أفضل 10 شركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب مراقبتها في عام 2025

تتطلب نماذج نمو الأعمال التقليدية عادةً استثمارات كبيرة. وغالباً ما ينطوي ذلك على توسيع فريق المبيعات للوصول إلى أهداف أعلى وزيادة الإنفاق الإعلاني لتوليد المزيد من العملاء المحتملين.

ومع ذلك، هناك طريقة أكثر فاعلية للنمو؛ حيث يمكن أن يصبح العملاء الراضون هم أكثر المدافعين عن شركتك فعالية. تبتعد العديد من الشركات عن طرق التوسع التقليدية هذه، وتختار بدلاً من ذلك استراتيجية النمو التي يقودها المنتج.

تتناقض هذه الاستراتيجية مع النماذج التقليدية التي تقودها المبيعات حيث تكون فرق المبيعات وجهود التسويق في المقدمة.

النمو الذي يقوده المنتج (PLG) هي منهجية عمل حيث يقود استخدام المنتج عملية اكتساب العملاء والتوسع والاحتفاظ بهم. ونظرًا لأن هذه الاستراتيجية أكثر اقتصادًا وتوفر مسارًا أكثر استدامة للتوسع، فإنها تكتسب أهمية متزايدة اليوم.

يمكن للشركات التي تتطلع إلى اعتماد أو تنقيح استراتيجية PLG أن تتعلم دروسًا قيّمة من مراقبة الشركات الناجحة التي تقودها المنتجات. تُظهر هذه الشركات التي تعتمد استراتيجية PLG كيفية الاستفادة الفعالة من المنتج لتقليل تكاليف اكتساب العملاء، وتعزيز تجربة المستخدم، وإنشاء حلقة نمو فيروسية.

في هذه المقالة، سنتحدث عن أفضل 10 شركات من شركات PLG يمكنك اتباعها لبناء استراتيجية فعالة خاصة بك للانتقال إلى السوق.

## 10 شركات PLG لاستخدامها كمصدر إلهام في عام 2024

في المشهد الرقمي اليوم، حيث ترتفع توقعات المستخدمين وتشتد المنافسة، يمكن لاستراتيجية قوية في مجال التسويق عبر الإنترنت أن تغير قواعد اللعبة. فيما يلي عشر شركات من هذا القبيل يمكن الاستفادة من نصائحها.

1. ClickUp

تطبيق شامل لإدارة جميع أعمال فريقك: ClickUp

مفتاح التعلم: يمكن أن تكون المرونة والقدرة على التكيف في المنتج محركًا رئيسيًا للنمو. كما أن تلبية مجموعة متنوعة من احتياجات الصناعة ضمن منصة واحدة يمكن أن يزيد من اكتساب المستخدمين بشكل كبير. ClickUp، برنامج شامل لإدارة المنتجات مثالاً على قوة استراتيجية النمو التي يقودها المنتج في سوق البرمجيات كخدمة المزدحم. وبفضل نهجها المبتكر، تمكنت ClickUp من توسيع قاعدة مستخدميها بسرعة، وكسبت 6 ملايين مستخدم في خمس سنوات .

وتُعزى قصة نجاح ClickUp في جوهرها إلى واجهة الاستخدام سهلة الاستخدام ونموذج النمو القوي القائم على المنتج المجاني الذي كان له دور فعال في جذب قاعدة مستخدمين متنوعة والاحتفاظ بها.

وقد رسّخت المنصة نفسها كحل متعدد الأوجه في أدوات برمجيات PLG . يوفر ClickUp طريقة فعالة للقيام بكل شيء بدءًا من تخطيط العمليات والتوثيق إلى تحديد الأهداف و أتمتة المهام . كما أنه يلبي مجموعة واسعة من احتياجات المستخدمين عبر إدارة المشاريع، وتطوير المنتجات، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، وغيرها.

