ابدأ بالسبب ملخص: كيف يلهم القادة العظماء الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

هناك نوعان من الناس: أولئك الذين يريدون إلهام الآخرين وأولئك الذين يريدون أن يكونوا مصدر إلهام. ونادراً ما يلبي كتاب ما احتياجات النوعين معاً.

كتاب سايمون سينك الأكثر مبيعًا لعام 2009، ابدأ لماذا هو الاستثناء. سيمون سينك هو مؤلف أكثر الكتب مبيعًا ومتحدث تحفيزي شهير، معروف بأفكاره المتفائلة غير التقليدية حول الأعمال والقيادة. وباعتباره أحد أشهر مدربي القيادة في العالم، فقد ألهم الآلاف من قادة الأعمال خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.

نشأ هذا الكتاب من حديث سينك الشهير على موقع TED التي تحمل نفس الاسم، والتي تعد الآن ثالث أكثر محادثات TED مشاهدة على الإطلاق مع أكثر من 60 مليون مشاهدة. إنه يحمل رسالة بسيطة وعميقة في نفس الوقت ويقنعنا باكتشاف "لماذا" - القيمة الأساسية التي تدفعنا إلى الاستيقاظ في الصباح والذهاب إلى العمل.

إذا كنت ترغب في العمل على قيادتك وإدارة فريقك أو تحسين إنتاجية الفريق إذن ابدأ بـ لماذا يمكن أن يساعدك.

يسرد لك هذا الملخص Start with Why ملخصاً لأهم ما جاء فيه.

💡📚 مكافأة: ولكن قبل ذلك، إذا كنت ترغب في قراءة المزيد من الكتب المشابهة لهذا الكتاب، تحقق من مجموعتنا المختارة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها (بما في ذلك "ابدأ لماذا") في مكان واحد. يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها.

## ابدأ بـ لماذا ملخص الكتاب في لمحة سريعة

عبر أمازون في Start with Why، يتحدث سينك عن قوة "لماذا" وكيف يمكن أن تكون العامل الرئيسي في نجاح الفرد أو المؤسسة. وباستخدام أمثلة ستيف جوبز ومارتن لوثر كينج جونيور والأخوين رايت وبيل جيتس وغيرهم، يؤكد سينك على أهمية اكتشاف هدفك الأساسي (عامل لماذا) واستخدامه لتحفيز وإلهام فريقك.

ووفقًا له، فإن "البدء بالسبب" يخلق إحساسًا بالهدف المشترك داخل فريقك. إن وضوح رسالة المؤسسة ورؤيتها يجعلها أكثر ارتباطًا بالموظفين والعملاء.

وإليك "لماذا" لماذا كتب سينك كتابه بكلماته الخاصة:

""الهدف من هذا الكتاب ليس مجرد محاولة إصلاح الأشياء التي لا تعمل. بدلاً من ذلك، كتبت هذا الكتاب كدليل للتركيز على الأشياء التي تعمل بالفعل وتضخيمها. لا أهدف إلى إفساد الحلول التي يقدمها الآخرون. فمعظم الإجابات التي نحصل عليها عندما تستند إلى أدلة سليمة، تكون صحيحة تمامًا ومع ذلك، إذا بدأنا بالأسئلة الخاطئة، وإذا لم نفهم السبب، فحتى الإجابات الصحيحة ستقودنا دائمًا إلى الخطأ... في النهاية _الحقيقة كما ترى دائمًا ما تنكشف... في النهاية."

سيوضح لك هذا الكتاب كيفية طرح الأسئلة الصحيحة حتى تتمكن من توجيه مؤسستك (وفريقك) في الاتجاه الصحيح.

يغطي الكتاب ثلاث أفكار رائعة:

ما الذي يفصل الأشخاص والشركات الناجحة عن الشركات غير الناجحة

لماذا يعتبر الإلهام طريقة أفضل لبناء شركتك من التلاعب

كيفية بناء الثقة في المؤسسة

5 من الوجبات الرئيسية من _ابدأ لماذا؟

هناك الكثير مما يمكنك تعلمه من الكتاب، ولكن إليك بعض الدروس المفضلة لدينا.

