ملخص نادي الخامسة صباحًا: كيفية تحقيق مستويات أداء النخبة من خلال الاستيقاظ مبكرًا

يقدم لنا المؤلف والمتحدث التحفيزي روبن شارما، المعروف بحكايته الأكثر مبيعًا في مجال الأعمال الراهب الذي باع سيارته الفيراري رحلة أخرى في نادي 5 صباحًا. هذا الكتاب ليس مجرد كتاب آخر للمساعدة الذاتية - فهو يحوي دروسًا قيمة حول استخدام مواردنا المعرفية المتاحة لنا لتحقيق أشياء غير عادية.

والآن، لقد سمعنا مرات لا تحصى أن الساعة الخامسة صباحًا هي الساعة الذهبية لـ العمل بإنتاجية ولكن هل يستحق الأمر ذلك حقًا - خاصةً عندما يكون البديل هو النوم الجميل الجميل؟

من الطبيعي تمامًا أن يتساءل العقل الفطن عما إذا كان الاستيقاظ مبكرًا يُحدث فرقًا حقيقيًا أم أنه مجرد واحدة من تلك البدع المليارية العابرة. حسنًا، هذا هو بالضبط ما سيجيب عنه ملخص نادي الخامسة صباحًا. 🕔

سنستكشف لماذا يدافع الكتاب عن ساعات الصباح، ونلخص لك فلسفته واقتباساته المؤثرة والدروس الرئيسية التي يقدمها لك.

ولكن قبل أن ننتقل إلى ذلك، إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد من ملخصات الكتب، تحقق من مجموعتنا المنسقة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها في مكان واحد. يمكنك حفظها، وتعديلها، ووضع إشارة مرجعية عليها، بل وتصديرها لاستخدامها لاحقاً.

25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

ملخص كتاب نادي 5 صباحًا في لمحة سريعة

عبر أمازون المؤلفون: روبن شارما

عدد الصفحات: 336 (طول الطباعة)

سنة النشر: 2018

الوقت المقدر للقراءة: 7-12 ساعة

تستخدم قصة "نادي الخامسة صباحًا" قصة محببة لإثبات كيف يمكن للشخص العادي أن يفعل المزيد في حياته اليومية من خلال بدء يومه في الخامسة صباحًا:

رائد الأعمال المحبط الفنان المكافح الملياردير الدافئ والمرحّب (المرشد)

يلتقي الثلاثي بلقاء غير متوقع في أحد المؤتمرات، ويطلب الملياردير من البطلين الآخرين قضاء بعض الوقت معه في منزله الشاطئي في موريشيوس. المشكلة الوحيدة؟ عليهم أن يصلوا في الخامسة صباحاً. 😅

لكن في المقابل، سيكشف الملياردير عن نصيحة معلمه للثنائي. وكما يمكنكم أن تخمنوا على الأرجح، فإن جوهر النصيحة يدور حول الاستيقاظ في الخامسة صباحاً ووضع جدول زمني لإنهاء مهامكم اليومية دون أي مشتتات .

ومنطق شارما هو أن الاستيقاظ مبكرًا يمنحك الموارد المعرفية اللازمة للقيام بأنشطة التأمل الذاتي والصحة البدنية والنمو الشخصي. وهو أمر مدعوم علميًا - فنحن نخرب العديد من جهود تحسين الذات بسبب دماغنا القديم الذي يتوقع الخطر ويبقينا في حالة من الخوف، مما يدفعنا إلى تبني الملهيات وتجنب العمل.

ومع ذلك، تساعدنا قشرة الفص الجبهي في دماغنا، المسؤولة عن حل المشاكل والمعالجة العاطفية، على مقاومة هذا السلوك من خلال التصرف العقلاني. في الساعة الخامسة صباحًا، يكون دماغنا مهيأً ليكون في حالة أكثر هدوءًا، مما يسمح لنا بالارتقاء فوق التوتر والقلق الناجم عن الخوف واتخاذ خطوات ملموسة نحو بناء حياة ناجحة.

