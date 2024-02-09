أفضل مؤتمرات البرمجيات كخدمة لحضورها من أجل نجاح الأعمال في 2025

إن صناعة البرمجيات كخدمة (SaaS) مرادف للتحول. عندما تكون مسؤولاً عن ابتكار الأعمال كما نعرفها، فإن المعرفة هي المفتاح. وسواء كنت في شركة ناشئة أو رائد أعمال راسخ، فإن مؤتمرات البرمجيات كخدمة تمنحك ميزة كبيرة في هذه الصناعة المتنافسة.

تتيح مؤتمرات SaaS للمتخصصين في مجال البرمجيات كخدمة فرصاً للتواصل والتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال البرمجيات كخدمة واكتساب رؤى قيمة من قادة الصناعة.

المحادثات والكلمات الرئيسية مفيدة، ولكن أكثر من أي شيء آخر، فإن مؤتمرات صناعة البرمجيات كخدمة هي حاضنات للابتكار والتعاون - وهما عنصران أساسيان لتحقيق الربحية. 🤝

إذا كنت في السوق تبحث عن شراكة تجارية أو ترغب فقط في فهم منظومة البرمجيات كخدمة بشكل أفضل، فيجب عليك حضور مؤتمر واحد على الأقل من مؤتمرات البرمجيات كخدمة في عام 2024. في هذا الدليل، سنشرح لك لماذا يحتاج كل محترف في مجال الأعمال إلى حضور مؤتمرات البرمجيات كخدمة ومشاركة قائمة بأفضل مؤتمرات البرمجيات كخدمة لعام 2024، وشرح كيفية الاستفادة من هذه الفعاليات في أعمالك.

## فهم مؤتمرات SaaS SaaS

مؤتمرات SaaS هي أحداث متخصصة للأشخاص العاملين في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) في صناعة التكنولوجيا. تجمع هذه المؤتمرات الآلاف من المديرين التنفيذيين والمؤسسين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والاستراتيجيات والابتكارات.

ولكن لا يوجد مؤتمران متشابهان في مجال البرمجيات كخدمة. هناك في الواقع عدة أنواع من المؤتمرات للاختيار من بينها:

عامة: بعض مؤتمرات البرمجيات كخدمة أكثر عمومية، حيث تقدم رؤى حول أحدث التطورات في مجال البرمجيات كخدمة. تعد هذه المؤتمرات الأكثر عمومية مثالية لأي شخص جديد في مجال البرمجيات كخدمة أو يفضل مواضيع أكثر عمومية

بعض مؤتمرات البرمجيات كخدمة أكثر عمومية، حيث تقدم رؤى حول أحدث التطورات في مجال البرمجيات كخدمة. تعد هذه المؤتمرات الأكثر عمومية مثالية لأي شخص جديد في مجال البرمجيات كخدمة أو يفضل مواضيع أكثر عمومية متخصصة: تركز مؤتمرات البرمجيات كخدمة على مواضيع أو مجالات محددة، مثل استراتيجيات التسويق الرقمي للبرمجيات كخدمة أو نجاح العملاء أو إدارة المنتجات. وهي ليست مناسبة لكل محترف، لكن هذه المؤتمرات مثالية لصقل مهارات معينة

تركز مؤتمرات البرمجيات كخدمة على مواضيع أو مجالات محددة، مثل استراتيجيات التسويق الرقمي للبرمجيات كخدمة أو نجاح العملاء أو إدارة المنتجات. وهي ليست مناسبة لكل محترف، لكن هذه المؤتمرات مثالية لصقل مهارات معينة دولي: هل تتطلع إلى التواصل مع محترفين آخرين؟ أو التعرف على الاتجاهات الحديثة في مجال البرمجيات كخدمة؟ في كلتا الحالتين، ستستفيد من حضور مؤتمر دولي للبرمجيات كخدمة. وغالباً ما تمزج هذه المؤتمرات بين فرص التواصل مع الموائد المستديرة والمعارض وعشرات الجلسات ومسارات المحتوى

لماذا تحضر مؤتمرات البرمجيات كخدمة؟

من المؤكد أن حضور مؤتمر SaaS يتطلب ميزانية وبعض الوقت لحضور مؤتمر SaaS، لكنه يستحق الاستثمار. يمكن أن تساعدك مؤتمرات SaaS على:

