها في عام 2024 واستكشاف التحديات الشائعة التي قد تواجهها أثناء القيام بذلك. سنقدم لك أيضًا أدوات لمساعدتك في مراقبة جميع مؤشرات الأداء الرئيسية للبرمجيات كخدمة بسلاسة.

فهم مؤشرات الأداء الرئيسية للبرمجيات كخدمة ومقاييسها

على الرغم من أنهما قد يبدوان متشابهين، إلا أن مؤشرات الأداء الرئيسية SaaS والمقاييس لا تشير إلى نفس الشيء.

مؤشرات الأداء الرئيسية SaaS (KPIs) هي مقاييس عالية المستوى توفر نظرة عامة على الحالة العامة للشركة تتبع تقدم الشركة مقابل أهدافها.

وعادةً ما تقوم مؤشرات الأداء الرئيسية هذه بتقييم مجالات مثل نمو الإيرادات، وحالة العملاء الجدد والحاليين، وزوار الموقع الإلكتروني، وما إلى ذلك. وعادةً ما يتم استخدامها من قبل المديرين التنفيذيين و مديري SaaS بالإضافة إلى فريق نجاح العملاء في الشركة، للقيام بما يلي القرارات المستندة إلى البيانات .

وفي الوقت نفسه، المقاييس مصطلح شامل يتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية وغيرها من الأدوات لقياس التقدم والأداء. بعبارة أخرى، ليست كل المقاييس هي مؤشرات أداء رئيسية للبرمجيات كخدمة. يتم استخدامها على نطاق أوسع من قبل أعضاء فريق التسويق والمبيعات ومديري المنتجات وفرق دعم العملاء لتحسين مجالات العمل المختلفة.

كيف يعمل نموذج الأعمال SaaS، وكيف يؤثر على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية؟

تعمل شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) وفقًا لنموذج عمل محدد - فهي توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى برامجها مقابل رسوم شهرية أو سنوية. يمكن للعملاء الاستمرار في استخدام البرنامج طالما استمروا في دفع ثمنه. وعلاوة على ذلك، يمكنهم عادةً إلغاء اشتراكهم وقتما يشاؤون، لأنهم عادةً غير ملزمين بعقد.

ويعني استخدام نموذج العمل المحدد هذا أن شركات البرمجيات كخدمة لديها طرق مميزة لقياس الأداء. ويرجع ذلك لأن نجاح هذه الشركات يعتمد على عدد الاشتراكات والمستخدمين الشهريين - فالمزيد من المستخدمين يعني المزيد من الإيرادات المحققة. 📈

بشكل عام، بالنسبة لشركات البرمجيات كخدمة، الهدف الرئيسي هو الحفاظ على ارتفاع الإيرادات الشهرية المتكررة. لذلك، يجب عليك التركيز على الاحتفاظ بالعملاء كأحد مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية إذا كنت تريد لشركتك أن تزدهر. من المهم أيضًا تتبع المستخدمين النشطين شهريًا, اكتساب العملاء التكلفة، والقيمة الدائمة للعميل، وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية التي ستتم مناقشتها في القسم التالي.

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## 10 مقاييس أساسية لمؤشرات الأداء الرئيسية للبرمجيات كخدمة يجب تتبعها في عام 2024

هناك العشرات من المقاييس المهمة، لكن تتبعها جميعاً ليس ضرورياً ولا مثمراً. بدلاً من ذلك، يجب عليك التركيز على أهمها لتبسيط نمو الأعمال.

دعنا نلقي نظرة على مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية SaaS التي تحتاج شركتك إلى تتبعها.

1. معدل التخبط

نظرًا لأن شركات SaaS تعتمد على المشتركين، فإن قياس معدل زبد العملاء هو الخطوة الأولى الواضحة. يوضح لك مؤشر الأداء الرئيسي هذا عدد المشتركين الذين فقدوا في إطار زمني محدد.

عندما يعتمد نشاطك التجاري على الاحتفاظ بالعملاء ويكون معدل الزبد مرتفعًا، فهذا يعني أن العديد من العملاء غير راضين عن برنامجك. ومع ذلك، يجب توقع معدل زبد أعلى إذا لم يكن برنامجك حلاً دائماً للمستخدمين.

