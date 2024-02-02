Pipedrive مقابل Pipedrive. Salesmate: أيهما أفضل CRM في عام 2025؟

البيع تنافسي للغاية، حيث كل ميزة مهمة. يمكن أن يعني برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الصحيح الفرق بين تحقيق أهدافك وخسارة أكثر العملاء المحتملين الواعدين.

إن المعركة بين برنامج إدارة علاقات العملاء المفضل لدى المعجبين - بين برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) وبرنامج Salesmate - هي معركة متنافسة بشدة. ولكن أيهما يستحق مكانًا في فريق المبيعات الخاص بك عندما يعد كلاهما بتبسيط عمليات المبيعات وتعزيز الإنتاجية و تعزيز العلاقات مع العملاء ?

في هذه المواجهة الشاملة، سنتعمق في هذه المواجهة الشاملة في الميزات وسهولة الاستخدام والتسعير والأداء العام ل Pipedrive مقابل Salesmate لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير.

ما هو Pipedrive؟

Pipedrive هو برنامج لإدارة المبيعات CRM وبرنامج لإدارة المبيعات لفرق المبيعات. يمكنك إدارة الصفقات بفعالية وتبسيط عمليات المبيعات من خلال واجهة السحب والإفلات البسيطة في Pipedrive.

ترشدك التصورات البديهية للمنصة وسير العمل التلقائي للمنصة خلال كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات. سهولة استخدامه تجعله خيارًا شائعًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) التي ترغب في تحسين أداء مبيعاتها دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد.

عبر Pipedrive

ميزات Pipedrive

يحتوي هذا CRM سهل الاستخدام على مجموعة قوية من الميزات التي يمكن حتى للمستخدمين المبتدئين التنقل فيها بسهولة. فيما يلي بعض هذه الميزات.

إدارة خطوط الأنابيب

احصل على تمثيل مرئي واضح للصفقات في خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراحل مرمزة بالألوان وتقارير مخصصة ثاقبة. يمكنك أيضاً تخصيص المنصة لتناسب تفضيلاتك. على سبيل المثال، قم بتسمية المراحل بناءً على الخطوات التي تتبعها لإغلاق الصفقات أو اختر قالباً.

إدارة جهات الاتصال

تخزين وتنظيم العميل والعميل المعلومات والتفاعلات والاتصالات في موقع مركزي واحد. تتبّع المكالمات والتقاط سجل جهات الاتصال الخاصة بك في المكان الذي تريده بالضبط للحصول على رؤية كاملة والتحكم في جدولك الزمني.

برنامج الدردشة الآلي لتوليد العملاء المحتملين

قم بأتمتة التفاعلات مع زوار الويب لديك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتوليد عملاء محتملين على مدار الساعة. باستخدام تطبيق Pipedrive على الويب أو تطبيق الهاتف المحمول، يمكن لمندوبي المبيعات لديك العمل مع الروبوت لإضافة لمسة إنسانية حتى أثناء التنقل. يتدخل روبوت الدردشة الآلي إذا كان فريقك مشغولاً حتى لا يفلت أي عميل محتمل.

LeadBooster

أنشئ المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية مع هذه الوظيفة الإضافية القوية. احصل على عملاء محتملين ذوي جودة عالية من قاعدة بيانات تضم أكثر من 400 مليون ملف شخصي باستخدام أداة Prospector، وقم بتضمين ومشاركة النماذج والاستطلاعات لالتقاط عملاء محتملين جدد وتخزينهم باستخدام نماذج الويب.

تكامل البريد الإلكتروني

تتبع اتصالات البريد الإلكتروني وجدولة عمليات المتابعة والاحتفاظ بسجل كامل للمحادثات المهمة. يمكنك أيضاً الوصول إلى المنصة من أي جهاز ودمجها مع تطبيقات أخرى لتعزيز المبيعات.

بشكل عام، يساعدك Pipedrive على تحليل أداء المبيعات، وتحديد الاتجاهات، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات من خلال التحليلات الثاقبة وأدوات إعداد التقارير. يقدّر المستخدمون بشكل خاص قدرته على تبسيط المهام المتكررة من خلال الأتمتة وتوفير الوقت وضمان عدم إهمال أي عميل محتمل أو صفقة.

