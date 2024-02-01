10 بدائل أكسيلو لإدارة العملاء والعمل في عام 2025

يعرف أولئك الذين يستخدمون Accelo شيئًا واحدًا: إنه برنامج ممتاز لجعل العمل منتجًا وتعاونيًا، خاصةً بالنسبة للأدوار التي تواجه العملاء وإدارة المشاريع.

بفضل قدراته على مراقبة المبيعات، والتذاكر، والفواتير إلى الاجتماعات، والجداول الزمنية، والجدولة الزمنية، يعمل Accelo على أتمتة المهام الروتينية لتوفير الوقت. ومع مجموعة واسعة من عمليات التكامل الشائعة، يمكنك ضبطه ليصبح منصة قادرة على تبسيط العمليات التجارية.

ولكن قفاز واحد قد لا يناسب جميع الأيدي! 🧤

يبحث العديد من الأشخاص عن بدائل Accelo لأن Accelo يقصر في بعض المجالات: قد يكون من الصعب على الفرق غير التقنية تعلمه، كما أنه لا يلبي احتياجات الشركات المتخصصة، ويجد الكثيرون أن أدواته وتكاملاته قديمة. علاوة على ذلك، توجد تكاليف إضافية لزيادة حدود التخزين والوصول إلى ميزات جديدة.

ولكن الخبر السار هو أن الكثير من أدوات إدارة المشاريع يمكن أن تناسب احتياجاتك بشكل أفضل. هل أنت مستعد لتجربتها؟

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل أكيلو؟

جيد أتمتة الأعمال يجب أن يجمع الحل بين القدرات التحليلية لإدارة علاقات العملاء ومرونة مجموعة إدارة المشاريع. كما يجب أن يهتم أيضًا بسير عمل أعمالك بالكامل، بدءًا من رفع عرض الأسعار وحتى إعداد الفواتير.

لا يهم إذا كنت شركة خدمات احترافية أو مؤسسة تصنيع أو وكالة مواهب - تحتاج الشركات من كل نوع وحجم إلى حل برمجي جيد لتبسيط المهام التشغيلية الأساسية.

ستحتوي معظم بدائل Accelo على تكامل إدارة علاقات العملاء، وإنشاء العروض، وبوابات العملاء، وأدوات الاتصال - ولكن يجب أن يمتلك البرنامج أيضًا القدرات اللازمة لتلبية الاحتياجات المحددة لعملك.

إذا كنت تفكر في بديل ل Accelo، فابحث عن بعض الميزات والسمات الرئيسية في البرنامج. فيما يلي بعض الجوانب التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء وضع قائمة مختصرة ببدائل Accelo المناسبة:

واجهة بديهية: اختر تخطيطًا نظيفًا وتصفحًا سهلًا في البرنامج. عمل جيد برنامج عمليات يمكن استخدامه إلى أقصى حد من قبل أي شخص تقريبًا

اختر تخطيطًا نظيفًا وتصفحًا سهلًا في البرنامج. عمل جيد برنامج عمليات يمكن استخدامه إلى أقصى حد من قبل أي شخص تقريبًا إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: تمكين الوصول والإدارة أثناء التنقل من خلال الهاتف المحمول للفرق البعيدة أو العمل الميداني. مع تحول العمل عن بُعد والعمل المختلط إلى القاعدة وليس الاستثناء، فإن إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول وغير المتصل بالإنترنت هي رهان أساسي لبدائل Accelo اليوم

تمكين الوصول والإدارة أثناء التنقل من خلال الهاتف المحمول للفرق البعيدة أو العمل الميداني. مع تحول العمل عن بُعد والعمل المختلط إلى القاعدة وليس الاستثناء، فإن إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول وغير المتصل بالإنترنت هي رهان أساسي لبدائل Accelo اليوم خيارات التخصيص: قم بتخصيص النظام الأساسي وفقًا لسير العمل والتفضيلات الخاصة بك. تساعدك درجة عالية من التخصيص في برنامجك على استخدام الأداة بالطريقة التي تريدها بالضبط

