ملخص الاختلالات الخمسة لفريق العمل: الوجبات السريعة الرئيسية &؛ مراجعة

كل عضو في الأوركسترا هو أستاذ في آلته الموسيقية. لكن نجاح الأوركسترا لا يعتمد على التألق الفردي وحده. بل يتطلب الأمر جهوداً وأعمالاً منسقة من الفرقة الموسيقية لخلق سيمفونية تأسر الجمهور.

وتُعد الأوركسترا أحد أفضل الأمثلة على الفريق عالي الأداء. يمكن لقادة الأعمال أن يستلهموا من قائد الأوركسترا لبناء فريق يقدّر المواهب الفردية ويدفع بالجهود الجماعية إلى مساعٍ قيّمة.

ومع ذلك، فإن بناء فريق وظيفي هو أيضًا إدراك الاختلالات الوظيفية التي يمكن أن تؤثر على الفريق، وما هي أفضل طريقة لفهم ذلك من خلال تحليل العمل الأسطوري الاختلالات الخمسة للفريق لباتريك لينسيوني. في هذا الملخص لكتاب الاختلالات الخمسة للفريق، سنسلط الضوء على النقاط الرئيسية التي يمكن أن تفيدك كقائد فريق، وبعض الأقسام المفضلة لدينا في الكتاب.

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الاختلالات الخمسة لفريق العمل: ملخص الكتاب في لمحة سريعة

باتريك لينسيوني هو كاتب أمريكي معتمد له العديد من الكتب في الإدارة, ديناميكيات الفريق التنفيذي والصحة التنظيمية. وهو أيضًا مؤسس مجموعة The Table Group، وهي شركة استشارات إدارية تركز بشكل أساسي على مساعدة الفرق التنفيذية على بناء منظمات أكثر صحة وفرق عمل متماسكة.

في كتاب الوظائف الخمس المختلة لفريق العمل، يقدم الكاتب شخصية خيالية لكاثرين بيترسن، وهي مديرة تنفيذية تبلغ من العمر 57 عامًا تم تعيينها كرئيسة تنفيذية جديدة لشركة شابة في وادي السيليكون، وهي شركة ديسيجن تيك.

في هذه الحكاية القيادية، تتمتع كاثرين، وهي مديرة تنفيذية مخضرمة، بموهبة استثنائية في بناء الفريق. يخبرنا لينسيوني من خلال كاثرين عن الاختلالات الخمسة التي تستنزف جهود الفريق وتثبط عزيمة الموظفين وتمنع الفريق من تحقيق كامل إمكاناته في تحقيق النتائج الجماعية.

ويعرض بطل الرواية الاختلالات الخمسة لفريق العمل على شكل هرم ذي خمسة مستويات مترابطة.

ويسرد المؤلف خمسة أسئلة بسيطة يجب على قادة الأعمال طرحها على أنفسهم لتقييم مستوى الخلل الوظيفي في الفريق:

هل يعبّر أعضاء الفريق عن آرائهم بصراحة وسهولة؟

هل اجتماعات الفريق مقنعة ومثمرة؟

هل يتخذ الفريق قراراته بسرعة ويتجنب التعثر بسبب الإجماع أو ضغط الأقران؟

هل يواجه أعضاء الفريق بعضهم البعض بشأن أوجه القصور لديهم؟

هل يضحي أعضاء الفريق بمصالحهم الشخصية من أجل مصلحة الفريق؟

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الوجبات السريعة الرئيسية من كتاب "الاختلالات الخمسة للفريق" لباتريك لينسيوني

1. ديناميكيات الفريق مهمة

قد يتكون فريقك من أكثر الأفراد موهبة، ولكن هذا لا يضمن النجاح. يركز الكتاب على تماسك الفريق الجيد أكثر من الموهبة باعتباره العامل الحاسم لبناء فريق عالي الأداء.

