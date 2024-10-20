اختبرنا أفضل 10 بدائل لـ MatterMost في 2025

في عام 2016، انتشرت أخبار عن تحول أوبر من منصة Slack - منصة المراسلة الأسرع نموًا للشركات - إلى Mattermost، وهي المنصة الأقل نموًا في هذا المجال.

والسبب؟ لم تكن منصة Slack تتميز بإطار أمني مناسب للفرق التقنية ذات الاحتياجات التشغيلية المعقدة. لذلك قررت أوبر بناء أداة تواصل داخلية خاصة بها بالشراكة مع ماترموست. 🤯

لم يكن هناك الكثير من أدوات الاتصال والتعاون على مستوى المؤسسات في ذلك الوقت بالطبع، وأرادت شركة مشاركة الرحلات العملاقة أداة تعاون جماعي "أكثر أماناً" لفرقها التقنية.

لذا، استحوذت ماترموست على نصيبها من الأضواء، وأصبحت منصة تواصل شائعة للشركات الكبيرة.

ولكن في السنوات الخمس التالية، أضافت أدوات مثل Slack وMicrosoft Teams ميزات أمان وخصوصية قوية. انقلبت الطاولة، وأعادت أوبر جميع موظفيها البالغ عددهم 38,000 موظف إلى Slack. ( المصدر )

في حين أن MatterMost لا يزال أداة شائعة للفرق المهتمة بالأمن، إلا أن العديد من الأدوات الأخرى قد أكلت حصتها في الكعكة. 🍕

سنستكشف في هذه المدونة أفضل البدائل لـ MatterMost، مع التركيز على ميزات الاتصال الغنية والتدابير الأمنية على مستوى المؤسسات. سيساعدك هذا في اختيار أداة تعاون قوية التي يستحقها فريقك

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التعاون الآمن؟

اختيار أداة تعاون عبر الإنترنت لفريقك لا ينبغي أن تكون صعبة المنال. وبكل صراحة، هناك ثلاثة أمور رئيسية يجب أخذها في الاعتبار: ميزات التواصل، والخصوصية والامتثال الأمني، ودعم التكامل.

يجب عليك مراعاة هذه العوامل الإضافية أيضًا:

خيارات اتصال متعددة: تحقق مما إذا كان التطبيق يتيح كلاً من الاتصال غير المتزامن و تعاون الفريق في الوقت الفعلي مع ميزات مثل سلاسل الرسائل، ومكالمات الصوت والفيديو، ولوحات المعلومات والمزيد

تحقق مما إذا كان التطبيق يتيح كلاً من الاتصال غير المتزامن و تعاون الفريق في الوقت الفعلي مع ميزات مثل سلاسل الرسائل، ومكالمات الصوت والفيديو، ولوحات المعلومات والمزيد التشفير من النهاية إلى النهاية: يجب أن يحمي التطبيق بياناتك ويضمن بقاء جميع المعلومات الحساسة والسرية خاصة وآمنة

يجب أن يحمي التطبيق بياناتك ويضمن بقاء جميع المعلومات الحساسة والسرية خاصة وآمنة مستويات الوصول : تمكين المسؤولين بالقدرة على إدارة أذونات المستخدم وتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به وإساءة استخدام المعلومات

: تمكين المسؤولين بالقدرة على إدارة أذونات المستخدم وتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به وإساءة استخدام المعلومات المصادقة متعددة العوامل : تعزيز الأمان من خلال طبقة إضافية من التحقق من المستخدم ومنع محاولات الوصول غير المصرح بها حتى في حالة اختراق بيانات اعتماد تسجيل الدخول

: تعزيز الأمان من خلال طبقة إضافية من التحقق من المستخدم ومنع محاولات الوصول غير المصرح بها حتى في حالة اختراق بيانات اعتماد تسجيل الدخول إمكانيات التكامل: تسهيل التواصل الفعال وزيادة كفاءة سير العمل من خلال عمليات التكامل لمشاركة الملفات وإدارة المهام و أدوات التعاون في المشروع الآن بعد أن تعرفت على الميزات التي يجب البحث عنها عند اختيار أداة تعاون الفريق آمنة ومتعددة الاستخدامات بنفس القدر، دعونا نلقي نظرة على أفضل بدائل MatterMost.

أفضل 10 بدائل ل MatterMost في عام 2024

فيما يلي قائمة بأفضل 10 بدائل لفريقنا تطبيقات التعاون التي هي آمنة وسهلة الاستخدام مثل MatterMost ولكن مع ميزات ووظائف إضافية.

