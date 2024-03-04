ملخص قياس ما هو أكثر أهمية: إزالة الغموض عن OKRs

تمثل الأهداف بالنسبة للشركات ما تمثله الخرائط بالنسبة للقباطنة - فهي توجه الرحلة نحو تحقيق إنجازات ذات مغزى. وما هي أفضل طريقة للتعلم عن تحديد الأهداف من قصص النجاح الواقعية؟ 💸

ألّف الكتاب قياس ما هو مهم مستثمر مشهود له بسجل حافل بالنجاحات. وبينما يعطينا لمحة عن الأسرار الكامنة وراء نجاحه، نتعرف على الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) ونحصل على نصائح عملية حول الإدارة.

تتشابك هذه الأفكار القيّمة مع أمثلة من مسيرة المؤلف المهنية الثرية، والتي تشمل التعاون مع عمالقة مثل جوجل وإنتل.

إذا كنت ترغب في التعرف على مفهوم نظام OKR ومعرفة كيف يمكن أن يُحدث ثورة في تخطيطك الاستراتيجي، اطلع على ملخص قياس ما هو أكثر أهمية. لقد قمنا بتلخيص الملاحظات الرئيسية من هذه التحفة الإدارية الرائعة وأدرجنا بعض النصائح لمساعدتك على تطبيق هذه الحكمة في مكان عملك.

لكن قبل أن ننتقل إلى ذلك، إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد من ملخصات الكتب، اطلع على مجموعتنا المنسقة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها (بما في ذلك "العمل العميق") في مكان واحد. يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها لقراءتها لاحقاً.

25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

قياس ما يهم ملخص الكتاب في لمحة سريعة

عبر: أمازون المؤلف: جون دور

عدد الصفحات: 320 صفحة

سنة النشر: 2017

الوقت المقدر للقراءة:_ 4 ساعات

قياس ما يهم: كيف نجحت جوجل وبونو ومؤسسة غيتس في إبهار العالم باستخدام OKRs كتاب لا بد من قراءته إذا كنت مهتمًا بالتخطيط الاستراتيجي. على الرغم من أن الكتاب مليء بالمعارف القيّمة، إلا أنه كتاب خفيف القراءة.

ألّف الكتاب جون دوير، وهو مهندس كهربائي وصاحب رأس مال مغامر شهير لعب دورًا رئيسيًا في نجاح شركات مشهورة عالميًا مثل أمازون وجوجل وإنتويت.

والمفهوم الرئيسي الذي يستكشفه الكتاب هو نظام OKR - الأهداف والنتائج الرئيسية، الذي يوفر نظامًا بسيطًا ولكنه قوي استراتيجية تحديد الأهداف لمواءمة عمل الشركة مع مهمتها النهائية. يشرح الكتاب كيف تتطلب العمليات الناجحة كلا الأمرين:

الأهداف: فهي ترشدك من البداية إلى النهاية من خلال تأكيد الإنجازات المرجوة النتائج الرئيسية: إنها تمثل النتائج القابلة للقياس، والأرقام الفعلية التي تدل على تحقيق الهدف 🧮

نظم دوير الكتاب بطريقة تجمع بين النظرية والتطبيق. وهو يقدم إرشادات مفصلة لكامل عملية تحديد الأهداف وتتبعها - بدءًا من وضع الأهداف وتحديد أولوياتها إلى اللمسات الأخيرة وتحسين الأداء. كما يشارك أيضاً نصائح حول الحفاظ على ثقافة قوية وصحية في مكان العمل. ولإيضاح نقاطه، يوضحها دوير بما يلي أمثلة على OKR من الشركات الناجحة الفعلية.

في بداية الكتاب، يقدم لنا في بداية الكتاب ملخصًا لكيفية ظهور OKRs - اقرأ القصة أدناه.

تاريخ OKRs

ابتكر مفهوم الأهداف والنتائج الرئيسية أندي غروف، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل، حيث عمل دوير في بداية حياته المهنية. كان دوير من أكبر المؤيدين لأفكار غروف، حيث اعتبره أعظم مدير في عصره أو في أي عصر آخر، وقد ذكر دوير في الكتاب أن نظام غروف كان ركيزة قوته طوال تطوره المهني.

وفي حين أن غروف هو صاحب فكرة OKRs، فقد ابتكر دوير الاختصار وزاد من تعميم المفهوم ونشره بشكل أكبر، حيث جلبه إلى Google في عام 1999.

