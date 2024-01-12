أفضل 10 كتب في إدارة المنتجات لمديري المنتجات في 2025

من الصعب ابتكار منتج يساعد الناس حقًا ويبيع نفسه عمليًا.

بغض النظر عن مستوى مهارتك، هناك دائماً مجال للتحسين. حتى بالنسبة للأكثر خبرة مديري المنتجات ، يأتي كل يوم بفرص تعلم جديدة.

على الرغم من كل المعلومات المتوفرة على الإنترنت، لا شيء يضاهي تماماً الحكمة التي تجدها في كتاب رائع. التعلم من تجارب من مروا بها من قبل.

لقد قمنا بتجميع قائمة من الكتب الرائعة لمساعدتك على الارتقاء بـ إدارة المنتجات المهارات إلى المستوى التالي. توفر هذه الكتب رؤى واستراتيجيات ونصائح جوهرية لعالم إدارة المنتجات الحقيقي والصعب.

دعنا نلقي نظرة عليها.

أفضل 10 كتب في إدارة المنتجات لمدراء المنتجات

كتب عن إدارة المنتجات

1. مدمن مخدرات: كيفية بناء المنتجات التي تشكل العادات من تأليف نير إيال

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: نير إيال

نير إيال سنة النشر: 2013

2013 الوقت المقدر للقراءة: 7.1 ساعة

7.1 ساعة المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 256 صفحة

256 صفحة التقييمات: 4.1/5 (جودريدز) 4.5/5 (أمازون)



وفقًا لنير إيال، فإن التسويق وحده لا يكفي لإنشاء شركة ناجحة مثل جوجل أو فيسبوك. لذلك، يجب أن تتأكد من أن منتجاتك تشكل جزءًا من الحياة اليومية للناس.

فالفكرة هي أن تجعلهم يتعلقون بمنتجك لدرجة أن استخدام منتجك هو أول شيء يريدونه في ظروف معينة.

هناك نموذج ربط مكون من 4 خطوات يعمل في حلقة.

الزناد الإجراء المكافأة المتغيرة الاستثمار

يشرح نير بعناية كيف أن العاطفة تخلق فعلًا عندما يتم تحفيزها خارجيًا أو داخليًا. هذا عندما ترغب في أن يستخدم الناس منتجك. يساعد نموذج الخطاف الشركات على تشجيع سلوك العملاء دون حملات تسويقية مكلفة.

وبالتالي، يجب أن تحفز إنتاج الدوبامين، مما يجعل المستخدمين يحبون ما يستخدمونه. وعندما يحدث ذلك، فإنهم يستثمرون عن طيب خاطر وقتهم أو أموالهم أو جهدهم أو رأس مالهم الاجتماعي في عملك، مما يزيد تلقائيًا من قيمة العمل.

وقد استخدم نير أطر عمل مثل مصفوفة التلاعب وعملية اختبار العادة لإدارة المنتجات وتطوير الأفكار التي تساعد على جذب الناس إلى منتجك.

"لتغيير السلوك، يجب أن تضمن المنتجات أن يشعر المستخدم بالسيطرة. يجب أن يرغب الناس في استخدام الخدمة، لا أن يشعروا بأنهم مجبرون على ذلك."_

نير إيال

Hooked الوجبات الرئيسية

بمجرد أن يصبح منتجك جاهزًا، استخدم اختبار العادة للكشف عن المستخدمين المخصصين وتحديد ميزات المنتج التي قد تخلق عادات

يمكن أن يؤدي الانتباه عن كثب إلى تصرفاتك الخاصة إلى إثارة رؤى وفرص جديدة لبناء منتجات تشكل عادات وخلق قيمة حقيقية

كسر العادات غير المرغوب فيها لدى عملائك عن طريق تعديل المحفزات أو الإجراءات أو المكافآت أو الاستثمارات من أجل النمو المستدام لأعمالك

ما يقوله القراء

"كان هذا الكتاب قراءة ممتازة للتطوير الوظيفي. الكثير من المعلومات المهمة حول دور مدير المنتج في صناعة التكنولوجيا. المؤلف خبير واضح في الموضوعات المعروضة في الكتاب. سهل القراءة مع أمثلة من العالم الحقيقي مع أفضل المنتجات والشركات التقنية. أوصي به بالتأكيد لأي شخص يطمح لأن يكون جزءًا من فريق المنتج."

