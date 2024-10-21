أفضل 10 أدوات لتحليلات تيك توك لتحسين استراتيجيتك على تيك توك

في حين أن TikTok منصة رائعة لعرض المنتجات ومشاركة المحتوى من وراء الكواليس والمشاركة في الاتجاهات السائدة، إلا أنها تحتاج إلى جهود استراتيجية لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتوسيع نطاق وصولك.

في الولايات المتحدة وحدها، هناك ما يقرب من 54% من سكانها الرقميين يتفاعلون مع TikTok، حيث تضم حوالي 122 مليون مستخدم.

يعاني معظم منشئي المحتوى ومديري وسائل التواصل الاجتماعي من مقاييس غير مكتملة وتحديثات متأخرة ورؤية ضبابية للتركيبة السكانية لجمهورهم. لذا، كيف يمكنك ضبط استراتيجية المحتوى الخاص بك باستخدام تحليلات مفصلة للجمهور؟

ستناقش هذه المدونة أفضل 10 أدوات لتحليلات تيك توك لتحسين استراتيجية تيك توك الخاصة بك. اكتشف رؤى حول متابعيك ووسّع نطاق جمهورك وصياغة حملات مؤثرة لتنمية أعمالك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحليلات تيك توك؟

إليك ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحليلات تيك توك لمساعدتك على فهم جمهورك واكتشاف الاتجاهات وتعزيز قوة تيك توك:

التحقق من الأداء: ابحث عن أدوات التحليلات التي تكشف عن نسبة مشاهدة الفيديو الخاص بك، والإعجابات، والمشاركات لقياس نجاح المحتوى الخاص بك

ابحث عن أدوات التحليلات التي تكشف عن نسبة مشاهدة الفيديو الخاص بك، والإعجابات، والمشاركات لقياس نجاح المحتوى الخاص بك رؤى التفاعل: تأكد من أن أدوات التحليلات التي تختارها توفر رؤى حول سلوك المشاهدين. توفر مقاييس مثل وقت المشاهدة ومستويات التفاعل فهمًا أعمق لكيفية تفاعل المشاهدين مع المحتوى الخاص بك

تأكد من أن أدوات التحليلات التي تختارها توفر رؤى حول سلوك المشاهدين. توفر مقاييس مثل وقت المشاهدة ومستويات التفاعل فهمًا أعمق لكيفية تفاعل المشاهدين مع المحتوى الخاص بك الاستخدام الفعال للهاشتاج: اختر الأدوات التي تحلل أداء الهاشتاج، مما يساعدك على تحديد تلك التي تعزز ظهورك

اختر الأدوات التي تحلل أداء الهاشتاج، مما يساعدك على تحديد تلك التي تعزز ظهورك تحليل الاتجاهات: اختر الأدوات التي تبقيك على اطلاع دائم على اتجاهات تيك توك. فهي تحدد الاتجاهات الشائعة التي يسهل اكتشافها من قبل جمهورك، مما يضمن بقاء المحتوى الخاص بك وثيق الصلة بالموضوع

اختر الأدوات التي تبقيك على اطلاع دائم على اتجاهات تيك توك. فهي تحدد الاتجاهات الشائعة التي يسهل اكتشافها من قبل جمهورك، مما يضمن بقاء المحتوى الخاص بك وثيق الصلة بالموضوع تحليل المنافسين: تحليل أداء المنافسين على تيك توك يوفر لك رؤى قيمة حول استراتيجيات المحتوى الخاصة بهم، ويساعدك على تحديد التكتيكات والحملات الناجحة لتحسين المحتوى الخاص بك

أفضل 10 أدوات لتحليلات تيك توك لاستخدامها في عام 2024

1. أناليسا

عبر أناليسا

أناليسا هي أداة تحليلات لوسائل التواصل الاجتماعي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الملفات الشخصية والوسوم على تيك توك وإنستجرام. تساعدك في العثور على أفضل جداول النشر، ومحتوى المنشورات، واستراتيجيات المنافسين، والتركيبة السكانية للجمهور، وحملات المؤثرين، والمحتوى الذي ينشئه المستخدم، والاتجاهات الجغرافية.

يمكنك الحصول على رؤى حول النشاط والأداء الاجتماعي لملفاتك الشخصية أو ملفاتك الشخصية ووسوم منافسيك من خلال ميزتي تحليل الملف الشخصي وتحليل المنافسين.