وقد استند غروف في نظامه إلى نموذج الإدارة بالأهداف (MBO) لبيتر دراكر. كان هذا النموذج متطورًا في ذلك الوقت، حيث قدم فكرة أن الإدارة يجب أن تكون قائمة على الثقة وموجهة نحو تحقيق النتائج. وقبل ذلك، كان هيكل الإدارة الهرمي التقليدي الذي قاده هنري فورد وفريدريك وينسلو تايلور هو السائد في ذلك الوقت. وعلى الرغم من ثوريته، إلا أن نظرية الإدارة القائمة على الثقة والنتائج كان لها عيوبها التي حاولت "أوكي آر" التغلب عليها.

الوجبات الرئيسية من كتاب قياس ما يهم لجون دور

على مر السنين، جمع دوير معرفة هائلة حول الإدارة وحوّل العديد من الشركات الناشئة إلى شركات باستخدام نهج OKR. 💼

تسلط الأقسام التالية الضوء على بعض أهم المفاهيم الجديرة بالملاحظة التي يناقشها في قياس ما يهم. دعونا نتعمق في الأمر!

1. نظافة OKR الأساسية للدكتور غروف

يوضح دوير أن الأمانة و النظافة و الإخلاص و الالتزام بالفريق ومهمته هي في صميم فلسفة OKR لدى غروف. ومع ذلك، فإن النهج الهندسي المنهجي الذي اتبعه غروف هو ما أدى في النهاية إلى نجاح شركة إنتل والشركات الأخرى التي أدارها.

هذه هي أعظم سبعة دروس تعلمها دوير من غروف، وهي تشكل أساس الكتاب بأكمله:

القليل هو الأكثر: إن اختيار أهدافك بعناية أمر بالغ الأهمية - لا أكثر من خمسة أهداف في آن واحد تحديد أهداف الشركة من الأسفل إلى الأعلى: عادةً ما يكون الحافز منخفضًا عندما تأتي جميع أهداف الفريق من الأعلى. يجب أن يأتي نصفها تقريبًا من الصفوف الأمامية للشركة، أي من الموظفين لا إملاءات: يجب أن تكون أهداف OKRs جهدًا تعاونيًا، والاتفاق الجماعي أمر لا بد منه لضمان تحقيق الأهداف البقاء مرنًا: في ضوء التغييرات، يجب أن تتجاهل أهدافك الخاصة التي لم تعد ذات صلة تجرأ على الفشل: ستحقق نجاحاً هائلاً عند المخاطرة ودفع نفسك أداة وليست سلاحًا: لا تستخدم تقارير الأداء الوظيفي للحكم على أداء عمل شخص ما أو تحديد أرباحه التحلي بالصبر: التغيير الحقيقي يستغرق وقتًا والكثير من التجربة والخطأ. تحتاج الشركات إلى حوالي أربع إلى خمس دورات ربع سنوية من دورات OKRs للتكيف مع النظام الجديد وأكثر من ذلك للتفوق فيه

2. قوة OKR الخارقة رقم 1: التركيز والالتزام بالأولويات

الخطوة الأولى في تحديد الأهداف هي أن تسأل نفسك ما هي طموحاتك الرئيسية في الأشهر الثلاثة أو الستة أو الاثني عشر القادمة. ركز فقط على الأهداف العاجلة التي لا بد أن تحدث فرقًا حقيقيًا داخل شركتك.

بعد تحديد _الأهداف، حان الوقت للانتقال إلى النتائج، أي نتائجك الرئيسية. هذه هي القياسات التي ستعني ضمناً تحقيق أهدافك الخاصة. وفقًا لدوير، يجب ألا يكون لديك أكثر من خمس نتائج رئيسية (KRs) لكل هدف. ويوصي بالجمع بين قياسات النتائج الرئيسية الكمية والنوعية لضمان التقييم والتحسين الشامل.

