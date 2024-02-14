كيف تبدأ وكالة تسويق رقمي: دليل شامل

يحلم كل من يعمل في مجال التسويق الرقمي بتأسيس وكالة تسويق رقمي. بعد التعامل مع جميع الجوانب المختلفة للتسويق الرقمي، فإن الخطوة المنطقية التالية هي أن تبدأ شيئاً خاصاً بك.

ولكن هل تأسيس شركة تسويق رقمي أمر سهل، أم أنه حلم بعيد المنال؟

قد تفاجئك الإجابة.

تعرّف على كيفية بدء وكالة تسويق رقمي وبناء عملك من الصفر - باستخدام هذا الدليل كنقطة بداية.

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## فهم أعمال وكالة التسويق الرقمي

التسويق عبر الإنترنت أمر صعب، خاصةً إذا كنت رائد أعمال لأول مرة في مجال التسويق الرقمي.

ولكن هذا هو الأمر المتعلق بريادة الأعمال - الاستسلام ليس وارداً أبداً، أليس كذلك؟

والمسوقون الرقميون مستعدون باستمرار، ويخوضون المعركة الجيدة.

والدليل على ذلك هو أحدث استطلاع أجرته شركة Gartner، والذي يدعي أنه من أجل:

35% من المشاركين في الاستطلاع، أن العثور على عملاء محتملين هو التحدي الأكبر للأعمال في عام 2024

32% أن تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم في مهارات التسويق الرقمي هو ثاني أكبر العقبات التي تواجههم

29%، صعوبة تحقيق أهداف التسويق والأعمال التجارية

نبض وتحديات مشهد التسويق الرقمي الحالي عبر غارتنر على الرغم من التعقيدات، لا يُظهر التسويق الرقمي أي علامات على التباطؤ. من المتوقع أن يصل الإنفاق على الإعلانات الرقمية إلى $667.58 مليار دولار بحلول عام 2024 - بزيادة قدرها 11% عن عام 2023:

الشركات تكثف جهودها التسويقية الرقمية في عام 2024 عبر إنسايدر إنتليجنس

ما هي وكالة التسويق الرقمي؟

تحتاج كل علامة تجارية، كبيرة كانت أم صغيرة، إلى أن يكون لها حضور رقمي.

لكن إطلاق حملة تسويق رقمي ليس متاحًا للجميع، فاللوم لا يقع على الجميع - نقص الموارد، ومهارات التسويق الرقمي الشاملة، وخطة العمل غير المدروسة جيدًا.

وهنا يأتي دور الوكالة الرقمية.

تساعدك وكالة التسويق الرقمي في الوصول إلى السوق المستهدف عبر الإنترنت باستخدام:

قنوات التسويق الرقمي

أبحاث السوق

التسويق عبر البريد الإلكتروني

التسويق عبر المؤثرين

تصميم المواقع الإلكترونية

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

خدمات تسويق المحتوى

إعلانات الدفع بالنقرة، بما في ذلك إعلانات جوجل

خدمات تحسين محركات البحث

تساعدك هذه الخدمات مجتمعةً على بناء حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين، والحصول على المزيد من العملاء المحتملين.

كل ما تحتاجه هو استراتيجية عمل مدروسة جيدًا لاكتساب العملاء.

ولكن قبل أن نتطرق إلى ذلك، دعنا نتطرق إلى المشكلة الأساسية.

هل يستحق الأمر إنشاء وكالة تسويق رقمي؟

يقولون إذا نجوت 100 يوم من عملك كرائد أعمال ونجحت شركتك في أول 1000 يوم من وجودها، فقد أثبت كلاهما جدارتهما.

ولكن يبدو أن الصمود والاستمتاع بالصخب أسهل قولاً من الفعل.

هذه هي النقطة التي نصل إليها: هل التسويق الرقمي يستحق العناء؟

الإجابة المختصرة؟ نعم.

الطلب على خدمات التسويق الرقمي في عام 2024

معدل استهلاك الفرد لوسائل التواصل الاجتماعي في العمر ست سنوات وثمانية أشهر عبر التمويل عبر الإنترنت احصل على هذا الناس ينفقون 145 دقائق على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم. فالاجتماع حيث يتواجد عملاؤك أمر منطقي من الناحية التجارية والمالية.

