25 خدعة وحيلة في برنامج Excel لتعزيز إنتاجيتك في عام 2025

يقدم Microsoft Excel العديد من الاختصارات والصيغ والوظائف المتقدمة لتتعلمها وتطبقها.

سواءً كنت مبتدئًا في برنامج Excel أو تمتلك نصائح معتدلة في Excel، إليك بعض الاختصارات في Excel لتطوير معرفتك وتحسين مهاراتك في Excel.

ما هو إكسل؟

مايكروسوفت إكسل هو برنامج لتحليل البيانات وتصورها والتحقق من صحة البيانات برنامج جداول بيانات يساعد محترفي الأعمال على تخزين البيانات وتتبع مجموعات بيانات الأعمال الهامة باستخدام صيغ بسيطة إلى متقدمة.

يستخدم Excel جداول البيانات لتحسين عمليات بيانات الأعمال دون التأثير على سلامة بياناتك.

بغض النظر عن نوع الصناعة، تستخدم جميع الأقسام، بما في ذلك المبيعات، والتسويق، والتمويل، والعمليات، والتكنولوجيا، والموارد البشرية برنامج Excel.

في حين تختلف حالات الاستخدام لكل قسم من أقسام الأعمال، فإن معرفة حيل وحيل Excel العملية لإنشاء التقرير ولوحة المعلومات والبيانات التي اخترتها ستساعدك.

25 حيلة من حيل Excel لكل حالة استخدام

إذا كنت تقرأ هذا المقال، فلا بد أنك على دراية بأساسيات Excel، مثل:

جمع وطرح وضرب وضرب وقسمة الأرقام

إضافة أو حذف عدة صفوف، وجميع الأعمدة، وخلية واحدة، وخلايا متعددة

إضافة الألوان، وتمييز الأرقام، والخلايا الفارغة، والصفوف، والأعمدة

نظرًا لأن معظم الناس يعرفون كيفية تنفيذ هذه الوظائف، فلن نثقل عليك بذلك. دعنا نناقش حيل Excel المتقدمة للارتقاء بمهاراتك إلى المستوى التالي.

لقد قسمنا حيل وحيل Excel إلى ثلاث فئات:

اختصارات لوحة المفاتيح والصيغ والوظائف : لجميع الدوال والصيغ لإجراء عمليات حسابية واسعة النطاق ومحسوبة في غضون دقائق

: لجميع الدوال والصيغ لإجراء عمليات حسابية واسعة النطاق ومحسوبة في غضون دقائق معززات الإنتاجية : لمساعدتك على تحويل أوراق Excel الخاصة بك إلى آلة إنتاجية

: لمساعدتك على تحويل أوراق Excel الخاصة بك إلى آلة إنتاجية تحسين جداول البيانات: لمساعدتك على تحسين جدول بياناتك بأقل قدر من العمل والتحسن في التحقق من صحة البيانات

اختصارات لوحة المفاتيح، والصيغ، والوظائف

فيما يلي اختصارات لوحة المفاتيح التي يجب أن يعرفها كل عشاق Excel:

1. إدخال الرقم كنص

في الحالات التي تريد فيها عرض الأرقام بتنسيق يمكن قراءته، استخدم هذا الاختصار - أضف فاصلة عليا (') قبل الرقم.

2. تحديد جزء من البيانات دفعة واحدة

عند التعامل مع مجموعة بيانات ضخمة، إذا كنت تريد تحديد جزء معين من البيانات:

أضف الخلية الأولى أو املأ خلية واحدة

اضغط على أزرار "Ctrl Shift" معًا وقم بالتمرير لأسفل

انقر فوق الخلية الأخيرة

3. افتح أكثر من ملف في وقت واحد

هل تريد فتح عدة ملفات Excel دفعة واحدة؟ إليك كيفية القيام بذلك:

انقر فوق علامة التبويب 'ملف' ثم 'فتح' في علامة تبويب البيانات العلوية

اضغط مع الاستمرار على زر 'Ctrl' وحدد جميع الملفات

انقر الآن على 'فتح'

4. تقنية الملء التلقائي

هل سئمت من النقر بزر الماوس الأيمن في كل مرة والنقر على "لصق خاص" لإضافة المعلومات الناقصة؟

تملأ ورقة Excel المعلومات المفقودة في سلسلة بيانات. افترض أنك قمت بعمل سلسلة من الأرقام الزوجية وقمت بملء أول ثلاثة أرقام في عمود كامل.