ومع استمرار الكتاب، يستكشف شارما العديد من المواضيع التي يسلط الضوء عليها لإيصال وجهة نظره. دعونا نستكشف بعض المناقشات البارزة:

أربع إمبراطوريات داخلية

يشجع شارما على ممارسة الإتقان الشخصي من خلال تهيئة إمبراطورياتنا الداخلية الأربع، وهي

العقلية: تشكل أفكارنا ومعتقداتنا، ونوعية حديثنا الذاتي، وموقفنا تجاه التحديات واقعنا عقلية القلب: ممارسة الامتنان لتعزيز النمو الشخصي لأن مساحة القلب المثقلة بالمشاعر المؤلمة لا تأخذنا إلى أي مكان مجموعة الصحة: تمنحك الصحة البدنية القصوى الحيوية والحرية لمتابعة فرص النمو الجانب الروحي: نحن نغذي روحنا من خلال التحلي بالروحانية في مساعينا، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال التأمل والتفكير

قاعدة 20/20/20

يعالج نادي 5 صباحًا المشكلة التي تواجهنا: ماذا يجب أن نفعل بعد الاستيقاظ في الخامسة صباحًا؟ لا يمكننا أن نحشر رؤوسنا داخل الشاشات في هذا الوقت المبكر، أليس كذلك؟

وهنا يتطرق شارما إلى فكرته الأصلية التالية - قاعدة 20/20/20 لروتين صباحي ثوري. تقسم الساعة الأولى - الوقت بين الخامسة والسادسة، والتي تسمى أيضًا ساعة النصر - إلى ثلاثة أجزاء متساوية.

أول 20 دقيقة: يقلل النشاط البدني القوي من هرمون الكورتيزول، وهو هرمون الخوف. استغل هذا الوقت للتمرين على التعرق الجيد - فهو يفرز عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF) الذي يساعد دماغك على تكوين مسارات عصبية جديدة و تجربة المرونة العصبية الدقائق العشرين التالية: بمجرد الانتهاء من ممارسة بعض التمارين الرياضية الجيدة، قم بتبديل التروس وخذ استراحة للتأمل. على سبيل المثال، يمكنك التأمل في يومك المقبل آخر 20 دقيقة: بالنسبة للجزء الأخير، استوعب المعرفة التي تعزز النمو الشخصي. على سبيل المثال، يمكنك قراءة كتاب أو الاستماع إلى المدونات الصوتية المثمرة الفكرة هي إنشاء روتين صباحي الذي يهيئك لتحقيق أعلى أداء على مدار اليوم.

الحفاظ على دورة أداء عالية

تتطلب دورة الأداء العالي أن يكون جسمك مرتاحًا بشكل جيد، وهو ما لا يمكن اكتسابه إلا من خلال النوم الجيد ليلاً. يشدد الكتاب على الآثار السيئة للحرمان من النوم، ويشجع القراء على الحصول على نوم جيد يعمل على إصلاح خلايا المخ وتعزيز الروابط العصبية. وبشكل عام، من المحتمل أن تستمتع بدورة استشفاء عميقة أثناء النوم من خلال

تجنب الجلوس أمام الشاشات خلال الساعة الأخيرة من يومك قبل النوم

النوم في غرفة مظلمة

الوجبات الرئيسية من كتاب "نادي الخامسة صباحًا" لروبن شارما

إذا كنت من النوع الذي يبحث عن فهم أعمق، فإليك خمس نصائح رئيسية من الكتاب قد ترغب في دمجها في حياتك اليومية. ألق نظرة!

1. إن إنشاء روتين صباحي مبكر أمر مؤلم ولكنه مجزٍ في نفس الوقت

أكبر عقبة أمام ممارسة النشاط خلال ساعات الصباح؟ تمرد عقولنا.

تخيل أن يُقال لك أنه لا يمكنك لمس هاتفك للأسبوع القادم. من المحتمل أن تبدأ في مواجهة أعراض الانسحاب! إن دماغك غير معتاد على هذا التغيير وسيجعلك تشعر بعدم الارتياح بكل الطرق، وذلك بفضل المسارات العصبية الجديدة، ولكن هذا الألم هو ما سيساعدك على المدى الطويل.

ووفقًا لشارما، فإن بروتوكول تثبيت العادة يمكن أن يساعدك في ذلك - عليك أن تفترض أنك ستحتاج إلى حوالي 66 يومًا لتثبيت نفسك على هذه العادة. ⚓

في الأيام القليلة الأولى، يجب أن تضغط على نفسك للظهور في روتينك الصباحي. وقرب منتصف المدة (بعد حوالي 20 يوماً)، ستشعرين بأنك وصلت إلى أقصى حدودك ولن يفيدك أي شيء من هذا الأمر، لكن شارما تسمي هذا الوقت الذي تبدأين فيه بالتغيير فعلياً. وقرب النهاية، ستختبر نقطة التلقائية، حيث يتأقلم عقلك أخيرًا مع الجدول الزمني الجديد.

