أفضل 10 كتب لتحديد الأهداف لتحقيق الأهداف في عام 2025

هل تتساءل عن عدد الأشخاص الذين يسجلون أهدافهم بسعادة على أنها "أُنجزت"؟ ما هو سرهم؟

من المعروف جيدًا أن الأهداف الواضحة تبقيك على المسار الصحيح، وتساعدك على تجنب الإحباط، وتساعدك على الاستفادة القصوى من الفرص. ومن ناحية أخرى، يمكن للأهداف غير الواقعية أن ترهقك وتسبب لك الإرهاق. دراسة لجامعة تكساس أن رواد الأعمال الذين يتحدون أنفسهم باستمرار لتحقيق أهدافهم ينجحون ويزدهرون. ما هي الحيلة؟ تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام صغيرة الحجم وقابلة للتنفيذ.

هذه هي _قوة تحديد الأهداف. ولكن كيف تضع أهدافًا قابلة للتحقيق؟

لقد قمنا بتمشيط الرفوف للعثور على أفضل 10 كتب لتحديد الأهداف. مليئة بقصص النجاح الملهمة والنصائح العملية لمساعدتك على وضع أهداف أفضل وتحقيق الأهداف المعلقة.

لنجعل هذا العام أفضل عام لك حتى الآن.

أفضل 10 كتب لتحديد الأهداف لمساعدتك على تحقيق الأهداف في عام 2024

1. العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية من تأليف ستيفن كوفي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: ستيفن كوفي

ستيفن كوفي سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 12 ساعة

12 ساعة المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 447 صفحة

447 صفحة التقييمات 4.8/5 (أمازون) 4.6/5 (جودريدز)



هل تمنيت يومًا أن تجد دليلًا يساعدك على إعادة تشكيل نهجك في الحياة، وتحقيق النجاح الشخصي والمهني؟ حسنًا، هذا الكتاب يوفر لك ذلك بالضبط.

العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية كتاب كلاسيكي خالد ومؤثر. يقدم هذا الكتاب، الذي ألفه ستيفن ر. كوفي، سبع عادات أساسية لتنمية عقل مبدئي واستباقي.

هذا الكتاب هو أكثر من مجرد مجموعة من النصائح للمساعدة الذاتية، فهو دليل شامل لحل المشاكل والتنمية الشخصية. يرشد نهج كوفي القراء إلى أن يكونوا استباقيين، ويتصوروا أهدافهم بوضوح، ويحددوا أولويات مهامهم بفعالية.

وسواء كنت خبيرًا أو في طريقك لاكتشاف ذاتك، فإن هذا الكتاب يوفر لك مخططًا لتحقيق أهدافك بفعالية.

"معظم الناس لا يستمعون بقصد الفهم، بل يستمعون بقصد الرد"

ستيفن كوفي

الوجبات الرئيسية:

أعد شحن طاقتك بانتظام - أسلوب حياة مستدام هو مفتاح الفعالية على المدى الطويل

تحمّل مسؤولية حياتك من خلال كونك استباقيًا ومسؤولًا عن أفعالك

تخيل المستقبل الذي تريده، وقم بمواءمة أفعالك مع تلك الرؤية، وتجنب الانحرافات من خلال إعطاء الأولوية لما هو مهم حقًا

ما يقوله القراء:

"هذا الكتاب دليل رائع لتحقيق التوازن بين عملك وحياتك. فهو يساعد على فهم كيفية تواصلك مع الآخرين وكذلك مع نفسك. كتاب رائع لأي شخص مستعد للتكيف والتطور مع وضعك ومواقفك والأسوأ في حياتك."

2. كتاب "عامك الأفضل على الإطلاق" لمايكل حياة

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: مايكل حياة

مايكل حياة سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 7 ساعات

7 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 271 صفحة

271 صفحة التقييمات: 3.8/5 (جودريدز) 4.6/5 (أمازون)



كان التعثر في كتاب أفضل عام لك على الإطلاق بمثابة الوحي. إن دليل ميشيل حياة الذي لا معنى له هو دليل لا مثيل له لأي شخص سئم من رؤية الأهداف الكبيرة تتراجع في فوضى الحياة اليومية.