تسعير Pipedrive

أساسي: 11.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

11.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 24.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

24.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 59.90 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

59.90 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسة 74.90$/شهرًا لكل مستخدم

ما هو Salesmate؟

Salesmate هو تطبيق سهل الاستخدام برنامج CRM لفرق مبيعات الخطوط الأمامية وفرق مبيعات المؤسسات. يمكنك تسريع دورات المبيعات وتعزيز علاقات أقوى مع العملاء باستخدام حلوله الذكية التي تعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً. بغض النظر عن حجم عملك، يمكنك استخدام الأتمتة والتخصيص لتبسيط رحلة المبيعات الخاصة بك.

يمكنك إشراك العملاء عبر القنوات وتوليد رؤى قيِّمة لتعزيز النمو باستخدام ميزات Salesmate متعددة الاستخدامات.

عبر زميل المبيعات ميزات ### Salesmate

تقدم الأداة مجموعة شاملة من الأدوات التي تلبي كل جانب من جوانب عملية المبيعات، بدءًا من توليد العملاء المحتملين إلى إغلاق الصفقات وإدارة علاقات العملاء. وفيما يلي تفصيل لهذه الميزات.

أتمتة المبيعات

أتمتة المهام الروتينية لضمان تركيز فرق المبيعات لديك على بناء العلاقات وإتمام الصفقات. قم بأتمتة الحملات والعمليات والتواصل باستخدام التسلسلات التي تحوّل العملاء المحتملين إلى عملاء محتملين من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة المستهدفة.

وحدات مخصصة

التقط جميع بيانات عملائك في مكان واحد باستخدام هذه الميزة. إدارة الاشتراكات وتتبع العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، كل ذلك في منصة واحدة. احصل على صورة واضحة لكيفية أداء أعمالك، واتخذ القرارات التي تُحرِّك عجلة العمل.

قوالب خط الأنابيب

أنشئ العمليات التي تريدها وأنشئ خطوط أنابيب متعددة لعمليات مختلفة بشكل أسرع. تخصيص قوالب CRM أو أدخل عملياتك المثبتة داخل المنصة دون عناء.

تخطيطات مخصصة

قم بإزالة الفوضى من المعلومات لكل فريق من خلال تخطيطات مخصصة حتى يتمكن الجميع من رؤية ما يريدونه في CRM الخاص بهم باستخدام تخطيطات السحب والإفلات. امنح الجميع المعلومات والوضوح الذي يحتاجونه لضمان كفاءة المبيعات.

أدوات مصممة مسبقًا

يقدم Salesmate العديد من الأدوات المصممة مسبقًا لتوفير رؤى مهمة للمبيعات في لمحة سريعة.

تساعدك هذه الأدوات على مراقبة أداء فريقك، وتتبع المقاييس الرئيسية، وتحديد مجالات التحسين، وكل ذلك ضمن واجهة قابلة للتخصيص.

تسعير ### Salesmate

الأساسي: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

## Pipedrive مقابل. Salesmate: مقارنة الميزات

يتفوق Pipedrive في واجهة المستخدم والأتمتة، بينما يتميز Salesmate بميزاته التعاونية وإمكانية الوصول إليه عبر الهاتف المحمول. قبل أن تتخذ قرارك، عليك التفكير بعناية في المتطلبات الفريدة لعمليات المبيعات وديناميكيات فريقك.

ستوجهك المقارنة التفصيلية أدناه في اختيار أداة إدارة علاقات العملاء السحابية المناسبة التي تدعم استراتيجيات إدارة علاقات العملاء وأهداف العمل

الميزة

دافع الأنابيب

رفيق المبيعات

واجهة المستخدم

واجهة سهلة الاستخدام مع مقاطع فيديو توضيحية مصقولة

واجهة أقل سهولة قد تعيق تجربة المستخدم المثلى

الأتمتة

إمكانات أتمتة قوية مع أداة إنشاء سير العمل وخيارات التخطيط المتقدمة

التركيز على أتمتة البريد الإلكتروني تدفقات سير العمل المرئية هي وظيفة إضافية مدفوعة

التكامل

أكثر من 400 تكامل أصلي

أكثر من 40 تكامل أصلي

إدارة خطوط الأنابيب

عرض مرن بالسحب والإفلات لخطوط الأنابيب. تتوفر طرق عرض للتوقعات والتاريخ والتفاصيل الأخرى عرض خط الأنابيب المرن بالسحب والإفلات.

