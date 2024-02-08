أفضل 10 مؤتمرات تسويق رقمي يجب حضورها في 2025

نادرًا ما يكون التسويق الرقمي ثابتًا، ولكن في العامين الماضيين كان مضطربًا بشكل استثنائي. 📉

لقد شهدنا اضطرابات من جوجل GA4، وتجربة البحث التوليدية (SGE)، و أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. ثم كان هناك فقدان ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأطراف الثالثة، وبالطبع سلوك العملاء المتغير باستمرار للتعامل معه. بالنسبة للمسوقين الرقميين، كان هذا وقت التعلم المستمر وعدم التعلم.

إذن كيف يمكنك أن تبقي إصبعك على نبض التسويق عبر الإنترنت؟ كيف يمكنك التعرف على اتجاهات التسويق الرقمي الناشئة وتبنيها قبل أن تصبح ظواهر فيروسية كاملة؟

تعتبر معاشرة الخبراء في مجال عملك مكانًا جيدًا للبدء. تجمع مؤتمرات التسويق الرقمي بين قادة التسويق العالمي من جميع الصناعات، وهي مكان رائع للتفاعل مع أقرانك في مجال التسويق الرقمي.

لذا، إذا كنت تخطط لجدول أعمالك لهذا العام، فإليك قائمة بأفضل 10 مؤتمرات تسويق رقمي لحضورها في عام 2024. ابدأ بحجز تذاكرك! ✈️

دور المؤتمرات بالنسبة لمحترفي وفرق التسويق الرقمي

يعتقد الكثيرون أن كل التعلم الذي ستحتاجه في التسويق الرقمي متاح عبر الإنترنت، في متناول يدك. لماذا تزعج نفسك بحضور الفعاليات الشخصية؟ ولكن هناك أكثر من سبب يجعلك تفكر في حضور مؤتمر التسويق الرقمي.

إليك بعض هذه الأسباب:

التواصل: إن فرصة التواصل مع قادة الصناعة ومحترفي التسويق في مؤتمرات التسويق الرقمي لا تقدر بثمن. أنت لا تعرف أبدًا ما إذا كان الشخص الذي تجلس بجانبه يمكن أن يصبح مرشدك أو موظفك أو رئيسك القادم

إن فرصة التواصل مع قادة الصناعة ومحترفي التسويق في مؤتمرات التسويق الرقمي لا تقدر بثمن. أنت لا تعرف أبدًا ما إذا كان الشخص الذي تجلس بجانبه يمكن أن يصبح مرشدك أو موظفك أو رئيسك القادم فرص التعلّم: توفر مؤتمرات التسويق الرقمي بيئة تعليمية محفزة للغاية حيث يمكنك استيعاب معارف جديدة. كما أنها توفر منتدى لإيجاد حلول عملية مجربة للتحديات المشتركة

توفر مؤتمرات التسويق الرقمي بيئة تعليمية محفزة للغاية حيث يمكنك استيعاب معارف جديدة. كما أنها توفر منتدى لإيجاد حلول عملية مجربة للتحديات المشتركة رؤى عملية للمستقبل: بشكل افتراضي، يميل تركيز مؤتمرات التسويق الرقمي نحو المستقبل. ونتيجةً لذلك، تصبح هذه المؤتمرات بمثابة دورة تدريبية مكثفة حول كيفية تلبية التوقعات والاستعداد للاضطرابات القادمة، غالبًا من خلال تكنولوجيا التسويق الجديدة

بشكل افتراضي، يميل تركيز مؤتمرات التسويق الرقمي نحو المستقبل. ونتيجةً لذلك، تصبح هذه المؤتمرات بمثابة دورة تدريبية مكثفة حول كيفية تلبية التوقعات والاستعداد للاضطرابات القادمة، غالبًا من خلال تكنولوجيا التسويق الجديدة أحيي حبك للتسويق الرقمي: يأتي المتحدثون الرئيسيون وأعضاء لجان النقاش في معظم المؤتمرات بالكثير من الخبرة والحكمة. قد تجد نفسك مصدر إلهام وتذكر لماذا أصبحت مسوقاً في المقام الأول

ولكن السبب الأكثر أهمية هو المنظور والرؤى التي تكتسبها من قادة التسويق، الذين قد يتعذر عليك الوصول إليهم. هذا ليس مجرد شيء يمكنك العثور عليه عبر الإنترنت.

