أفضل 10 إجابات على البدائل العامة لفرق تحسين محركات البحث في 2025

إن تجاهل تحسين محركات البحث هو بمثابة توديع للفرص القيّمة لعملك. لغزو عالم الإنترنت، تحتاج مؤسستك إلى إتقان فن تحسين محركات البحث (SEO).

تدفع استراتيجية تحسين محركات البحث القوية موقعك الإلكتروني إلى صدارة محرك البحث جوجل ومحركات البحث الأخرى، مما يضمن بروزه عندما يبحث العملاء المحتملون عن منتجاتك أو خدماتك.

يعد امتلاك البرنامج المناسب أمرًا بالغ الأهمية لبدء لعبة تحسين محركات البحث.

في حين أن إجابة الجمهور هي أداة شائعة لـ بناء الروابط والتسويق بالمحتوى، والبحث عن الكلمات المفتاحية، وتحليل المنافسين، إلا أن محدودية التخصيص والبيانات قد تعيقك عن الوصول إلى أقصى إمكاناتك.

هل تبحث عن بدائل الإجابة العامة لفرق تحسين محركات البحث في عام 2024؟ دعنا نستكشف أفضل 10 خيارات اخترناها لك.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل الإجابة العامة؟

الرد على الجمهور هو أداة تحسين محركات البحث الشائعة التي تجمع الرؤى وأفكار المحتوى من بيانات محرك البحث. إذا كنت تبحث عن شيء مشابه، فابحث عن بدائل مع هذه الميزات الرئيسية:

البحث الشامل عن الكلمات الرئيسية: ابحث عن منصة ترشدك في اكتشاف الكلمات الرئيسية الأكثر فعالية لجذب عملاء جدد

ابحث عن منصة ترشدك في اكتشاف الكلمات الرئيسية الأكثر فعالية لجذب عملاء جدد تحليل تحسين محركات البحث على الصفحة: ضع في اعتبارك الرد على البدائل العامة التي تقدم رؤى تحسين على الصفحة، بما في ذلك توصيات لعلامات العنوان والأوصاف الوصفية وهيكل المحتوى

ضع في اعتبارك الرد على البدائل العامة التي تقدم رؤى تحسين على الصفحة، بما في ذلك توصيات لعلامات العنوان والأوصاف الوصفية وهيكل المحتوى تقييم الروابط الخلفية: عزز سلطة موقعك الإلكتروني من خلال تحديد الروابط المعطلة لإصلاحها واكتشاف فرص الروابط الجديدة من خلال أداة شاملة لتحسين محركات البحث

عزز سلطة موقعك الإلكتروني من خلال تحديد الروابط المعطلة لإصلاحها واكتشاف فرص الروابط الجديدة من خلال أداة شاملة لتحسين محركات البحث تحليل المنافسين: استخدم أداة تمنحك نظرة ثاقبة على استراتيجيات منافسيك من خلال تتبع تصنيفاتهم، وتحديد أهم الكلمات المفتاحية واستكشاف الروابط الخلفية الخاصة بهم

استخدم أداة تمنحك نظرة ثاقبة على استراتيجيات منافسيك من خلال تتبع تصنيفاتهم، وتحديد أهم الكلمات المفتاحية واستكشاف الروابط الخلفية الخاصة بهم الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي: اختر حلاً يمكنه تحسين استراتيجية تحسين محركات البحث باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل الكلمات المفتاحية تلقائيًا وتحسين المحتوى وتجارب المستخدم الشخصية. سيساعد هذا في تحسين ظهور البحث ومشاركة المستخدم

أفضل 10 بدائل للرد على الجمهور لاستخدامها في عام 2024

استكشف أفضل 10 بدائل للرد على الجمهور واستثمر في استراتيجية تحسين محركات البحث التي أثبتت جدواها:

1. سمروش

عبر سمروش Semrush هي منصة رائدة في مجال التسويق الرقمي وتحسين محركات البحث للبحث عن الكلمات الرئيسية والتحليل التنافسي. تحظى المنصة بشعبية كبيرة بين المسوقين عبر الإنترنت لتعدد استخداماتها وأدواتها المتنوعة والمتعمقة للبحث عن الكلمات الرئيسية واستراتيجية المحتوى.