تتوفر علامات للصفقات الخاملة وإعداد الاحتمالات

تعاون الفريق

التركيز على مهام المبيعات الفردية

التركيز على تعاون الفريق

التواصل

التكامل مع مختلف القنوات

الاتصال المدمج وتتبع البريد الإلكتروني

التحليلات وإعداد التقارير

لوحة تحكم جمالية ومبيعات شاملة وتقارير العملاء، خيارات محدودة ما لم تكن في خطة المؤسسات

تقارير غير محدودة، ولوحة تحكم محدودة بـ 10 أدوات

الذكاء الاصطناعي

يقدم مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي

لا توجد ميزات ملحوظة للذكاء الاصطناعي

والآن، دعنا نحلل هذه الاختلافات.

1. واجهة المستخدم (UI)

Pipedrive

يتميز Pipedrive بجمالية نظيفة وبسيطة تركز على البساطة وسهولة الاستخدام. الواجهة مرتبة، مع أزرار كبيرة وتسميات واضحة، مما يسهل التنقل فيها حتى للمستخدمين الجدد.

تؤكد المنصة بقوة على خط المبيعات المرئي، حيث يتم تمثيل الصفقات كبطاقات تتحرك عبر مراحل مختلفة. وهذا يجعل من السهل رؤية تقدم الصفقات وتحديد الاختناقات.

Salesmate

يوفر Salesmate واجهة أكثر حداثة وغنية بالميزات، مع عرض المزيد من الخيارات والمعلومات على الشاشة. قد يكون هذا مفيدًا للمستخدمين المحترفين الذين يريدون الوصول السريع إلى كل ما يحتاجون إليه، ولكنه قد يبدو مربكًا للبعض.

قد يتطلب منحنى تعليمي أكثر حدة بسبب مجموعة الميزات وخيارات التخصيص الأكثر شمولاً.

2. الأتمتة

Pipedrive

يستخدم Pipedrive نظامًا قائمًا على القواعد إدارة سير العمل النظام. يمكنك تحديد المشغلات (على سبيل المثال، تغييرات مرحلة التعامل، رسائل البريد الإلكتروني المستلمة) والإجراءات التلقائية المقابلة (على سبيل المثال، إرسال بريد إلكتروني، إضافة مهمة، تحديث البيانات). هذا النهج قوي ومرن.

Salesmate

يركز Salesmate على الأتمتة في التواصل، مع ميزات متقدمة مثل أتمتة البريد الإلكتروني والاتصال المدمج. على الرغم من أنه أقل شمولاً من Pipedrive، إلا أن Salesmate يتفوق في مجالات محددة مثل أتمتة الاتصالات عبر البريد الإلكتروني.

3. التكامل

Pipedrive

يدعم Pipedrive العديد من عمليات التكامل مع تطبيقات وأدوات الجهات الخارجية. يمكنك ربط أدوات الاتصال ومنصات التسويق وبرامج التحليلات بسلاسة لتعزيز الوظائف العامة.

يركز بشكل أساسي على مزامنة البيانات في اتجاهين، مما يضمن تدفق المعلومات بسلاسة بين المنصات المختلفة. كما أنه يوفر أيضاً خطافات الويب وتكامل Zapier لمزيد من تدفقات العمل المتقدمة.

غالباً ما تكون عمليات التكامل مباشرة وموثقة جيداً، مع تعليمات تثبيت واضحة وأدلة مستخدم واضحة.

Salesmate

يتكامل Salesmate بشكل جيد مع منصات البريد الإلكتروني الشائعة ويؤكد على ميزات الاتصال المدمجة. يمكنك دمجه مع الأدوات الأساسية للمبيعات الشاملة وإدارة علاقات العملاء.

