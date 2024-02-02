ما هو التسويق الرشيق؟ نظرة عامة وأطر العمل للاستعارة

تتعرض فرق التسويق اليوم لضغوط شديدة لإنجاز المزيد بموارد أقل، والتحرك بشكل أسرع، وتقديم القيمة في وقت مبكر. أنت تعرف هذا بالفعل. تريد الشركات أن تتحرك بسرعة فائقة، وأن تكتسب ميزة تنافسية، وأن تكون في صدارة اهتمامات عملائها.

للتكيف، استبدل العديد من المسوقين تقنيات التسويق القديمة بالمنهجية الرشيقة. لم يعد التسويق التقليدي مع الخطط السنوية والحملات ذات الرهانات الكبيرة والدورات الأطول كافياً بعد الآن.

بدأ التسويق الرشيق يلحق بالركب بسرعة حيث أن أكثر من خمسين بالمائة من تقرير حالة التسويق الرشيق 2023 كان المشاركون في الاستطلاع على استعدادهم لتبني التسويق الرشيق في استراتيجيات التسويق المستدام.

يتبنى متخصصو التسويق في جميع أنحاء العالم منهجيات التسويق الرشيق بشكل متزايد لتحسين كفاءة التسويق وفعاليته.

استمر في القراءة لتتعلم كيفية استخدام عمليات التسويق الرشيق لتحسين نتائج التسويق لديك.

ما هو التسويق الرشيق؟

يتبع التسويق الرشيق مبدأ المنهجيات الرشيقة. إنه نهج استراتيجي وتحول في العقلية لتقسيم العمل إلى أجزاء أصغر وإدارتها كمشاريع مستقلة في سباقات السرعة.

العمل على مشاريع صغيرة يمنح المسوقين فرصًا كبيرة لتكرار وتصحيح مسار عملهم. كما أنه يزيد من نطاق أخذ الملاحظات وتنفيذها من خلال فريق متعدد الوظائف التعاون. بعد انتهاء السباق السريع، تقوم الفرق بتقييم النتائج وتدوين مجالات التحسين.

إليك بعض الطرق التي يختلف بها التسويق الرشيق عن التسويق التقليدي:

حملات متكررة ومتكررة بدلاً من بعض الرهانات الكبيرة

الاعتماد على التجارب والبيانات بدلاً من الآراء

التعاون الذي يركّز على العملاء بدلاً من العمل في صوامع

الاستجابة السريعة للتغيير بدلاً من اتباع خطط طويلة المدى

تاريخ وتطور التسويق الرشيق

لمعرفة تاريخ التسويق الرشيق، يجب أن نعرف تاريخ المنهجيات الرشيقة في تطوير البرمجيات.

في التسعينيات، اتبع مطورو البرمجيات أسلوب عمل شائع يسمى نموذج الشلال .' إنها عملية متسلسلة تنتقل من مرحلة إلى أخرى، مثل شلال يتدفق من حافة منحدر.

في بداية العملية، كان المديرون يجمعون المعلومات ويصنفونها في وثيقة مواصفات وظيفية. وكان المطورون يستخدمون هذه الوثيقة كمرجع لتطوير البرمجيات.

ومع ذلك، كانت مهمة صعبة لأنهم كانوا يواجهون حالات عدم اليقين ومع مشاركة قليلة جدًا من العميل، كان من المفترض أن يجدوا الحل بشكل مستقل. لم يتمكنوا من الوفاء بالمواعيد النهائية، ومما زاد الطين بلة، أن جودة المشروع النهائي كانت بعيدة كل البعد عن توقعات العميل.

قام المخضرمون في صناعة البرمجيات بعصف ذهني لإيجاد حل كمخرج. في فبراير 2001، اجتمع سبعة عشر خبيرًا في تطوير البرمجيات وكتبوا بيان رشيق لتطوير البرمجيات .

بعد عقد من اختراقات المنهجية الرشيقة في تطوير البرمجيات، أنشأ قادة الفكر التسويقي بيان التسويق الرشيق . أصبحت وثيقة Sprint Zero البيان المثالي لفرق التسويق بعد مناقشات متعددة وجولات من العصف الذهني.