ومن السمات البارزة في Semrush قدرته على تتبع تصنيفات الصفحات، مما يساعد الشركات على مراقبة أدائها وأداء منافسيها.

وهو خيار رائد للمسوقين للحصول على اقتراحات لبناء الروابط، ويساعد في تحسين محركات البحث، والدفع بالنقرة، واستراتيجية المحتوى بشكل عام.

أفضل ميزات Semrush

تحليل المواقع الإلكترونية لمعرفة متوسط عدد الزيارات والكلمات المفتاحية الشائعة واستراتيجية الإعلانات وتقييم جودة الروابط

استخدم أداة Semrush Keyword Magic Tool للحصول على نظرة عامة على مقاييس الكلمات الرئيسية ذات الصلة

تحديد المشكلات التي قد تضر بترتيب محرك البحث الخاص بك من خلال تدقيق الموقع

مقارنة تصنيفات كلماتك الرئيسية مع المواقع الإلكترونية المنافسة للعثور على ثغرات المحتوى

تتبع الكلمات الرئيسية لحركة المرور على موقع الويب (العضوية والمدفوعة) من خلال الأدوات العضوية وأدوات الدفع بالنقرة

قيود Semrush

قد تكون خطط التسعير باهظة التكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة والوكالات التي تحتاج إلى بدائل للرد على الجمهور

المستخدمين في كثير من الأحيان العثور على بدائل Semrush بسبب منحنى التعلم مع مجموعة أدواته الواسعة النطاق

تسعير #### تسعير Semrush

المحترف: 129.95 دولارًا في الشهر

129.95 دولارًا في الشهر المحترف: 249.95 دولارًا في الشهر

249.95 دولارًا في الشهر الشركات: 499.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4.5/5 (1,800+ تقييم)

4.5/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

2. أهريفز

عبر Ahrefs موثوق به من قِبل مُحسّنات محرّكات البحث والمسوّقين في جميع أنحاء العالم، Ahrefs هي أداة بحث سهلة الاستخدام للكلمات الرئيسية تساعدك على فهم حركة البحث عن منافسيك، وتحديد ما يبحث عنه الأشخاص على جوجل، وتحديد المشكلات التي قد تضر بأداء موقعك على الويب.

تتميز المنصة بقدرتها على مراقبة تصنيفات آلاف الكلمات المفتاحية ذات الصلة، مما يوفر رؤى قيمة حول استراتيجية المحتوى ومجالات التحسين. يمكنك التفكير في هذه الأداة إذا كنت تبحث عن بدائل للرد على الجمهور.

أفضل ميزات Ahrefs

استكشاف درجة صحة تحسين محركات البحث وتحديد الأخطاء المحتملة باستخدام ميزة مستكشف الموقع

الكشف عن المحتوى الأفضل أداءً وفرص بناء الروابط

اكتساب رؤى شاملة حول البحث وملف الروابط الخلفية لأي موقع إلكتروني

اكتشف جميع الكلمات المفتاحية والأفكار، بالإضافة إلى صعوبة ترتيبها وإمكانياتها لتعزيز حركة المرور على موقعك الإلكتروني

قيود Ahrefs

لا توجد أدوات ذكاء اصطناعي لتوليد المحتوى

منحنى التعلم الحاد للمبتدئين

أسعار Ahrefs

لايت: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا معيار: 199 دولارًا في الشهر

199 دولارًا في الشهر متقدم: 399 دولاراً في الشهر

399 دولاراً في الشهر المؤسسة: $999 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Ahrefs

G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. يوبرجيست

عبر Ubersuggest Ubersuggest عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لتحسين محركات البحث وإدارة المحتوى مصممة للشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية.

يمكنك تنزيل Ubersuggest كملحق كروم، وستظهر لك لوحة تحكم شخصية تساعدك في العثور على أفضل الكلمات المفتاحية لموقعك، وإجراء تدقيق تقني للموقع، واكتشاف فرص جديدة للوصلات الخلفية.

كما يقدم أيضًا رؤى قابلة للتنفيذ حول طلب المستهلكين على البحث، وحجم البحث ونية البحث، وأداء المحتوى، والمنافسة.

