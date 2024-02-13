جيرا مقابل سيرفس ناو: مقارنة مفصلة وجهاً لوجه

Jira و ServiceNow من الأسماء المعروفة في تتبع المشكلات وتقديم الخدمات. وكل منهما برنامج مكتب الخدمة يوفر أدوات لتبسيط العمليات التجارية وتعزيز التعاون وتحسين كفاءة الخدمة.

من السهل تخيل فائدة النظام الأساسي لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: يمكن أن يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على اكتشاف الحوادث ومعالجتها بسرعة، والتقاط طلبات التغيير، وإصدار ترقيات المنتجات أو الخدمات، وتحسين كفاءة الخدمة وتقديمها.

ومع ذلك، فإن اختيار واحدة فقط أمر صعب، وعليك أن تكون متأكداً جداً من اختيارك قبل أن تبذل جهداً في تنفيذ النظام الأساسي. لمساعدتك في اتخاذ خيار استراتيجي، نقدم لك مقارنة بين Jira وServiceNow، والتي تشرح نقاط القوة والضعف في كل منصة من منصات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما نشارك أيضًا البدائل التي تعد بالمستوى التالي من التميز في خدمة تكنولوجيا المعلومات.

ما هي جيرا؟

لوحة معلومات إدارة خدمات جيرا عبر أطلسيان Jira هي مشكلة و تتبع المشروع برنامج تم تطويره بواسطة Atlassian. وقد تم تصميمه في البداية لمساعدة فرق تطوير البرمجيات الرشيقة ولكنه تطور لتلبية متطلبات الصناعة المختلفة. تستخدم الفرق في العديد من الصناعات Jira لتخطيط وتتبع وإدارة سير العمل والعمليات الخاصة بهم.

من بين العديد من المنتجات والخدمات المقدمة، Jira Service Management هي أداة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM). كانت تُعرف سابقًا باسم Jira Service Desk، وتربط Jira Service Management بين المطورين وفرق تكنولوجيا المعلومات وفرق العمل لتحقيق الأهداف بشكل أسرع.

أسعار إدارة خدمات Jira Service Management

الأسعار الشهرية للنشر السحابي لأداة Jira Service Management لفريق مكون من ثلاثة وكلاء هي كما يلي:

مجاني: 0 دولار

قياسي: 22.05 دولارًا لكل وكيل

قسط: 49.35 دولارًا لكل وكيل

للمؤسسات: تسعير مخصص

ما هي ServiceNow؟

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ServiceNow هي منصة شاملة لإدارة تجربة العملاء، وتحسين الأمن السيبراني، وتعزيز تجربة الموظفين، وتحويل العمليات الرقمية. ببساطة، إنها ببساطة أداة إنتاجية لمساعدة الفرق على تحقيق أهداف العمل.

مثل Jira، تقدم ServiceNow مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. لغرض هذه المدونة والتكافؤ في مقارنتنا بين ServiceNow و Jira، سنركز على منتج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) من ServiceNow. يشتمل ServiceNow إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات على العديد من الميزات المشابهة لإدارة خدمات جيرا.

تسعير _ServiceNow لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

التسعير المخصص

جيرا مقابل سيرفس ناو: مقارنة الميزات

لدى كل من ServiceNow و Jira Service Management بعض الميزات المشتركة. في الوقت نفسه، فإنهما يحملان أيضًا ميزات مميزة نموذجية لمنصة معينة. سنقوم بمقارنة كلتا الميزتين من خلال عدسة أوجه التشابه والاختلاف لجعل هذه المقارنة بين Jira و ServiceNow شاملة قدر الإمكان.

ServiceNow ITSM مقابل Jira Service Management: الميزات المشتركة

لنبدأ بالقواسم المشتركة. وتشمل هذه الميزات:

إدارة الطلبات

سير عمل طلب الخدمة النموذجي عبر *[إدارة المحرك_]( https://www.manageengine.com/products/service-desk/itsm/service-request-management.html)* تأتي كل من ServiceNow ITSM و Jira Service Management مع إدارة الطلبات للتعامل مع طلبات الموظفين أو المستخدمين أو العملاء ومعالجتها وتنفيذها. تشمل العناصر المشتركة الرئيسية ما يلي:

كتالوج الخدمات : يمكن للمستخدمين أو العملاء الاختيار من هذه المكتبة من المنتجات والخدمات المحددة مسبقًا

: يمكن للمستخدمين أو العملاء الاختيار من هذه المكتبة من المنتجات والخدمات المحددة مسبقًا بوابة المستخدم : بوابة سهلة الاستخدام وذاتية الخدمة حيث يمكن للمستخدمين البحث عن حلول أو إرسال طلبات الخدمة الخاصة بهم وتتبعها

: بوابة سهلة الاستخدام وذاتية الخدمة حيث يمكن للمستخدمين البحث عن حلول أو إرسال طلبات الخدمة الخاصة بهم وتتبعها تصنيف الطلبات وتحديد أولوياتها : تصنيف الطلبات بناءً على مدى إلحاحها أو نوعها أو أي معايير أخرى لتسهيل التعامل الفعال معها