1. ClickUp - الأفضل لإدارة المهام والتعاون

تجنب التنقل بين التطبيقات-أضف أعضاء الفريق إلى المناقشات وتعاون بشكل أوثق في مساحة واحدة مع ClickUp Chat

ClickUp هو تطبيق الكل في واحد منصة تعاون في مساحة العمل التي توفر حلولاً قوية لتواصل الفريق وإدارة المشاريع وإدارة المستندات - كل ذلك في مكان واحد!

تُعد ClickUp أداة تواصل شاملة لفريق العمل، حيث توفر منصة ClickUp التعاون غير المتزامن بميزات تتراوح بين عرض ClickUp Chat وتكامل البريد الإلكتروني المدمج في تسجيل الفيديو مع مقطع في ClickUp , اللوحات البيضاء ClickUp و انقر فوق الخرائط الذهنية .

أضف التعليقات، وأرسل رسائل البريد الإلكتروني، وتعاون مع فريقك - كل ذلك من انقر فوق مساحة العمل ليس هذا فحسب، بل يمكن لفرقك أيضًا التعاون في المشاريع والمستندات المشتركة عبر التعليقات والدردشة. يتيح للمستخدمين تحرير المستندات جنبًا إلى جنب مع زملائهم في الفريق وحتى إرسالها بالبريد الإلكتروني من داخل التطبيق.

وفوق كل ذلك انقر فوق الذكاء الاصطناعي يجعل صياغة الاتصالات وتحرير المستندات وتلخيص الاجتماعات في غاية السهولة. والجزء الأفضل؟ يمكنك القيام بكل ذلك من خلال مساحة عمل واحدة في ClickUp دون الحاجة إلى التنقل بين عدة تطبيقات العمل أو أدوات الاتصال .

اجعل التواصل في إدارة المشاريع متعددة الوظائف أمرًا سهلاً مع قالب مشروع ClickUp متعدد الوظائف

إذا كنت ترغب في أداة تجعل إدارة المشاريع متعددة الوظائف ومراقبتها أمرًا سهلاً، ففكر في قالب المشروع متعدد الوظائف من ClickUp .

يمكنك استخدامه لتنظيم المشاريع في أقسام لرؤية أفضل. لتتبع التقدم المحرز، يمكنك تقسيم المهام إلى خمس حالات: مهام قيد التنفيذ، عالقة، قيد التنفيذ، مكتملة، محظورة. قم بتحديث الحالات أثناء تقدمك في المهام لإبقاء جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة فيما يتعلق بحالة المشروع.

يحتوي القالب على مخطط جانت وطريقة عرض قائمة المهام لمساعدتك على مراقبة التقدم بشكل مرئي. بشكل عام، يعمل هذا القالب على تبسيط التعاون بين الإدارات داخل أي مؤسسة.

ClickUp أفضل الميزات

عصف ذهني في الوقت الفعلي : الاستفادة من السبورات البيضاء والخرائط الذهنية لتصور الأفكار والمفاهيم والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي

: الاستفادة من السبورات البيضاء والخرائط الذهنية لتصور الأفكار والمفاهيم والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي تقديم الملاحظات السياقية : اترك تعليقات على المستندات والمهام لتقديم الاقتراحات والتأكد من أن جميع التعليقات ذات صلة

: اترك تعليقات على المستندات والمهام لتقديم الاقتراحات والتأكد من أن جميع التعليقات ذات صلة تيسير التعاون غير المتزامن : إنشاء دردشات جماعية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ومشاركة مقاطع الفيديو، والمزيد لسهولة التواصل عبر المناطق الزمنية

: إنشاء دردشات جماعية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ومشاركة مقاطع الفيديو، والمزيد لسهولة التواصل عبر المناطق الزمنية تعاون بذكاء أكبر مع الذكاء الاصطناعي : صياغة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص سلاسل التعليقات، واسترجاع المعلومات بسرعة باستخدام ClickUp AI

: صياغة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص سلاسل التعليقات، واسترجاع المعلومات بسرعة باستخدام ClickUp AI الاندماج مع بقية حزمة التكنولوجيا الخاصة بك: ربط ClickUp مع أدوات التسويق أو أدوات التطوير الأخرى لضمان تحديث جميع المعلومات ومزامنتها

قيود ClickUp

لا توجد مشاركة شاشة مدمجة أو مكالمات فيديو حتى الآن

قنوات المجموعة غير متوفرة في الوقت الحالي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. سلاك - الأفضل لتواصل الفريق

عبر سلاك سلاك هي منصة تعاونية سحابية مستخدمة على نطاق واسع مصممة لتسهيل التواصل بين فرق العمل. تم إطلاقها في عام 2013 واستحوذت عليها شركة Salesforce في عام 2020. تشتهر المنصة بميزات المراسلة في الوقت الفعلي (الرسائل المباشرة، والمحادثات المترابطة، ومكالمات الفيديو) وعمليات التكامل الواسعة.