إنشاء أهداف قابلة للقياس في ClickUp؛ تحقيق الأهداف بفعالية مع جداول زمنية وأهداف محددة

تهدف المنصة إلى مساعدتك على العمل بشكل أسرع وأفضل للوصول إلى أهداف إدارة المشروع بكفاءة أكبر. سيجعلك تبدأ بسرعة مع كل شيء بدءًا من قوالب إطلاق المنتج إلى قوالب خطة النمو ولوحات المعلومات المخصصة لـ تحديد الأهداف الحلول

يعمل هذا النهج على تبسيط سير عمل المستخدم وتحسين تجربة المستخدم. تشجع التجربة الرائعة والكفاءة المحسّنة على التحول من الخطط المجانية إلى المدفوعة، والتوسع السريع لقاعدة المستخدمين، وزيادة المشاركة.

تُقلل استراتيجية ClickUp PLG من تكاليف اكتساب العملاء مع زيادة استخدام المنتج إلى أقصى حد. علاوة على ذلك، فهي تتطور باستمرار بناءً على ملاحظات المستخدمين، مما يضمن بقاء حلولها في طليعة احتياجات المستخدمين.

وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في دفع نمو ClickUp الذي يقوده المنتج، مما يُظهر قوة نهج المستخدم أولاً في مجال البرمجيات كخدمة.

ابتكار المزيد من الابتكارات مع ClickUp 3.0

مع إطلاق ClickUp 3.0 الجديد، أصبح لدى المستخدمين الآن ميزات أكثر قوة لتعزيز إنتاجيتهم. وتشمل هذه الميزات الصفحة الرئيسية المخصصة الجديدة تمامًا التي تقلل من عوامل التشتيت، وميزة البحث الشامل التي تغطي جميع تطبيقات ClickUp المدمجة أيضًا، وصندوق الوارد المصمم حديثًا، ومركز مشترك لجميع ملفاتك ولوحات المعلومات ولوحات المعلومات والحقول والمهام المخصصة، وعمليات التكامل والأتمتة الجديدة، وغير ذلك الكثير.

تلخيص نشاط المهمة بسرعة في ClickUp وطرح أسئلة حول مالك المهمة، وتاريخ الاستحقاق، والتعليقات، والمزيد باستخدام ClickUp Brain

أهم ميزة جديدة في ClickUp هي ClickUp Brain مساعد إدارة المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. سيساعدك في إنشاء المحتوى وإنشاء تحديثات المشروع والحصول على إجابات سريعة من تطبيقاتك المتصلة. كما سيقدم لك إجابات فورية عن أي شيء تسأله عن عملك في ClickUp. هذا ليس كل شيء - فهو يتضمن أكثر من 100 أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم احتياجات العمل المتنوعة.

من خلال الاستخدام الفعال لمنتج بديهي وقابل للتخصيص كأداة أساسية لتوليد العملاء المحتملين واكتساب العملاء، يوضح ClickUp كيف يمكن لشركات مجموعة شركات الاتصالات العامة تحقيق نمو سريع وتوسيع الإيرادات مع الحفاظ على انخفاض تكاليف الاكتساب.

2. فيجما

فيجما_

هي منصة تصميم للفرق لبناء المنتجات معًا

مفتاح التعلم: كلما كان منتجك أكثر "قابلية للمشاركة" و"تعاونية"، كلما كان نموه أسرع. كما أن وجود مجتمع قوي يمكن أن يكون منجم ذهب للاحتفاظ بالمستخدمين ومشاركتهم.

تبرز شركة Figma، وهي شركة رائدة في عالم التصميم، كمثال مثالي لشركات النمو القائم على المنتج أو شركات PLG. وقد أعادت فيجما التي تشتهر بنهجها المبتكر، تعريف مشهد أدوات التصميم من خلال إعطاء الأولوية لمشاركة المستخدم النهائي ورضاه.

من الأمور المحورية في استراتيجية فيجما PLG قدرتها على تقديم قيمة فورية. تمكّن المنصة المستخدمين من القفز مباشرةً إلى إنشاء التصميم بأقل وقت إعداد ومجموعة من القوالب والأدوات التي تلبي احتياجات المبتدئين والمحترفين. هذا التسليم الفوري للقيمة يضمن للمستخدمين التعرف بسرعة على فائدة فيجما، مما يعزز التبني السريع والمشاركة طويلة الأجل.