يبسط لك حياة، المؤلف المخضرم وخبير القيادة، طريقك إلى النجاح بخطة من خمس خطوات تركز على الوضوح والتحفيز والتكتيكات القابلة للتنفيذ.

تتجلى قدرة حياة على تقسيم الاستراتيجيات المعقدة إلى خطوات عملية في جميع أنحاء الكتاب، حيث يشاركك نظامًا قويًا مدعومًا بالأبحاث ودراسات الحالة المصممة لمساعدتك على

التغلب على الانتكاسات

تحديد ما يعيقك

تحقيق أهدافك دون الاستسلام للرغبة في الإقلاع عن التدخين

لذا إذا كنت تبحث عن نهج هيكلي لتحديد أهدافك الشخصية والمهنية، فهذا الكتاب يناسبك - فقد حان الوقت لأفضل عام لك على الإطلاق.

"أحد أكبر أسباب عدم نجاحنا في تحقيق أهدافنا هو أننا نشك في قدرتنا على تحقيقها. فنحن نعتقد أنها بعيدة المنال."

مايكل حياة

الوجبات الرئيسية:

اعمل على 10 مجالات حياتية رئيسية في آن واحد من أجل رحلة شاملة للنجاح مع الاعتماد على حلفاء جيدين في الحياة

تعامل مع العوائق الذهنية بشكل استراتيجي ونمو من خلال التعلم من أخطاء وإخفاقات الماضي

ضع أهدافًا جديرة بالتحدي والتحفيز، واعتمد نهج القليل والكثير لتحقيق المزيد

ما يقوله القراء:

"بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لتتبع تقدمك، سيساعدك هذا الكتاب. يجب أن يُستخدم في المدارس لتعليم الأطفال كيفية التفكير، والتكيف، والتخطيط، والإنجاز في الحياة. لا تقرأه فقط، بل افعل ذلك."

3. الأهداف الصعبة لمارك مورفي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: مارك مورفي

مارك مورفي سنة النشر: 2010

2010 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات

5 ساعات المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 192 صفحة

192 صفحة التقييمات 4.5/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



يقلب هذا الكتاب السيناريو في تحديد الأهداف ويحثك على التخلي عن المألوف والسعي لتحقيق أهداف صادقة وصعبة لتحقيق إنجازات استثنائية.

يضع مارك مورفي، خبير القيادة والعقل المدبر وراء كتاب "معدل الذكاء القيادي"، دليلاً عملياً لوضع أهداف تتصل بالعاطفة وتحفز عقلك وتدفعك للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك.

احصل على دليل تحديد الأهداف هذا وانطلق في رحلة للتحرر من المألوف.

_"في جميع الحالات التي تتحقق فيها العظمة تقريبًا، فإن الهدف هو الذي يحفزك على التحفيز والانضباط - وليس العكس"

مارك مورفي

الوجبات الرئيسية:

فهم العلم الكامن وراء الوصول إلى المستوى الذي ترغب في تحقيقه في عملك وحياتك المهنية وحياتك

أقنع نفسك بأن تحقيق أهدافك ضرورة وليس خياراً

تصور التقنيات في ذهنك للبدء في تحقيق أهدافك بعقلية النمو

ما يقوله القراء:

"الكتاب رائع لأولئك الذين ليسوا متأكدين حقًا من كيفية تحديد الأهداف. إذا كنت تعاني من مشاكل شخصية أو مهنية في تحقيق ما تريد، فهذا الكتاب ما هو إلا ذهب خالص. إنه تعليم لا ينبغي أن يستغني عنه كل شخص يريد أن يكون ناجحًا في أي شيء."

4- خريطة الرغبة تأليف دانييل لابورت

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: دانييل لابورتي

دانييل لابورتي سنة النشر: 2014

2014 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 288 صفحة

288 صفحة التقييمات 4.4/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



هل شعرت يوماً بأنك تطارد أهدافك باستمرار وتتحقق من قائمة أمنياتك، لينتهي بك الأمر بالشعور بعدم الإشباع؟ كتاب دانييل لابورتي خريطة الرغبة هو تذكرتك إلى نهج تحديد الأهداف الذي يركز على القلب ويحقق أهدافك.