دعنا نسمع ما يقوله الحاضرون السابقون في المؤتمر عن تجاربهم. إليك كيف شخص على موقع ريديت وصف تجربته.

عبر ريديت المؤتمرات هي مراكز رئيسية للتواصل. فهي توفر منصة للعثور على المسوقين ذوي التفكير المماثل والتفاعل معهم. يمكن أن ينتهي بك الأمر ببناء علاقات ذات مغزى تنمو لتصبح شراكات تجارية فيما بعد.

قائمة مؤتمرات التسويق الرقمي البارزة التي يجب حضورها في عام 2024

يضم هذا العام مجموعة رائعة من مؤتمرات التسويق الرقمي ومؤتمرات القمة التي لا يمكنك تفويتها.

إليك أفضل 10 مؤتمرات تسويق رقمي يجب حضورها في عام 2024.

1. عالم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عالم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو مؤتمر مدته ثلاثة أيام مليء بالكلمات الرئيسية التي يلقيها مسوقون بارزون مثل آن هاندلي و جيم لودرباك، وسيشارك خبراء التسويق رؤاهم حول أحدث اتجاهات التسويق الرقمي ويتبادلون التوقعات حول استراتيجيات التسويق.

يمكن لجميع الحاضرين التواصل شخصياً مع كبار الخبراء والزملاء المحترفين خلال حفل التواصل الحصري بعد الجلسة.

يضم هذا الحدث التسويقي أيضاً ورش عمل للتطوير المهني بقيادة الخبراء مصممة للمسوقين الباحثين عن خبرات أعمق.

التاريخ: 18-20 فبراير 2024

18-20 فبراير 2024 الموقع: سان دييغو، كاليفورنيا

سان دييغو، كاليفورنيا المواضيع التي يتم تغطيتها عادةً: استراتيجية التسويق، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التسويق بالمحتوى، التسويق الاجتماعي العضوي، التسويق الاجتماعي المدفوع

استراتيجية التسويق، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التسويق بالمحتوى، التسويق الاجتماعي العضوي، التسويق الاجتماعي المدفوع من ينبغي له الحضور: المسوقون على وسائل التواصل الاجتماعي ومنشئو المحتوى وقادة الأعمال الذين يتطلعون إلى تعلم استراتيجيات التسويق

عبر ممتحن وسائل التواصل الاجتماعي

2. قمة بقيادة المنتج القمة التي يقودها المنتج هو مؤتمر تسويق رقمي لا بد من حضوره هذا العام لعشاق النمو الذي يقوده المنتج.

تمتلئ القمة بجلسات متتالية من قادة تسويق المنتجات العالميين على مدار يومين في مدينة نيويورك الصاخبة. ويختتم المؤتمر بجلسة تواصل "ساعة سعيدة" يستضيفها تحالف "التحالف الذي يقوده المنتج".

مع وجود ما يقرب من 80% من الجمهور من كبار المحترفين والمديرين التنفيذيين من شركات مثل Meta وAmazon وShopify، يمكنك أن تتوقع زوبعة من التواصل.

التاريخ: 20-21 مارس 2024

20-21 مارس 2024 الموقع: مدينة نيويورك، نيويورك

مدينة نيويورك، نيويورك المواضيع التي يتم تغطيتها عادةً: النمو القائم على المنتج والاستراتيجية والتسويق

النمو القائم على المنتج والاستراتيجية والتسويق من يجب أن يحضر: مسوقو المنتجات ومؤسسو البرمجيات كخدمة وقادة النمو الذين يشرفون على استراتيجية وعمليات يقودها المنتج

3. مؤتمر HubSpot's INBOUND إنبوند HubSpot's INBOUND هو "المكان الذي تنطلق فيه المهن، وتبدأ الشركات في التوسع، ويغيرنا المجتمع إلى الأفضل."