تقييم ربحية وكالة التسويق الرقمي

تتمثل الخطوة الأولى في تقييم الطلب على وكالتك الرقمية في فهم الأنواع المختلفة لنماذج أعمال الوكالات الرقمية وأيها ترغب في اختياره.

تشمل نماذج الوكالات الرقمية الشائعة ما يلي:

وكالة رقمية بخدمة كاملة: هذا النوع من الوكالات الرقمية يتعامل مع جميع خدمات التسويق الرقمي، بما في ذلك تحسين محركات البحث، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتسويق المحتوى، والبحث عن الكلمات الرئيسية لمحركات البحث، وتوليد العملاء المحتملين، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك

هذا النوع من الوكالات الرقمية يتعامل مع جميع خدمات التسويق الرقمي، بما في ذلك تحسين محركات البحث، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتسويق المحتوى، والبحث عن الكلمات الرئيسية لمحركات البحث، وتوليد العملاء المحتملين، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك وكالات القناة الواحدة: وكالات القناة الواحدة لديها متخصصون في العمل يتعاملون مع جانب محدد من خدمات التسويق الرقمي ويركزون على السيطرة على قناة تسويقية واحدة

وكالات القناة الواحدة لديها متخصصون في العمل يتعاملون مع جانب محدد من خدمات التسويق الرقمي ويركزون على السيطرة على قناة تسويقية واحدة وكالة رقمية متعددة القنوات: هي مزيج من الوكالات ذات القناة الواحدة والوكالات ذات الخدمة الكاملة، تقدم الوكالة الرقمية متعددة القنوات خدمات تكميلية مثل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي أو خدمات تحسين محركات البحث والبحث عن الكلمات الرئيسية

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد ربحية وجود وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك أيضًا على تحليل ربحية ما يلي:

موقعك (هل ترغب في إنشاء وكالة عن بُعد أو في الموقع أو وكالة مختلطة؟)

الخدمات التي تقدمها (هل تريد التركيز على مجال واحد أم تريد أن تتوسع في كل شيء؟)

الطريقة التي تنشئ بها عملاء محتملين (هل ستستفيد من خدمات خبير في مجال العملاء المحتملين أم ستعتمد على نفسك؟)

التكاليف المترتبة على ذلك (ما هي المعدات والأدوات والبرامج والموارد التي ستحتاجها؟)

تخصيص الموارد وتحسينها (كيف ستدير الموارد على النحو الأمثل؟)

السوق المستهدفة والمشاريع والعملاء المحتملين (ما الذي يريده جمهورك المستهدف المثالي؟)

نهج بناء العلاقات (كيف ستقود بناء العلاقات مع العملاء؟)

مستوى الرؤى التسويقية المستخدمة (كيف ستستخرج رؤى تسويقية قيّمة لعملائك؟)

تقييم الأداء (كيف ستقيس مدى نجاح وكالتك؟)

بمجرد أن يكون لديك فهم دقيق لجميع هذه العناصر، ستكون أكثر ثقة لبدء رحلة التسويق الرقمي الخاصة بك.

خطوات لبدء وكالة تسويق رقمي

الميزة الأكبر لأصحاب وكالات التسويق الرقمي الذين يعملون لحسابهم الخاص هي الحرية الكاملة في القيام بالأمور بالطريقة التي يريدونها - سواء كان ذلك عن طريق اتخاذ القرار

من يجب أن يكون جمهورهم المستهدف المثالي وعملائهم المحتملين

ما نوع استراتيجية التسويق التي يجب استخدامها

ما نوع الخدمات التي يجب تقديمها كمستشار تسويق رقمي

كيفية إنشاء فريق التسويق الرقمي الذي يحلمون به

كيف سيبدو نموذج التسعير ونموذج العمل

ما نوع المساحة المكتبية التي يجب الاستثمار فيها

ومع ذلك، استخدم هذه الاستراتيجيات التسويقية لتأسيس شركة إعلانات رقمية متكاملة الخدمات ستحظى بإعجاب الوكالات الأخرى.

1. حدد مجال تخصص وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك

يجب أن ينبع قرار اختيار مجال محدد من وجود طلب على هذا المجال أم لا.

