كيفية تيسير عملية اتخاذ القرارات الجماعية القوية

يمكن تلخيص حياة قائد الأعمال في ثلاث كلمات: قرارات، قرارات، قرارات، قرارات. قد يكون عدد القرارات عالية الجودة التي يُتوقع منك اتخاذها يوميًا محيرًا للعقل. ولكن يمكنك أن تجد العزاء في حقيقة أنك لست مضطرًا للقيام بكل ذلك بمفردك.

إن توظيف الأشخاص المناسبين، أو توسيع نطاق عملك في سوق جديدة، أو إضافة خط إنتاج جديد - قرارات العمل المهمة عادةً ما تكون نتيجة جهد جماعي مركّز وفعّال تقييم الأعمال . 💪

ومع ذلك، يمكن للفريق اتخاذ قرارات جيدة فقط عندما تقوم القيادة بتيسير المناقشات المفتوحة والتعاون بشكل فعال. هناك عمليات قائمة لتجميع وجهات النظر المتنوعة، وهناك ثقافة المساءلة لتنفيذ القرار.

لهذا السبب يجب على قادة الفريق التأكد من أن لديهم البيانات والأدوات والأشخاص المناسبين لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية.

في هذا المنشور، سنغطي في هذا المقال كيف يمكنك تهيئة الظروف الملائمة لاتخاذ القرارات المثلى للفريق. سنستكشف أيضًا العملية وفوائدها وتحدياتها، والنماذج المختلفة المستخدمة، وسنقدم بعض النصائح الاحترافية.

لماذا تعتبر عملية اتخاذ القرارات الجماعية مهمة؟

وفقاً لـ دراسة أجراها زيبيا أن 90% من الموظفين يعتقدون أن صانعي القرار يجب ألا يتخذوا قرارًا نهائيًا دون استشارة فرقهم، لكن 40% من الموظفين يشعرون أن قادتهم وصناع القرار لديهم يفشلون في القيام بذلك باستمرار.

في العديد من أماكن العمل، يفترض المديرون والقادة أنه من الأسرع والأكثر كفاءة اتخاذ القرار بمفردهم أو مع عدد قليل من الشركاء المختارين بعناية. وبالنسبة لهم، فإن إشراك عدد كبير جدًا من الأشخاص هو مسعى معقد لا داعي له يضيع الوقت ويضيف قيمة ضئيلة ويؤخر حل المشاكل.

لكن هذا النهج قد يضر عملك أكثر مما ينفعه.

إليك سبب أهمية اتخاذ القرارات الجماعية بالنسبة لمؤسستك:

أفكار جديدة

عندما يعمل فريقك بأكمله - المكون من أشخاص تثق في حكمهم - على تحقيق هدف مشترك، يمكنك النظر إلى المشكلة من زوايا متعددة.

يأتي كل عضو في الفريق بخلفيات وخبرات ومهارات متنوعة. يمكنهم طرح وجهات نظر فريدة من نوعها على الطاولة قد لا تكون أنت وحدك قد أخذتها بعين الاعتبار. تمكنك وجهات النظر ووجهات النظر المتعددة من التعامل مع التحدي بشكل جماعي ومن جميع الجوانب. ويخرج الحل النهائي الخاص بك ليكون شاملاً وشاملاً.

الأفكار التي تنبثق من تعاون الفريق وبناء التوافق في الآراء قد يكون بالضبط ما يحتاجه عملك - حل مبتكر وأصيل ومتعدد الأوجه. تشير الدراسات إلى أن التنوع يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل ويغذي الابتكار التنظيمي.

تجربة الموظف

يريد الموظفون الآن أكثر من أي وقت مضى أن يشعروا بأن آراءهم وأدوارهم مهمة في الصورة الأكبر للمؤسسة.

تكشف الدراسة نفسها التي أجرتها شركة Zippia أن الشركات التي تعزز التعاون والتواصل الجماعي ترى أن معدلات دوران الموظفين تنخفض بنسبة مذهلة تبلغ 50%.