يمكن أن يدعم هذا البروتوكول أي تغيير في نمط الحياة، وستكون سعيدًا لأنك مضيت قدمًا في هذا الأمر. 💪

2. هل تريد أن تعيش مثل أفضل 5%؟ افعل ما لا يفعله الـ 95%!

إن النصيحة الأساسية التي لا تحظى بالتقدير الكافي لتغيير حياة المرء هي الالتزام بالتحولات التي يتجنبها معظم الناس.

_هل تبدو فكرة الاستيقاظ في الخامسة صباحًا متعبة؟

ليس لأفضل 5% من الأشخاص الناجحين.

يعتقد شارما أنه عندما تبدأ في العيش بشكل مختلف، بطريقة لا يفعلها معظم الناس، قد يصفك الناس بالجنون. ومع ذلك، فإن هذه التسمية هي بالضبط ما يذكره على أنه "ثمن" العظمة.

إذا التزمت بما يلي أهداف الإنتاجية من أجل حياة أفضل، فعليك أن تستمر في التركيز على التغييرات التي يجب عليك القيام بها، بغض النظر عن التوقعات المجتمعية. لنفترض أنك تقضي عطلات نهاية الأسبوع في بناء عمل جانبي بدلاً من الاسترخاء في الحانة. هذا مسار غير تقليدي، لكنه يُظهر أنك على استعداد لإجراء تغيير غير مريح لتحسين وضعك المالي.

قراءة إضافية: اكتشف 22 حيلة إنتاجية لإنجاز المزيد في وقت أقل !

3. انتبه إلى صحتك النفسية

من النقاط المدهشة التي تم تسليط الضوء عليها في نادي 5 صباحًا هي كيفية عمل الأنا البشرية والمجتمع. على سبيل المثال، عندما نشعر بالإحراج أمام مجموعة من الأشخاص، تنفعل الأنا وتلوث القلب بمشاعر رديئة من المرارة والخجل والغضب.

يؤكد شارما على أهمية أن يكون قلبنا خفيفًا. يجب علينا أن نبذل جهدًا واعيًا لإبقاء غرورنا تحت السيطرة وأن نكون أكثر وعيًا بمحفزات التوتر الفردية والعادات السيئة وآليات التكيف. يساعدنا التنظيم الذاتي على الاستثمار في النمو الشخصي من مكان الأصالة وأن نكون أكثر مرونة في مواجهة التحديات.

تذكر، لست بحاجة إلى أن تكون الأفضل في العالم؛ فقط اظهر ب _ذاتك أفضل ما لديك كل يوم!

4. عبّر عن موهبتك (مواهبك)

في الكتاب، يقدم الملياردير نصيحة عظيمة للبطلين الآخرين: **_إذا كانت لديك موهبة، فعبِّر عنها، حتى لو كانت تعمل ضدك

لا تستخف بموهبتك أبدًا. إنها عملتك الطبيعية في هذا العالم وشيء يجب الاستفادة منه. استمر في التعلم واستكشاف المخاطر والفرص المحتملة التي تجلبها معك. يقدم الكتاب نصائح إضافية لتكون عبقرياً مدى الحياة، مثل:

الاستفادة من جامعة المرور، أي استخدام وقت تنقلاتك الدنيوية لاستكشاف كتب جديدة أو مدونات صوتية جديدة

تكريس بضع دقائق من يومك لصقل مهاراتك

5. بناء شبكة دعمك

كل شخص لديه القدرة على الإبداع والإنتاجية لشحذ تركيزه الذهني وعيش حياة ناجحة، ولكن ماذا لو كان محاطًا بأشخاص لا يفعلون سوى إحباطه؟

وخير مثال على ذلك الفنان في هذا الكتاب. فقد كان أصدقاؤه يسخرون من فنه وينعتونه بأوصاف لئيمة. كان فشله نتيجة ثانوية لتسكعه مع المجموعة الخطأ من الناس.