أفضل ميزات Ubersuggest

تحديد صفحات الويب المحددة التي تولد أكثر حركة مرور فعالة لتحسين محركات البحث، سواء لموقعك أو لمواقع منافسيك على الويب

تلقي إشعارات يومية حول تحديثات الترتيب ومشكلات تحسين محركات البحث المهمة على موقعك الإلكتروني عبر لوحة التحكم الخاصة بك

حلِّل بيانات تحسين محركات البحث لأي موقع تزوره عبر امتداد كروم

احصل على رؤى قيّمة للكلمات المفتاحية واتخذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين ظهور موقعك الإلكتروني وحركة الزيارات العضوية

قيود Ubersuggest

مصادر محدودة للبيانات، في المقام الأول تحليلات جوجل

لا يتوفر تطبيق جوال

تسعير Ubersuggest

للأفراد: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشركات: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا المؤسسات: 40 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Ubersuggest

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4. تصنيف SE

عبر تصنيف SE SE Ranking هي مجموعة أدوات شاملة لتحسين محركات البحث لتعزيز تصنيفات محرك البحث الخاص بك. فهي تتيح لك الاطلاع على مقاييس الكلمات المفتاحية، ومراقبة التصنيفات، والتحقق من الروابط الخلفية، وإجراء عمليات تدقيق للموقع الإلكتروني، وتقييم أداء تحسين محركات البحث للصفحات الفردية.

يشتهر SE Ranking بتحليلاته وأدواته الخاصة بالكلمات المفتاحية التي توفر بيانات ورؤى ذات صلة بحركة المرور العضوية والمدفوعة إلى موقعك الإلكتروني.

كما أنه يحتوي على أداة للكلمات المفتاحية تتعقب تصنيفات الكلمات المفتاحية وتقدم اقتراحات لتحسين كل صفحة أو منشور في المدونة لتحسين محركات البحث.

يمكنك أيضًا الوصول إلى إنشاء المحتوى، والتحسين التقني، وتحسين محركات البحث المحلية، وإعداد التقارير الآلية.

SE الترتيب أفضل الميزات

حسِّن صفحات الويب أو منشورات المدونة الخاصة بك باستخدام نصائح مدعومة بالذكاء الاصطناعي

إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية والعثور على الكلمات المفتاحية طويلة الذيل ذات الصلة

إجراء تدقيق كامل للموقع الإلكتروني لتحديد أي مشاكل قد تؤثر على تصنيفات البحث الخاصة بك

تحليل حركة الإحالات الحالية الخاصة بك والتحقق من إحالات منافسيك لمعرفة مصادر الروابط الخلفية الخاصة بهم

قيود تصنيف SE

تركز المقاييس في المقام الأول على حركة المرور العضوية وقد لا توفر رؤى شاملة حول وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات الدفع بالنقرة

تسعير تصنيف SE

أساسي: 55 دولارًا شهريًا

55 دولارًا شهريًا المحترف: 109 دولارات شهريًا

109 دولارات شهريًا الشركات: 239 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات تصنيفات ومراجعات تصنيف SE

G2: 4.8/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. موز

عبر موز Moz مكان رائع للمدونين للتعرف على تحسين محركات البحث. فهو يوفر أدوات مجانية لبناء الروابط، وأداء صفحات الويب، وأفضل أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية، ومقاييس الموقع، والمزيد.

يحتوي مستكشف الكلمات المفتاحية، وهو أداة بارزة للبحث عن الكلمات المفتاحية، على قاعدة بيانات واسعة ودقيقة لعبارات تحسين محركات البحث. ويمكنك الحصول على اقتراحات الكلمات المفتاحية للعثور على الكلمات المفتاحية ذات الصلة وترتيبها حسب الأولوية بسرعة.

إذا كنت مستعدًا لأن تكون جادًا في تحسين محركات البحث، فإن Moz لديها أدوات مدفوعة مثل Moz Pro و Moz Local بميزات أكثر تقدمًا. إذا كنت تبحث عن بدائل مدفوعة للرد على الجمهور، فيمكنك تجربتها.

