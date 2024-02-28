ملخص مشروع فينيكس: كيف يمكن لمبادئ ديف أوبس الراسخة أن تحول مشاريع الأعمال

يمكن أن يحدث الفشل حتى لأفضل الشركات - المهم هو كيفية تعافيها من الفشل.

يتتبع كتاب مشروع فينيكس رحلة شركة خيالية تعاني من التأخير والعمل غير المخطط له وقلة الموارد. كما يعرض عودة الشركة إلى الربحية بفضل عمليات تكنولوجيا المعلومات المجددة.

تستفيد الشركة من أفضل مبادئ DevOps لاكتشاف الطرق المثلى لتخطيط العمليات وتنفيذها وتحسينها داخل قسم تكنولوجيا المعلومات. ويتوج كل ذلك بعودة الشركة الرائعة على غرار طائر الفينيق الأسطوري. 🔥

بينما يجب عليك قراءة الكتاب لفهم جميع مزاياه، إلا أن هذا الملخص _مشروع العنقاء سيسلط الضوء على بعض الدروس الأكثر جدارة بالملاحظة. سنغوص في الحبكة، والدروس الرئيسية، والاقتباسات البارزة، ونصائح لتطبيق مفاهيم الكتاب في الحياة الواقعية.

ولكن قبل ذلك، إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد من ملخصات الكتب، يمكنك الاطلاع على مجموعتنا المختارة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها (بما في ذلك هذا) في مكان واحد. يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها لاستخدامها لاحقًا.

25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

ملخص الكتاب: لمحة سريعة عن مشروع فينيكس

عن طريق: أمازون مشروع فينيكس: رواية عن تكنولوجيا المعلومات و DevOps ومساعدة شركتك على الفوز من تأليف جين كيم وكيفن بيهر وجورج سبافورد. نُشر هذا الكتاب المكون من 432 صفحة لأول مرة في عام 2013 وتستغرق قراءته حوالي 7-10 ساعات.

ما يعجبنا في كتاب The Phoenix Project هو أنه يستخدم شخصيات وسيناريوهات أعمال يمكن الارتباط بها لتحديد المشاكل الشائعة في عمليات تكنولوجيا المعلومات والتسليم، مع توجيه القارئ نحو الحلول الناجحة. كما أنه كتاب لا بد من قراءته إذا كنت تتطلع إلى كشف العلاقة بين عمليات المصانع وتكنولوجيا المعلومات. 🍀

مؤامرة

هذا الكتاب في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات يعتمد على رواية الخبراء لتقديم المفاهيم التي تم اختبارها في مجال DevOps بطريقة سهلة المتابعة.

البطل الرئيسي للقصة هو بيل بالمر، وهو نائب رئيس تكنولوجيا المعلومات المعين حديثًا في شركة تصنيع قطع غيار السيارات، وهي شركة قطع غيار غير محدودة. حتى وإن كان بيل مديرًا متمرسًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، فإن بيل أمامه مهمة صعبة - لمنع الشركة من الانهيار.

_إذن، ما الخطأ الذي حدث؟

بالنسبة للمبتدئين، تعاني المؤسسة بأكملها من مشاكل - بدءًا من فشل الرواتب والتأخير في الجدولة إلى تجاوز الميزانية. ويرتبط الكثير من هذه الإخفاقات بقسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة الذي يعاني من سوء الإدارة، وخاصة عدم قدرة الفريق على إكمال مبادرة حيوية لتطوير البرمجيات، وهو مشروع فينيكس.

وقد تغلغلت هذه المشاكل في وظائف العمل الأخرى، وبقي بيل ليتولى زمام الأمور بعد انتكاسات مثل الاختراقات الأمنية وانتهاكات لوائح الدولة. وإذا فشل واستمرت الشركة في خسارة حصتها في السوق، يخطط الرئيس التنفيذي لشركة بارتس أنليميتد للاستعانة بمصادر خارجية لعمليات تكنولوجيا المعلومات. لذا نعم، المخاطر كبيرة. 🌋

الشخصيات

خلال جهوده لتجديد قسم تكنولوجيا المعلومات، وبالتبعية الشركة بأكملها، يتعاون بيل مع العديد من قادة الأقسام والتقنيين. تتضمن بعض الأدوار المركزية ما يلي:

برنت جيلر: المهندس الرئيسي

المهندس الرئيسي ستيف ماسترز: الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي)

الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) جون بيشي: كبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO)

كبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO) ويس ديفيس: مدير عمليات التكنولوجيا الموزعة

مدير عمليات التكنولوجيا الموزعة سارة مولتون: نائب الرئيس الأول لعمليات البيع بالتجزئة

نائب الرئيس الأول لعمليات البيع بالتجزئة كريس أليرز: نائب الرئيس لتطوير التطبيقات

نائب الرئيس لتطوير التطبيقات كريستن فينجل: القائد الأعلى لمكتب إدارة المشاريع (PMO)

القائد الأعلى لمكتب إدارة المشاريع (PMO) الدكتور إريك ريد: عضو مجلس إدارة محتمل وخبير هندسة عمليات تكنولوجيا المعلومات

من بين الشخصيات المذكورة أعلاه، يبرز إريك كواحد من أكثر الشخصيات تأثيراً في السرد. فبينما يحاول بيل بالمر وزملاؤه في العمل إصلاح ما تعطّل، يرشدهم إريك خلال العملية، ويعرّفهم على المفاهيم المهمة في DevOps و حوكمة تكنولوجيا المعلومات . إذا كنت قد عملت في مجال تطوير البرمجيات أو عمليات تكنولوجيا المعلومات، فمن المحتمل أن تجد التفاعلات بين الشخصيات مألوفة جداً.

الوجبات الرئيسية من مشروع فينيكس

إن التحديات التي يقدمها هذا الكتاب شائعة جداً إذا نظرت إلى ما يتعامل معه معظم مطوري البرمجيات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات اليوم. وبما أن المؤلفين الثلاثة المشاركين في تأليف مشروع فينيكس هم من قادة الفكر البارزين في صناعة تكنولوجيا المعلومات، فإنهم قادرون على تحديد الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة هذه التحديات، مما يساعد شركتك على الفوز على المدى الطويل. 🧑‍💻

دعنا نناقش خمسة من أكثر الدروس والدروس المستفادة تأثيراً من هذا الكتاب.

1. تحديد أنواع عمل (تكنولوجيا المعلومات) الأربعة

يوضح إريك أنه من الأسهل تخطيط ومراقبة العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات عند تصنيفه إلى أربعة أقسام:

مشاريع الأعمال: يشمل هذا النوع من العمل مبادرات المشاريع الجديدة والعمليات التي تستحوذ على جزء كبير من وظائف عملك. يتم رصدها بشكل فردي من قبل مكتب إدارة المشاريع تحت إطار حوكمة البرنامج المشاريع الداخلية: وتشمل هذه المهام المنتظمة، مثل صيانة النظام والترقيات والتصحيحات الأمنية، التي تحافظ على تشغيل شركات مثل Parts Unlimited التغييرات: هذه مهام روتينية، تشبه إلى حد كبير المشاريع الداخلية، ولكنها تتضمن تعديلات صغيرة الحجم مثل إصلاح الأخطاء وتحديثات الإصدارات. عادةً ما يتعين عليك إنشاء نظام تذاكر إلى تتبع المشكلات والتغييرات وحلها العمل غير المخطط له: في حين أن فئات العمل الأخرى يتم الاتفاق عليها مسبقًا، إلا أن هذه الفئة ليست كذلك. يمكن أن تكون أي شيء من مهام الاسترداد بعد فشل النظام إلى العمل الإضافي بسبب فشل أحد أعضاء الفريق في توصيل المشكلات في الوقت المحدد. وهذا يؤدي إلى تعارضات في الجدولة و عدم كفاءة العملية والتي تتحول إلى مشاكل أكثر أهمية. لمنع العمل غير المخطط له، وافق بيل وفريقه على مراجعة قدرة الفريق قبل الموافقة على العمل على طلبات التغيير

يضمن نظام المراقبة القائم على العمل متعدد المستويات هذا وجود تدفق مناسب للمساءلة يمكن للفريق الاعتماد عليه.

2. الحد من العمل قيد التنفيذ أو التقدم (WIP)

وفقًا للكتاب، يجب أن يكون لديك أقل عدد ممكن من المهام الجارية في كل مرة.