يستخدم Salesmate مزيجًا من مزامنة البيانات، وسير العمل المخصص، و"الاتصالات" المدمجة مسبقًا. تتعامل هذه الروابط تلقائياً مع مهام محددة مثل مزامنة جهات اتصال التسويق عبر البريد الإلكتروني أو تسجيل المكالمات داخل CRM.

يتم تضمين معظم عمليات التكامل الأساسية في جميع الخطط، مع إمكانية الوصول إلى أدوات أكثر تقدماً تتطلب ترقيات.

4. إدارة خطوط الأنابيب

Pipedrive

تتيح لك هذه الأداة تخصيص إدارة علاقات العملاء وفقًا لاحتياجاتك ومواءمتها مع عمليات المبيعات الخاصة بك من خلال الحقول والمراحل وتفاصيل الصفقات المخصصة. يمكنك تخصيص مراحل وتسميات خط الأنابيب الخاص بك لتتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك. ومع ذلك، يظل الهيكل العام والتخطيط ثابتين.

يركّز Pipedrive على نقل الصفقات بكفاءة من خلال خط الأنابيب، مع وظيفة السحب والإفلات والإجراءات المجمّعة لإدارة صفقات متعددة في وقت واحد.

كما أنه يشجع على التفاعل بشكل أعمق مع كل صفقة من خلال الملاحظات التفصيلية وسجل النشاط وتسلسلات المتابعة الآلية. وهذا يعزز التفاعلات الأكثر تخصيصًا.

رفيق المبيعات

باستخدام Salesmate، يمكنك تخصيص تخطيط خط الأنابيب وإضافة مراحل إضافية وعرض نقاط بيانات محددة لكل صفقة. يوفر هذا رؤى أكثر تفصيلاً ولكن يمكن أن يبدو أقل سهولة من نهج خط الأنابيب المرئي في Pipedrive.

يوفر تخصيصًا مكثفًا لهيكل خط الأنابيب، بما في ذلك إضافة حقول مخصصة، وتحديد قيم الصفقات، وإعداد خطوات مشروطة بناءً على معايير محددة. يوفر هذا مرونة عالية ولكنه يتطلب المزيد من الإعداد والتهيئة المسبقة.

5. تعاون الفريق

Pipedrive

تتيح الأداة للفرق التعاون بشكل جيد إلى حد معقول، ولكن التركيز الأساسي هو إدارة المهام الفردية.

وهي تؤكد على ملكية الصفقة وتعيين المسؤولية، وتحدد بوضوح من المسؤول عن كل صفقة في كل مرحلة. كما أنها توفر أيضًا إمكانية التعليق الأساسي وتتبع النشاط من أجل تواصل الفريق.

Salesmate

يمكّن Salesmate المستخدمين من التعاون بفعالية في الصفقات ومشاركة الرؤى وتنسيق الأنشطة داخل المنصة.

وهو يركز على المراسلة الداخلية وتفويض المهام داخل خط الأنابيب. ويتميز بواجهة دردشة مدمجة وملاحظات تعاونية للصفقات ومهام قائمة على الأدوار لتعزيز العمل الجماعي.

6. التواصل

Pipedrive

تتكامل الأداة بسلاسة مع قنوات التواصل المختلفة لتحقيق مشاركة شاملة للعملاء.

Salesmate

يتيح لك Salesmate التواصل مباشرةً مع العملاء المحتملين والعملاء باستخدام وظائف الاتصال المدمجة. وهذا يقلل من الحاجة إلى أدوات خارجية.

7. التحليلات وإعداد التقارير

Pipedrive

يوفر Pipedrive تقارير واضحة وجذابة بصريًا عن أداء خط الأنابيب، مع خيارات للتعمق في مراحل وصفقات محددة.

Salesmate

يتيح لك Salesmate تخصيص لوحات المعلومات لتتبع أداء المبيعات وتحديد مجالات التحسين.

وهو يقدم رؤى في الوقت الفعلي وتحليلات مفصلة داخل خط الأنابيب، ويسلط الضوء على الاختناقات ويقترح إجراءات للتحسين. يوفر ذلك ملاحظات فورية ولكن قد يبدو الأمر مربكًا لبعض المستخدمين.