ويُعزى نمو فيجما إلى تركيزها القوي على ملاحظات المستخدمين. تتطور المنصة باستمرار من خلال دمج رؤى المستخدمين، مما يضمن بقاءها في طليعة اتجاهات التصميم واحتياجات المستخدم. وقد كان هذا النهج الذي يركز على المستخدم محورياً في رحلة فيجما لتصبح شركة رائدة في النمو بقيادة المنتج.

كما تجسد فيجما أيضًا الاستخدام الفعال للعملاء المحتملين المؤهلين للمنتج (PQLs)، والاستفادة من بيانات استخدام المنتج لتحديد العملاء المحتملين ورعايتهم. تقوم فيجما بتحويل المستخدمين المتفاعلين إلى عملاء مخلصين بشكل فعال من خلال التركيز على إجراءات المستخدم، مثل إنشاء المكونات والتعاون داخل الفرق.

3. كاليندلي

٪ / href/ https://calendly.com/ Calendly %/%href/

- منصة أتمتة الجدولة لحجز المكالمات بكفاءة

مفتاح التعلم: إذا كان منتجك يعرض نفسه بشكل طبيعي لغير المستخدمين أثناء الاستخدام المنتظم (كما هو الحال عند مشاركة رابط الجدولة)، فلديك حلقة نمو قوية.

Calendly، وهي أداة جدولة آلية هي مثال بارز على شركة تستفيد من النمو الذي يقوده المنتج (PLG) مقترنًا بالانتشار لتحقيق نمو مثير للإعجاب. كأداة تبسّط جدولة الاجتماعات للمحترفين، استخدمت Calendly بفعالية القيمة الكامنة في منتجها لزيادة اكتساب المستخدمين والاحتفاظ بهم.

يكمن مفتاح نجاح Calendly في ملاءمة المنتج للسوق. تعالج المنصة مشكلة عالمية: العملية المرهقة لجدولة الاجتماعات. ومن خلال توفير حل سهل الاستخدام وفعال، تمكنت Calendly من جذب قاعدة متنوعة من المستخدمين والاحتفاظ بهم. ويُعد هذا التوافق القوي بين المنتج والسوق أمرًا ضروريًا لأي استراتيجية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، مما يضمن أن يكون للمنتج صدى لدى الجمهور المستهدف ويلبي حاجة حقيقية.

ويُعزى نمو Calendly إلى طبيعته الفيروسية المتأصلة فيه. ففي كل مرة يرسل فيها المستخدم دعوة إلى Calendly، لا يكتفي بجدولة اجتماع فحسب، بل يقوم أيضًا بتعريف مستخدمين جدد بالمنصة. هذا يخلق حلقة فيروسية حيث يمكن لمستلمي دعوات Calendly أن يروا على الفور قيمة المنتج وغالبًا ما يشتركون لاستخدام الخدمة بأنفسهم.

يُظهر نهج Calendly قوة المنتج الذي يشرك الآخرين بشكل طبيعي ويقدم قيمة واضحة.

4. HubSpot

٪ / href/ https://www.hubspot.com/products/crm-hubspot HubSpot %/%href/

هو نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات قوي وسهل الاستخدام لتعزيز عملية المبيعات الخاصة بك

مفتاح التعلم الأساسي: يمكن أن يؤدي تبني مشاركة المستخدم المستندة إلى البيانات وذات الصلة بالسياق إلى تعزيز تجربة المنتج الفورية وتمهيد الطريق للاحتفاظ بالمستخدمين ونمو الأعمال على المدى الطويل.

لقد وضعت HubSpot، وهي شركة مشهورة في مجال البرمجيات كخدمة SaaS، معيارًا في النمو القائم على المنتج (PLG) من خلال استراتيجيات الإعداد المبتكرة.