قم بتخصيص النظام الأساسي وفقًا لسير العمل والتفضيلات الخاصة بك. تساعدك درجة عالية من التخصيص في برنامجك على استخدام الأداة بالطريقة التي تريدها بالضبط التكامل مع الأدوات الحالية: كل شركة تستخدم عدة أدوات للوظائف الأساسية. تأكد من أن بدائل Accelo التي تضعها في القائمة المختصرة يمكن أن تتكامل بسهولة مع برامج إدارة علاقات العملاء، وبرامج المحاسبة، ومنصات الاتصالات، والأدوات الأساسية الأخرى التي تستخدمها

كل شركة تستخدم عدة أدوات للوظائف الأساسية. تأكد من أن بدائل Accelo التي تضعها في القائمة المختصرة يمكن أن تتكامل بسهولة مع برامج إدارة علاقات العملاء، وبرامج المحاسبة، ومنصات الاتصالات، والأدوات الأساسية الأخرى التي تستخدمها إمكانيات إدارة المشاريع: ضع في اعتبارك مدى تعقيد مشاريعك، والحاجة إلى تخصيص الموارد، وأدوات التعاون، وإمكانيات إعداد التقارير قبل اختيار الأداة

ضع في اعتبارك مدى تعقيد مشاريعك، والحاجة إلى تخصيص الموارد، وأدوات التعاون، وإمكانيات إعداد التقارير قبل اختيار الأداة تتبع الوقت وإعداد الفواتير: تأكد من أن بدائل Accelo في قائمتك توفر تتبعًا دقيقًا للوقت وفواتير سلسة بعملات وضرائب مختلفة ومعالجة متكاملة للدفع

تأكد من أن بدائل Accelo في قائمتك توفر تتبعًا دقيقًا للوقت وفواتير سلسة بعملات وضرائب مختلفة ومعالجة متكاملة للدفع قابلية التوسع: اختر خطة مشروع تدعم نمو أعمالك، دون الحاجة إلى ترقيات متكررة أو تكاليف إضافية كبيرة

اختر خطة مشروع تدعم نمو أعمالك، دون الحاجة إلى ترقيات متكررة أو تكاليف إضافية كبيرة التسعير الشفاف: تجنب البرامج ذات الرسوم الخفية وهياكل التسعير المعقدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تكاليف غير متوقعة

أفضل 10 بدائل أكسيلو لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل لبرنامج Accelo من أجل تحسين سير عملك وتحسين الكفاءة، وزيادة الربحية للمؤسسة بأكملها.

دعنا نفكّ شفرة كيف يتناسبان مع بعضهما البعض.

1. ClickUp

احصل على رؤية شاملة لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

إذا كنت تبحث عن منصة فائقة الاستخدام وذات قدرات عالية، فاختر ClickUp.

بفضل ميزاته المتطورة المقترنة بواجهة سهلة الاستخدام، يمكنك الاستفادة من قوة برنامج ClickUp لإدارة المشاريع بالطرق التالية:

تبسيط إدارة المهام: تفويض العمل إلى أعضاء فريقك في الوقت الفعلي تتبع الوقت بكفاءة: قياس الوقت لكل مهمة والوصول إلى جداول العمل على مستوى العالم باستخدام ميزات تتبع الوقت في ClickUp مثل الجداول الزمنية اليدوية مهام سير العمل الآلية: اختر من بين أكثر من 100 عملية أتمتة لـ توفير الوقت وتبسيط عمليات سير العمل والمهام الروتينية وتسليم المشروع التواصل والتعاون: تقديم الملاحظات في الوقت الفعلي والتعاون في المستندات. مع ClickUp Docs جميع ملفاتك ومستنداتك في مكان واحد، مع سهولة الوصول إليها من قبل جميع أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفريق التواصل بفعالية باستخدام ميزات الدردشة والتعليق المدمجة. التخصيص: يمكنك تبسيط مهامك اليومية باستخدام طرق العرض والقوالب المخصصة، وتجنب التبديل بين التطبيقات مع أكثر من 200 تكامل أصلي للأدوات الخارجية المرونة: استخدم أكثر من 15 طريقة عرض مرنة للغاية من ClickUp و لوحات معلومات التحليلات في الوقت الفعلي للحصول على رؤية واضحة للمشاريع بناءً على احتياجاتك

تشغيل الأعمال سهل للغاية مع الأدوات العديدة التي تحصل عليها مع إدارة علاقات العملاء في ClickUp .

