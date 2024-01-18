ما هو طلب التغيير، وكيف يمكن لفريقك إدارته؟

في عالمٍ مثالي، ستسير جميع مشاريعك وفقًا للخطة الموضوعة تمامًا - ولكن في الواقع، حتى أفضل المشاريع المخطط لها تتطلب أحيانًا تغييرات. بصفتك مديراً للمشروع، فإن مهمتك هي إدارة أي طلب تغيير حتى يتمكن فريقك من مواصلة العمل بسلاسة نحو تحقيق أهداف المشروع . 🎯

مع وضع ذلك في الاعتبار، دعنا نستكشف سبب أهمية البقاء على رأس عملية إدارة التغيير. سنتعلم أيضًا كيفية إنشاء نماذج طلبات التغيير وإدارتها لضمان التسليم الناجح لمشروعك في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

## ما هو طلب التغيير؟

طلب التغيير هو اقتراح لتعديل نظام أو منتج أو - كما سنركز عليه اليوم - خطة مشروع قائمة بالفعل. وعادةً ما يبادر به أصحاب المصلحة في المشروع، على سبيل المثال، عميل أو عضو في الفريق.

يمكن أن يكون التعديل على أي جانب من جوانب المشروع، بدءًا من التغييرات الرئيسية مثل تغيير في المنجزات أو العمليات التجارية المعنية إلى المزيد من التعديلات الطفيفة مثل الجدول الزمني للمشروع نفسه.

غالبًا ما يكون طلب التغيير ضروريًا عندما تتغير احتياجات العميل بسبب التحولات الداخلية أو الخارجية التي تؤثر على أعماله، أو عندما تصبح الموارد غير متوفرة، أو عندما تستغرق مراحل المشروع وقتًا أطول من المتوقع. 🐌

## أهمية طلبات التغيير في إدارة المشاريع

بينما يمكن إجراء التغييرات الصغيرة في كثير من الأحيان بسهولة تامة، إلا أن التغييرات الكبيرة التي تؤثر على نطاق المشروع هي مسألة أخرى. إذا لم تتم إدارتها بعناية - وأحيانًا حتى لو تمت إدارتها بعناية - يمكن أن يتسبب طلب تغيير المشروع في حدوث اضطراب كبير. 🚧

اعتمادا على نطاق التغيير، قد:

تتطلب موارد إضافية في شكل موظفين أو معدات إضافية، مما قد يكون له تأثير مضاعف على توافر تلك الموارد لمشاريع أخرى

إضافة كبيرة إلى الميزانية المخطط لها، والتي ستحتاج إلى تبريرها للعملاء أو الإدارة التنفيذية

دفع الجداول الزمنية إلى ما بعد تاريخ الاستحقاق الأصلي، مما قد يؤثر على إطلاق المشروع أو المشاريع الأخرى التي تلتزم بها الموارد

بدء نمط من الزحف المستمر للنطاق، والذي يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة قريبًا

التأثير على سير العمل والروح المعنوية لفريق مشروعك، خاصةً إذا لم يتم التواصل مع التغيير بشكل جيد

مقارنة أعباء عمل الفريق بصريًا وتتبع التقدم المحرز باستخدام طريقة عرض ClickUp Timeline

هذه ليست سوى بعض الأسباب التي تجعل من المهم جدًا وجود عملية رسمية لإدارة طلبات التغيير ومراقبتها.

## فوائد العملية الرسمية عمليات طلبات التغيير

توثق عملية طلب التغيير طلبات التغيير بشكل رسمي وتضمن اتباع الإجراء الصحيح في كل مرة. كما أنها تسهل تقييم التأثير المحتمل للتغيير على نواتج المشروع بالإضافة إلى مواردك وميزانيتك وجداولك الزمنية.

ثم يمكنك أن تقرر ما إذا كنت ستوافق على طلب التغيير أم لا. أو إذا كان شخص آخر مسؤولاً عن الموافقة، فيمكنك أن تزوّده بالمعلومات التي سيحتاج إلى الاطلاع عليها وتساعدك على تتبع عملية الموافقة. ✅

لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. بمجرد أن يحين وقت تنفيذ التغيير الذي تمت الموافقة عليه، توفر نماذج طلبات التغيير المعلومات التي تحتاجها لتعديل خطة إدارة المشروع .

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية عبر فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

وأخيرًا وليس آخرًا، فإن عملية طلب التغيير الجيدة تُبقي جميع أصحاب المصلحة على اطلاع على كل ما يتعلق بالمشروع، بحيث يفهم الجميع ماهية التغيير وسبب حدوثه وكيف سيؤثر عليهم.

أمثلة على طلبات التغيير

يحتاج مديرو المشاريع إلى التعامل مع عدة أنواع مختلفة من طلبات التغيير. قد تتضمن التغييرات المقترحة ما يلي:

تعديلات على المخرجات الأصلية أو نطاق المشروع لمواكبة تغيرات السوق أو توفر المنتج أو طلب موارد إضافية

التحسينات أو الترقيات لتحسين تجربة المستخدم مع توفر التكنولوجيا الجديدة

إعادة صياغة الأنظمة أو عناصر التصميم مع تطور العلامة التجارية أو عروض المنتجات الخاصة بالشركة

تحسينات لتبسيط العمليات الداخلية وتوفير الوقت أو المال

تصحيح الأخطاء أو عيوب النظام التي تم اكتشافها

تدابير وقائية للحد من تأثير المخاطر التي تم تحديدها في وقت متأخر من العملية

إجراء تعديلات على الأنظمة لتتماشى مع أحدثمكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أفضل الممارسات

كيفية إنشاء طلب تغيير

عندما يتعلق الأمر بإنشاء طلب تغيير، هناك خطوتان رئيسيتان: العصف الذهني وإرسال طلب التغيير. دعنا نلقي نظرة على كل واحدة منهما.

1. العصف الذهني لنطاق التغيير

ابدأ بالعصف الذهني لكل ما تحتاج إلى التفكير فيه حول الميزة الجديدة ونطاق التغيير. عندما تقوم بالعصف الذهني أولاً، سيكون لديك جميع التفاصيل التي ستحتاجها لإرسال طلب تغيير كامل. 🤔

استغل هذا الوقت التحضيري للتأكد من أنك على دراية تامة بماهية الميزة الجديدة بالضبط وكيفية عملها. ثم ادخل في التفاصيل حول القيمة التي ستضيفها ومدى أهميتها.

التعاون هو المفتاح مع ClickUp 3.0 Docs حتى تتمكن من المشاركة أو تعيين الأذونات أو التصدير بسرعة إلى المستخدمين الداخليين أو الخارجيين

لتعظيم فرصك في الحصول على الموافقة على طلب التغيير الخاص بك، قد يكون من المفيد أن تضع نفسك مكان من يوافق على التغيير خلال هذه الخطوة. فكر فيما قد يحفزهم على الموافقة على اقتراحك. على سبيل المثال، هل سيؤدي هذا التغيير إلى تحسين الوظائف، أو جذب عملاء جدد، أو تبسيط العمليات الداخلية، أو توفير المال أو كسبه؟

ضع لمحة عامة عن عملية التنفيذ وتوقيت التغيير بالإضافة إلى الموارد الإضافية التي ستحتاجها ومقدار تكلفة هذا التغيير. ضع في اعتبارك أيضاً كيف يمكن أن يؤثر ذلك على عناصر أخرى في موقعك الإلكتروني.

قد تحتاج إلى استشارة الزملاء ذوي الخبرة المحددة - على سبيل المثال، قسم تكنولوجيا المعلومات لديك - للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً هنا.

أدوات مفيدة لخطوة العصف الذهني

يمكنك القيام بالعصف الذهني بالطريقة القديمة باستخدام ورقة وقلم أو العمل إلكترونيًا على مستند Word. أو يمكنك أن توفر على نفسك الكثير من الوقت والجهد وتستخدم انقر فوق .

تعاون بصريًا مع أعضاء الفريق الآخرين داخل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ

توفر منصة إدارة المشاريع والإنتاجية عبر الإنترنت هذه العديد من الأدوات المفيدة لهذه الخطوة:

المستندات: مستندات ClickUp توفير مساحة لتجميع أفكارك وتشابكها في هيكل منطقي

مستندات ClickUp توفير مساحة لتجميع أفكارك وتشابكها في هيكل منطقي الألواح البيضاء: إذا كنت تفكر بشكل أفضل باستخدام الأدوات المرئية، جرّب ClickUp Whiteboard لتوليد الأفكار وربطها حتى تتمكن من رؤية الصورة الكبيرة

إذا كنت تفكر بشكل أفضل باستخدام الأدوات المرئية، جرّب ClickUp Whiteboard لتوليد الأفكار وربطها حتى تتمكن من رؤية الصورة الكبيرة التعاون: يسهّل ClickUp التعاون مع زملائك في الفريق. يمكنك العمل على المستندات معًا في الوقت الفعلي، حتى لو لم تكن في نفس الغرفة (أو البلد). ضع علامة على زملائك حتى يتمكنوا من إضافة أفكارهم عند تسجيل الدخول لاحقًا

يسهّل ClickUp التعاون مع زملائك في الفريق. يمكنك العمل على المستندات معًا في الوقت الفعلي، حتى لو لم تكن في نفس الغرفة (أو البلد). ضع علامة على زملائك حتى يتمكنوا من إضافة أفكارهم عند تسجيل الدخول لاحقًا المهام: لتوفير المزيد من الوقت، يتيح لك ClickUp أخذ نص من أي من هذه الأدوات، وتحويله مباشرةً إلى مهمة ClickUp وتعيينها إلى أحد أعضاء الفريق

لتوفير المزيد من الوقت، يتيح لك ClickUp أخذ نص من أي من هذه الأدوات، وتحويله مباشرةً إلى مهمة ClickUp وتعيينها إلى أحد أعضاء الفريق الاتصال: يتم ربط جميع مستنداتك ولوحات المعلومات والمهام الخاصة بك بمشروعك، بحيث يمكنك دائمًا العثور عليها مرة أخرى

2. إنشاء نموذج طلب التغيير الخاص بك وإرساله

أنت الآن جاهز لإنشاء طلب التغيير الفعلي الخاص بك. 📝

استخدم جميع المعلومات التي جمعتها لملء نموذج طلب التغيير الرسمي. ستحتاج على الأرجح إلى تقديم معلومات مثل هذه:

اسم المشروع

موقع المشروع

أسماء أعضاء الفريق (تضمين الأدوار مثل مدير المشروع أو المقاول أو المهندس)

وصف شامل للتغيير المطلوب (قم بتضمين أي ميزات ووظائف متضمنة)

أسباب تغيير النطاق، مع إعطاء تفاصيل كافية هنا لتشجيع الموافق على الطلب على التوقيع عليه

مستوى أولوية التغيير (ما مدى إلحاح وأهمية التغيير في اعتقادك - أو ما إذا كان من الجيد أن يكون التغيير ببساطة)

التأثير على نطاق العمل وكيف سيؤثر على المشروع الأوسع نطاقاً

تكلفة التغيير وأثره على ميزانية المشروع

التأثير على الجدول الزمني للمشروع، مثل ما إذا كان سيؤثر على أي تبعيات و/أو تاريخ إنجاز المشروع

التأثير على موارد المشروع، مثل ما إذا كانت هناك حاجة إلى موارد إضافية والتفاصيل المتعلقة بما هو مطلوب بالضبط

التأثير على أعضاء الفريق من أصحاب المصلحة في المشروع

أي تأثيرات أو معلومات مهمة أخرى

عندما تكون جاهزاً، أرسل طلب التغيير.

أدوات مفيدة لإنشاء طلب التغيير وتقديمه

مرة أخرى، يمكن ل ClickUp المساعدة هنا، مع طريقتين لإنشاء طلب تغيير:

مُنشئ طلب التغيير: إن منشئ طلب تغيير مشروع ClickUp يستخدم وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمساعدتك في إنشاء طلبات التغيير وإدارتها. تضمن لك القوالب المُنشأة مسبقًا والحقول القابلة للتخصيص تسجيل جميع المعلومات المطلوبة

إن منشئ طلب تغيير مشروع ClickUp يستخدم وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمساعدتك في إنشاء طلبات التغيير وإدارتها. تضمن لك القوالب المُنشأة مسبقًا والحقول القابلة للتخصيص تسجيل جميع المعلومات المطلوبة قالب طلب التغيير: بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال مباشرةً إلىقالب طلب تغيير ClickUpوإضافته إلى مساحة العمل الخاصة بك. نموذج طلب التغيير الجاهز هذا مجاني وسهل الاستخدام. ما عليك سوى تعبئته وإرساله

تم تصميم قالب طلب التغيير الخاص ب ClickUp لمساعدتك في تتبع طلبات التغيير للمشاريع.

عندما يتم إرسال طلب تغيير على منصة ClickUp باستخدام أي من هذه الطرق، تتم إضافة الطلب إلى مساحة العمل الخاصة بك ويتم إيداعه وفقًا للمشروع الذي حددته. ينشئ كل قسم من نموذج طلب التغيير حقلاً مخصصاً يحتوي على المعلومات ذات الصلة، بحيث يمكنك دائماً عرض تفاصيل الطلب. 🔎

## 3 نصائح لإنشاء طلب تغيير

الآن بعد أن حصلت على الأساسيات، دعنا نلقي نظرة على بعض الطرق للارتقاء بعملية طلب التغيير إلى المستوى التالي.

1. اكتب كالمحترفين

يمكن لـ ClickUp AI إنشاء أنواع لا حصر لها من المستندات مثل ملخصات المشاريع، وخطط الدروس، وغيرها من المستندات لتسريع سير عملك

يمكن لـ مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp يساعدك على الكتابة بشكل أكثر وضوحًا وإيجازًا، لذا انطلق واستخدمه لضبط محتوى ما ترسله.

2. تخصيص نموذج طلب التغيير ومشاركته

قالب طلب التغيير ClickUp قابل للتخصيص بالكامل. 🪄

يمكنك تعديل الحقول، أو إزالتها من النموذج إذا لم تكن بحاجة إليها، أو إضافة حقول إضافية ترغب في رؤيتها. على سبيل المثال، قد ترغب في تضمين حقول لقسم مقدم الطلب أو دوره أو رقم هاتفه.

بمجرد أن تكون راضيًا عن النموذج، يمكنك مشاركته مع فريقك أو تحميله على موقعك الإلكتروني ليتمكن أي شخص من الوصول إليه.

3. ضبط العملية الخاصة بك باستمرار

في كل مرة تقوم فيها بإكمال طلب تغيير، ابحث عن طرق لـ تحسين العملية إلى أبعد من ذلك. هدفك هو إنشاء تنسيق وعملية قياسية يمكنك أنت وفريقك اتباعها في كل مرة تفكر فيها في إجراء تغيير.

كيف تدير طلبات التغيير

يتطلب البقاء على رأس نماذج طلبات التغيير الخاصة بك بعض الجهد - وإذا كنت تتلاعب بطلبات التغيير المتعددة، فقد يصبح الأمر مرهقًا. 👀

يمكنك محاولة إدارتها باستخدام مستند Word أو Excel. ومع ذلك، إذا كان مشروعك أو التغيير المقترح كبيرًا، فسرعان ما تصبح الطرق اليدوية غير قابلة للتطبيق.

لحسن الحظ أن برامج إدارة المشاريع و أدوات أتمتة العمليات تعمل على تبسيط كل جانب من جوانب عملية طلب التغيير، بغض النظر عن حجم مشروعك سواء كان كبيراً أو صغيراً.

ومرة أخرى يأتي ClickUp هنا دوره، حيث يمنحك رؤية واضحة لجميع طلبات التغيير الخاصة بك. كما يساعدك على تتبع مكان كل طلب في العملية وإبلاغ فريقك بذلك.

خيار من تنسيقات العرض

باستخدام ClickUp، يمكنك رؤية وإدارة جميع طلبات التغيير التي قدمتها أنت أو فريقك. كما يمكنك اختيار تنسيق العرض الذي تراه.

يمكنك الإشراف على المهام والمشروعات في لمحة واحدة وسحب المهام وإفلاتها وفرزها وتصفيتها دون عناء باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان القابلة للتخصيص بالكامل

على سبيل المثال:

تتيح لك طريقة عرض نموذج طلب التغيير إرسال طلبات جديدة

تُظهر لك طريقة عرض قائمة الطلبات جميع طلبات التغيير قيد التنفيذ، مرتبة حسب المشروع

تمنحك طريقة عرض لوحة الحالة التقدم في الوقت الفعلي لكل طلب، مرتبة حسب الحالة

طريقة عرض جدول الطلبات تعرض جميع طلبات التغيير حسب الأولوية وتمنحك إمكانية الوصول إلى معلومات الطلب التفصيلية

تشير طريقة عرض موقع المشروع إلى مواقع المشاريع لكل طلب 🌎

إحصائيات لتتبع التقدم المحرز

بمجرد تقديم طلب التغيير الخاص بك، من المهم تتبع تقدمه أثناء انتقاله عبر مراحل عملية الموافقة. يمكنك القيام بذلك من خلال تحديث حالته بتنسيق العرض الذي تختاره.

تتضمن خيارات الحالة في ClickUp ما يلي:

طلب جديد

المراجع المعين

مراجعة جارية

مرفوض

للتنفيذ

تم التنفيذ

يمكنك أيضًا إنشاء حالات مخصصة لتناسب عمليتك.

إنشاء حالات مخصصة في ClickUp

عندما تتم الموافقة النهائية على طلب التغيير، ما عليك سوى استخدام المعلومات الموجودة بالفعل في النظام لإنشاء مهام ClickUp للتنفيذ. ثم تتبع تقدمهم حتى اكتمالها.

تواصل واضح

يعمل ClickUp على تبسيط الاتصال بالمشروع، والتخلص من رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المستندات التي يسهل فقدانها حتى يتمكن فريقك من البقاء على نفس الصفحة.

يمكن لخيارات العرض والحالة التي ناقشناها أعلاه أن تُبقي فريقك وأصحاب المصلحة الآخرين على اطلاع على طلبات التغيير في لمحة سريعة. يمكنك أيضًا إعداد إشعارات تلقائية التي يتم تشغيلها عندما تتغير الحالات.

ومع أدوار المستخدم والأذونات يمكنك اختيار من يرى ماذا. على سبيل المثال، يمكنك منح أعضاء فريقك حق الوصول إلى جميع طلبات التغيير التي تعمل عليها، بينما يحصل العملاء فقط على حق الوصول إلى المشاريع التي يشاركون فيها.

ما الذي يمكن أن يفعله ClickUp أيضًا؟

لا تنتهي قدرات ClickUp عند هذا الحد. فباعتباره أداة عالية الإنتاجية وإدارة المشاريع، فهو يعمل على تبسيط كل جانب من جوانب عملك، مما يوفر لك الطاقة والوقت والمال. 💸

ضع أهدافًا قابلة للقياس للمهام والمشاريع مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي

على سبيل المثال:

تعيين أهداف النقر واستخدمها لتطوير استراتيجيتك وخطة مشروعك، ثم تتبع التقدم الذي تحرزه مقابلها

استفد من مكتبة القوالب الواسعة لكتابة نطاق المشروع , خطة التواصل أو ميزانيتك، أو تحديث أصحاب المصلحة لديك عن التقدم المحرز في المشروع

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لصياغة و إدارة مقترحاتك أو صياغة محتوى مستهدف على وسائل التواصل الاجتماعي

قم بأتمتة جميع مشاريعك باستخدامقوالب إدارة المشاريع التي تساعدك على التخطيط وتحديد الأولويات والتنفيذ وتتبع التقدم المحرز

الدردشة مع فريقك في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن، بغض النظر عن مكان وجودهم

ابقَ على اطلاع على جميع المشاريع والمهام مع خاصية لوحة تحكم ClickUp قم بتوصيل ClickUp بعناصر أخرى من مجموعتك التقنية من خلال مجموعة واسعة من عمليات التكامل، بما في ذلك Asana أو Google Drive أو Slack أو Teams أو HubSpot أو Microsoft Outlook



## تدفق طلبات التغيير باستخدام الأدوات المناسبة

طلبات التغيير هي مقترحات لتعديل خطة المشروع أو المنتج أو النظام. وهي حتمية تقريباً في أي مشروع أو عمل، ويمكن أن تؤثر على نطاق المشروع والميزانيات والأطر الزمنية.

وللتأكد من أن هذه التأثيرات إيجابية وليست معطلة، فأنت بحاجة إلى نظام طلبات تغيير مُدار بشكل جيد. نظام يجعل من السهل تقديم الطلبات وتتبع تقدمها والحفاظ على المساءلة والشفافية الواضحة طوال الوقت.

يقوم ClickUp بكل ذلك وأكثر. بدءًا من نموذج طلب التغيير القابل للتخصيص وحتى الموافقة والتنفيذ، يعمل ClickUp على تبسيط سير عمل إدارة التغيير، مما يوفر لك الوقت والمال والمتاعب. 🤩 اشترك في ClickUp مجانًا .