: تصنيف الطلبات بناءً على مدى إلحاحها أو نوعها أو أي معايير أخرى لتسهيل التعامل الفعال معها أتمتة سير العمل : أتمتة المهام مع مهام سير عمل قابلة للتكوين مع الخطوات المطلوبة والموافقات المطلوبة

: أتمتة المهام مع مهام سير عمل قابلة للتكوين مع الخطوات المطلوبة والموافقات المطلوبة التتبع وإعداد التقارير: آلية لتتبع حالة الطلبات والإبلاغ عن أداء معالجة الطلبات بشكل عام

كما أنها تتميز أيضًا بأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي - روبوت محادثة مدمج في بوابات المستخدمين في ServiceNow ITSM والوكلاء الافتراضيين المدمجين في حل إدارة خدمات Jira. تستفيد هذه الأدوات من تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وفهم اللغة الطبيعية (NLU) لتقديم ذكاء المحادثة في معالجة الطلبات.

إدارة الحوادث

سير عمل نموذجي لإدارة الحوادث عبر *[_Tech Target]( https://www.techtarget.com/searchitoperations/definition/IT-incident-management)* تتضمن إدارة الحوادث سلسلة منظمة من عمليات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديد الأعطال غير المتوقعة وتسجيلها وتحديد أولوياتها وحلها. تتميز كلتا المنصتين بأدوات مخصصة لإدارة الحوادث بفعالية. وتشمل هذه الأدوات:

تحديد الحوادث وتسجيلها : يمكن للمستخدمين تسجيل الحوادث عبر قنوات متعددة، مثل رسائل البريد الإلكتروني، وبوابات الخدمة الذاتية، وما إلى ذلك، لتسجيل المعلومات المتعلقة بالحادث، مثل طبيعته أو تأثيره

: يمكن للمستخدمين تسجيل الحوادث عبر قنوات متعددة، مثل رسائل البريد الإلكتروني، وبوابات الخدمة الذاتية، وما إلى ذلك، لتسجيل المعلومات المتعلقة بالحادث، مثل طبيعته أو تأثيره التصنيف وتحديد الأولويات : لا تتطلب جميع الحوادث نفس القدر من الاهتمام. وبالتالي، تقوم هذه الميزة بتصنيف الحوادث بناءً على طبيعتها وتأثيرها على العمليات وغيرها من المعايير. يتم تعيين الحوادث ذات الأولوية العالية تلقائيًا للتخفيف من تأثيرها

: لا تتطلب جميع الحوادث نفس القدر من الاهتمام. وبالتالي، تقوم هذه الميزة بتصنيف الحوادث بناءً على طبيعتها وتأثيرها على العمليات وغيرها من المعايير. يتم تعيين الحوادث ذات الأولوية العالية تلقائيًا للتخفيف من تأثيرها التعاون والتواصل : تسمح هذه الأدوات لفرق تكنولوجيا المعلومات بالتعاون والتواصل لتسريع حل الحوادث. ويمكنهم أيضًا استخدام أدوات التعاون والتواصل هذه لإعلام العملاء أو أصحاب المصلحة وتثقيفهم

: تسمح هذه الأدوات لفرق تكنولوجيا المعلومات بالتعاون والتواصل لتسريع حل الحوادث. ويمكنهم أيضًا استخدام أدوات التعاون والتواصل هذه لإعلام العملاء أو أصحاب المصلحة وتثقيفهم إدارة سير عمل الحوادث : تحدد تدفقات العمل القابلة للتكوين دورة إدارة الحوادث من البداية إلى النهاية، بدءاً من التسجيل الأولي إلى التحقيق إلى التشخيص إلى الحل. وهي توفر هيكلية لإدارة الحوادث وتساعد في تعيين المهام أو تتبع الحوادث بكفاءة

: تحدد تدفقات العمل القابلة للتكوين دورة إدارة الحوادث من البداية إلى النهاية، بدءاً من التسجيل الأولي إلى التحقيق إلى التشخيص إلى الحل. وهي توفر هيكلية لإدارة الحوادث وتساعد في تعيين المهام أو تتبع الحوادث بكفاءة إدارة اتفاقيات مستوى الخدمة: تضمن اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) حل الحوادث ضمن جدول زمني محدد مسبقًا ووفقًا لمعايير جودة الخدمة

ترتقي إدارة خدمات ServiceNow ITSM بإدارة الحوادث إلى المستوى التالي من خلال تكامل AIOps لتقليل الحوادث باستخدام التعلم الآلي المدمج والمساعدة السياقية لحل الحوادث بأقل وقت استجابة.