بمجرد أن تحدد طلبًا حقيقيًا، اتبع هذه النصائح للحصول على أفكار حول مجال متخصص شائع:

قم بتقييم نقاط قوتك

ابدأ بالنظر إلى ما سيركز عليه عملك في مجال التسويق الرقمي - هل سيكون تحسين محركات البحث، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتسويق المحتوى، والبحث عن الكلمات الرئيسية، وإعلانات جوجل، وما إلى ذلك؟ تكمن الفكرة في تحديد أفضل مهاراتك وإنشاء نموذج خارطة طريق للتسويق للفرق للنظر فيها عندما تصبح الأمور فوضوية (كما ستحدث في الوقت المناسب)

البحث في السوق

تعرف على ما هو مطلوب من خلال البحث عن الثغرات التي تسد فيها مهاراتك حاجة ما. وللحصول على فهم أفضل، تحقق مما يفعله منافسوك وقيّم المجالات التي يمكنك التميز فيها.

اعرف جمهورك المستهدف

اكتشف من هم عملاؤك المثاليون من خلال النظر في عوامل مثل صناعة التسويق الرقمي والحجم والموقع.

حدد نقطة بيعك الفريدة (USP)

فكر ملياً فيما يجعلك مختلفاً. ربما يكون نهجك، أو مهارتك الفريدة، أو تركيزك على صناعة معينة - سيكون USP الخاص بك هو شخصية علامتك التجارية.

حدّد خدماتك

استنادًا إلى نقاط قوتك وأبحاث السوق، قم بضبط خدماتك للتركيز على أكثر ما يحتاجه جمهورك المتخصص - وقم ببناء عروضك حول ذلك

2. قم ببناء الفريق المناسب لوكالة التسويق الرقمي الخاصة بك

ليس هناك من ينكر أن بناء الفريق المناسب هو حجر الأساس للوكالة الناجحة.

يجب أن تبدأ جهودك في بناء فريقك بإنشاء فريق ماهر ومتحمس - فريق يتماشى مع أهداف وكالتك.

استفد من هذه النصائح لإنشاء فريق قوي وقادر من الصفر:

تحديد احتياجاتك

حدد الأدوار والمهارات المحددة التي تحتاجها في فريقك وأضفها إلى خطة عملك. ضع في اعتبارك مجالات مثل تسويق المحتوى، وتوليد العملاء المحتملين، وتصميم الويب، وإعلانات الدفع بالنقرة، والتحليلات، وإدارة المشاريع.

حدد أعضاء فريقك المثاليين

أنشئ ملفات تعريفية بناءً على المهارات والخبرات والسمات الشخصية اللازمة لكل دور. ضع في اعتبارك كيف سيتناسب كل عضو من أعضاء الفريق مع ثقافة وكالتك وبيئة العمل فيها.

حدد استراتيجية التوظيف الخاصة بك

ضع استراتيجية توظيف تحدد أين وكيف ستعثر على المرشحين المحتملين، بما في ذلك لوحات الوظائف، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وموقعك الإلكتروني، وفعاليات التواصل، وما إلى ذلك.

اقضِ بعض الوقت في توصيف الوظائف الخاصة بك

اكتب توصيفًا وظيفيًا واضحًا ومفصلاً يحدد المسؤوليات والمؤهلات والتوقعات لكل وظيفة. سلط الضوء على ما يجعل وكالتك مكانًا رائعًا للعمل ولماذا يجب أن يتحمس المرشحون للانضمام إلى فريقك.

قم بإجراء فحص شامل

قم بفحص السير الذاتية والملفات الشخصية لوضع قائمة مختصرة بالمرشحين الذين يستوفون معاييرك من خلال:

إجراء مقابلات شاملة لتقييم مهاراتهم وخبراتهم وملاءمتهم الثقافية

استخدام أسئلة المقابلات السلوكية لفهم كيفية تعاملهم مع المواقف ذات الصلة بالوظيفة

إجراء تقييمات مهارات القيادة لتقييم القدرات العملية لكل مرشح

النظر في كيفية انسجام كل موظف جديد مع ديناميكيات فريقك الحالي

تطوير عملية تأهيل فعّالة

ساعد أعضاء الفريق الجدد على الاندماج بسلاسة في وكالتك من خلال تزويدهم بالتدريب اللازم، ودورات التسويق الرقمي عبر الإنترنت، والموارد، والدعم اللازم لإعدادهم للنجاح.