ويُعد التهيئة التي يقودها المنتج (PLO) جوهر نهج HubSpot، حيث يركز على مشاركة المستخدمين المستندة إلى البيانات التي تتوافق مع الأنماط السلوكية للمستخدمين ومستويات الكفاءة. تستفيد هذه الاستراتيجية التي يقودها المنتج من البيانات التاريخية وسياق المستخدم للحصول على تجارب تأهيل فعالة.

وقد اتسمت رحلة HubSpot في تطوير إطار عمل برنامج التشغيل الخاص بها بالتجريب المكثف والتحسين المستمر. في البداية بالاعتماد على أدوات الطرف الثالث لإعداد العملاء، طورت HubSpot في نهاية المطاف أداة الإدارة المخصصة الخاصة بها، المشاريع، مما عزز تجربة المستخدم من خلال دمج تحديد أهداف العملاء والمساءلة والمحتوى التعليمي في منصة واحدة.

كان التحول إلى نهج يركز على إدارة علاقات العملاء بمثابة تحول كبير بالنسبة لشركة HubSpot. وإدراكًا منها أن المستخدمين كانوا يوظفون منصة التسويق الخاصة بهم كإدارة علاقات العملاء، قامت HubSpot بالتركيز على إدارة علاقات العملاء، مما أدى إلى زيادة في الاشتراكات الشهرية وتعزيز مشاركة المستخدمين. ويشكل هذا التركيز على إدارة علاقات العملاء الآن حجر الزاوية في استراتيجية HubSpot التي يقودها المنتج.

ومن العوامل الرئيسية لنجاح HubSpot في مجموعة HubSpot هي مجموعة متنوعة من موارد الخدمة الذاتية، بما في ذلك الوصول إلى المجتمع وثروة من المقالات ومقاطع الفيديو. وتستخدم الشركة العديد من أساليب الإعداد مثل الدردشة المباشرة، والتدفقات الآلية لإدارة علاقات العملاء، وتلميحات الأدوات، والإرشادات الإرشادية, قوالب التوثيق ورسائل ترحيب مخصصة مصممة بعناية لمختلف شرائح المستخدمين.

إن تركيز الشركة على فهم أدوار المستخدمين وشخصياتهم المختلفة وتلبية احتياجاتهم أمر بالغ الأهمية. من خلال تقييم السلوك داخل المنتج وخارجه على حد سواء ومراعاة مختلف شخصيات التسويق، تصمم HubSpot عمليات الإعداد لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة بفعالية.

5. سلاك

جمع كل اتصالات العمل في مكان واحد باستخدام Slack ، إحدى شركات PLG المعروفة اليوم

مفتاح التعلم: إن جعل منتجك ثابتًا من خلال وجوده في مركز جميع أنشطة مكان العمل هو المفتاح. كما أن وجود نظام بيئي غني من عمليات التكامل يمكن أن يحبس المستخدمين في منصتك.

تجسد شركة Slack، وهي شركة رائدة في مجال الاتصالات التجارية، مثالاً على التنفيذ الناجح لاستراتيجية النمو بقيادة المنتج (PLG).

وترتكز رحلتها من شركة ناشئة في وادي السيليكون إلى شركة عالمية رائدة على مهمة تحويلية: إعادة ابتكار التواصل في مكان العمل. من خلال دمج المراسلة ومشاركة الملفات والتعاون في الوقت الفعلي، عالجت Slack حاجة واسعة النطاق إلى التواصل المتماسك أداة تواصل s.

كان مفتاح النمو السريع الذي حققته Slack هو اعتمادها الاستراتيجي لنموذج مجاني يغري المستخدمين بنسخة مجانية مقنعة ووعد بميزات متميزة متقدمة. وقد أشرك هذا النهج المستخدمين وحفزهم على الترويج ل Slack داخل مؤسساتهم، مما أدى إلى خلق حلقة نمو فيروسية.

وكان حجر الزاوية الآخر لنجاح سلاك هو الدقة في تأهيل المستخدمين. فقد حرص سلاك على ضمان استيعاب المستخدمين لميزاته بسرعة من خلال البرامج التعليمية التفاعلية والمساعدة السياقية مما أكسبهم مشاركة المستخدمين المستمرة.