2. دور القيادة

تقوم كاثرين بدور القائد لتحويل الفريق المنقسم إلى فريق عالي الأداء. كقائد، تقع على عاتقك كقائد مسؤولية تهيئة جو من الثقة بين أعضاء الفريق في الأسابيع القليلة الأولى، إلى جانب المساءلة و تعاون الفريق .

3. الصراع البناء

يتحدى الكتاب الفكرة القائلة بأن النزاعات تضر بأداء الفريق. في الواقع، إذا تم التعامل مع النزاعات بشكل بنّاء وكان لكل عضو الحرية في التعبير عن رأيه والانخراط في معارضة صحية، فإن النزاعات تكون مثمرة لفريقك وتؤدي إلى قرارات أفضل ومزيد من الابتكار.

4. الالتزام مسؤولية الجميع أهداف الفريق يسهل تحقيقها عندما يلتزم الفريق بأكمله بالرؤية والأهداف. لتحفيز الجميع على تحقيق الأهداف المشتركة، تأكد من الحصول على موافقة الفريق من خلال إشراكهم في عملية العصف الذهني.

5. التواصل ثنائي الاتجاه أمر لا بد منه

تفشل الفرق التي تعاني من خلل وظيفي في رؤية الإمكانات الكاملة لموظفيها لأنه لا يوجد مجال لمناقشة الأفكار أو العصف الذهني بشكل علني. تزدهر الفرق الناجحة بالتواصل الصريح والمفتوح حيث يشارك الموظفون أفكارهم ونقاط ضعفهم دون موانع. استخدم التواصل ثنائي الاتجاه لتحسين العلاقات داخل فريقك، وبين الموظفين وأصحاب المصلحة، ولإعلام الجميع بأن آراءهم موضع تقدير.

6. تغليب النتائج على الغرور

لا مكان للغرور في مكان العمل الصحي. كقائد، يجب عليك كقائد أن تعزز أن مصالح القسم ونجاح الفريق تسبق الغرور. قم ببناء ثقافة التعاون في مساحة العمل وتشجيع أعضاء الفريق على الحفاظ على النظرة الإيجابية.

7. يستغرق بناء ثقافة الفريق الجيدة وقتاً طويلاً

يستغرق بناء ثقافة تعاونية وبيئة من الثقة المتبادلة بعض الوقت، خاصة في فريق جديد. إن الجهود المتسقة والتواصل الشفاف والالتزام القوي هي المفتاح لتحقيق النتيجة المرجوة.

8. التحسين المستمر

يجب عليك مراقبة عملياتك وأنشطتك باستمرار لتحديد مجالات التحسين. استمر في تقييم ديناميكيات الفريق لمعرفة ما إذا كنت تسير في الاتجاه الصحيح وما يمكنك القيام به بشكل أفضل لبناء فريق متماسك.

تفكيك كل خلل وظيفي: ملخص الاختلالات الوظيفية الخمسة لفريق العمل

الخلل الوظيفي 1: غياب الثقة

الخلل الوظيفي الأول الذي يسلط لينسيوني الضوء عليه هو غياب الثقة القائمة على الضعف. وهو يرى أن الثقة في مكان العمل تتحدد بمدى ارتياح الموظفين لمشاركة أفكارهم وأفكارهم، وأن يكونوا ضعفاء أمام فريقهم، وأن يثقوا في دعم زملائهم لهم.

عندما لا يكون لدى أعضاء الفريق ثقة كافية في بعضهم البعض، فإنهم لا يشعرون برغبة في الانفتاح والتعبير عن نقاط ضعفهم وأخطائهم. وبدون الثقة، يركز الموظفون على إبهار زملائهم وإخفاء أوجه القصور لديهم.

