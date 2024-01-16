ألعاب إدارة الوقت: كتاب تمهيدي

وجدت الأبحاث أن ما يقرب من 49% من العمال يشعرون بأنهم أقل إنتاجية اليوم عما كانوا عليه قبل الجائحة. وفي الوقت نفسه، يشعر 71% من المديرين التنفيذيين بالضغط لتحسين إنتاجية الفريق.

هل من الممكن التغلب على هذا التناقض في الإنتاجية؟

على المستوى الأساسي، يمكنك استخدام قوالب المخطط اليومي على سبيل المثال، أو إعداد قوائم الأولويات للفريق

ومع ذلك، بدلاً من تبني الاستراتيجيات التقليدية للإنتاجية، يمكنك التفكير في ممارسة ألعاب إدارة الوقت مع الفريق. يبدو الأمر أكثر متعة، أليس كذلك؟ وستندهش من النتائج.

لقد قمنا بتجميع تفاصيل أفضل 10 ألعاب لإدارة الوقت لتحسين إنتاجية الفريق مهارات إدارة الوقت بطريقة ممتعة وتفاعلية. هيا بنا!

ما هي ألعاب إدارة الوقت؟

لعبة إدارة الوقت هي نوع من ألعاب إدارة الوقت حيث يستخدم اللاعبون مهارات التفكير النقدي ومهارات التواصل لإكمال المهام في غضون فترة زمنية محددة.

يقوم اللاعبون بالتوفيق بين مهام متعددة ضمن إطار زمني محدد وإدارة الموارد المحدودة للحصول على أعلى الدرجات. إنها طريقة رائعة ومنخفضة الضغط لتطوير مهارات إدارة الوقت وتحسينها

تساعدك ممارسة ألعاب إدارة الوقت على:

إدارة ساعات العمل بشكل أفضل وإنجاز المهام بشكل أسرع

أن تصبح أكثر وعيًا بكيفية قضاء وقتك والتعامل مع عبء العمل الخاص بك

تعاون مع فريقك وتدرب على إدارة الوقت بفعالية جدولة الموارد خفض مستويات التوتر لديك بطريقة ممتعة



سواء كنت ترغب في الوفاء بالمواعيد النهائية أو مواجهة التحديات الجديدة، فإن ممارسة لعبة أو اثنتين توفر لك فهماً أفضل بكثير لإدارة الوقت بكفاءة.

## فوائد استخدام ألعاب إدارة الوقت في روتينك اليومي

لا يخفى على أحد أن فترات الانتباه قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها هذه الأيام. ففي العمل، يعاني الناس باستمرار من مشتتات الانتباه من إشعارات التطبيقات، والمكالمات الهاتفية، وتنبيهات البريد الإلكتروني، والزيارات العرضية لجلسات الثرثرة في العمل، وغيرها.

التركيز والإنتاجية على المحك.

ادخل: ألعاب إدارة الوقت.

سيسعدك أن تعرف أنه حتى الألعاب الترفيهية لها قيمة كبيرة في تحسين مهارات إدارة الوقت وإدارة الموارد بفعالية.

تساعد هذه الألعاب على إعادة صياغة عقلية فريقك - مما يسمح للأشخاص بتغيير طريقة عملهم واستخدام وقتهم بشكل مناسب، بما في ذلك الوقت غير المخصص للعمل.

دعنا لا ننسى اندفاع الأدرينالين في الحصول على أعلى الدرجات!

إن ممارسة ألعاب إدارة الوقت لها فوائد أخرى أيضاً:

تساعدك ألعاب إدارة الموارد على التدرب على التخصيص الفعال للموارد المحدودة، والتفويض، والوفاء بالمواعيد النهائية

تساعد ممارسة ألعاب الفيديو كفريق على تحسين العمل الجماعي

تعمل أنت وفريقك على صقل مهاراتك في حل المشكلات والتفكير النقدي

من خلال جعلك تتدرب على التعامل مع الأنشطة الروتينية ضمن إطار زمني محدد، فهي تحسّن من إدارة الوقت المهارات

تحسن الفرق قدرتها على تحديد أولويات المهام وتخصيص الوقت وتفويض المهام الأساسية

يتعلم اللاعبون كيفية التنظيم في المواقف الحياتية الواقعية وإدارة المهام المختلفة دون عناء

القاسم المشترك بين الفرق ذات الإنتاجية العالية هو نشاط إدارة الوقت (المزيد حول هذا الأمر لاحقاً).