ومن المهم أيضًا توضيح الأسباب والشفافية مع الموظفين. سيكونون أكثر تحفيزًا إذا عرفوا ذلك:

ما الذي يقومون بالعمل من أجله

كيف تساهم هذه الجهود في نموهم الشخصي ونمو الشركة

الشيء الوحيد المتبقي هو تحديد الأهداف. يوصي دوير بما لا يزيد عن خمسة أهداف ملتزم بها في كل دورة. بالنظر إلى احتياجات مؤسستك وقدرتها، يجب عليك أيضًا تحديد الإيقاع. تقوم معظم الشركات بتتبع النتائج السنوية أو ربع السنوية أو تستخدم نموذجًا هجينًا. 📆

استخدم طريقة عرض التقويم في ClickUp لتحديد "متى" أهدافك

3. قوة OKR الخارقة رقم 2: المواءمة والتواصل من أجل العمل الجماعي

يجب أن تكون OKRs شفافة. من خلال جعلها مرئية للجميع، ستضمن أن الجميع على نفس الصفحة وتجنب العمل الزائد عن الحاجة. من الضروري أيضًا أن تكون منفتحًا على النقد - يجب أن يكون الجميع قادرًا على إعطاء وتلقي ملاحظات موضوعية من أجل الصالح العام.

يمكن أن يكون نهج OKR مفيدًا بشكل خاص للشركات متعددة المواقع والشركات البعيدة. فهو يوحد الفرق ويعزز التعاون. 🤝

يناقش هذا القسم من الكتاب أيضًا عدم فعالية نموذج الإدارة التقليدية المتتالية. في هذا النموذج التنازلي، تقوم الإدارة العليا بتحديد الأهداف من أعلى إلى أسفل، حيث تقوم الإدارة العليا بتحديد الأهداف وتمريرها إلى المستويات الأدنى في التسلسل الهرمي، والتي يتم تحديد عملها حصريًا من قبل المديرين التنفيذيين. وهذا النموذج إشكالي لعدة أسباب ملحوظة:

_أنه يستغرق وقتاً طويلاً : يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تنتقل القرارات إلى أسفل التسلسل الهرمي، حتى لو لم تكن الشركة كبيرة

: يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تنتقل القرارات إلى أسفل التسلسل الهرمي، حتى لو لم تكن الشركة كبيرة إنه غير مرن: يجعل من المستحيل تقريبًا مراجعة الأهداف الملتزم بها بمجرد بدء العمل

يجعل من المستحيل تقريبًا مراجعة الأهداف الملتزم بها بمجرد بدء العمل يقلل من مساهمة موظفي الخطوط الأمامية : غالبًا ما يكون لهؤلاء الموظفين صلة مباشرة بالمنتج والعملاء أكثر من الموظفين الأعلى مرتبة

: غالبًا ما يكون لهؤلاء الموظفين صلة مباشرة بالمنتج والعملاء أكثر من الموظفين الأعلى مرتبة يمنع العمل الأفقي,التعاون متعدد الوظائف : لا يسمح بتوحيد نقاط قوة الفريق المختلفة لخلق شيء استثنائي

في بعض الحالات العاجلة، قد يكون النموذج من أعلى إلى أسفل ضروريًا، ولكن بشكل عام، يجب أن يساهم الموظفون في حوالي نصف من OKRs الملتزم بها، بتوجيه من مديرهم.

من خلال طريقة عرض الدردشة في ClickUp، يمكنك توصيل نتائجك المبدئية للموظفين وطلب مدخلاتهم

4. قوة OKR الخارقة رقم 3: التتبع من أجل المساءلة

تحتوي دورة OKR على ثلاث مراحل الإعداد الأولي، والتتبع المنهجي في منتصف العمر، و التلخيص النهائي.

أثناء مرحلة الإعداد، يوصي دوير باستخدام برنامج إدارة OKR للراحة. يسمح لك هذا النوع من الأدوات بـ إنشاء وتعديل وقياس وتسجيل OKRs الطموحة. يمكن أن يجعل المعلومات متاحة بسهولة، ويقود مشاركة الموظفين ومساعدة الأفراد ذوي الاهتمامات المتشابهة على التواصل. كما أنها أيضًا فعالة من حيث الوقت والتكلفة، حيث تستغني عن الحاجة إلى اجتماعات الحالة والتوثيق غير الضرورية.

في مرحلة التتبع في منتصف الحياة، يناقش المؤلف كيف أن التقدم يحفز الموظفين. ووفقًا له، فإن النسب المئوية هي الطريقة الأكثر إقناعًا لتصور ذلك. من الناحية المثالية، يجب عليك عقد اجتماعات على مدار ربع السنة لتحليل النتائج الموضوعة للالتزامات الموضوعة واكتشاف أي اختناقات. كما يمكن أن تؤدي مشاركة الأهداف الملتزم بها مع الآخرين في الشركة إلى زيادة التحفيز.

