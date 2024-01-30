ملخص المحادثات الحاسمة: رؤى وأفكار أساسية يجب أن تعرفها

المحادثات جزء طبيعي من حياتنا، فأنت تتحدث مع أفراد عائلتك وأصدقائك وزملائك وحتى مع أشخاص عشوائيين في الشارع أو في السوبر ماركت. ولكن ليست كل المحادثات عبارة عن دردشة عادية. فبعضها يميل إلى أن يكون محرجاً ومشحوناً عاطفياً ويمكن أن يخرج عن السيطرة بسرعة إذا لم تكن مجهزاً باللباقة اللازمة للتعامل معها.

مثل هذه التفاعلات وطبيعتها هي الموضوع الرئيسي للكتاب المسمى المحادثات الحاسمة: أدوات للتحدث عندما تكون المخاطر عالية. ويستكشف مؤلفاه، وهما مؤسسا شركة التدريب على القيادة "كروشال ليرنننغ" (المعروفة سابقاً باسم "فيتالسمارتس")، سبب ترجيحنا للمحادثات عالية المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الكتاب أدوات لنزع فتيل كل جدال ساخن وإتقان فن التواصل. 🗣️

في ملخص المحادثات الحاسمة، سنطلعك على الأفكار الرئيسية للكتاب ونشاركك نصائح حول تطبيقها في حياتك العملية لتعزيز التواصل والتعاون.

ملخص كتاب المحادثات الحاسمة في لمحة سريعة

عبر: أمازون يركز الكتاب على العلاقات الإنسانية، ويستكشف كيف يبني الناس روابطهم ويعززونها من خلال التواصل. ويشير المؤلفان إلى أن معرفة كيفية التحدث مع الناس والتعامل مع المحادثات الصعبة هو مفتاح تحقيق النجاح والحفاظ على الصحة الشخصية.

ينقسم الكتاب إلى 12 فصلاً، يحتوي كل منها على عشرات الأمثلة ويحمل رسالة مهمة تساعدك على التفوق في كل محادثة، حتى في ظل وجود مشاعر قوية.

لنقم برحلة سريعة عبر الفصول لنستوعب أهم الأفكار الرئيسية فيها.

الفصل 1: ما هي المحادثة الحاسمة؟

عندما تسمع _"المحادثات الحاسمة"، قد تتخيل قادة العالم وهم يناقشون قضايا مثل الاحتباس الحراري أو عدم المساواة. ومع ذلك، فإن الكتاب يركز بشكل أكثر واقعية - فهو يركز على المحادثات التي يمكن أن تحدث لأي شخص وتؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية.

يعرّف المؤلفان المحادثات الحاسمة على أنها مناقشات بين شخصين أو أكثر مع آراء متباينة ومشاعر قوية ومخاطر كبيرة، وهو ما يميزها عن المحادثات _"العادية". ومن الأمثلة على هذه المحادثات المصيرية إنهاء علاقة عاطفية، أو الطلب من رفيق السكن الانتقال من المنزل، أو تسريح موظف، أو الطلب من أهل الزوج التوقف عن التدخل في حياتك. 😬

بما أن المحادثات المصيرية تدور عادةً حول مواضيع حساسة، يميل بعض الناس إلى تجنبها، في حين قد يتعامل البعض الآخر معها بشكل سيء. يقترح المؤلفان أنه لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. فمن خلال تعلم كيفية إدارة المحادثات الحاسمة أو حتى إتقانها، ستتمكن من تعزيز علاقاتك وانطلاق مسيرتك المهنية وتحسين مؤسستك وتعزيز رفاهيتك بشكل عام.

الفصل 2: إتقان المحادثات الحاسمة

عندما ينخرط شخص ما في محادثة، فإنه يجلب معه آراءه ومواقفه ومشاعره الفريدة. وهذا ما يشير إليه المؤلفان بـ مجموعة المعاني الشخصية. 🏊

عندما يتعلق الأمر بالمحادثات الحاسمة التي يشارك فيها شخصان (أو أكثر)، تنشأ المشكلة عندما تتباين آراؤهم أو تختلف تمامًا. وبعبارة أخرى، عندما لا تكون هناك أحواض مشتركة، يسبح كل طرف لنفسه.