تقدم لابورت في هذا الكتاب منهجًا مُرضيًا تخطيط الحياة أداة من شأنها أن تُحدث تغييراً جذرياً في أسلوبك في تحديد الأهداف. فهي تتسم بالعاطفة الجياشة دون اعتذار وتلقي الكثير من الطرافة الدافئة، وتركز على تحديد مشاعرك المرغوبة بناءً على جوانب الحياة المختلفة مثل المعيشة، والجسد، والإبداع، والعلاقات، والروحانية.

في نهاية المطاف، ستتعلمين أن الأمر لا يتعلق فقط بالتخطيط لأيامك أو أسابيعك أو شهورك؛ بل يتعلق بالشعور الرائع وتحقيق أشياء مذهلة في كل ركن من أركان حياتك.

_"لا يمكنك دائمًا اختيار ما يحدث لك، ولكن يمكنك دائمًا اختيار ما تشعر به حيال ذلك."

دانييل لابورت

الوجبات الرئيسية:

أشعل حياتك بالرغبات التي هي القوة الدافعة وراء تصرفاتك

ثق بمشاعرك لتوجيهك خلال قرارات الحياة المعقدة وتجاوز نقاط الضعف بقبول الذات

احتضن المواقف غير المتوقعة في الحياة وتجنب السعي وراء الأهداف التي تجلب القلق

ما يقوله القراء:

"كان هذا الكتاب جزءًا أساسيًا من رحلتي العلاجية. لقد أحببت مدى الوضوح الذي اكتسبته من تحديد ما أريد أن أشعر به في كل مجال من مجالات حياتي."

5. الشيء الوحيد لغاري كيلر

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: غاري كيلر

غاري كيلر سنة النشر: 2013

2013 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 256 صفحة

256 صفحة التقييمات 4.6/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



تخيل وجود كتاب يبسط النجاح في قاعدة ذهبية واحدة: التركيز على ذلك الشيء الوحيد الذي يجعل كل شيء آخر أسهل بدلاً من العمل الشاق فقط

هذا بالضبط ما يفعله الشيء الوحيد للكاتب غاري كيلر. يفصح كيلر، وهو أحد كبار اللاعبين في مجال العقارات، عن أسراره حول كيفية تجاوز الضوضاء وتحقيق المزيد من خلال القيام بالقليل من العمل.

يسلط هذا الكتاب الضوء على أهمية تحديد الأولويات والتركيز على ما يهم حقًا. انسَ تعدد المهام - يقول المؤلف إنها خرافة. وبدلًا من ذلك، يقدم استراتيجيات لتحديد الشيء الوحيد والتغلب عليه.

لذا، إذا كنت قد سئمت من الأهداف المبعثرة وتريد المزيد من الإنتاجية والدخل والقوة والرضا لتعيش أفضل ما لديك، فإن كتاب تحديد الأهداف هذا مناسب لك.

_"لا تكمن المشكلة في أننا لا نملك وقتاً كافياً للقيام بكل الأشياء التي نحتاج إلى القيام بها، بل في أننا نشعر بالحاجة إلى القيام بأشياء كثيرة جداً في الوقت المتاح لنا."

غاري كيلر

النقاط الأساسية:

أعط الأولوية للأشياء التي يجب أن تفعلها على الأشياء التي يجب_ أن تفعلها وأنشئ تسلسلاً هرميًا للأولويات لضمان استخدام وقتك ومواردك بكفاءة

فهم قيمة التقدم الفردي من خلال التطور البطيء والثابت للعادات الجيدة ابدأ في تقسيم الأهداف الأكبر إلى مهام قابلة للإدارة من أجل تحقيق الزخم

تحمّل المسؤولية عن قراراتك - فالمسؤولية الشخصية تساهم في النمو

ما يقوله القراء:

"لقد انتهيت للتو من هذا الكتاب ويجب أن أقول أنني لم أقرأ شيئًا مثله من قبل. لقد غيّر ما تعلمته وجهة نظري وأخطط لتطبيقه كل يوم للعمل على تحقيق رؤيتي المصورة لحياتي المستقبلية."