يستلزم *التلخيص الفحص الدقيق بعد الانتهاء من عمل OKR الخاص بك. يجب عليك استخدام التقييم الموضوعي والتقييم الذاتي والتفكير لـ اكتساب دروس قيمة من أجل OKRs المستقبلية. في حال لم تحقق هدفك، حاول مرة أخرى في الربع التالي بمعيار نتائج رئيسية جديدة أو أعد تقييم الحاجة إليها.

قم بتدوين وتنظيم جميع الدروس التي تعلمتها من مستندات ClickUp Docs السابقة باستخدام مستندات ClickUp

5. قوة OKR الخارقة رقم 4: التمدد من أجل الإدهاش

تحفزنا OKRs على اختبار الحدود وتوسيع نطاق عملنا إلى ما هو أبعد من مناطق الراحة لدينا. وفقًا للكتاب، يجب على الشركات وضع نوعين من الأهداف:

الأهداف الملتزمة: الأهداف التي يجب تحقيقها في إطار زمني محدد للحفاظ على استمرار عمل الشركة، مثل التوظيف وإصدار الميزات طموحة: تُعرف أيضًا باسم أهداف ممتدة هذه الأهداف محفوفة بالمخاطر والتحديات ولكنها تنطوي على إمكانية دفع الشركة إلى الأمام من خلال الابتكار

وفي ضوء ذلك، صاغ المؤلف ستيفن ليفي عبارة إنجيل 10x لوصف الأهداف الجريئة التي تميز الشركات الاستثنائية عن غيرها. إحدى هذه الشركات هي Google، التي تمكنت من توفير 100 ميغابايت من سعة تخزين البريد الإلكتروني عندما كان منافسوها يقدمون 2-4 ميغابايت فقط. 📧

6. إدارة الأداء المستمر: OKRs و CFRs

على الرغم من انتشارها على نطاق واسع، فإن مراجعات الأداء السنوية في حد ذاتها غير فعالة. فبدلاً من التقييمات البحتة، يجب التركيز على العملية و نقاط القوة و التدريب.

إن النهج الأمثل هو نظام إدارة الأداء المستمر، الذي يتم تنفيذه من خلال نظام إدارة الأداء المستمر، والذي يرمز إلى:

المحادثات: يجب عليك إجراء اجتماعات فردية منتظمة والسماح للموظف بقيادة المناقشة. يجب أن يكون الهدف من هذه الاجتماعات متبادلاً تحسين الأداء وينبغي أن تقيّم هذه الاجتماعات التقدم المحرز وتغطي موضوعات مثل نتائج الأداء الجيدة للموظفين ومجالات التحسين, الأهداف المهنية والإنجازات التغذية الراجعة: يجب على جميع الموظفين إعطاء وتلقي التغذية الراجعة. وبهذه الطريقة، يمكنك تسليط الضوء على المشاكل وحلها بسرعة والمضي قدمًا بشكل جماعي التقدير: يمكن أن يكون الاعتراف بالعمل الممتاز تشجيعًا كبيرًا للاستمرار فيه. يجب عليك الثناء على الموظفين في كثير من الأحيان، وإلهام الأقران على الثناء على بعضهم البعض، وأن تكون محددًا فيما تثني عليه

تسهّل OKRs الطموحة نظام إدارة الأداء المستمر من خلال توضيح ما يجب التحدث عنه والاحتفاء به بالضبط.

7. تعزيز القيم الصحية

يمكن أن تحدد ثقافة المؤسسة كفاءتها ونجاحها. عندما تقوم الشركة بتعزيز القيم السليمة فإن إشراك الجميع في الأهداف و اتخاذ القرارات أسهل. كما أن مثل هذه الثقافة تمكّن العمل المستقل الذي يحتاج إلى الحد الأدنى من الإشراف.

ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون لدى المؤسسة بأكملها أهداف محددة ومشتركة ييسرها كبار المسؤولين الذين يقودون بالقدوة. يمكن أن تساعد OKRs أيضًا في توفير التماسك والانسجام وتوحيد جميع العمليات.