6. حركة المستخدم

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هي منصة ذكاء المبيعات لتسجيل نقاط العملاء المحتملين التنبؤية

مفتاح التعلم: يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي لتسجيل العملاء المحتملين التنبؤي والتركيز على بيانات استخدام المنتج إلى تبسيط عملية تسجيل العملاء المحتملين بشكل كبير عملية تحديد الأولويات ودفع نمو الإيرادات لشركات PLG.

UserMotion عبارة عن منصة متطورة لذكاء المبيعات مصممة خصيصًا من أجل B2B SaaS الشركات. ويستخدم هذا التطبيق تسجيل نقاط العملاء المحتملين التنبؤي لتحديد الحسابات المحتملة للشراء أو التوسع أو التخبط، ويوجه المشاركة من خلال كتيبات اللعب التي صممها الخبراء.

هذا النهج مفيد بشكل خاص للشركات التي تسعى إلى تحسين استراتيجيات المبيعات الخاصة بها واستهداف الحسابات التي من المرجح أن تحقق إيرادات.

تقوم منصة UserMotion التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بتحديد أولويات الحسابات باستخدام مزيج من بيانات استخدام المنتج والرؤى الخاصة بملاءمة العملاء. وباستخدام هذه الأداة، يمكن للشركات مضاعفة خط أنابيبها من خلال التركيز على العملاء المحتملين الواعدين الأكثر تحقيقًا للإيرادات.

تساعد المنصة على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال الرؤى القابلة للتنفيذ، وتوائم استراتيجيات المبيعات مع أنماط استخدام المنتج، مما يكشف عن أكثر الطرق فعالية لتحقيق الإيرادات.

تقدم منصة UserMotion حلاً شاملاً لتقييم استراتيجيات الذهاب إلى السوق (GTM) وتعزيزها. تساعد رؤاها القائمة على البيانات الشركات على فهم أداء مبيعاتها وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين.

7. Grammarly

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هي تقنية للمساعدة في التواصل باللغة الإنجليزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

مفتاح التعلم: يمكن أن يؤدي بناء المجتمع والنهج القائم على القيم، إلى جانب التركيز على ملاحظات المستخدمين، إلى دفع الشركة إلى طليعة صناعتها.

تُعد Grammarly، المشهورة بمساعدتها الرقمية المتقدمة في الكتابة، مثالاً ساطعًا على الشركات الناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات.

يتضمن جوهر استراتيجية Grammarly PLG الخاصة بـ Grammarly الاستفادة من العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق (MQLs) لجذب المستخدمين الأوليين إلى حلقات فيروسية.

من خلال توفير أداة مقنعة وسهلة الاستخدام يمكن تنزيلها وتثبيتها بسهولة، تخلق Grammarly بيئة ينجذب فيها المستخدمون الجدد بشكل طبيعي إلى عروضها. هذه المشاركة الأولية أمر بالغ الأهمية في تعزيز نموذج النمو الذي يحركه المستخدم، والذي يقوده المنتج.

يؤدي فريق المبيعات في Grammarly دورًا محوريًا من خلال التفاعل مع العملاء المحتملين المؤهلين الواعدين المؤهلين للمنتج، مما يضمن توصيل قيمة المنصة وفهمها جيدًا. يساعد هذا النهج المستهدف في تحويل المستخدمين المهتمين إلى عملاء مخلصين.

كما أن فرق نجاح العملاء في Grammarly جزء لا يتجزأ من استراتيجية مجموعة عملاء المنصة. فهم يركزون على مساعدة المستخدمين الجدد، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في ميزات محددة. ويحدد فريق خدمة العملاء بشكل استباقي مخاطر تراجع عملاء مجموعة مستخدمي PLG ويعالجها، ويعمل على الاحتفاظ بالعملاء المترددين وإحيائهم.