كيفية التغلب على هذا الخلل الوظيفي

لا يمكن تطوير الثقة القائمة على الضعف بين عشية وضحاها. فهي تحتاج إلى خبرة مشتركة وفهم جيد لنقاط قوة وضعف كل عضو في الفريق. ومع ذلك، يمكن للفرق تسريع العملية من خلال بعض التمارين البسيطة:

تمرين التاريخ الشخصي: هذا تمرين بسيط لبناء الفريق مدته 20 دقيقة. يبدأ الفريق بطرح أسئلة على بعضهم البعض حول حياتهم، مثل الهوايات والعائلة والطفولة لتأسيس رابطة أولية بين بعضهم البعض.

تمرين فعالية الفريق: اطلب من أعضاء الفريق أن يذكروا مجالًا واحدًا يقوم فيه زملاؤهم بأفضل ما لديهم ومجالًا واحدًا يحتاجون فيه إلى الكثير من التحسين. وهذا يوضح لكل عضو من أعضاء الفريق أين يمكن تحسين أدائه.

الملف الشخصي والسلوكي المفضل: باستخدام أدوات مثل مايرز بريجز، يمكن لأعضاء الفريق المشاركة في تقييم لفهم نوع شخصية كل منهم بمزيد من التفصيل. عندما يعرف الأشخاص أنواع شخصيات زملائهم، فإنهم يتعاطفون مع بعضهم البعض أنماط العمل ويمكنهم فهم وضعهم بشكل أفضل.

تقييمات 360 درجة: يتناوب كل عضو في الفريق على تقييم نفسه وأقرانه وتقاريره المباشرة ومرؤوسيه وقادته. تتم مشاركة التغذية الراجعة بالتساوي بهذه الطريقة.

دور القائد في بناء الثقة

إن فريق القيادة أن يشاركوا نقاط ضعفهم مع الفريق، ويطلبوا منهم تقديم الملاحظات والاقتراحات، ويعززوا أن هذا تمرين للتعلم. يجب على قادة الفريق بناء بيئة من الثقة حيث لا تتم معاقبة الضعف ويتم تشجيع التواصل المفتوح.

الخلل الوظيفي 2: الخوف من النزاع

يتعمق لينسيوني في نوعي الصراع: الأيديولوجي والشخصي.

يحدث الصراع الأيديولوجي عندما يكون هناك اختلاف في الآراء والنهج لحل مشكلة ما. أما الصراع الشخصي فهو عبارة عن هجمات شخصية مع العداء.

يمكن أن يمنع كلا النوعين من النزاعات الأفراد من تحقيق أهداف الفريق إذا كانت مشحونة عاطفيًا وليست منطقية.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي غياب الصراع البناء والأيديولوجي بين أعضاء الفريق إلى خلق انسجام مصطنع. إن محاولة تجنب النزاع هو بمثابة دعوة لمزيد من المشاكل في المستقبل. إن التغيير الأساسي المطلوب هنا هو إجراء نقاشات صحية ومناقشة القضايا بصراحة، دون التمسك بالضغائن.

كيفية التغلب على هذا الخلل الوظيفي

يقترح لينسيوني طرقاً مختلفة يمكن للقادة من خلالها مساعدة الفرق على أن تصبح مرتاحة مع النزاع:

التنقيب: التحقيق في الخلافات الدفينة بين أعضاء الفريق واستخراجها من بين أعضاء الفريق وإظهارها للعلن ليشارك الجميع في صراع مثمر وصحي.

إذن الوقت الحقيقي: سيشعر بعض أعضاء الفريق بعدم الارتياح لمستوى النقاش. في مثل هذه الحالات، يحق لكل عضو مشارك آخر أن يقاطعهم ويذكّرهم بأن الجلسة لها سبب مثمر وراءها.

أدوات أخرى: أداة توماس-كلمان لأسلوب النزاع هي أداة شائعة لفهم كيفية تعامل الناس مع النزاع. وستساعد نتائج الاختبار أعضاء الفريق على فهم موقف كل منهم تجاه النزاع والعمل معاً بشكل أفضل.