1. اختر الجزر على العصي

أحد الدروس الرئيسية للقادة في الكتاب هو أن تؤثر دائمًا على شخص ما ليتخذ إجراءً من خلال إلهامه بدلاً من التلاعب به.

ووفقًا لسينيك، فإن قلة قليلة من الناس يفهمون سبب اختيار عملائهم لهم. تميل معظم الشركات إلى افتراض أن الناس يشترون منتجاتها بسبب السعر الأفضل أو جودة الخدمة الأفضل. لذا، فهم يستخدمون إجراءات تلاعبية مثل خفض الأسعار، وإجراء العروض الترويجية، وتأييد المشاهير، وفي أسوأ الحالات، حتى الخوف، لجذب العملاء.

ويشارك أمثلة واقعية لتوضيح ذلك.

عندما بدأت شركة جنرال موتورز (جنرال موتورز) في تقديم استرداد نقدي يتراوح بين 500 و7000 دولار أمريكي للعملاء الذين يشترون شاحناتها وسياراتها، زادت مبيعاتها على المدى القصير، ولكنها قللت من ربحيتها على المدى الطويل.

وبحلول عام 2007، كانت جنرال موتورز تخسر حوالي 729 دولارًا أمريكيًا عن كل سيارة مباعة بسبب حوافزها. ثم اضطروا بعد ذلك إلى تخفيض حوافزهم - وانخفضت المبيعات.

وبالمثل، فإن شعار شركة IBM - لا أحد يُطرد من العمل بسبب توظيف شركة IBM - ينشر الخوف كتكتيك تسويقي. فهو يجعل فرق المشتريات تخجل من اختيار شركة أقل شهرة من شركة IBM لأنهم يخشون فقدان وظيفتهم، في حال ساءت الأمور.

وفي حين يوافق سينك على أن التلاعب ينجح - وأحياناً بشكل جيد للغاية - إلا أنه يحث قراءه على السير في اتجاه معاكس تماماً، وهو طريق الإلهام.

وإليك السبب: في حين أن التلاعب يمكن أن يجلب المزيد من الأعمال التجارية أو حتى تكرارها في بعض الحالات، فإن الإلهام وحده هو الاستراتيجية المناسبة لبناء ولاء حقيقي للعملاء.

المثال المفضل لدى سينك للإلهام الذي تم تنفيذه بشكل صحيح هو شركة Apple، خاصة عندما كان ستيف جوبز على رأسها.

والنقطة الأساسية التي يؤكد عليها سينك هنا هي أن الناس لا يشترون ما تفعله، بل يشترون لماذا تفعله. إذا كان بإمكانك أن تلهمهمهم بـ"لماذا"، يمكنك تحويلهم إلى عملاء مخلصين - فكر في الناس الذين يصطفون في طوابير خارج متجر أبل في الليلة التي تسبق إطلاق هاتف آيفون الجديد!

لا يتركك سينك مع هذه الفكرة فحسب، بل يقدم لك أيضًا بعض النصائح الرائعة:

حدد (وأوصل) هدفك الأساسي

استخدم القصص لمشاركة هذا الهدف مع العالم. جميع القادة العظماء هم أيضًا رواة قصص عظماء

تعزيز الالتزام من خلال خلق شعور بالوحدة والانتماء

اخلق الثقة من خلال إظهار المصداقية والقيادة بتعاطف

2. ابحث عن دائرتك الذهبية

يناقش سينك مفهوم الدائرة الذهبية في فصول متعددة من الكتاب. الدائرة الذهبية عبارة عن إطار عمل استراتيجي يتكون من ثلاث دوائر متحدة المركز (لماذا، وكيف، وماذا)، تمثل كل منها مستوى مختلفًا من التفكير والتواصل.