يعني حجز مكان في المؤتمر التطلع إلى ثلاثة أيام مليئة بلحظات "Aha" مع استراحات تعليمية وجلسات نقاشية يقودها خبراء وكلمات رئيسية متنوعة وورش عمل عملية. توقع أيضاً أن تتواصل مع محترفي التسويق الرقمي الصاعدين وتتعرف على استراتيجيات وأدوات التسويق لدفع عجلة النمو.

التاريخ: 18-20 سبتمبر 2024

18-20 سبتمبر 2024 الموقع: بوسطن، ماساتشوستس

بوسطن، ماساتشوستس المواضيع التي تتم تغطيتها عادةً: الذكاء الاصطناعي، وإنشاء محتوى الفيديو، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، ورواية القصص، والقيادة، والاستراتيجية التي تركز على العملاء

الذكاء الاصطناعي، وإنشاء محتوى الفيديو، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، ورواية القصص، والقيادة، والاستراتيجية التي تركز على العملاء من يجب عليه الحضور: قادة المبيعات والتسويق وقادة الأعمال والمهنيين الذين يسعون إلى التطوير الوظيفي والمعرفة لتحسين أداء الأعمال

عبر INBOUND

4. ندوة جارتنر للتسويق/Xpo

هذا العام، كان موضوع ندوة جارتنر للتسويق/Xpo هي قيادة التسويق من خلال الموجة التالية من الاضطرابات

وبصفتك أحد الحضور، ستتعلم أهمية "الحفاظ على الجانب الإنساني لقيادة التسويق لمساعدة فريقك على إظهار القيمة الاستراتيجية وتحقيق أهداف النمو الخاصة بك"

سيصاحب ذلك محادثات فردية مع خبراء جارتنر.

يمكنك أيضًا الوصول إلى أكثر من 150 جلسة من أحدث أبحاث جارتنر التسويقية وجلسات المائدة المستديرة ودراسات حالة المستخدم النهائي ومحادثات الأقران.

التاريخ: 3-5 يونيو 2024

3-5 يونيو 2024 الموقع: دنفر، كولورادو

دنفر، كولورادو المواضيع التي يتم تناولها عادةً: استراتيجية التسويق والتسويق متعدد القنوات واستراتيجية العلامة التجارية والذكاء الاصطناعي

استراتيجية التسويق والتسويق متعدد القنوات واستراتيجية العلامة التجارية والذكاء الاصطناعي من يجب أن يحضر مدراء التسويق وقادة التسويق والاستراتيجيين والمهنيين الذين يرغبون في إثبات مستقبل مؤسساتهم مع تحقيق تأثير كبير في الوقت نفسه

عبر غارتنر

5. عالم تسويق المحتوى

من إنتاج معهد تسويق المحتوى, CMWorld هو مؤتمر سنوي لمحترفي المحتوى.

يتم تنظيم هذا التجمع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حول كلمات رئيسية من القادة ذوي التفكير المستقبلي وجلسات تبادل الأفكار. وهو مثالي لتطوير المعرفة وتعلّم الحلول العملية لتنفيذ استراتيجية محتوى ناجحة.

وكما قال أحد الحضور، "بعد حضوري مؤتمر CMWorld، شعرت وكأنني حصلت على درجة الماجستير في تسويق المحتوى !"._

التاريخ: 21-23 أكتوبر 2024

21-23 أكتوبر 2024 الموقع: سان دييغو، كاليفورنيا

سان دييغو، كاليفورنيا المواضيع التي يتم تناولها عادةً: استراتيجية تسويق المحتوى، تجربة المحتوى، مستقبل تسويق المحتوى

استراتيجية تسويق المحتوى، تجربة المحتوى، مستقبل تسويق المحتوى من يجب عليه الحضور: محترفو التسويق الرقمي والمبدعون ومنشئو المحتوى والوكالات التي تتطلع إلى تطوير الوظائف والمهارات

عبر عالم تسويق المحتوى

6. ليدسكون

يوصف بأنه أكبر حدث تسويقي في مجال توليد العملاء المحتملين, ليدسكون يجمع أكثر من 3000 من المتخصصين في مجال الجيل الرائد لمدة ثلاثة أيام من التعلم بقيادة الخبراء والمناقشات التفاعلية.