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8. زابير

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هو أتمتة سير العمل منصة لفرق العمل والأدوات والعمليات الفعالة

المعلومات الأساسية: يمكن أن يؤدي التوقيت الاستراتيجي وتحديد المواقع في السوق، والتركيز على النمو المرتكز على العملاء، واستراتيجية قوية للمحتوى وتحسين محركات البحث إلى نمو هائل في صناعة التكنولوجيا.

إن رحلة Zapier إلى تحقيق إيرادات سنوية متكررة مذهلة تبلغ 230 مليون دولار وتقييم بقيمة 5 مليارات دولار، والتي تم تحقيقها بتمويل قدره 1.3 مليون دولار، هي شهادة على قوة النمو الاستراتيجي والابتكار.

وقد تزامن إطلاق Zapier مع الانتشار المتزايد لواجهات برمجة التطبيقات في كل مكان والطفرة في الخدمات السحابية واعتماد البرمجيات كخدمة. وقد استفادت الشركة من سوق iPaaS المزدهرة التي تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، حيث قدمت حلاً بدون تعليمات برمجية لربط مختلف تطبيقات SaaS وجعل عمليات التكامل في متناول المستخدمين غير التقنيين.

على عكس العديد من الشركات الناشئة، كان نمو Zapier مدعوماً بجولة تمويل أولية واحدة. وقد سمحت لهم هذه الكفاءة في رأس المال والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي بالحفاظ على قدر كبير من الملكية والسيطرة.

في وقت مبكر، ركزت Zapier على بناء علاقات قوية مع العملاء من خلال المشاركة النشطة في المنتديات، حيث تقدم فرق نجاح العملاء المساعدة المباشرة وبناء الثقة. وكان تركيزهم على دعم العملاء الاستثنائي وجعل نجاح العملاء قيمة أساسية للشركة أمراً حاسماً في مرحلة نموهم المبكرة.

كما أدت استراتيجية تحسين محركات البحث القوية إلى نمو Zapier. فقد أنشأوا الآلاف من الصفحات المقصودة المؤتمتة والمحسّنة لتحسين محركات البحث لكل تكامل للتطبيقات، مما أدى إلى جذب زيارات بحث عالية المستوى. إلى جانب استراتيجية تسويق المحتوى التي تركز على حالات استخدام التطبيقات والمراجعات، تمكنت Zapier من جذب جمهور واسع.

تُعد قصة نمو Zapier مثالاً ساطعًا على كيف يمكن أن يؤدي التموضع الاستراتيجي والتركيز على العملاء والاستخدام الفعال لرأس المال والاستراتيجيات التكيفية إلى نمو هائل في صناعة التكنولوجيا التنافسية.

9. ميرو

مساحة العمل المرئية التي تمكّن الفرق الموزعة من التصميم والبناء - ميرو مفتاح التعلم: الفائدة الفورية وتذوق قدرات المنتج يمكن أن يحول المستخدمين الجدد إلى عملاء مدى الحياة. من خلال دمج منتجك مع الأدوات الأساسية الأخرى، يمكنك جعله لا غنى عنه.

تعمل Miro، وهي منصة تعاون مرئية لفريق العمل، على إعادة تعريف معيار استراتيجيات النمو التي يقودها المنتج (PLG) في مجال البرمجيات كخدمة. مع وجود أكثر من 45 مليون مستخدم حول العالم، فإن نجاح Miro متجذر في استراتيجية الانتقال إلى السوق (GTM) المصممة بدقة. فهي تستفيد من المنتج باعتباره الوسيلة الأساسية لاكتساب العملاء وتحويلهم وتوسيع نطاقهم.

ومن الأمور الأساسية لنجاح Miro في الوصول إلى السوق هو نهجها الذي يركز على العملاء، حيث يكون فهم احتياجات المستخدم والتكيف معها أمرًا بالغ الأهمية. من خلال إعادة تقييم جمهورها الأساسي وحالات الاستخدام الرئيسية بانتظام، تضمن ميرو أن تظل عروضها ذات صلة وقيمة. كما يعد التدريب على التعاطف مع العملاء جانبًا مهمًا من جوانب استراتيجيتها، مع التركيز على الفهم الحقيقي لمتطلبات المستخدم ومعالجتها.

