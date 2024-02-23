قيادة ISFP: تعظيم تأثيرك في إدارة المشاريع

من المعروف أن شخصيتك تؤثر على كل جانب من جوانب حياتك، بما في ذلك كيفية إدارتك للمشاريع.

ISFP أو "المغامر" هو أحد أنواع الشخصية الـ 16 ضمن مؤشر مايرز بريغز للنوع (MBTI)، مع سمات الانطوائية والاستشعار والشعور والإدراك.

نادراً ما يسعى الأشخاص الذين يُعرّفون بأنهم من أصحاب الشخصية الانطوائية الانطوائية إلى جذب الانتباه، وهم بارعون في حل المشاكل، وقوي الملاحظة ومبدعون.

ويُعرف أصحاب هذا النمط بحسهم الجمالي القوي، وحسهم العملي، وحبهم للحرية، مما يميزهم عن غيرهم من أصحاب مؤشر MBTI. إنهم مساعدون حقيقيون ويستمتعون بفهم احتياجات واهتمامات الأشخاص من حولهم.

كما أنهم متواضعون وقادرون على التكيف وعطوفون، مما يجعلهم مصدر قوة في مكان العمل.

عبر بيزنس إنسايدر ولكن ماذا عنهم كقادة؟ 👀

هل يقود الأشخاص الذين يتمتعون بالقدوة ويقدرون الفردية والإبداع في فرقهم؟

هل يُظهرون أسلوباً قيادياً لطيفاً ومتعاطفاً وموجهاً نحو تحقيق الأهداف في الوقت ذاته؟

في حين أنهم معروفون بكونهم داعمين بهدوء بدلاً من أن يكونوا قادة متسلطين، هل أسلوب قيادة أصحاب الشخصية المتكاملة في الشخصية المتكاملة في القيادة فعال بما يكفي لدفع عجلة العمل إلى الأمام؟

الإجابة هي نعم!

يزدهر أصحاب هذا البرج كقادة على الرغم من أنهم نادرًا ما يرغبون في قيادة الفرق. إنهم أحد أندر أنواع MBTI التي ستجدها في الأدوار القيادية.

إذا كنت من هذا النوع من الشخصيات التي تتطلع إلى صقل مهاراتك القيادية، فاحرص على المشاركة.

ستستكشف هذه التدوينة كيف يعمل أصحاب هذا النوع من الشخصيات كقادة ديمقراطيين ونقاط قوتهم وضعفهم. سنستكشف أيضًا الاستفادة من هذا النمط القيادي في إدارة المشاريع والفرق. لنبدأ.

تقييم إمكانات القيادة لدى أصحاب النمط القيادي الديمقراطي المتكامل: نقاط القوة والضعف

يبدو أن كونك قائدًا أمر غير طبيعي بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بأنواع شخصية ISFP. ومع ذلك، فإنهم يمتلكون العديد من الصفات التي تؤهلهم للقيادة الفعالة.

نهجهم التعاطفي في إدارة الأفراد، ومرونتهم في التعامل مع الناس أساليب الإدارة والذوق الإبداعي يجعلهم يبرزون كقادة مشجعين. كما أنهم يؤمنون بالوفاء للقيم الشخصية والرؤية طويلة الأمد والدفاع عن الأقل حظاً.

إذا أصبحوا قادة، فإنهم يقودون الفريق باحترام ومراعاة وتقدير لمواهب الجميع.