تختلف جداول الأعمال باختلاف الأيام. ولكن توقع ساعات من الطاقة مع الكلمات الرئيسية وورش العمل حول اكتساب العملاء والجلسات التفاعلية واستراحات التواصل وحفلات الاختلاط في نهاية اليوم.

ويمكنك أيضاً جدولة اجتماعات في الموقع باستخدام منصة MeetingsHub الخاصة ب LeadCon للتواصل مع محترفين من قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية وغيرها.

التاريخ: 8-10 أبريل، 2024

8-10 أبريل، 2024 الموقع: لاس فيجاس، نيفادا

لاس فيجاس، نيفادا المواضيع التي يتم تغطيتها عادةً: اكتساب العملاء وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتسويق بالعمولة

اكتساب العملاء وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتسويق بالعمولة من يجب أن يحضر المؤتمر: المسوقون والوكالات وفرق المشتريات والمهنيون المشاركون مباشرةً في شراء العملاء المحتملين أو توليدهم أو قياسهم

7. ديجي ماركون المملكة المتحدة

إن مؤتمر التسويق الرقمي الرائع هو متجر شامل لاكتساب دروس قيّمة وخلاصات قابلة للتنفيذ عبر قنوات التسويق والتحديات. وهذا هو بالضبط ما ديجي ماركون المملكة المتحدة يسلم!

إلى جانب يومين من الكلمات الرئيسية المثيرة للتفكير والدروس الاستراتيجية في واحدة من أفضل فعاليات التسويق الرقمي الشخصية، يمكنك زيارة قاعات العرض التي تعرض أحدث تقنيات التسويق الرقمي والجوال والبرمجيات كخدمة وتكنولوجيا الإعلانات وغيرها.

يمكنك حضور المؤتمر عبر الإنترنت أو بشكل شخصي، مما يجعل هذه القمة الافتراضية العالمية للتكنولوجيا الرقمية تستحق وقتك.

التاريخ: 29-30 أغسطس 2024

29-30 أغسطس 2024 الموقع: لندن، المملكة المتحدة

لندن، المملكة المتحدة المواضيع التي يتم تغطيتها عادةً: أتمتة المبيعات والتسويق، والذكاء الاصطناعي، وChatGPT، وتحسين محركات البحث، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق الداخلي والخارجي

أتمتة المبيعات والتسويق، والذكاء الاصطناعي، وChatGPT، وتحسين محركات البحث، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق الداخلي والخارجي من يجب أن يحضر: متخصصو التسويق الرقمي والإعلان والإعلام الذين يتطلعون إلى التواصل مع قادة الفكر وأخذ عناصر العمل لتحقيق النجاح

عبر ديجي ماركون المملكة المتحدة

8. القمة الاجتماعية الدولية

إن القمة الاجتماعية الدولية هو مؤتمر تسويق رقمي ليوم واحد، صُمم خصيصًا للمحترفين الذين يديرون قنوات التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق عالمي.

توقّع الغوص مباشرةً في جلسات مليئة بالإجراءات العملية للتعلّم الفعّال حول تصميم الحملات الدولية وتشغيلها بنجاح. ستحصل على رؤى ونصائح وتكتيكات تسويقية رقمية قابلة للتنفيذ لتعود بها إلى فريقك.

إلى جانب ذلك، ستضم كل ساعة من فعالية التسويق خيارين مختلفين من المسارات للحضور. لك حرية الاختيار بينهما حسب تفضيلاتك.