2. مُلهم: كيف تصنع منتجات تقنية يحبها العملاء من تأليف مارتي كاجان

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: مارتي كاغان

مارتي كاغان عدد الصفحات: 368 صفحة

368 صفحة سنة النشر: 2008

2008 الوقت المقدر للقراءة: 10.2 ساعة

10.2 ساعة المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ التقييمات :

4.24/5 (جودريدز) 4.6/5 (أمازون)

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مارتي كاجان هو شريك في مجموعة منتجات وادي السيليكون ومدير تنفيذي سابق في إي باي وAOL وNetscape. يقدم كتابه Inspired رؤى حول إنشاء منتجات تركز على العملاء مع نصائح عملية وأمثلة واقعية لقادة المنتجات.

يغطي مارتي موضوعات مثل فهم احتياجات العملاء، ورؤية المنتج، والعمل الجماعي الفعّال، ومبادئ النجاح في تطوير المنتجات إدارة المنتج . ويناقش أيضًا المنهجيات الرشيقة مثل التطوير التكراري والاستجابة للتغيير من أجل تطوير منتج أفضل.

نُشرت الطبعة الأولى من Inspired منذ أكثر من عقد من الزمان.

يسلط المؤلف الضوء على المشاكل المتعلقة بالطريقة المعتادة التي تعمل بها معظم فرق العمل على تطوير المنتجات.

ويقول إن المنتجات الحقيقية تتعلق بالنتائج. وشرح كيف تتعامل فرق إدارة المنتجات الفعالة مع المخاطر، وتحدد المنتج بشكل تعاوني، وتقدم حلولاً للمشاكل الأساسية لتحقيق نتائج أفضل.

_"وعلاوة على ذلك، فإن صناعتك تتحرك باستمرار، ويجب أن نبتكر منتجات للمكان الذي ستكون فيه السوق غداً، وليس المكان الذي كانت فيه بالأمس."

مارتي كاغان

ملهمة ##### الوجبات الرئيسية

يجب أن تكون البيانات هي التي توجه وليس التي تملي عليك. استخدم البيانات لتوجيه القرارات ولكن وازنها مع الحدس والرؤى النوعية

تأكد من نجاح أفكارك عن طريق تجربتها مع عملاء حقيقيين في عالم إدارة المشاريع

إنه دليل عملي يشجع على عقلية الاكتشاف والتجريب والتعلم المستمر طوال عملية تطوير المنتج

ما يقوله القراء

"أحببت كل جزء منه! المحتوى، والتقديم، والحقيقة الكامنة وراءه. لا بد من شراءه لأي شخص منتج !!!"

3. الهروب من فخ البناء: كيف تخلق الإدارة الفعالة للمنتجات قيمة حقيقية بقلم ميليسا بيري

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: ميليسا بيري

ميليسا بيري عدد الصفحات : 197

: 197 سنة النشر: 2018

2018 الوقت المقدر للقراءة: 5.5 ساعة

5.5 ساعة المستوى الموصى به: المستوى الموصى به: مبتدئ - متوسط

المستوى الموصى به: مبتدئ - متوسط التقييمات: 4.31/5 (جودريدز) 4.6/5 (أمازون)



تشرح ميليسا بيري كيف أن ابتكار منتجات تتمحور حول العميل يمنع الشركات من الوقوع في "فخ البناء".