أناليسا أفضل الميزات

الخصائص الديموغرافية والأصالة: حدد جمهورك المستهدف بالعوامل الديموغرافية مع ضمان جودة وأصالة المحتوى الخاص بك تظل متسقة

حدد جمهورك المستهدف بالعوامل الديموغرافية مع ضمان جودة وأصالة المحتوى الخاص بك تظل متسقة تحليلات الذكاء الاصطناعي: استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الملفات الشخصية والهاشتاجات على تيك توك لمعرفة ما ينجح مع جمهورك

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الملفات الشخصية والهاشتاجات على تيك توك لمعرفة ما ينجح مع جمهورك إعداد تقارير الحملة: تقييم نجاح حملتك من خلال البيانات المتعلقة بمستويات المشاركة والوصول ومرات الظهور ونسب النقر إلى الظهور

قيود أناليسا

يستغرق إنشاء التقارير بعض الوقت

عدم وجود تكامل كافٍ مع برامج أخرى مثل Zapier

تسعير #### أناليسا

الأساسي: مجانًا

مجانًا القسط: 59.35 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

59.35 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) بالإضافة : 109.55 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 109.55 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) محترف: 199.35 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

أناليسا التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

2. البطل الاجتماعي

عبر Social Champ

Social Champ هي واحدة من أفضل أدوات تحليلات تيك توك المجانية. إنها أداة تحليلات رقمية شاملة تعمل على تبسيط إدارة وتحليل منصات التواصل الاجتماعي.

يقدم Social Champ ميزات النشر اليومي، واختبار A/B، وميزات التحسين لتعزيز وجودك على تيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

يمكنك تحليل الأداء اللاحق دون عناء، وإنشاء تقارير PDF ذات علامات بيضاء تحتوي على مخططات ورسوم بيانية. قارن أداءك الأسبوعي/الشهري وخطط لاستراتيجيتك التسويقية على تيك توك وفقًا لذلك.

أفضل ميزات #### Social Champ

تقويم الكل في واحد: تجميع العملاء في مساحات عمل، والتبديل بينهم دون عناء، واستخدام الفلاتر للتنقل السريع بين المنشورات باستخدام تقويم Social Champ البديهي. يبسط الجدولة عن طريق السماح بعرض منشورات تيك توك وتحريرها وإعادة جدولتها بسهولة

تجميع العملاء في مساحات عمل، والتبديل بينهم دون عناء، واستخدام الفلاتر للتنقل السريع بين المنشورات باستخدام تقويم Social Champ البديهي. يبسط الجدولة عن طريق السماح بعرض منشورات تيك توك وتحريرها وإعادة جدولتها بسهولة الصندوق الوارد الاجتماعي: الرد الفوري على التعليقات والإعلانات والمراجعات والرسائل عبر حساباتك على تيك توك للتواصل السلس. حفظ الردود الآلية الرد على العملاء

قيود البطل الاجتماعي

قد لا يتلقى المستخدمون إشعارات عند انقطاع اتصال أحد حساباتهم، مما يؤدي إلى فشل المنشورات المجدولة

تسلسلات نشر غير موثوق بها في تطبيق الهاتف المحمول، مما يؤدي إلى مشاكل مثل المنشورات المفقودة أو نشر محتوى خاطئ

تسعير تطبيق Social Champ

إصدار مجاني : متاح (3 حسابات اجتماعية)

: متاح (3 حسابات اجتماعية) البطل: 26 دولارًا شهريًا (12 حسابًا اجتماعيًا)

26 دولارًا شهريًا (12 حسابًا اجتماعيًا) الشركات: 89 دولارًا شهريًا (40 حسابًا اجتماعيًا)

89 دولارًا شهريًا (40 حسابًا اجتماعيًا) الوكالة: تسعير مخصص (أكثر من 100 حساب اجتماعي)

تقييمات ومراجعات بطل التواصل الاجتماعي

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. براند 24

عبر Brand24

براند 24 هي أداة تحليلات TikTok مصممة لتتبع ومراقبة الإشارات عبر الإنترنت لعلامتك التجارية أو منتجاتك أو كلماتك الرئيسية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمدونات والمنتديات وغيرها من المصادر عبر الإنترنت.