العثور على أدوات SaaS الرائعة: من منا لا يحب البرامج الجيدة؟ سوف تقابل جميع أنواع العارضين الذين يبيعون أدوات SaaS من منصات أتمتة التسويق إلى أدوات إدارة المشاريع الرشيقة التواصل مع الآخرين: التواصل مع الآخرين أمر بالغ الأهمية للنجاح، خاصةً إذا كنت شركة ناشئة أو رائد أعمال. في مؤتمر SaaS، يجتمع المحترفون والمؤسسون من جميع أنحاء العالم في نفس المكان لبناء علاقات مفيدة. وسواء كنت مجرد متحمس للتكنولوجيا أو كنت تبحث عن تمويل من رأس المال المغامر، فإن الاتصال الصحيح يصنع الفارق

من منا لا يحب البرامج الجيدة؟ سوف تقابل جميع أنواع العارضين الذين يبيعون أدوات SaaS من منصات أتمتة التسويق إلى أدوات إدارة المشاريع الرشيقة تخيل أفكاراً جديدة للمنتجات: ابتكار المنتجات أمر لا بد منه لشركات البرمجيات كخدمة. إذا كنت تشعر بعدم الإلهام، فإن رحلة إلى مؤتمر SaaS ستزودك بأفكار وإمكانيات جديدة. حتى إذا كانت لديك فكرة منتج تختمر بالفعل، فإن المؤتمرات ستمنحك فكرة قابلة للتنفيذ استراتيجية المنتج لإحياء هذه الفكرة

ابتكار المنتجات أمر لا بد منه لشركات البرمجيات كخدمة. إذا كنت تشعر بعدم الإلهام، فإن رحلة إلى مؤتمر SaaS ستزودك بأفكار وإمكانيات جديدة. حتى إذا كانت لديك فكرة منتج تختمر بالفعل، فإن المؤتمرات ستمنحك فكرة قابلة للتنفيذ استراتيجية المنتج لإحياء هذه الفكرة احصل على رؤى من قادة الصناعة : قراءة المقالات والدردشة مع زملائك في العمل ستعزز معرفتك، ولكن إلى حد ما فقط. تدعو مؤتمرات البرمجيات كخدمة قادة الصناعة للتحدث في الكلمات الرئيسية واستضافة ورش العمل لتقديم معلومات خاصة بالقطاع. لن تستمع فقط إلى قادة الفكر هؤلاء مباشرةً، بل ستتاح لك الفرصة لطرح الأسئلة في جلسات الأسئلة والأجوبة بعد الجلسة

: قراءة المقالات والدردشة مع زملائك في العمل ستعزز معرفتك، ولكن إلى حد ما فقط. تدعو مؤتمرات البرمجيات كخدمة قادة الصناعة للتحدث في الكلمات الرئيسية واستضافة ورش العمل لتقديم معلومات خاصة بالقطاع. لن تستمع فقط إلى قادة الفكر هؤلاء مباشرةً، بل ستتاح لك الفرصة لطرح الأسئلة في جلسات الأسئلة والأجوبة بعد الجلسة إدارة أعمال أفضل: لا تركز جلسات مؤتمر SaaS على مؤشرات الأداء الرئيسية أو الإيرادات فحسب، بل تعلمك أيضًا كيف تكون مديرًا ورجل أعمال أفضل. ابحث عن جلسات حول أدوات إدارة المشاريع والممارسات، والتوظيف، وإدارة الأفراد لتكون قائدًا أكثر شمولًا

أعلى مؤتمرات الخدمات كخدمة لحضورها في عام 2024

هل تريد أن ترى ما هو قادم في مجال البرمجيات كخدمة؟ ضع مؤتمرات البرمجيات كخدمة لعام 2024 في جدول أعمالك.