نقاط القوة لدى أصحاب هذا البرج

نادرًا ما يتغاضى أصحاب هذا البرج عن التفاصيل المهمة وهم شديدو الملاحظة. فهم خبراء في العثور على الأنماط والروابط، وتمكنهم هذه الميزة من رؤية إمكانيات التغيير والتحسين التي قد يفوتها الآخرون

يتسم قادة أصحاب هذه الشخصية بالكفاءة في تحديد حجم الموارد وتقييم متطلبات الوضع الحالي. وعلاوة على ذلك، يفضلون التعامل مع كل يوم كما يأتي، تاركين مساحة كبيرة لما هو غير متوقع، مع الاستمرار في تحقيق النتائج تحت الضغط

من السمات القيادية المهمة التي تجعلهم قادة مؤثرين هي أنهم لا يضحون بمبادئهم من أجل أي شيء ولا يتسامحون كثيرًا مع المنافقين. فهم ينأون بأنفسهم عن هؤلاء الأفراد بأسرع وقت ممكن

يتسم أصحاب هذه الشخصية بالاحترام بشكل عام ويتجنبون مواجهة الأشخاص الذين يخيبون آمالهم. فالطبيعة البشرية معقدة ومتنوعة، ومسار كل شخص فريد من نوعه. يؤمنون بإعطاء الناس "فائدة الشك

يؤمنون بالاهتمام بزملائهم. يمكنهم قيادة الفريق بشكل تعاوني، وحل المشاكل، وتجنب الصراع، وتحقيق أهداف واقعية من خلال كونهم قادة حساسين

نقاط ضعف مواليد ISFP

لا يحبون الهيمنة ويجدون أنه من المؤلم ممارسة السيطرة على الآخرين، والتخطيط على المدى الطويل أهداف إدارة المشروع أو تأديب السلوك غير المرضي. يمكن أن يكون الاضطرار إلى فصل الأشخاص أو نقل الأخبار السيئة إلى زملائهم في الفريق مرهقًا بشكل خاص لأسلوب القيادة ISFP

لا يعمل قادة ISFP بشكل جيد مع النظريات المجردة ما لم يروا بعض التطبيقات العملية ويستمتعون بالتعلم من خلال الأنشطة العملية

إنهم مصممون جداً على الحفاظ على السلام في مكان العمل لدرجة أنهم غالباً ما يكبتون المشاعر غير السارة أو يتجاهلون احتياجاتهم الخاصة، مما يضعهم في مواقف غير مريحة مرة تلو الأخرى

في بعض الأحيان، يكون أصحاب هذه الشخصية منفتحين للغاية لدرجة أنهم يؤجلون اتخاذ القرار لمعرفة ما إذا كانت الأمور تتغير أو تظهر خيارات جديدة. يتأرجحون ذهابًا وإيابًا، ويغيرون رأيهم مرارًا وتكرارًا

مقارنة بين نوع الشخصية ISFP وأنماط القيادة الأخرى في مؤشر MBTI

نوع MBTI نمط القيادة السمات الرئيسية ISFP داعم_ متعاطف، مرن، عملي، قدوة يحتذى بها، يكره الصراع ISTP تحليلي حل المشاكل، قابل للتكيف، مستقل، مباشر، يفضل الاستقلالية INFPP مثاليّ، مثالي، مدفوع بالقيم، مبدع، تحفيزي، يسعى للإلهام INTP مبتكر_ محلل، يسعى للفهم، مبتكر، يقدّر الكفاءة ISFJ حماة_ مُعتمد، مراعٍ، داعم، يقدّر الانسجام ISTJ منظم_ منهجي، موثوق، يقدّر التقاليد والنظام مستبصرة، متبصرة، مبنية على القيم، عطوفة، تسعى للفهم والتوجيه INTJ استراتيجي صاحب رؤية، مبتكر، حازم، يقدّر الكفاءة والكفاءة ESFP محاور، دقيق الملاحظة، يجعل العمل ممتعًا، شامل للجميع ESTP ديناميكي_ نشيط، موجه نحو العمل، عملي، عملي وقادر على التكيف، يستمتع بالتحديات محفز متحمس، مبدع، داعم، يحركه القيم، يلهم التغيير ENTP محاور_ مبتكر، استراتيجي، متحمس، يستمتع بالعصف الذهني والنقاش ESFJ ميسّر اجتماعي وداعم ومنظم، يسعى لخلق الانسجام والتعاون ESTJ منفذ منظم، حاسم، يقدّر الكفاءة والنظام ENFJ مدرب شخصية كاريزمية، متعاطفة، محفزة، تسعى إلى تطوير إمكانات الآخرين ENTJ قائد_ حازم، استراتيجي، فعّال، مندفع، يسعى للقيادة والتنظيم