💡📚 هل استمتعت بقراءة هذا؟ ستحب أيضًا مجموعتنا المختارة من 25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها . يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها. /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Book-Summary-CTA-v4-1400x284.png /%img/

## اقتباسات مؤثرة قياس ما يهم

دع الاقتباسات التالية Measure What Matters ترشدك في رحلة OKR الخاصة بك:

الأفكار سهلة. التنفيذ هو كل شيء

على الرغم من أهمية الأهداف، إلا أنها ستفقد معناها إذا لم تتصرف بناءً عليها. تحديد الهدف هو الخطوة الأولى فقط. تحتاج إلى متابعته بالعمل الجاد والدقيق لتحقيق نجاح ملموس.

كتب أندي #### ### الشركات السيئة" #الشركات_السيئة"، "تدمرها الأزمات. الشركات الجيدة تنجو منها. أما الشركات العظيمة فتتحسن بسببها

دعونا نحاول توضيح هذه الفكرة. سنستخدم الطهاة كمثال. في حالة نقص المكونات، يستسلم الطاهي السيئ ويستسلم، أما الطاهي الجيد فيتمكن من إنتاج طبق صالح للأكل، بينما يستغل الطاهي العظيم ذلك كفرصة لـ ابتكار شيء استثنائي ومتميز. 🧑‍🍳

_## يمكن أن تكون الأهداف الممتدة محطمة إذا لم يؤمن الناس بأنها قابلة للتحقيق

يجب أن تكون الأهداف صعبة وتتخطى حدود الإمكانية - ولكن ليست مستحيلة. والأهم من ذلك، يجب أن تصيغ الأهداف الممتدة بطريقة تجعلها تبدو ممكنة التحقيق وتثير الحافز. وإلا فإنها ستؤدي إلى نتائج عكسية - حيث سيكون الضغط مرتفعًا للغاية ويؤدي إلى القلق. حدد الأولويات بعناية وتحلى بـ الشجاعة لتجاهل بعضها.

### _## تزدهر الأرستقراطية في ضوء الشمس

نظام الجدارة هو النظام الذي يتم فيه توزيع النجاح والمكافآت على أساس الإنجازات والجهود المبذولة. يمكن لهذا النوع من النظام أن ينجح في الشركات فقط إذا كان شفافًا. يجب أن يكون الجميع على متن الطائرة من أجل تحديد الأهداف وتتبعها عملية OKR والسماح بنقدها.

تطبيق قياس ما يهم الدروس المستفادة باستخدام ClickUp

استخدم ClickUp لتطبيق نهج OKR وإعداد شركتك أو فريقك للنجاح

إذا نظرنا إلى نظام OKR على أنه مخطط لمبنى أداة لإدارة المشروع مثل انقر فوق سيكون موقع البناء. يرشد المخطط أعمال البناء، بينما يوفر الموقع الأدوات والمساحة اللازمة لإكماله بنجاح. ويساعدان معاً في تحقيق رؤية المهندس المعماري. 🏛️

ClickUp هي منصة إنتاجية بديهية مليئة بالميزات لتبسيط التخطيط وتتبع التقدم المحرز, تعاون الفريق والعمليات التجارية الرئيسية الأخرى

البدايات هي الأصعب دائمًا، لذا فقد أعدت ClickUp أكثر من 1,000 قالب لراحتك، بما في ذلك تحديد الأهداف و قوالب OKR .

في الأقسام التالية، ستتعلم كيفية استخدام ClickUp لتطبيق نظام OKR الخاص بـ Doerr داخل مؤسستك:

الخطوة 1: التركيز على الأولويات والالتزام بها

استخدم أهداف ClickUp Goals لتحديد أهدافك ونتائجك الرئيسية، أي الأهداف القابلة للقياس

فكّر في مجموعة الأهداف الطموحة التي ترغب في تحقيقها أكثر من غيرها في الفترة القادمة ودوّنها مع انقر فوق الأهداف . مع تراكمها بمرور الوقت، يمكنك تنظيمها في مجلدات بناءً على الدورات، أو بالطريقة التي تراها مناسبة.

يوصي دوير بتتبع أهداف المبيعات والإيرادات كل ثلاثة أشهر أو سنوياً، ولكن لا تتردد في القيام بذلك بشكل أكثر تواتراً وتحديد أهداف شهرية أو أهدافًا أسبوعية إذا كان ذلك أفضل لفريقك أو شركتك. 🥅

تتمثل الخطوة التالية في تحديد النتائج الرئيسية، وهو ما يمكنك القيام به باستخدام الأهداف داخل ClickUp. تقيس المنصة الأهداف تلقائيًا بناءً على المعايير التي تختارها:

عددي نقدي صواب/خطأ

يمكنك أيضًا إضافة أوصاف لضمان فهم موظفيك للأسباب الكامنة وراء OKRs. إذا كنت بحاجة إلى الخوض في التفاصيل، ففكر في استخدام مستندات ClickUp محرر نص منسق مع قدرات الذكاء الاصطناعي .