التاريخ: 16 مايو 2024

16 مايو 2024 الموقع: برشلونة، إسبانيا

برشلونة، إسبانيا المواضيع التي يتم تناولها عادةً: التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رحلة العميل، الإعلانات، التسويق العضوي والمدفوع

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رحلة العميل، الإعلانات، التسويق العضوي والمدفوع من يجب عليه الحضور: مديرو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومديرو التسويق الرقمي العاملون في المؤسسات العالمية

9. قمة عمليات الإيرادات

كما يوحي الاسم، فإن قمة عمليات الإيرادات تركز فقط على عمليات الإيرادات (RevOps) والاستراتيجية والإدارة.

وقد تم تنظيم يومي المؤتمر - المليئين بالكلمات الرئيسية المؤثرة وحلقات النقاش والجلسات الفرعية - من قبل خبراء من الدرجة الأولى. سيشاركون الحلول والاستراتيجيات والأطر العملية لمساعدتك على بناء محرك النمو الخاص بك.

كما أن مشروبات التواصل المسائية ستكون مقدمة من تحالف عمليات الإيرادات.

التاريخ: 4-5 سبتمبر 2024

4-5 سبتمبر 2024 الموقع: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا المواضيع التي تتم تغطيتها عادةً: مراجعة العمليات وإدارة التغيير وإدارة أصحاب المصلحة وتكنولوجيا المراجعة وتوقعات المبيعات

مراجعة العمليات وإدارة التغيير وإدارة أصحاب المصلحة وتكنولوجيا المراجعة وتوقعات المبيعات من يجب أن يحضر: قادة عمليات المراجعة وخبراء تمكين المبيعات الذين يبحثون عن إجابات لتحديات عمليات المراجعة الصعبة وشركاء تكنولوجيا التسويق للتنقل في الأسواق سريعة الحركة

عبر تحالف عمليات الإيرادات

10. eTail الذيل الإلكتروني هو المؤتمر الرائد في مجال التجارة الإلكترونية والقنوات المتعددة في أمريكا. ستستمع إلى نواب الرئيس والمؤسسين والرؤساء التنفيذيين والخبراء من كبار تجار التجزئة في البلاد.

على الرغم من أن المؤتمر يستمر لمدة 30 ساعة، إلا أنه مليء بجلسات على غرار برنامج تونايت شو وجلسات فكرية مغلقة مع كبار المديرين التنفيذيين والموائد المستديرة والمناقشات الجماعية.

كما يقدم المنظمون أيضاً فقرات تشمل "مسرح الابتكار"، ومعرض لأحدث تقنيات التسويق في التجارة الإلكترونية؛ و"جلسات نقاشية لتجار التجزئة"، لمدة 30 دقيقة من المناقشات غير الرسمية التي يقودها المتحدثون.

التاريخ: من 12 إلى 15 أغسطس 2024

من 12 إلى 15 أغسطس 2024 الموقع: بوسطن، ماساتشوستس

بوسطن، ماساتشوستس المواضيع التي تتم تغطيتها عادةً: ولاء العملاء، والتجارة الاجتماعية، والتسويق عبر الهاتف المحمول، وتجربة المستخدم، وسلوك المستهلك، والذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية

ولاء العملاء، والتجارة الاجتماعية، والتسويق عبر الهاتف المحمول، وتجربة المستخدم، وسلوك المستهلك، والذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية من يجب عليه الحضور: قادة التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي في مجال البيع بالتجزئة الذين يرغبون في الوصول إلى العالمية

عبر أحداث الذيل الإلكتروني

ClickUp لإدارة التسويق الرقمي الفعال ## ClickUp لإدارة التسويق الرقمي الفعال التسويق الرقمي ينطوي على العديد من الأجزاء المتحركة: إنشاء الحملات، وإنشاء المحتوى، وإدارة العلاقات مع العملاء، وغير ذلك. ثم تقيس أداءك وتعيد تقييمه وتبدأ من جديد.

قد يكون الأمر مربكًا. فغالبًا ما تجد فرق التسويق الرقمي في المؤسسات التي تركز على النمو نفسها مرهقة ومجهدة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج تسويقية أقل من المثلى. ولكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.

منصات مثل ClickUp لفرق التسويق مصممة لمساعدتك على التخطيط والتنفيذ والتتبع الرقمي الحملات التسويقية في مساحة عمل متكاملة. يمكنك استخدامه لبناء حلول تعاونية مع فريقك بطرق تعزز الإنتاجية والإبداع.