أنشئ جداول زمنية في ClickUp لجمع وعرض الوقت المتتبع عبر المهام والمواقع للحصول على رؤى سريعة حول تقدمك

ClickUp أفضل الميزات

تعيين ترتيب واضح للعمليات مع تبعيات المهام من خلال وضع علامة "انتظار" أو "حظر" مهام أخرى

دمج الفواتير والفواتير وإعداد التقارير في سير عمل واحد وسلس

استخدم قوالب مخصصة مثلقالب ميثاق المشروع الخاص ب ClickUp لتحديد الغرض من المشروع وتفويض المهام وإدارة المواعيد النهائية

تبسيط جدولك اليومي ومعاينة الاجتماعات في التقويم الخاص بك لتحسين الإنتاجية

تجميع إدخالات الوقت معًا، والاطلاع على التقديرات، وتقسيم الإدخالات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة

قم بتوصيل أكثر من 1,000 أداة وعمليات تكامل مجاناً، مثل Asana وTrillo وSlack وZoom وGrammarly والمزيد

تنزيل القالب

سيوفر لك قالب ميثاق المشروع من ClickUp كل ما تحتاجه لتخطيط وتقديم مشاريع ناجحة

قيود ClickUp

قد يمثل استخدام الأداة بكامل إمكاناتها تحديًا للمستخدمين الجدد

لم تصل جميع الميزات إلى تطبيق الهاتف الجوال

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

تحقق من هذه قوالب ميثاق المشروع*/%href/ !

2. سكورو

عبر سكورو يهدف Scoro، وهو حل لإدارة العمل قائم على الحوسبة السحابية، إلى تبسيط مختلف أجزاء عملياتك وسير العمل لديك، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز ربحية عملك والحفاظ على رضا العملاء.

Scoro هو محور مركزي لإدارة جميع جوانب أعمال الخدمات المهنية الخاصة بك، سواء كانت شركة استشارية أو وكالة أو عمل حر أو ما إلى ذلك. تمكّنك الأداة من إدارة البيانات المالية والعملاء والمشاريع في مكان واحد.

علاوة على ذلك، تساعدك الأداة على تتبع تنفيذ المشروع وتحسين تفاعلات العملاء، واكتساب رؤى مهمة من خلال البيانات. كل هذا يساعد على تعزيز أرباح وكالتك.

سكورو هو الحل الأمثل برنامج إدارة المشاريع للشركات متوسطة الحجم

سكورو أفضل الميزات

اختر ميزة الربحية التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بياناتك التاريخية والتنبؤ بربحية المشروع

إنشاء مقترحات وتقديرات، وإدارة المشاريع من عرض الأسعار إلى النقد، وتتبع المهام مع المواعيد النهائية والتبعيات

احتفظ بقاعدة بيانات مركزية للعملاء المحتملين والعملاء المحتملين، بما في ذلك سجلات الاتصالات وسجل الأنشطة

إنشاء عمليات التكامل الخاصة بك وإرسالها إلى Scoro Marketplace لاستخدامها

إدارة التجنيب الخاص بك مع برنامج إدارة التجنيب لأعمال العملاء المتكررة

قيود Scoro

أبلغ المستخدمون عن وجود قيود في تخطيط الموارد، أو العمل في المنهجيات الرشيقة، أو إدارة التبعية لسير العمل المعقد

تطبيق الهاتف المحمول ليس غنيًا بالميزات مثل إصدار الويب

تواجه الفرق التي تعتمد على البيانات خيارات تخصيص محدودة

محدودية أدوات إدارة المشاريع للمشاريع المعقدة أو المتخصصة

تسعير سكورو

أساسي: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قياسي: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 71 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

71 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أساسي: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات سكورو

G2: 4.5/5 (390+ تقييم)

4.5/5 (390+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (230+ تقييم)

3. أفازا

عبر أفازا أفازا هو عمل موحد و برنامج إدارة العملاء . يتميز بإدارة الموارد, جدولة الموارد وتتبع الوقت والمصروفات، وعرض الأسعار والفواتير، ومحادثة الفريق.

استفد من إمكانيات Avaza الكاملة لتعزيز إنتاجية فريقك وتقليل منحنى التعلم من خلال الدعم الفوري عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

في حين أن بدائل Accelo الأخرى تقدم وظائف مماثلة، فإن ما يميز Avaza هو تركيزها على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتواصل السياقي، وحلقات ملاحظات العملاء، والإدارة المالية في الوقت الفعلي، وتجارب العملاء الشخصية.