لتجسيد خططك، استخدم مهام النقر فوق المهام . يمكنك:

تعيين التواريخ

تعيينها للأفراد

تعيين التسميات والعلامات ذات الأولوية

تقسيمها إلى أجزاء أصغر باستخدام المهام الفرعية وقوائم المراجعة

تقديم تبعيات المهام لتعزيز التعاون الأفقي متعدد الوظائف

لمراجعة المهام وتعديلها، استخدم إحدى طرق العرض العديدة، مثل عرض ClickUp Board أو طريقة عرض القائمة الكلاسيكية. بمجرد أن تصبح جاهزًا، اربط المهام بالأهداف الخاصة بكل منها.

الخطوة 2: المحاذاة والربط للعمل الجماعي

استخدم ClickUp Whiteboards والعديد من قنوات الاتصال الأخرى لتبادل الأفكار والتواصل مع زملاء العمل

وفقًا لموقع Measure What Matters، من الضروري إشراك الموظفين عند إنشاء الأهداف أو مراجعتها. هناك العديد من الطرق التي يمكنك القيام بذلك داخل ClickUp:

طلب التعليقات وتقديمها عن طريق وضع علامات على الأفراد في المهام أو التعليقات

استخدام عرض الدردشة في ClickUp لإجراء المزيد من المناقشات الشخصية المتعمقة والشخصية

إنشاء نماذج داخل عرض النموذج وجمع المدخلات بطريقة أكثر توحيدًا

طرح بعض الأفكار وإنشاء خرائط مرئية باستخدام ClickUp Whiteboards مثل نظام OKR، يمكن أن يكون ClickUp مفيدًا للغاية في فرق العمل عن بُعد . فهو يجعل جميع خططك وأعمالك مرئية، ويقوم بمزامنة التغييرات وإعلام المساهمين بها، مما يضمن أن يكون الجميع على اطلاع دائم بآخر المستجدات في جميع الأوقات.

الخطوة 3: التتبع من أجل المساءلة

من خلال التتبع التلقائي للتقدم المحرز في ClickUp ولوحات المعلومات الخاصة بـ ClickUp، يمكنك تقييم أدائك في لمحة سريعة

أثناء قيامك أنت وفريقك بإكمال العمل الذي حددته مع OKRs، يمكنك تحديد التقدم الذي أحرزته داخل ClickUp. ستقوم المنصة بحساب جميع الدرجات المستهدفة لك، مع التعبير عنها بالنسب المئوية حسب رغبة دوير. يمكنك رؤيتها جميعًا في لمحة سريعة في عرض تجميع التقدم.

للحصول على نظرة عامة على مستوى أعلى لأداء فريقك أو شركتك في الوقت الفعلي، انتقل إلى ClickUp Dashboards . لديك أكثر من 50 بطاقة مختلفة تحت تصرفك لبناء لوحة معلومات مخصصة مثالية.

لتقييم التقدم الفردي وتمييزه، استخدم الحقول المخصصة في قالب إدارة المهام . يمكنك أيضًا تقديم أفكارك بعدة طرق فريدة من نوعها:

في تعليقات المهمة

كتعليقات توضيحية

في عرض الدردشة

لا تنسَ تقدير أبرز المساهمين وإبراز إنجازاتهم ليراها الجميع! 🏅

تسخير قوة OKRs مع ClickUp

بغض النظر عن حجم أهداف شركتك أو فريقك، يمكن لنظام OKRs أن يجعلها قابلة للإدارة. مع التخطيط الواعي والتعاون المتناغم وتقنيات القياس المناسبة، سيكون النجاح قاب قوسين أو أدنى.

يمكن أن يساعدك ClickUp في الوصول إلى هناك بشكل أسرع من خلال منحك الأدوات اللازمة للتخطيط والتنفيذ والقياس بكفاءة أكبر. اشترك في ClickUp وانضم إلى أكثر من 800,000 فريق يتنقلون بإنتاجية في طريق الازدهار! 🏃