أفضل ميزات Moz

إجراء عمليات تدقيق أسبوعية للموقع باستخدام Moz Pro لتحديد المشاكل الفنية لتحسين محركات البحث التي تؤثر على التصنيفات

مراقبة درجة سلطة المجال (DA) لموقعك على الويب، وهو مقياس ترتيب طوَّره Moz يتنبأ بأداء صفحة نتائج محرك البحث (SERP)

إنشاء أفكار محتوى وإنشاء تقويم من خلال فحص المواقع الأعلى تصنيفًا لمواضيع مشابهة

إنشاء تقارير مخصصة لتحسين محركات البحث

قيود Moz

تكلفة الخطط المدفوعة أكثر من المنافسين

يركز Moz على مصطلحات البحث ذات الحجم الكبير والتنافسية العالية

تسعير Moz

الأسعار التالية خاصة بمنتج Moz Pro، وهو منتج تحسين محركات البحث الكل في واحد:

مجانًا: 1 شهر/مستخدم

1 شهر/مستخدم قياسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متوسط: 179 دولارًا أمريكيًا في الشهر

179 دولارًا أمريكيًا في الشهر كبير: 299 دولارًا في الشهر

299 دولارًا في الشهر الممتازة: 599 دولاراً شهرياً: 599 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Moz

التقييمات التالية خاصة ب Moz Pro:

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. أيضاً

عبر أيضاً تُعدّ أداة البحث عن الكلمات المفتاحية (AlsoAsked) التي تحظى بشعبية خاصة بين منشئي المحتوى، أداة بحث عن الكلمات المفتاحية موفرة للوقت تعرض تلقائيًا بيانات الأشخاص الذين يسألون أيضًا (PAA) من عمليات البحث التي تجريها على Google، وتعرض النتائج التي تظهر عند النقر على سؤال ما.

يمكن للمستخدمين استخدام أداة الكلمات المفتاحية لاستكشاف الأفكار المتعلقة بكلمات مفتاحية معيّنة والحصول على نسخ من سيرب مع بيانات الأشخاص الذين تم إنشاؤها للكلمة المفتاحية المختارة.

وتتمثل نقطة قوتها الرئيسية في التحديث السريع لبيانات PAA (PAA) للكلمات المفتاحية ذات الصلة، حيث تكشف بشكل متكرر عن أسئلة جديدة في غضون ساعات من الأخبار الرئيسية وتتفوق على أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية الأخرى في حجم البحث والاستجابة.

أفضل ميزات #### أيضًا

التركيز على نوايا البحث الفعلية من خلال التركيز على الأسئلة التي يطرحها الأشخاص المتعلقة بكلماتك المفتاحية

استخدم البحث العميق للعثور تلقائيًا على 150 سؤالاً ذا صلة حتى ثلاثة مستويات لأسفل لمصطلح بحث واحد

اكتشف الكلمات المفتاحية غير المستغلة من خلال تحليل الأسئلة ومصطلحات البحث للتسويق الرقمي

تغطية كل ما يبحث عنه جمهورك من خلال تفريع موضوع واحد إلى مواضيع فرعية متعددة

القيود المفروضة على الأسئلة أيضًا

لا توجد مقاييس لحجم البحث

يفتقر إلى تحليل المنافسين

تسعير #### كما تسأل أيضًا

الأساسي: 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر

15 دولارًا أمريكيًا في الشهر لايت: 29 دولارًا/شهريًا

29 دولارًا/شهريًا المحترف: 59 دولارًا في الشهر

أيضًاالتقييمات والمراجعات المطلوبة

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

7. مخطط الكلمات الرئيسية من جوجل

عبر مخطط الكلمات المفتاحية من جوجل أداة Google Keyword Planner هي أداة مفيدة لتوليد الكلمات المفتاحية للعثور على كلمات مفتاحية جديدة مستهدفة وفهم أحجام البحث المقدرة وتكاليفها.

إنها أداة مجانية مصممة في المقام الأول للإعلانات بنظام الدفع بالنقرة، ولكنها يمكن أن تساعد أيضًا في استراتيجية تحسين محركات البحث.