إدارة المشاكل

المشكلة عبارة عن مجموعة من الحوادث المتكررة عبر

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بينما تركز إدارة الحوادث على حدث معين وحله السريع والفعال، فإن إدارة المشاكل تقوم بتقييم السبب الجذري للحوادث المتكررة والمشاكل الأساسية. تتضمن إدارة المشكلات في Jira Service Management و ServiceNow ITSM الجوانب الرئيسية التالية:

تحديد المشاكل : الكشف عن أنماط الحوادث المتكررة أو المشاكل الكبيرة التي قد تسلط الضوء على مشكلة أعمق. غالبًا ما تساهم أنظمة المراقبة الآلية وتحليلات الحوادث والمستخدمون في تسجيل المشاكل وتحديدها

: الكشف عن أنماط الحوادث المتكررة أو المشاكل الكبيرة التي قد تسلط الضوء على مشكلة أعمق. غالبًا ما تساهم أنظمة المراقبة الآلية وتحليلات الحوادث والمستخدمون في تسجيل المشاكل وتحديدها تحليل السبب الجذري : يقوم متخصصو تكنولوجيا المعلومات بإجراء تحقيق شامل لتحديد السبب الجذري للمشكلة. قد يتضمن هذا التحقيق تعاوناً متعدد الوظائف، وأدوات تشخيص متعددة الأوجه، وتوثيقاً مفصلاً، وما إلى ذلك، لتحديد السبب الجذري للمشكلة

: يقوم متخصصو تكنولوجيا المعلومات بإجراء تحقيق شامل لتحديد السبب الجذري للمشكلة. قد يتضمن هذا التحقيق تعاوناً متعدد الوظائف، وأدوات تشخيص متعددة الأوجه، وتوثيقاً مفصلاً، وما إلى ذلك، لتحديد السبب الجذري للمشكلة قاعدة بيانات الأخطاء المعروفة : تحتوي قاعدة البيانات هذه على قائمة بالأخطاء المعروفة وحلولها. وهي تعمل كمرجع سياقي القاعدة المعرفية ونظام سجل واحد لفرق الدعم لتحديد الحوادث المرتبطة بالمشكلة ومعالجتها بسرعة

: تحتوي قاعدة البيانات هذه على قائمة بالأخطاء المعروفة وحلولها. وهي تعمل كمرجع سياقي القاعدة المعرفية ونظام سجل واحد لفرق الدعم لتحديد الحوادث المرتبطة بالمشكلة ومعالجتها بسرعة تكامل إدارة التغيير: نظرًا لأن حل المشكلة قد يؤدي إلى إجراء تغييرات في بيئة تكنولوجيا المعلومات أو سير العمل، فإن إدارة التغيير تضمن تنفيذ هذه التغييرات بطريقة محكومة ومنسقة لتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى

بالإضافة إلى ما سبق، تقدم Jira Service Management حلولاً بديلة باستخدام منتجات Atlassian مثل Confluence.

إدارة التغيير

سير عمل نموذجي لإدارة التغيير عبر *[_ServiceNow]( https://www.servicenow.com/products/itsm/what-is-it-change-management.html)* إدارة التغيير هي عملية واضحة المعالم لتخطيط وتنفيذ ومراقبة التغييرات في أنظمة أو خدمات تكنولوجيا المعلومات. وتضخ إدارة التغيير الفعالة المرونة والقدرة على التكيف في عملية تطوير تكنولوجيا المعلومات، والتي تتسرب إلى المنتج أو الخدمة النهائية.

إليك ما تقدمه Jira Service Management وServiceNow ITSM في نطاق إدارة التغيير:

إنشاء طلبات التغيير : يمكن للمستخدمين أو متخصصي تكنولوجيا المعلومات أو فرق الخدمة تقديم طلب تغيير من خلال اقتراح تعديلات على خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة والتطبيقات والتكوينات. سيحتوي الطلب على معلومات مثل سبب التغيير والغرض الأساسي والأثر المحتمل وما إلى ذلك.

: يمكن للمستخدمين أو متخصصي تكنولوجيا المعلومات أو فرق الخدمة تقديم طلب تغيير من خلال اقتراح تعديلات على خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة والتطبيقات والتكوينات. سيحتوي الطلب على معلومات مثل سبب التغيير والغرض الأساسي والأثر المحتمل وما إلى ذلك. مهام سير عمل الموافقة على التغيير : عمليات سير العمل القابلة للتخصيص التي توجه طلبات التغيير عبر مراحل محددة مسبقاً مثل التقديم والمراجعة والموافقة والتنفيذ لمعالجتها بطريقة محكومة. كما يضمن أيضًا حصول طلب التغيير على الأذونات المطلوبة قبل التنفيذ

: عمليات سير العمل القابلة للتخصيص التي توجه طلبات التغيير عبر مراحل محددة مسبقاً مثل التقديم والمراجعة والموافقة والتنفيذ لمعالجتها بطريقة محكومة. كما يضمن أيضًا حصول طلب التغيير على الأذونات المطلوبة قبل التنفيذ تحليل الأثر : تقوم فرق الخدمة بإجراء تحليلات التأثير لتقييم الآثار والعواقب المحتملة على الأنظمة والتكوينات والأنظمة الحالية لتمكين تقييم المخاطر والتخطيط

: تقوم فرق الخدمة بإجراء تحليلات التأثير لتقييم الآثار والعواقب المحتملة على الأنظمة والتكوينات والأنظمة الحالية لتمكين تقييم المخاطر والتخطيط إدارة الإصدار: تدعم كلتا المنصتين تخطيط الإصدار والإدارة للإصدار المنسق والمضبوط للتغييرات واسعة النطاق أو متعددة المراحل.