حدد الأرقام الثلاثة الأولى

اسحب المؤشر لأسفل إلى الزاوية اليمنى السفلية حتى تظهر علامة "+

الآن اسحب المؤشر لأسفل بناءً على الأرقام التسلسلية التي تبحث عنها

الملء التلقائي في Excel

5. تبسيط رؤية البيانات باستخدام ميزة "تبديل موضع

لنفترض أن عمودًا طويلًا مليئًا بمجموعات بيانات كبيرة يربكك. إحدى الطرق الرائعة لتبسيط الرؤية هي تحويل هذه الأعمدة إلى صفوف (والعكس صحيح). سيساعدك ذلك على تنظيم ورقة العمل بأكملها وإنشاء رؤية مباشرة.

لماذا تلجأ إلى نفس الطريقة القديمة المتمثلة في استخدام "لصق خاص" لإنشاء الصفوف يدويًا عندما تقوم ميزة "التحويل" بالمهمة؟

حدد الصفوف/الأعمدة/الخلايا المتعددة التي تريد تبديل موضعها

انقر بزر الماوس الأيمن ل 'نسخ' مجموعات البيانات هذه

حدد الأعمدة/الصفوف حيث تريد رؤية طريقة عرض البيانات الجديدة

الآن انقر بزر الماوس الأيمن مرة أخرى وانقر على 'لصق خاص'

في نافذة 'لصق خاص'، قم بالتمرير لأسفل لتحديد مربع 'تبديل موضع'

6. إنشاء مخططات ورسوم بيانية بسيطة

إنشاء تسويق بسيط و لوحات معلومات المبيعات سهلة باستخدام Microsoft Excel. تتيح لك ورقة Excel إنشاء مخططات شريطية بسيطة ورسوم بيانية خطية ومخططات دائرية لمجموعات بيانات محددة. أضف جدولاً داخل Excel أو انسخ مجموعات البيانات و"لصق خاص" لإنشاء المخططات.

حدد مجموعات البيانات في خلايا متعددة

انقر فوق 'إدراج' متبوعًا ب 'المخططات الموصى بها'

في نافذة "المخططات الموصى بها"، ستجد جميع أنواع المخططات التي يوصي بها Excel لمجموعات البيانات المميزة

اختر نوع المخطط الأكثر ملاءمة وانقر على 'موافق'

استخدم "عناصر الرسم البياني" و"أنماط الرسم البياني" و"مرشحات الرسم البياني" لتخصيص مخططاتك عن طريق تغيير المحاور وإضافة الألوان وتسميات البيانات

تتيح لك ميزة "الحفظ كقالب" حفظ قوالب المخططات لاستخدامها في المستقبل بدلاً من إنشائها من الصفر في كل مرة.

حفظ مخطط Excel الخاص بك كقالب عبر

مراقبة المكتب

7. إضافة فلاتر

إذا أراد المستخدمون عرض صف أو عمود معين، يسمح لهم Excel بتصفية البيانات المتبقية من جدول البيانات.

للقيام بذلك:

انقر فوق شريط "الفرز والتنقل" في علامة تبويب البيانات العلوية

في النافذة المنسدلة، حدد الطريقة التي تريد بها تصفية مجموعات البيانات، مثل من الألف إلى الياء أو من الياء إلى الألف، أو الفرز المخصص

كيفية إضافة عوامل تصفية في Excel

8. تحديد خلايا غير مرتبطة وتنسيق الخلايا

هل تريد تحديد خلايا متعددة من أعمدة أو صفوف مختلفة بدلاً من النقر المزدوج على "لصق خاص" مرارًا وتكرارًا؟

انقر فوق المفتاح 'Ctrl' وحدد الخلايا المحددة.