إن إشراك فريقك في اتخاذ القرار يزيد من رضا الموظفين وقبولهم للقرار. كما أنه يتيح لهم معرفة أنك تقدّرهم. يشعر الموظفون، في المتوسط، برضا أكبر بنسبة 17% عن عملهم عندما يتعاونون بنشاط.

عندما تُقدّر آراء موظفيك، فإنهم يشعرون بزيادة إحساسهم بالولاء والمساءلة تجاه عملك. لذلك، يمكن أن يساعد اتخاذ القرارات التعاونية في تحسين فعاليتك كمدير وقائد.

مشاركة المعلومات

يمكن أن توفر المحادثات والمناقشات الجماعية لموظفيك معلومات مهمة حول اتجاه المؤسسة.

كما أنها تسمح للقادة بتحديد مجالات سوء الفهم أو الالتباس وتوضيحها بسرعة. والنتيجة هي زيادة المواءمة بين خارطة الطريق الاستراتيجية لشركتك وتأييد الموظفين لها. وهذا يخلق بيئة عمل أكثر انسجامًا في مكان العمل.

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فهم عملية صنع القرار في الفريق ## فهم عملية صنع القرار في الفريق

الآن وقد أثبتنا أهمية اتخاذ القرارات كفريق، كيف نقوم بذلك؟ لتحديد عملية موجهة نحو النتائج وسريعة في آن واحد، إليك الخطوات التي يجب اتباعها:

1. تحديد المشكلة

أولاً، اعترف وتقبل وجود خلل في العمل أو هدف تحتاج إلى تحقيقه. قم بتقييم عملك لتحديد الخطأ الذي يحدث أو يحتاج إلى قرار.

يجب أن يكون أعضاء الفريق قادرين على مناقشة المشكلة التي يحاولون حلها والاتفاق عليها بحرية. فهذا يمنع الجميع من الانجذاب في اتجاهات مختلفة ويوفر وقتًا ثمينًا.

2. تحديد المشكلة

بعد ذلك، تحتاج إلى بناء صورة واضحة للمشكلة. لذا ابدأ بجمع كل المعلومات ذات الصلة وشجع فريقك على المساهمة.

في هذه الخطوة، يجب أن تطرح أسئلة محددة مثل من هو الأكثر تأثراً بالتحدي في المؤسسة؟ من الأكثر تأثراً بالتغيير المخطط له؟ كيف نشأت المشكلة؟ ما هو نطاق المشكلة؟

تعمق قدر الإمكان لفهم الموقف. احصل على البيانات لتوضيح المشكلة وفهمها. كلما عرفت أكثر، كلما كان بإمكانك التخطيط لخطواتك التالية بشكل أفضل. سيساعدك هذا أيضًا على تجنب التشخيص الخاطئ للمشكلة.

3. بناء الحلول

بمجرد حصولك على الصورة الكاملة، اجمع فريقك لتبادل الأفكار حول جميع الحلول المعقولة. ولكن قبل القيام بذلك، ضع معايير واضحة حول كيفية قياس فعالية الحل.

يمكن أن تكون هذه المعلمات قائمة مرجعية أو قائمة أسئلة بنعم/لا أو زيادة/ نقصان ملموس في مقاييس عمل محددة. تأكد من تحديد الشروط التي يجب أن يستوفيها الحل أو القرار.

ثم رحب بالأفكار التي تنبثق من فريقك.

4. قم بتقييم جميع الخيارات

الآن بعد أن وضعت جميع الحلول الممكنة بالتفصيل، حان الوقت لاختيار أفضلها.

حاول تدوين النتائج الواقعية لكل خيار. قم بتقييم التأثير المحتمل للحل على عملك وموظفيك وعملائك وأصحاب المصلحة الآخرين، بالإضافة إلى البيئة الخارجية. يمكنك حتى إنشاء مجموعة من المعايير المقبولة للطرفين وآلية لتسجيل الدرجات لتوجيه تقييمك.