تجعل Avaza من السهل على أعضاء الفريق التفاعل والتعاون من خلال تمكين تعيين المهام في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات والتعليق. يمكنك تلقي ملاحظات فورية حول المهام والتواصل من خلال الدردشات ورسائل البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي.

كما يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام بفضل التكامل الذكي للبريد الإلكتروني. يحافظ هذا أيضًا على جميع الأعمال المطلوبة في مكان واحد للمتابعة.

Avaza أفضل الميزات

تحديد الأفراد الأكثر ملاءمة لكل مهمة من خلال توصية خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تأخذ في الاعتبار كلاً من متطلبات المشروع والخبرة الفردية

ربط المواضيع والمحادثات بعناصر مشروع محددة، وتعزيز التواصل ذي الصلة

اكتساب رؤى في الوقت الفعلي حول ربحية المشروع وصحته المالية

إنشاء "غرف مشروع" مخصصة لكل عميل وتوفير وصول آمن إلى معلومات المشروع والتحديثات والمستندات وقنوات الاتصال

دعوة أي شخص لتتبع الوقت، وإعداد معدلات لكل مشروع أو لكل مستخدم، والاستمتاع بسهولة إعداد الفواتير والتقارير

قيود Avaza

محدودية الوظائف وخيارات التخصيص مقارنةً ببدائل Accelo الأخرى التي تقدم بدائل مخصصة إدارة سير العمل الأدوات

صعوبة إعداد أتمتة معقدة أو مشروطة للمستخدمين غير التقنيين

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في الأداء ومخاوف تتعلق بالاستقرار مع فرق كبيرة جدًا أو أثناء إدارة العديد من المشاريع في وقت واحد

تسعير أڤازا

مجاني

بدء التشغيل: 11.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر

11.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر الأساسي: 23.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

23.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشركات: 47.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Avaza

G2: 4.5/5 (290+ تقييم)

4.5/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (410+ تقييمات)

4. وريك

عبر وريك Wrike عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات للغاية تعمل على زيادة أداء فريقك إلى أقصى حد، وتسريع النمو، وتحسين تجربة العملاء. كما أن ميزات التخصيص الفريدة والشاملة تجعل العمل أقل صعوبة وأكثر متعة.

سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، يمكن تخصيص Wrike لتناسب احتياجاتك الفريدة.

وبفضل الأدوات المتخصصة الخاصة بالصناعة، وأكثر من 400 تطبيق شائع للتكامل، وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، فإن Wrike هو حل إدارة المشاريع لجميع أنواع الأعمال.

أفضل ميزات Wrike

خصص عملك بما يتجاوز المهام والمشاريع القياسية من خلال تصور سير العمل وتحديد التسلسل الهرمي ومراقبة أهداف العمل

تحليل نشاط الفريق وتوزيع عبء العمل لتحديد الاختناقات المحتملة واقتراح التعديلات

تخلص من الحاجة إلى تنزيل الملفات المرهقة وتحميلها من خلال التحرير التعاوني في الوقت الفعلي

العمل على المشاريع مع المشاريع المبنية مسبقًا قوالب مخصصة أتمتة المهام المتكررة، وإنشاء عمليات قابلة للتكرار، وتوحيد أفضل الممارسات عبر المشاريع



قيود Wrike

لا تتوفر أدوات آلية لتدوين الملاحظات

خيارات محدودة للمرئيات تتبع المشروع أدوات، مثل الخرائط الذهنية أو طرق العرض المخصصة المرنة

لا يوجد خيار دردشة للتواصل في الوقت الفعلي

قد يحتاج المستخدمون إلى مراقبة صندوق البريد الوارد الخاص بهم لأن بعض عمليات التكامل لها إشعارات متأخرة

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

5. هب سبوت

عبر هبسبوت HubSpot هي مجموعة CRM مشهورة جدًا وقادرة على إدارة علاقات العملاء.