الأنواع الشائعة من ألعاب إدارة الوقت

بعض ألعاب إدارة الوقت الأكثر شعبية تحاكي مواقف الحياة الواقعية، مما يجعلك تفكر بسرعة وتعمل بإنتاجية.

يمكن أن تكون ألعاب إدارة الوقت نوعين - عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت.

الألعاب عبر الإنترنت هي ألعاب متعددة اللاعبين حيث تشارك في فرق لتحقيق هدف محدد. وهي تشمل كل شيء من تحديات المطاعم والزراعة إلى ألعاب الفيديو الشهيرة مثل Clash of Clans و Game Dev Story و Youtuber Life.

ألعاب إدارة الوقت غير المتصلة بالإنترنت هي أنشطة ممتعة يمكنك تنظيمها مع فرقك في أي مكان، دون الحاجة إلى برامج ألعاب فيديو محددة.

دعنا نستكشف أمثلة لألعاب إدارة الوقت دون اتصال بالإنترنت ونرى كيف تعلمك (وفريقك) كيفية استخدام وقتك بحكمة.

## أفضل 10 ألعاب لإدارة الوقت لتلعبها مع فريقك

فيما يلي 10 ألعاب مجانية لإدارة الوقت يمكن أن تدرب فريقك على العمل بذكاء وإنجاز المزيد، وتساعدهم على التفوق في مراجعة أدائهم التالية:

### اللعبة رقم 1: ماذا فعلت بالأمس

مثالية ل: فهم كيفية ارتباط الأداء بالأنشطة

قواعد اللعب:

اطلب من اللاعبين تدوين عشرة أشياء قاموا بها في العمل بالأمس، وترتيبها حسب الأهمية والأهمية. يمكنهم استخدام قوائم تدقيق مهام ClickUp لإنشاء قائمة بالمهام البسيطة التي يجب القيام بها عن طريق سحب العناصر وإفلاتها بسهولة

تنظيم قائمة التحقق الخاصة بك وإنجاز المهام بكفاءة باستخدام ClickUp

بعد ذلك، اطلب منهم كتابة خمسة أشياء يتوقعون أن يروها في مراجعة أدائهم التالية

قارن بين القائمتين لكل فرد معًا واشتق الروابط بين الاثنين

التعلّم: تساعد لعبة إدارة الوقت هذه اللاعبين على معرفة ما إذا كانت الأنشطة التي يقضون الوقت فيها ستؤثر على أدائهم بشكل مباشر. إذا كانت هناك فجوة، فيمكنهم تغيير الاتجاه والتركيز على المهام التي ستساعد في تحقيق النتائج المرجوة.

اللعبة رقم 2: إيقاع الساعة البيولوجية

مثالية من أجل: تحديد أفضل وقت للعمل

قواعد اللعب:

اطلب من الفريق تحديد روتينهم كجدول زمني، من وقت استيقاظهم إلى وقت نومهم. استخدم عرض تقويم ClickUp -تقويم مرن لتصور جدولك الزمني ومشاركته مع الآخرين.

عرض تقويم ClickUp الخاص بك حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر

بعد ذلك، اطلب منهم تدوين الساعات ومستوى طاقتهم بجانبها لذلك الجزء المحدد من اليوم

استخدم مخطط مستوى الطاقة التالي كنقطة مرجعية: أ - نشيط للغاية ب - على الطيار الآلي ج - مستوى الطاقة (75%) د - حالة ذهنية مشتتة هـ - كسول وجائع F - مستنزف

يجب أن يخصص كل عضو من أعضاء الفريق مجموعات كل ساعة لإدارة وقت عمله

قم بقيادة المحادثات وساعد اللاعبين على التفكير بهذه الأسئلة:

في أي مجموعة ساعات تكون أكثر نشاطاً؟ في أي وقت خلال اليوم يمكنك إكمال المهام بسهولة؟ في أي وقت تستطيع إكمال المهام المعقدة والحرجة؟ متى تشعر بالتشتت خلال اليوم؟ في أي وقت تريد أخذ قسط من الراحة؟



التعلم: تعرف على المزيد حول إيقاع الساعة البيولوجية للفريق، وحدد أنماط العمل الفردية الخاصة بهم، وقم بتقييم الأوقات التي يكون فيها الأشخاص أكثر إنتاجية. من خلال تحسين الوعي الذاتي، يمكنك مساعدة الفريق على تحسين مهاراتهم في إدارة الوقت.