يمكنك الحصول على رؤى متعمقة للعلامة التجارية باستخدام مخطط حجم المناقشة. تتبّع التقلبات في عدد الإشارات لكلماتك المفتاحية ومدى وصولها إلى وسائل التواصل الاجتماعي وغير الاجتماعية. باستخدام هذه البيانات، يمكنك معالجة المشاكل قبل تفاقمها وتعزيز حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات #### Brand24

موجز الإشارات والتحليلات: اجمع قائمة بالإشارات إلى العلامة التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي وحسابات TikTok. يتيح لك مركز التحليلات، المصمم للتحليل المتعمق لوسائل التواصل الاجتماعي، معرفة نقاط المؤثرين والمشاعر والإعجابات والمشاركات والمقاييس الأخرى المرتبطة بكل إشارة

اجمع قائمة بالإشارات إلى العلامة التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي وحسابات TikTok. يتيح لك مركز التحليلات، المصمم للتحليل المتعمق لوسائل التواصل الاجتماعي، معرفة نقاط المؤثرين والمشاعر والإعجابات والمشاركات والمقاييس الأخرى المرتبطة بكل إشارة تحليل المشاعر: تصنّف هذه الميزة الإشارات إلى كلمتك المفتاحية التي تم تتبعها على أنها إيجابية (خضراء) أو سلبية (حمراء) أو محايدة في لمحة سريعة

تصنّف هذه الميزة الإشارات إلى كلمتك المفتاحية التي تم تتبعها على أنها إيجابية (خضراء) أو سلبية (حمراء) أو محايدة في لمحة سريعة تنبيهات ذكية: قم بإعداد تنبيهات لتلقي تنبيهات تلقائية عبر البريد الإلكتروني أو إشعارات داخل التطبيق عند استيفاء مشغل محدد مسبقًا

قيود العلامة التجارية 24

لا يسمح بإدخال منشورات فردية لإحصائيات محددة

لا تحتوي هذه الأداة على ميزات الجدولة أو النشر، على عكس الأدوات الأخرى

تسعير #### Brand24

فردي: 79 دولارًا شهريًا (3 كلمات رئيسية)

79 دولارًا شهريًا (3 كلمات رئيسية) الفريق: 149 دولارًا شهريًا (7 كلمات رئيسية)

149 دولارًا شهريًا (7 كلمات رئيسية) محترف: 199 دولارًا شهريًا (12 كلمة رئيسية)

199 دولارًا شهريًا (12 كلمة رئيسية) المؤسسات: 399 دولارًا شهريًا (25 كلمة رئيسية)

تقييمات ومراجعات العلامة التجارية 24

G2: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)

4. تيك بادي

عبر TikBuddy

TikBuddy هي أداة تحليلات TikTok وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي التي تساعدك في الحصول على رؤى حول أداء TikTok الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر امتدادًا مجانيًا للمتصفح مدمجًا بسلاسة في TikTok يتيح لك إدارة الحساب دون عناء.

أفضل ميزات TikBuddy

مجموعة أدوات التحليل والإدارة: اكتشاف موارد الفيديو والموسيقى الساخنة، وإدارة حسابات TikTok المتعددة، ومراقبة تغييرات البيانات من أجل تحسين استراتيجية التسويق . يمكنك أيضًا العثور على منشئي المحتوى المستهدفين، وتتبع بيانات الفيديو المتعاونة في الوقت الفعلي

اكتشاف موارد الفيديو والموسيقى الساخنة، وإدارة حسابات TikTok المتعددة، ومراقبة تغييرات البيانات من أجل تحسين استراتيجية التسويق . يمكنك أيضًا العثور على منشئي المحتوى المستهدفين، وتتبع بيانات الفيديو المتعاونة في الوقت الفعلي بعد الملاحظات: إنشاء تقرير شامل يفصّل أداءك، والحصول على استراتيجيات لتحسين أداء وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على المقاييس الرئيسية

قيود TikBuddy

الموقع الإلكتروني بطيء بعض الشيء، وقد يستغرق تحميل جميع بيانات تيك توك بعض الوقت

أسعار تيك بادي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات TikBuddy

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

5. ميلودي سوشيالز

عبر ميلودي سوشيالز

ميلودي سوشيالز هو تطبيق يعزز تجربة تيك توك من خلال توفير إمكانيات بحث متقدمة.