8. الذكاء الاصطناعي (AI)

Pipedrive

تقدم Pipedrive مساعد ذكاء اصطناعي اختياري يسمى "LeadBooster" يساعد في مهام مثل تسجيل العملاء المحتملين وتخصيص البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات. وهو يتطلب رسومًا إضافية ولكنه يمكن أن يعزز قدرات الأتمتة بشكل كبير.

رفيق المبيعات

لا يحتوي Salesmate حالياً على مساعد ذكاء اصطناعي مدمج. ومع ذلك، فهو يتكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Einstein Activity Capture (Salesforce) أو Outreach Chorus، والتي يمكن أن توفر وظائف مماثلة.

Pipedrive مقابل. Salesmate على رديت

والآن إلى المراجعات النهائية غير المصفاة لاختبار المستخدمين. لنكتشف ما يقوله مستخدمو Pipedrive و Salesmate على Reddit.

هناك مقارنات تستند إلى واجهة المستخدم:

يقدّر بعض المستخدمين واجهة Pipedrive سهلة الاستخدام وميزات التحكم في خط أنابيب المبيعات. فهي تساعدهم على تتبع التقدم المحرز وتعزيز نجاح المبيعات.

من ناحية أخرى، يحب البعض استخدام Salesmate لبناء علاقات أقوى مع العملاء باستخدام منصته البديهية.

يشعر المستخدمون أن Pipedrive يمكن أن يكون جيدًا مع بعض الميزات الإضافية للمساعدة في تبسيط العمليات:

"إن Pipedrive سهل الاستخدام للغاية ولكنه لا يحتوي على الكثير من الميزات."

"يعجبني Pipedrive ولكنني شخصيًا وجدت أن Salesmate أفضل بكثير واستخدمته لمدة عام أو عامين. فهو يوفر تسلسلات البريد الإلكتروني."

المستخدمون يفضلون حلاً شاملاً ومتكاملاً لإدارة علاقات العملاء. هذا هو المكان الذي يتألق فيه ClickUp:

"يجب أن تحاول تجنب الأدوات أو التطبيقات المتعددة لإدارة العمل. فأنت تريد مصدرًا واحدًا للحقيقة لإدارة المشاريع وإدارة المعرفة معًا."

"لهذا السبب أفضل أداة واحدة. لكن المشكلة هي أنه عندما يكون لديك أداة تقوم بكل شيء فإنها تقوم بعمل متوسط في الغالب وليس ممتازاً. ClickUp أفضل بكثير في رأيي."

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لـ Pipedrive مقابل. زميل المبيعات

إن Pipedrive مقابل Salesmate قد تكون هذه المناظرة واحدة من المناظرات التي لا تنتهي، ولكن هل فكرت في بديل يجمع بين نقاط القوة في كليهما؟

قابل انقر فوق .

إدارة خط أنابيب المبيعات وسير العمل الخاص بك على منصة واحدة شاملة باستخدام ClickUp

ClickUp هي منصة شاملة ومتكاملة تتخطى قيود إدارة علاقات العملاء التقليدية. فهو يوفر مساحة عمل موحدة لإدارة المشاريع, وظائف مكتب الخدمة وتتبع المهام، وميزات قوية أخرى لفرق المبيعات والخدمة.

إليك الطريقة

### ميزات النقر فوق لتسريع نمو العملاء ورضا العملاء

1. ClickUp CRM

تلبية وتجاوز أهداف المبيعات من خلال التصميم البديهي وسير العمل المرن والطبيعة التعاونية ل ClickUp CRM .

ClickUp's ميزات إدارة علاقات العملاء تتضمن خطوط أنابيب مرئية وسير عمل تلقائي وتقارير ثاقبة.

تعمل منصة عمل ClickUp المتكاملة على تمكين وكلائك من تسريع نمو العملاء ورضا العملاء. بالإضافة إلى أنه يمكنك الحفاظ على مزامنة فريقك بأكمله مع الدردشة المدمجة ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص والتكامل مع أدواتك المفضلة. كليك آبس تتيح لك تخصيص تجربة فريقك داخل مساحة العمل. باستخدام ClickApps، يمكنك إدارة علاقات المهام على مستوى دقيق، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من ClickUp Tasks، وإنشاء قوائم عمل بسيطة من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك. تساعد كل هذه الميزات في تبسيط إدارة علاقات العملاء.