دور القائد في التغلب على الخوف من النزاع

يتمثل دورك كقائد في مقاومة إغراء منع أعضاء فريقك من النزاع. وبدلاً من ذلك، فكر في أفكار لتشجيع النزاع المثمر. يمكن للقادة أيضًا استخدام سلوكهم الخاص مع النزاع كنموذج لتوضيح كيفية التعامل مع أعضاء الفريق.

الخلل الوظيفي 3: عدم الالتزام

يسلط الخلل الوظيفي الثالث الضوء على الوضوح والالتزام كعاملين حاسمين يؤثران على التزام الفريق. سيشعر فريقك بالالتزام عندما يكونون واضحين بشأن الهدف، وعندما تحصل على موافقتهم من خلال السماح لهم بمشاركة الأفكار والانخراط في نقاش صحي.

أهم سببين لعدم الالتزام هما:

الإجماع: تميل الفرق المختلة وظيفياً إلى قضاء الكثير من الوقت في محاولة بناء توافق في الآراء حول كل قرار. من ناحية أخرى، تدرك الفرق الفعالة الفرق بين الإجماع والتوافق في الآراء. فمن الممكن تحقيق موافقة الفريق حتى مع وجود اختلافات في الرأي، وذلك من خلال السماح للجميع بإسماع صوتهم.

اليقين: غالبًا ما تضطر المؤسسات إلى الالتزام بمسار عمل ما دون أن تكون مطمئنة إلى يقين النتائج. تدرك الفرق الرائعة أهمية اتخاذ القرار بدلاً من تأجيله ومحاولة إتقان كل فارق بسيط في الخطة.

كيفية التغلب على هذا الخلل الوظيفي

الرسائل المتتالية: بعد كل اجتماع، قم بتلخيص المناقشة للتأكد من أن كل عضو في الفريق على دراية بالتوقعات وأنه سيخضع للمساءلة عن تنفيذ المهام.

المواعيد النهائية: ضع معالم ومواعيد نهائية لإنجاز المشروع أو تحقيق الأهداف الجماعية.

السيناريوهات الطارئة والسيناريو الأسوأ: قد يستفيد الفريق الذي يواجه صعوبة في اتخاذ قرار ما من مناقشة السيناريوهات الأسوأ للقرار، مما قد يساعد في التعبير عن المخاوف ومواجهتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحدث من خلال خطط الطوارئ يساعد على بناء الثقة في الخطة المقترحة من خلال إظهار أعضاء الفريق أن هناك طرقًا لتجنب فشل الفريق.

العلاج بالتعرض للمخاطر المنخفضة: الهدف من هذا العلاج هو تشجيع الموظفين على اتخاذ القرارات بأنفسهم. ويتمثل هذا النهج في دفعهم إلى اتخاذ القرارات في مواقف منخفضة المخاطر وتنمية الثقة في مهاراتهم في اتخاذ القرارات.

دور القائد في بناء الالتزام

يجب على القائد أن يشجع الفرق على اتخاذ القرارات حتى بدون يقين كامل، وبدون الحاجة إلى الإجماع. يجب أن يدفع الفرق إلى الالتزام بالجداول الزمنية وإظهار المساءلة عن التنفيذ.

الخلل الوظيفي 4: تجنب المساءلة

تتضرر المساءلة في فرق العمل عندما يكون أعضاء الفريق غير راغبين في انتقاد السلوك السلبي لأقرانهم لأنهم لا يريدون إجراء محادثات صعبة.

ويرى لينسيوني أن هذا التجنب يضر بالمنظمة على المدى الطويل. فالفرق الجيدة تحمّل بعضها البعض مسؤولية الحفاظ على معايير العمل العالية، وبالتالي إظهار الاحترام لبعضها البعض. يمكن للرغبة في عدم خذلان فريقهم أن تحفز أعضاء الفريق على بذل قصارى جهدهم.