هناك حيلة أخرى رائعة أخرى في Excel وهي تنسيق الخلايا بواسطة:

انقر بزر الماوس الأيمن في علامة التبويب الرئيسية

انقر على 'أنماط الخلايا'

انقر فوق 'تعديل' متبوعًا ب 'تنسيق' لتنسيق الخلايا وتغيير المحتوى كما تريد

تعمل ميزة "تنسيق الخلايا" على تحسين وضوح عرض البيانات وسهولة قراءتها.

9. إنشاء قائمة مختصرة مخصصة

إذا كنت مستخدمًا مخصصًا لبرنامج Excel وتفتح ملفات Excel يوميًا، فقم بتخصيص شريط Excel حتى لا تضطر إلى البحث عن اختصارات في كل مرة.

انتقل إلى 'ملف' واختر 'خيارات'

انقر الآن على 'شريط أدوات الوصول السريع'

أضف جميع الوظائف الضرورية لعملياتك اليومية في Excel

انقر على 'حفظ'

📚 نصيحة احترافية: ضع في اعتبارك استخدام الجداول المحورية لتلخيص البيانات بأكملها بسرعة.

لإنشاء جداول محورية، حدد أي خلية من الخلايا الفارغة، وانقر على "إدراج"، ثم انقر على "جدول محوري"

سيساعدك الجدول المحوري والقائمة المختصرة المخصصة في الحصول على فهم تفصيلي لمجموعة بيانات معقدة. تُعد إضافة جدول محوري إلى تقارير Excel أمرًا شائعًا لمحترفي المبيعات والتسويق.

مكافأة:

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10. خمس وظائف Excel الرئيسية وتطبيقاتها

فيما يلي لمحة سريعة عن دوال Excel الخمس الأكثر فائدة وكيفية استخدامها:

إذا: تقوم هذه الدالة بإجراء اختبار منطقي لمساعدة المستخدم على العودة إلى قيمة واحدة إذا كان الشرط صحيحًا أو إلى القيمة الأخرى إذا كان الشرط خاطئًا

بناء الجملة - IF(منطقي/اختبار، القيمة \إذا كان الشرط صحيحًا، [القيمة إذا كان الشرط خطأ])

INDEX: تعود الدالة إلى قيمة معينة أو أحد مراجع الخلايا الأولى من مصفوفة البيانات

بناء الجملة - INDEX(مصفوفة، صف _num، [عمود _num])

دالة VLOOKUP/دالة VLOOKUP: تتيح لك الدالة VLOOKUP البحث عن البيانات في صفوف جدول البيانات الخاص بك، وتتيح لك الدالة HLOOKUP البحث عن البيانات في الأعمدة

بناء الجملة دالة VLOOKUP -VLOOKUP(قيمة البحث، مصفوفة الجدول، رقم العمود، تطابق تقريبي (TRUE) أو تطابق تام (FALSE))

بناء الجملة HLOOKUP -دالة VLOOKUP(قيمة البحث، مصفوفة الجدول، رقم الصف، تطابق تقريبي (TRUE) أو تطابق تام (FALSE))

مطابقة: تبحث دالة Excel هذه عن عنصر معين في خلايا متعددة وتُرجع العنصر في موضع نسبي داخل نفس النطاق

بناء الجملة - MATCH(قيمة البحث، مصفوفة البحث، [نوع المطابقة ])

COUNTIF: تقوم هذه الدالة بحساب عدد الخلايا التي تستوفي المعايير أو التي لها نفس القيمة

بناء الجملة - COUNTIF(النطاق، المعايير).

11. القضاء على مجموعات البيانات المكررة

تميل مجموعات البيانات طويلة المدى إلى الازدواجية. على سبيل المثال، إذا كنت تحاول تنظيم جميع مجموعات البيانات المتعلقة بالمشتركين في الرسائل الإخبارية في ورقة Excel وكان نفس الشخص مشتركًا مرتين، فسيكون هناك نفس عنوان البريد الإلكتروني مرتين.