عبر الموقع الإلكتروني لسايمون سينك

لماذا: تمثل الدائرة الأعمق الهدف الأساسي الذي يلهم وجود المنظمة. وهي تجيب على السؤال: "لماذا توجد المنظمة بما يتجاوز مجرد تحقيق الربح؟" - القيم والمعتقدات الأعمق التي تدفع الأعمال

تمثل الدائرة الأعمق الهدف الأساسي الذي يلهم وجود المنظمة. وهي تجيب على السؤال: "لماذا توجد المنظمة بما يتجاوز مجرد تحقيق الربح؟" - القيم والمعتقدات الأعمق التي تدفع الأعمال كيف : تمثل الدائرة الوسطى العمليات المحددة و أساليب العمل التي تدعم "لماذا" المنظمة وهي تتناول السؤال "كيف تحقق المنظمة هدفها"؟

: تمثل الدائرة الوسطى العمليات المحددة و أساليب العمل التي تدعم "لماذا" المنظمة وهي تتناول السؤال "كيف تحقق المنظمة هدفها"؟ ماذا: تمثل الدائرة الخارجية الأشياء والنتائج الملموسة التي تنتجها المنظمة. قد تكون الإجابة على هذا السؤال منتجًا أو خدمة أو حلًا. وهي تجيب على السؤال الأساسي "ماذا تفعل المنظمة؟

ووفقًا لمفهوم الدائرة الذهبية، تبدأ الشركات الناجحة والقادة المؤثرون بالدائرة الداخلية، أي لماذا، ثم تنتقل إلى الخارج إلى الكيفية، وأخيرًا ماذا.

يساعدك هذا الإطار على تحديد أولويات ما هو مهم وتأكد من أنك تتماشى مع هدفك.

2. القيادة ليست هي نفسها أن تكون قائدًا

يقدم سينك أيضًا نصيحة حول القيادة الجيدة. ويقول إن القيادة تتجاوز إدارة العمل أو التعامل مع العمليات

ووفقًا له، فإن القائد العظيم هو الذي يخلق أتباعًا له مع القدرة على بناء الثقة والتعاطف والشعور بالانتماء.

"هناك قادة وهناك من يقودون. يحتل القادة موقع السلطة أو النفوذ. أولئك الذين يقودون يلهموننا. وسواء أكانوا أفرادًا أم منظمات، فإننا نتبع أولئك الذين يقودون ليس لأننا مضطرون لذلك، بل لأننا نريد ذلك. ونحن نتبع من يقودون ليس من أجلهم، بل من أجل أنفسنا"

وإليك كيف يمكنك أن تكون مثل هذا القائد:

جسّد القيم والمعتقدات التي تحدد هدفك الأساسي. هذا يخبر الناس أنك أصيل وجدير بالثقة

إعطاء الأولوية لرفاهية أعضاء فريقك من خلال خلق بيئة عمل داعمة وشاملة للجميع

اخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالراحة في طرح الأسئلة وتقديم الملاحظات البناءة

ومن الأمثلة على القائد الملهم المذكور في الكتاب ستيف جوبز الذي منح الموظفين في شركة آبل حرية التفكير بشكل مختلف (هدفهم الأساسي)، وتحدي الوضع الراهن، وابتكار منتجات مثل أجهزة الآي بود والآي فون.

3. كوِّن فريقًا يؤمن بالسبب الذي من أجله

لنبدأ بأساسيات بناء فريق العمل ونعود إلى الدائرة الذهبية: إذا كنت تجسد لماذا في شركتك، فأنت بحاجة إلى شخص يدير كيف وأشخاص أكثر مهارة لإدارة ماذا. وفي الوقت نفسه، يجب أن يؤمن جميع هؤلاء الأشخاص بهدفك وقيمك الأساسية.

يقول المؤلف إنه من المهم توظيف أشخاص يجسدون قيمك ويناسبون ثقافة شركتك ويكملون بقية فريقك أكثر من توظيف أشخاص "الأفضل" في ما يقومون به.

فالأشخاص المتحمسون يتوافقون بشكل أفضل مع هدف مشترك. فهم يجعلون من السهل التحرك نحو هدفك ويقللون من نقاط الخلاف.