يبسط Slack التواصل من خلال قنوات فردية لفرقك ومشاريعك مع أعضاء الفريق المتعددين. هذا بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل المراسلة المباشرة، ومؤشرات الكتابة، ومكالمات الصوت/الفيديو التي تعزز التفاعل في الوقت الحقيقي.

يتكامل Slack أيضاً مع العديد من أدوات الطرف الثالث، مما يتيح للمستخدمين تخصيص الإشعارات وإنشاء سير عمل أكثر تماسكاً.

أفضل ميزات سلاك

التواصل مع عدة أشخاص في مساحات مخصصة للفرق والمشاريع باستخدام القنوات

تعزيز التواصل في الوقت الفعلي مع ميزات مثل الرسائل المباشرة ومؤشرات الكتابة والمكالمات الصوتية/المرئية

إنشاء سير عمل مبسط من خلال دمج سلاك مع أدوات الطرف الثالث الأخرى تخصيص الإشعارات بناءً على الإشارات والكلمات الرئيسية ونشاط القناة لتقليل الانقطاعات

السماح بالتكامل مع تطبيقات متعددة مثل Dropbox و Zapier

قيود Slack

يمكن أن يكون مكلفاً للفرق الصغيرة

لا يتوفر التشفير من طرف إلى طرف على Slack حتى الآن

تسعير سلاك

مجاني

محترف 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات +: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

+: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (23,000+ تقييم)

تحقق من هذه

/مراجع/ /مدونة؟ ص=1425214 بدائل سلاك //%href/

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3. العنصر - الأفضل لتواصل الفريق اللامركزي

عبر العنصر . يوفر أيضًا مكالمات صوتية ومكالمات فيديو غير محدودة، ويمكنك تحسين سير عملك باستخدام العديد من الجسور والروبوتات والأدوات.

ومع ذلك، فإن تطبيق الهاتف المحمول ثقيل وثقيل، والأداة لديها خيارات تكامل أقل من ClickUp و Slack وغيرهما في هذه القائمة.

عنصر #### أفضل الميزات

ضمان تعاون آمن مع العميل وحماية البيانات من خلال التشفير من طرف إلى طرف

الحصول على دعم للحوسبة السحابية والنشر داخل الشركة

تسهيل التعاون في الوقت الفعلي مع مكالمات صوتية ومرئية غير محدودة

استخدم الجسور والروبوتات والأدوات لتحسين كفاءة سير العمل لديك

قيود العنصر

يجد بعض المستخدمين أن ميزة سلاسل الرسائل ثقيلة وصعبة الاستخدام

يمكن أن يستهلك تطبيق الهاتف المحمول مساحة تخزين كبيرة إذا كنت تشارك العديد من الملفات

خيارات تكامل أقل

تسعير عنصر

البداية: مجاناً حتى 200 مستخدم

مجاناً حتى 200 مستخدم الشركات: 5 دولارات لكل مستخدم/شهر (تُدفع سنوياً)

5 دولارات لكل مستخدم/شهر (تُدفع سنوياً) المؤسسات: 10 دولارات لكل مستخدم/شهر (تُدفع سنوياً)

10 دولارات لكل مستخدم/شهر (تُدفع سنوياً) سيادية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات العنصر

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

4. Pidgin - الأفضل للمراسلة الجماعية مفتوحة المصدر

عبر بيدجين من بين أقدم أدوات الاتصال مفتوحة المصدر، Pidgin (كانت تسمى في الأصل Gaim) وهي منصة أساسية مجانية الاستخدام وخالية من الإعلانات للتراسل الفوري (IM) والتعاون. برمجيتها مرخصة بموجب رخصة جنو العمومية العامة، مما يعني أنه يمكن للمؤسسات تعديل المنصة حسب احتياجاتها.

ولكن هناك تحذير - بما أنها مجانية الاستخدام، يجب عليك نشر التغييرات التي أجريتها على المنصة حتى يتمكن المجتمع بأكمله من الاستفادة منها.