قد يكون سبب زيادة معدل الزبد هو اتجاهات السوق أو المنافسين أو الأسعار. لذا، إذا كانت أعمال SaaS الخاصة بك تواجه معدل زبد أعلى من المتوسط، فيجب عليك إعادة النظر في ميزاتك واستراتيجيات التسعير.

إليك كيفية حساب معدل الزبد:

العملاء المفقودون ÷ إجمالي العملاء في بداية الفترة الزمنية) × 100

2. معدل زبد الإيرادات

يعد تتبع معدل زبد الإيرادات أكثر أهمية من تتبع معدل زبد العملاء. فهو يعكس الإيرادات المفقودة بمرور الوقت بسبب إلغاء الاشتراكات أو تخفيضها. تتبع مؤشر الأداء الرئيسي هذا كل ثلاثة أشهر أو شهريًا يمكن أن يساعدك على فهم سلوك العميل بشكل أفضل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل معدل الزبائن.

إليك كيفية حساب معدل زبد الإيرادات:

الإيرادات المتكررة المفقودة خلال الفترة الزمنية ÷ الإيرادات المتكررة في بداية الفترة الزمنية) × 100

3. الإيرادات الشهرية المتكررة

الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) هي القيمة الإجمالية التي تحققها شركة SaaS الخاصة بك من المشتركين النشطين في الشهر. يتتبع MRR عمليات البيع، والمبيعات الجديدة، والتجديدات، والتخبط، مما يساعدك على الاحتفاظ بسجل لتدفق إيراداتك الشهرية. كما يُظهر أيضًا كيف ينمو عملك ويمكن أن يساعدك في الوصول إلى قرارات في مجالات مثل تخصيص الموارد و تطوير المنتجات .

إليكم كيفية حساب MRR:

يمكن أن تختلف معادلة حساب MRR اعتمادًا على نوع MRR الذي تتبعه. الطريقة الأكثر وضوحًا لحساب MRR هي:

MRRR = (عدد العملاء) × (الإيرادات المقابلة منهم)

إذا كان لديك 10 عملاء يدفعون لك 10 دولارات شهريًا - فإن MRRR الخاص بك هو 10 x 10 = 100 دولار لذلك الشهر.

يمكن للشركات ذات أحجام وخطط الصفقات المختلفة أن تحسب باستخدام الصيغة أدناه.

MRRR = (عدد العملاء) × (متوسط الإيرادات الشهرية لكل عميل)

4. العملاء المحتملين المؤهلين للمنتج

يقيس العملاء المحتملون المؤهلون للمنتج (PQL) عدد العملاء الذين استخدموا منتجك في فترة تجريبية مجانية ووصلوا إلى محفزات محددة مسبقًا تشير إلى أنهم قد يصبحون عملاء يدفعون.

بينما يعتمد العملاء المحتملون المؤهلون للتسويق (MQL) على إجراءات محددة مثل النقر على رابط تم استلامه عبر البريد الإلكتروني، فإن العملاء المحتملون المؤهلون للمنتج (PQLs) يعكسون سلوك العميل - فهم يقدمون نظرة ثاقبة حول تأثير بعض ميزات البرنامج على العميل خلال الفترة التجريبية.

تسمح لك هذه المعلومات بتحسين الميزات التي يبدو أن العملاء الحاليين يفضلونها أكثر والإعلان عنها بشكل أكبر في الإصدار التجريبي المجاني.

إليك كيفية حساب معدل التحويل من PQL إلى معدل التحويل المدفوع:

إجمالي عدد PQLs المحولة إلى مدفوعة ÷ إجمالي PQLs × 100

5. معدل تحويل العميل إلى مدفوع

يُعلمك معدل تحويل العميل (CCR) عن مدى تفاعل العملاء مع منتجك من خلال الكشف عن عدد العملاء المحتملين الذين أصبحوا عملاء يدفعون.