ولكي تسير المحادثات الحاسمة بسلاسة، يجب عليك تهيئة مناخ صحي ومسبح مشترك من خلال السماح للأطراف الأخرى بمشاركة أفكارهم وآرائهم بحرية.

الفصل 3: ابدأ بالقلب

بدءًا من هذا الفصل، يشرح المؤلفان كيف تتقن المحادثات الحاسمة. تتضمن الخطوة الأولى التأمل. لا تلوم الآخرين على فشل الحوار، وبدلاً من ذلك، اعترف بمساهمتك الخاصة، حتى لو كانت جزئية.

لكي تكون أفضل في المحادثات الحاسمة، تحتاج إلى:

إعادة تركيز عقلك العثور على اتجاهاتك تحمّل مسؤولية جسمك

يناقش المؤلفان أيضًا _خيار المغفل. وهو عندما تعتقد أنك مجبر على الاختيار بين خيارين يبدوان غير مستحبين. على سبيل المثال، قد تعتقد أنه بإمكانك إما أن تختلف مع رئيسك في العمل وتخاطر بحدوث صراع أو أن تلتزم الصمت وتقبل القرار الذي يضر بالفريق. ولكن هناك دائمًا بدائل صحية للخيار السيء، مثل التعبير عن رأيك مع احترامك ومراعاة مشاعر المشاركين الآخرين.

الفصل 4: تعلم أن تنظر

يناقش هذا الفصل الانتقال من محادثة بريئة إلى محادثة حاسمة ويحدد العلامات التي تشير إلى ذلك. من خلال التعرف على هذه المؤشرات، يمكنك الانتباه إلى كلماتك وتصرفاتك وربما منع المحادثة من السير في الاتجاه الخاطئ. ❌

تتضمن بعض العلامات الدالة على تحول المحادثة إلى محادثة حاسمة ما يلي:

المحتوى والظروف (الإشارات السلوكية والانفعالات)

مشاكل السلامة (الصمت والعنف)

أسلوبك وسلوكك في المواقف العصيبة

الفصل 5: اجعلها آمنة

عندما تلاحظ أن محادثة ما أصبحت غير سارة بشكل خطير، اخرج منها لاستعادة الهدف المشترك والأمان.

عندما تخرج، لديك ثلاثة خيارات:

الاعتذار: افعل ذلك عندما تدرك أنك ارتكبت خطأً أضر بالآخرين تعاهد: بيان لا/لا تفعل/ لا تفعل تعبر من خلاله عن الاحترام المتبادل وتوضح الهدف. على سبيل المثال آخر شيء أريد أن أقوله هو أن تقريرك لم يكن جيدًا أعتقد أنك قمت بعمل رائع_ CRIB: إنه اختصار لـ

C الالتزام بالبحث عن هدف مشترك

الالتزام بالبحث عن هدف مشترك R التعرف على الغرض من وراء الاستراتيجية

التعرف على الغرض من وراء الاستراتيجية أنا ابتكار هدف مشترك

ابتكار هدف مشترك باستراتيجيات جديدة

الفصل 6: إتقان قصصي

بعد أن نلاحظ تصرفات الآخرين، نروي لأنفسنا على الفور قصة تضيف معنى للسلوك المشهود. وهذا يعني أنك لا تتفاعل عاطفيًا مع تصرفات الآخرين مباشرةً بل مع تفسيرك لها.

لإتقان المحادثات الحاسمة، تحتاج إلى التحكم في القصص التي ترويها لنفسك. يمكنك القيام بذلك من خلال

ملاحظة سلوكك التواصل مع مشاعرك تحليل قصصك العودة إلى الحقائق الانتباه إلى ثلاث قصص "ذكية" (ليس ذنبي، كل هذا خطأك، لا يوجد شيء آخر يمكنني فعله) وسرد بقية القصة

الفصل 7: حالة طريقي

يناقش المؤلفان هنا خمس نصائح يمكن أن تساعدك على إيصال أصعب الرسائل:

شارك حقائقك: اذكر الحقائق والملاحظات غير المثيرة للجدل وليس استنتاجاتك (قل أنت متأخر 10 دقائق بدلاً من أنت دائماً متأخر وأنا دائماً أنتظر) اذكر قصتك: اسرد وجهة نظرك مع الانتباه إلى سلامة المحادثة اسأل عن مسارات الآخرين: ادع الآخرين لمشاركة حقائقهم وقصصهم تتتحدث بشكل مبدئي: لا تدفع بقصصك على أنها حقائق شجع على الاختبار: تأكد من شعور الآخرين بالأمان في التعبير عن آرائهم ومواقفهم التي تختلف عن آرائك ومواقفك