وتقول أنك لا تحتاج إلى المزيد من الميزات أو جدول زمني أفضل لوضع علامة على قائمة المهام. بدلاً من ذلك، ركز على وضع أساس قوي من خلال فهم كيفية التواصل والتعاون داخل هيكل الشركة.

ووفقاً لميليسا، فإن مديري المنتجات مسؤولون عن فهم مشاكل العملاء ورغباتهم واحتياجاتهم. وتؤكد على أدوار ومسؤوليات مدير المنتج.

ولتشكيل ماهية مدير المنتج الجيد، تقارن ميليسا بين ماهية مدير المنتج الجيد وخصائص مدير المنتج السيئ.

الهروب من مصيدة البناء، الوجبات الرئيسية

يجب أن توازن فرق المنتجات بين السرعة والتفكير الاستراتيجي لتجنب "فخ البناء

إعطاء الأولوية لإنشاء منتجات ذات قيمة مضافة حقيقية

إنشاء حلقة تغذية راجعة مستمرة مع العملاء لضمان بقاء المنتج ملائمًا

ما يقوله القراء

"بصفتي مدير منتج منتهي الصلاحية أعمل حاليًا في إدارة البرامج في أمازون هذا الكتاب أعطاني منظورًا رائعًا ساعدني على تغيير طريقة تفكيري في المخرجات مقابل النتائج."

4. النمو بقيادة المنتج: كيف تبني منتجًا يبيع نفسه بواسطة ويس بوش

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: ويس بوش

ويس بوش عدد الصفحات : 278

: 278 سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 7.8 ساعة

7.8 ساعة المستوى الموصى به: متوسط

متوسط التقييمات: 4.12/5 (جودريدز) 4.4/5 (أمازون)



يركّز ويس بوش على وضع استراتيجيات المنتجات التي تعيد تشكيل مناهج تطوير المنتجات والمبيعات التقليدية للشركات.

يناقش الكتاب النمو الذي يقوده المنتج، حيث يصبح المنتج هو المحرك الأساسي للمبيعات. ويشارك رؤى قابلة للتنفيذ لبناء منتجات تلبي احتياجات المستخدم وتسوق نفسها بنفسها.

إنه نهج ذكي يوفر المال والجهد المطلوب لتسويق المنتج.

يناقش ويس أيضًا إطار عمل MOAT:

استراتيجية السوق ظروف المحيط الجمهور الوقت إلى القيمة

يقول إن الإصدار التجريبي المجاني أو المجاني هو استراتيجية عمل رائعة لتسويق منتجك. يمكن للأشخاص استخدام المنتج مجاناً، وإذا أعجبهم المنتج، فسوف يسعدهم أن يدفعوا ثمنه.

"تقلب الشركات التي يقودها المنتج نموذج المبيعات التقليدي رأساً على عقب. فبدلاً من مساعدة المشترين على المرور بدورة مبيعات طويلة ومطولة، فإنها تعطي المشتري "مفاتيح" منتجهم. وتركز الشركة بدورها على مساعدة المشتري على تحسين حياته. وتصبح الترقية إلى خطة مدفوعة أمرًا لا يحتاج إلى تفكير." _

ويس بوش

النقاط الرئيسية للنمو بقيادة المنتج

استخدم نماذج المجانية لجذب العملاء

صمم منتجك لتشجيع المشاركة وجلب مستخدمين جدد بشكل طبيعي لنجاح الأعمال التجارية

تصميم المنتجات وبناءها مع التركيز على احتياجات الناس وتجاربهم

ما يقوله القراء

"إذا كنت تدير شركة SaaS، سواء كانت B2C أو B2B، فعليك أن تتراجع خطوة إلى الوراء وتقرأ هذا الكتاب. تبدو التكتيكات واضحة جدًا بعد تعلمها ولكنها منسوجة بطريقة ملهمة ومحفزة على العمل. توقف عن قراءة المراجعات واشتره الآن"

5. عبور الهوة: تسويق وبيع مشاريع التكنولوجيا للعملاء الرئيسيين بواسطة جيفري أ. مور

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف : جيفري أ. مور

: جيفري أ. مور عدد الصفحات : 227

: 227 سنة النشر: 2006

2006 الوقت المقدر للقراءة: 8.1 ساعة

8.1 ساعة المستوى الموصى به: متوسط

متوسط التقييمات: 4.01/5 (جودريدز) 4.3/5 (أمازون)



نُشر كتاب عبور الهوة في عام 2006، وهو كتاب شيق يتضمن دليلاً شاملاً عن التسويق الذكي والمرونة في ظل التغيير.