لتحديد مجموعات البيانات المكررة، اتبع نصائح Excel التالية:

حدد الصف أو العمود المعني بأكمله

انتقل إلى 'البيانات' في علامة التبويب الصفحة الرئيسية

حدد 'إزالة التكرارات'

مكافأة:_ تحويل مستندات Word إلى Excel

12. دمج مصفوفتين أو أكثر

غالبًا ما تتعامل فرق العمل مع أكثر من مصفوفة جدول طويل من مجموعات البيانات التي تبرز نفس العناصر. من خلال دمج هذه المصفوفات في نطاق بيانات واحد، ستوفر الوقت، وسيكون تقسيم الكميات الكبيرة من مجموعات البيانات أكثر سهولة.

إحدى نصائح Excel لدمج الخلايا هي استخدام الدالة CONCATENATE.

بناء الجملة - CONCATENATE(text1، [text2]، ...)

13. تكوين النصوص باستخدام '&'

يقوم Microsoft Excel بتقسيم مجموعات البيانات للتركيز على دقتها. على سبيل المثال، لن يحفظ الاسم الكامل للموظف في خلية واحدة. سيقوم بتخزين الاسم كاسم أول في خلية واحدة واسم العائلة في الخلية الأخرى.

اجمع بين عمودين متشابهين باستخدام الصيغة "&" في Excel.

فيما يلي الصيغة: =A2&" "&B2

كيفية دمج عمودين متشابهين باستخدام الصيغة '&' في Excel

📚 نصيحة احترافية: تذكر أن تضيف المسافة بين "و" لإضافة المسافة بين الاسم واللقب.

14. بحث متقدم عن البيانات باستخدام أحرف البدل

عند البحث عن عنصر (عناصر) معين ضمن مجموعات البيانات الكبيرة، فإن اختيار "Ctrl+F" ليس الخيار الأفضل. ذلك لأنك لا تتذكر دائمًا اسم العنصر المحدد ولكنك قد تتذكر أجزاءً منه فقط. كما أن البحث اليدوي ليس خيارًا متاحًا أيضًا، حيث نناقش هنا أكثر من 500 مجموعة بيانات.

في مثل هذه الحالات، اختر أحرف البدل في Excel مثل - علامة الاستفهام (؟)"، و"أستريك(*)"، و"تيلدا(~)".

علامة الاستفهام: تحل محل حرف واحد

علامة النجمة: تأخذ مكان أي عدد من الأحرف

تيلدا: تشير إلى أنه يجب استخدام حرف ما كحرف عادي، وليس كحرف بدل

معززات الإنتاجية

إذا كنت مدمنًا على الإنتاجية، فإن Excel لديه الكثير مما يخبئه لك. تأكد من استخدام نصائح Excel البسيطة هذه لرفع مستوى إنتاجيتك.

15. أضف القوائم المنسدلة لتتبع حالة المهام وإضافة المكلفين

هل تستخدم Microsoft Excel كأداة داخلية لإدارة المشاريع؟ إذن، أنت بحاجة إلى تعلم كيفية إضافة قوائم منسدلة إلى أوراق Excel الخاصة بك.

ستساعدك القائمة المنسدلة البسيطة على:

إضافة مكلفين لكل مهمة

تحديث الجداول الزمنية والمراحل الزمنية للمهام

إضافة علامات وتسميات وفئات إلى المهام

إضافة شريط حالة إلى كل مهمة للتتبع المنتظم

لإضافة قوائم منسدلة:

حدد الخلايا/الأعمدة/الأعمدة الفارغة المحددة/أكثر من صف واحد

انقر فوق قائمة "البيانات" في التنقل العلوي

حدد 'التحقق من الصحة'، وستفتح نافذة التحقق من صحة البيانات

انقر الآن على 'قوائم' متبوعًا ب 'قائمة منسدلة'

الآن حدد زر 'القائمة المنسدلة داخل الخلية' وانقر على 'موافق'

إنشاء قائمة منسدلة في Excel عبر أبليبيتس ستتغير النصوص بناءً على الغرض من القائمة المنسدلة. على سبيل المثال، إذا قمت بإضافة قائمة منسدلة لإضافة مكلفين لكل مهمة، فسيكون محتوى النص هو أسماء أعضاء الفريق.