بصرف النظر عن هذا، تقدم ServiceNow إمكانات متميزة وشاملة لإدارة التغيير، والتي سنناقشها في الاختلافات بين إدارة خدمات Jira وإدارة خدمات ServiceNow ITSM.

قاعدة بيانات إدارة التكوين قاعدة بيانات إدارة التكوين

CMDB تحتوي على تفاصيل شاملة حول مختلف CIs عبر الفيل الوردي قاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) هي مستودع مركزي لجميع عناصر تكوين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (CIs). توفر هذه المنصة الموحدة والموحدة رؤية شاملة لجميع أصول تكنولوجيا المعلومات وتفاصيلها.

يدعم CMDB عمليات إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستخدام الميزات التالية:

عناصر التهيئة : عناصر التهيئة هي سجلات للعناصر الفردية في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مثل تطبيقات البرمجيات وأجهزة الشبكات والخوادم وما إلى ذلك.

: عناصر التهيئة هي سجلات للعناصر الفردية في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مثل تطبيقات البرمجيات وأجهزة الشبكات والخوادم وما إلى ذلك. تخطيط العلاقات : يحتوي على معلومات حول كيفية ارتباط اثنين من عناصر التهيئة المركزية المختلفة ببعضها البعض

: يحتوي على معلومات حول كيفية ارتباط اثنين من عناصر التهيئة المركزية المختلفة ببعضها البعض تحليل التأثير : يقوم بتقييم التأثير المحتمل للتغييرات أو الحوادث على مختلف مؤشرات CI داخل البيئة

: يقوم بتقييم التأثير المحتمل للتغييرات أو الحوادث على مختلف مؤشرات CI داخل البيئة تتبع التبعيات : ويحدد التبعيات بين مختلف مؤشرات CI لتوضيح طبيعتها المترابطة

: ويحدد التبعيات بين مختلف مؤشرات CI لتوضيح طبيعتها المترابطة الإصدار والتاريخ : يتتبع جميع التغييرات ويحتفظ بسجل للتكوينات

: يتتبع جميع التغييرات ويحتفظ بسجل للتكوينات التكامل مع العمليات التجارية: يدعم تكامل CMDB مع عمليات الأعمال المختلفة عمليات سير العمل والأنشطة مثل إدارة التغيير، وإدارة الحوادث، وإدارة المشاكل، وتخطيط الخدمة، وما إلى ذلك.

يأتي كل من ServiceNow ITSM وJira Service Management مزودًا ببنك CMDB قوي لإنشاء مصدر واحد للحقيقة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن CMDB متاح فقط في خطط Premium و Enterprise الخاصة ببرنامج Jira.

إدارة الأصول

اتبع أفضل ممارسات إدارة الأصول والعمليات ITAM لمراقبة جميع أصولك عبر مستندات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر كل من ServiceNow ITSM وJira Service Management إدارة الأصول من أجل تتبع أصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركات وتحسينها وصيانتها بشكل منهجي طوال دورة حياتها. تساعد إدارة الأصول الفعالة المؤسسات على تحقيق الربحية والإنتاجية والفعالية من حيث التكلفة والامتثال من خلال الميزات التالية:

اكتشاف الأصول : تحديد جميع أصول تكنولوجيا المعلومات وفهرستها، بما في ذلك الأجهزة وتطبيقات البرامج والتكوينات

: تحديد جميع أصول تكنولوجيا المعلومات وفهرستها، بما في ذلك الأجهزة وتطبيقات البرامج والتكوينات إدارة المخزون : الحفاظ على مخزون مركزي لأصول تكنولوجيا المعلومات للمراقبة. تقوم قاعدة البيانات أيضًا بتتبع التفاصيل مثل ملكية الأصل وموقعه وملكيته

: الحفاظ على مخزون مركزي لأصول تكنولوجيا المعلومات للمراقبة. تقوم قاعدة البيانات أيضًا بتتبع التفاصيل مثل ملكية الأصل وموقعه وملكيته إدارة التكوينات : إدارة تكوينات أصول تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أنها تلبي متطلبات ومعايير المؤسسة

: إدارة تكوينات أصول تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أنها تلبي متطلبات ومعايير المؤسسة إدارة تراخيص البرمجيات : مراقبة تراخيص البرامج والتعامل معها لضمان الامتثال وتحسين الاستخدام وتخفيف المخاطر

: مراقبة تراخيص البرامج والتعامل معها لضمان الامتثال وتحسين الاستخدام وتخفيف المخاطر إدارة دورة الحياة: تتبع الأصول طوال دورة حياتها، بدءًا من الشراء وحتى التخلص منها أو سحبها. يمكن أن تكون هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة في تحسين استخدام الأصول وإجراء الصيانة الدورية

مرة أخرى، إدارة الأصول متوفرة فقط في خطتي Premium و Enterprise من برنامج Jira.