# مؤتمر SaaStr السنوي

التاريخ: من 10 إلى 12 سبتمبر 2024

من 10 إلى 12 سبتمبر 2024 الموقع: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا التسعير: 699 دولارًا - 1,498 دولارًا أمريكيًا SaaStr سنويًا يستضيف أكثر من 13,000 زائر كل عام، على غرار المهرجانات. يضم هذا المؤتمر الذي لا بد من حضوره ويستمر لمدة ثلاثة أيام أكثر من 2000 جلسة تواصل ضخمة وأكثر من 300 متحدث، ناهيك عن أكثر من 150 جلسة وورشة عمل. من يدري؟ قد تجد حتى برنامج إدارة SaaS بائع أو شريك تجاري محتمل في هذا الحدث الضخم. 🙌

قمة الويب

التاريخ: 11-14 نوفمبر 2024

11-14 نوفمبر 2024 الموقع: لشبونة، البرتغال

لشبونة، البرتغال السعر: يحدد لاحقًا قمة الويب هو مؤتمر دولي كبير للبرمجيات كخدمة يجذب الآلاف من الحضور على مدار أربعة أيام. يضم المتحدثون هذا العام متخصصين من Signal، ومايكروسوفت، وويكيبيديا، وعدد لا يحصى من العلامات التجارية الأخرى. على الرغم من أن هذا الحدث لا يتخصص في مجال البرمجيات كخدمة فقط، إلا أن هذا المؤتمر التقني مثالي للمهووسين بالبرمجيات كخدمة.

الجنوب من الجنوب الغربي ( SXSSW )

التاريخ: 8-16 مارس، 2-24 مارس

8-16 مارس، 2-24 مارس الموقع: أوستن، تكساس

أوستن، تكساس الأسعار: 890 دولارًا - 1,835 دولارًا أمريكيًا

هناك الكثير مما يجري في SXSW . في الأصل مهرجان موسيقي، يحتوي SXSW على الكثير من المحتوى المتعلق بالتسويق والبرمجيات كخدمة للمحترفين. اطّلع على مؤتمر SXSW للاطلاع على جلسات حول التقنيات المتطورة لعام 2024، واللقاءات الخاصة بالبرمجيات كخدمة والذكاء الاصطناعي ورواية القصص وتصميم التجارب.

SaaStock

التاريخ: 14-16 أكتوبر 2024

14-16 أكتوبر 2024 الموقع: دبلن، أيرلندا

دبلن، أيرلندا السعر: 550 - 850 يورو (596 - 921 دولارًا أمريكيًا) SaaStock يصف نفسه بأنه أفضل تجمع للمؤسسين والتنفيذيين والمستثمرين. معظم الحاضرين من أوروبا، مما يجعل هذا المؤتمر فرصة رائعة للتواصل إذا كنت ترغب في توسيع نطاق أعمالك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

Inbound بواسطة HubSpot

التاريخ: 18-20 سبتمبر 2024

18-20 سبتمبر 2024 الموقع: بوسطن، ماساتشوستس

بوسطن، ماساتشوستس السعر: 899 دولارًا - 1,899 دولارًا أمريكيًا وارد يمكن القول إنها واحدة من أكبر وأكثرها شهرة مؤتمرات التسويق الرقمي في العالم. تتطرق جميع الجلسات إلى أحدث الاتجاهات في التسويق والمبيعات والذكاء الاصطناعي. كما يحصل حاملو التذاكر التي تمت ترقيتها على حفلة ترحيب حصرية لكبار الشخصيات، وصالة فاخرة، وغداء مجاني.

SaaS North

التاريخ: 13-14 نوفمبر 2024

13-14 نوفمبر 2024 الموقع: أوتاوا، كندا

أوتاوا، كندا السعر: 549 دولارًا - 1,119 دولارًا أمريكيًا

يستقطب هذا المؤتمر الكندي المتخصصين في مجال البرمجيات كخدمة من جميع أنحاء أمريكا الشمالية. في SaaS North ، يمكنك الوصول الكامل إلى تطبيق المؤتمر، والطعام، والجلسات الجانبية وحتى أداة التوفيق بين الشبكات.

Techspo

التاريخ: 11-12 أبريل 2024

11-12 أبريل 2024 الموقع: لوس أنجلوس، كاليفورنيا

لوس أنجلوس، كاليفورنيا السعر: 0 دولار - 497 دولارًا أمريكيًا تيكسبو تستضيف معارض التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم كل عام. سيكون حدثهم القادم في الولايات المتحدة الأمريكية في فندق لويز هوليوود. ستتعرف على الابتكارات في مجال التسويق عبر الهاتف المحمول و AdTech و MarTech و (بالطبع) SaaS. تأكد من التوقف في قاعة المعرض، حيث يقدم مئات البائعين عروضًا توضيحية رائعة للمنتجات.