الفصل 8: استكشف مسارات الآخرين

لا يمكنك التحكم في كيفية تصرف الآخرين في المحادثات الحاسمة. ومع ذلك، يمكنك التحكم في ردود أفعالك وتشجيع التدفق الحر للمعنى. استخدم مهارات الاستماع التالية لإفساح المجال لحوار صحي:

اسأل: أظهر الاهتمام بما يقوله الشخص الآخر مرآة: الاعتراف بمشاعر الشخص الآخر إعادة الصياغة: أعد صياغة كلمات الشخص الآخر لتظهر أنك تستمع إليه وتشجعه على الاستمرار في المشاركة إعادة الصياغة: إذا كان الشخص يواجه صعوبة في المشاركة، حاول تخمين ما يفكر فيه أو يشعر به لحمله على الانفتاح

الفصل 9: الانتقال إلى العمل

الحوار لا يساوي اتخاذ القرار. يمكنك دعوة الأفكار إلى مجموعة من المعاني المشتركة، ولكن هذا لا يعني أنك ستشارك في اتخاذ القرار بناءً على المعلومات المتاحة. لتجنب سوء الفهم، من الضروري تأسيس عملية اتخاذ القرار لتجنب سوء الفهم:

القيادة: تُتخذ القرارات دون مشاركتك ويتم إملاؤها من قبل قوى خارجية (مثل الحكومة) أو تُترك للآخرين (لأنك لا تهتم بما فيه الكفاية أو تثق في شخص آخر للقيام بذلك) استشارة: تقوم بدعوة الآخرين (خبراء، أو مجموعة تمثيلية من السكان، أو شخص يريد المشاركة) للمشاركة، وجمع الأفكار، ثم اتخاذ القرار بناءً على المدخلات المجمعة التصويت: ممتاز للاختيار من بين العديد من الخيارات - استخدمه لاتخاذ قرار أو تضييق نطاق اختياراتك توافق الآراء: تتحدث حتى يتفق الجميع على قرار واحد. غالباً ما تستخدم هذه الطريقة في اتخاذ القرارات المعقدة عالية المخاطر

الفصل 10: وضع كل ذلك معاً

يقدم المؤلفان في هذا الفصل نموذجًا للحوار لمساعدتك على تنظيم تفكيرك وتطبيق المبادئ المذكورة سابقًا. يتألف النموذج من دوائر متحدة المركز، مع وجود مجموعة من المعاني المشتركة في المركز - وهذا هو الهدف.

حولها، سترى سلوكيات مختلفة متعلقة بالسلامة يجب الانتباه إليها. إذا لاحظت أياً من هذه السلوكيات، اخرج من الحوار، واعمل على السلامة، ثم عد إلى الحوار. افعل ذلك بسرعة - كلما تحركت نحو الصمت والعنف، كلما كان من الصعب عليك العودة.

يحتوي النموذج أيضًا على أسهم أنا و الآخرين التي تشير بوضوح إلى التجمع المشترك في المنتصف.

الفصل 11: نعم، ولكن

هل تشعر أن الفصول السابقة لا تنطبق على حالتك بالضبط، سواء كان ذلك التواصل مع العملاء أو المحادثات مع عائلتك أو شريك حياتك، أو التعاون في المشروع ?

يعالج هذا الفصل 17 موقفاً محدداً ويقدم طرقاً ملموسة للتعامل معها، مما يعدك لسيناريوهات واقعية.

الفصل 12: غيّر حياتك

في الفصل الأخير، يجادل المؤلفان أن تغيير طريقة تواصلنا يستغرق وقتًا وجهدًا، لكنه يؤتي ثماره. من خلال إتقان التواصل، سوف تتقدم في جميع مجالات الحياة.