يشير انخفاض معدل تحويل العملاء المحتملين إلى أن العملاء المحتملين فقدوا الاهتمام بمنتجك. يمكنك تحديد سبب فقدان عملائك الحاليين من خلال فحص دقيق لـ عملية قمع مبيعات SaaS . بالنسبة لمعظم شركات SaaS، تحدث الخسارة عادةً خلال الفترة التجريبية المجانية.

قد يكون لديك أيضًا معدل CCR منخفض إذا استمر فريق المبيعات في تحديد العملاء الخطأ. إذا كانت هذه هي الحالة، يمكن أن يقودك تحليل معدل العائد على المبيعات إلى حل محتمل لهذه المشكلة . بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك تتبع معدل التحويل المخصص على قياس أداء الحملات التسويقية المتعددة لمعرفة أي الحملات هي الأكثر نجاحًا .

إليك كيفية حساب CCR:

إجمالي التحويلات ÷ إجمالي زوار الموقع الإلكتروني

6. تكلفة اكتساب العملاء

يعد قياس تكلفة اكتساب العملاء (CAC) أمرًا ضروريًا لتجنب مشاكل الإنفاق الزائد. العوامل الرئيسية التي تساهم في تكلفة اكتساب العملاء هي تكاليف البحث والتسويق والموظفين، والتي يمكن أن تتراكم إذا بذلت جهدًا إضافيًا لاكتساب عملاء جدد.

لاحظ أن CAC يأخذ في الاعتبار فقط تكلفة اكتساب العميل من خلال حمله على شراء خدمتك. وهذا لا يشمل تكلفة إنتاج البرامج.

يمكن أن يساعدك تحليل مؤشر الأداء الرئيسي هذا على فهم أين تذهب أموالك وما يمكنك القيام به لتوفيرها، خاصةً إذا كنت تهدر الكثير من دخل شركتك على طرق غير مربحة. الهدف هو جني أموال أكثر مما يكلفك الحصول على عميل.

إليك كيفية حساب CAC:

(تكلفة المبيعات + تكلفة التسويق) ÷ العملاء الجدد المكتسبين

7. معدل الاحتفاظ بالعملاء

أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لشركات البرمجيات كخدمة هو معدل الاحتفاظ بالعملاء (CRR)، والذي يوضح عدد المستخدمين النشطين خلال إطار زمني محدد. ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء يعني استمرار العملاء في استخدام خدمتك، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات. 💰

إذا كان معدل الاحتفاظ بالعملاء منخفضًا، فقد تكون الأسباب الشائعة هي

مشاكل تقنية

نقص الميزات

ضعف دعم العملاء

عدم الاستجابة لملاحظات العملاء

إليك كيفية حساب معدل العائد على العميل:

\[(العملاء في نهاية الفترة - العملاء المكتسبين خلال الفترة) ÷ العملاء في بداية الفترة] × 100

يمكن أن يساعدك تحليل معدل علاقات العملاء على تحديد المشاكل، إن وجدت، والتوصل إلى حل مناسب للاحتفاظ بالعملاء الحاليين.

على سبيل المثال، إذا قمت بربط ضعف معدل علاقات العملاء مع العملاء بثقافة التذاكر الضعيفة لدى شركة SaaS الخاصة بك، يمكنك البدء في اتخاذ خطوات نحو تحسين خدمة العملاء. إذا كنت من مستخدمي ClickUp، فيمكنك بسهولة القفز على قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp لإدارة الحلول من البداية إلى النهاية وتنفيذ المزيد من الجهود الاستباقية نحو إرضاء العملاء. 🤗

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8. قيمة عمر العميل

تقدّر قيمة عمر العميل (CLV) إجمالي الدخل الذي ستحصل عليه من كل عميل أثناء اشتراكه في خدماتك. إنها واحدة من أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لنجاح العملاء حيث أن معرفة ربحية عملائك الحاليين يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بالميزات والتسويق والتسعير.

أثناء تتبع القيمة السوقية للعملاء الحاليين، يجب عليك أيضًا الانتباه إلى تكلفة اكتساب العميل أو تكلفة اكتساب العميل لضمان ألا تكون تكلفة الحصول على عملاء جدد أعلى من متوسط قيمة عمرهم. من الناحية المثالية، يجب ألا تنفق أي شركة أموالاً على الحصول على عملاء جدد أكثر مما تكسبه منهم.