يرى بيل أنه عندما ينقسم انتباهك على مهام متعددة، فإنك تكون مشغولاً وعرضة لارتكاب الأخطاء بسبب تشتت تركيزك. وكلما زاد عدد الأخطاء التي ترتكبها، زاد الجهد وموارد الشركة التي تستثمرها في حلها. وبما أن العمل الأصلي لم يكن مثمرًا، فسيعتبر ذلك إهدارًا للموارد التي كان من الممكن توظيفها في مهام جديدة.

يوصي الكتاب بمواءمة استراتيجياتك مع المنهجيات الرشيقة أو المنهجيات اللينة لضمان أن تكون مهامك المخطط لها محسنة للموارد.

مكافأة للقراءة: وسّع معرفتك من خلال أدلةنا لـ

إدارة المشاريع الرشيقة

إدارة المشاريع الرشيقة

3. الاستفادة من لوحات كانبان

إحدى الطرق التي تمكن بها بيل بالمر وفريقه من التغلب على تراكم WIP لـ Parts Unlimited هي لوحات كانبان . كانبان، والتي تعني "لوحة الإشارات" باللغة اليابانية، تسمح للفريق بتصور العمل. تنقسم اللوحة إلى أعمدة تصور مراحل سير العمل، وعادة ما تتحرك من اليسار إلى اليمين. ويتم تمثيل كل مهمة ببطاقة.

في الكتاب، يقوم فريق بيل ببناء لوحة كانبان مع العلامات جاهز و العمل (لمهام WIP) و المهملات. كل بطاقة لها مخصص لها وتوضع على الجانب الأيسر من اللوحة. يتم تغيير موضعها إلى اليمين مع تقدم العمل. باستخدام هذا النظام، تتم مراقبة جميع الأعمال وتنظيمها وترتيبها حسب الأولوية من أجل زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد وتمكين الرؤية الكاملة لمهام الفريق وتقليل العمل غير المخطط له.

نصيحة احترافية: استخدم عرض اللوحة في ClickUp لإنشاء لوحات كانبان قابلة للتطوير وغنية بالمعلومات. يمكنك إنشاء مهام سير عمل متعددة الخطوات ببضع نقرات والوصول إلى الحالات والمكلفين والأولويات في طريقة عرض واحدة. يمكنك بسهولة سحب المهام وإسقاطها عبر الأعمدة وحتى استخدام شريط الأدوات المدمج لإجراء تحديثات الحالة المجمعة. 💪

يمكنك الإشراف على المهام والمشروعات في لمحة واحدة وسحب المهام وإفلاتها وفرزها وتصفيتها دون عناء باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان القابلة للتخصيص بالكامل

4. إدارة التغييرات باستخدام نظرية القيود

يُعلم إريك بيل كيف تلعب نظرية القيود دورًا في المؤسسات الكبيرة. فمعظم الشركات لديها اختناقات أو قيود داخل عمليات تكنولوجيا المعلومات والمصانع الخاصة بها والتي يمكن أن تكون معطلة وتؤدي إلى عمل غير مخطط له. يشرح إريك أنه لتوفير خدمة مستقرة وقابلة للتنبؤ وآمنة لتكنولوجيا المعلومات، يجب عليك تخطيط مواردك البشرية أو غير البشرية لمعالجة هذه القيود وتسهيل سير العمل دون انقطاع.

في حالة شركة "بارتس أنليميتد"، كان تأثير القيود العديدة التي واجهتها على برنت، مهندس العمليات الرئيسي وأحد أعجوبة تكنولوجيا المعلومات. كان برنت غارقاً في أعمال غير مخطط لها، وعادةً ما تكون تافهة وإصلاحات، مما تسبب في معاناة المهام الحاسمة المخطط لها.

ولحل هذه المشكلة، شكّل بيل مجموعة تتعامل مع حالات التصعيد بدلاً من برنت. وعلاوة على ذلك، كان برنت، الذي كان يحتفظ بأساليبه لنفسه في السابق، يقوم الآن بتدريب المجموعة لنقل معرفته. وقد سمح ذلك للفريق بما يلي رسم خريطة للعملية للرجوع إليها في المستقبل وحررت وقت برنت (أو كما يقول بيل - حررت برنت من مكافحة الحرائق) حتى يتمكن من استثمار خبرته في مهام ذات قيمة أعلى.

مكافأة: جرب قالب السبورة البيضاء لخريطة عمليات ClickUp لتصور الاختناقات وبناء سير عمل مضمون بين الإدارات يتماشى مع نظرية القيود.