بينما يمكنك تخصيص الأداة لتناسب احتياجاتك بشكل جيد، إلا أنها ليست المنصة الأنسب للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة.

أفضل ميزات Pidgin

امتلك جميع بياناتك لأن Pidgin مستضاف ذاتيًا ومفتوح المصدر

تخصيص الأداة حسب لغتك الأولى بفضل دعمه لأكثر من 80 لغة

العمل مع البروتوكولات الشائعة مثل AIM وICQ وMSN Messenger وMsN Messenger وYahoo

إضافة حسابات متعددة في تطبيق واحد

حافظ على جميع محادثاتك منظمة بدقة في علامات تبويب حتى تتمكن من التبديل بين المحادثات

قيود Pidgin

يجب عليك بناء أداتك حيث أن الكود الأساسي فقط متاح بشكل افتراضي

تتطلب الكثير من المعرفة التقنية لنشر المنصة وصيانتها

تسعير Pidgin

مجانياً للاستخدام

تقييمات ومراجعات Pidgin

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

5. Microsoft 365 - الأفضل لأدوات الإنتاجية المتكاملة

عبر مايكروسوفت يُعرف Microsoft 365 سابقًا باسم Office 365، وهو عبارة عن مجموعة تطبيقات مساحة عمل معروفة مستندة إلى السحابة من Microsoft. تتضمن مساحة العمل أداة تعاون جماعي تسمى Microsoft Teams.

وقد أصبحت MS Teams مركزًا مركزيًا للعمل الجماعي، مع قنوات لتنظيم المحادثات حسب الموضوع والرسائل المباشرة للتواصل 1:1. كما أنه يتكامل مع العديد من تطبيقات مايكروسوفت وتطبيقات الطرف الثالث، مما يوفر اتصال جماعي موحد للفريق وبيئة التعاون.

كما أن مساحة العمل آمنة للغاية: بفضل المصادقة متعددة العوامل، وتشفير البيانات، والحماية المتقدمة من التهديدات، يضمن البرنامج الحفاظ على بياناتك وإبقائها آمنة في جميع الأوقات.

أفضل ميزات Microsoft 365

تسهيل التواصل في الوقت الفعلي عبر القنوات والدردشة واجتماعات الفيديو

ضمان التدفق السلس للمعلومات من خلال دمج كل مجموعة تطبيقات Microsoft 365

توفير الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام أتمتة سير العمل والتطبيقات المخصصة

قيود Microsoft 365

يوفر خيارات تخصيص محدودة

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم ثقيلة وغير بديهية لأنها تقصر المستخدمين على نظام مايكروسوفت البيئي

لم يتم تحسين الأداة لنظام التشغيل MacOS

تسعير Microsoft 365

الأساسية للأعمال : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً)

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً) الأعمال القياسية : 12.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

: 12.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) الأعمال المميزة : 22 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

: 22 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) تطبيقات للأعمال: 8.25$/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

مايكروسوفت 365 التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 14,500 تقييم)

6. جيتسي - الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو الآمنة

عبر جيتسي جيتسي هي منصة شائعة مفتوحة المصدر لعقد مؤتمرات الفيديو. على مر السنين، انتقلت ملكيتها من بلو جيمب إلى أطلسيان، وأخيرًا إلى 8×8 في عام 2018. على الرغم من هذه التغييرات، إلا أنها لا تزال وفية لأيديولوجيتها مفتوحة المصدر الملتزمة باللامركزية في التواصل عبر الإنترنت.

توفر جيتسي منتجين رئيسيين -فيديو بريدج (VideoBridge) و ميت- متوافقين مع WebRTC ومزودين بميزات مؤتمرات الفيديو مثل مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة والبث المتزامن وغير ذلك.

ومع ذلك، لا توفر جيتسي أدوات اتصال نصية، مما يجعلها غير مناسبة لمعظم الفرق.