16. التمرير بشكل أسرع دون التمرير يدويًا

عندما يكون لديك العديد من مجموعات البيانات في ورقة العمل الخاصة بك، فإن التمرير يدويًا من الصف 1 إلى الصف 1000 ليس بالأمر السهل. لتبسيط مهمتك، دعنا نقدم لك صيغة Excel التي تساعدك في الوصول إلى بياناتك المقصودة دون تمرير.

للوصول من الصف الأول إلى الصف الأخير من الورقة بأكملها-اضغط على "Ctrl" والسهم لأعلى (↑) والعكس صحيح

للوصول من العمود الموجود في أقصى اليسار إلى العمود الموجود في أقصى اليمين من جدول البيانات-اضغط على "Ctrl" والسهم (→) والعكس صحيح

17. تنظيم مجموعات البيانات بالألوان

يحب عشاق الإنتاجية الألوان، وما يحبونه أكثر هو تنظيم مجموعات البيانات بمساعدة ألوان مختلفة. تتيح لك جداول البيانات تجميع مجموعات البيانات الخاصة بك من مختلف الأحجام بالألوان ذات الصلة.

إحدى نصائح Excel لترميز مجموعات بياناتك بالألوان هي التنسيق الشرطي.

حدد مجموعات البيانات في خلايا متعددة

اذهب إلى علامة تبويب البيانات العلوية وانقر على 'الأنماط'

حدد القائمة المنسدلة التي تقول 'تنسيق مشروط' في هذه المرحلة، حدد تنسيق الترميز اللوني من الخيارات المعروضة

اختر 'موافق'

18. إضافة مربعات اختيار داخل خلايا البيانات

يحب عشاق الإنتاجية إنشاء قوائم المهام. إن شطب المهام التي أنجزناها هو أفضل شيء نفعله بعد يوم عمل محموم.

وإليك حيلة من حيل Excel التي لا تحظى بالتقدير الكافي لتحويل جدول بياناتك إلى أداة تعقب لقائمة المهام - عن طريق إضافة مربعات اختيار.

انتقل إلى علامة تبويب بيانات "المطور" في علامة التبويب الصفحة الرئيسية، وانقر على - عناصر التحكم> إدراج> عناصر تحكم النموذج> خانة الاختيار

انقر على خلية واحدة حيث تريد وضع خانة الاختيار فيها

الآن اسحب المؤشر لأسفل إلى الخلية التي سيتم وضع خانة الاختيار الأخيرة فيها

📚 نصيحة احترافية: لا يمكنك العثور على علامة تبويب بيانات "المطور"؟ افعل ذلك:

انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الشريط وانقر فوق 'تخصيص الشريط'

ضمن تخصيص الشريط، حدد مربع المطور وانقر فوق موافق

تحسين جداول البيانات

حقق أقصى استفادة من جداول بيانات Excel الخاصة بك باستخدام نصائح Excel التالية:

19. إزالة الوظائف الإضافية غير النشطة

غالبًا ما تكون الوظائف الإضافية لـ Microsoft Excel غير مستخدمة وينتهي بها الأمر إلى إبطاء جداول بياناتك. من الجيد تعطيل الوظائف الإضافية غير المستخدمة لتحسين أداء الورقة بأكملها.

انتقل إلى "ملف"، وحدد "خيارات"، ثم مرر لأسفل للنقر على "الوظائف الإضافية

انقر على 'إدارة'، متبوعًا ب 'وظائف Excel الإضافية'، وانقر على 'انتقال'

الآن قم بإلغاء تحديد جميع الوظائف الإضافية غير الضرورية وحدد 'موافق'

20. تجنب استخدام المراجع الأمامية والخلفية

خطط صيغ Excel الخاصة بك بحيث لا تشير كثيرًا إلى المراجع الأمامية والخلفية. ستؤدي كثرة الإحالات المرجعية الأمامية والخلفية إلى عمليات حسابية مؤجلة في الحالات التي تنطوي على عمليات حسابية معقدة والكثير من الصيغ.