قمة دبلن للتكنولوجيا

التاريخ: من 29 إلى 30 مايو 2024

من 29 إلى 30 مايو 2024 الموقع: دبلن، أيرلندا

دبلن، أيرلندا السعر: 335 - 435 يورو (363 - 471 دولارًا أمريكيًا)

مؤتمر SaaS هذا هو مهرجان تقني دولي يركز بشكل كبير على مستقبل التكنولوجيا. ويشتمل على قمة دبلن للتكنولوجيا تقدم مسارات حول آلات المستقبل (الواقع الافتراضي والواقع المعزز والبلوك تشين وغيرها)، ومستقبل المؤسسات (الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وغيرها)، ومستقبلنا (الفنون، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وغيرها)، وكوكب المستقبل (الاستدامة، والمستقبلية، وحماية الكوكب، وغيرها).

موزكون

التاريخ: 3-4 يونيو 2024

3-4 يونيو 2024 الموقع: سياتل، واشنطن

سياتل، واشنطن الأسعار: 299 دولارًا - 999 دولارًا أمريكيًا

ينظمه عملاق تحسين محركات البحث Moz, موزكون هو مؤتمر شهير للمحتوى والتسويق الرقمي. يركز هذا المؤتمر فقط على التسويق الرقمي وتحسين محركات البحث، لذلك إذا كنت تحاول تعزيز أعمالك، فهذا واحد من أفضل مؤتمرات SaaS لتعزيز مبيعاتك.

مؤتمر أعمال البرمجيات

التاريخ: 25-26 مارس 2024

25-26 مارس 2024 الموقع: كامبريدج، المملكة المتحدة

كامبريدج، المملكة المتحدة السعر: 745 دولارًا أمريكيًا مؤتمر أعمال البرمجيات (BoS) يستضيف المؤتمر فعاليته القادمة في المملكة المتحدة لتعليم المؤسسين كيفية بناء وإدارة وتوسيع نطاق أعمال البرمجيات. يحتوي هذا المؤتمر على مسارات مختلفة لمجموعة من نماذج الأعمال، لذلك يعد مؤتمر SaaS هذا فرصة رائعة للحصول على أفكار لنمو الأعمال من خبراء الصناعة.

اختيار الصحيح مؤتمر البرمجيات كخدمة

كما ترى، هناك مؤتمر للبرمجيات كخدمة لكل شيء تقريباً. ربما لا يمكنك حضورها جميعاً، لذا استخدم هذه المعايير للعثور على أكثر المؤتمرات قيمة:

اللوجستيات والتسعير: ما هي تكلفة حضور موظفيك للمؤتمر؟ بالتأكيد، عليك أن تضع في الحسبان تكاليف التذاكر، ولكن تكاليف السفر والفنادق والوجبات أيضاً. إذا كانت ميزانيتك محدودة، فابحث عن مؤتمرات قريبة للحفاظ على التكاليف منخفضة. فكلما انخفضت نفقاتك، كلما كان عائد استثمارك على الحدث أكبر

ما هي تكلفة حضور موظفيك للمؤتمر؟ بالتأكيد، عليك أن تضع في الحسبان تكاليف التذاكر، ولكن تكاليف السفر والفنادق والوجبات أيضاً. إذا كانت ميزانيتك محدودة، فابحث عن مؤتمرات قريبة للحفاظ على التكاليف منخفضة. فكلما انخفضت نفقاتك، كلما كان عائد استثمارك على الحدث أكبر الموقع والأهداف: هل ترغب في تنمية حضور منتجك في سوق جديد؟ فكّر في حضور مؤتمرات في مواقع استراتيجية مثل وادي السيليكون أو الأسواق المستهدفة الجديدة، مثل أوروبا، للتواصل مع الأشخاص في تلك المنطقة. من الجيد أيضاً أن تبحث عن مؤتمرات أكبر حجماً مع الكثير من فرص التواصل