إليك كيفية حساب قيمة عمر العميل:

_قيمة العميل × متوسط عمر العميل

نصيحة إضافية: تصور تجربة العميل مع منتجك عبر جميع نقاط الاتصال مع قالب خريطة رحلة العميل في ClickUp للحصول على رؤية في الوقت الفعلي لنشاط العملاء واتجاهاتهم، مما يؤدي إلى تقديرات أكثر دقة للإيرادات.

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10. صافي نقاط المروج

يُعلمك الاعتماد على صافي نقاط المروجين (NPS) بما يلي عدد العملاء الراضين عن خدمتك. يعد هذا مؤشر أداء رئيسي مهم للقياس لأنه يكشف عن مدى جودة أداء شركة SaaS الخاصة بك. إذا كانت النتيجة غير مواتية، فإنه يسمح لك بتحديد مجالات التحسين وإجراء التعديلات اللازمة.

يتطلب تنسيق NPS سؤال عملائك عن مدى احتمالية توصيتهم بشركتك أو منتجك أو خدمتك لصديق أو زميل. ثم يقدم المستجيبون درجة من 0 (غير مرجح على الإطلاق) إلى 10 (مرجح للغاية).

أولئك الذين يستجيبون بدرجة 9 أو 10 يعتبرون مروجين أو عملاء مخلصين قد يوصون بخدمتك للآخرين. أما أولئك الذين يقدمون درجة من 0 إلى 6 فيعتبرون غير راضين نسبيًا عن الخدمة ومن غير المرجح أن يقدموا توصيات أو يستمروا في استخدام خدماتك.

إليك كيفية حساب صافي نقاط المروجين:

النسبة المئوية للمروجين - النسبة المئوية للمنتقدين

دور مؤشرات الأداء الرئيسية للبرمجيات كخدمة في التخطيط الاستراتيجي

تُعد مؤشرات الأداء الرئيسية ضرورية لـ التخطيط الاستراتيجي حيث أنها تحول الرؤى والتصورات المجردة الأهداف إلى أهداف قابلة للتحقيق والإيرادات المتكررة. فهي تساعدك على تحديد العوامل التي تؤثر على نجاح أعمالك أكثر من غيرها، وقياس الأداء في تلك المجالات، ومقارنة القيم بمعايير الصناعة.

إلى جانب ذلك، تساهم مؤشرات الأداء الرئيسية أيضًا في التخطيط الاستراتيجي من خلال:

جعل عملية التخطيط أكثر اعتمادًا على البيانات

تتبع المعايير للتحقق من فعالية التخطيط الاستراتيجي

تحديد التحديات والفرص حتى تتمكن من تعديل خطتك

تعزيز التعاون متعدد الوظائف من خلال تشجيع الفرق على العمل على تحقيق أهداف مشتركة

مساعدتك على تحديد أولويات العناصر المدرة للإيرادات في استراتيجية التسويق الخاصة بك لتحقيق نتائج أفضل

تعزيز الشفافية من خلال تحديد أداء الأعمال لأصحاب المصلحة من خلال تحديد أداء الأعمال كمياً

الكشف عن عوامل نجاح الأعمال SaaS حتى تتمكن من تصميم خطة نجاحك المستقبلية وفقًا لذلك

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## أهمية مؤشرات الأداء الرئيسية للميزانية العمومية لنمو SaaS

إلى جانب الأداء، يعد تتبع الصحة المالية لشركتك أمرًا ضروريًا لنمو شركتك والحصول على تدفق إيرادات شهرية مضمونة. إن أسهل طريقة لتقييم صحة شركة SaaS الخاصة بك في نقطة زمنية محددة هي استخدام الميزانية العمومية. فهي توفر رؤى حول صحة الأعمال وإمكانات النمو و عوامل الخطر .

هناك العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية للميزانية العمومية التي يمكنك اتباعها لفهم صحة شركتك وكفاءتها وسيولتها بشكل أفضل.