6. النجاح بقلم هايدي جرانت هالفورسون

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: هايدي غرانت هالفورسون

هايدي غرانت هالفورسون سنة النشر: 2011

2011 الوقت المقدر للقراءة: 9 ساعات

9 ساعات المستوى الموصى به: متوسط إلى متقدم

متوسط إلى متقدم عدد الصفحات: 304 صفحة

304 صفحة التقييمات 4.6/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



في هذا الكتاب، تتعمق الدكتورة هايدي غرانت، عالمة النفس الاجتماعي، في العلم الكامن وراء تحقيق الأهداف. كما أنها تدحض الخرافات وتقدم استراتيجيات للبقاء متحمسًا.

يعلمك الكتاب كيفية وضع أهداف للسعي الدؤوب لتحقيقها، حتى في الشدائد. كما يقدم لك خطوات يمكن التحكم فيها لبناء قوة الإرادة وتقويتها مثل العضلات. إن النصائح الموضحة في هذا الكتاب العلمي لتحديد الأهداف ليست فقط للأهداف الشخصية؛ فهي لا تقدر بثمن للآباء والمعلمين والمدربين وأصحاب العمل.

_"الأشخاص الذين يسعون إلى النمو غالباً ما يحققون أفضل أداء لأنهم أكثر مرونة في مواجهة التحديات."

هايدي غرانت هالفورسون

الوجبات الرئيسية:

انظر إلى ضبط النفس كعضلة تزداد قوة مع الممارسة المستمرة وانخرط في أنشطة يومية منضبطة لتوجيه الإجراءات نحو أهدافك

ضع أهدافًا محددة تتسم بالتحدي ولكن يمكن تحقيقها لتحقيق الرضا على المدى الطويل وإنجاز الأهداف بنجاح

حوّل تركيزك من أحلام اليقظة إلى خطوات قابلة للتنفيذ، وحاكي النجاح ذهنيًا من أجل إعداد أفضل وإيمان بقدراتك من أجل الثقة الحقيقية

ما يقوله القراء:

"أقدر حقًا تدفق الكتاب، بدءًا من مساعدتك على فهم نفسك وطريقة تفكيرك، ثم الانتقال إلى استراتيجيات تحديد الأهداف بعد أن تكون لديك فكرة عما يصلح/لا يصلح لك. كتب مثل هذه الكتب تعيد إحياء سمعة أدلة المساعدة الذاتية"

7. الأهداف بقلم براين تريسي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: براين تريسي

براين تريسي سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 7 ساعات

7 ساعات المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 288 صفحة

288 صفحة التقييمات 4.7/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



الأهداف! هو دليلك لتحويل التطلعات إلى إنجازات.

إنه ليس كتاباً عادياً لتحديد الأهداف - هذا الكتاب الملهم هو إطار عمل مع دليل عملي من متحدث تحفيزي متمرس وخبير في التنمية الذاتية. يوفر نهج تريسي الذي لا يخلو من الهراء استراتيجيات لتحقيق الإنجازات ويستكشف علم النفس الكامن وراء تحقيق أهدافك.

يقدم هذا الكتاب تمارين عملية. وهو يغطي كل شيء بدءًا من مهارات إدارة الوقت إلى التغلب على الانتكاسات بأسلوب جذاب، مما يخلق نهجًا منظمًا وعمليًا لتحويل أحلامك إلى حقيقة من خلال تحقيق الأهداف

"إن أكبر أعداء النجاح والسعادة هم المشاعر السلبية بجميع أنواعها."