أنت تصبح الأشخاص الذين تصاحبهم، لذا أعد النظر في الأشخاص الذين تعرض نفسك لهم. من الأفضل أن تقضي الوقت مع الأشخاص الذين يشاطرونك نفس التفكير والذين يعتزون بك ويدعمونك. تعلم كيفية التواصل والعثور على الأشخاص والمجتمعات الذين يمكن أن يكونوا نظام دعمك. 🌻

اقتباسات من #ناديالصباحالخامس

هناك الكثير من الاقتباسات الجديرة بالملاحظة في نادي 5AM. اطلع على مقولاتنا المفضلة:

مقتطف #1

_ثقافتنا تخبرنا أن نسعى وراء الألقاب والحلي والتصفيق والإشادة والمال والقصور. كل هذا جيد - وهو كذلك حقًا - طالما أنك لا تتعرض لغسل دماغك لتحديد قيمتك كإنسان من خلال هذه الأشياء. استمتع بها؛ فقط لا تتعلق بها. احصل عليها؛ فقط لا تبني هويتك حولها. قدّرهم؛ لكن لا تحتاج إليهم

يتطرق الملياردير في الكتاب إلى المعايير المادية في المجتمع المعاصر. الجميع في سباق لشراء الأفضل، وليس أن تكون الأفضل.

يذكر أن الرغبة في الحصول على الهدايا الدنيوية ليست أمرًا سيئًا طالما أنك لا تدعها تحدد قيمتك الحقيقية.

عندما تحول الرغبة إلى حاجة، تصبح المادة مصدر قوتك المؤقت. تجد نفسك ضعيفًا في اللحظة التي تفقد فيها أيًا من كنوزك الدنيوية. بدلاً من الاعتماد على الماديات لتحديد هويتنا، يجب أن نركز على بناء الطاقة الذهنية وسلامة الشخصية.

مقتطف رقم 2

_إذا كنت تريد أن تقود مجالك.... كن مؤديًا وشخصًا ذا عمق. التزم بأن تكون إنسانًا غير عادي للغاية بدلًا من أن تكون واحدًا من تلك الأرواح الخجولة التي تتصرف مثل الجميع، وتعيش حياة قذرة بدلًا من حياة رائعة، حياة مشتقة بدلًا من حياة أصيلة

يبدي الملياردير ملاحظات قوية حول مساحات العمل الحديثة وكيف أن الجميع يعطي الأولوية للكم على الكيف. فالعديد من العاملين لا يملكون الشغف أو الالتزام لقيادة التقدم الرائد ويجدون ببساطة أسهل الطرق للخروج من الحياة.

قراءة إضافية: هل أنت شغوف بعملك ولكن ليس لديك الوقت الكافي لإنجاز الأمور؟ اكتشف كيف يمكن للعمل العميق أن يساعدك على أن تصبح بارعاً في مهنتك!

مقتطف #3

_لأن معظمنا نحن الأحياء اليوم نتمنى لو كان لدينا المزيد من الوقت. ومع ذلك فإننا نضيع الوقت الذي لدينا. التفكير في الموت يجعل ما هو أكثر أهمية أكثر تركيزًا. ستتوقف عن السماح للمشتتات الرقمية، والانحرافات الإلكترونية، والمضايقات عبر الإنترنت بسرقة الساعات التي لا تعوض من نعمة تسمى حياتك. لن تستعيد أيامك أبدًا، أتعلم؟

يدلي السيد رايلي، الملياردير الملياردير، بواحدة من أقوى عباراته في الفصل العاشر: المحاور الأربعة لصانعي التاريخ. يشرح بالتفصيل كيف أن مجرد التفكير في الموت يمكن أن يساعد الفرد على الابتعاد عن الملهيات الرقمية التافهة وعيش الحياة على أكمل وجه. 🌷

💡📚📚 استمتعت بقراءة هذا؟ ستحب أيضًا مجموعتنا المنتقاة من 25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها . يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها. /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Book-Summary-CTA-v4-1400x284.png /%img/

تطبيق ## تطبيق الدروس المستفادة نادي 5AM وممارسة الإتقان الشخصي مع ClickUp

قد لا يكون الاستيقاظ في الصباح الباكر أسهل مهمة في العالم، لكن مكافآتها تفوق الانزعاج المؤقت الذي تواجهه أثناء تعزيز هذه العادة. إذا كنت ملتزمًا بهذا الهدف، إليك هذه الأداة التي ستساعدك على الظهور لنفسك: انقر فوق . 😇