يمكن لهذه المبادئ الأربعة أن تساعدك في هذا المسار الذي يغير حياتك:

إتقان المحتوى: اكتشف ما الذي ينجح وما لا ينجح ولماذا؟ إتقان المهارات: التدرب على قول الكلمات المناسبة في الوقت المناسب واستخدام اللهجة المناسبة عزز دوافعك: يجب أن ترغب في التغيير وتبحث عن فرص للتحسين انتبه للإشارات: عليك أن تدرك متى يحين الوقت لتطبيق مهاراتك الجديدة في المحادثة بدلاً من العودة إلى الأنماط القديمة

## الوجبات الرئيسية من المحادثات الحاسمة

إليك ملخص أهم الأفكار والرسائل التي يروج لها الكتاب:

لا معنى للمحادثات الحاسمة إلا إذا شعر جميع المشاركين بالأمان للتعبير عن آرائهم التركيز دائمًا على الحقائق، وليس على تفسيرك لما قاله الشخص الآخر الخطوة الأولى نحو إجراء محادثة ناجحة هي النظر إلى نفسك والاعتراف بأن الآخرين ليسوا دائماً مُلامين على فشل الحوار اللجوء إلى السخرية أو معاملة الشخص الآخر بصمت لن يؤدي إلى محادثة هادفة تدرب على مهارات الاستماع - ستساعدك على تحسين مهاراتك في المحادثات الحاسمة

اقتباسات شائعة للمحادثات الحاسمة

فيما يلي ثلاثة اقتباسات من المحادثات الحاسمة يحبها القراء:

_بقدر ما قد يحتاج الآخرون إلى التغيير، أو قد نريدهم أن يتغيروا، فإن الشخص الوحيد الذي يمكننا أن نلهمه ونحثه ونشكله باستمرار - بأي درجة من النجاح - هو الشخص الذي في المرآة تذكر، أن تعرف ولا تفعل هو في الحقيقة أن لا تعرف عندما يحجب الناس المعنى عن بعضهم البعض عن قصد، يمكن للأشخاص الأذكياء بشكل فردي أن يفعلوا أشياء غبية بشكل جماعي

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تطبيق الأفكار والدروس المستفادة من المحادثات الحاسمة مع ClickUp

تطبيق مبادئ المحادثات الحاسمة لتحسين مهاراتك القيادية, التواصل الجماعي ، ويبدو التعاون أسهل إذا كنت تعمل أنت وفريقك من مكتب أو مساحة مشتركة. يمكنك الاستماع إلى صوت أعضاء فريقك ونبرة صوتهم ومراقبة لغة الجسد.

ولكن ماذا عن هجين أو الفرق البعيدة ? هل هم محكومون بحياة مليئة بالتواصل الضعيف والنزاعات والخلافات والمشاكل؟ ديناميكيات الفريق حيث لا يشعر أحد بحرية التعبير عن رأيه؟ لا على الإطلاق!

مع أداة مثل انقر فوق ، يمكنك استعادة الأمان في محادثاتك (حتى عندما تكون على الإنترنت)، وتشجيع الاستماع، وتبادل الآراء مع فريقك، والاستمتاع التعاون الآمن .

باعتباره من الدرجة الأولى إدارة المهام والمشاريع أداة، تقدم ClickUp العديد من ميزات التعاون والتواصل التي تعمل كأدوات محادثات حاسمة مثالية. دعنا نستكشف أبرزها. 👇

إضافة أعضاء الفريق إلى المناقشات والتعاون مع ClickUp Chat في مساحة واحدة وتجنب التنقل بين البرامج

طريقة عرض ClickUp Chat

عروض ClickUp أكثر من 15 مشاهدة التي تساعدك على مراقبة مشاريعك ومهامك من زوايا مختلفة، وإدارة المستندات، والتواصل، والتعاون. أحدها هو عرض ClickUp Chat ، والغرض الأساسي منه هو تسهيل التواصل السلس.

في طريقة عرض الدردشة، يمكنك أنت وفريقك التحدث بصراحة حول أي موضوع تقريبًا والتركيز على الأهداف المشتركة. أضف أي شخص إلى محادثة عن طريق ذكر اسمه @، واسمح له بالمساهمة في المناقشة.

يمكن أن تكون طريقة عرض الدردشة أداة ممتازة لتبادل الآراء في بيئة غير رسمية - يمكن أن تساعد فريقك على الشعور بالراحة والانفتاح. يتم عرض كل رسالة في الوقت الفعلي، لذا يمكنك أن تكون واثقاً من عدم إهمال أي مشارك.