5. تحسين خط أنابيب النشر

كان مشروع فينيكس مدفوعًا بالتاريخ، لذلك لم يكن هناك وقت كافٍ لاختبار التطبيق ونشره.

ومع ذلك، خلال الكتاب، أصبح فريق بيل أكثر كفاءة وضخ إصدارات أكثر من الربع السابق. ويرجع ذلك جزئيًا إلى نهجهم الجديد المتمثل في تقديم أجزاء أصغر من العمل بشكل متكرر، مما قلل من وقت العمل المؤقت والوقت المؤقت دون اتخاذ اختصارات فاحشة.

6. استخدام نموذج الطرق الثلاث لتشغيل DevOps

يدور تدريب إريك حول نموذج الطرق الثلاث، وهو أساس العديد من مفاهيم DevOps. يقدم النموذج إرشادات للشركات لتقديم قيمة متسقة للمنتج ودعم خدمة العملاء من خلال عمل ثابت وفعال وعالي الجودة.

الطريقة الأولى: التحسين

عند تقييم نجاح الشركة، نقوم بتقييم النتيجة وليس العملية. تستكشف الطريقة الأولى كيفية تأثير العملية على النتيجة وأوقات التسليم. لتحقيق أقصى قدر من الربحية، يجب عليك تحسين تدفق القيمة الخاصة بك أي تدفق العمل الذي يبدأ بتطوير البرمجيات وينتهي بتسليمها إلى العميل.

وفقًا للكتاب، من الضروري مراعاة الصورة الأكبر عند وضع خطة التحسين. ما هي أهم أهداف العمل ? ما هو نوع الامتثال التنظيمي والمعايير الأمنية التي يجب ألا تتنازل عنها؟

من المهم أيضاً مواكبة التطورات التكنولوجية. على سبيل المثال، استكشاف برامج جديدة مثل الذكاء الاصطناعي DevOps , صانعو مخططات جانت الصديقة للجدولة و أدوات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات يمكنها تسريع التخطيط والإنتاج بسخاء.

الطريقة الثانية: استخدام حلقة التغذية الراجعة لتجنب إعادة العمل

تتعامل الطريقة الثانية مع التدفق الداخلي للمعلومات. من خلال حلقات التغذية الراجعة السريعة والمستمرة، يمكن للشركات أن تتعلم اكتشاف مشاكل الجودة في المصدر وإصلاحها على الفور لضمان عدم تأثيرها على خط الإنتاج بشكل أكبر. أما المشاكل التي يتم ملاحظتها في المراحل اللاحقة فسيكون حلها أصعب وسيتسبب في تأخيرات كبيرة. ⚠️

الطريق الثالث: التحسين المستمر ودعم الخدمة

يتحدث الطريق الثالث عن التحسين المستمر، والذي يحدث نتيجة لما يلي:

التعلم من خلال التدقيق في التجارب السابقة التدرب على مهارة ما بشكل متكرر وفقًا لإريك، من الأفضل التدرب لمدة خمس دقائق كل يوم بدلاً من ثلاث ساعات مرة واحدة في الأسبوع. حتى أن تكرار الأخطاء يساعد على بناء المرونة والثقة لتجربة شيء جديد المخاطرة وتجربة أساليب مختلفة, أدوات DevOps واستراتيجيات دعم العملاء الأخرى، يمكنك الوصول إلى مستويات لم يسبق لها مثيل من الكفاءة والجودة

اقتباسات مشروع فينيكس التي نحبها

مشروع فينيكس هو كتاب قابل للاقتباس بشكل كبير، لكن هذه المقتطفات الخمسة علقت في أذهاننا أكثر من غيرها:

لا يوجد حد لما يمكن إنجازه عندما لا يهتم أحد بمن ينسب إليه الفضل في ذلك

يشير هذا الاقتباس إلى أنه يمكننا تحقيق نتائج رائعة من خلال تنحية المكاسب الشخصية جانبًا والتركيز على التعاون. فبدون الضغط من أجل أن نكون الأفضل، يمكن للإبداع والمعرفة الجماعية أن تتألق. ⛅

_## العملية لا تكون سريعة إلا بقدر سرعة أبطأ عنق زجاجة فيها

من من منظور القيود، يمكن أن يؤدي ضعف الأداء في إحدى المراحل إلى إعاقة العملية بأكملها، حتى لو كانت بقية المراحل تسير على ما يرام.