أفضل ميزات جيتسي

إدارة اجتماعات الفريق الآمنة ومكالمات العملاء بميزات مثل عقد المؤتمرات الصوتية/المرئية ومشاركة الشاشة، وغيرها

إضافة طبقة إضافية من الأمان من خلال حماية غرف الاجتماعات عبر الإنترنت بكلمة مرور

تضمين جيتسي في موقعك الإلكتروني أو تطبيق جوالك لإمكانية الوصول عبر المنصات المختلفة

قيود جيتسي

أبلغ المستخدمون عن منحنى تعليمي حاد

تكامل محدود

لا توجد إمكانيات مراسلة فورية مدمجة

تسعير #### جيتسي

مجانياً للاستخدام

تقييمات ومراجعات جيتسي

G2 : 4.3/5 (161 تقييم)

: 4.3/5 (161 تقييم) Capterra: 4.1/5 (78 مراجعة)

7. Webex - الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو للمؤسسات

عبر مراسلة Webex Webex من Cisco هي منصة رائدة للتعاون الافتراضي وتأتي مع مجموعة متنوعة من حلول المراسلة ومؤتمرات الفيديو. وهي تحتوي على ثماني ميزات وأدوات رئيسية: الاتصال، والمراسلة، والندوات عبر الإنترنت، والفعاليات، والاجتماعات، والاقتراع، واللوحات البيضاء، ومراسلة الفيديو.

وأفضل ما في الأمر أنها جميعاً مدعومة بنموذج ذكاء اصطناعي قادر. هذه الإمكانيات تجعل Webex واحدة من أكثر أدوات التعاون في مساحة العمل شمولاً والتي تعالج تحديات أماكن العمل عن بُعد وأماكن العمل المختلطة.

ومع ذلك، فإن ميزات الأمان الرئيسية متوفرة فقط في الباقات ذات المستوى الأعلى، لذا قد لا تكون مناسبة للفرق الصغيرة.

أفضل ميزات Webex

جدولة الاجتماعات مباشرةً من قنواتك ومجموعاتك المشتركة

استضافة اجتماعات يسهل الوصول إليها من خلال التسمية التلقائية والترجمة، وإزالة الضوضاء، وتحسين الصوت

أضف أصحاب المصلحة الخارجيين والضيوف إلى مساحة عمل Webex باستخدام عناوين بريدهم الإلكتروني فقط

قيود Webex

يمكن أن يكون مكلفاً للفرق الكبيرة

لا يتوفر الأمان على مستوى المؤسسات إلا في الباقات الأعلى فقط

تسعير Webex

مجاني

Webex Starter: 14.50 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

14.50 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا Webex Business: 20 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

20 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا Webex Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Webex

G2 : 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6,800 تقييم)

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8. Rocket.Chat - الأفضل لتواصل الفريق المستضاف ذاتيًا

عبر Rocket.Chat تعتبر Rocket.Chat أفضل بديل لـ MatterMost، وتصف نفسها بأنها منصة تعاون الفريق للمؤسسات "المهتمة بالخصوصية". مع وجود أكثر من 1500 مساهم من جميع أنحاء العالم، Rocket.Chat هي منظمة مفتوحة المصدر تهدف إلى مساعدة الشركات على تبسيط تواصل الفريق دون القلق بشأن أمان البيانات أو الخصوصية.

توفر Rocket.Chat إمكانات المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو، مما يجعلها خياراً جيداً لأماكن العمل عن بُعد وأماكن العمل المختلطة. تتكامل المنصة أيضًا مع برامج المراسلة الأخرى مثل واتساب وإنستجرام وتيليجرام، مما يسهل على المؤسسات جمع كل الاتصالات في مكان واحد.

Rocket.Chat أفضل الميزات

التعاون مع أعضاء الفريق والعملاء الخارجيين من مكان واحد من خلال التكامل مع تطبيقات المراسلة الأخرى

استخدم القنوات لتجزئة المحادثات بناءً على الموضوع والمشروع وغير ذلك الكثير

الاستفادة من مكالمات الفيديو لتعزيز التواصل في الوقت الفعلي وترابط الفريق

تدقيق جميع الرسائل والمحادثات لمنع تسرب البيانات وإساءة استخدام المعلومات

قيود Rocket.Chat

يمكن أن يكون الدعم الفني بطيئاً لأنها مؤسسة مفتوحة المصدر

إعداده معقد، وتتطلب الاستضافة الذاتية الكثير من المعرفة التقنية

يجد بعض المستخدمين أن تطبيق iOS معقد

تسعير #### Rocket.Chat

للمبتدئين: مجاناً

محترف : 4.60 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.60 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

Rocket.Chat التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 320 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 320 تقييم) Capterra: 4.3/5 (140+ تقييم)

9. Google Workspace - الأفضل لأدوات التعاون المستندة إلى السحابة

عبر دردشة جوجل الآن، هذا غني عن التعريف!