بالطبع، لن يتفق الجميع على كل شيء. سيتعين على بعض أعضاء الفريق تقديم تنازلات. لهذا السبب من الضروري تذكير الناس بأنك تحاول الوصول إلى القرار "الصحيح"، وليس القرار "الأكثر شعبية".

5. تنفيذ الحل ومراجعة النتائج

بمجرد التوصل إلى إجماع المجموعة، يمكنك وضع اللمسات الأخيرة على الخطة. وبعد ذلك، بالطبع، قم بتنفيذها.

لكن العملية لا تنتهي عند هذا الحد. فبمجرد أن يصبح الحل قيد التنفيذ، يجب أن تراقبه وترى ما إذا كان يؤدي إلى النتائج المرجوة.

إذا لم يكن الحل الخاص بك ناجحًا تمامًا، قم بإبلاغ فريقك بذلك بوضوح وانظر ما إذا كان بإمكانك إجراء تعديلات لتحسينه. قم أيضًا بتقييم ما إذا كان هناك انحراف عن خطتك.

إذا لم ينجح الحل، قم بإعادة النظر في قائمة الخيارات وتنفيذ الحل الأفضل التالي. هذه الخطوة ضرورية لتحسين عمليات اتخاذ القرار في المستقبل.

6. تقديم الملاحظات

كل فشل أو انتصار هو فرصة للتعلم. بعد تقييم أداء الحل الخاص بك، تأكد من مشاركة الملاحظات مع أعضاء الفريق. قم بتضمين تفاصيل حول مدى نجاح الحل في معالجة المشكلة، ومدى تأثيره الإيجابي، ومقدار الوقت أو الجهد الذي وفره.

قم أيضًا بتقييم عملية اتخاذ القرار في المجموعة نفسها. ما الذي نجح بشكل جيد، وما الذي يمكن تحسينه؟

شجع أعضاء الفريق على تقديم ملاحظات صادقة من أعضاء الفريق حتى يظلوا مشاركين في العملية مثلك.

استخدم الرؤى المكتسبة من خلال الملاحظات لتحسين عمليات اتخاذ القرار في فريقك لمعالجة التحديات المستقبلية.

فوائد وتحديات عملية اتخاذ القرارات الجماعية

إذا كنت لا تزال متردداً بشأن التعاون في حل المشاكل، فهذا أمر مفهوم. لمساعدتك على استيعاب أفكارك، إليك تفصيل لإيجابياته وسلبياته:

الفوائد

تعزيز الإبداع: يعزز اتخاذ القرارات التعاونية الابتكار من خلال السماح لكل عضو من أعضاء الفريق بالبناء على أفكار بعضهم البعض، وتعريضهم لأساليب تفكير ونماذج ذهنية مختلفة عن أفكارهم. ولهذا السبب غالباً ما تتكون فرق العمل عالية الإبداع من مزيج من الأفراد الانتقائيين

يعزز اتخاذ القرارات التعاونية الابتكار من خلال السماح لكل عضو من أعضاء الفريق بالبناء على أفكار بعضهم البعض، وتعريضهم لأساليب تفكير ونماذج ذهنية مختلفة عن أفكارهم. ولهذا السبب غالباً ما تتكون فرق العمل عالية الإبداع من مزيج من الأفراد الانتقائيين تحسين حل المشاكل : عندما تقوم الفرق بتجميع مهاراتهم الجماعية في حل المشاكل، يمكنهم تحليل المشكلة بشكل شامل ومن المرجح أن يجدوا حلولاً فعالة. علاوة على ذلك، إذا كانت القرارات معقدة، فإن السماح لأعضاء الفريق بمشاركة وجهات نظرهم وأفكارهم يمكن أن يزيد من التقييم النقدي اللازم لاتخاذ قرارات عالية الجودة

: عندما تقوم الفرق بتجميع مهاراتهم الجماعية في حل المشاكل، يمكنهم تحليل المشكلة بشكل شامل ومن المرجح أن يجدوا حلولاً فعالة. علاوة على ذلك، إذا كانت القرارات معقدة، فإن السماح لأعضاء الفريق بمشاركة وجهات نظرهم وأفكارهم يمكن أن يزيد من التقييم النقدي اللازم لاتخاذ قرارات عالية الجودة زيادة الثقة والالتزام: يشعر أعضاء الفريق المشاركين في عملية صنع القرار بشعور أكبر بالارتباط والانتماء والولاء للمؤسسة. كما يشير ذلك أيضًا إلى أن المؤسسة تثق في أن موظفيها يثقون في أن مصلحة الشركة في صميم اهتماماتهم.