يحدد البيان الطرق الجديدة للتسويق الرشيق في خمس نقاط رئيسية:

التركيز على قيمة العميل ونتائج الأعمال أكثر من التركيز على النشاط والمخرجات

تقديم القيمة مبكراً وفي كثير من الأحيان بدلاً من انتظار الكمال

التعلم من خلال التجارب والبيانات بدلاً من الآراء والمحادثات

التعاون متعدد الوظائف بدلاً من التسلسل الوظيفي والتسلسل الهرمي

الاستجابة للتغيير بدلاً من اتباع خطة ثابتة

مبادئ بيان التسويق الرشيق ## مبادئ بيان التسويق الرشيق

سيكون من الإهمال عدم ذكر المبادئ التوجيهية العشرة لبيان أجايل لفرق التسويق. هذه المبادئ هي بمثابة حواجز حماية لفريق التسويق الخاص بك للعمل يوميًا في بيئة رشيقة:

يتطلب التسويق الرائع مواءمة وثيقة وشفافية وتفاعلات عالية الجودة مع العملاء الداخليين والخارجيين

البحث عن وجهات نظر مختلفة ومتنوعة

احتضان التغيير والاستجابة له لتعزيز قيمة العميل

التخطيط للمستوى الكافي فقط لضمان تحديد الأولويات والتنفيذ الفعّال

اغتنم الفرص وتعلم من إخفاقاتك

نظّم على نطاق صغير, فرق متعددة الوظائف حيثما أمكن

بناء برامج التسويق حول الأفراد المتحمسين والثقة بهم لإنجاز المهمة

يستفيد نجاح التسويق على المدى الطويل من العمل بوتيرة مستدامة

التسويق السريع ليس كافيًا يتطلب التميز في التسويق الاهتمام المستمر بأساسيات التسويق أيضًا

السعي إلى البساطة

خصائص التسويق الرشيق

يتسم التسويق الرشيق بخمس خصائص: العمل الجماعي، والاعتماد على البيانات، والتكرار السريع، والتركيز على العملاء، والالتزام ببيان التسويق الرشيق.

فرق متعددة الوظائف

تزدهر فرق التسويق الرشيق والفرق الإبداعية على التعاون متعدد الوظائف. يتطلب التسويق المستدام من أعضاء الفريق ذوي المهارات والخبرات المختلفة العمل معًا في مشروع ما بدلاً من العمل في صوامع وتسلسل هرمي.

تضمن مكالمات الوقوف ومراجعات سبرينت معرفة الجميع بالتقدم والتحديات والأهداف.

القرارات المستندة إلى البيانات

البيانات هي النجم الشمالي للمسوقين الرشيقين. فهم يستخدمون البيانات لإجراء تجارب جديدة وتكرار التجارب الحالية. قراراتهم مدعومة بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تساعدهم على تقييم تأثير جهودهم.

تميز القرارات المتكررة والسريعة القائمة على البيانات فرق التسويق الحديثة عن الفرق التقليدية التي تركز أكثر على الآراء.

التركيز على العملاء

تعطي فرق التسويق الرشيقة الأولوية لاحتياجات العملاء وتفضيلاتهم. تستخدم العقلية الرشيقة ملاحظات العملاء ومكالمات الاستكشاف لتحسين الاستراتيجيات وإطلاق الحملات ذات الصلة باستمرار.

وقت وصولهم إلى السوق منخفض لأن فريق رشيق واضح بشأن ما يريدون تحديد أولوياته واختيار عدد قليل من الأنشطة ذات التأثير الكبير بدلاً من معالجة عدة أشياء دفعة واحدة.

الحملات التكيفية والمتكررة

في فريق التسويق السريع، ينصب التركيز في فريق التسويق السريع على العمل في سباقات السرعة لإضافة قيمة إضافية. يتم تقسيم المهمة الكبيرة إلى مهام أصغر يمكن تحقيقها بسرعة.

من الأسهل إجراء تكرارات لهذه المهام الصغيرة والتكيف مع الأسواق أو الاتجاهات أو أولويات العمل المتغيرة كل أسبوعين إلى ستة أسابيع بدلاً من إجراء تغييرات في نهاية الشهر/ الربع/السنة.