لا يهم مقدار ما نخطط له. ما يهم هو مدى جودة تحسيننا للخطة مع ظهور معلومات جديدة

ستكون جهودنا التخطيطية غير مجدية إذا لم نتكيف مع التحديات المستمرة، والتي لا مفر منها. وينطبق الأمر نفسه على التطورات الإيجابية. فهي تمثل فرصًا لتحقيق نتائج أكبر.

_## لا يوجد سر يسمح لك بتخطي العمل الشاق

في بعض الأحيان، تبدو الكفاءة في بعض الأحيان مثل إيجاد طرق مختصرة وإلغاء خطوات العملية غير الضرورية. ومع ذلك، لا يمكن التقصير في العمل الشاق والتصميم الفعلي إذا كنت تريد النجاح.

_البحر السلس لا يصنع بحارًا ماهرًا أبدًا

على الرغم من أن الأخطاء والتحديات قد تكون محبطة وتبطئ من عزيمتك، إلا أنها تساعد على بناء المرونة وتساهم في النمو الشخصي والمهني. 🌱

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تطبيق الدروس المستفادة من مشروع فينيكس مع ClickUp

تشكل دروس DevOps الواردة في هذا الكتاب حجر الأساس لعمليات أي فريق لتكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، فإن سؤال المليون دولار هو: _كيف نتبنى هذه التعاليم من وجهة نظر عملية؟

الإجابة هي باستخدام انقر فوق -a مركز إدارة المشاريع مع حلول مصممة خصيصًا لفرق البرمجيات. سواء كنت ترغب في تنفيذ الطرق الثلاث لـ DevOps أو إنشاء نظام مراقبة WIP، فإن ClickUp مرن للغاية ويمكن تهيئته لدعم أي سير عمل.

تقدم ClickUp العديد من ميزات مصممة خصيصًا لتطوير البرمجيات وفرق العمليات. كما أنه يتكامل مع العديد من أدواتك المفضلة، مثل GitHub و GitLab و Bitbucket، بحيث يمكنك التخطيط والتعاون وتنفيذ المهام بشكل منتج من منصة مركزية واحدة.

قم بتخطيط برامجك وتوثيقها وشحنها بشكل أسرع - قم ببناء مشروع Phoenix الخاص بك باستخدام ClickUp

مع ClickUp، يمكن بسهولة أن تصبح مبادئ مشروع فينيكس جزءًا من روتينك اليومي - دعنا نستكشف كيف.

1. قم بإعداد مهام سير العمل المحسّنة باستخدام أدوات إدارة المهام والجدولة

في رحلته لإعادة شركة Parts Unlimited إلى مسارها الصحيح، يبذل بيل بالمر قصارى جهده لتنفيذ أفضل ممارسات تخطيط وإدارة مهام DevOps. ولكن مع ClickUp، تصبح أي مهمة جدولة وتخطيط سير العمل سهلة وبسيطة.

استخدم مهام النقر فوق المهام لتخصيص مهام سير العمل لجميع مشاريعك - تتبّع المُعيّنين والمهام الفرعية وتعليقات المهام والتبعيات وتسميات الأولويات، كل ذلك من مكان واحد. تقدم المنصة خيارات متعددة للتصور من خلال المشاهدات. على سبيل المثال:

عرض مخطط جانت البياني : قم بإنشاء خرائط طريق معقدة نحو الأهداف والحد من WIP من خلال الحصول على نظرة عامة في الوقت الفعلي للتبعيات ومعالم التسليم والقيود. يمكنك أيضًا القفز على مخططات الطريق المصممة مسبقًا قوالب مخطط جانت البياني لتخطيط الجداول الزمنية للمشروع بشكل أسرع

قم بإنشاء خرائط طريق معقدة نحو الأهداف والحد من WIP من خلال الحصول على نظرة عامة في الوقت الفعلي للتبعيات ومعالم التسليم والقيود. يمكنك أيضًا القفز على مخططات الطريق المصممة مسبقًا قوالب مخطط جانت البياني لتخطيط الجداول الزمنية للمشروع بشكل أسرع عرض التقويم : برنامج جدولة بالسحب والإفلات للمشاريع القائمة على التاريخ

برنامج جدولة بالسحب والإفلات للمشاريع القائمة على التاريخ عرض عبء العمل : استخدمه لتقييم سعة الفريق وإعادة توزيع عبء العمل الإبداعي أو المتراكم بين أعضاء الفريق الذين يعانون من نقص في العمل أو زيادة في العمل