وينتج عن ذلك مستوى أعلى من الالتزام والملكية والمساءلة بين الفريق أيضًا

التحديات

استنزاف الوقت: قد يستغرق اتخاذ القرارات الجماعية وقتًا طويلاً. في الآونة الأخيرةاستبيان ماكينزي العالمي أن 20% فقط من المشاركين في الاستطلاع شعروا أن مؤسساتهم تتفوق في اتخاذ القرارات. وقالت الأغلبية أن معظم الوقت المستغرق في صنع القرار غير فعال. وفي حين أن بناء التوافق في الآراء والنظر في وجهات النظر المتعددة يستغرق وقتاً طويلاً، إلا أنه قد لا يناسب القرارات العاجلة

قد يستغرق اتخاذ القرارات الجماعية وقتًا طويلاً. في الآونة الأخيرةاستبيان ماكينزي العالمي أن 20% فقط من المشاركين في الاستطلاع شعروا أن مؤسساتهم تتفوق في اتخاذ القرارات. وقالت الأغلبية أن معظم الوقت المستغرق في صنع القرار غير فعال. وفي حين أن بناء التوافق في الآراء والنظر في وجهات النظر المتعددة يستغرق وقتاً طويلاً، إلا أنه قد لا يناسب القرارات العاجلة التضارب والاختلاف: يمكن أن يؤدي اختلاف الآراء داخل الفريق إلى حدوث تضاربات، مما يؤدي إلى إبطاء العملية وربما يخلق توترًا شخصيًا بين أعضاء الفريق

يمكن أن يؤدي اختلاف الآراء داخل الفريق إلى حدوث تضاربات، مما يؤدي إلى إبطاء العملية وربما يخلق توترًا شخصيًا بين أعضاء الفريق التفكير الجماعي: قد تؤدي الرغبة في تحقيق الانسجام داخل الفريق إلى التفكير الجماعي، حيث يتوافق الأعضاء مع قرار جماعي دون تقييم البدائل بشكل نقدي. وقد يؤدي ذلك إلى خيارات دون المستوى الأمثل

قد تؤدي الرغبة في تحقيق الانسجام داخل الفريق إلى التفكير الجماعي، حيث يتوافق الأعضاء مع قرار جماعي دون تقييم البدائل بشكل نقدي. وقد يؤدي ذلك إلى خيارات دون المستوى الأمثل مشكلات التنسيق والتواصل: قد يكون التواصل والتنسيق الفعال بين أعضاء الفريق أمرًا صعبًا، خاصة في الفرق الكبيرة أو تلك المنتشرة في مناطق جغرافية مختلفة. وقد يكون للاختلافات الثقافية دور هنا أيضاً. كل هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى سوء فهم أو فرص ضائعة

أنواع نماذج اتخاذ القرارات الجماعية

كقائد فريق، يمكن أن يكون لديك أساليب مختلفة في اتخاذ القرارات . وبالمثل، هناك نماذج أو أساليب مختلفة لاتخاذ القرارات كفريق واحد. فيما يلي أشهر ستة منها.