الالتزام ببيان التسويق الرشيق ### الالتزام ببيان التسويق الرشيق

تعتبر القيم والمبادئ الأساسية لبيان التسويق الرشيق بمثابة الكأس المقدسة لفرق التسويق الرشيق. تستند الأنشطة التسويقية اليومية مثل اجتماعات المتابعة وتتبع السباق على القيم والمبادئ الواردة في البيان.

أطر التسويق الرشيق: سكروم، وكانبان، وسكرامبان

تضع أطر العمل الرشيقة مبادئ المنهجية الرشيقة موضع التنفيذ. تسهل أطر العمل على فرق التسويق الرشيق بناء نهج تعاوني في قسم التسويق وتضع أساسًا لإجراء تكرارات سريعة لعملهم.

لنلقِ نظرة على أطر العمل التسويقية الرشيقة الثلاثة الأكثر شيوعًا: Scrum و Kanban و Scrumban و Scrumban.

سكروم

سكرم هو إطار العمل الرشيق الأكثر شيوعًا، مع 87% من المنظمات باستخدام منهجية سكرم. يبدأ إطار عمل سكرم للتسويق الرشيق بفهم الأعمال المتراكمة.

يقوم فريق التسويق بتقسيم الأعمال المتراكمة إلى سباقات سبرنت أصغر، ويحدد الأولويات، ويقرر بالإجماع جدولاً زمنياً لتسليم هذه السباقات. يمكن أن تختلف مدة سبرينت من بضعة أيام إلى 2-3 أسابيع، اعتمادًا على المؤسسة.

يساعد رئيس سكرم الفريق في الاجتماعات ويضمن اتباع الجميع لنهج التسويق الرشيق. في فريق التسويق، عادةً ما يكون قائد التسويق هو مسؤول التسويق.

ينقسم إطار عمل سكروم إلى ثلاثة أجزاء - تخطيط سكروم، وسكروم اليومي، واجتماعات ما بعد سكروم. هذا يساعد على بناء حلقة تواصل مستمرة بين أعضاء فريق سكروم.

تخطيط سكروم

يقضي الفريق الرشيق عادةً ساعة واحدة كل أسبوع لتخطيط سبرينت الخاص به. خلال مرحلة التخطيط، يقوم أعضاء الفريق بتعيين نقاط سبرينت لكل مشروع لتقدير الجهد المطلوب. تخبر هذه التقنية التقديرية الفريق بمقدار العمل الذي يتعين عليهم إكماله في سبرينت.

سكروم يومي

بعد مرحلة التخطيط، يقوم قسم التسويق بالتركيز على سبرينت. يقوم أعضاء الفريق باجتماعات يومية (أو سكروم يومي) لمشاركة التحديثات الفردية. تكون هذه الاجتماعات قصيرة وتغطي بشكل أساسي ثلاثة أشياء مهمة: تحديثات عمل اليوم السابق، وخطة اليوم، والمشاكل التي تواجههم.

اجتماع ما بعد سكروم

ينقسم اجتماع ما بعد سكروم إلى مراجعة سكروم واستعراض سبرينت بأثر رجعي. في مراجعة Scrum، يعرض فريق التسويق عمله على أصحاب المصلحة لجمع ملاحظاتهم.

يقوم فريق سكرم بإجراء مراجعة سبرينت بأثر رجعي لتقييم أداء نتائج سبرينت واقتراح التحسينات.

كانبان

بالمقارنة مع Scrum، يعتبر Kanban إطار عمل أكثر مرونة ومرونة. ويستند إلى مبدأ Kaizen، وهو المفهوم الياباني للتحسين المستمر.

لوحة كانبان هي تمثيل مرئي لبرامج التسويق والمراحل المختلفة التي تمر بها. تمكّن نقطة الحقيقة الواحدة المسوقين من الحصول على نظرة عامة على جميع الأنشطة وتبسيطها لتسليمها في الوقت المناسب.

أفضل طريقة لاستخدام لوحة كانبان هي تقسيم عملية التسويق بأكملها إلى مراحل مختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن المراحل على لوحة كانبان التسويقية "ما يجب القيام به" و"قيد التنفيذ" و"تم" و"تم إنجازه" و"تم تأجيله إلى السباق التالي".