تشجيع التغذية الراجعة والتقدير

شجّع فريقك على التعلم والتطوير المستمرين من خلال:

توفير فرص لتعزيز المهارات، وشهادات الصناعة، والنمو المهني لإبقاء فريقك في المقدمة

إرساء ثقافة تقديم الملاحظات والتقدير حيث يتم تشجيع أعضاء الفريق على تقديم الملاحظات وتلقيها بصراحة

التركيز على بناء الفريق من أجل موظفين أكثر سعادة

سواء كان لديك موظفين بدوام كامل أو بدوام جزئي، يجب أن تفهم الجوانب القانونية والتدريبية والإدارية للتعامل مع الموظفين. كما يجب أن تقود مبادرات للتحقق من سلامة فريقك النفسية والعاطفية بانتظام.

الأدوات الأساسية لإدارة وكالة تسويق رقمي ناجحة

إن إنشاء شركة تسويق رقمي قوية يعني القلق المستمر بشأن الحصول على عملاء جدد مع الحفاظ على جودة العمل العالية.

لماذا لا تستثمر في برنامج تسويق المحتوى , أدوات التسويق الداخلي أو برنامج وكالة التسويق لتسريع الإنتاج دون المساس بتوقعات عميلك؟

هناك أداة أخرى تستحق البحث عنها وهي إدارة مشاريع التسويق ClickUp برنامج يُمكِّن وكالات التسويق الرقمي من العمل بجدية دون عناء.

فيما يلي نظرة عامة سريعة على جميع الميزات القيمة لمساعدة فرق التسويق على البدء:

عرض التقويم بنقرة واحدة للحصول على منظور شامل لما يحدث في كل مكان

بصفتك وكالة تسويق، فإن وضع خطة عمل لمزيد من العملاء هو جزء واحد من اللغز؛ والحفاظ على عملك في الموعد المحدد هو جزء آخر يحتاج إلى مهارات الموازنة. عرض تقويم ClickUp هو خيار رائع لمديري التسويق الذين يتطلعون إلى تنظيم المشاريع وتخطيط الجداول الزمنية وتصور عمل الفريق.

احصل على عرض شامل لجميع المهام باستخدام عرض تقويم ClickUp Calendar View

استكمل مهامك مع قوالب تقويم محتوى ClickUp وخطط لمدوناتك ومقالاتك ومحتوياتك الأخرى للعام بأكمله.

كيف سيبدو تقويم المحتوى الخاص بك في عرض تقويم ClickUp Calendar View

مخططات جانت البيانية لسهولة فهم عبء عمل الفريق

يحصل العمل المربح على عملاء جدد بناءً على السوق المستهدف المثالي.

لكن الوكالة التي تركز على العملاء أولاً تسمح لفريق العمل بمتابعة ما يحدث في كل مرحلة من مراحل استراتيجية التسويق. هذا هو المكان الذي ClickUp Gantt Charts تألق

الفرق تحصل على حسابات مباشرة لمن يعمل على ماذا

الجميع مشارك في العمل مثل الفريق التنفيذي

من الوظائف الأخرى التي تعمل بشكل جيد في زيادة الربحية والإنتاجية و إدارة عبء العمل عبر وكالتك انقر فوق موارد الوكالة: احصل على إمكانية الوصول الفوري إلى أدلة الإنتاجية وقوالب ClickUp وسير العمل والندوات عبر الإنترنت عند الطلب من خبراء الوكالات والمقالات الإرشادية وأفضل الممارسات في متناول يدك.

أهداف النقر فوق أهداف لتحديد الأهداف في الوقت الفعلي

وكالتك التسويقية جيدة بقدر جودة أهداف التسويق .

ضع في اعتبارك أن تحديد الأهداف أكثر من مجرد التركيز على نموذج التسعير.

استخدم تطبيقات التسويق الرقمي لتتبع اتجاهات التسويق الرقمي الحالية، وتوحيد المهام، وتبسيط حملات التسويق الرقمي الخاصة بك، وكتابة دراسة حالة، وغير ذلك الكثير.

استفد من ClickUp AI لكتابة دراسة حالة في دقائق

يؤدي استخدام المزيج الصحيح من أدوات التسويق إلى رفع قدرة وكالتك على تحقيق نتائج بعائد استثمار أكبر.