اللعبة رقم 3: تربيع الوقت

مثالية ل: تحديد مضيعات الوقت وتعلم كيفية زيادة الإنتاجية

قواعد اللعب:

امنح المشاركين ثلاث صفحات بألوان مختلفة مطبوع على كل منها 24 مربعاً (حيث تمثل 24 ساعة في اليوم)؛ تأكد من عدم تطابق الألوان

في الصفحة الأولى، يجب على اللاعبين ملء تفاصيل روتينهم اليومي. على سبيل المثال، النوم 8 ساعات = 8 مربعات، الأكل 3 ساعات = 3 مربعات، إلخ;

يمكنك حتى استخدام ClickUp Whiteboard لجعل الجميع يرسمون الأفكار بشكل تعاوني

_عصف ذهني، أو وضع استراتيجية، أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

في الصفحة الثانية، اطلب منهم أن يكتبوا عن أنشطتهم غير الإنتاجية مثل استراحات الحمام واستراحات القهوة والتحدث على الهاتف وما إلى ذلك.

في الصفحة الثالثة، اطلب منهم إضافة كل شيء وتجميع الأنشطة من الصفحتين الأوليين

عند العد، تشير المربعات الفارغة المتبقية في النهاية إلى وقتهم الإنتاجي

التعلّم: تساعد هذه اللعبة البسيطة لإدارة الوقت اللاعبين على فهم مدى إنتاجية الوقت الذي يقضونه وكيفية استغلاله بالشكل الأمثل.

اللعبة رقم 4: تحدي الصورة الكبيرة

مثالية ل: تعلم كيف أن وجود أهداف واضحة يمكن أن يساعد الفرق على العمل بشكل أسرع

قواعد اللعب:

اعط اللاعبين قطعاً من أحجية الصور المقطوعة لتجميعها معاً - لا تعرض عليهم الصورة النهائية بعد

اطلب من الفريق العمل معًا ومطابقة الأحجية - دون أن تُظهر لهم شكل الأحجية المكتملة

شجعهم على إكمال المهمة بأسرع وقت ممكن

بعد ثلاث دقائق، أوقف المشاركين واسألهم ما الذي يجعل النشاط صعباً.

عادةً ما تكون الإجابة الشائعة هي عدم القدرة على رؤية اللغز كاملاً

في هذه المرحلة، اكشف عن الصورة الكاملة واطلب منهم إكمال اللغز

التعلم: تعمل لعبة إدارة الوقت هذه على تحسين مهارات العمل الجماعي حيث يعمل اللاعبون في مجموعة. كما أنها تصقل مهاراتهم في حل المشكلات، والبراعة في اتخاذ القرارات، وقدراتهم على تحديد الأهداف. الميزة الأكبر لهذه اللعبة هي أنها تُظهر للجميع مدى أهمية وجود أهداف محددة بوضوح يمكن للفريق الاصطفاف خلفها. تتبع أهداف ClickUp يمكن أن يساعد الفرق على إنشاء أهداف قابلة للتتبع والبقاء على المسار الصحيح من خلال جداول زمنية واضحة.

تعيين الأهداف في ClickUp Goals سهل وسريع وقائم على النتائج

### اللعبة رقم 5: نشاط جرة مايو

مثالي ل: فهم كيفية القيام بالأشياء الأكثر أهمية أولاً

قواعد اللعب:

قسّم المشاركين إلى مجموعات صغيرة

أعط كل مجموعة برطماناً فارغاً (مثل برطمان المايونيز) وكرات غولف/صخور وحصى ورمل

اطلب من أعضاء الفريق ملء البرطمان بالمواد المقدمة حسب رغبتهم

بمجرد الانتهاء من ذلك، أرهم الترتيب الصحيح - يجب أن يملأوه بكرات الجولف/الصخور الكبيرة أولاً، ثم الحصى ثم الرمل. إذا قاموا بملء الرمل أولاً، فلن يكون لديهم مساحة للحصى والصخور.

أنهِ النشاط بشرح ما تمثله كل مادة:

الجرة = حياتنا اليومية الصخور الكبيرة/كرات الغولف = المهام ذات الأولوية مثل الصحة والعمل والأسرة وما إلى ذلك. الحصى = الأشياء الأقل قيمة مثل امتلاك سيارة، والوفاء بالالتزامات الصغيرة، إلخ. الرمل = الأشياء غير المهمة



التعلّم: يربط نشاط إدارة الوقت هذا بين الأنشطة اليومية للاعبين والمواد. فهو يساعدهم على فهم كيف يجب أن ينفقوا طاقتهم ووقتهم على المهام ذات الأولوية من خلال وضع الأشياء المهمة أولاً! طريقة أخرى للاستفادة القصوى من وقتك (بصرف النظر عن استخدام نصائح إدارة الوقت التي تم اختبارها عبر الزمن ) هو استخدام أداة مثل ClickUp AI الذي يعتني بمهامك المتكررة، مما يترك لك حرية التركيز على أشياء أكبر.