هل ترغب في تنمية حضور منتجك في سوق جديد؟ فكّر في حضور مؤتمرات في مواقع استراتيجية مثل وادي السيليكون أو الأسواق المستهدفة الجديدة، مثل أوروبا، للتواصل مع الأشخاص في تلك المنطقة. من الجيد أيضاً أن تبحث عن مؤتمرات أكبر حجماً مع الكثير من فرص التواصل الملاءمة: هل يتماشى موضوع المؤتمر مع عملك بالفعل؟ على سبيل المثال، قد لا يستفيد المطورون كثيرًا من حضور مؤتمر تسويق المنتجات مؤتمر مثل مؤتمر Inbound من HubSpot. احرص على اختيار مؤتمر SaaS الأكثر ملاءمة لمهاراتك وخبراتك لترى عائدًا على استثمارك

هل يتماشى موضوع المؤتمر مع عملك بالفعل؟ على سبيل المثال، قد لا يستفيد المطورون كثيرًا من حضور مؤتمر تسويق المنتجات مؤتمر مثل مؤتمر Inbound من HubSpot. احرص على اختيار مؤتمر SaaS الأكثر ملاءمة لمهاراتك وخبراتك لترى عائدًا على استثمارك الجمهور والمتحدثون: من سيحضر المؤتمر؟ ابحث عن مؤتمرات البرمجيات كخدمة التي تجذب قادة الصناعة ومؤسسي البرمجيات كخدمة وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة والتنفيذيين المؤثرين في مجالك. بهذه الطريقة، ستتعلم من أفضل الأفضل وتتواصل مع الجمهور المناسب

استفد من مؤتمرات البرمجيات كخدمة لنمو الأعمال

يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا وموارد لحضور مؤتمر. ألا يجب أن ترى عائد الاستثمار على كل هذا العمل الشاق؟ اتبع هذه النصائح للاستفادة من مؤتمرات SaaS لتحقيق نمو ملموس في الأعمال. 🪴

### تحسين تجربة المستخدم

استخدم مستندات ClickUp Docs لتدوين ملاحظات المؤتمر، والاطلاع على ما يتعلمه أعضاء الفريق الآخرون، وتبادل الأفكار حول كيفية تنفيذ ما تعلمته عند العودة إلى العمل

تعد مؤتمرات SaaS مثل SaaStock و Web Summit موارد رائعة للتعرف على أحدث الاتجاهات في منتجات SaaS. نظرًا لأن تصميم تجربة المستخدم يلعب دورًا كبيرًا في نجاح المنتج، استخدم ما تتعلمه في هذه المؤتمرات لبناء تصاميم تركز على المستخدم.

ولا تخجل - شارك ما تعلمته مع فريقك. ضع كل شيء في انقر فوق المستند أو ClickUp Whiteboard لتبادل الأفكار حول تجارب رقمية جديدة للمشتركين لديك استنادًا إلى أفضل الممارسات في المجال.

مصدر رأس المال الاستثماري

هل تحتاج إلى تمويل؟ مؤتمرات SaaS هي المكان المثالي للبحث عن أصحاب رؤوس الأموال المغامرة الذين يبحثون عن استثمار ذكي. سواء ذهبت إلى SXSW أو SaaStr Annual، فمن المؤكد أنك ستتواصل مع المستثمرين المهتمين.

تأكد من الحصول على بطاقات أعمالهم ومتابعتهم بعد المؤتمر. أدخل تفاصيلهم في SaaS CRM لتسجيل جميع تفاعلاتك ومتابعاتك. أنت لا تعرف أبدًا إلى أين سيأخذك البريد الإلكتروني الصحيح!

### احصل على التعرض

المؤتمرات ليست فقط للمؤتمرات الضخمة شركات البرمجيات كخدمة B2B SaaS . يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة الحصول على الكثير من الظهور من خلال حضور هذه الفعاليات. استخدم مؤتمرات صناعة SaaS كمنصة للحصول على عرض لشركتك SaaS وللتواصل مع قادة الصناعة الآخرين ومؤسسي SaaS. احضر جميع فعاليات التواصل، واستفد من جلسات الإرشاد والتوجيه، واشترك في التوفيق بين أصحاب رؤوس الأموال المغامرة، وفكر في أن تصبح إما راعياً أو متحدثاً.

كلما أسرعت في نشر الخبر، كلما رأيت عائداً أسرع من عملك الشاق.