براين تريسي

الوجبات الرئيسية:

استخدم قوة عقلك لتحويل حياتك والتخلص من السلبية لتحويل رحلة تحديد أهدافك

ضع أهدافًا محددة ومليئة بالتحديات مع تحديد مواعيد نهائية مع مواءمة أعمالك مع تطلعاتك

تقبّل الفشل، واستعد مسبقاً، وتحكم في حياتك

ما يقوله القراء:

"الأفكار الواردة في الكتاب واضحة وسهلة الفهم للغاية. تساعد الدراسة الذاتية القصيرة في نهاية الفصل على تحديد الأهداف وتوضيح نقاط قوتك ومجالات التحسين"

8- فكر وازداد ثراءً لنابليون هيل

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: نابليون هيل

نابليون هيل سنة النشر: 1937

1937 الوقت المقدر للقراءة: 9 ساعات

9 ساعات المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 320 صفحة

320 صفحة التقييمات 4.8/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



في عام 1937، أسقط نابليون هيل كتابًا ممتازًا لا يزال يهز المشهد التحفيزي. هذا الكتاب ليس مخططك النموذجي للحصول على الثراء السريع. إنه دليل للإنجازات ذات الصلة اليوم كما كان خلال فترة الكساد.

يقدم هيل رحلة خطوة بخطوة نحو النجاح المالي تتضمن أهدافًا واضحة واندفاعة من الإيجابية والكثير من العمل. وخمن ماذا؟ إنه لم يختلق هذه الأشياء. فقد جمع أفكاراً قيّمة من أكثر من 500 مليونير، بما في ذلك كبار الشخصيات مثل توماس أديسون وهنري فورد.

ويؤكد المؤلف على أن تحقيق النجاح يتطلب أكثر من مجرد أمنيات. فهو يتطلب رغبة شديدة في تحويل الأحلام إلى حقيقة. يجب أن تفحص موقفك تجاه الأهداف.

ستقودك هذه القراءة الثاقبة إلى تحويل أهدافك إلى قصص نجاح بخطوات قابلة للتنفيذ وتساعدك على إدراك أن الثراء الحقيقي يأتي من الصداقات الدائمة والروابط العائلية والسلام الداخلي.

_"عندما تأتيك الهزيمة، تقبلها كإشارة إلى أن خططك ليست سليمة، وأعد بناء تلك الخطط، وأبحر مرة أخرى نحو هدفك المنشود."

نابليون هيل

الوجبات الرئيسية:

ابدأ بإحاطة نفسك بأشخاص أذكياء لتحقيق أشياء عظيمة وبناء رغبات قوية بما يكفي لتخطي العقبات

استخدم التأكيدات الإيجابية، واعترف بقوة العقل الباطن، وحافظ على موقف لا يستسلم أبدًا من أجل المثابرة

عزز إيمانك بنفسك وإمكاناتك الكاملة للنجاح من خلال إعادة تأكيد إيمانك باستمرار

ما يقوله القراء:

"هذا الكتاب ضروري لأي شخص. إنه أفضل هدية لأي شخص في أي عمر. المفاهيم لا تقدر بثمن ويحتاج الشخص إلى قراءته مرارًا وتكرارًا لطبع المفاهيم في عقلك الباطن."

9. الإمكانات الكبيرة لشون أشور

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: شون أشور

شون أشور سنة النشر: 2018

2018 الوقت المقدر للقراءة: 7 ساعات

7 ساعات المستوى الموصى به: متوسط

متوسط عدد الصفحات: 240 صفحة

240 صفحة التقييمات 4.7/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



يدعو هذا الكتاب إلى إحداث نقلة نوعية في نهجنا للنجاح.

في عالم يركز على الإنجاز الفردي، يجادل أشور بأن السعي وراء النجاح بمعزل عن الآخرين يحد من إمكاناتك، مما يؤدي إلى زيادة التوتر والانفصال.

واستنادًا إلى حقائق مستقاة من علم الأعصاب وعلم النفس والبيانات الضخمة، يكشف أشور أن إمكاناتك لا تقتصر على إنجازاتك بل تتأثر بكيفية مساهمتك في نجاح من حولك.

لذا، إذا كنت ترغب في الاستفادة من قوة النجاح الجماعي لتحقيق المزيد من الإنجازات الشخصية والسعادة، فهذا الكتاب مناسب لك.

" بإنكار نور المديح نطفئه. وبتوجيه الضوء نحو الآخرين، فإننا نُعظمه."

شون عاشور

الوجبات الرئيسية:

عزز نجاحك من خلال التعاون مع الآخرين - إنها ليست منافسة - بل تعاون!