قم بتبسيط الأنشطة للأسابيع القادمة وتجنب إرهاق الموظفين أو إرهاق العمل من خلال تصور المهام في كل مرحلة والجهد والموارد التي ستستغرقها كل مهمة.

هناك ست ممارسات أساسية في كانبان يجب على فرق التسويق اتباعها لممارسة خفة الحركة التسويقية:

تصوّر تدفق العمل: اكتب الخطوات التي تتبعها حاليًا لإكمال مهمة ما

اكتب الخطوات التي تتبعها حاليًا لإكمال مهمة ما الحد من العمل قيد الإنجاز: من خلال الحد من العمل قيد الإنجاز، فإنك تحفز فريقك على إكمال المهمة التي بين يديك قبل تولي مهام جديدة

من خلال الحد من العمل قيد الإنجاز، فإنك تحفز فريقك على إكمال المهمة التي بين يديك قبل تولي مهام جديدة إدارة التدفق: استنادًا إلى تصورك وقدرتك على الحد من العمل الجاري (WIP)، يجب أن تكون قادرًا على تحليل نظام كانبان وإجراء تعديلات لتحسين التدفق

استنادًا إلى تصورك وقدرتك على الحد من العمل الجاري (WIP)، يجب أن تكون قادرًا على تحليل نظام كانبان وإجراء تعديلات لتحسين التدفق جعل سياسات العملية واضحة: السياسات هي مبادئ توجيهية لإكمال المهام؛ ويضمن ذكرها صراحةً أن يكون كل عضو في الفريق على دراية بالتوقعات

السياسات هي مبادئ توجيهية لإكمال المهام؛ ويضمن ذكرها صراحةً أن يكون كل عضو في الفريق على دراية بالتوقعات تنفيذ حلقات التغذية الراجعة: قم بإعداد مراحل مراجعة متعددة داخل لوحة كانبان للحصول على تغذية راجعة مستمرة حول العملية

قم بإعداد مراحل مراجعة متعددة داخل لوحة كانبان للحصول على تغذية راجعة مستمرة حول العملية تحسين العملية بشكل تعاوني وتطويرها بشكل تجريبي: التعاون مع أعضاء فريقك لتقييم العملية وتحسينها باستمرار

سكربان

Scrumban هو نهج رشيق هجين يجمع بين ممارسات Scrum و Kanban الرشيقة. وهو يشجع أقسام التسويق على العمل على لوحات كانبان مع الاستمرار في إطلاق العمل في سباقات السرعة.

يمنح هذا النهج التسويقي الرشيق فريق التسويق الحرية الكاملة في تحديد الطريقة التي يريدون بها تخطيط عملياتهم الرشيقة.

ويُعد Scrumban مثاليًا لفرق التسويق الكبيرة أو تلك التي تقيم شراكات مع وكالات خارجية حيث تحتاج إلى تعديل سير العمل ليناسب أساليب عمل الفرق المختلفة.

ClickUp: الأداة المفضلة لتطبيق التسويق الرشيق

إعداد قوالب ClickUp's Scrum Board ببضع نقرات فقط

لبناء فريق تسويق رشيق، تحتاج إلى الأداة المناسبة التي تسمح لهم بتصور سير العمل والتوثيق بكفاءة وأتمتة المهام وتتبع الأداء وتقييمه.

ClickUp، أداة متقدمة قائمة على السحابة، مصممة للفرق الرشيقة لتبسيط الحملات التسويقية. دعنا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية التي تساعدك على تحسين عملية التسويق الرشيق باستمرار.

سباقات السرعة ClickUp

إن تطبيق سبرينتس كليك آب يساعدك على إعداد وتخصيص سباقات السرعة الخاصة بك داخل ClickUp. قم بتنظيم سبرينت الخاص بك إلى مهام ومهام فرعية وقوائم مراجعة لسهولة الإدارة. استخدم طريقة عرض القائمة لتجميع المهام وتصفيتها وتحريرها بشكل مجمّع. باستخدام طريقة عرض الفريق، يمكنك تتبع تقدم الفريق حسب الحالة أو تقدير الوقت أو نقاط سبرينت أو أي حقل مخصص آخر.