سمات القيادة في مؤشر MBTI

ISFPs كقادة: كيفية تطوير مهارات القيادة والقيم الشخصية

مهارات القيادة الجيدة ضرورية للتقدم الوظيفي. وسواء كنت ترغب في أن تكون قائداً بنشاط أو لا، فإنك في مرحلة ما ستكون مسؤولاً عن فريق أو مشروع أو على الأقل تعمل بصفة تعاونية.

لذا لماذا لا تعمل الآن وتصقل مهاراتك القيادية بصفتك من أصحاب القدرات القيادية المتكاملة؟

ابدأ باتباع هذه النصائح:

1. احتضن نقاط القوة الطبيعية وطورها

بصفتك شخصًا من أصحاب الشخصية المتكاملة في القوى العاملة، تكمن أعظم نقاط قوتك في فهم الآخرين، وهو أمر مهم لبناء علاقات قوية قائمة على الثقة مع أعضاء فريقك.

وللاستفادة من ذلك، فكر في تبني سياسة الباب المفتوح. حيث سيساعدك ذلك على تعزيز التواصل المفتوح وفهم نبض فريقك وإيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجاتهم.

كما أن مرونتك وقدرتك على التكيف أمران حيويان أيضاً. على سبيل المثال، احتساب الوقت الاحتياطي باستمرار في الجداول الزمنية للمشروع يضمن ألا يؤدي التأخير إلى تعطيل التقدم العام بشكل كبير ويمكّن فريقك من العمل دون مواعيد نهائية صارمة للغاية، مما يخلق بيئة عمل أكثر كفاءة وسعادة.

لتخطيط الأولويات وتعيين مسؤوليات الفريق، استخدم انقر فوق الأهداف . في حين أن تحديد الأهداف هو بداية رائعة، كيف يمكنك تتبع التقدم المحرز حتى الإنجاز؟

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع دورات السبرنت، و OKRs، وأعباء العمل، وبطاقات أداء الموظفين - اختر من بين أكثر من 50 أداة متاحة بسهولة لبناء لوحة التحكم المثالية.

حدد المواعيد النهائية، وشارك الملكية، وابقَ مسؤولاً مع ClickUp Goals

اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة وفقًا لأسلوب قيادتك وعمليتك وسير عملك وتفضيلاتك الأخرى.

2. تحسين مهارات التواصل

اعمل على التعبير عن رؤيتك وتوقعاتك بوضوح. تدرب على مهارات التحدث أمام الجمهور ومهارات الكتابة. كن صادقًا وصادقًا في طريقة تفاعلك مع فريقك. تجنب استخدام لغة الشركات أو أن تبدو كشخص آخر غيرك.

اجعل التواصل سهلاً مع انقر فوق الدردشة . قم بإضافة أي شخص إلى محادثات العمل باستخدام @إشارات وتعيين التعليقات للحفاظ على تقدم فريقك بثبات في عناصر العمل.

اجعل توجيهاتك موجزة وسهلة القراءة باستخدام كتل التعليمات البرمجية والقوائم النقطية واللافتات. وفر الوقت في تنسيق العمل باستخدام /Slash اختصارات الأوامر /Slash Command واختصارها لتجعل القيمة تتدفق من خلال كلماتك.

استخدم ClickUp Chat لبدء المحادثات ومشاركة الملفات والموارد وتعيين التعليقات

تعلم كيفية تقديم ملاحظات بنّاءة، خاصةً عند نزع فتيل حالات النزاع. إنه طلب صعب بالنسبة لشخص من ذوي القدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، ولكنها سمة مهمة يجب أن يتحلى بها القائد.