ارتقِ إلى مستوى أعلى من خلال إحاطة نفسك بمؤثرين إيجابيين ومتنوعين من خلال جعلهم فريق النمو الخاص بك والدخول في عقلية النمو

قُد التغيير! تعرّف على قوتك، ولا تنسَ مشاركتها لإحداث تأثير إيجابي

ما يقوله القراء:

"أحب هذا الكتاب! يبدو أن العديد من الممارسات الإدارية هذه الأيام تركز على قيمتك في الشركة كفرد. في هذا الكتاب، يجادل شون بأن الجميع يعمل ضمن فرق وأننا يجب أن نحاول بناء فرق عمل على مستوى عالمي، وليس إيجاد موظفين من الطراز العالمي ."

10. فن تحديد الأهداف الذكية بقلم أنيسة ماركو

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفة: أنيسة ماركو

أنيسة ماركو سنة النشر: 2019

2019 وقت القراءة المقدر: 1 ساعة

1 ساعة المستوى الموصى به: المستوى الداخلي للمبتدئين

المستوى الداخلي للمبتدئين عدد الصفحات: 51 صفحة

51 صفحة التقييمات 3.9/5 (أمازون) 3.4/5 (جودريدز)



في عالم يرغب فيه الجميع النمو الشخصي ، يقدم لك كتاب أنيسة ماركو فن تحديد الأهداف الذكية رؤية واضحة وهو بمثابة مدرب يتقن فن تحديد الأهداف.

يساعدك ماركو على تحقيق النجاح والإنجاز من خلال نهج عملي ومتواضع، وذلك من خلال إزالة الغموض عن عملية تحديد الأهداف. يأخذك الكتاب خطوة بخطوة:

طرح الأسئلة الحاسمة على نفسك

تدوينها

تصور الصورة الكبيرة

إيجاد الدافع الجوهري - لماذا؟

يقدم ماركو إطار عمل بسيط وقوي في الوقت نفسه - محدد، وقابل للقياس، وقابل للتحقيق، وملائم ومناسب من حيث التوقيت - يجعل تحديد أهدافًا ذكية قابلة للتحقيق وممتعة.

"يجب التخطيط لكل دقيقة من كل يوم، وإلا فإن الأمور ستخرج عن السيطرة بسرعة كبيرة." أنيسة ماركو_

الوجبات الرئيسية:

تعرف على أهداف SMART وكيفية إنشاء هدف لتحقيق النجاح على المدى الطويل

كافئ نفسك عندما تحقق هدفًا ما واجعل هذه العملية عادةً لك

قسّم أهدافك حسب المهام والوقت، وحمّل نفسك المسؤولية عن النتائج

ما يقوله القراء:

"يقدم الكتاب تفاصيل معقدة حول تطبيق نفسك للنمو المستقبلي. يمنحك أفكارًا لتحسين تقديرك لذاتك وتحسين معرفتك بحياتك الشخصية. كتاب قصير، لكنه ثاقب جداً."

تحديد الأهداف مع كليك أب

إن الشروع في رحلة تحسين الذات مع الكتب التي تساعد على تحديد الأهداف أمر رائع. ولكن دعنا نواجه الأمر، قد يكون تحويل هذه الأفكار إلى إجراءات فعلية أمرًا صعبًا.

ومع ذلك، مع وجود برنامج تحديد الأهداف ، يمكنك تتبع المشاريع وترتيب أولويات المهام بفعالية، وتحسين الإنتاجية وتحقيق الأهداف.

استخدم قالب الأهداف الذكية من ClickUp لتنظيم وتبسيط استراتيجيات تحديد أهدافك في نظام يمكن التحكم فيه ClickUp هو برنامج يبسط إعداد و تتبع الأهداف للنمو الشخصي والمهني. إنه برنامج شامل برنامج إدارة المشاريع الذي يحول تحديد الأهداف من مجرد طموح إلى واقع منظم وقابل للتحقيق.

ميزات إدارة الأهداف في ClickUp أهداف ClickUp هي أدوات إدارة الأهداف الأعلى تصنيفًا والتي توفر ميزات مثل التتبع التلقائي وتقارير التقدم والإشعارات و

أدوات OKR لمساعدتك في تحويل الأفكار المستقاة من الكتب إلى أهداف قابلة للتحقيق والوصول إليها.

