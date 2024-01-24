ملخص الكتاب: الهدف - عملية التحسين المستمر

الهدف من تأليف إلياهو م. جولدرات ليس كتابًا نموذجيًا في مجال الأعمال - إنها قصة آسرة تحمل كنزًا من الحكمة للمديرين ومحترفي الأعمال.

هناك سبب وراء بيع أكثر من 7 ملايين نسخة من هذا الكتاب في جميع أنحاء العالم منذ نشره في عام 1984: بصرف النظر عن أسلوبه السردي الفريد من نوعه - مثل رواية إثارة حديثة - فإن الكتاب يأخذ نظريات الأعمال المعقدة ويجعلها سهلة المنال وجذابة.

والموضوع الشامل للكتاب هو التحرك نحو التحسين المستمر. ومن ثم، يُدرس الكتاب على نطاق واسع في مجالات إدارة الأعمال والعمليات.

ويختبر القراء تحديات تطبيق مبادئ التصنيع الليّن و"نظرية القيود" الرائدة من خلال قصة بسيطة، وهي رحلة مدير مصنع تصنيع.

تؤكد رواية الأعمال على أهمية التفكير الاستراتيجي، والتعاون، والتفكير لإنهاء ما يستحق العناء، ليس فقط في مجال الأعمال ولكن أيضًا في الحياة الشخصية. وعلى حد تعبير المؤلف نفسه: _"في النهاية، ليس المهم كم من الأشياء التي نقوم بها ولكن المهم كم من الأشياء التي ننجزها."

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## _الهدف ملخص الكتاب في لمحة سريعة

يبدأ The Goal بمقدمة عن مدير المصنع، أليكس روغو، الذي يواجه أزمة في مصنعه المتعثر. ولإنقاذه من الإغلاق المحتمل للمصنع بسبب تراجع أدائه، يحتاج أليكس إلى إيجاد حلول لزيادة الإنتاج بنسبة 15%.

وفي قلقه بشأن كيفية تحقيق ذلك، يعثر أليكس على جونا، وهو معلمه القديم. يصبح جوناه فيما بعد نبراسًا له طوال القصة. بعد الاستماع إلى مشاكل أليكس، يقوم جونا بتعريفه بنظرية القيود (TOC)، بدلاً من إعطائه الحلول. 💡

نظرية القيود لجولدرات هي طريقة شائعة لإيجاد المشكلة الأساسية في العملية التي تقيد الإنتاجية وتحقيق الأهداف. بمجرد أن تكتشف عنق الزجاجة هذا، يمكنك العمل عليه بشكل منهجي حتى لا يعود يعيق تحقيق هدفك.

هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام بالنسبة لأليكس. فبفضل إرشادات جوناه، يبدأ أليكس في رؤية المصنع ومشاكله من منظور جديد.

فبدلاً من رؤيتها كأجزاء منفصلة، يتعلم أليكس النظر إلى النبات كنظام متصل. يشدد Jonah على أهمية فهم التقسيم بأكمله والأحداث المختلفة التابعة له - كيف تؤثر كل عملية على العمليات الأخرى - وهذا التحول في المنظور يفتح أعين أليكس.

متسلحًا بهذه العقلية الجديدة، يبدأ أليكس في معالجة تحديات المصنع. ويبدأ بجعل الهدف الأساسي واضحًا ومن ثم إشراك فريق أليكس الأساسي في العمل. وبهذه الطريقة، يمكنهم التركيز على الإجراءات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف وزيادة الربحية.

ومع قيام أليكس بتجربة TOC، يقوم بإدخال تغييرات مثل تقليل أحجام الدفعات, تبسيط سير العمل وتعزيز التواصل الأفضل بين الأقسام من أجل التحسين المستمر. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى زيادة الإنتاجية، والقضاء على المشاكل، وتحسين الكفاءة الإجمالية مع إدارة القيود وزيادة التدفق النقدي في نفس الوقت.

وخمن ماذا؟ إنهم يفعلون ذلك!