استفد من آليات التغذية الراجعة في ClickUp Goals، مثل أقسام التعليقات أو عمليات المراجعة، لتسهيل التفاعلات المفتوحة والبناءة.

إذا كنت تعتقد أنه يمكن تحسين بعض الأشياء، فقلها قبل أن تتفاقم الأمور. إن تقديم ملاحظات صادقة وبناءة في نفس الوقت أمر حيوي. من ناحية أخرى، من المهم بناء الثقة والثقة من خلال التقدير عندما تسير الأمور على ما يرام. فالتأكيد الإيجابي يقطع شوطاً طويلاً.

ابدأ المحادثة بما سار بشكل جيد ثم تحدث عن الجوانب التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب. اختتم المحادثة بطرح أسئلة ثاقبة حول المشكلة وعرض موارد أو مساعدة إضافية.

3. تعلم كيفية التعامل مع النزاع

كقائد، لا يمكنك تحمل مشاكل الجميع. ومع ذلك، في فريق العمل، سوف تتفجر النزاعات وتشتعل، مدفوعة بسوء الفهم والخلافات والمظالم الشخصية، وعليك أن تجد طريقة لتحويل هذا الخلاف إلى نتائج إيجابية.

إليك كيفية القيام بذلك:

افهم النزاع من وجهة نظرك بأكبر قدر ممكن من الموضوعية والوضوح. استمع إلى كلا الطرفين وحدد نقاط الاتفاق المتبادلة المحتملة ونقاط الخلاف المحتملة

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن النزاع ينشأ بسبب عدم وجود نظام مناسب للمساءلة، فابدأ بتحديد الأدوار والمسؤوليات والتوقعات من كل عضو في الفريق بوضوح

قم بتنفيذ آليات منتظمة للتحقق أو الإبلاغ حيث يمكن للفريق أن يطلع على التقدم المحرز تقدير ومكافأة السلوكيات التي تُظهر المساءلة. يعزز التقدير من أهمية هذه السمة

تذكر، كقائد، يجب عليك كقائد أن تتبنى موقفًا إيجابيًا تجاه النزاع، وأن تجد الأفضل في الأشخاص والموقف، وأن تحافظ على الانسجام دون المساس بالمواعيد النهائية للمشروع أو جودة العمل.

4. تعلم التفويض

قد يفضّل أصحاب الشخصية الداعمة للفرص الوظيفية المتكاملة القيام بالأمور بأنفسهم لضمان الجودة، ولكن القيادة تنطوي على التفويض.

من المحتمل أن تكون جيدًا في ملاحظة مهارات الآخرين. استخدم ذلك لصالحك من خلال تعيين المهام بناءً على نقاط قوة أعضاء الفريق. يمكن أن تكون هذه المهام صغيرة ومنخفضة المخاطر ويمكن الانتهاء منها بسرعة. مهام النقر فوق المهام منصة واحدة لإنشاء وتتبع جميع مهام فريقك. قم بتنظيم المهام باستخدام مستويات مختلفة من الأولويات، بدءاً من الأقل أهمية إلى العاجلة، بحيث يعرف الجميع ما يجب العمل عليه أولاً.

قم بتخطيط أي مشروع وتنظيمه والتعاون في أي مشروع باستخدام مهام ClickUp Tasks

استخدم خاصية ClickUp قوالب قائمة المهام للإدراج، وتحديد الأولويات، والتنظيم، و تتبع المهام أو الأنشطة. أثناء التفويض، كن واضحًا بشأن ما تتوقعه ومنفتحًا على أساليب الآخرين. هذه فرصة لمعرفة المزيد عن فريقك وتحسين مهاراتك القيادية.

على سبيل المثال قالب إدارة المهام في ClickUp يتيح لك إنشاء نظام قابل لإعادة الاستخدام لإدخال المعلومات لكل مهمة. قم بتضييق نطاق المهام الأكثر أهمية من خلال عرضها في عرض التقويم أو القائمة أو اللوحة.

نظّم مهامك وحقق نتائج سريعة باستخدام قالب إدارة المهام من ClickUp

يحتوي هذا القالب على جميع الأدوات التي تحتاجها للمساعدة في:

تصور المهام وتنظيمها بناءً على الأولوية أو القسم أو الحالة

تحسين سير العمل استناداً إلى عرض النطاق الترددي وتقدم المهام

التعاون عبر الفرق في تعيين المهام وجدولتها وإتمامها

قم بعقد اجتماعات منتظمة مع فريقك للبقاء على اطلاع دائم بتقدم المهام والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بالمخرجات والمواعيد النهائية

وأخيرًا، فكّر في التفويضات الناجحة وحدد ما لا يعمل لتحسين مهاراتك في التفويض وتعزيز الثقة في إسناد المسؤولية للآخرين في المستقبل.

5. إعطاء الأولوية للتعلم المستمر

في عالم الأعمال سريع الوتيرة اليوم، يجب أن يكون القادة قادرين على التكيف والبقاء على صلة بالموضوع، وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي التعلم المستمر.

من خلال توسيع نطاق معرفتك باستمرار، يمكنك البقاء في الطليعة، والتعامل مع التغيير بفعالية أكبر، وإلهام فريقك للقيام بالمثل.

فكر في حضور دورات رسمية أو حضور ورش عمل تستهدف المجالات التي ترغب في تعلمها أو تحسينها، مثل التفكير الاستراتيجي أو المهارات التنظيمية.

يُعتبر أصحاب القدرات الجسدية المتكاملة مفكرين مبدعين. طبق هذه الخاصية لدمج التعلم بسلاسة في روتينك اليومي.

على سبيل المثال، خصص جزءًا من اجتماعات الفريق لمناقشة تقنية جديدة أو منهجية أو دراسة حالة ذات صلة بمشروعك. إن القيام بذلك لا يحافظ على تفاعل فريقك فحسب، بل يحفزك على التعلم أيضًا.

يتفوق الموظفون الدوليون المتميزون في البيئات التي يمكنهم فيها التجربة والتعلم من التجربة. انشر نهج "التجربة والخطأ" في فريقك، حيث يمكنك اختبار الأفكار الجديدة على نطاق صغير مع فريقك.

ابدأ بنهج جديد للتفاعل مع العميل أو هيكل فريق مختلف. من خلال التجريب والتفكير المستمر، قم بتضمين التعلّم في نسيج أسلوبك القيادي، وحافظ على مبادئ إدارة المشاريع ديناميكية ومبتكرة.

6. المضي قدمًا بخطة عمل

يفضل أصحاب هذا البرج العفوية، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الافتقار إلى التنظيم، مما يجعل من الصعب تحقيق أهداف طويلة الأجل أو إدارة مشاريع معقدة.

لقيادة فرق العمل والمشاريع بكفاءة بصفتك من أصحاب هذا البرج، من الضروري تحديد خارطة طريق تكمل ميولك الطبيعية مع ضمان تحركك في الاتجاه الصحيح.

اتبع منهجية SMART (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا) لتحديد الأهداف . سيساعدك ذلك على

الحصول على فهم واضح لما تريد تحقيقه، وطرق تحقيقه، والإطار الزمني لكل إنجاز، وتكوين فهم واضح لما تريد تحقيقه، وطرق تحقيقه، والإطار الزمني لكل إنجاز

إدارة مواردك بكفاءة لتقليل الإجهاد والإرهاق لك ولفريقك

استفد من طريقة ملموسة لقياس مدى نجاحك في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشروع مما يمنحك إحساسًا واضحًا بالإنجاز وطريقة للتحسين المستمر

والأهم من ذلك، استخدم انقر فوق عرض مخطط جانت البياني لتصور كامل نطاق المشروع والصورة الكبيرة. يمكنك بسهولة جدولة المهام ومراقبة تقدم المشروع وإدارة المواعيد النهائية والتعامل مع الاختناقات.

تصور وإدارة أي مشروع باستخدام مخططات جانت في ClickUp

مخططات جانت ديناميكية وممتعة بصريًا وممتعة للغاية. إنها نعمة للأشخاص ذوي الذوق الإبداعي مثلك الذين يجدون عادةً أن التعامل مع أوراق Excel ممل.

عندما يكون لديك جميع التفاصيل الأساسية لمشروعك في متناول يدك، يصبح الأمر أقل إرهاقًا بكثير لإدارة فريق العمل والوفاء بجميع المواعيد النهائية وقيادة المشروع بسرعة حتى اكتماله.

احتضن أسلوبك في القيادة من خلال برنامج ISFP وعزّز إمكاناتك إلى أقصى حد

بصفتك قائداً من أصحاب الشخصية الداعمة للذكاء العاطفي المتكامل، فإن رحلتك لا تشبه أي رحلة أخرى. إن قدرتك الفطرية على الإبداع والإلهام لا تقتصر على تحويل فريقك فحسب، بل تترك أيضًا تأثيرًا دائمًا على العالم من حولك.

اعتزّ بقدرتك على التواصل مع الآخرين على مستوى شخصي عميق، واستخدمها لتهيئة بيئة يشعر فيها الجميع بالتقدير والفهم.

يمكن للتكنولوجيا أن تجلب التنظيم والوضوح والثقة التي تشتد الحاجة إليها. استخدام ClickUp لإدارة المشاريع ، يمكنك مراقبة المشروع، والتواصل بحرية مع فريقك، وتحديد أولويات المهام الحرجة، والوفاء بالمواعيد النهائية. أدوات إدارة المشاريع تساعدك على تحقيق التوازن بين طبيعتك الرحيمة والحزم المطلوب في القيادة.

لذا اشترك في ClickUp اليوم واستفد من فرص الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. ما هو أفضل نوع شخصية للمدير التنفيذي؟

إن نوع الشخصية الذي غالبًا ما يُشار إليه لصفاته القيادية المناسبة لمنصب الرئيس التنفيذي هو ENTJ (القائد). حيث يُعرف هؤلاء الأشخاص بقدرتهم على التنظيم والقيادة ووضع الاستراتيجيات، مما يجعلهم قادة عطوفين بطبيعتهم. إنهم حاسمون ولديهم رؤية واضحة، وهي ضرورية لتوجيه الشركة نحو أهدافها، وبالتالي فهم مناسبون للأدوار القيادية. ومع ذلك، يمكن لأنواع الشخصيات الأخرى أيضًا الاستفادة من نقاط قوتها لإضفاء منظور فريد على الدور القيادي.

2. ما هي المهنة الأفضل لشخصية ISFP؟

يزدهر أصحاب هذه الشخصية حيث يمكنهم مساعدة الآخرين وتطبيق إبداعاتهم في بيئة عملية، وهذا هو السبب في أنهم ينجحون في العمل في مجال التسويق والطهاة والفنانين وعلماء البيئة والمعالجين المهنيين والمعلمين.

**3. هل يناسب أصحاب هذا النمط من الأشخاص ذوي القدرة على تحمل الضغوط النفسية الشخصية المناصب القيادية؟

لا يتبادر إلى ذهن المرء أول ما يتبادر إلى ذهنه عندما يفكر في القيادة، وقد لا يظهرون رغبة في أن يكونوا قادة. لكنهم يتسمون بالتعاطف والإبداع والمرونة في استراتيجيات القيادة، مما يجعلهم قادرين على القيادة بحس قوي من الأصالة والاهتمام بالاحتياجات العاطفية لفريقهم.