Google Workspace، المعروف سابقًا باسم G Suite، هو مجموعة من الخدمات السحابية المستندة إلى أدوات الإنتاجية التي طورتها جوجل. تم إطلاق Google Workspace في عام 2006 بعروضه الأولية المتمثلة في Gmail وتقويم Google، ويتضمن الآن أدوات مثل جوجل درايف والمستندات وجداول البيانات والشرائح وغيرها.

على مر السنين، أصبحت Google Workspace منصة Google Workspace هي المنصة المفضلة للشركات الصغيرة والكبيرة. ويتضمّن تطبيقا التعاون الجماعي الشائعان في Google Workspace تطبيقَي الدردشة (للمراسلة الفورية) وMet (لعقد مؤتمرات الفيديو).

أفضل ميزات Google Workspace من Google Workspace

العمل في وقت واحد وتقديم ملاحظات فورية مع ميزات التعاون في الوقت الفعلي على مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية

تسهيل التواصل في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق من خلال الاجتماعات الافتراضية

تمكين فريقك من البقاء على اتصال دائم باستخدام ميزات المراسلة الفورية في محادثة Google مثل الرسائل المباشرة والمساحات المشتركة والمزيد غير ذلك

قيود مساحة عمل Google

تتحكم المؤسسات بشكل محدود في بياناتها

قد تكون خيارات التعاون محدودة مقارنةً بمنافسيها

تسعير Google Workspace

مجانًا

مبتدئ الأعمال : 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم معيار الأعمال : 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة الأعمال: مخصص

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2 : 4.6 (أكثر من 42,000 تقييم)

: 4.6 (أكثر من 42,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

تحقق من هذه

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10. Flock - الأفضل للمراسلة والتعاون الجماعي

عبر القطيع يعد Flock ممتازًا كمنصة تعاون عبر الإنترنت للعمل متعدد الوظائف، ويأتي مزودًا بميزات مدمجة للرسائل ومؤتمرات الفيديو وحتى ميزات إدارة المشاريع.

تشمل الميزات الرئيسية المراسلة في الوقت الحقيقي، ومؤتمرات الفيديو، والملاحظات الصوتية، و قوائم المهام . كما يدعم أيضاً عناصر تحكم المستخدم المتقدمة، وتسجيل الدخول الأحادي، ونُهج الاحتفاظ بالملفات القابلة للتخصيص.

Flock أفضل الميزات

استخدم استطلاعات الرأي لجمع التعليقات من زملائك في الفريق واتخاذ القرارات بشكل أسرع

إنشاء قوائم مهام مشتركة للتعاون مع فريقك في المهام والمشاريع

حذف جميع الرسائل والملفات تلقائيًا بعد فترة محددة لضمان الامتثال لسياسات الاحتفاظ بالبيانات العالمية

تسجيل المذكرات وإرسال الملاحظات الصوتية لنقل رسالتك إلى أعضاء الفريق الآخرين بسرعة

قيود #### قيود القطيع

تسمح الباقة المجانية ب 20 مستخدمًا فقط، و10 قنوات، ولا تسمح بمكالمات جماعية أو مشاركة الشاشة

خيارات تخصيص محدودة

تسعير #### Flock

بداية : مجانًا (لما يصل إلى 20 مستخدمًا)

: مجانًا (لما يصل إلى 20 مستخدمًا) محترف : 4.5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

: 4.5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات قطيع

G2 : 4.4/5 (240+ تقييمات)

: 4.4/5 (240+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (320+ تقييم)

تحقق من هذه

/مراجع/ /مدونة؟ p=107989 بدائل القفل //%href/

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اختتام البديل المثالي MatterMost البديل

بينما لا يوجد فريق واحد برنامج تعاون يمكن أن تناسب الاحتياجات الفريدة لجميع الفرق، نقترح اختيار أداة ذات خيارات تعاون متنوعة. بهذه الطريقة، لن يشعر فريقك بأنه مقيد.

يجب أن توفر أداة التعاون الجماعي المثالية خيارات تعاون فورية وغير متزامنة وإجراءات أمنية من الدرجة الأولى ودعم جيد للعملاء. تقوم ClickUp بكل ذلك وتوفر دورات تدريبية ودعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع المستخدمين، بما في ذلك المستخدمين الذين يستخدمون الباقة المجانية.

لذا انطلق وجرب ClickUp. 💯 اشترك مجانًا واطلع على سبب كون ClickUp بديلاً ممتازًا عن MatterMost.