يبدأ المصنع يشهد تحسينات كبيرة: تصبح دورات الإنتاج أسرع، وتنخفض نفقات التشغيل، وتقل النفايات، ويقل الإهدار، ويزداد التعاون بشكل كبير.

مع هذه التغييرات الإيجابية، يحظى أليكس بالتقدير في الشركة. ويعجب أقرانه وقادته بقدرته على تحقيق صافي الربح وخلق القيمة. والأهم من ذلك، تبدأ مبادئ TOC في خلق القيمة.

وبفضل إرشادات جوناه، يرى أليكس الآن المصنع بأكمله كآلة مزيتة جيدًا. فهو يعرف كيفية تحديد مجالات التحسين وتنفيذ التغييرات لتحقيق النجاح. وهو لا يتوقف عند هذا الحد. يستمر أليكس في تعلم وتطبيق مبادئ TOC، وإجراء تغييرات إيجابية كبيرة داخل النظام بأكمله.

الهدف لا يتعلق فقط بإصلاح المشاكل. إنه مخطط لتحسين الإنتاجية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز التحسين المستمر لنجاح الأعمال. إنه يحدد الأفكار المهمة لجعل أي عمل أكثر كفاءة وإنتاجية.

طوال الكتاب، يشير جولدرات إلى بعض مصطلحات الإدارة التشغيلية الضرورية في تبسيط عمليات الإنتاج. على سبيل المثال

" الإنتاجية هي المعدل الذي يدر به النظام المال من خلال المبيعات." بكلمات أبسط، الإنتاجية هي الأموال الواردة

هي المعدل الذي يدر به النظام المال من خلال المبيعات." بكلمات أبسط، الإنتاجية هي الأموال الواردة " المخزون هو كل الأموال التي استثمرها النظام في شراء الأشياء التي ينوي بيعها"، أو الأموال الموجودة حاليًا داخل النظام

هو كل الأموال التي استثمرها النظام في شراء الأشياء التي ينوي بيعها"، أو الأموال الموجودة حاليًا داخل النظام "المصروفات التشغيلية هي كل الأموال التي ينفقها النظام لتحويل المخزون إلى إنتاجية." هذه هي الأموال التي يتعين علينا دفعها لإنشاء الإنتاجية

وفقًا لجولدرات، من أجل نجاح أي عمل تجاري، يجب أن يزداد الإنتاجية دائمًا، وفي الوقت نفسه، يجب أن ينخفض المخزون والمصروفات التشغيلية.

ويذكر أيضًا أنه للوصول إلى الهدف، يجب أن نسعى باستمرار لتحسين أدائنا.

ويحدد جولدرات الخطوات الخمس التي تركز على التحسين، أي عملية التحسين المستمر، لفهم فوضى المصنع وتعلم كيفية تحسين عملياته باستمرار.

هذه هي الخطوات الخمس لعملية التحسين المستمر:

الخطوة 1: تحديد معوقات النظام أو الاختناقات

تحديد معوقات النظام أو الاختناقات الخطوة 2: تحديد كيفية تحقيق أقصى استفادة من تلك الاختناقات

تحديد كيفية تحقيق أقصى استفادة من تلك الاختناقات الخطوة 3: تجنب إنتاج أكثر مما يمكن لعنق الزجاجة التعامل معه - العمل حول عنق الزجاجة

تجنب إنتاج أكثر مما يمكن لعنق الزجاجة التعامل معه - العمل حول عنق الزجاجة الخطوة 4: ارفع مستوى الاختناقات في النظام أو قم بتوسيع السعة بمزيد من الاستثمار

ارفع مستوى الاختناقات في النظام أو قم بتوسيع السعة بمزيد من الاستثمار الخطوة 5: إذا تم كسر عنق الزجاجة في خطوة سابقة، فارجع إلى الخطوة 1 وابدأ من جديد. إذا أظهرت العملية تحسناً، ولم تعد الحلقة الأضعف هي الأضعف، فكن مستعداً لظهور عائق آخر في العملية

يشدد غولدرات على أهمية اتباع هذه الخطوات الخمس واحدة تلو الأخرى وعدم الانتقال إلى الخطوة التالية دون إكمال الخطوة السابقة.