وهي توفر اقتراحات ورؤى للكلمات المفتاحية ذات الصلة لتحسين حملاتك الإعلانية على Google. يمكنك أيضًا استخدامه بشكل مستقل لاستكشاف كلمات مفتاحية جديدة والتعرف على استعلامات البحث والاتجاهات لتحسين حملاتك الإعلانية.

أفضل ميزات مُخطِّط الكلمات المفتاحية من Google

إنشاء خطط كلماتك المفتاحية لإعلانات Google

عرض عدد زيارات البحث المتوقّعة وتقديرات النقرات أو مرات الظهور أو التحويلات للكلمات المفتاحية المحدَّدة

تحويل خطة كلماتك المفتاحية إلى حملة إعلانات Google النشطة

قيود مخطط الكلمات المفتاحية من Google

يعرض في المقام الأول بيانات البحث العضوي المتوقّعة لمصطلحات بحث Google

تسعير مُخطِّط الكلمات المفتاحية من Google

مجانًا

تقييمات ومراجعات مُخطِّط الكلمات المفتاحية من جوجل

التقييمات أدناه خاصة بمنصة إعلانات Google بشكل عام:

G2: 4.3/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

8. سبايفو

عبر SpyFu SpyFu هو بديل شامل لـ "أجب الجمهور"، حيث يعمل على تحسين كل من تحسين محركات البحث والحملات الإعلانية على محركات البحث PPC.

تدرس هذه المنصة أكثر من 100 مليون نطاق لكشف النقاب عن محركات البحث واستراتيجيات التسويق الخاصة بالمنافسين، وتكشف عن جميع الكلمات المفتاحية المستخدمة والإعلانات والروابط الخلفية ذات الصلة التي تقود حركة المرور العضوية والمدفوعة عبر محركات البحث المختلفة.

باستخدام أدوات متنوعة، يمكنك تنظيم الكلمات المفتاحية وتحليلها، وتتبع التصنيفات، وإنشاء تقارير مخصصة لتلبية احتياجاتك الخاصة في تحسين محركات البحث.

SpyFu أفضل الميزات

الوصول إلى البيانات التاريخية لمراجعة سجل الترتيب والروابط الخلفية

استكشف الكلمات المفتاحية والإعلانات الخاصة بمنافسيك في إعلانات جوجل باستخدام أدوات الدفع بالنقرة

إدارة مشاريع تحسين محركات البحث من خلال إنشاء مجموعات الكلمات الرئيسية وإعداد الإشعارات

إنشاء نص بناءً على مطالبة نصية وتلخيص المستندات أو النصوص الطويلة

قيود برنامج SpyFu

أبلغ المستخدمون عن حالات عدم دقة البيانات بنسبة 100% طوال الوقت

يأتي بأدوات متقدمة قد لا يحتاجها المبتدئين

تسعير #### تسعير SpyFu

الأساسي: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا الاحترافية: 79 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات برنامج SpyFu

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. فوهة

عبر فوهة Nozzle هي أداة قوية لتحسين محركات البحث للكلمات المفتاحية ومتعقب ترتيب الكلمات المفتاحية خاصة للمستخدمين على مستوى المؤسسات. فهو يستخرج بيانات مفصّلة للكلمات المفتاحية من Google SERP للعديد من الكلمات المفتاحية.

يتجاوز تتبع الرتب القياسي، يتيح لك Nozzle تحديد المجالات وعناوين URL المحددة التي تهيمن على المقتطفات المميزة وقوائم الحزم المحلية وقوائم حزم الفيديو.

أفضل ميزات #### Nozzle

راقب مواضع كلماتك المفتاحية يوميًا من خلال تتبع دقيق وموثوق به لمواقع SERP

احصل على نصيحة قوية وبيانات مرمزة بالألوان ونظرة عامة على أداء ترتيبك لتحسين نقاط تحسين محركات البحث لديك

تتبّع المواضع اليومية للعبارات في فهرس Google

تحقق من الإحصائيات بشكل متكرر كما تريد (مثل يومي أو شهريًا)

قيود فوهة

واجهة مربكة للمستخدمين الجدد

يفتقر إلى التقارير والتنبيهات والبحث عن الكلمات المفتاحية وتتبع الروابط الخلفية

تسعير فوهة

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs):

الأساسي: 59 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

59 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متقدم: 119 دولارًا أمريكيًا في الشهر