تساعدك هذه الأداة على ربط بياناتك وفرقك وعملائك على منصة واحدة تتوسع جنبًا إلى جنب مع عملك. تقدم ستة منتجات أساسية وأدوات أخرى تدعم الأقسام المختلفة: التسويق، والمبيعات، والخدمات، ونظام إدارة المحتوى، والعمليات، والتجارة. وهي تُسهِّل نمو أعمالك من خلال التركيز على عملائك.

يمكنك اختيار المنتجات التي تحتاجها من منصة HubSpot. ويرتبط كل منتج في المنصة بنفس قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء، مما يمنحك رؤية مذهلة لكل جهة اتصال في كل مرحلة من مراحل مسار المبيعات.

أفضل ميزات HubSpot

إدارة جهات الاتصال والصفقات والمهام وإرسال رسائل البريد الإلكتروني مع خطة CRM مجانية

احصل على مشاركة سلسة للبيانات ورؤية شاملة لرحلة العميل مع إدارة علاقات العملاء المركزية

إنشاء مواقع إلكترونية احترافية، ونشر منشورات المدونات، وإدارة الصفحات المقصودة باستخدام أدوات إدارة المشاريع التي يسهل الوصول إليها مثل أداة إنشاء المواقع الإلكترونية ونظام إدارة المحتوى HubSpot

تقديم قنوات متنوعة لدعم العملاء، بما في ذلك الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والهاتف، إلى جانب قاعدة معرفية قوية

جذب العملاء من خلال المحتوى القيِّم وبناء العلاقات بدلاً من التواصل البارد

قيود HubSpot

قد تواجه صعوبة في الترحيل من منصات إدارة علاقات العملاء القديمة، مما يؤدي إلى وجود قيود على استيراد الملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والمرفقات ونشاط الجدول الزمني وجهات الاتصال السابقة والصفقات

تحكم أقل في تقييد الوصول ومنح الأذونات

محدودية أدوات إعداد التقارير المخصصة

عدم وجود أدوات تتبع الوقت الأصلية

تسعير HubSpot

أدوات مجانية

المبتدئين (المبيعات): 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المحترفون (المبيعات): 500 دولار شهريًا

500 دولار شهريًا المؤسسات (المبيعات): 1500 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

6. سويت داش

عبر سويت داش SuiteDash هو برنامج أعمال شامل يجمع بين عناصر برنامج بوابة العميل وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والفواتير وغيرها.

إنه أداة لإدارة الأعمال لعملياتك الداخلية وبوابة تواجه العميل للتواصل والتعاون. وبفضل نظامه الأساسي الآلي المتكامل، يمكن للشركات التعامل مع سير عمل المبيعات والعمليات بالكامل من لوحة تحكم واحدة، وبالتالي الاستغناء عن استخدام برامج متعددة.

تقدم SuiteDash مجموعة من الوظائف، مثل أداة إنشاء مسار المبيعات، وبوابات العملاء ذات العلامات البيضاء، وحتى أتمتة التسويق محرك، مما يضيف إلى النكهة الفريدة للعروض.

سويت داش أفضل الميزات

تصميم مسارات تحويل متعددة الخطوات لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء، وأتمتة التسجيل في عمليات التأهيل، وتتبع التقدم المحرز في كل مرحلة

ضع علامة تجارية لبوابة العميل بشعارك وألوانك لإنشاء تجربة مخصصة لعملائك

تكوين عمليات سير العمل المعقدة باستخدام منطق التفرع والمحفزات الشرطية لأتمتة الموافقات, تعديلات الميزانية وتحديثات البيانات بناءً على معايير محددة

تزويد عملائك بإمكانية الوصول إلى معلومات المشروع والملفات والتحديثات والفواتير

تعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، والتواصل مع أعضاء الفريق من خلال الدردشة والمناقشات المدمجة

قيود SuiteDash

يجد بعض المستخدمين أن المنصة الغنية بالميزات مخيفة للاستخدام في البداية

واجه المستخدمون تأخيراً بسيطاً أثناء التبديل بين الأدوات على البرنامج

أسعار سويت داش

إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا

البداية: 19 دولارًا/شهريًا

19 دولارًا/شهريًا الازدهار: 49 دولارًا أمريكيًا في الشهر

49 دولارًا أمريكيًا في الشهر Pinnacle: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتوفر VIP Power-Up مع جميع الباقات المدفوعة بسعر 50 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات سويت داش

G2: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 520 تقييم)

7. بيج تايم

عبر بيج تايم والشركات الهندسية

يركز BigTime على تبسيط العمليات وتحسين استخدام الموارد وتحسين الرؤية المالية لهذه الشركات. وبفضل ميزاته المتقدمة، يمكنك تتبع مقاييسك التشغيلية والتصرف بناءً عليها لتوسيع نطاق أعمالك بفعالية.