في هذا الكتاب، يتحدث مور في هذا الكتاب عن الهوة، وهي النقطة الانتقالية للمنتجات التكنولوجية الجديدة. إنها فجوة تمثل تحدي الانتقال من المتبنين الأوائل (الأشخاص الذين يحبون تجربة التكنولوجيا الجديدة) إلى عملاء أكبر وأكثر انتشارًا.

وفقًا للمؤلف، تحدث عملية تبني التكنولوجيا الجديدة في 5 مراحل:

عشاق التكنولوجيا: أولئك الذين يريدون أحدث التقنيات قبل أي شخص آخر المتطلعون: أولئك الذين يرغبون في الحصول على الميزة التنافسية التي ستوفرها التقنيات الجديدة التي تطلقها شركات التكنولوجيا البراغماتيون: أولئك الذين لا يبحثون عن تغييرات كبيرة. يشكل البراغماتيون عملاء أوفياء للغاية لشركات التكنولوجيا، ولهذا السبب من الضروري كسب موافقتهم المحافظون: أولئك الذين يشككون في التكنولوجيا العالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا ويفضلون المنتجات البسيطة والعالية الجودة والمنخفضة التكلفة دون عناء المتشككون: يتألفون من مجموعة صغيرة مقاومة للتكنولوجيا العالية. يمكن الاستفادة من المشككين في تقديم ملاحظات قيّمة حول كيفية فشل منتجك في تلبية توقعاتهم

*"الهدف الأول للشركة، عند عبور الهوة، هو تأمين قناة توزيع في السوق السائدة، قناة يرتاح لها العميل البراغماتي. ويأتي هذا الهدف قبل الإيرادات، وقبل الأرباح، وقبل الصحافة، وحتى قبل رضا العملاء. ويمكن إصلاح جميع هذه العوامل الأخرى في وقت لاحق - ولكن فقط إذا تم إنشاء القناة." _

جيفري أ. مور

"عبور الهوة" الوجبات الرئيسية

قدم تقنيتك على أنها رائدة في السوق، وجاهزة لإحداث فرق لعملائك

يجب أن يكون منتجك حلاً متكاملاً، وليس مجرد عمل ترقيعي

طوّر رسائل واضحة لفهم المخاوف المحددة لعملائك المستهدفين

ما يقوله القراء

"لقد ذكر سيث غودين هذا الكتاب عدة مرات، وقد عرفت الآن سبب أهمية هذا الكتاب. يحتوي هذا الكتاب على إطار عمل سلوكي كبير وخطوة تكتيكية لكسب العملاء والاحتفاظ بهم، وهذا الكتاب سيجهزك لتكون مسوقاً عظيماً"

كتب ملهمة لمديري المنتجات ### كتب ملهمة لمديري المنتجات

6. مدير المنتج المؤثر من تأليف كين ساندي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف : كين ساندي

: كين ساندي عدد الصفحات : 384

: 384 سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 10.7 ساعة

10.7 ساعة المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ التقييمات: 4.17/5 (جودريدز) 4.6/5 (أمازون)



كتاب مدير المنتج المؤثر_ هو دليل ودود مليء بالنصائح والاستراتيجيات العملية التي تساعد مديري المنتجات على إحداث فرق حقيقي في شركاتهم.