21. تجنب إضافة روابط بشكل مفاجئ داخل جداول البيانات

غالبًا ما يتم قطع الروابط بين جداول بيانات Excel أو الخلايا المحددة.

مع وجود مصنفات متعددة ومجموعة بيانات كبيرة، يصعب العثور عليها وإصلاحها. قلل من عدد الروابط وتدرّب على فتح جميع الروابط قبل بدء عمليات Excel للبقاء على المسار الصحيح.

22. حافظ على تنظيم جدولك

بدلاً من لصق جدول غير منظم لا يمثل المتغيرات التابعة والمستقلة، حافظ على الجداول منظمة قدر الإمكان. سيؤدي ذلك إلى تقليل عيوب الأداء ومخرجات أكثر دقة.

23. تجنب استخدام الدالة VLOOKUP واستخدم هذه الدوال بدلاً من ذلك

قد تكون الدالة VLOOKUP سهلة، لكن الدالتين INDEX و MATCH تقومان بنفس العمليات الحسابية بمرونة أكبر. بمجرد استخدام الدالة MATCH، فإنها تخزن النتائج في خلية فارغة وتتيح لك إعادة استخدامها عدة مرات في عبارات INDEX.

ومع ذلك، لا تتوفر هذه الميزة مع VLOOKUP.

24. تجنب الصيغ غير المستقرة

تقوم الصيغ غير المستقرة مثل NOW و OFFSET بإعادة حساب العملية الحسابية بأكملها لأدنى تغيير في ورقة Excel.

إذا حاولت سحب البيانات من مصادر أحدث، فإن هذه الصيغ تميل إلى تعطل الصيغة الكلية وقد تعرض رسالة خطأ. سيساعدك هذا في الحفاظ على أمان بياناتك سليمة.

25. استبدل الصيغ غير المستخدمة بقيم ثابتة

في بعض الأحيان، نحتفظ بصيغ غير مستخدمة داخل جدول بيانات. تعمل هذه الصيغ على إبطاء تطبيق Excel وتؤدي إلى تأخر المخرجات. فكر في مراجعة الورقة بأكملها من حين لآخر واستبدال الصيغ غير المستخدمة بقيم ثابتة.

قيود استخدام Excel

الآن بعد أن تعرفت على اختصارات Excel المتقدمة والصيغ والوظائف، دعني أخبرك بحقيقة مريرة ربما تكون قد أدركتها بالفعل - العمل على Excel ليس دائمًا أفضل شعور.

لدى Excel الكثير من القيود، وإليك بعضها:

لا يتيح لك Excel طرق عرض متعددة مثل طريقة عرض لوحة كانبان, مخطط جانت أو طريقة عرض التقويم أو طريقة عرض القائمة. أنت عالق مع طريقة عرض "الصف والعمود" ذات العرض الواحد. يفتقر Excel إلى الكفاءة من وجهة النظر هذه

إنشاء لوحات المعلومات في Excel يعني إنشاء مخططات ورسوم بيانية يدويًا لأنواع مختلفة من البيانات المحددة. على الرغم من أنك تقوم بتنسيق بعض لوحات المعلومات بشكل نموذجي، إلا أنه لا توجد طريقة يمكنك استخدامها عدة مرات حيث أن قوالب جداول البيانات تفتقر إلى ميزات مبسطة مثل الأدوات المصغّرة والألوان المقنعة ومنشئات السحب والإفلات لسحب البيانات من مصادر مختلفة

لا يحتوي Excel على تدفقات عمل مدمجة التي يحتاجها المستخدمون لأغراض التخصيص. يجب أن تقوم بإضافة قائمة منسدلة يدويًا في كل مرة، سواء كنت تريد إضافة المكلفين أو تواريخ الاستحقاق أو الحالات

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