أفضل ميزات BigTime

توحيد عمليات المشاريع المتكررة من خلال إنشاء قوالب وكتب تشغيل قابلة لإعادة الاستخدام

تقليل وقت العمل من خلال تغيير تركيزك من المخصصات التاريخية إلى التنبؤ باستخدام الموظفين

احصل على رؤية واضحة لصحة الأعمال من خلال الإدارة الكاملة للواقع المعزز والتعرف على الإيرادات والتوقعات

استخدم أدوات تتبع الوقت مثل الجداول الزمنية المحددة حسب أسبوع العمل واجعل أوقات التقديم مرنة مع ميزات الإغلاق الاختيارية

قيود BigTime

يمكن تحسين استجابة دعم العملاء

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في بعض عمليات تكامل التطبيقات

عدم وجود ميزة الدردشة الجماعية الأصلية

لا توجد خطط مجانية متاحة

تسعير BigTime

الأساسية: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الرئيسية: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الرئيسي: 60 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات BigTime

G2: 4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 630 تقييم)

8. سمارت سويت

عبر سمارت سويت SmartSuite، أ إدارة العمل التعاوني منصة تلبي احتياجات الأقسام المختلفة مثل إدارة المشاريع ، والمبيعات، والموارد البشرية والتوظيف، والحوكمة والامتثال للمخاطر، ونجاح العملاء، والتسويق، وغير ذلك.

يتكامل SmartSuite مع أكثر من 5000 تطبيق وأداة شائعة لتبسيط سير عملك. يمكنك أيضاً إنشاء تقارير واستخدام قوالب مخصصة لتقديم التقارير لعملائك.

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يوفر SmartSuite أدوات معدة مسبقاً. كما يمكن للشركات الكبيرة الاستفادة من برنامج تشغيل إدارة العمل (WorkOS)، والذي يتضمن أدوات متخصصة لإدارة المشاريع.

أفضل ميزات SmartSuite

اعمل بكفاءة أكبر مع بيئة SmartSuite المتكاملة بإحكام حيث تتكامل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والتقويمات ورسائل البريد الإلكتروني بسلاسة

إنشاء تقارير ومقترحات وفواتير تلقائية استناداً إلى قوالب محددة مسبقاً وبيانات في الوقت الفعلي

استخدام الذكاء الاصطناعي للتوصية بالأفراد الأنسب للمهام بناءً على مهاراتهم وخبراتهم وقدرتهم على إنجاز المهام

قيود SmartSuite

قد تواجه فرق العمل الكبيرة أو المشاريع المعقدة ذات الاستخدام الكثيف للبيانات مشكلات في الأداء أو زيادة الحمل على النظام

قد تبدو إمكانيات المعادلات في جداول البيانات مقيِّدة للمستخدمين الذين يعتمدون على العمليات الحسابية المعقدة أو المعالجة المتقدمة للبيانات

توفر الخطة المجانية وصولاً مقيدًا إلى بعض ميزات وبيانات المشروع

SmartSuite التسعير

مجاني

الفريق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 28 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

28 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 41 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SmartSuite

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 21 تقييم)

9. بلوتيو

عبر بلوتيو تستخدم الأداة الأتمتة والتعاون وإدارة المستندات لتحسين كفاءة فريقك وإنتاجيته. يمكنك بسهولة دمج جميع اتصالات مشروعك في مكان واحد. أيضًا، تساعدك عمليات بلوتيو المتقدمة على إضافة تفاصيل المشروع تلقائيًا مثل عناوين URL والتواريخ ومربعات الاختيار والتقييمات وأعضاء الفريق.

Plutio عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع مصممة لتبسيط مختلف العمليات التجارية، بما في ذلك إعداد العملاء، وإنشاء العروض، وإدارة العقود، واجتماعات إدارة المشاريع، والتخطيط، وتسليم المشروع.