فهي تسمح لك بتقسيم الأهداف عالية المستوى بسهولة إلى أهداف يمكن التحكم فيها، مما يضمن لك التركيز والتحفيز حتى في مواجهة التحديات.

قم بإنشاء أهداف متميزة: قم بإدارة أهدافك وتحقيقها، بما في ذلك أهداف OKRs، والخطط السريعة وبطاقات الأداء الأسبوعية باستخدام ClickUp Goals. يتيح لك تحديد المواعيد النهائية بسهولة لـ أهداف الفريق وضمان التوافق مع الأهداف. تعاون بكفاءة مع فريقك باستخدام ميزة مشاركة الأهداف. استفد من حقل الوصف لتوفير معلومات إضافية أو سياق أو تفاصيل داعمة لأهدافك

تصور التقدم المحرز في مجلد أهداف ClickUp

تتبع أهدافك: قم بقياس تقدم أهدافك من خلال الأهداف العددية والنقدية والصحيحة/الصحيحة والخطأ وأهداف المهام. إنشاء أهداف طويلة الأجل وأهداف سريعة وأهداف المبيعات الأسبوعية ودمج مهام ClickUp من فرق مختلفة في مشروع بسلاسة. تصور النسب المئوية للتقدم المحرز عبر أهداف متعددة في عرض موحد و تتبع أهدافك

اختر من بين أنواع الأهداف المختلفة للقياس بالعملة والنسب المئوية والأرقام والصواب أو الخطأ

حافظ على التنظيم: قم بإدارة الأهداف باستخدام ميزة مجلد الأهداف في ClickUp. قم بتخزين الأهداف الجديدة وإضافتها بسلاسة إلى مجلد الأهداف المخصص لك. استخدم هذه الميزة لتجميع كل أهدافك في الأهداف الأسبوعية أو أهداف شهرية، أو حتى أهداف سنوية. باستخدام المجلدات، تكتسب أنت وفريقك رؤى حول كيفية مساهمة أهدافك المحددة في تحقيق هدف العمل. كما أنه يجعل التواصل عبر الشركة شفافًا، مما يسمح للجميع بالبقاء على اطلاع على تطورات الأهداف

حقق أهدافك بجداول زمنية واضحة باستخدام أهداف ClickUp Goals

النماذج: استخدم النماذج المصممة مسبقًا قوالب تحديد الأهداف لإنشاء أهدافك بسرعة وكفاءة. تخطيط وتنظيم استراتيجياتك الأهداف والغايات لتتناسب مع أهداف المشروع والمتطلبات بشكل أفضل. وإليك أفضل جزء: لن تضطر إلى البدء من الصفر باستخدام هذه القوالب

تم تصميم قالب الأهداف الذكية من ClickUp لمساعدتك في إنشاء الأهداف وتتبعها لنفسك أو لفريقك.

اتخذ إجراءً وحقق أهدافك

ها قد حصلت عليها - 10 كتب رائعة تعمل كدليل لك لتسريع عملية تحديد أهدافك وتشجيعك على النمو الشخصي وتحقيق إنجازات أكبر في مساعيك اليومية.

تذكر أن القراءة هي مجرد البداية؛ فالسحر الحقيقي يحدث عندما تحول هذه الأفكار إلى أفعال. وسواء كنت تهدف إلى تحقيق انتصارات شخصية أو إنجازات مهنية، فإن هذه المصادر ستكون رفيقك الموثوق به.

استفد من تطبيق ClickUp لتبسيط مهامك والاندماج بسلاسة في رحلة إنجازاتك. تساعدك ميزاته، من تنظيم المهام إلى الأدوات التعاونية، على إدارة أهدافك بكفاءة.

سجّل في ClickUp للاستفادة من الواجهة سهلة الاستخدام والوظائف القوية لضمان تحويل أهدافك إلى خطوات قابلة للتنفيذ تؤدي إلى عادات ومهارات جيدة.

جرّب ClickUp مجاناً الآن