إدارة المعرفة

إدارة المعرفة هي اكتشاف القيمة لاستخدامها وإعادة استخدامها عبر

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تستفيد إدارة خدمات Jira Service Management وServiceNow ITSM من إمكانات إدارة المعرفة لتمكين المستخدمين وفرق الخدمة. وهي تتضمن إنشاء المعلومات والرؤى وتنظيمها ومشاركتها بشكل منهجي باستخدام مستودع مركزي للوثائق والحلول والمقالات وما إلى ذلك.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

إنشاء قاعدة المعرفة : تأليف المقالات المعرفية وإنشائها وتجميعها باستخدام محرر مدمج لتوثيق أفضل الممارسات وحلول المشاكل وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها بمساعدة جميع أصحاب المصلحة

: تأليف المقالات المعرفية وإنشائها وتجميعها باستخدام محرر مدمج لتوثيق أفضل الممارسات وحلول المشاكل وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها بمساعدة جميع أصحاب المصلحة تنظيم المحتوى : تنظيم جميع المقالات المعرفية في فئات وموضوعات منطقية لتسهيل التنقل والبحث والاسترجاع بسهولة

: تنظيم جميع المقالات المعرفية في فئات وموضوعات منطقية لتسهيل التنقل والبحث والاسترجاع بسهولة التحكم في الإصدارات : نشر الإصدارات لتتبع التغييرات التي تطرأ على المقالات المعرفية والتأكد من دقة المعلومات وملاءمتها وتحديثها

: نشر الإصدارات لتتبع التغييرات التي تطرأ على المقالات المعرفية والتأكد من دقة المعلومات وملاءمتها وتحديثها التعاون والمساهمة : التعاون والمساهمة: إشراك فرق مختلفة للعمل معًا في إنشاء أو تحسين المقالات المعرفية لتعزيز بيئة التحسين المستمر

: التعاون والمساهمة: إشراك فرق مختلفة للعمل معًا في إنشاء أو تحسين المقالات المعرفية لتعزيز بيئة التحسين المستمر الخدمة الذاتية: دمج قاعدة المعرفة مع بوابات الخدمة الذاتية لتمكين المستخدمين والعملاء من تحديد الحلول بشكل مستقل وتقليل حجم طلبات الدعم

تستفيد كلتا المنصتين من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجعل المعرفة متاحة ومتوفرة ومفهومة.

ServiceNow ITSM مقابل Jira Service Management: الاختلافات البارزة

بصرف النظر عن أوجه التشابه، دعنا ندرس كيف تختلف كل من ServiceNow ITSM و Jira Service Management.

إدارة التغيير (الفائز: ServiceNow ITSM)

لقد تحدثنا بالفعل عن قدرات إدارة التغيير في Jira Service Management و ServiceNow ITSM.

تقدم Jira Service Management الميزات النموذجية - طلبات التغيير، وتقييم المخاطر، والموافقات، والأتمتة، وتتبع النشر، وخطط التغيير، وتقويم التغيير. ومع ذلك، تتخذ ServiceNow ITSM نهجًا أكثر تفصيلاً لجعل التغييرات حقيقة واقعة. فيما يلي نظرة عامة على ما يمكنك توقعه:

درجة نجاح التغيير : درجة رقمية تستند إلى التغييرات منخفضة المخاطر التي يمكن أتمتة التغييرات منخفضة المخاطر من أجل إدارة التغيير في الوقت المناسب وبكفاءة

: درجة رقمية تستند إلى التغييرات منخفضة المخاطر التي يمكن أتمتة التغييرات منخفضة المخاطر من أجل إدارة التغيير في الوقت المناسب وبكفاءة المجلس الاستشاري للتغيير : إعداد طاولة عمل المجلس الاستشاري للتغيير (CAB) للاجتماع والتداول بشأن التغييرات عالية المخاطر

: إعداد طاولة عمل المجلس الاستشاري للتغيير (CAB) للاجتماع والتداول بشأن التغييرات عالية المخاطر معلومات المخاطر : الخوارزميات المستندة إلى التعلم الآلي لإجراء تنبؤات بالمخاطر المستندة إلى البيانات أثناء إدارة التغييرات

: الخوارزميات المستندة إلى التعلم الآلي لإجراء تنبؤات بالمخاطر المستندة إلى البيانات أثناء إدارة التغييرات إدارة التغييرات المتزامنة: تنظيم التغييرات أو عرضها باستخدام تقويم تفاعلي للجدول الزمني لجدولة عمليات التعتيم وجداول الصيانة والتغييرات المخطط لها

هذه الميزات تضع ServiceNow ITSM في مرتبة متقدمة على إدارة خدمات Jira Service Management.