119 دولارًا أمريكيًا في الشهر المحترف: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا الإيجابي بلس: 599 دولارًا شهريًا: 599 دولارًا شهريًا

المؤسسة:

الشركة الأساسية: 1,199 دولار/شهرياً

1,199 دولار/شهرياً الشركة المتقدمة: 2,999 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

2,999 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشركة الاحترافية: 5,999 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

5,999 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات فوهة

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم)

10. سيو باور سويت

عبر مجموعة أدوات تحسين محركات البحث يُعدّ SEO PowerSuite أداة متعددة الاستخدامات للشركات التي تتطلع إلى تحسين حضورها الرقمي.

فهو يساعد في البحث عن الكلمات المفتاحية، ويحسّن بنية الموقع من خلال الإبلاغ عن المشكلات، ويحلل الروابط الخلفية، ويدير حملات التوعية بالرابط.

تحتوي المنصة على أربعة أجزاء: متتبع الترتيب، ومدقق المواقع، ومدقق المواقع، وزجاج التجسس لتحسين محركات البحث، ومساعد الروابط. تساعدك هذه الأدوات على التحقق من صعوبة الكلمات المفتاحية، وتتبع حجم البحث الشهري، وتخطيط المحتوى بشكل أفضل، والعثور على الكلمات المفتاحية وفرص الروابط.

أفضل مميزات #### SEO PowerSuite

قم بإجراء تدقيق لتحسين محركات البحث للتحقق من المشكلات الفنية في موقعك

تتبُّع تصنيفات نتائج البحث المحلية وخرائط جوجل

البحث عن الروابط الخلفية غير المرغوب فيها وإصلاحها لتحسين ترتيب المحتوى الخاص بك

قيود تحسين محركات البحث SEO PowerSuite

ليست منصة قائمة على السحابة

مقسمة إلى أربعة حلول منفصلة بدلاً من أداة واحدة مدمجة

تسعير #### SEO PowerSuite

الإصدار المجاني

الاحترافية: 596 دولارًا في السنة

596 دولارًا في السنة المؤسسات: 1,396 دولارًا أمريكيًا في السنة

SEO PowerSuite التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

أدوات أخرى لتحسين محركات البحث

على الرغم من توفر العديد من الأدوات لتلبية احتياجاتك في البحث عن الكلمات المفتاحية وتحسينها، إلا أن هناك ما هو أكثر من تحسين محركات البحث لأهدافك التسويقية.

فلماذا لا تفكر في أداة من شأنها أن تثبت أنها أداة شاملة لكل شيء؟

ClickUp هي أداة شاملة تساعدك على توليد أفكار المحتوى، وإنشاء المحتوى، وإدارة الحملات التسويقية، وتبسيط إدارة المشاريع، وجذب عملاء جدد.

إدارة جهودك في تحسين محركات البحث باستخدام ClickUp

تابع جميع أعمالك المتعلقة بالتسويق على منصة واحدة من خلال أداة ClickUp للتسويق برنامج ClickUp للتسويق سيساعدك في الحفاظ على جميع أعمال فريق التسويق في مكان واحد. لم تعد خرائط طريق التسويق الخاصة بك بحاجة إلى أن تكون مستندات معزولة بعد الآن. يمكنك ربطها بالمهام المباشرة وإبقاء فريقك على دراية بمكان وجودهم في الرحلة.

اجعل الجداول الزمنية مرئية للجميع لضمان الشفافية والحفاظ على تحفيز الفريق. يساعدك هذا أيضًا على التخلص من مهام سير العمل الزائدة عن الحاجة.

تساعدك الأداة أيضًا على تتبع التقدم المحرز في حملاتك واستراتيجياتك التسويقية.

تحفيز الإبداع، أو إنشاء قوالب، أو إنشاء نسخ بسرعة البرق مع أفضل شريك للعصف الذهني في العالم انقر فوق الذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء مخططات مدونة منسقة مسبقًا وكتابة مدونات كاملة. أدخل متطلبات تحسين محركات البحث الخاصة بك واحصل على مقالات يتم إنشاؤها في ثوانٍ.