قم بتوصيل كل شيء بحل إداري

عزز إنتاجية ما بعد المؤتمر من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

من جدولة جلسات المؤتمر إلى موازنة عبء عمل فريقك أثناء تواجدك خارج المكتب، فإن حضور مؤتمر SaaS ليس بالأمر السهل. بدلاً من تخزين كل شيء في بريدك الإلكتروني أو الملاحظات اللاصقة، قم بتوصيل تفاصيل المؤتمر في ClickUp. 🤩

نحن لسنا فقط المفضلين في الكون أداة إدارة المشاريع ولكننا أيضًا نجمع كل خططك وأفكارك ومهامك في منصة واحدة. استخدم ClickUp للتخطيط لأحداث SaaS وجميع المهام المتعلقة بالمؤتمر - نحن ندعمك بعروض التقويم البسيطة والأتمتة التي تتعامل مع المهام الصعبة نيابةً عنك.

ولكن هذه هي البداية فقط. يمكنك حتى استخدام ClickUp كأداة لإدارة العمل وتطبيق مبادئ ما تعلمته في المؤتمر على سير عملك. سواء كان الأمر يتعلق بالتعاون، أو المنهجيات الرشيقة، أو تحسين اتصالات الفريق، أو تخطيط المنتج، فإن ClickUp لديه شيء لكل جانب من جوانب عملك.

استخدم قالب ClickUp Agile Project Management لإعداد مشاريع رشيقة بسرعة وبأقل قدر من المتاعب. عرض ClickUp Chat هو المنقذ للاتصالات - لن تبحث في البريد الإلكتروني و Slack عن الملفات مرة أخرى.

لستَ مضطرًا للتخلي عن مجموعتك التقنية الحالية أيضًا. يتكامل ClickUp مع مئات التطبيقات التي تستخدمها بالفعل، مما يسرع من عملية التنفيذ دون الحاجة إلى منحنى التعلم.

ClickUp: صناعة الخدمات كخدمة الترياق المضاد للصوامع

التغيير هو الثابت الوحيد في صناعة مثل البرمجيات كخدمة. وفي حين أن الخبرة العملية مهمة، إلا أن حضور مؤتمرات البرمجيات كخدمة لا يزال أفضل طريقة للتواصل مع المهنيين الآخرين، وتعزيز مهاراتك، والبقاء على اطلاع على الاتجاهات السائدة، وحتى الحصول على تمويل لفكرتك الكبيرة التالية. ✨

سواء كنت بالفعل لاعبًا متمرسًا في مجال البرمجيات كخدمة أو كنت شركة ناشئة ناشئة، فإن المؤتمرات تمنحك فرصة لا مثيل لها للبقاء في الطليعة. ولكن حتى مع ذلك، فأنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة لتنفيذ خططك المبتكرة، وهنا يأتي دور ClickUp.

يستخدم المحترفون ClickUp في كل شيء بدءاً من التخطيط للمؤتمرات إلى تتبع وقت الموظفين والمبيعات. شاهد قوة منصة الكل في واحد بشكل مباشر: أنشئ مساحة عمل ClickUp المجانية الآن .

## سؤال

1. ما هي مؤتمرات الخدمات كخدمة؟

مؤتمرات البرمجيات كخدمة هي فعاليات تركز على مجال البرمجيات كخدمة (SaaS). وتجمع هذه التجمعات المديرين التنفيذيين والمستثمرين وغيرهم من المتخصصين في مجال البرمجيات كخدمة للدردشة حول الاتجاهات السائدة وعرض الابتكارات. تتضمن معظم المؤتمرات فعاليات للتواصل وجلسات إعلامية وكلمات رئيسية ومعارض.

2. ما هي فوائد حضور مؤتمرات البرمجيات كخدمة؟

تعد مؤتمرات SaaS وسيلة رائعة لـ

التواصل مع محترفين آخرين

التعرف على اتجاهات البرمجيات كخدمة من المطلعين على الصناعة

التعرف على شركتك الناشئة أو فكرتك التجارية

الشعور بالإلهام

عزز مهاراتك

تعرّف على برامج SaaS الجديدة والبائعين الجدد.

3. ما هو أكبر مؤتمر لبرمجيات SaaS ؟

SaaStr هو أحد أكبر مؤتمرات SaaS. فهو يستقطب ما يقرب من 13,000 شخص كل عام، بما في ذلك أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والمؤسسين والمديرين التنفيذيين.