7 نقاط أساسية من _الهدف بقلم إلياهو غولدرات

فيما يلي بعض الدروس الرئيسية التي تعلمناها من الهدف: _

1. الإنتاجية مقابل الانشغال بالعمل

لا تخلط بين الانشغال والإنتاجية. أنت لا تكون منتجًا إذا كانت مهامك لا تدفعك إلى تحقيق هدفك أو جني المال.

2. الروابط الضعيفة مهمة

لا تتحدد قوة عملياتك بالحلقة الأقوى أو الأفضل لديك ولكن بالحلقة الأضعف لديك. حدد تلك الحلقة الأضعف وقم بتحسينها لتحسين الكفاءة الكلية.

3. تحسين الحلقة الأضعف

ركز على تحسين كفاءة الحلقة الأضعف أو القيد الأضعف. يحدد الجزء الأبطأ السرعة القصوى للإنتاج، وبالتالي معدل الإنتاجية.

4. الإنتاجية على التكاليف

لتحقيق أهدافك، أعط الأولوية لزيادة الإنتاجية على خفض التكاليف. هذا هو المفتاح لدفع عجلة النمو في عملك.

5. التحسين المستمر

الأعمال هي عملية تحسين مستمرة. عندما تظهر معوقات جديدة، قم بمعالجتها مباشرةً من أجل التحسين المستمر.

6. التركيز على توليد الأرباح

الهدف هو تحقيق الأرباح من خلال زيادة الإنتاجية مع تقليل المخزون والنفقات التشغيلية.

7. مواءمة التدفق مع الطلب

بدلاً من موازنة السعة مع الطلب، ركز على مواءمة تدفق المنتجات مع طلب السوق.

شعبية _الهدف اقتباسات

إليك بعض الاقتباسات المفضلة لدينا من الكتاب. قد تبدو واضحة ومباشرة، ولكن لكل منها درس قوي.

كل موقف يمكن تحسينه إلى حد كبير؛ حتى السماء ليست هي الحد الأقصى.

يشير هذا الاقتباس إلى أن كل ظرف ينطوي على إمكانية تحسينه بشكل كبير، مع التأكيد على الإمكانيات غير المحدودة للتحسين. وهي تشير إلى أنه لا توجد قيود مطلقة وتشجع على النظرة المتفائلة بشأن النمو والتقدم المستمرين.

الهدف ليس تحسين قياس واحد بمعزل عن غيره. فالهدف هو تقليل النفقات التشغيلية وتقليل المخزون مع زيادة الإنتاجية في نفس الوقت.

في هذا الاقتباس، يشرح جوناه أن النظام بأكمله يعمل كوحدة شاملة، وليس كأجزاء منفصلة. فالهدف ليس مجرد جعل شيء واحد أفضل في حد ذاته. إنه يعكس فلسفة أوسع نطاقًا تنطبق على مختلف جوانب الحياة حيث يؤدي تنسيق العناصر المختلفة إلى تقدم هادف.

الإنتاجية هي فعل يقرب الشركة من هدفها. كل عمل يقرّب الشركة من هدفها هو عمل منتج. وكل عمل لا يقرّب الشركة من هدفها ليس عملاً منتجًا.

في تعريف جوناه البسيط للإنتاجية، يسلط الضوء على أن أي عمل يساهم في تحقيق هدف الشركة هو عمل منتج. إنه تذكير عالمي بأن الإنتاجية الحقيقية تنطوي على إجراءات هادفة تتماشى مع الهدف.

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25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

تطبيق مبادئ _الهدف مع النقر فوق

تتبع أرقام التقدم المحرز من خلال لوحة معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

نحن ندرك أنه قد يكون من الصعب الالتزام بأهدافك. فمستويات إنتاجيتنا تتذبذب وهذا يؤثر على الوتيرة التي يمكننا من خلالها متابعة الأهداف وتحقيقها. لهذا السبب فإن وجود أنظمة في مكانها الصحيح أمر بالغ الأهمية. وهذا يضمن لك ليس فقط تحديد أهدافك وتتبعها ولكن أيضاً الاقتراب منها كل يوم.

وهنا يأتي دور ClickUp.

ClickUp هو الأداة المتكاملة التي تحتاجها لتحديد الأهداف، وتحسين الإنتاجية، وضمان إدارة المشاريع بشكل ممتاز.

حدد الأهداف والمهام التي تتوافق مع الأهداف التنظيمية الأكبر باستخدام ClickUp أهداف ClickUp عبارة عن تحديد الأهداف وتتبعها ميزة يمكن أن تساعدك في تعيين الأهداف الشخصية والمهنية وتعديلها وتتبعها.

سواء كان لديك أهداف طويلة الأجل أو قصيرة الأجل ، فردية أو أهداف الفريق أو الهندسة أو المنتج أو أهداف فريق المبيعات ، هذه الميزة على منصة ClickUp تجعل من السهل عليك تتبع وإدارة وتحقيق أهدافك أو غاياتك من خلال لوحات معلومات التتبع الخاصة بها.

يمكنك تعيين تذكيرات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق الآخرين، ووضع علامات على الأشخاص، وتحديد أولويات المهام عند الحاجة.

استخدم قالب الأهداف الذكية من ClickUp لتنظيم أهدافك في نظام يمكن التحكم فيه ويدعم كلاً من تحديد الأهداف وتحقيقها

إذا لم تكن متأكداً من كيفية تحديد الأهداف أو وضعها، يمكنك تجربة قالب أهداف SMART Goals الخاص ب ClickUp لوضع أهداف شخصية واقعية أو الوصول إلى أهداف عملك بشكل أسرع .

يدعم نموذج تحديد الأهداف هذا تحقيق أهدافك من خلال إرشادك إلى تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً (SMART). كما أنه يساعدك أيضًا على تصور التقدم المحرز للبقاء متحمسًا وتقسيم المهام إلى أجزاء يمكن التحكم فيها حتى لا تفوتك أي تفاصيل.

يحافظ هذا القالب على تنظيم جهودك ويساعدك على تحقيق أهدافك المنشودة من خلال إطار العمل المنظم لتحديد الأهداف المركزة وتتبعها.

استخدم مخططات جانت في ClickUp لتتبع الإنتاجية بالإضافة إلى التأخيرات والاختناقات مخططات جانت الخاصة ب ClickUp تمنحك رؤية ممتعة وبسيطة وممتعة لمهامك. يمكنك جدولة المهام، والتعامل مع الاختناقات، والبقاء متقدمًا على المواعيد النهائية ببساطة في لمحة سريعة!

مع خاصية ClickUp الحقول المخصصة يمكنك تسجيل جميع المعلومات ذات الصلة بأهدافك ومهامك ومهامك الفرعية بالطريقة التي تريدها بالضبط. تعمل الأداة من أجلك، وليس العكس!

يحتوي ClickUp أيضًا على مجموعة متنوعة من القوالب والمخططات المفيدة لأنواع مختلفة من الأهداف التي قد تكون لديك، على الصعيدين الشخصي والمهني. سواء كانت أهداف الإنتاجية الأهداف التعليمية أهداف المشروع أو الأهداف الصحية، أو أهداف إدارة المشاريع هذه قوالب تحديد الأهداف يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة لك ولعملك.

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اجعل التحسين المستمر أسلوب حياة مع ClickUp

يعد سرد جولدرات في كتاب الهدف طريقة رائعة للتعرف على التطبيقات العملية لنظرية القيود من خلال قصة ذات صلة. فهو يشجع القراء على اعتبار القيود فرصًا للنمو والربح وليس مجرد مشاكل.

الهدف بمثابة دليل للمديرين والقادة أيضًا، حيث يسلط الضوء على أهمية مواءمة الإجراءات مع أهداف المنظمة.

مع ClickUp كشريك لك، يمكنك وضع أهداف للتحسين المستمر وإدارة المشاكل في أي بيئة بكفاءة. اشترك معنا في ClickUp اليوم.