تطبيق الذكاء الاصطناعي (الفائز: ServiceNow ITSM)

تستفيد كل من Jira Service Management وServiceNow ITSM من أدوات الذكاء الاصطناعي في بعض القدرات. تستخدم الأولى أداة Atlassian Intelligence، المتوفرة على سوق Atlassian Marketplace، لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المملوكة والمفتوحة. وتستخدم الثانية أداة Now Assist، وهي أداة ذكاء اصطناعي توليدية، للمساعدة في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة خدمة العملاء، وتقديم خدمات الموارد البشرية، وغير ذلك.

وبطبيعة الحال، فإن نطاق وقابلية تطبيق أداة Now Assist أوسع من Atlassian Intelligence. كحل ذكاء اصطناعي توليدي، يمكن لـ Now Assist المساعدة في تلخيص الحالات، وإنشاء المحتوى، وتطوير التعليمات البرمجية. وعلى هذا النحو، فهي تعمل في الوقت نفسه على تمكين الوكلاء والموظفين والعملاء وفرق التطوير.

في المقابل، يقوم الوكيل الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Jira Service Management بشكل أساسي بمعالجة أسئلة العملاء وحل المشكلات. وهذا يمنح ServiceNow ميزة على Jira Service Management.

إدارة خدمات المؤسسات (الفائز: إدارة خدمات جيرا)

تعتبر إدارة خدمات Jira Service Management وServiceNow ITSM بشكل فردي حلين قويين وقادرين على حد سواء لإدارة خدمات المؤسسات. يمكن أن يكونا مفيدين لإدارة العمليات متعددة الوسائط عبر فرق العمل - الموارد البشرية والمالية والقانونية والقانونية والتسويق وخدمة العملاء، إلخ.

وللحفاظ على هذا التنوع، فإنها توفر وحدات جاهزة لمجالات الخدمة المختلفة بحيث يمكن للعملاء توسيع قدراتهم. تضفي المنصة الموحدة الاتساق على إدارة عمليات الأعمال بغض النظر عن الفريق أو القسم.

ومع ذلك، فإن إدارة خدمة Jira Service Management تتفوق على المؤسسات التي تتبع منهجيات Agile أو ممارسات DevOps. كما أنه يساعد إدارة خدمات Jira Service Management على الاندماج بسلاسة مع نظام Jira البيئي الأكبر لتغطية المزيد من المنتجات والخدمات من سوق Atlassian لإدارة أكثر سلاسة للمشروع.

سهولة الاستخدام (الفائز: Jira Service Management)

للمقارنة بين سهولة استخدام Jira Service Management وServiceNow ITSM، لجأنا إلى مواقع مراجعة مختلفة تابعة لجهات خارجية لالتقاط التجارب المباشرة. كمرجع، استخدمنا Gartner و G2 و Capterra للحصول على تقييم شامل ومستنير. لقد اخترنا مرشح "سهولة الاستخدام" أو "واجهة المستخدم"، حيثما كان متاحًا، للحصول على فكرة عن منحنى التعلم المتضمن.

وقد أشاد المراجعون على Gartner بخدمة ServiceNow ITSM لسهولة استخدامها، في حين تلقت Jira Service Management مراجعات متباينة نسبياً، على الرغم من أنها تميل إلى الطرف الإيجابي من الطيف.

وعلى موقع G2، كان مستخدمو ServiceNow ITSM سعداء إلى حد كبير بواجهة المستخدم، لكن البعض أعربوا عن مشاكل في واجهة المستخدم، واصفين إياها بأنها معقدة ويصعب التنقل فيها. أما بالنسبة لواجهة المستخدم الخاصة ببرنامج Jira، فقد كانت الاستجابة على G2 إيجابية إلى حد كبير.

أخيرًا، يجتذب برنامج ServiceNow ITSM الكثير من الانتقادات من المراجعين على Capterra، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى منحنى التعلم وعدم بديهية واجهة المستخدم. من ناحية أخرى، فازت إدارة خدمة Jira Service Management بتأييد العملاء على Capterra.

ويبدو أن أداة Jira ITSM تبدو أكثر سهولة في الاستخدام وسهولة في الاستخدام من أداة نظيرتها ServiceNow .

التسعير (الفائز: إدارة خدمات جيرا)

تعد منصة Jira Service Management فائزًا واضحًا، بالنظر إلى كيفية عرض حل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل علني وشفاف لأسعارها وخططها. على الرغم من أن ServiceNow ITSM تعد بتخصيص عرض أسعارها اعتمادًا على حجم المؤسسة ومتطلباتها وما إلى ذلك، تظل الحقيقة أن المنصة فشلت في الكشف عن أي تفاصيل حول التسعير والخطط.