مواءمة أدواتك وفرقك لتحقيق النجاح السريع مع ClickUp Sprints

عرض لوحة ClickUp Board

ال لوحة كانبان ClickUp Kanban Board هو نظام قابل للتخصيص لفرق التسويق. يمكن لأعضاء الفريق سحب المهام وإسقاطها بسهولة وترتيب اللوحة حسب الحالة والمكلفين والأولويات وما إلى ذلك. يمكن لمسؤول Scrum الرئيسي رؤية جميع مهام سير العمل بنقرة زر واحدة وإجراء تغييرات متعددة على مهمة ما بمساعدة خاصية "الإجراء الجماعي".

إلقاء نظرة سريعة على المهام والمشاريع في لمحة واحدة وسحب المهام وإفلاتها وفرزها وتصفيتها دون عناء باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان القابلة للتخصيص بالكامل

ClickUp Docs

يبدأ التسويق الرشيق بوثائق لا تشوبها شائبة، ويساعدك ClickUp على القيام بذلك من خلال مستندات ClickUp . المستندات هي المساعد المثالي لإنشاء الويكي والمستندات المرجعية وإجراءات التشغيل الموحدة وسير العمل لأنها تمنح المنشئ الحرية الكاملة لإضافة الإشارات المرجعية والجداول والخيارات الأخرى لتنسيقها كيفما يشاء.

_سياسات المتجر وإجراءات التشغيل الموحدة ومستندات الويكي المرتبطة ببعضها البعض في مستندات ClickUp

أصبح التعاون مع التحرير في الوقت الفعلي، والتعليق في الموضوعات، وتعيين عناصر الإجراءات، وتحويل النصوص إلى مهام قابلة للتتبع أمرًا في غاية السهولة.

يمكنك أيضًا تسريع جميع سير العمل التسويقي بمساعدة انقر فوق الذكاء الاصطناعي, الذي يمكنه إنشاء كل شيء من نصوص البريد الإلكتروني ومخططات المدونات إلى ملاحظات الاجتماع واستراتيجيات الحملة

ClickUp Automations

أتمتة المهام الروتينية عن طريق الاختيار من بين أكثر من 100 أتمتة ClickUp وتركيز جهود فرقك على مجالات أكثر أهمية. يمكنك تخصيص مهام سير العمل حسب متطلباتك أو استخدامها كما هي.

ClickUp Dashboards

تشترك فرق التسويق الحديثة في مطلب واحد - أداة لتتبع أدائها وتصوره. قابلة للتخصيص لوحات معلومات ClickUp تساعدك على عرض التقدم المحرز في سير العمل التسويقي الخاص بك، وتحديد العوائق، وإدارة الموارد، وتتبع الجداول الزمنية. توزيع نقاط Scrum، وتخصيص الموارد بفعالية، وعرض وتقييم خططك الفصلية للتخطيط المستقبلي.

فوائد التسويق الرشيق

تجلب الأساليب الرشيقة العديد من الفوائد، ولكن أفضل طريقة لتحقيقها لفريق التسويق الخاص بك هي أن يكون لديك هدف في الاعتبار.

إنتاجية عالية

الفرق الرشيقة هي 25% أكثر إنتاجية عند مقارنتها بالفرق التقليدية. تنطوي فرق العمل الرشيقة على تعاون متعدد الوظائف، مما يعني أن الفرق مكونة من متخصصين. يمكن لهذه الفرق أن تنهي العمل بشكل أسرع وبكفاءة أكبر مع عدد أقل من التبعيات، وتستفيد المؤسسة من وقت أقصر لتحقيق القيمة.

مرونة معززة

يشكل التسليم المبكر والمستمر والتكرار السريع أسس فرق التسويق الرشيق. تتمثل الفائدة الأهم لهذا النهج في استخدام التعلم قصير المدى لتصميم الخطة طويلة المدى. يركز المسوقون الرشيقون على الأهداف طويلة الأجل ولكن يحافظون على مرونة أنشطتهم قصيرة الأجل.

وهذا يسمح لهم بالتكيف بشكل أفضل مع الظروف المتغيرة. يتم تطبيق نتائج التجارب على عدد قليل من الرهانات الكبيرة، مع الأخذ في الاعتبار تطور مشهد الأعمال وظروف السوق.