دعنا نرى كيف يمكن لـ ClickUp تبسيط إدارة التسويق الرقمي لك. 💪

تنظيم مشاريع التسويق الرقمي وعرضها وتتبعها في مكان واحد

يمكنك الوصول إلى أكثر من 10 طرق عرض للمشاريع قابلة للتخصيص لتوفير الساعات الضائعة في البحث في سلاسل الاتصالات المختلفة. طرق عرض ClickUp يتيح لك الاختيار من بين طريقة عرض اللوحة، وطريقة عرض الجدول، ومخططات جانت، وغيرها للحصول على نظرة شاملة للمهام والمهام الفرعية والمسؤوليات والمشاريع التي يقوم فريقك بتنفيذها يومياً وأسبوعياً وشهرياً.

يمكنك استخدامها لتتبع التقدم المحرز في المشروع، وتحديد الاختناقات وحلها، والتأكد من انسيابية سير العمل لديك من أجل تعاون سلس وخالٍ من الأخطاء بين الأعضاء والفرق.

استخدم طريقة عرض التقويم في ClickUp لعرض وتتبع المهام الشهرية والأسبوعية واليومية لمشروع التسويق الرقمي الخاص بك

إدارة الحملات الكبيرة والصغيرة عبر القنوات

مع مستندات ClickUp , اللوحات البيضاء ClickUp وأدوات ClickUp لإعداد التقارير والتدقيق والأتمتة الخاصة ب ClickUp، أصبح وضع الاستراتيجيات وتنسيق الحملات متعددة الوظائف أمرًا في غاية السهولة.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإنشاء مستندات ومذكرات ويكي جميلة وغير ذلك - ثم اربطها بسير العمل لتنفيذ الأفكار مع فريقك

يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على تخطيط تقويمات المحتوى لجميع حملاتك وتتبع تقدمها عن كثب. يمكنك العمل معًا على استراتيجية الحملة ونسخها في المستندات المشتركة، ثم ربط هذه المستندات مباشرةً بالمهام للحفاظ على توافق الجميع ومساءلتهم. يمكنك حتى وضع علامات لفريقك مباشرةً في المستندات واللوحات البيضاء لتعيين عناصر الإجراءات والحفاظ على تقدم المشاريع.

يمكنك أيضًا استخدام هذه الأدوات لإنشاء خرائط طريق التسويق للإبلاغ عن التقدم المحرز والحصول على تأييد أصحاب المصلحة.

اعرض رؤى أعمق واحصل على نظرة عامة رفيعة المستوى لحملاتك من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص بالكامل في ClickUp

يتيح لك ClickUp أيضًا إنشاء لوحات معلومات ClickUp لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للحملة. أضف مهام إعداد التقارير إلى حملاتك لتتبع المقاييس مثل عدد زيارات الموقع الإلكترونيّ والتحويلات والمشاركة الاجتماعية.

أفضل ما في الأمر أن الجميع لديه رؤية لخطط الحملات وأصولها. لا مزيد من مطاردة الأشخاص للحصول على الموافقات عبر البريد الإلكتروني أو تعقب أحدث إصدار من المستند. مع ClickUp، يمكنك الحصول على مصدر واحد للحقيقة لتبسيط الحملات عبر كل قناة.

الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وتعزيز الكفاءة

بدءًا من العصف الذهني لأفكار الحملات إلى إنشاء دراسات الحالة التسويقية إلى تحسين كفاءة العمليات صعودًا ونزولاً في سلسلة القيمة، يمكنك تفويض كل من العمل الإبداعي والعمل الشاق إلى ClickUp AI .

استخدم ClickUp AI لإنشاء ضمانات تسويقية في دقائق. بدءًا من كتابة نسخة الصفحة المقصودة إلى تحسين إعلاناتك، فهو مساعد ذكاء اصطناعي قوي يمكنه القيام بكل شيء. يمكنك أيضًا الاعتماد عليه لتلخيص ملخصات الحملات والتقارير لتوفير الوقت.