ClickUp هو برنامج متكامل للإنتاجية و برنامج تحديد الأهداف مع وظائف متعددة لـ

تنظيم وتتبع روتين الصباح الباكر والجداول الزمنية الأخرى

الحفاظ على الاتساق أثناء تطوير عادات جديدة

التحكم في أعباء عملك اليومي للحفاظ على صحتك النفسية

احصل على عرض شامل لتوقع وتنظيم عملك اليومي والتذكيرات وأحداث التقويم بشكل أفضل مع ClickUp Home

فيما يلي بعض الميزات الاستثنائية التي ستساعدك في الحفاظ على تركيزك طوال رحلتك:

1. إتقان الجدولة باستخدام تقويم ClickUp Calendar والقوالب

يكون الاستيقاظ في الخامسة صباحاً، أو تطوير أي عادة صعبة في هذا الشأن، أسهل عندما يكون لديك جدول زمني واقعي مخطط له. لحسن الحظ، سواء كنت قائد فريق، أو صاحب عمل، أو مجرد طالب، فإن ClickUp يعمل بمثابة صانع جدول زمني مجاني للجميع! 📅

المنصة المرئية الفائقة السحب والإفلات التقويم يمكّنك من إنشاء جداول زمنية مرنة تمنحك الثقة والدافع لتحقيق أهدافك. يُستخدم لمخططي الجهات الخارجية مثل تقويم جوجل أو تايم دكتور ? يمكنك دمج ClickUp بسهولة مع أكثر من 1,000 أداة وتحقيق أفضل ما في العالمين.

قم بإدارة عملك في ClickUp مع فرز المهام بسلاسة حسب الحالة والأولوية والمُعيَّن والمزيد

من الناحية المثالية، يمكنك أيضًا الاستفادة من طرق عرض ClickUp لجدولة الفرق والمشاريع على نطاق أوسع. استكشف مخطط جانت , لوحة كانبان و طرق عرض عبء العمل لمعرفة أيهما يناسب أسلوب إدارتك بشكل أفضل. يمكنك بسهولة ضبط التواريخ أثناء التنقل وتتبع الصورة الكبيرة في جميع الأوقات.

قم بتجميع المهام أو تصفيتها أو إخفائها في مخططات جانت ClickUp 3.0 لتتبع سير العمل وربطه عبر جميع أعمالك

المكافأة: يقدم ClickUp العديد من قوالب المخطط اليومي لجميع أنواع الأهداف والمقاصد. قم بمواءمة عملك اليومي مع هذه النماذج المفضلة لدى المستخدم:

قالب مخطط الجدول الزمني اليومي ClickUp: استخدم هذا القالب المختصر لتتعرف على كيفية إنشاء جدول زمني قالب وقت الدراسة ClickUp: خطط كيف ستخصص الساعات المبكرة أو وقت التنقل للتركيز على التعلم نموذج قائمة مراجعة ClickUp : تتبع المهام باستخدام قوائم المراجعة للتأكد من أنك قد أنجزت كل شيء ويمكنك قضاء بقية ساعات عملك في القيام بما تحب! قالب سجل التمرين ClickUp: حافظ على نشاطك وعزز صحتك البدنية من خلال تصميم جدول للتمارين الرياضية قالب حظر الجدول الزمني ClickUp: هذا والعديد من قوالب حظر الوقت على ClickUp مصممة لإعطائك نظرة عامة على الأولويات في جدولك الزمني

تم تصميم قالب حظر الجدول الزمني الخاص ب ClickUp لمساعدتك في إنشاء جدول زمني بسهولة مع أقسام مرمزة بالألوان لمختلف أجزاء يومك

2. إدارة دقيقة لأسبوعك المستقبلي وساعاتك اليومية

من المشاكل الشائعة التي يواجهها القراء أثناء تطبيق الدروس المستفادة من نادي 5AM Club هي أن تكون جاهلاً من أين تبدأ. فأنت تستيقظ متأخرًا وتضع خططًا على الفور، لينتهي بك الأمر مثل حطام القطار في نهاية اليوم.