وهناك المزيد! دعنا نستكشف الميزات المحددة التي تجعل ClickUp خيارًا ممتازًا لإدارة المبيعات من البداية إلى النهاية.

نظام كانبان القابل للتخصيص بالكامل : حدِّد مراحل خط أنابيب المبيعات الخاصة بك، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين الأولي إلى الصفقات المغلقة، باستخدام لوحات ClickUp . أضف العديد من المراحل أو أقل عدد ممكن من المراحل حسب الحاجة لتعكس سير عملك بدقة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة مراحل الصفقات مثل "التواصل البارد" و "العملاء المحتملين المؤهلين" و "الرعاية" إلى لوحة تسميها "التنقيب". أو يمكن أن يكون لديك مراحل مثل "الاجتماعات المجدولة" و"تطوير العرض" في لوحة مخصصة "التأهيل والاكتشاف

: حدِّد مراحل خط أنابيب المبيعات الخاصة بك، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين الأولي إلى الصفقات المغلقة، باستخدام لوحات ClickUp . أضف العديد من المراحل أو أقل عدد ممكن من المراحل حسب الحاجة لتعكس سير عملك بدقة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة مراحل الصفقات مثل "التواصل البارد" و "العملاء المحتملين المؤهلين" و "الرعاية" إلى لوحة تسميها "التنقيب". أو يمكن أن يكون لديك مراحل مثل "الاجتماعات المجدولة" و"تطوير العرض" في لوحة مخصصة "التأهيل والاكتشاف مشاهدات مخصصة: تحرر من لوحات المعلومات المخصّصة وخصص المعلومات حسب دور كل مستخدم باستخدام طرق العرض المخصصة . توفر أكثر من 15 طريقة عرض مرونة في تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز وتحديد أولويات المشاريع والتنبؤ بالاختناقات.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء جداول بيانات تربط العملاء بالطلبات بسرعة باستخدام طريقة العرض عرض الجدول في ClickUp أو تمكين العملاء من عرض معلومات ملفهم الشخصي ومعلومات الطلبات ذات الصلة على عرض القائمة في ClickUp

قم بإدارة خطوط المبيعات، ومشاركة العملاء، والطلبات، والمزيد من خلال طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص

إدارة المهام : فرق المبيعات يمكن أن يجمع بين تتبع العملاء المحتملين، وإعداد العملاء، ووظائف المبيعات المهمة الأخرى في منصة واحدة . تعيين المهام والمهام الفرعية لأعضاء الفريق في كل مرحلة من مراحل خط سير المبيعات. تُبقي تواريخ الاستحقاق والأولويات ومربعات الاختيار الجميع مسؤولين عن ذلك

: فرق المبيعات يمكن أن يجمع بين تتبع العملاء المحتملين، وإعداد العملاء، ووظائف المبيعات المهمة الأخرى في منصة واحدة تعيين المهام والمهام الفرعية لأعضاء الفريق في كل مرحلة من مراحل خط سير المبيعات. تُبقي تواريخ الاستحقاق والأولويات ومربعات الاختيار الجميع مسؤولين عن ذلك أتمتة ClickUp : انقل الصفقات بين المراحل تلقائيًا، استنادًا إلى معايير محددة باستخدام ميزات أتمتة ClickUp. قم بتعيين مشغلات مثل "الانتقال إلى المرحلة X" وإجراءات مثل "الانتقال إلى المرحلة Y"، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء ويضمن تدفق الصفقات بشكل متسق. من تعيين المهام إلى إرسال رسائل التذكير، يعمل ClickUp على أتمتة مهام المبيعات المتكررة حتى تتمكن من التركيز على الاستراتيجية بدلاً من ذلك