صنع القرار بتوافق الآراء: في هذا النهج، يمكن للجميع التعبير عن أفكارهم وآرائهم فيما يتعلق بمسألة ما. ثم يعمل الفريق معًا لاختيار الفكرة التي يرونها الأنسب. على الجميع التصويت لفكرتهم المفضلة والتوصل إلى توافق في الآراء حول الحل قبل اتخاذ القرار النهائي تقنية دلفي: في هذه الطريقة، يتم إعطاء فريق من الخبراء مجموعة من الأسئلة للإجابة عليها. تتم مشاركة إجاباتهم المكتوبة مع الفريق، مع تقديم ملاحظاتهم المكتوبة. واستناداً إلى الملاحظات، يمكن لفريق الخبراء تغيير أو تعديل إجاباتهم من خلال جولات متعددة من الأخذ والرد حتى يتم التوصل إلى توافق في الآراء اتخاذ القرارات بطريقة أوتوقراطية: في هذا الأسلوب، عادةً ما يكون قائد المجموعة هو صانع القرار النهائي بغض النظر عما إذا كانت المجموعة تدعم قراره أم لا. وعادةً ما يكون للقائد السلطة والأدوات اللازمة لاتخاذ القرار بنفسه. يمكن استخدام هذا النوع من اتخاذ القرارات لاتخاذ إجراءات بشأن المسائل العاجلة ولكن ذات التأثير المنخفض قواعد الأغلبية: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا المستخدمة في اتخاذ القرارات الجماعية، حيث يصوت كل عضو من أعضاء الفريق لاختياره. ويفوز الخيار الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. على الرغم من أن هذه الطريقة تبدو عادلة، إلا أنها قد تترك مجموعة الأقلية غير راضية أسلوب المجموعة الاسمية: هذا أسلوب منظم طريقة العصف الذهني تستخدم لتوليد أفكار أو حلول من مجموعة. يقوم المشاركون بتوليد الأفكار بشكل مستقل، ثم يتم مشاركتها وتقييمها بشكل جماعي. من خلال ترتيب الأفكار وتقييمها، تعمل المجموعة معًا لتحديد قائمة بأكثر الحلول الواعدة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة التصويت المتعدد: يصوت كل عضو من أعضاء الفريق لخيارات متعددة من قائمة الخيارات. ثم يتم اختيار الأفكار التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات. تساعد هذه الطريقة في تحديد أولويات الأفكار من خلال تخصيص عدة أصوات لكل مشارك، مما يسمح بتوزيع عادل للتفضيلات وتحديد الخيارات الأكثر تفضيلاً بناءً على المدخلات الجماعية

6 نصائح لنجاح عملية صنع القرار الجماعي

لقد حددنا العملية وإيجابيات وسلبيات عملية اتخاذ القرارات القائمة على العمل الجماعي. فيما يلي بعض النصائح الاحترافية لإتمامها بشكل صحيح.

1. تعيين المهام

تأكد من شرح المهام وتعيينها بوضوح لجميع المشاركين في عملية اتخاذ القرار. قم بطرح أي أسئلة أو شكوك منذ البداية لأنه إذا لم يفهم أعضاء فريقك المهمة جيدًا، فلن يتمكنوا من القيام بها بشكل صحيح. يمكن للفريق المنظم جيدًا أن يتعاون بشكل أفضل ويتقدم بشكل أسرع.

باستخدام أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp Tasks، يمكنك تبسيط عملية تعيين المهام. ستساعدك على تعيين المهام، وإنشاء مهام فرعية، ومراجعة التقدم الذي يحرزه كل عضو من أعضاء الفريق.

نظّم مهامك وحقق نتائج سريعة باستخدام قالب إدارة المهام من ClickUp

إذا كنت تجد صعوبة في إدارة مهامك وتحديد أولوياتها بنفسك، يمكنك استخدام قالب إدارة المهام الخاص ب ClickUp لتصور جميع المهام التي يعمل عليها فريقك في لوحة تحكم في الوقت الفعلي.

باستخدام قالب جاهز، يجب عليك إضافة تفاصيل المهام والسماح للمنصة بالقيام بسحرها.

تحتوي منصة ClickUp على أدوات مدمجة لمساعدتك على تصور المهام وتنظيمها حسب الحالة أو الأولوية أو القسم، وتتبع سير العمل وتحسينه، والتعاون بين الفرق لإنهاء المهام.

يمكنك عرض الجدول الزمني الخاص بك بالطريقة التي تناسبك - في التقويم، أو اللوحة، أو القائمة، أو عرض الصندوق.