كيفية التغلب على هذا الخلل الوظيفي

يمكن تطوير المساءلة في مكان العمل من خلال اتباع بعض العمليات البسيطة:

نشر الأهداف والمعايير: نشر الأهداف يجعل الموظفين على دراية بمسؤولياتهم ومسؤوليات زملائهم في الفريق وكيف سيبدو النجاح

مراجعة التقدم المحرز بشكل بسيط ومنتظم: إجراء جلسات منتظمة للسماح لأعضاء الفريق بمشاركة الملاحظات والمخاوف الصريحة، شفهياً أو خطياً.

مكافآت الفريق: إعطاء مكافآت الفريق أهمية أكبر من المكافآت الفردية. فهذا يزيد من المساءلة لأن الجميع يعطي الأولوية للعمل الجماعي على السعي وراء أهدافه الخاصة. كما أنه يجعل أعضاء الفريق يحثون زملاءهم على القيام بعمل أفضل.

دور القائد في خلق ثقافة المساءلة

يجب على القادة تشجيع الفرق على تحمل المسؤولية عن النتائج دون الحاجة إلى تدخل القيادة. كما يجب أن يكونوا مستعدين للتدخل عندما يفشل الفريق.

الخلل 5: عدم الاهتمام بالنتائج

الخلل الوظيفي الخامس وفقًا لـ لينسيوني هو ميل بعض أعضاء الفريق إلى الاهتمام بمصالحهم الفردية أكثر من اهتمامهم بأهداف الفريق.

وهناك اختلالان رئيسيان يشتتان انتباه الموظفين وهما

حالة الفريق: يحدث هذا عندما يهتم الناس فقط بكونهم جزءًا من الفريق ولا يهتمون بنتائج الفريق.

الحالة الفردية: يهتم أعضاء الفريق فقط بنموهم الوظيفي وأدائهم الفردي مقارنة بجهود الفريق.

كيفية التغلب على هذا الخلل الوظيفي

للتغلب على هذا الخلل الوظيفي، يجب على القادة التأكد من مكافأة السلوكيات التي تساهم في تحقيق أهداف الفريق فقط.

الإعلان العلني عن النتائج: الإعلان العلني عن أهداف الفريق ونتائجه يحفز أعضاء الفريق على العمل بجدية أكبر لتحقيق النتائج المستهدفة.

المكافآت القائمة على النتائج: يمكن أن يؤدي ربط المكافآت والتعويضات بنتائج محددة إلى تحفيز فريقك لأداء أفضل.

دور القائد في ضمان التركيز على النتائج

يجب على القادة أن يجعلوا التركيز على النتائج واضحًا في سلوكهم اليومي. وينبغي أن يضمنوا تقدير ومكافأة أعضاء الفريق الذين يعطون الأولوية للعمل الجماعي على المصالح الفردية.

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اقتباسات من الوظائف الخمس الشائعة لفريق العمل

فيما يلي خمسة اقتباسات مفضلة لدينا من الوظائف الخمس المختلة لفريق العمل:

عدو المساءلة هو الغموض.

لن يُظهر فريقك معايير أعلى للمساءلة إلا عندما يكونون واضحين بشأن مسؤولياتهم والتوقعات منهم.

الثقة هي معرفة أنه عندما يقوم أحد أعضاء الفريق بالضغط عليك، فإنه يفعل ذلك لأنه يهتم بالفريق.

غالبًا ما يؤدي الضغط على بعضنا البعض في الفريق إلى محادثات صعبة، لكنها علامة على اهتمامهم بالفريق. هذا التصرف يبني الثقة بأن ذلك يصب في مصلحة الفريق.

الفرق العظيمة لا تتراجع مع بعضها البعض. فهم لا يخشون نشر غسيلهم القذر. فهم يعترفون بأخطائهم ونقاط ضعفهم ومخاوفهم دون خوف من الانتقام.