يجادل كين في هذا الكتاب بأن أهم العوامل في الأعمال التجارية هي بناء التركيز والتأثير. ويؤكد على قيمة التغذية الراجعة ودورها في تحسين جودة المنتج بشكل عام.

يناقش كين أهمية بناء شراكات قوية بين مديري المنتجات والأقسام الأخرى. ويستخدم خبرته العملية لمساعدة مديري المنتجات على أن يصبحوا قادة تنظيميين فعالين ويبتكروا منتجات ناجحة للسوق المستهدفة.

_"مديرو المنتجات يمتلكون المشاكل (لماذا وماذا)، والمهندسون يمتلكون الحلول (كيف ومتى) - ولكن لا يمكن تطوير وبناء أفضل الأفكار إلا من خلال التعاون."

كين ساندي

الوجبات الرئيسية لمدير المنتج المؤثر في ##### أهم ما جاء في كتاب مدير المنتج المؤثر

توصيل رؤية منتجك واستراتيجيتك إلى أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق

تقدير ملاحظات العملاء لتحسين منتجك باستمرار

وضع خطة لهيكلة نموك الوظيفي

ما يقوله القراء

"في الوقت الفعلي، لا أحد يقدم تقاريره مباشرة إلى مديري المنتجات. من خلال التأثير فقط يمكننا التعاون وتقديم منتج عالي الجودة. أعطى هذا الكتاب رؤى رائعة حول كيفية قيادة فريق المنتج وإطلاق المنتجات التكنولوجية."

7. فك الشفرة والقهر للويس سي لين

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف : لويس سي لين

: لويس سي لين عدد الصفحات : 216

: 216 سنة النشر: 2022

2022 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات

6 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ التقييمات: 4.08/5 (جودريدز) 4.4/5 (أمازون)



كتاب فك الشفرة والقهر هو كتاب مناسب لك إذا كنت تبحث عن طرق لاختراق مقابلات مديري المنتجات. يناقش الكتاب الأمور العملية التي يجب عليك تذكرها أثناء المقابلة.

يؤكد المؤلف على أهمية فهم وإتقان عملية المقابلة الشخصية باستخدام بعض السيناريوهات الواقعية حتى تفهم المفاهيم النظرية وتكتسب الثقة والمهارات اللازمة للتفوق في عالم إدارة المنتجات التنافسي.

اعتبر هذا الكتاب بمثابة مجموعة أدوات لإدارة المنتجات. يبدأ المؤلف بتقديم مقدمة متينة لفلسفات إدارة المنتجات ومناهج المقابلات باستخدام أطر عمل مخصصة. كما أنه يفك شفرة ما يبحث عنه القائمون على إجراء المقابلات، ولماذا يبحثون عنه، وكيف تعد نفسك لتقديمه.

فك الشيفرة والوجبات الرئيسية

طريقة STAR (الموقف، والمهمة، والفعل، والنتيجة) هي طريقة رائعة تناسب المنتج والسوق لإنشاء منتجات تتمحور حول العميل

يجب على مديري المنتجات الطموحين صقل مهاراتهم التقنية - الخوارزميات وهياكل البيانات - من أجل الأداء الجيد في المقابلات التقنية

تحدث إلى المتخصصين في مجال اهتماماتك للتعرف على الشركات وفرص العمل

ماذا يقول القراء

"لقد اشتريت هذا الكتاب للتحضير للمقابلات الشخصية لوظيفة مدير منتج مساعد للخريجين الجدد. وفي نهاية المطاف، حصلت على عرض عمل لم أكن لأحصل عليه بالتأكيد لولا كتاب "فك الشفرة والتغلب"."