فيما يلي خمسة من أهم مؤشرات الأداء الرئيسية للميزانية العمومية لشركات البرمجيات كخدمة:

النسبة الحالية: يقارن بين الأصول المتداولة لشركتك وخصومها المتداولة النسبة السريعة: تقيس سيولة الشركة وقدرتها على سداد الالتزامات قصيرة الأجل باستخدام الأصول السائلة نسبة الدين إلى حقوق الملكية: تُظهر مقدار الدين الذي تستخدمه لتمويل أصول الشركة من خلال مقارنة إجمالي ديون شركتك بحقوق المساهمين نسبة حقوق الملكية: تحسب مقدار أصول الشركة التي يتم تمويلها من خلال حقوق الملكية للمالكين نسبة تغطية الفائدة: تقيس ما إذا كانت شركتك قادرة على سداد ديونها: تقيس ما إذا كان بإمكان شركتك دفع نفقات الفائدة على الديون المستحقة بناءً على مقدار الإيرادات التي تحققها

التحديات التي تواجه تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية التغلب عليها

دعنا نستكشف بعض التحديات الشائعة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ونتعلم كيفية التغلب عليها.

اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة لنمو الإيرادات في SaaS

نظرًا للعدد الكبير من مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكنك تتبعها، تجد العديد من الشركات صعوبة في تحديد أي منها تختار وينتهي بها الأمر إلى طلب استشاري لاختيار مؤشرات الأداء الرئيسية لها.

ومع ذلك، يتطلب اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة معرفة عميقة بممارسات عملك والكثير من التجارب. عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أسئلة مثل

_ما هي مرحلة أعمالك في مجال البرمجيات كخدمة؟

_هل يمكن لمؤشر الأداء الرئيسي أن يكشف عن الاتجاهات التي تبحث عنها؟

_ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر توافقًا مع أهداف عملك الحالية؟

اختيار البرنامج المناسب

اختيار الأفضل أداة ذكاء الأعمال (BI) لجمع مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليلها وعرضها ليس بالأمر السهل، حيث توجد مجموعة كبيرة من البرامج للاختيار من بينها. من الناحية المثالية، يجب أن تحتوي الأداة التي تختارها على:

لوحات تحكم بديهية لتصور البيانات بسهولة

ميزات تحليلية متقدمة

أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع تحليل البيانات

القدرة على التكامل مع أدوات التحليلات الأخرى التي تستخدمها فرقك

إلى جانب أدوات ذكاء الأعمال، يمكنك الاستفادة من إمكانات تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية القوية التي تقدمها ClickUp . هذا حل إدارة مشروع الكل في واحد يساعدك على تتبع البيانات وتنظيمها ومشاركتها ضمن نظام أساسي واحد.

تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو مواقع ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

جمع البيانات

قد يكون تحديد وجمع البيانات التي تحتاجها لحساب مؤشر أداء رئيسي معين أمرًا صعبًا، خاصةً إذا كان عليك سحب البيانات من مصادر متعددة. وهو نوع مختلف تمامًا من الكوابيس إذا كان عليك القيام بذلك يدويًا. في هذه الحالة، سيتعين عليك بذل الوقت والجهد لإيجاد طريقة لتخزين البيانات بطريقة يسهل الوصول إليها.

منصات إدارة المستندات عبر الإنترنت مثل ClickUp Docs حل رائع لهذه المشكلة، حيث توفر موقعًا مركزيًا للاحتفاظ ببياناتك وتقاريرك. يمكنك استيراد البيانات من أدوات التحليلات الأخرى التي تستخدمها ومشاركة كل شيء مع فريقك من خلال روابط بسيطة.

قم بتخزين جميع بياناتك وتنظيمها من خلال صفحات فرعية باستخدام ClickUp

إذا كنت تجمع البيانات الحسابية، فاستخدم عرض جدول ClickUp لترتيب بياناتك في أعمدة على غرار جداول البيانات. يمكنك إضافة صيغ متقدمة إلى بياناتك باستخدام الحقول المخصصة وحساب مؤشرات الأداء الرئيسية التي تحتاجها.