وتتميز منصة Miro ببساطتها وسرعة الوصول إلى القيمة. يوفر نموذج النمو المجاني الذي يقوده المنتج المجاني فوائد فورية وملموسة، مما يشجع المستخدمين على الاستكشاف والترقية لاحقًا إلى ميزات أكثر تقدمًا.

تعمل المجموعة الواسعة من القوالب الخاصة بهم كاستراتيجية استحواذ وتفعيل على حد سواء، مما يسمح للمستخدمين بالبدء بأطر عمل منظمة وملهمة بدلاً من لوحة فارغة.

10. تكبير

Zoom هو منصة تعاون ذكية شاملة تجعل الاتصال أسهل

مفتاح التعلم: يمكن أن تجذب البساطة والموثوقية في منتج ما مجموعة كبيرة من المستخدمين. إن التكيف بسرعة مع ملاحظات المستخدمين، خاصة في الأوقات الصعبة، أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام.

لقد أصبح Zoom، الشركة الرائدة في مجال مؤتمرات الفيديو، اسمًا مألوفًا، خاصةً أثناء الجائحة، حيث تطورت من أداة تواصل بسيطة إلى جزء حيوي من حياتنا اليومية.

في الواقع، أصبحت كلمة "Zoom" فعلًا، مما يدل على التأثير العميق للمنصة على كيفية تواصلنا رقميًا. إن اندماجها السلس في مختلف جوانب الحياة - من الفصول الدراسية إلى اجتماعات الشركات - يدل على جاذبيتها العالمية وسهولة استخدامها.

تُعد رحلة Zoom شهادة على قوة النمو الذي يقوده المنتج (PLG). فقد أدى تصميم المنصة البديهي وإصدارها المجاني القوي وميزاتها المتميزة للاشتراكات المدفوعة إلى توسيع قاعدة مستخدميها بشكل كبير.

وقد غذّت الجائحة هذا النمو، مما حوّل Zoom من أداة عمل إلى عنصر أساسي في التعلُّم عن بُعد، والعمل عن بُعد، والتفاعل الاجتماعي.

تعد قدرة Zoom على توسيع نطاق عملياتها بسرعة لاستيعاب الزيادة في الطلب أثناء الجائحة إنجازًا ملحوظًا. لقد تعاملت الشركة ببراعة مع تحديات مثل المخاوف الأمنية وخصوصية المستخدم من خلال الاستماع إلى ملاحظات العملاء والتكيف بسرعة.

تحقيق النمو بقيادة المنتج

يمكن أن تلهم قصص نجاح هذه الشركات العشر الأولى التي تقودها المنتجات الشركات التي تهدف إلى الإبحار في السوق الرقمية دائمة التطور.

من قدرة ClickUp على التكيف في تلبية احتياجات الصناعة المتنوعة إلى بساطة وموثوقية Zoom، تعرض كل شركة من شركات البرمجيات كخدمة أساليب فريدة للاستفادة من النمو القائم على المنتج. بينما نلاحظ هذه الشركات الرائدة في هذا المجال، فإن الموضوع الأساسي لشركات مجموعة البرمجيات كخدمة واضح: دمج الاستراتيجيات التي تركز على العملاء مع تطوير المنتجات المبتكرة هو مفتاح النمو المستدام والريادة في السوق في العصر الرقمي.

تُظهر شركات البرمجيات هذه قوة النمو الذي يقوده المنتج وتلهم خارطة طريق للآخرين ليتبعوها، مما يثبت أن التركيز على تجربة المنتج يمكن أن يؤدي إلى نجاح ملحوظ.

اكتشف كيف يمكن لـ ClickUp التكيف مع احتياجات صناعتك وتحسين الإنتاجية. ابدأ رحلتك مع ClickUp اليوم وانضم إلى صفوف الشركات الناجحة التي تستفيد من النمو القائم على المنتج لتحقيق نتائج رائعة.