ولكن إذا كنت ترغب في كتابة واحدة بنفسك وتحتاج فقط إلى القليل من الإلهام، فإن ClickUp AI سيكون رفيقك الموثوق في العصف الذهني.

لذلك، سواء كانت فكرة حملة أو اقتراحات لمواضيع المدونة، يمكنك دائمًا الاعتماد على أداة الذكاء الاصطناعي هذه.

ClickUp أداة متعددة الاستخدامات منصة إنتاجية لوكالات تحسين محركات البحث وفرق التسويق. تساعد في إدارة مشروع تحسين محركات البحث من خلال مساعدتك في تنظيم الحملات وقوائم الكلمات المفتاحية، وطرح أفكار الكلمات المفتاحية معًا، وإنشاء المحتوى، وتعيين المهام.

يساعدك ClickUp AI على وضع الأفكار وإطلاق الحملات التسويقية. فهو يساعدك في إعداد ملخصات المحتوى، ويُنشئ عناصر العمل من ملاحظات اجتماعك، بل ويُنشئ لك ملخصات للمحتوى الطويل.

قم بإنشاء استراتيجيات تحسين محركات البحث لموقعك الإلكتروني باستخدام قالب خارطة طريق تحسين محركات البحث ClickUp SEO

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ClickUp قوالب تحسين محركات البحث الخاصة بها، حتى لا تضطر إلى بدء حملة تسويق المحتوى من الصفر.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام قالب خريطة طريق ClickUp SEO لبناء خطة عمل منظمة لتحسين عرض موقعك الإلكتروني على محرك البحث.

استخدمه لتحليل مقاييس الموقع الإلكتروني و إنشاء خرائط طريق لأهدافك التسويقية .

إنها أداة رائعة لتوصيل التغييرات وإبقاء الجميع خاضعين للمساءلة.

تتبع معلومات تحسين محركات البحث وإدارتها باستخدام قالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث ClickUp SEO

إذا كنت ترغب في إدارة جهود تحسين محركات البحث الإجمالية الخاصة بك، فقم بإعطاء قالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث ClickUp SEO لقطة. استخدمه لتعيين المواعيد النهائية والحالات والتقديرات الزمنية وتتبع تصنيفاتك في مكان واحد.

يساعد هذا القالب أيضًا في البحث عن الكلمات المفتاحية والتحليلات التنافسية وإدارة المهام. يمكنك توفير الوقت من خلال وجود بيانات تحسين محركات البحث في مكان واحد.

ClickUp أفضل الميزات

تعاون في المواد التسويقية مثل رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام مستندات ClickUp قم بتبسيط التواصل وتحقيق أهدافك التسويقية بسرعة من خلال الإشعارات والتعليقات و مهام النقر فوق المهام قم بإنشاء مهام سير عمل المشروع والحملات الجديدة والعصف الذهني مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards استخدام انقر فوق الدردشة لمناقشة أفكار المحتوى الخاصة بك بسهولة، والتحكم في من يمكنه الوصول إليها

الوصول المتعددقوالب تسويق ClickUp لكل حالة استخدام يمكنك التفكير فيها

عرض مهمة أو إضافتها أو إزالتها إلى قوائم مهام أخرى أو منها لتحسين الرؤية والتعاون عبر الفرق

قيود ClickUp

يفتقر إصدار الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب

يمكن للمستخدمين الجدد أن يجدوا المنصة مربكة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

## تحسين إدارة تحسين محركات البحث مع البديل المثالي للرد على الجمهور

تُعد أدوات تحسين محركات البحث القوية ضرورية لمراقبة المنافسين، وتحسين موقعك الإلكتروني، وإنشاء محتوى مقنع لجمهورك المستهدف لتعزيز التصنيفات.

عند البحث عن بدائل لـ Answer the Public، اختر أفضل ما يلبي متطلبات عملك.

إذا كنت تبحث عن منصة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إدارة تحسين محركات البحث وجهود التسويق بسهولة، ففكر في ClickUp.

سواء كنت مسوقًا متمرسًا أو جديدًا في استراتيجية تسويق المحتوى، فإن ClickUp لديه جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة حملة ناجحة. اشترك مع ClickUp اليوم مجانًا!