8. ابدأ من النهاية: كيفية بناء المنتجات التي تخلق التغيير من تأليف مات واليرت

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف : مات واليرت

: مات واليرت عدد الصفحات : 256

: 256 سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 7.1 ساعة

7.1 ساعة المستوى الموصى به: متوسط

متوسط التقييمات: 3.86/5 (جودريدز) 4.4/5 (أمازون)



في كتابه ابدأ من النهاية، يفترض مات واليرت أن تطوير المنتجات لا يتعلق فقط بجني المزيد من المال - بل يتعلق بإيجاد طرق لتغيير سلوك الناس. قد يبدو الأمر شاعرياً بعض الشيء، لكنه صحيح.

أحد الأشياء التي يقترحها واليرت هو أن تطرح على نفسك أسئلة مثل _"ما هو الواقع الذي نحاول خلقه؟

ويقسم الإجابة على هذا السؤال إلى خمسة عناصر مختلفة:

السلوك: حدد السلوك الذي تحاول الترويج له من خلال منتجك السكان: تحديد السكان الذين ترغب في تغيير سلوكهم الدافع: ابحث عن الدافع وراء السلوك الذي تحاول الترويج له تحديد القيود والشروط المسبقة: ضع في اعتبارك العقبات المحتملة التي قد تعترض طريقك أثناء إنشاء هذا المنتج تحديد البيانات: حدد البيانات التي ستقيس من خلالها إيجابيات وسلبيات تعزيز سلوكك المثالي

عندما تضيف هذا التفكير إلى استراتيجية المنتج الخاص بك، فإن النتيجة لا بد أن تحدث تأثيراً.

هذا لأن تصميم التدخلات بشكل عام يحدث بشكل أفضل عندما يكون لديك أكبر عدد ممكن من الرؤى المحتملة في بداية العملية - أي عندما يكون لديك قمع كبير وواسع من فرص تغيير السلوك التي تضيق شيئًا فشيئًا كلما ركزنا على الضغوطات التي يمكننا تصميم التدخلات بنجاح حولها. وكلما زاد عدد الرؤى التي لدينا للبدء بها وكلما تمكنا من التحقق من صحتها بشكل أسرع وأكثر شمولاً، كلما زاد عدد التدخلات التي يمكننا تصميمها. إن تصميم المزيد من التدخلات يعني إجراء المزيد من التجارب التجريبية، وعندما نتحقق من صحتها بدقة وسرعة أكبر، نحصل على المزيد من نكهات التشيتو التي تقربنا باستمرار من الكون الطوباوي، وجبة خفيفة واحدة في كل مرة." _

مات واليرت

ابدأ في النهاية أهم الوجبات الرئيسية

تحديد استراتيجية المنتج وما تريد تحقيقه بوضوح قبل البدء في البناء

يهدف مديرو المنتجات المتمرسون إلى إحداث تغيير مستدام وهادف من خلال بناء منتجات ذات منظور طويل الأمد

قم بإجراء فحص أخلاقي للسلوك الذي تحاول الترويج له

ما يقوله القراء

"واليرت بارع في تقسيم موضوع معقد إلى مفاهيم صغيرة الحجم تتخللها الفكاهة والأمثلة المثيرة للاهتمام من شركات معروفة. كتاب رائع لأي شخص يرغب في تعلم المزيد عن علم السلوكيات. JE"

9. نساء رائدات في إدارة المنتجات بقلم ميرا ووتين

عبر 280مجموعة

عن الكتاب

المؤلفة : ميرا ووتن

: ميرا ووتن عدد الصفحات : 56

: 56 سنة النشر: 2021

2021 الوقت المقدر للقراءة: 1.6 ساعة

1.6 ساعة المستوى الموصى به: جميع المستويات

جميع المستويات التقييمات: لا توجد مراجعات متوفرة



كما هو الحال في كل الصناعات الأخرى، كان على النساء إثبات جدارتهن في إدارة المنتجات.

في هذا الكتاب الإلكتروني، تسلط مجموعة 280 الضوء على إجابات سبعة أسئلة في مقابلات العمل لمساعدتك على فهم كيفية اقتحام هؤلاء الرائدات لمسيرتهن المهنية والدروس القيمة التي تعلمنها خلال مسيرتهن.