استخدمه لتقييم سعة الفريق وإعادة توزيع عبء العمل الإبداعي أو المتراكم بين أعضاء الفريق الذين يعانون من نقص في العمل أو زيادة في العمل عرض النموذج : جمع طلبات الأخطاء والميزات باستخدام نماذج ClickUp الأصلية وتحويلها بسرعة إلى مهام فعلية مع العلامات وتسميات الأولوية

لمزيد من الكفاءة، قم بأتمتة الإجراءات المتكررة والإدارية باستخدام أتمتة ClickUp وتقليل انشغال فريقك بالعمل

2. قم ببناء الوعي الظرفي من خلال مراقبة سباقات السرعة وعمليات تكنولوجيا المعلومات الأخرى

احصل على رؤى سريعة حول سباقات السرعة لفرقك باستخدام طريقة عرض قائمة سبرينت ClickUp Sprint List

بعد إعداد مهام سير العمل، يمكنك مراقبة جميع عملياتك عن كثب على ClickUp - بدءًا من سباقات السرعة ومهام النشر إلى المواد الخام والطلبات. مع سباقات السرعة في ClickUp يمكنك

نسخ طرق عرض Sprint للبدء بسرعة

تعيين التواريخ و تخصيص بنية النقاط الخاصة بك مزامنة عمل فريقك مع مستودعات Git

نقل المهام غير المكتملة تلقائيًا إلى سبرينت التالي

تتميز المنصة بمخططات حرق، ومخططات الإنهاك والتراكمية لمساعدتك على تتبع التقدم المحرز نحو الأهداف وتحديد القيود وفرص التحسين بشكل أسرع.

يعمل ClickUp على تبسيط إدارة الإصدار مع خط أنابيب Git المدمج وقوائم مراجعة الإطلاق وقطارات الإصدار. يمكنك أيضًا إعداد بطاقات لوحة التحكم في مساحة العمل الخاصة بك للوصول إلى مقاييس الفريق المباشرة مثل متوسط مدة النشر والوقت الذي تم تعقبه.

3. الفوز بالتعاون المستمر والتغذية الراجعة

تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو صفحات ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

يشرح إريك في الكتاب أهمية الشفافية مع الفرق حول التطورات التي تؤثر على وقت الانتظار أو تاريخ التسليم. لحسن الحظ، يقدم ClickUp مجموعة كاملة من أدوات التواصل والتعاون لدعمك هنا. تتضمن بعض الميزات البارزة ما يلي:

مستندات ClickUp لتخزين جميع متطلبات المنتج، والملاحظات، وسجل إعادة العمل، و وثائق العملية في مكان واحد انقر فوق الذكاء الاصطناعي يعمل كمساعد للذكاء الاصطناعي في الكتابة، بالإضافة إلى شبكة عصبية تربط بين المهام والمستندات والأشخاص التعليقات المعينة، التدقيق، وعرض الدردشة للتحديثات التواصل الداخلي وعمليات التسليم، ودورات التغذية الراجعة عالية السرعة الحقول المخصصة لإضافة معلومات حول الأخطاء الجديدة وتحديثات الميزات انقر فوق اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية للعصف الذهني ورسم خرائط العمليات

لا تعرف من أين تبدأ؟ استفد من قوالب المنصة العديدة الجاهزة لمختلف أهداف العمل. خيارات مثل قالب ClickUp Ultimate Software Development Template , قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp و قالب ملاحظات الإصدار ClickUp هي عناصر أساسية لأي قسم من أقسام تكنولوجيا المعلومات.

استفد من مزايا DevOps وحقق فوزك التجاري التالي مع ClickUp

مشروع فينيكس يعلمنا أنه من الممكن تحقيق الكفاءة وجودة المنتج ورضا العميل في نفس الوقت. من خلال تطبيق المبادئ الواردة في الكتاب مع حل إدارة العمل الأعلى تصنيفًا مثل ClickUp، لا يمكن لشركتك فقط توجيه أعمالك بنجاح خطط الإصدار ولكن أيضًا إرضاء أصحاب المصلحة. جرّب ClickUp مجانًا واكتشف جميع الطرق التي يمكنه من خلالها تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك وتعزيز إنتاجية الفريق. ⬆️