زيادة الشفافية

تستخدم فرق التسويق الرشيق عناصر مرئية مثل لوحة كانبان لتحديد سير العمل بدلاً من الاعتماد على الأفكار القديمة مثل جداول البيانات. يحدد مدير سكروم قائمة المهام والأولويات والمواعيد النهائية، مما يزيد من الشفافية.

تُبقي مكالمات واجتماعات المتابعة المنتظمة أعضاء الفريق على اطلاع على آخر التطورات والتقدم المحرز.

القرارات المستندة إلى البيانات

تتمثل إحدى القيم والمبادئ الأساسية للتسويق الرشيق في استخدام البيانات لقياس أداء الحملات التسويقية واتخاذ إجراءات تصحيحية. وبالتالي، فإن القرارات تكون أكثر موضوعية وملموسة وتدفع الفريق نحو التحسين المستمر.

الفرق الأكثر سعادة

بفضل تحديد الأولويات الواضح، والتعاون المفتوح، والتواصل المتكرر، تكون فرق التسويق الرشيق أكثر تفاعلاً من الفرق التقليدية. يمنح إطار العمل الرشيق أعضاء الفريق ملكية المهام والاستقلالية في تنفيذها.

نظرًا لأن كل عضو من أعضاء الفريق يمكنه أن يقرر كيف يريد العمل على تحقيق الأهداف الموكلة إليه، فإنهم أكثر سعادة ورضا عن عملهم.

قدرة تنافسية أكبر

تأتي التغذية الراجعة في الوقت الفعلي والتكرار المستمر على رأس أولويات قائمة الأولويات للمسوقين الرشيقين. وهذا يمنحهم القدرة على التصرف وفقًا لأحدث الاتجاهات وتقلبات السوق والبقاء على مستوى توقعات عملائهم.

علاوة على ذلك، فإن القرارات تعتمد على البيانات، مما يمنحهم اليد العليا على منافسيهم الذين يستخدمون أساليب التسويق القديمة.

التحديات التي تواجه تطبيق التسويق الرشيق

هناك أمثلة عديدة لمؤسسات لديها فرق تسويق رشيقة ناجحة ومستدامة.

ومع ذلك، فإن 41% من المسوقين وافقوا على استخدام شكل من أشكال ممارسات التسويق الرشيق في عملهم اليومي. ما الذي يجعل نسبة الـ 59% المتبقية من المسوقين بمعزل عن تبني التسويق الرشيق؟ فيما يلي بعض التحديات:

نقص التدريب والمعرفة

التسويق الرشيق هو نقلة نوعية. نقص التدريب يجعل المسوقين منفصلين عن الفروق الدقيقة لهذه المنهجية. يجب أن تستثمر الشركات في برامج تدريبية شاملة لإظهار فوائد التسويق الرشيق بشكل كامل في مكان العمل.

صعوبة في إدارة العمل غير المخطط له

لا تستطيع العديد من فرق التسويق التقليدية تبني التحديات الجديدة وتقبل العمل غير المخطط له. ومع ذلك، فإن الطبيعة الديناميكية للتسويق الرشيق تتطلب من المسوقين أن يكونوا أذكياء ومنفتحين على التعاون لمعالجة الأعمال غير المخطط لها.

يكمن مفتاح حل هذا التحدي في بناء عقلية رشيقة لدى أعضاء الفريق.

عدم الاستعداد للتغيير

قد يُنظر إلى التغيير في أسلوب العمل على أنه تحدٍ. قد تكون هناك أسباب مختلفة وراء المعارضة؛ على سبيل المثال، قد يكون الفريق غير راغب في مغادرة منطقة الراحة الخاصة به.

ولمعالجة هذه المشكلة، يحتاج قادة الأعمال إلى إجراء محادثة مباشرة مع فريق التسويق، ومعالجة المخاوف ومساعدتهم على تصور فوائد التسويق الرشيق.

نقص المواهب المناسبة

هذا أحد أكبر التحديات التي تواجه فرق التسويق الراغبة في تبني التسويق الرشيق. لبناء المواهب المناسبة، تحتاج الشركات إلى مدرب رشيق يمكنه قيادة العملية وتدريب الفريق

غياب الدعم من الإدارة العليا

يعتمد نجاح التسويق الرشيق إلى حد كبير على استعداد الإدارة العليا لمواءمته مع الهدف العام للمؤسسة. يجب أن يبدأوا بتأييد قضية أجايل وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح التنفيذ.