وهكذا، تفوز Jira في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التكاملات والتخصيصات (الفائز: متعادلة)

تتكامل إدارة خدمة Jira Service Management بسلاسة مع نظام Atlassian البيئي ومنصات وتطبيقات الطرف الثالث الأخرى.

يمكنك زيارة سوق Atlassian Marketplace وتحديد أداة الطرف الثالث التي تختارها. كما أنها توفر إمكانات التخصيص لإنشاء مهام سير عمل العملاء والشاشات, نماذج الاستلام إلخ. كمنصة صديقة للمطورين، تتيح Jira وثائقها وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها بسهولة للتخصيص والتكامل.

كما أن ServiceNow ITSM مليء بالتكاملات بسبب موصلات نظام المؤسسة المدمجة والتوافق مع منصات الطرف الثالث. متجر ServiceNow Store هو سوق للتطبيقات والتكاملات.

يكمن USP الرئيسي لـ ServiceNow ITSM في قدرتها على تقديم تخصيص منخفض الكود. من خلال جعل بيئة التطوير أكثر مرئية وتفاعلية، تعمل ServiceNow ITSM على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التطوير.

هذا الأداء المماثل يجعل من الصعب اختيار فائز.

دعم المجتمع والنظام الإيكولوجي (الفائز: متعادلين)

يستضيف كل من Jira وServiceNow مجتمعًا مزدهرًا من المستخدمين والخبراء.

يضم مجتمع ServiceNow أكثر من 560,000 عضو وحوالي 2.5 مليون مشاركة. ينقسم المجتمع أيضًا إلى محاور المنتجات، ومجموعات الصناعة، ومناقشات المستخدمين للتنقل السريع.

لدى جيرا مجتمع أطلسيان الذي يخدم مجموعة منتجات أطلسيان بأكملها، بما في ذلك إدارة خدمات جيرا. يمكنك نشر الأسئلة والمشاركة في المناقشات والتعلم من المقالات ومقاطع الفيديو.

نظرًا لأن كلا المجتمعين يتفاعلان بنشاط مع المستخدمين، فلا يوجد فائز واضح بين ServiceNow ITSM و Jira Service Management.

جيرا مقابل سيرفس ناو على موقع ريديت

أخيرًا، لجأنا إلى Reddit لفهم رأي المستخدمين النهائيين في Jira وServiceNow.

إليك نسخة معاد صياغتها مما وجدناه حول جيرا على موقع ITIL الفرعي :

"ـ "مكتب خدمة جيرا" الذي تمت ترقيته، والذي أصبح الآن Jira Service Management، عالج القيد السابق من خلال تقديم امتثال مدمج لـ ITIL وعمليات مبسطة. وعلى الرغم من أنه مجاني للفرق الصغيرة ويدعم التعديلات السهلة، إلا أنه يحتوي على تقارير محدودة خارج الصندوق مع تعقيدات في إعداد تكوينات أكثر تقدمًا. على الرغم من أنه يمكن للمرء معالجتها بخبرة متخصصة_"

هذا ما قاله أحد الأشخاص الذين استخدموا Jira لمدة خمس سنوات عن الأداة في مديرو تكنولوجيا المعلومات الفرعيون :

"بحكم استخدامي لمنصة Jira Service Management لتكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء، فإن المنصة متعددة الاستخدامات للغاية، خاصة فيما يتعلق بالأتمتة. وعلى الرغم من وجود بعض القيود على الوظائف المستندة إلى الوقت مقارنةً بالوظائف الأغلى%/% البدائل، فإن Jira يدير بفعالية وظائف متعددة داخل مشروع واحد باستخدام تدفقات عمل وأنواع مشكلات مخصصة. الانتكاسة الرئيسية الوحيدة هي أن كل مشروع له عنوان بريد إلكتروني واحد فقط مرتبط به، ولكن هناك حل بديل. أوصي به أكثر من برامج مثل ServiceNow وZendesk."

عندما يقوم مستخدم بنشر استعلام على مسؤول النظام الفرعي حول سبب استخدام الناس لـ ServiceNow ITSM، كان التعليق الأعلى هو هذا:

"_لأنني مضطر إلى ذلك، ولا أفعل!

إنه يحتاج إلى قدر هائل من الوقت والمال والخبرة، ثم مرة أخرى للحفاظ على صيانته، لإعداده بحيث يكون مفيدًا. للأسف هذا نادرًا ما يحدث! والأشخاص الوحيدون الذين أقابلهم الذين يعتقدون أنه جيد هم الأشخاص الذين قرروا شراءه!" !

عندما تبحث عن مقارنة بين الاثنين، ستجد أن مدير خدمات جيرا سيرفيس مانجر يحظى بإيجابية في المقام الأول بسبب فعاليته من حيث التكلفة.