وإذا لم تعثر على شيء تريده في القالب، يمكنك إضافة حقول مخصصة جديدة للتفاصيل مثل الميزانيات ومرفقات الملفات والملاحظات وما إلى ذلك.

تعاون في الوقت الفعلي لإدارة المهام ومراقبتها وإكمالها باستخدام ClickUp

2. تحديد أولويات المهام

أنشئ المهام وحدد أولوياتها حسب الحاجة الملحة في ClickUp للوفاء بجميع مواعيدك النهائية

بينما يعمل كل عضو من أعضاء الفريق على تحقيق هدف مشترك، فإن تحديد الأولويات يمكن أن يساعد في إنشاء سير عمل سلس. اطلب من أعضاء فريقك تحديد المهام التي يجب معالجتها أولاً لتحقيق أقصى قدر من التأثير. انقر فوق أولويات المهام يجعل هذه العملية في غاية السهولة. استخدم الميزة لتعيين مستوى أولوية لكل مهمة. لديك أربعة خيارات: عاجلة أو عالية أو عالية أو عادية أو منخفضة. يمكنك أيضًا تعيين عوامل تصفية لتواريخ الاستحقاق لتحديد المواعيد النهائية للمهام.

لإبقاء الجميع على نفس الصفحة، قم بإسقاط المهام ذات الأولوية العالية في علبة المهام بحيث تكون دائمًا في عرضك. يمكنك معرفة المهام المعلقة التي تعيق المهام الأخرى ذات الأولوية العالية وتصحيح المسار حسب الحاجة.

3. طرح الأفكار

قم بتبادل الأفكار مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام اللوحات البيضاء من ClickUp

تسمح جلسات العصف الذهني لأعضاء فريقك بجمع أفكارهم المبعثرة والمشتتة وتجميعها أمام الآخرين والاستفادة من أفكار ووجهات نظر بعضهم البعض. إذا تم تنفيذ هذه الجلسات بشكل صحيح، يمكن لهذه الجلسات أن تولد التفكير النقدي وتثير الإبداع.

إذا كنت بحاجة إلى مساحة عمل ديناميكية لمشاركة الأفكار وتصورها وتطويرها بشكل جماعي، فاستخدم سبورة ClickUp's Whiteboard ميزة. شجّع أعضاء فريقك على مشاركة أفكارهم على هذه اللوحة الرقمية والتعاون بصرياً مع بقية أعضاء الفريق في الوقت الفعلي.

والجزء الأفضل؟ يمكنك حتى تنفيذ جلسات العصف الذهني هذه بمجرد الانتهاء منها. ما عليك سوى ربط لوحة ClickUp Whiteboard الخاصة بك بمهام ClickUp الخاصة بك ومنح الجميع السياق الكامل لمشروعك مع الملفات والمستندات المرتبطة والمزيد.

4. اجتمع مع فريقك بانتظام

التواصل الشفاف أمر بالغ الأهمية لنجاح أي تمرين جماعي. قم بجدولة اجتماعات منتظمة مع فريقك، سواء أكان ذلك فعليًا أو افتراضيًا، بدءًا من الخطوة الأولى في اتخاذ القرار وحتى الخطوة الأخيرة. سيساعدك هذا على وضع الاستراتيجيات والتخطيط بشكل أفضل وإبقاء الجميع على اطلاع على جميع التطورات.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب قيادة الاجتماعات. خاصة مع أعضاء الفريق الذين لم تعمل معهم من قبل. كقائد، يقع على عاتقك عبء كسر الجليد. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك بسهولة توجيه المناقشة بطريقة مثمرة ومحترمة وجذابة.

اطّلع على هذه الأفكار البسيطة والفعالة في المرة القادمة اجتماع الفريق المثمر .

5. إنشاء سير عمل منظم

حدد الأهداف وأنشئ مهام سير عمل فعالة باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

من الضروري تعيين المهام والواجبات لكل شخص. ولكن بعد ذلك، يجب عليك إنشاء سير عمل منظم يفصّل هذه المهام والواجبات وأوجه الترابط بينها.