الإبلاغ والتحليلات:عرض مقاييس المبيعات الرئيسية مثل صحة خط المبيعات ومعدلات التحويل وأداء الفريق على لوحات معلومات ClickUp . تتبع الاتجاهات وتحديد مجالات التحسين. يمكنك أيضًا الوصول إلى تقارير مفصلة عن الصفقات والمهام ونشاط الفريق لتحليل عملية المبيعات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات باستخدام أدوات إعداد التقارير في ClickUp

2. ClickUp حلول خدمة العملاء

تمكين فريق نجاح العملاء لديك من خلال الحفاظ على تنظيم جميع معلومات العميل بشكل مركزي داخل ClickUp

إنشاء نماذج مخصصة لالتقاط معلومات العملاء المحتملين مباشرةً داخل حل خدمة العملاء الخاص ب ClickUp . دمج الصفحات المقصودة ونماذج المواقع الإلكترونية لتوليد عملاء محتملين بسلاسة

التغلب على صوامع البيانات من خلال ويكي مركزي لتخزين معلومات العملاء الحيوية، مثل تفاصيل الاتصال وسجل الشراء وسجلات التواصل في حقول وأقسام مخصصة

قم بتصفية العملاء المحتملين بناءً على معايير مختلفة، مثل المجال أو الميزانية أو مصدر العميل المحتمل، لاستهداف التواصل وتخصيص نهج المبيعات الخاص بك

3. قوالب CRM الخاصة بـ ClickUp

انسَ أيام مطاردة المعلومات عبر منصات متعددة؛ يأتي ClickUp مزودًا بقوالب متعددة للمبيعات وإدارة علاقات العملاء لتركيز كل شيء، مما يجعل من السهل تتبع التقدم وإدارة خطوط الأنابيب ورعاية كل تفاعل مع العملاء.

تحتوي هذه القوالب على ميزات مدمجة لأتمتة المهام المتكررة، وتعيين التذكيرات، والاستفادة من الحقول المخصصة حسب سير عملك. مقارنةً بالبدائل الجامدة، فهي تتكيف مع سير عملك الفريد.

على سبيل المثال، يمكنك إدارة العملاء المحتملين وعلاقات العملاء وخط أنابيب المبيعات في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp CRM. تنظم هذه الأداة الفعالة العملاء المحتملين والصفقات وجهات الاتصال في مساحة واحدة سهلة الاستخدام، مما يعزز الرؤية والتعاون بين فريق المبيعات بأكمله.

تنظيم جميع المعلومات المتعلقة بالمبيعات في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp CRM

يأتي ClickUp أيضًا مع قوالب أخرى قابلة للتخصيص، بما في ذلك قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp , قالب تقرير المبيعات اليومية ClickUp والمزيد.

إدارة كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

تكمن قوة ClickUp الحقيقية في مرونته. يمكنك تخصيصه وتكييفه ليناسب عملية المبيعات واحتياجات فريقك. تلاعب بميزاته، وأنشئ طرق عرض وسير عمل مخصصة، وحسِّن باستمرار جهاز المبيعات الخاص بك الذي يعمل بنظام ClickUp.

أسعار كليك أب

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

## احصل على أداة إدارة علاقات العملاء بالإضافة إلى أداة إدارة المشاريع في حل واحد

سواءً اخترت Pipedrive أو Salesmate، فإن إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء المركزي هو المفتاح للحصول على رؤية واضحة في خط أنابيب المبيعات الخاص بك. ولكن لا توفر أي من هاتين الأداتين حلاً كاملاً لإدارة الأعمال.

لذلك، انتقل إلى ClickUp - منصة الإنتاجية المتكاملة في مكان العمل. يجمع ClickUp بين ميزات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع، والمستندات، وجداول البيانات، والبريد الإلكتروني، ومساعدة الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك في نظام واحد موحد.

من السماح لك بإنشاء مقترحات بشكل تعاوني في مستندات ClickUp لعرض ClickUp AI لإنشاء العروض التقديمية للمبيعات ومواد تمكين المبيعات، فهو الوحيد للمبيعات أداة إدارة المشاريع التي تقوم بكل شيء

قم بإدارة أعمالك بالكامل في ClickUp لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والنتائج النهائية. سجّل في ClickUp مجانًا للأبد للبدء.