بعض الأمثلة على الشراكات الرائعة لماذا و كيف هي شراكات والت ديزني صاحب الرؤية الثاقبة وشقيقه الأكبر العملي روي. ها هو سينك يصف كيف أن هذا التوازن بين لماذا وكيف يفيد المنظمة:

كتب بوب توماس، كاتب السيرة الذاتية لديزني: "كان والت ديزني يحلم ويرسم ويتخيل؛ بينما بقي روي في الظل ليشكل إمبراطورية. "كان روي ممولًا ورجل أعمال بارعًا، وساعد في تحويل أحلام والت ديزني إلى واقع ملموس، وبنى الشركة التي تحمل اسم أخيه." _

نصيحة سينك الأخرى للقادة؟ قم بتمكين فريقك. يمكنك القيام بذلك من خلال مساعدتهم على النمو المهني، أو منحهم الاستقلالية في العمل، أو تقدير مساهماتهم.

يساعد ذلك على بناء ثقتهم في مؤسستك ويضمن لك ما يلي بقاء الموظفين متحمسين .

4. اتبع لماذا، وليس منافسيك

تفقد الغالبية العظمى من المنظمات أصالتها وهدفها مع مرور الوقت لأنها تحاول السير على خطى منافسيها الأكثر نجاحًا. وينصح سينك المؤسسات باستخدام هدفها الأساسي كهدف أساسي لها النجم الشمالي في جميع الجوانب. في حين أن تحليل وتقليد أحد المنافسين قد يفيدك على المدى القصير، إلا أنه ليس نهجًا شاملاً لأنه قد يسبب عدم الاتساق ويحولك عن أهدافك الفعلية.

في حين أن المنافسين يمكن أن يقدموا نظرة ثاقبة جيدة للسوق، إلا أن استخدامهم كمعيار لك يمكن أن يخنق نموك للأسباب التالية

عدم الأصالة: باتباعك لمسار المنافسين، فإنك تتوقف عن الالتزام بقيمك. وهذا بدوره سيجعلك غير أصيل في نظر الموظفين والعملاء على حد سواء

باتباعك لمسار المنافسين، فإنك تتوقف عن الالتزام بقيمك. وهذا بدوره سيجعلك غير أصيل في نظر الموظفين والعملاء على حد سواء عدم الابتكار: إذا كنت تحاكي دائمًا ما يفعله منافسوك، فلن يكون هناك مجال للابتكار أو الأساليب الجديدة

إذا كنت تحاكي دائمًا ما يفعله منافسوك، فلن يكون هناك مجال للابتكار أو الأساليب الجديدة لا ميزة تنافسية : عندما تفعل كل ما يفعله منافسوك بالطريقة التي يفعلونها بالضبط، فإنك تصبح مشابهًا لهم ولن تكون قادرًا على التميز

: عندما تفعل كل ما يفعله منافسوك بالطريقة التي يفعلونها بالضبط، فإنك تصبح مشابهًا لهم ولن تكون قادرًا على التميز دائماً ما تلعب لعبة اللحاق بالركب: ستكون دائماً متخلفاً بخطوة واحدة عن منافسيك، مما يعني أنك لن تحصل أبداً على فرصة لتكون رائداً في السوق

يشجع سينك القادة على النظر إلى الداخل، وفهم هدف مؤسستهم وقيمها ونقاط قوتها، والقيادة بأصالة بدلاً من الاعتماد فقط على المعايير الخارجية. وكما يقول، أنت منافسك.

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25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

## ابدأ بـ لماذا اقتباسات لإلهامك للعمل

هل تبحث عن المزيد من الإلهام؟

إليك بعض الاقتباسات المباشرة من الكتاب لتحفيزك وتعزيز مهاراتك القيادية ومساعدتك في بناء مؤسسات ناجحة.

سايمون سينك عن القيادة

"أن تكون قائدًا يعني أن تكون أنت القائد، إما عن طريق الكسب، أو الحظ الجيد، أو عن طريق السياسة الداخلية. أما القيادة فتعني أن يتبعك الآخرون عن طيب خاطر - ليس لأنهم مضطرون لذلك، وليس لأنهم يتقاضون أجراً على ذلك، بل لأنهم يريدون ذلك."

"القادة العظماء هم أولئك الذين يثقون بحدسهم. إنهم أولئك الذين يفهمون الفن قبل العلم. هم الذين يكسبون القلوب قبل العقول. إنهم أولئك الذين يبدأون بـ لماذا."