تتفوق الفرق العظيمة في بيئة من الثقة. فهم لا يخشون إظهار نقاط ضعفهم، مثل نقاط الضعف والأخطاء. ونظرًا للمستوى العالي من الشفافية، يسهل على الفريق مناقشة المشاكل وإيجاد الحلول بشكل تعاوني

ليس التمويل. ليست الاستراتيجية. وليس التكنولوجيا. يبقى العمل الجماعي هو الميزة التنافسية القصوى، لأنه قوي جداً ونادر جداً.

_لبناء ميزة تنافسية، يجب على قادة الأعمال التركيز على العمل الجماعي بدلاً من العمل في صوامع. فالعمل معًا يجمع جهود الجميع في الاتجاه الصحيح، وهو أمر قوي ونادرًا ما يحدث في المؤسسات

إذا استطعت أن تجعل جميع الأشخاص في مؤسسة ما يجدفون في نفس الاتجاه، يمكنك الهيمنة على أي صناعة، في أي سوق، ضد أي منافس، في أي وقت.

عندما يعمل جميع الموظفين على تحقيق هدف واحد، يصبح من السهل الفوز في أي سوق أو صناعة أو ضد أي منافس.

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تطبيق الاختلالات الخمسة لفريق التعلم مع ClickUp

طوال الكتاب، يقترح باتريك لينسيوني أفكاراً وأدوات للتغلب على الاختلالات الخمسة في الفريق.

ويوضح لنا الكتاب أن النجاح يتعلق بشكل أساسي بالعمل الجماعي، والوضوح حول الأهداف، والتركيز على النتائج. يمكن للمؤسسات اليوم الاستفادة من الأدوات المفيدة التي يمكن أن تبني التماسك في الفريق وتحقق نتائج من الجهود الجماعية.

ClickUp هو برنامج تعاون قائم على السحابة و أداة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على العمل معًا بشكل تعاوني لتحقيق الأهداف المشتركة.

إليك كيفية مساعدة ClickUp للمؤسسات على إنشاء فرق عمل متماسكة وفعالة للغاية.

المساءلة والنتائج

يجعل ClickUp فريقك مسؤولاً ويوفر الأدوات المناسبة لتحقيق النتائج. من تحديد الأهداف إلى إدارة المهام إليك كيف يلعب ClickUp دورًا حاسمًا: أهداف ClickUp : قم بتعيين أهداف Sprint وتتبع التقدم المحرز تلقائيًا وفقًا للجداول الزمنية. اعرض النتائج على بطاقات الأداء الأسبوعية حتى يعرف الجميع أين هم في قائمة مهامهم. الوضوح بشأن الأهداف والتقدم المحرز هو الأساس لبناء المساءلة وروح الفريق والعقلية التي تركز على النتائج.

_تفصيل الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مستندات ClickUp : أنشئ مواقع الويكي لتجميع كل المعلومات الضرورية بشكل مركزي. شاركها مع فريقك وتعاون معهم في الوقت الفعلي. اربط هذه المستندات بالمهام حتى يتمكن الفريق من الوصول إلى كل شيء في مكان واحد.

مستندات ClickUp Docs لتوثيق المعلومات المهمة ومشاركتها مع الفريق مهام ClickUp : تعيين المهام لعدة أعضاء وإنشاء مهام فرعية لتفويض العمل للأشخاص المناسبين. اعرض هذه المهام بشكل مختلف، مثل عرض التقويم أو عرض المربع أو الخريطة الذهنية لتصور العمل في مكان واحد واتخاذ الإجراءات بسرعة. هذه طريقة بسيطة لضمان أن يعمل جميع أعضاء الفريق على الأشياء التي ستساهم في تحقيق هدف الفريق المنشود.