وتقدم كل واحدة من هؤلاء النساء العشرين نصيحتهن للشابات اللاتي يطمحن إلى أن يصبحن مديرات منتجات. تشجع المؤلفة المزيد من النساء على متابعة هذه المهنة بثقة في قدرتهن على النجاح.

ويتضمن الكتاب قصصاً لنساء ناجحات تستحق الإعجاب والاستلهام منها. لذا، إذا كنتِ امرأة مهتمة بالتكنولوجيا أو تفكرين في الالتحاق بإدارة المنتجات، فهذا الكتاب رائع!

"إذا كنتِ تتطلعين للانضمام إلى إدارة المنتجات ولم يسبق لكِ أن عملتِ في دور يواجه العملاء، أقترح عليكِ بشدة أن تنظري إلى ذلك كنقطة انطلاق. إن تطوير التعاطف القوي مع العملاء أمر ضروري لتكون مدير منتج قوي، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التحدث إلى العملاء كل يوم." _

براندي سويتنام

أهم الوجبات الرئيسية للنساء الرائدات في إدارة المنتجات

توقفي عن الاعتذار واطلبي ما تريدين

ابحثي عن مرشد لتكتسبيمهارات إدارة المنتجات وكن مستمعًا جيدًا

كن مبدعًا ولا تخشى المجازفة

ما يقوله القراء

_لا توجد مراجعات متاحة على الإنترنت

10. الجرأة على القيادة للدكتورة برينيه براون

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف : د. برينيه براون

: د. برينيه براون عدد الصفحات : 256

: 256 سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 7.1 ساعة

7.1 ساعة المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط التقييمات: 4.18/5 (جودريدز) 4.7/5 (أمازون)



كتاب تجرأ على القيادة للدكتورة برينيه براون يتحدى الصورة النمطية للمدير أو القائد. تقول براون إن التعاطف هو أحد أهم الصفات القيادية المطلوبة لإدارة الأعمال أو قيادة مجموعة من الأشخاص. عليك أن تعرف التعاطف وتقبل الضعف.

تمتع بالسلطة، ولكن اسمح لنفسك بالشعور بالمشاعر الإنسانية. كمدير، لا يجب عليك أن تكون بارداً وبعيداً.

تذكر دائمًا أن العواطف لا تجعلك أقل كفاءة أو أقل إنتاجية. يجب أن تتخلى عن حذرك لإنشاء علاقات ذات مغزى مع الأشخاص الذين تعمل معهم.

"ليس الناقد هو الذي يُعتد به؛ ليس الرجل الذي يشير إلى تعثر الرجل القوي، أو إلى المكان الذي كان بإمكان فاعل الأعمال أن يقوم به بشكل أفضل. إن الفضل يعود إلى الرجل الذي هو في الساحة بالفعل، والذي يشوب وجهه الغبار والعرق والدم، والذي يجاهد ببسالة، والذي يخطئ ويخطئ ويقصّر مرارًا وتكرارًا... والذي في أفضل الأحوال يعرف في النهاية انتصار الإنجاز العالي، والذي في أسوأ الأحوال إذا فشل، فإنه على الأقل يفشل وهو في غاية الجرأة." _

د. برينيه براون

الجرأة على القيادة من أهم الدروس المستفادة

انظر إلى الفشل كفرصة للتعلم والتحسن، وليس كمقياس لتقدير الذات

فهم الآخرين والتواصل معهم. التعاطف أداة قيادية قوية

القادة يمكّنون الآخرين من خلال الاعتراف بنقاط قوتهم وتعزيز الإبداع وتشجيع الابتكار

ما يقوله القراء

"إذا كنت من أولئك الذين يقولون "لا يمكنني أن أظهر الضعف أو الحب أو أحتاج إلى امتلاك جميع الإجابات" فهذا الكتاب لك. إذا كنت ترغب في خلق ثقافة أفضل للشركة، فهذا الكتاب لك."