سايمون سينك عن إدارة الفريق

" _## هناك طريقتان فقط للتأثير على السلوك البشري: يمكنك التلاعب به أو يمكنك إلهامه."

"هناك طريقتان فقط للتأثير على السلوك البشري: يمكنك التلاعب به أو يمكنك إلهامه."

سايمون سينك حول ممارسات العمل الفعالة

"الشغف وحده لا يمكن أن يفي بالغرض. فلكي يستمر الشغف يحتاج إلى هيكلية. فالسبب بدون الكيفية ليس له احتمال كبير للنجاح."_

_"بدلاً من طرح السؤال: "ماذا يجب أن نفعل للمنافسة"، يجب طرح السؤال: "لماذا بدأنا في المقام الأول بفعل ما نفعله، وما الذي يمكننا فعله لتحقيق قضيتنا بالنظر إلى جميع التقنيات وفرص السوق المتاحة اليوم؟

تطبيق مبادئ ابدأ بـ لماذا مع ClickUp

الآن بعد أن تعرفت على المفاهيم والمبادئ الأساسية في كتاب سينك، دعنا نوضح لك كيف يمكن لأدوات برمجيات إدارة مساحة العمل مثل ClickUp أن تساعدك على البدء بـ لماذا:

1. مواءمة أهدافك مع "لماذا

قسّم الأهداف الأكبر إلى مهام قابلة للتنفيذ وتأكد من أن كل مهمة مرتبطة بالغرض الأساسي للمؤسسة. يساعد ذلك أعضاء الفريق على فهم أهمية مساهماتهم. كما أنه يوضح لهم أهمية عملهم الذي بدوره يحفزهم. إنشاء أهداف ومؤشرات أداء رئيسية لقياس التقدم الذي تحرزه مقابل قيمك الأساسية لضمان تقدمك نحوها وليس الابتعاد عنها. هذا مهم بشكل خاص مع نمو عملك وظهور المزيد من أصحاب المصلحة.

إدارة المشاريع وتتبع الأهداف مع ClickUp

إدارة جميع المشاريع والمهام من مكان واحد مع برنامج ClickUp لإدارة المشاريع من ClickUp

يمكنك استخدام مهام النقر فوق المهام لإدارة المهام والمهام الفرعية، ونشر تحديثات الحالة (كتعليقات)، واستخدام علامات أو حالات مخصصة لتجميع و تحديد أولويات المهام وربطها صراحةً بـ لماذا المؤسسة.

أنشئ الأهداف، وحدد الأهداف، وشاركها مع فريقك حتى يكون الجميع متوافقين

بمجرد إضافة مشاريعك، يمكنك استخدام لوحات المعلومات المخصصة والتقارير الأخرى مثل مخططات جانت لقياس التقدم المحرز مقابل هذه الأهداف. أهداف ClickUp يتيح لك أيضًا تتبع أهدافك بالأهداف العددية أو نعم/لا أو الأهداف النقدية.

2. توصيل سبب وجودك

قم بإنشاء مستودع مركزي أو ويكي للمعلومات المتعلقة بـ "لماذا" و"كيف" المؤسسة، بما في ذلك بيانات المهمة والرؤية والقيم والعمليات. يضمن ذلك سهولة الوصول إلى جميع أعضاء الفريق ويكون مفيدًا بشكل خاص أثناء تأهيل الموظفين الجدد.

إنشاء مواقع ويكي عامة باستخدام ClickUp Docs

أنشئ مواقع ويكي متعمقة وقم بتثقيف فريقك حول قيمك وهدفك باستخدام ClickUp Docs ClickUp Docs هي أداة مستندات تسمح للفرق بإدارة مستنداتهم ومواقع الويكي الخاصة بهم في مساحات عمل منظمة. وهي تتضمن ميزات مثل كتل المحتوى وخيارات التنسيق والتحرير في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا إنشاء مساحة فريق لإدارة المستندات المشتركة وتعيين مستويات الأذونات والمزيد.

استخدم ClickUp AI لتلخيص صفحات الويكي الخاصة بك أو ترجمتها إلى لغات مختلفة حتى يسهل قراءتها

بالإضافة إلى ذلك ClickUp AI أن يساعدك على توطين الويكي الخاص بك بلغات متعددة، وتلخيص المستندات، وغير ذلك الكثير. بهذه الطريقة، يمكنك خلق شعور بالانتماء حتى لأولئك الذين لا يتحدثون بالضرورة لغتك.