اكتب دراسات حالة تسويقية في دقائق مع ClickUp AI

لا تبدأ أبدًا مشروع تسويق رقمي من الصفر مرة أخرى

للتنفيذ السريع، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب في ClickUp المصممة مسبقًا لوظائف التسويق مثل إدارة المحتوى والاختبار، وإدارة الحملات، وإعداد العملاء، وتسليم المشاريع، وما إلى ذلك.

على سبيل المثال, قالب وكالة التسويق في ClickUp تم تصميمه خصيصًا لأصحاب المشاريع الفردية وأصحاب الوكالات الذين يقدمون خدمات التسويق الرقمي للعديد من العملاء.

يمكنك استخدام الحالات المخصصة في القالب لتصور التقدم المحرز في كل مشروع بسهولة، وتنظيم تفاصيل الحساب الرئيسية بسلاسة باستخدام الحقول المخصصة، وتحسين تتبع المشروع مع إمكانيات تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد.

قم بإدارة العديد من العملاء والمشاريع باستخدام قالب وكالة التسويق في ClickUp حتى لا تفوتك أي تفاصيل مهمة

ونحن لا نستخدم عبارة "الكل في واحد" باستخفاف. يمكنك إدارة جميع عملياتك التسويقية الرقمية من خلال فريقنا، مما يجعل ClickUp مصدرًا واحدًا للحقيقة لفريق التسويق لديك.

الجزء الأفضل؟ يمكنك الحصول على أكثر من 200 تكامل مع الأدوات الموجودة بالفعل في مجموعة أدواتك التسويقية التقنية -HubSpot وSlack وDropbox وZoom وغيرها. جميع الأدوات متصلة ب ClickUp عبر تكامل ثنائي الاتجاه أصلي.

وهذا يعني كفاءة أفضل في سير العمل ومتاعب أقل، حيث تظل بياناتك متزامنة دائماً.

لذلك إذا كنت لا تزال متمسكًا بجداول البيانات أو تستخدم أدوات التسويق الرقمي في صوامع، فقد حان الوقت للتبديل إلى بديل أفضل: ClickUp.

هل اخترت مؤتمر التسويق الرقمي بعد؟

لا؟ إذن، اقرأ مراجعات الحضور السابقين واتخذ قرارًا سريعًا. تقدم العديد من مؤتمرات التسويق الرقمي خصومات على التسجيل المبكر.

ولكن إذا كانت إجابتك بـ "نعم!"، فابدأ في التخطيط للرحلة على الفور.

فبين تقديم اقتراح للحصول على الموافقة على ميزانية المؤتمر وحجز التذاكر، هناك على الأرجح مئات الأشياء التي يمكن أن تفوتك. ولحسن حظك، فإن ClickUp يجعل التخطيط والتنظيم عملك في غاية السهولة. اشترك في ClickUp اليوم!

## أسئلة شائعة

1. ما هو الغرض من مؤتمر التسويق الرقمي؟

تجمع مؤتمرات التسويق الرقمي محترفي التسويق في مكان واحد لمناقشة أحدث الاتجاهات ومشاركة الدروس المستفادة والتنبؤات والتواصل مع قادة الصناعة والمؤثرين.

**2. ما هي القمة الرقمية؟

القمة الرقمية هي مؤتمر تسويق رقمي رئيسي للمسوّقين الرقميين على أي مستوى، ومن أي صناعة تسويق رقمي. وهي تركز على توفير التعلم المستمر من خلال الاستراتيجيات والتكتيكات والأدوات التي تغير قواعد اللعبة.

**3. ما أهمية مؤتمرات التسويق؟

تُعد مؤتمرات التسويق مهمة لأنها توفر مساحة للتعلم الشخصي أو الافتراضي الغامر والتواصل. يمكن للحاضرين الحصول على رؤى تسويقية رقمية، والاطلاع على أحدث الاتجاهات، والتواصل مع كبار الخبراء وزملائهم من المسوقين الرقميين.