كما أن التحرير الغني وخيار مشاركة روابط المشروع وصفحات الويب ومقاطع الفيديو وجداول البيانات مباشرةً في محادثاتك يجعل من هذه الطريقة سهلة الاستخدام. وأفضل ما في الأمر أنه لن يشتت انتباهك حيث لن تضطر إلى التنقل بين التطبيقات لإرسال رسالة إلى فريقك. 📩

انقر فوق المستندات

استخدم مستندات ClickUp Docs لإنشاء المستندات وإدارتها والتعاون مع فريقك ClickUp Docs هو خيار المنصة الفريد لإنشاء المستندات وتحريرها وإدارتها وتخزينها. أضف فريقك إلى المستند واستمتع بـ التعاون في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

تحرير المستندات ليس فوضويًا أبدًا بفضل اكتشاف تعاون ClickUp Collaboration . يحصل كل شخص على مؤشر مرمز بالألوان يحمل اسمه، بحيث يمكنك بسهولة تتبع من يقوم بماذا.

أفضل شيء في مستندات ClickUp Docs هو أنه يمكنك ربطها بسلاسة بسير عملك. اربط المستندات والمهام أو عيّن المهام داخل المحرر - لا يوجد أسهل من ذلك! 🥰

ClickUp Whiteboards

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية ClickUp Whiteboards هي لوحات رقمية مثالية ل التعاون البصري والعصف الذهني ووضع الاستراتيجيات. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه أنت وفريقك إطلاق العنان لإمكاناتك الإبداعية - اكتب، ارسم، أضف الرموز والأشكال، أضف الروابط والصور، استخدم الملاحظات اللاصقة، أو أنشئ لوحات رؤية، ومخططات، وخرائط ذهنية.

هذه اللوحات البيضاء يمكن أن تكون بمثابة مجمعات للمعنى المشترك. يمكنك أنت وفريقك ملء هذه المجموعة بالأفكار، ومناقشتها، واتخاذ قرارات مستنيرة تحقق أكبر قدر من القيمة.

يمكنك دائمًا إضافة سياق إلى عملك من خلال ترك تعليقات على السبورة البيضاء أو الارتباط بالملفات أو المهام أو المستندات.

كليك أب كليب

استخدم ClickUp Clip لتسجيل شاشتك ومشاركتها مع الآخرين

هل تحتاج إلى تقديم ملاحظات الموظفين أو شرح تعليمات معقدة؟ كليك أب كليب يأتي للإنقاذ! 🦸

تساعدك هذه ميزة تسجيل الشاشة المدمجة في توصيل رسالتك بصوت عالٍ وواضح مع الحد الأدنى من مخاطر سوء الفهم، مما يجعلها مثالية لـ الفرق غير المتزامنة .

يمكنك تسجيل الشاشة بأكملها أو علامة تبويب المتصفح أو نافذة التطبيق - الأمر متروك لك! أضف صوتًا من ميكروفونك إلى التسجيل لتسهيل متابعته.

بمجرد الانتهاء، أنشئ رابطًا وشارك تسجيلك مع أعضاء فريق محددين.

قوالب خطة التواصل

استخدم قالب خطة التواصل ClickUp لإنشاء خارطة طريق للعملية من أجل التواصل السلس بين الفريق والعملاء

يتميز ClickUp ب مكتبة القوالب مع أكثر من 1000 خيار لكل شيء من إدارة المشاريع إلى المبيعات ودعم العملاء. إذا كنت ترغب في تبسيط العمليات الخارجية و التواصل الداخلي داخل مؤسستك، ستحب قوالب خطة التواصل -توفر إطار عمل لتحديد أهداف التواصل واستراتيجياته وقنواته. 🤓

كن محترفًا في المحادثات الحاسمة مع ClickUp

في ملخصنا للمحادثات الحاسمة، كشفنا عن الرسالة الرئيسية للكتاب - مهارات الحوار يمكن أن تطلقك إلى النجاح أو تكون حجر عثرة في طريقك. 🪨

يساعدك ClickUp، من خلال عرضه الغني بالميزات، على تعزيز ثقافة التواصل الصحي داخل شركتك، وتقليل النزاعات إلى أدنى حد ممكن، وضمان شعور الجميع بالحرية في التعبير عن آرائهم. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في التفوق في محادثاتك المهمة!