كيفية تتبُّع أهم مقاييس SaaS ومؤشرات الأداء الرئيسية

يمكن أن يكون تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للبرمجيات كخدمة أمرًا بسيطًا طالما أنك تعتمد على أدوات SaaS للمساعدة. ClickUp هو الحل المثالي لمراقبة وتنظيم جميع مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت تلبي توقعات أدائك. ⭐

استخدام أهداف النقر هي أسهل طريقة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية SaaS الخاصة بك وتقدمها. يمكنك تقسيم جميع أهدافك إلى أهداف أصغر تمثل أهداف عملك.

وضع أهداف قابلة للقياس للمهام والمشاريع وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية بسهولة في ClickUp

عند إكمال كل هدف، فإنك تقترب من إكمال هدفك، ويتم تحديث تقدمك في الوقت الفعلي. ⏳

الجزء الأفضل؟ يمكنك تخصيص المقاييس الخاصة بك لقياس أهدافك الفريدة مثل:

أرقام: للأرقام العددية مثل الدرجات والنسب المئوية صحيح/خطأ: لتتبع معدل الإكمال من حيث تم/لم يتم العملات: للمقاييس مثل معدل الزبد والأرباح المهام: لمراقبة الأداء بناءً على إنجاز المهام

لبدء تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك، استفد من قالب ClickUp KPI . يوفر عرض قائمة ملخصات لجميع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك مصنفة حسب التقدم المحرز، حتى تتمكن من معرفة أي منها

على المسار الصحيح

خارج المسار الصحيح

في خطر

مكتمل

استخدم قالب ClickUp KPI لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك بفعالية من خلال طرق عرض القائمة والجدول الزمني ولوحة كابان

تصور التقدم المحرز من خلال فتح السحب والإفلات لوحة كانبان والحصول على فكرة أفضل عن المواعيد النهائية لمؤشرات الأداء الرئيسية من خلال عرض الجدول الزمني.

يمكنك أيضًا استخدام لوحات معلومات ClickUp كمركز قيادة لمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. فهي قابلة للتخصيص وتوفر نظرة شاملة لجميع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. قم بتضمين بطاقات (أو تقارير) مخصصة ترصد مقاييسك بالأسلوب الذي تفضله، سواء كان خطي أو شريطي أو مخطط دائري. 📊

احصل على نظرة عامة رفيعة المستوى على جميع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك وتصور تقدمها في ClickUp

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج كخدمة مثل المحترفين باستخدام ClickUp

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة ونمو أعمال SaaS يسير جنبًا إلى جنب- يكشف قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليلها عن مدى جودة أداء عملك ويساعدك على توجيه قراراتك في الاتجاه الصحيح.

ضع في اعتبارك أنه من الضروري تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك وتعديلها باستمرار إذا كنت تريد أن يستمر عملك في النمو في سوق دائم التطور.

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تلخيص الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما هو مؤشر الأداء الرئيسي في SaaS؟

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أداء الشركة مقابل أهدافها. لكل من B2C و شركات B2B SaaS ، تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية في تتبع الحصة السوقية للشركة أو تسليط الضوء على مجالات التحسين. نظرًا لأن نجاح الأعمال SaaS يعتمد على مشتركيها والإيرادات المستقبلية التي يحققونها، فإن أهم مؤشرات الأداء الرئيسية SaaS عادةً ما تحتوي على معايير متعلقة بالعملاء.

2. ما هي مقاييس SaaS الشائعة؟

تشمل مقاييس SaaS الأكثر شيوعًا معدل تذبذب العملاء والإيرادات، والإيرادات الشهرية والسنوية المتكررة، ومعدل تحويل العملاء والاحتفاظ بهم، وتكلفة اكتساب العملاء والقيمة الدائمة للعملاء، ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم، وصافي نقاط المروجين.

3. كيف تقيس نجاح منتجات SaaS؟

يمكن لمؤشرات الأداء الرئيسية التي تقوم بقياسها وتحليلها أن تخبرك بمدى نجاح عملك في مجالات مختلفة. على سبيل المثال، يشير ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء (CRR) إلى وجود عدد كبير من المشتركين النشطين، مما يعني على الأرجح أن إيراداتك مرتفعة أيضًا.