إذا كان هذا الأمر مرتبطًا ببعضه البعض، فإن حزمة إدارة الوقت ClickUp Time Management Suite هنا لإنقاذك. تتيح لك وظائفه أن تكون أكثر انضباطًا من خلال إدارة يومك حتى آخر ساعة. استخدم ال ClickUp Time Tracker لتسجيل مقدار الوقت الذي تستغرقه مهامك المخطط لها وتخصيص ساعات محددة في جدولك الزمني لهذه المهمة بشكل استراتيجي. بهذه الطريقة، ستتمكن من تقييد نفسك من قضاء ساعات غير ضرورية في أعمال مشتتة أو أعمال غير ضرورية.

نظّم وأضف ملاحظات لبدء مهمة باستخدام ClickUp Project Tracking Time Tracking

من وجهة نظر تنظيمية، يساعدك ClickUp في تحسين عمليات الفريق وجعلها دقيقة تقديرات المشروع .

على سبيل المثال أهداف النقر يساعدك على تعزيز الشفافية بين الفرق وإبقاء الجميع على دراية بالأهداف الحالية. إنشاء أهداف قابلة للتتبع وربطها بأي مهمة تقوم بإنشائها. استفد من المجلدات سهلة الاستخدام للتبديل السريع بين المشاريع الشخصية والمهنية المختلفة والحفاظ على تنظيم جميع المخرجات.

إذا كنت تقود فريقًا، فاستخدم مهام النقر فوق المهام لإنشاء مهام مخصصة مع تعيينات متعددة مع المعلومات ذات الصلة في التعليقات المعينة . يساعد هذا الأمر فريقك على العمل بشكل منتظم، مما يمنحك مزيدًا من الراحة الذهنية والفراغ لمتابعة النمو وتحسين الذات.

يمكنك بسهولة وسرعة تعيين تواريخ البدء والاستحقاق داخل المهمة أو استخدام الإعدادات الشرطية لتكرار التواريخ أو إنشاء مهمة جديدة بعد الانتهاء منها

3. تنظيم كل شيء في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

الخاص بك انقر فوق مساحة العمل يجهزك بكل الأدوات التي تحتاجها للحفاظ على إنتاجيتك. على سبيل المثال، مع مستندات ClickUp يمكنك تجميع كل المعلومات في مساحة واحدة. أو الاستفادة من ClickUp AI لتوفير الوقت في صياغة المستندات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني - يمكن لمساعد العمل هذا أن يقوم بالعصف الذهني أو توليد الأفكار لك عندما تكون تواجه عائقًا ذهنيًا .

إذا كنت تقوم بالعصف الذهني مع زملائك في الفريق، فاستخدم ClickUp Whiteboards أو الخرائط الذهنية إلى تصور العمل معًا بكفاءة

العصف الذهني والتعاون باستخدام سبورة ClickUp Whiteboard

4. حافظ على الاتساق مع تذكيرات ClickUp

كلنا بشر، ولا بأس من الخروج عن المسار الصحيح في بعض الأحيان. ومع ذلك، مع تذكيرات ClickUp ، يمكنك تجنب الوقوع في الخطأ من خلال إعداد تنبيهات ذاتية أو تذكيرات الفريق. يمكنك أيضًا إعداد أولويات المهام لإنشاء إشعارات للمهام الملحة.

حدد مستويات الأولوية لعملك باستخدام ClickUp Task Priorities (أولويات المهام)

أخيرًا، إذا كان يومك يبدو مزدحمًا جدًا، ففكر في استخدام الأتمتة لإنجاز الأعمال الإدارية المتكررة في لحظة. يمكنك إنشاء المهام المتكررة بتكرار محدد وحفظ الساعات والأيام في جدولك الزمني. 🥰

قم ببناء روتين صباحي ناجح مع ClickUp

يعطينا نادي 5 صباحًا درسًا أساسيًا واحدًا - يمكن للجميع فعل العجائب إذا كانوا على استعداد للاستفادة من ساعات اليوم الأولى ليكونوا منتجين وليس فقط مشغولين.

فمع أداة إنتاجية مثل ClickUp، حيث يمكنك أتمتة الانشغال وتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز والأهم من ذلك إنشاء جداول زمنية، فإن رحلتك لتصبح 5% من البشر ليست بعيدة المنال! اشترك هنا للبدء ! 🍀