كيف يعمل التسويق الرشيق عمليًا

فيما يلي الخطوات المتبعة في التسويق الرشيق من الناحية العملية:

تحديد التوقعات

يجتمع فريق التسويق الرشيق مع فريق القيادة لمواءمة الجميع مع الهدف. بعد ذلك، يعقد فريق التسويق اجتماعًا داخليًا لوضع استراتيجية لأسلوب العمل الجديد ومناقشة التدابير اللازمة لتبني ثقافة التسويق الرشيق.

تحديد الفرص

يقوم فريق التسويق الرشيق بتحليل البيانات لتحديد الفرص المتاحة في رحلة العميل. ويعرض كل عضو من أعضاء الفريق النتائج التي توصلوا إليها في الاجتماعات اليومية ويحددون الخطوات التي يخططون لاتخاذها.

تخطيط الاختبارات

بمجرد تحديد الفرص، يخطط الفريق للاختبارات ويحدد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). بعد ذلك، يضعون أولويات الاختبارات التي من المرجح أن تؤثر على أداء الأعمال.

تحسين العمليات التجارية

يتم جمع أداء كل اختبار وتقييمه لتحديد الاختبارات التي يجب توسيع نطاقها والاختبارات التي يجب إيقافها. يتم إبلاغ فريق القيادة بالدروس المستفادة لاتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن تحسين إجراءات العمل

لوضع التسويق الرشيق موضع التنفيذ، ننصحك بالاطلاع على هذه النماذج التي ستضعك على الفور:

قالب التسويق الرشيق الخاص بـ ### قالب التسويق الرشيق الخاص بـ ClickUp

نموذج قالب التسويق الرشيق من ClickUp يتيح لك إنشاء المهام وتنظيمها وفقًا لاستراتيجياتك التسويقية وتخطيط سباقات السرعة وتعديل المهام بسهولة وفقًا للأولوية. نفّذ الحملات بشكل أسرع مع وقت استجابة أقصر مع هذا القالب الذي يعمل بنظام التوصيل والتشغيل لفرق العمل الرشيقة.

استخدم قوالب قالب ClickUp للتسويق الرشيق لسير عمل التسويق الرشيق

يمكن لفرق التسويق الرقمي استخدامه لضبط الحملات والميزانيات بمرونة وزيادة وضوح أداء الحملات المدفوعة والعضوية.

تنزيل هذا القالب

قالب إدارة سكروم الخاص بـ ### قالب إدارة سكروم الخاص بـ ClickUp نموذج إدارة سكرم الخاص ب ClickUp's Scrum Management يمكّنك من إدارة المهام من البداية إلى النهاية. فهو يساعد في تتبع المهام بسرعة وإنشاء مرئيات قابلة للتنفيذ. قم بدعوة فريقك للتعاون وضمان التسليم السريع مع تقليل الأخطاء.

استخدم قالب إدارة Agile Scrum Management من ClickUp لتمكين فرق المنتج والهندسة وضمان الجودة لديك من التعاون بشكل أفضل

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قالب التخطيط السريع الخاص بـ ### قالب التخطيط السريع الخاص بـ ClickUp

نموذج قالب التخطيط السريع من ClickUp يساعد في تخطيط سباقات السرعة وتصور المهام والتبعيات وتتبع التقدم المحرز. يحصل كل صاحب مصلحة في الفريق على فهم واضح للمشروع باستخدام هذا القالب. يمكن للمديرين أيضًا تعيين المواعيد النهائية وتحديد المخاطر المحتملة في المشروع.

خصص سباقات السرعة باستخدام قالب تخطيط سكرم من ClickUp

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تنفيذ التسويق الرشيق باستخدام ClickUp

لتنفيذ التسويق الرشيق وتحقيق النجاح، تعتمد الفرق في جميع أنحاء العالم على أدوات مثل ClickUp لتخطيط المهام وتنظيمها وتصورها وتتبعها أثناء التعاون مع فرق العمل المختلفة.

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