ومن خلال لوحة التحكم التفاعلية القابلة للتخصيص، يمكنك الحصول بسرعة على قوالب مُعدة مسبقاً لمختلف احتياجات تخطيط وإدارة المشاريع.

بلوتيو أفضل الميزات

إدارة العمليات التي تواجه العميل مثل التأهيل والمقترحات والعقود

استخدم أداة إنشاء سير العمل المرئية لإنشاء مهام سير عمل مخصصة لأي عملية تجارية

أتمتة المهام المتكررة وتخصيص المشغلات للتكيف مع احتياجاتك الفريدة

تزويد العملاء بإمكانية الوصول الآمن إلى المستندات ذات الصلة وتحديثات المشروع وقنوات الاتصال في بوابة ذات علامة تجارية

التكامل مع مختلف الأدوات والخدمات، مثل إدارة علاقات العملاء، وبرامج المحاسبة، ومنصات التوقيع الإلكتروني، مما يزيد من انسيابية سير العمل لديك ويزيل صوامع البيانات

قيود بلوتيو

واجه المستخدمون مشكلات في حل الشكاوى مع خدمة العملاء

عدم وجود ميزات إدارة المهام

ميزات محدودة لتتبع الوقت

تسعير بلوتيو

المنفرد: 19 دولارًا في الشهر

19 دولارًا في الشهر الاستوديو: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر الوكالة: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

بلوتيو التقييم والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 155 تقييم)

10. أومني فوكس

عبر أومني فوكس OmniFocus هو أداة قوية برنامج إدارة المهام مصمم للمهنيين والأفراد المشغولين الذين يبحثون عن نهج منظم للغاية وقابل للتخصيص لإدارة قوائم مهامهم.

وهو يلبي احتياجات مستخدمي نظامي Mac و iOS، مع مزامنة سلسة للمنصة وتجربة مستخدم موحدة لإدارة العمل الشخصي.

أفضل ميزات برنامج OmniFocus

تسجيل جميع أنشطتك وتنظيمها في نظام قوي وسهل الصيانة

إعداد العناصر لتكرارها في جداول زمنية واقعية

إنشاء علامات لأشياء مثل الموقع والشخص ومستوى الطاقة والأولوية وما إلى ذلك

تكييف المنظورات المخصصة لتناسب سير عملك - بغض النظر عن مدى تعقيده

حماية البيانات الشخصية باستخدام التشفير من طرف إلى طرف

أضف ملاحظات إلى عناصرك حتى تحصل على المعلومات التي تحتاجها عند إكمال إجراء ما

قيود OmniFocus

لا توجد أدوات تعاون أو إدارة مشاريع للفرق

ليس للاستخدام التجاري

لا توجد ميزات لتتبع الوقت

الأداة متوافقة فقط مع منتجات Apple

تسعير أومني فوكس

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

الاشتراك: 9.99 دولارًا شهريًا (يتم تجديده تلقائيًا)

9.99 دولارًا شهريًا (يتم تجديده تلقائيًا) أومني فوكوس للويب: 4.99 دولارًا شهريًا (تُجدد تلقائيًا)

4.99 دولارًا شهريًا (تُجدد تلقائيًا) الترخيص القياسي للإصدار 4: 74.99 دولارًا أمريكيًا دفعة واحدة

74.99 دولارًا أمريكيًا دفعة واحدة رخصة الإصدار 4 للمحترفين: 149.99 دولارًا لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات أومني فوكس #### تقييمات ومراجعات أومني فوكس

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

اعثر على بديل Accelo المثالي

يمكن لهذه الخيارات العشرة أن تنهي بحثك عن بدائل Accelo لتبسيط وتحسين عملياتك التجارية. في حين أن كل أداة في هذه القائمة تؤدي أداءً جيدًا إذا كانت مطابقة لاحتياجات العمل المناسبة، لا يمكنك أن تخطئ في استخدام أداة الكل في واحد المليئة بالطاقة - ClickUp!

يساعدك ClickUp على دمج وظائف إدارة علاقات العملاء، وأتمتة سير العمل، وإدارة الوقت، وإعداد التقارير، ووظائف الاتصال على منصة واحدة. اشترك مع ClickUp اليوم لتبسيط إجراءات العمل وتحسين الإنتاجية وتعزيز تعاون الفريق.