تعامل مع المهام المهمة أولاً باستخدام المطالبات الذكية من ClickUp AI

### اللعبة رقم 6: الآس البستوني

مثالية ل: تعلم كيفية ارتباط مهارات التنظيم الجيد بمهارات إدارة الوقت

قواعد اللعب:

أعط مشاركين اثنين من المشاركين مجموعتين من البطاقات (لا تخبرهم عن الفرق بين المجموعتين)

يجب أن يحصل أحد المشاركين على مجموعة أوراق مختلطة وعشوائية

يجب أن يحصل اللاعب الآخر على مجموعة أوراق مرتبة بالتتابع

عليهما التنافس والعثور على الآس البستوني أولاً!

سيصل صاحب المجموعة المتسلسلة إلى الهدف بشكل أسرع، مما يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على التنظيم

التعلّم: واحدة من أسهل ألعاب الورق، وهي تسلط الضوء على كيف أن العمل المنظم يحقق نتائج أسرع وأكثر كفاءة.

بصرف النظر عن استخدام ألعاب الورق، يمكنك أيضًا الحصول على عمل منظم والبقاء منظمًا باستخدام ClickUp Notepad.

إنشاء قوائم مهام وقوائم تدقيق أثناء التنقل باستخدام ClickUp

### اللعبة رقم 7: شريط الحياة

مثالية ل: قياس مقدار الوقت المتاح للاعبي الفريق لإكمال المهام

قواعد اللعب:

خذ شريط بطول 100 سم؛ لاحظ أن السنتيمتر هنا يمثل سنة واحدة

قم بقص الشريط حسب العمر الافتراضي المقدر للبشر (بشكل عام بين 75-85 سنة)

بعد ذلك، قم بقصه وفقاً لمتوسط أعمار المشاركين في المجموعة

استمر في قصه حسب الأنشطة مثل وقت العائلة والنوم والأكل والالتزامات الشخصية الأخرى

في النهاية، سيتبقى لديك شريط قصير - مما يشير إلى الوقت المتبقي للعمل

التعلم: توضح لنا هذه اللعبة البسيطة مدى قلة الوقت المتبقي لدينا لإكمال المهام وتحقيق الأهداف. في المتوسط، سيكون لدينا جميعًا من ست إلى سبع سنوات فقط. فهي تساعد على تسليط الضوء على ضرورة إدارة وقتنا بشكل جيد. تستخدم الفرق التي تعرف قيمة الوقت وسرعة اتخاذ القرار ClickUp للإدارة المثلى للوقت .

بسِّط جهودك في تتبع الوقت وتتبع مخرجات العمل بسرعة باستخدام ClickUp

اللعبة رقم 8: كم تبلغ مدة الدقيقة؟

مثالية من أجل: تحديد كيف ينظر الأشخاص المختلفون في نفس الفريق إلى الوقت بشكل مختلف

قواعد اللعب:

اجمع الفريق في غرفة بدون ساعات

اجمع ساعات الفريق وهواتفه وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة به

اطلب من أعضاء الفريق الوقوف وإغلاق أعينهم

اطلب منهم أن يفتحوا أعينهم بمجرد أن يعتقدوا أن 60 ثانية قد انتهت

التعلم: قد يفتح بعض اللاعبين أعينهم حتى قبل مرور دقيقة، بينما قد يتأخر البعض الآخر في الاستجابة.

من خلال نشاط إدارة الوقت هذا، يمكنك مساعدة أعضاء الفريق على فهم كيفية إدراكهم للوقت واستخدام هذه الأفكار لفهم الوقت بشكل أفضل. من خلال الفهم الدقيق لكيفية قضاء الوقت، استخدم ClickUp الخرائط الذهنية لتصبح أكثر تنظيماً فيما يتعلق بمهامك ومشاريعك وأفكارك، وبالطبع وقتك:

درسم الروابط بين الوقت المستغرق والمهام للعمل بذكاءمع_ ClickUp

### اللعبة رقم 9: الكتل الملونة

مثالية ل: التأكيد على أهمية تحديد الأولويات

قواعد اللعب:

رتب الكتل ذات الألوان المختلفة معًا على طاولة

تعيين قيم رقمية للمكعبات حسب لونها (على سبيل المثال، الأحمر = 1، الأزرق = 2، البرتقالي = 3، وهكذا

اطلب من اللاعبين جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في دقيقة واحدة - ولكن عن طريق جمع مكعب واحد فقط في كل مرة بيدهم غير المسيطرة

التعلم: تحديد الأولويات هو أساس الإدارة الناجحة للوقت. تعلّم لعبة إدارة الوقت هذه الفرق كيفية التعامل مع الأشياء الأكثر أهمية أولاً. لتسهيل عملك، استخدم ClickUp Gantt Charts وإدارة الأولويات مع الحصول دائمًا على نظرة عامة جيدة على تقدم العمل.