هذا مهم بشكل خاص لتصور التقدم المحرز وتحديد الاختناقات وإزالتها وإبقاء الجميع على نفس الصفحة في فريق كبير. يمكنك أيضًا تحديد الأهداف وتحقيقها بشكل أسرع مع سير العمل المنهجي المتدرج.

لتوضيح مهام التخطيط والتنظيم، اطلع على انقر فوق الخرائط الذهنية ميزة. يمكنك استخدامها لإنشاء المهام، وبناء الروابط داخلها، وتنظيم مشاريعك باستخدام عقد السحب والإفلات. تأتي خرائط ClickUp Mind Maps مع وضعين:

في وضع المهام، يمكنك إعادة ترتيب مساحة العمل الخاصة بك بسرعة عن طريق رسم وتنظيم الفروع بشكل منطقي. يمكنك أيضًا إنشاء المهام وتعديلها وحذفها مباشرةً من خريطتك الذهنية.

في الوضع "فارغ"، يمكنك إنشاء خرائط ذهنية حرة الشكل بدون روابط لأي بنية مهمة. يمكنك بسهولة تحويلها إلى مهام في أي قائمة داخل مساحة العمل الخاصة بك.

يوفر ClickUp أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي و قوالب صنع القرار لتسريع عملية اتخاذ القرار دون المساس بجودة القرارات.

6. مراجعة التقدم المحرز

أخيرًا، عندما يتم تنفيذ القرار، خذ الوقت الكافي لاستخلاص المعلومات وتخفيف الضغط. راجع التقدم المحرز في المشروع, تحليل العمليات ومناقشة العيوب والمشاكل التي لم يتم حلها والقرارات التي تسير كما هو مخطط لها.

ولكن لا تنسَ الاحتفال بالأمور التي سارت على ما يرام. اعترف بجهود فريقك وانتصاراته وقم ببناء ثقافة مكان العمل التي تكافئ الإنجاز.

تتبع القرارات الرئيسية باستخدام التكنولوجيا والعمل الذكي

يشبه اتخاذ القرارات في الفريق تجميع أحجية الصور المقطوعة. كل شخص يضيف قطعته الفريدة، ويصبح الكل أكبر بكثير من مجموع أجزائه. الحلول التعاونية للفرق يمكن أن تحقق المعجزات لأنها تطلق العنان لأفكار جديدة وحل المشاكل بطريقة مبتكرة وإحساس قوي بالتضامن والعمل الجماعي.

لكن في بعض الأحيان، قد يتسبب اختلاف الآراء في بعض الأحيان في حدوث بعض العوائق. يساعدك حل إدارة المشاريع المتكامل من ClickUp في التغلب على تلك المطبات حتى تتمكن أنت وفريقك من توحيد قواكم والوصول إلى أهدافكم بكفاءة أكبر بكثير. جرّب ClickUp اليوم لتعزيز اتخاذ القرارات التعاونية وتحسين ديناميكيات المجموعة في مؤسستك.

الأسئلة الشائعة

1. لماذا يجب إشراك الفرق في عملية صنع القرار؟

تجلب الفرق وجهات نظر وأفكار متنوعة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل بشكل عام. كما يُظهر اتخاذ القرارات بقيادة الفريق أنك تثق بموظفيك، مما يؤدي إلى زيادة الالتزام والولاء.

2. ما هي النماذج المختلفة لعملية صنع القرار الجماعي؟

يعد اتخاذ القرارات بالإجماع، وتقنية دلفي، واتخاذ القرارات بشكل استبدادي من أكثر النماذج شيوعًا في اتخاذ القرارات الجماعية.

3. كيف يمكن لأدوات برمجية مثل ClickUp تعزيز عملية اتخاذ القرارات الجماعية؟

يساعدك ClickUp على تبسيط التواصل وتنظيم المهام وتحديد أولوياتها وتسهيل تعاون الفريق من خلال ميزات مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية. فهي تساعد على تحسين الكفاءة والتعاون في عملية اتخاذ القرار.