### مستندات ClickUp للحصول على جميع أعمالك في مكان واحد

تبدأ درجة التزامك بخطة عملك بمستوى التوثيق الذي يمكن لفريقك اتباعه. لبدء الأمور بسرعة أكبر وجعل الفريق على نفس الصفحة، استخدم مستندات ClickUp :

دفع التعاون باستخدام مستندات ClickUp 3.0 ClickUp 3.0 لفرقك الداخلية والخارجية

إضافة صفحات فرعية، ومشاركة رابط المستندات، وتنسيق المستند حسب الحاجة، وربطه بسير العمل الحالي:

قم بتوصيل مستندات ClickUp بسير العمل ولا تترك مجالاً للالتباس

يساعد ClickUp Docs فريقك على وضع أفكارهم في كلمات وإزالة النقاط العمياء لحملاتك التسويقية.

### قوالب ClickUp للتسويق للحفاظ على سير أعمالك بسلاسة

يتعين على مديري وسائل التواصل الاجتماعي تتبع - وتجاوز - توقعات الجمهور المستهدف والعملاء المحتملين ونموذج العمل الذي حددته الوكالة.

ومع وجود العديد من الأجزاء المتحركة، يصبح إنشاء مستند منفصل لكل منها أمراً مرهقاً.

ادخل: قالب أعمال وكالة تسويق ClickUp للتسويق

إنشاء خطة تسويق فعالة دون جهد

يجب على وكالات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تبحث عن يد العون لبناء استراتيجية تسويقية أن تفكر في استخدام قوالب خطة التسويق. تقدم هذه القوالب خارطة طريق لحملاتك التسويقية، بدءًا من تحديد الأهداف إلى اختيار المزيج المناسب عبر القنوات المختلفة.

ابدأ وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك اليوم

استخدم ميزة ClickUp Summarize لتلخيص ملاحظات الاجتماع في لمح البصر

يجب ألا يتم التعامل مع أعمال وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك على أنها فكرة ثانوية.

بالتأكيد، الحصول على المزيد من العملاء هو نجم الشمال لكل وكالة. ومع ذلك، فإن حب ما تفعله مهم أكثر. سيُترجم شغفك إلى حملاتك التسويقية، وستتبعها الأرباح.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مكافأة الرضا الوظيفي الهائل كصاحب وكالة. لتحقيق أقصى استفادة من وقتك واستثمارك وعملك، استثمر في برنامج ClickUp لإدارة مشاريع التسويق .

ضاعف من احتياجاتك التسويقية الرقمية، وقم بالوصول إلى عملاء محتملين ذوي جودة عالية، وقم ببناء أعمال مربحة - مع كليك أب كمنصة تسويق رقمي موثوق بها.

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما هي تكلفة إنشاء وكالة تسويق رقمي؟

يمكن أن يكلف إنشاء أعمال التسويق الرقمي الخاصة بك ما بين 730 إلى 30,000 دولار (وما فوق). ويشمل ذلك تكاليف توظيف المواهب المناسبة، وإنشاء موقع وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك للترويج، والمساحة المكتبية، والمعدات، ورواتب الموظفين، وما إلى ذلك.

2. هل يمكنك أن تبدأ وكالة تسويق رقمي بدون خبرة؟

نعم، من الممكن إنشاء وكالة تسويق رقمي بدون خبرة، لكن الأمر سيكون صعباً. هناك الكثير من الأمور التي يجب مراعاتها، مثل توليد العملاء المحتملين، وقيادة الترويج لوكالتك على منصات التواصل الاجتماعي، والبحث عن رؤى التسويق واتجاهات التسويق الرقمي، ووضع خطة عمل مع نموذج تسعير، وغير ذلك.

ولكي تضع نفسك في موقع أفضل، فكّر في البدء كموظف مستقل أو الحصول على وظيفة في مجال التسويق الرقمي بأي صفة كانت. لا يوجد بديل عن الخبرة العملية.

**3. ما هي أنواع الخدمات التي تقدمها وكالات التسويق الرقمي؟

تشمل الخدمات الأكثر شيوعًا التي تقدمها وكالات التسويق الرقمي التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتسويق المحتوى، وتحسين محركات البحث، والإعلانات الرقمية المدفوعة، وتصميم المواقع الإلكترونية، وما إلى ذلك.