فرز الأولويات دون تفويت أي شيء باستخدام طريقة عرض ClickUp Gantt View

اللعبة رقم 10: 86,400 دولار

مثالي ل: فهم كيفية استخدام الوقت بحكمة

قواعد اللعب:

أعط كل عضو في الفريق ورقة بيضاء

أخبرهم أن يتخيلوا أن لديهم 86,400 دولار أمريكي لإنفاقها خلال يوم واحد

اشرح القاعدة: لا يمكن للمستخدمين ترحيل ما لم ينفقوه خلال اليوم - أي أموال لم يتم إنفاقها تضيع

اطلب من الجميع أن يكتبوا ما سينفقون هذه الأموال عليه

ناقش ما كتبه الجميع واسألهم عن أسباب ذلك

وأخيراً، اشرح كيف يرتبط مبلغ ال 86,400 دولار ب 86,400 ثانية التي يحصل عليها الناس في اليوم الواحد

التعلم: يعزز نشاط إدارة الوقت هذا أهمية استخدام الوقت بحكمة وكيف أن كل ثانية ثمينة جداً لتضييعها

قم بتمكين فريقك من خلال تطبيقات جداول العمل وميزات ملائمة للوقت مثل البحث الشامل ClickUp Universal Search لتسريع عملهم.

توفر هذه الميزة على المستخدمين وقتاً ثميناً كان سيقضيه المستخدمون في البحث عن الملفات والمستندات وغيرها.

احصل على تطبيقاتك وملفاتك ومستنداتك المفضلة وما إلى ذلك في متناول يدك باستخدام ClickUp

اجعل الوقت يعمل لصالحك وحسّن مهارات إدارة الوقت لدى فريقك مع ClickUp

في الحياة السريعة التي نعيشها اليوم، يجب على المديرين وفرق العمل التوفيق بين العديد من المواعيد النهائية والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف.

وبدون عقلية منظمة، يصبح هذا الأمر صعبًا.

ومع ذلك، يمكنك تنظيم عملك بشكل أفضل وتحسين إنتاجيتك باستخدام استراتيجيات إدارة الوقت الصحيحة وبعض أدوات إدارة الوقت المختارة بعناية. أفضل طريقة لبدء إدارة الوقت هي تتبع ما تقضي وقتك فيه. استعد الوقت الضائع وأنجز المزيد من الأعمال مع تتبع وقت المشروع من ClickUp الميزات.

تتبع الوقت، ووضع التقديرات، وإضافة الملاحظات، وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان باستخدام المؤقت العالمي في ClickUp

سجّل الوقت من سطح المكتب أو الهاتف الذكي أو متصفح الويب الخاص بك، وافهم كيف تقضي وقتك في كل مهمة. إضافة ملاحظات شخصية إلى إدخالات وقتك والرجوع إلى ما قضيت وقتك فيه بالضبط.

مع إزاحة العمل الشاق الخاص بتتبع الوقت عن الطريق، يصبح من السهل إعادة التركيز على المهام الأكثر أهمية.

يتيح لك المؤقت العام بدء الوقت وإيقافه من أي جهاز والانتقال بين المهام. تتيح الأداة أيضًا إضافة الوقت بأثر رجعي وإنشاء إدخالات حسب النطاق الزمني مع تتبع الوقت يدويًا.

وبفضل إمكانيات تتبع الوقت والمشروع في ClickUp، يمكن للفرق بسهولة ربط الوقت الذي يتم تتبعه بالمهام التي يعملون عليها في ClickUp. اعمل بذكاء واستفد من وقتك في العمل بأقصى قدر ممكن - استبدل تطبيقات متعددة لتتبع الوقت وإدارة المشاريع والتطبيقات الأخرى ضمن مجموعتك التقنية بـ كليك أب -منصة شاملة لاحتياجاتك الإنتاجية. تسجيل الدخول اليوم للحصول على نسخة تجريبية مجانية اليوم.