كما يحب المستخدمون أيضًا خفة الحركة التي تضفيها إدارة خدمات جيرا سيرفيس مانجمنت على العمليات التجارية. أما التكلفة فتعتبر التكلفة عاملاً رئيسيًا في إبعاد المستخدمين عن اعتماد إدارة خدمات ServiceNow ITSM، وقد لا يناسب سوى المؤسسات الكبيرة التي لديها الميزانية والنطاق الترددي اللازمين لتوظيف موارد مخصصة لإدارة ServiceNow.

## تعرف على "كليك أب" - أفضل بديل لـ ServiceNow وJira

والآن بعد أن ألقينا نظرة طويلة وشاملة على حل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حان الوقت لاستكشاف بدائل إدارة خدمة جيرا و ServiceNow ITSM.

دعنا نقدم لك ClickUp - أداة قوية لإدارة المشاريع والإنتاجية مع إمكانات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. فيما يلي نظرة عامة على ميزاتها العديدة التي توسع هذه القدرات:

لوحات المعلومات الغنية والتفاعلية

الحصول على رؤى مفيدة من لوحات معلومات ClickUp الغنية والجذابة_

يتميز ClickUp بلوحات معلومات غنية وتفاعلية تتيح لفرق الخدمة والتطوير الحصول على رؤية عالية المستوى للمشروع ومقاييسه الرئيسية. مع أكثر من 50 أداة لتخصيص لوحة معلومات ClickUp هي منصة واحدة لاكتساب رؤى مفيدة. احصل على لوحة التحكم على طريقتك!

طرق عرض متعددة للمشروعات

تصور مشروعك بالطريقة التي تريدها مع ClickUp

مع ClickUp، يمكنك عرض مشروعك بطرق متعددة. من مخططات جانت إلى الجدول الزمني إلى طرق عرض اللوحة إلى التقويمات، تتكيف طرق عرض المشروع المختلفة هذه وفقًا للمتطلبات المختلفة لفريق تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المصلحة الآخرين. يُضفي عدم التجانس تنوعًا على إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

نماذج المدخلات القابلة للتنفيذ

نماذج الاستقبال التفاعلية على ClickUp لتخصيصها

نظرًا لأن إدارة الطلبات جزء لا يتجزأ من عمليات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن ClickUp يبسطها باستخدام نماذج الاستلام القابلة للتنفيذ. مع عرض نموذج ClickUp يمكنك إعداد نماذج قابلة للتخصيص لالتقاط معلومات محددة تتعلق بسير عمل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. من خلال إضفاء الهيكلية والسياق والتماسك على الطلبات الواردة، يجعل ClickUp إدارة الطلبات وتتبع المشكلات وإدارة الحوادث أسهل بكثير.

أتمتة سير العمل

إعداد الأتمتة المستندة إلى القواعد على ClickUp أتمتة ClickUp تمكّن فرق إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاهتمام بالمهام المتكررة والروتينية. تقلل هذه الأتمتة من الاعتماد على الوكلاء البشريين وتقلل من الجهود اليدوية وتزيد من الإنتاجية والكفاءة. يمكنك تخصيص أتمتة سير العمل من خلال تحديد إجراءات التشغيل والشروط المستندة إلى القواعد والمتغيرات الأخرى لضمان تنفيذ العمليات الروتينية والموافقات والإشعارات دون أي عوائق.

النقر فوق الذكاء الاصطناعي

إنشاء متطلبات منتج تكنولوجيا المعلومات في ثوانٍ باستخدام ClickUp AI ClickUp AI يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجعل تحليلات البيانات، وتحديد الاتجاهات، والتحليل التنبؤي، وما إلى ذلك، أكثر ذكاءً واستنادًا إلى البيانات. بالإضافة إلى معالجة المشكلات المحتملة، وتحسين التعامل مع الموارد، وتحسين أداء الخدمة، يتمتع ClickUp AI بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي توسع نطاقه إلى ما هو أبعد من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مكتبة النماذج

قوالب إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفرق للبدء في العمل

يستضيف ClickUp مكتبة قوالب غنية تحتوي على قوالب معدة مسبقًا وقابلة للتكوين لسير عمل وعمليات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشائعة. مثل قوالب إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من ClickUp نقطة انطلاق ممتازة للشركات حيث لم تعد مضطرة لإعداد مهام سير العمل أو المهام أو المشاريع من الصفر. ما عليك سوى إجراء التعديلات المطلوبة والسماح لـ ClickUp بإعداد الباقي.

انظر أيضًا: قوالب ملف تعريف العميل مع هذه الميزات الغنية والمليئة بالقيمة، تتفوق ClickUp على Jira و ServiceNow بأميال. تصل المنصة إلى جميع الملاحظات الصحيحة - فهي أكثر ثراءً بالميزات من Jira ويمكنها تمكين فرق إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من ناحية أخرى، تقدم أسعارًا أكثر شفافية (وبأسعار معقولة) من ServiceNow، مما يجعلها في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لذا ابدأ مع ClickUp لتعزيز فرق إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديك!