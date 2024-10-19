أفضل 10 بدائل لـ ActiveCampaign &؛ المنافسون في عام 2025

يُمكّن ActiveCampaign الشركات من التواصل مع جمهورها المستهدف من خلال حملات البريد الإلكتروني الآلية، وبالتالي زيادة المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز العلاقات مع العملاء. 🎯

على الرغم من وظائفه العالية، إلا أن ActiveCampaign قد لا يكون الأنسب لشركتك. قد تكون تبحث عن حلول أكثر تخصيصًا للتفاعل مع عملائك أو ربما أداة أكثر بساطة أو أقل تكلفة.

أيًا كان السبب، نحن هنا لمساعدتك في البحث بقائمة أفضل 10 بدائل لـ ActiveCampaign تم تجميعها بناءً على تجربة المستخدم وميزات التخصيص والتكلفة والجمهور المستهدف. ولكن أولاً، بضع كلمات عن ActiveCampaign نفسها.

ما هو ActiveCampaign؟

عبر ActiveCampaign ActiveCampaign هي حملة من الدرجة الأولى تسويق النمو و منصة إدارة علاقات العملاء التي تسمح للمستخدمين بصياغة حملات بريد إلكتروني مخصصة بناءً على سلوك العميل وتفضيلاته. لا يوفر هذا الأمر الوقت والجهد فحسب، بل يضمن أيضًا أن يكون كل تفاعل مع العميل وثيق الصلة وذو مغزى.

وبفضل إمكانيات التجزئة المتقدمة، تمكّن ActiveCampaign الشركات من تقديم محتوى مخصص لمجموعات محددة من العملاء بناءً على التركيبة السكانية أو الاهتمامات أو التفاعلات السابقة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل ActiveCampaign؟

إذا كنت تبحث عن بديل مناسب لبرنامج ActiveCampaign، فاختر أداة تتمتع بالخصائص الرئيسية التالية:

قوالب التشغيل الآلي للبريد الإلكتروني: ابحث عن بدائل ActiveCampaign التي تقدم قوالب متنوعة مصممة مسبقًا لـ توفير الوقت والجهد في إنشاء حملات جذابة تسجيل العملاء المحتملين: اختر منصة مزودة بميزات تسجيل العملاء المحتملين لمساعدتك في تحديد أولويات العملاء المحتملين الأكثر قيمة واستهدافهم التتبع السلوكي: ضع في اعتبارك حلاً يمكّنك من تحليل سلوكيات مستلمي بريدك الإلكتروني وإجراءاتهم وتفاعلاتهم ميزات التجزئة المتقدمة: يجب أن تقوم أداتك بوضع علامة على قائمة بريدك الإلكتروني للمجموعات بناءً على التركيبة السكانية والاهتمامات, ملاحظات المستخدمين أو التفاعلات السابقة قابلية التوسع: اختر الأدوات التي تستوعب احتياجات العمل المتزايدة. يمنحك هذا حرية توسيع نطاق جهودك التسويقية دون قيود التحليلات وإعداد التقارير: ابحث عن البدائل التي توفر تحليلات شاملة وميزات إعداد التقارير لتتبع فعالية حملاتك وتحديد مجالات التحسين إمكانيات التكامل: تأكد من أن المنصة تتكامل بسلاسة مع أدواتك الحالية، مثل أدوات إدارة علاقات العملاء ومنصات التواصل الاجتماعي

أفضل 10 بدائل لبدائل ActiveCampaign لتسويق النمو

لقد أخذنا على عاتقنا عبء العمل الشاق لتزويدك بقائمة منتقاة بعناية من أفضل بدائل ActiveCampaign - كل ذلك لتستكشفه!

1. انقر فوق #### الأفضل لإدارة المهام التسويقية الشاملة

إدارة رسائل البريد الإلكتروني والعمل في مكان واحد-إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من أي مكان في ClickUp، وإنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني، وإعداد الأتمتة، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني بأي مهمة، والمزيد

ClickUp هو برنامج متعدد الاستخدامات للإنتاجية و منصة إدارة المشاريع مع ثروة من الميزات التي تجعلها بديلاً أساسيًا ل ActiveCampaign.

على سبيل المثال، فإن ClickUp حزمة إدارة مشروع البريد الإلكتروني تتيح لك تلقي أي بريد إلكتروني والرد عليه مباشرةً من ClickUp، مما يوفر الوقت الذي تقضيه في التنقل بين التطبيقات المختلفة. تبسيط بريدك الإلكتروني حملات التسويق عن طريق إنشاء أو جدولة المهام و عناصر العمل لفريقك مباشرةً من صندوق الوارد الخاص بك، مما يجعل الجميع على نفس الصفحة.

لا تفشل أبدًا في تحويل عميل محتمل مؤهل من خلال إرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بناءً على نموذج ClickUp الذي أرسلوه أو عن طريق تحديد أتمتة مخصصة لكل مرحلة من مراحل خط الأنابيب الخاص بك.

استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو خصصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

وفي الوقت نفسه مجموعة ميزات إدارة علاقات العملاء الخاصة بـ ClickUp تتيح لك تصور خط أنابيب المبيعات الخاص بك بالإضافة إلى تتبع وإدارة تفاعلات العملاء من مركز مركزي. تتبّع بسهولة العملاء المحتملين وراقب تقدم المبيعات وحلل بيانات العملاء لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين تجربة العملاء ودفع نمو الأعمال. مبيعات ClickUp تعمل الميزات على تبسيط كل جانب من جوانب عملية المبيعات من خلال التذكيرات والإشعارات التلقائية، مما يبقي فريقك على المسار الصحيح ويضمن المتابعة في الوقت المناسب مع العملاء المحتملين. تؤدي أتمتة وتبسيط مسار تحويل المبيعات إلى معدلات تحويل أعلى وإغلاق أسرع للصفقات. 🤝

الميزات الرئيسية لـ #### ClickUp

إدارة رسائل البريد الإلكتروني دون تبديل التطبيقات

إنشاء المهام وعناصر الإجراءات داخل رسائل البريد الإلكتروني

أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني /href/ لتبسيط حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني

وظائف إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع المزدوجة

انقر فوق المبيعات لتتبع أداء المبيعات وتحسينه

تحليلات متقدمة تعتمد على البيانات وأدوات إعداد التقارير

ClickUp AI لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني الترويجية

التكامل السلس مع المنصات الشائعة مثل Gmail و Mail Chimp و HubSpot

رحلة العميل والعديد من قوالب التسويق الأخرى

قيود ClickUp

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

وقت استجابة بطيء في مناسبات قليلة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بـ فريق المبيعات للحصول على خطة تسعير مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك

: اتصل بـ فريق المبيعات للحصول على خطة تسعير مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك ClickUp AI: متوفر في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو

*تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. بريفو

الأفضل لتنسيق الحملات الانسيابية #### الأفضل لتنسيق الحملات الانسيابية

عبر بريفو باستخدام Brevo، يمكن للشركات تقسيم جمهورها بسهولة استنادًا إلى معايير معقولة مثل التركيبة السكانية أو تاريخ الشراء أو مستوى المشاركة، مما يضمن وصول الرسالة الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

يمكن للمستخدمين إنشاء حملات الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة في الوقت الفعلي دون عناء، وتتبع التحليلات وإرسال الرسائل في دقائق. 📲

يتألق Brevo في قسم التسويق عبر البريد الإلكتروني أيضًا، حيث تتيح أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات للمستخدمين إنشاء حملات بريد إلكتروني مخصصة دون عناء. تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني للمعاملات إرسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني في وقت واحد لتحقيق أقصى قدر من الوصول.

يمكنك أيضًا التواصل بفاعلية مع عملائك من خلال أدوات الدردشة المخصصة من Brevo، مثل الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وصندوق الوارد العالمي من أجل التواصل مع العملاء والدعم. تمتد هذه الخدمة أيضًا إلى حملات واتساب - مما يتيح لك الوصول إلى العملاء من خلال منصة المراسلة المفضلة لديهم.

بريفو الميزات الرئيسية

سهولة تقسيم العملاء

حملات الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة

تسهل محادثة Brevo التواصل السلس مع العملاء

أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات

إرسال رسائل البريد الإلكتروني بشكل جماعي

إعداد التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي

قيود بريفو

خيارات التخصيص المحدودة

عدم كفاية قوالب الأتمتة المُعدة مسبقًا

تسعير بريفو

مجاني

المحترف: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مبتدئ 25 دولارًا شهريًا مع عدد غير محدود من جهات الاتصال

25 دولارًا شهريًا مع عدد غير محدود من جهات الاتصال شركة : 65 دولارًا شهريًا مع جهات اتصال غير محدودة

: 65 دولارًا شهريًا مع جهات اتصال غير محدودة بريفو بلس: اتصل بمبيعات بريفو

بريفو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,800+ تقييم)

3. أومنيسند

الأفضل في أتمتة التسويق متعدد القنوات

عبر أومنيسيند Omnisend هي عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تستخدم حملات متكاملة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لإشراك العملاء المحتملين والعملاء بشكل فعال. وهي توفر حلول تسويق عبر البريد الإلكتروني للعلامات التجارية الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء العالم.

يتميز Omnisend، الموجه لعشاق التجارة الإلكترونية، بهيكلية سلسة لتضمين المنتجات. يمكن للعلامات التجارية استخدام المنصة للتكامل بسهولة مع مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل Shopify وWooCommerce وBigCommerce لتحقيق أقصى قدر من الوصول إلى المنتجات.

يقوم Omnisend بتقسيم جمهورك وإنشاء حملات مستهدفة وتتبع نجاح جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني. علاوة على ذلك، فهو يوفر تذكيرات بعربة التسوق المتروكة وتوصيات مخصصة للمنتج - مما يزيد من استراتيجياتك التسويقية. 🛒

والأفضل من ذلك، يضمن لك أومنيسند إمكانية تنظيف قائمة البريد الإلكتروني تسليم رسائلك إلى المستلمين المستهدفين مع تجنب الارتداد أو الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني غير النشطة. كما يتضمن أيضًا قوالب مصممة مسبقًا لمساعدتك في إنشاء رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة ذات مظهر احترافي.

أفضل ميزات #### Omnisend

التكامل مع مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة

تجزئة قوية لتبسيط استهداف العملاء

رسائل إخبارية آلية وحملات مخصصة بنقرات قليلة فقط

خاصية تنظيف قائمة البريد الإلكتروني لزيادة معدل تسليم الحملة

قوالب البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة

قيود Omnisend

الواجهة ليست سهلة الاستخدام

مكتبة تكامل محدودة مقارنة بمنصات التسويق الأخرى

تسعير أومنيسند

مجاني

قياسي : 16 دولارًا في الشهر مع وصول إلى ما يصل إلى 500 جهة اتصال

: 16 دولارًا في الشهر مع وصول إلى ما يصل إلى 500 جهة اتصال محترف: 59 دولار/شهرًا مع وصول يصل إلى 2,500 جهة اتصال

تقييمات ومراجعات أومنيسند

G2 : 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4. ميلشيمب

الأفضل لتسويق البريد الإلكتروني للمبتدئين وما بعده

عبر: Mailchimp يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل البريد الإلكتروني أدوات إدارة الحملات ، اكتسبت Mailchimp اسمًا لنفسها بسبب الاستهداف السلوكي المتقدم الذي يرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة بناءً على إجراءات المشتركين وتفضيلاتهم.

تتيح لك رحلات الأتمتة المُنشأة مسبقًا في Mailchimp إعداد تسلسلات البريد الإلكتروني التلقائية دون عناء، بينما يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به إنشاء حملات البريد الإلكتروني ومحتواها تلقائيًا.

وأخيراً، يمكنك استخدام وظائف التحليلات المتقدمة لتتبع نجاح حملات البريد الإلكتروني وتحسين الاستراتيجيات المستقبلية.

أفضل ميزات Mailchimp

أكثر من 300 تكامل

جولة في المنتج لمساعدة المستخدمين الجدد على البدء

ميزات محسنة للتجزئة والأتمتة

قوالب بريد إلكتروني مخصصة

وظيفة اختبار A/B للاختبار

قيود Mailchimp

ليس من السهل التنقل في التصميم والواجهة

قوالب أتمتة وتخصيص محدودة

تسعير #### Mailchimp

مجاناً

الأساسيات : يبدأ من 13 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 13 دولارًا شهريًا عادي : يبدأ من 20 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا القسط: يبدأ من 350 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Mailchimp

G2 : 4.4/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 5,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل_Mailchimp !

5. كلافيو

الأفضل لحملات البريد الإلكتروني المستندة إلى البيانات

عبر كلافيو يمكّن Klaviyo العلامات التجارية من التواصل مع العملاء دون عناء عبر مختلف القنوات - رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ورسائل الجوال الفورية. 📩

بفضل مكتبة القوالب الشاملة الخاصة به، يمكن للشركات تخصيص التواصل بسرعة دون الحاجة إلى مطورين. وباستخدام محرر سحب وإفلات بديهي، يمكنك إنشاء رسائل بريد إلكتروني ورسائل جذابة بصريًا في غضون دقائق.

ومن السمات الرائعة الأخرى لـ Klaviyo ميزة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء وكتابة سطور مواضيع البريد الإلكتروني وتقديم توصيات مخصصة. هذا مفيد بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى تبسيط الحملات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لاستراتيجيات التسويق المستقبلية.

علاوة على ذلك، يوفر Klaviyo إمكانات تجزئة متقدمة لإرسال رسائل مخصصة لشرائح العملاء التي تمت تصفيتها. وهذا يمكّن الشركات من تقديم محتوى أكثر ملاءمة - مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التحويل الرائعة وتعزيز ولاء العملاء.

أفضل ميزات Klaviyo

أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات ومكتبة القوالب

نماذج الويب والنوافذ المنبثقة لالتقاط معلومات العملاء

ميزات الذكاء الاصطناعي لتقسيم العملاء والتنبؤ بسلوك العملاء

التدفقات الآلية لاسترداد سلة التسوق المهجورة وعمليات الاسترداد وسلسلة الترحيب

يتكامل مع Shopify وWooCommerce

قيود Klaviyo

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

خطط تسعير ثابتة باهظة الثمن

تسعير #### تسعير Klaviyo

مجاني

البريد الإلكتروني : يبدأ من 30 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 30 دولارًا شهريًا البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة: يبدأ من 45 دولاراً في الشهر

كلافيو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (1,000+ تقييم)

: 4.6/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (380+ تقييم)

6. EngageBay

الأفضل لحزمة أتمتة التسويق الكل في واحد

عبر EngageBay يقدم EngageBay نفسه كمنصة تسويقية كل في واحد، ويأتي EngageBay مجهزًا بالكامل بميزات مفيدة تركز على العملاء لتنمية علامتك التجارية.

تعطي EngageBay الأولوية للتواصل التسويقي للعلامة التجارية عبر التسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات إنشاء العملاء المحتملين للوصول إلى جمهورك المستهدف بفعالية. من خلال أداة إنشاء قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بها، يمكنك تقسيم جمهورك وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة إلى مجموعات محددة - مما يزيد من فرص تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء سعداء

بالإضافة إلى ذلك، يقدم EngageBay نظام إدارة علاقات العملاء يساعدك على إدارة علاقات العملاء وتتبع أنشطة المبيعات وتقديم دعم استثنائي للعملاء. يسمح لك ذلك بتتبع التفاعلات وتحديد فرص زيادة المبيعات/البيع العابر لنمو الأعمال بشكل عام.

أفضل ميزات EngageBay

برنامج دردشة في الوقت الفعلي للتفاعل بنشاط مع العملاء

أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني لإدارة خطوط أنابيب المبيعات

حملات تسويقية مخصصة لاستهداف شرائح محددة من العملاء

قدرات إدارة علاقات العملاء

قيود EngageBay

واجهة أقل سهولة

يفتقر إلى التقارير المتقدمة والتحليلات الاجتماعية

تسعير #### تسعير EngageBay

مجاني

أساسي : 13.79 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 13.79 دولار شهريًا لكل مستخدم النمو : 59.79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59.79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: 110.39 دولار/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات EngageBay

G2 : 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (580+ تقييم)

7. تحويلKit

الأفضل لسير عمل التسويق عبر البريد الإلكتروني المبسط

عبر تحويلKit سواء كنت مدونًا أو منشئ بودكاستر أو منشئ دورة تدريبية عبر الإنترنت، فإن ConvertKit يوفر لك جميع الموارد التي تحتاجها لإدارة حملاتك الترويجية وتنمية أعمالك بفعالية.

من خلال قوالب البريد الإلكتروني المبنية مسبقًا وميزات أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني، يتيح ConvertKit لمنشئي المحتوى إعداد حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتتها دون عناء. كما أنه يوفر حلولاً بديهية لإنشاء عناصر رقمية مثل الكتب الإلكترونية والدورات التعليمية ومواقع العضوية للبيع المباشر للمشتركين.

يتكامل برنامج ConvertKit بسلاسة مع أدوات الطرف الثالث الشهيرة مثل Shopify وWordPress، مما يتيح لك إدارة جميع جوانب عملك على الإنترنت في مكان واحد.

ConvertKit أفضل الميزات

تصميم سهل الاستخدام

تسلسل البريد الإلكتروني الآلي

تحليلات بديهية وقدرات إعداد التقارير

تضمين المنتجات الرقمية لتسويق المنتجات وبيعها بسهولة

قيود برنامج ConvertKit

نماذج محدودة للاشتراك في البريد الإلكتروني

عدم وجود تكامل أصلي مع طرف ثالث

تسعير #### ConvertKit

مجاني

مُنشئ : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا Creator Pro: 25 دولارًا/شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تحويلKit التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 190 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.7/5 (190+ تقييم)

8. هبسبوت

الأفضل لمحاذاة التسويق والمبيعات المتكاملة

عبر هبسبوت HubSpot هو موقع شائع آخر منصة تسويق CRM التي تقدم حزمة جيدة من الميزات لمساعدة الشركات على النمو والنجاح. فهي تتيح لك أتمتة الحملات التسويقية، وتتبع تفاعلات العملاء، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة في مجال الأعمال.

مع قوالب توليد العملاء المحتملين أصبح إنشاء وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة إلى جمهورك المستهدف أمرًا في غاية السهولة. ما عليك سوى سحب وإسقاط كتل المحتوى المصممة مسبقًا، وتخصيصها بالنصوص والصور الخاصة بك، ثم الضغط على إرسال. ✉️

يرسل HubSpot رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا استنادًا إلى المشغلات أو إجراءات محددة من العملاء. يتضمن أيضًا أدوات تحليلات قوية تتيح لك تتبع أداء حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك وإجراء التغييرات حسب الحاجة.

أفضل ميزات HubSpot

قوالب محددة مسبقًا لتبسيط عملية إنشاء بريدك الإلكتروني

أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات لتوفير الوقت على رسائل البريد الإلكتروني المتكررة

تكامل CRM لإدارة علاقات العملاء ورعايتها بشكل فعال

قدرات متقدمة للتتبع وإعداد التقارير

خيارات قوية لتسجيل العملاء المحتملين وتقسيمهم

قيود HubSpot

تكامل محدود مع منصات التواصل الاجتماعي

الافتقار إلى قدرات الذكاء الاصطناعي

تسعير #### HubSpot

مجاني

مبتدئ : 18 دولارًا شهريًا

: 18 دولارًا شهريًا احترافي : 800 دولار شهريًا

: 800 دولار شهريًا مؤسسة: 3,600 دولار/شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4500 تقييم)

_جرب هذه اختراقات_HubSpot !

9. أوبر

الأفضل لحلول التسويق عبر البريد الإلكتروني الموثوقة

عبر AWeber AWeber هي منصة تسويق أخرى ممتازة تساعد العلامات التجارية على تحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال تحديد أفضل أوقات الإرسال و تحسين سطور الموضوع لزيادة معدلات الفتح والنقرات. 🕒

تحتوي المنصة على وظيفة اختبار تقسيم A/B لقياس فعالية الأشكال المختلفة للبريد الإلكتروني وميزة تتبع الموقع الإلكتروني لتحديد تأثير حملات البريد الإلكتروني وتحديد مجالات التحسين.

بالإضافة إلى ذلك، تُمكِّن AWeber العلامات التجارية من إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وإدارة جهات الاتصال وإرسال إشعارات فورية.

أفضل ميزات AWeber

حملات البريد الإلكتروني الآلية

مُحسِّن سطر الموضوع

إمكانية إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات

اختبار A/B وتتبع الموقع الإلكتروني

قوالب لوحة تحكم معدة مسبقًا لتحليل مقاييس التسويق عبر البريد الإلكتروني

قيود AWeber

قد تبدو الواجهة مزدحمة للمستخدمين الجدد

قوالب تخصيص محدودة

تسعير #### AWeber

مجاني

لايت : 12.50 دولار في الشهر

: 12.50 دولار في الشهر زائد : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا غير محدود: 899 دولاراً في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات AWeber

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 290+ تقييم)

10. جيت ريسبونس

الأفضل لميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني المتقدمة

عبر GetResponse* إنشاء سلس للرسائل الإخبارية والردود التلقائية

مسارات مبيعات آلية لتبسيط رحلة العميل

التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الشائعة لسهولة مزامنة وتتبع المتاجر الإلكترونية

قيود GetResponse

تكامل محدود لواجهة برمجة التطبيقات مع أدوات الإنتاجية الأخرى

يفتقر إلى التقارير والتحليلات المتقدمة

تسعير GetResponse

مجاناً

التسويق عبر البريد الإلكتروني : 15.6 دولار في الشهر

: 15.6 دولار في الشهر أتمتة التسويق : 48.4 دولارًا شهريًا

: 48.4 دولارًا شهريًا تسويق التجارة الإلكترونية : 97.6 دولاراً في الشهر

: 97.6 دولاراً في الشهر GetResponse Max: يبدأ من 999 دولاراً في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات GetResponse

G2 : 4.3/5 (أكثر من 640 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 640 تقييم) Capterra: 4.2/5 (470+ تقييمات)

قم بتوسيع نطاق عملك مع بدائل ActiveCampaign

يوفر ClickUp حلاً قادراً على أتمتة التسويق لتثبيت حملات بريدك الإلكتروني وزيادة معدلات التحويل. لكن هذه المنصة أكثر من ذلك بكثير - إنها متجر شامل أداة إدارة المشاريع مع ميزات لتركيز وتنظيم وأتمتة كل نوع من أنواع العمل الذي تقوم به. 💪

ClickUp ليس مجرد بديل مثالي لـ ActiveCampaign، بل هو بديل مثالي خاص به. لذا اشترك اليوم واستعد لرفع مستوى عملك!