3. تعزيز التعاون في الوقت الفعلي

للحفاظ على توافق جميع أعضاء الفريق في مشروع ما، ساعدهم على التواصل بسهولة، والبقاء على اطلاع دائم على آخر المستجدات في جميع مستويات المشروع. بهذه الطريقة، يمكن للجميع البقاء على نفس الصفحة وتقديم الملاحظات بسهولة.

أبقِ الجميع على اطلاع دائم مع أدوات التواصل الخاصة ب ClickUp

يوفر ClickUp خيارات متعددة للتواصل مع فريقك - في المشاريع والمستندات. بالنسبة للأولى، يمكنك التعليق على المهام، وتعيين عناصر الإجراءات، وإرسال بريد إلكتروني للأشخاص مباشرةً من عرض المهام.

تحرير المستندات في نفس الوقت مع بقية أعضاء فريقك، وإضافة التعليقات، والمزيد

في المستندات، يمكنك إضافة تعليقات، ووضع علامات على الأشخاص، والتعديل في وقت واحد لبدء حلقات تواصل مستمرة.

ابدأ محادثات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال إنشاء محادثات منفصلة لكل مشروع أو مهمة أو مستند

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام الدردشة المدمجة في ClickUp وميزات تسجيل الفيديو لبدء المحادثات مع فريقك وإضافة سياق للمناقشات.

4. تشجيع العصف الذهني

نظّم جلسات العصف الذهني حيث يمكن لأعضاء الفريق مشاركة الأفكار بصراحة. يوصي سينك بخلق بيئة يمكن فيها للأفراد البناء على أفكار بعضهم البعض، مما يؤدي إلى الابتكار التعاوني. وهذا يزيد من الشعور بالانتماء والوحدة بين موظفيك. قوالب العصف الذهني في ClickUp تجعل هذا الأمر أسهل - يمكنك حتى بدء جلسة فورية.

تصور الأفكار باستخدام اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية في ClickUp

تسهّل أدوات التصميم الحر مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية على زملائك في الفريق رسم جميع الأفكار الرائعة وشرحها بصرياً. وهذا يجعل جلسات العصف الذهني جذابة ومثمرة.

اجعل جلسات العصف الذهني تفاعلية مع سبورة ClickUp البيضاء

مع ClickUp Whiteboards يمكنك رسم المخططات وإضافة الملاحظات وحتى ربطها بمشروع ما. يمكنك أيضًا مشاركة هذه اللوحات البيضاء مع الآخرين في الفريق أو استخدامها كسجل لجلسة العصف الذهني. هذا مفيد بشكل خاص أثناء المهام التي تتطلب منك شرح الغرض الاستراتيجي للمشروع لفريقك.

هناك أداة أخرى تفاعلية وتعاونية أخرى متاحة على ClickUp وهي الخرائط الذهنية . يمكن أن تكون مفيدة خلال مرحلتي كيف وماذا، حيث يتعين عليك تخطيط سير عملك أو إنشاء مهام فردية للجميع.

اختتام

كتاب سايمون سينك ابدأ لماذا هو مخطط مقنع لبناء مؤسسات ملهمة.

فمن خلال إيجاد وتحديد هدفك الأساسي، يمكنك إلهام الثقة بين زملائك في الفريق، وبناء أعمال بمليارات الدولارات، وجعل العملاء المخلصين مبشرين. يحث سينك القادة أيضًا على تعزيز الوضوح والانضباط في أهداف الفريق من خلال مواءمتها دائمًا مع "لماذا"

نأمل أن تكون قد وجدت ملخص كتاب ابدأ لماذا هذا مفيداً. إذا لم تكن متأكدًا من "لماذا" الخاص بك، فننصحك بشدة بكتاب سينك الآخر العثور على لماذا. هذا الكتاب هو كتاب مصاحب لكتاب ابدأ لماذا ويأتي مع نصائح عملية لمساعدتك في تحديد هدفك الأكبر.

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