إدارة المنتجات مع كليك أب إدارة منتجات ClickUp يحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لتخطيط وتنفيذ وإدارة مشاريع تطوير المنتجات بكفاءة. مخططات جانت، ولوحات المعلومات، والخرائط الذهنية، ودفاتر الملاحظات هي بعض الميزات التي ستمكنك من العمل بالطريقة التي تناسبك.

كما يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من طرق العرض والميزات التنظيمية. إليك كيفية الاستفادة من ClickUp لكل مرحلة:

التخطيط للإطلاق: قم بالتخطيط التفصيلي من خلال تقسيم المهام إلى مهام فرعية لتحديد أولويات ما هو مهم. أضف تفاصيل إطلاق محددة، مثل مرحلة الإطلاق أو مالك المهمة أو التبعيات لإنشاء خرائط طريق للمنتج. انقر فوق أدوات إدارة المشاريع ستساعدك في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج.

كليك أب نموذج قائمة مراجعة إطلاق المنتج مصمم لمساعدتك في وضع خارطة طريق لإطلاق منتجك بنجاح.

التطوير: قم بإعداد لوحات كانبان لإدارة سير عمل التطوير. استكشف قوالب إدارة المنتج ClickUp لبناء عمليات رائعة وإنشاء خارطة طريق موثوقة لمنتجك.

استفد من إعداد التقارير في الوقت الفعلي عن مقاييس المشروع مع طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص

النماذج الأولية: باستخدام ClickUp، يمكنك إرفاق ملفات تصميم المنتج والنماذج الأولية والإطارات السلكية مباشرةً بالمهام لسهولة الوصول إليها. تساعدك طرق عرض التصميم واللوحات على إدارة النماذج الأولية ومهام تصميم المنتج. تُعد النماذج الأولية خطوة ذكية في بناء الأشياء لأنها تساعد على اكتشاف الأخطاء مبكرًا، وتوفر المال، وتضمن فهم جميع المشاركين للمنتج النهائي.

قالب نموذج خطة مشروع ClickUp النموذجية مصمم لمساعدتك في تخطيط المشاريع وتنفيذها في مكان واحد.

تسويق المنتج: مجموعة أهداف التسويق وتتبع النتائج الرئيسية داخل ClickUp. تساعد لوحات المعلومات في مراقبة أداء التسويق والمقاييس الرئيسية. الاستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات والمقاييس تتبع المواعيد النهائية وجمع الملاحظات من أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة. تسهيل الأمر على فرق تسويق المنتجات لتتبع تحركات المنافسين والاستجابة لها.

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات في ClickUp مصمم لمساعدتك في تتبع وقياس أداء فريق المبيعات لديك.

التعاون باستخدام ClickUp Whiteboard سيحول أفكار فريقك إلى خطط منظمة. قم بأتمتة المهام والوظائف المتكررة باستخدام ClickUp AI. سيوفر ذلك الكثير من وقتك وطاقتك.

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

ارتقِ بفعاليتك إلى آفاق جديدة

وهذا كل شيء! هذه هي أفضل 10 إدارة المنتجات كتب لتوجيه رحلة مدير المنتج الخاص بك. على حد تعبير الدكتور سوس، "كلما قرأت أكثر، كلما عرفت أشياء أكثر. وكلما تعلمت أكثر، كلما ذهبت إلى أماكن أكثر."

هناك الكثير لتتعلمه من هذه الكتب المليئة بالحكم. والأهم من ذلك هو تطبيق هذه المعرفة في العالم الحقيقي.

فالأمر لا يتعلق فقط بفهم المبادئ، بل بتنفيذها بنجاح في منتجات موثوقة. لذلك، قد تحتاج إلى يد محترفة إلى جانبك.

استخدم ClickUp لممارسة ما تعلمته حتى الآن وتحكم في عملية إدارة منتجاتك!

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