تفويض العمل بسهولة من خلال تعيين المهام مباشرةً إلى الفريق أو الإشارة إليها في تعليق لتحويل أفكارك إلى عناصر عمل

اختر قالب إدارة المهام البسيطة ClickUp لإنشاء تنسيق قياسي للمهام المتكررة وتجنب قضاء الوقت في التصميم من الصفر.

تعيين تذكيرات للبقاء على القمة بتسليماتك. احصل على إشعارات عبر البريد الإلكتروني على سطح المكتب أو الهاتف المحمول - اختر ما يناسبك. قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز، وتصور النتائج عبر لوحات المعلومات التفاعلية.

التواصل والتعاون

كليك أب عرض الدردشة هي أفضل طريقة لمناقشة الأفكار وإنشاء قنوات لمواضيع محددة مع أعضاء الفريق. تحافظ طريقة عرض الدردشة على انسيابية التواصل، ويحصل الجميع على تحديثات في الوقت الفعلي حول آخر عناصر العمل.

نقل محادثاتك إلى عرض الدردشة ClickUp Chat View والتعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي

مشاركة الروابط أو مقاطع الفيديو أو المستندات داخل الدردشة لمشاركة المراجع. استخدم اختصارات الأوامر /الشرطة المائلة لإنشاء قائمة نقطية أو إدراج كتل التعليمات البرمجية. ابق على اطلاع على جميع التحديثات من شريط الإشعارات في طريقة عرض الدردشة.

إذا ظهرت مهمة جديدة، قم بتعيين المهمة لأحد الأعضاء عن طريق وضع علامة عليها بدلاً من الاضطرار إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني منفصلة. فكّر في ClickUp كمصدر واحد للحقيقة لجميع احتياجات فريقك التعاونية. تعيين التعليقات في ClickUp هي أسهل طريقة للعمل على الأفكار الفورية والمهام العاجلة والخطط المرتجلة. فهو يوفر الوقت ويزيل الاعتماد على أداة أخرى لتعيين المهام للموظفين.

تحقق من جميع التعليقات المعينة على الجانب الأيسر من الشاشة وحلها عند اكتمالها. قم بتصفية التعليقات التي تم تعيينها باسمك والتعليقات التي قمت بتعيينها للآخرين لتتبع المهام.

قوالب جاهزة

هل عانيت من قبل في إنشاء خطة تواصل في كل مرة يكون هناك مشروع جديد؟ يتطلب إنشاء خطة تواصل عملاً، لكنه يبسط التواصل داخل الفريق عند القيام به بشكل صحيح.

إن قالب خطة التواصل من ClickUp هو مستند قياسي لتخطيط الاتصالات التجارية. حدد أفضل القنوات، ونظم التواصل، وراقب أداء جهود التواصل الخاصة بك.

استخدم قالب خطة التواصل ClickUp لإنشاء خارطة طريق عملية للتواصل السلس بين فريق العمل والعملاء

يتيح لك قالب التوصيل والتشغيل تحديد الأهداف وتعيين المهام لأعضاء الفريق. تبادل الأفكار مع الفريق حول ClickUp Whiteboard لضمان الوضوح والمشاركة. قم بإعداد الإشعارات لتتبع التقدم المحرز ومراقبة المهام لضمان أقصى قدر من الإنتاجية.

أنشئ فرق عمل عالية الأداء باستخدام ClickUp

نأمل أن تكون قد وجدت هذا الملخص الإختلالات الخمسة للفريق مفيداً. يتطرق لينسيوني في هذا الكتاب إلى المشاكل الخمس الشائعة في فرق العمل التي تقلل من الإنتاجية وتؤثر سلباً على ديناميكيات الفريق.

استخدم أداة إدارة المشاريع من ClickUp لتجنب هذه الاختلالات من خلال إنشاء تواصل أفضل، وتعزيز العمل الجماعي، وتوفير الوضوح اللازم حول الأهداف والنتائج لمساعدة فرقك على تقديم أفضل أداء. اشترك في ClickUp للبدء.