فهو يسمح لك بالبحث بكفاءة من خلال ملفات تعريف TikTok الشخصية المتعددة، وأتمتة العملية وتقديم نتائج أسرع 100 مرة من البحث اليدوي.

ميلودي سوشيالز أفضل الميزات

تحليل الموقع: الاستفادة من بيانات الموقع من المنشورات الأخيرة والكلمات الرئيسية في السير للحصول على تحليل ثاقب

الاستفادة من بيانات الموقع من المنشورات الأخيرة والكلمات الرئيسية في السير للحصول على تحليل ثاقب إمكانيات التصفية: تنقيح عمليات البحث استنادًا إلى عدد المتابعات، والمشاركة الأخيرة، والكلمات الرئيسية التي تظهر في وصف الملف الشخصي لأي حساب على تيك توك للعثور على ملفات شخصية مستهدفة في مجال تخصصك

قيود ميلودي سوشيالز

ميزات محدودة لتحليل أداء تيك توك

السعر مرتفع بعض الشيء بالنظر إلى الميزات المحدودة

تسعير ميلودي سوشيالز

العلامة التجارية: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

199 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الوكالة: 349 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

349 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المنصة: 699 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

ميلودي سوشيالز التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

6. إكسوليت

عبر إكسوليت

Exolyt هي منصة ذكاء اجتماعي تساعد في محتوى تيك توك العضوي. تساعد Exolyt في الاستماع الاجتماعي والتركيبة السكانية للجمهور وأحدث الاتجاهات ومراقبة الحسابات.

وبفضل رؤاها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن الأمر يشبه وجود صديق ذكي يساعدك في التنقل بين مقاييس تيك توك.

أفضل ميزات Exolyt

مشاركة الصوت: قم بقياس تأثير علامتك التجارية على تيك توك باستخدام هذه الميزة لتتبع التغييرات والمنافسين وجهود التسويق. الحصول على رؤى حول المحتوى الذي ينشئه المستخدم وتحليلات الهاشتاج

قم بقياس تأثير علامتك التجارية على تيك توك باستخدام هذه الميزة لتتبع التغييرات والمنافسين وجهود التسويق. الحصول على رؤى حول المحتوى الذي ينشئه المستخدم وتحليلات الهاشتاج الاتجاهات الديناميكية: توقع تحولات السوق والتأثيرات الثقافية لضمان الملاءمة وتحسين استراتيجية المحتوى الخاص بك من خلال رؤى في الوقت الفعلي. استكشف الاتجاهات اليومية الخاصة بالصناعة وتفضيلات الجمهور وتصدير تقارير الاتجاهات للتحليل والمشاركة

قيود Exolyt

قد يكون السعر مكلفًا للشركات الصغيرة

تسعير إكسوليت

الأساسي: 272 دولارًا أمريكيًا شهريًا

272 دولارًا أمريكيًا شهريًا متقدم: 654 دولارًا أمريكيًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Exolyt

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

7. بوبسترز

عبر بوبسترز

Popsters هي أداة قوية لتحليل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي مصممة لتمكينك من تحليل المنشورات ومقارنتها وقياس فعاليتها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك TikTok.

قم بتحليل أي صفحة عامة عبر 11 شبكة اجتماعية - حتى بدون وصول المسؤول - للحصول على معرفة متعمقة حول الأنشطة الاجتماعية وأداء المحتوى لإنشاء محتوى ومنشورات جذابة و الإعلانات .

بوبسترز أفضل الميزات

مراقبة الأداء: مراقبة أداء حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فحص إجمالي البيانات ومتوسط كفاءة المنشورات. تقييم المنشورات المنشورة في أوقات مختلفة بعلامات تصنيف مختلفة والتحقق من إحصائيات نشاط الصفحة

مراقبة أداء حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فحص إجمالي البيانات ومتوسط كفاءة المنشورات. تقييم المنشورات المنشورة في أوقات مختلفة بعلامات تصنيف مختلفة والتحقق من إحصائيات نشاط الصفحة تصدير البيانات: تصدير البيانات من Popsters إلى تنسيقات ملفات مختلفة، بما في ذلك XLSX أو PDF أو PNG أو JPG أو CSV أو PPTX، وتحريرها لإعداد التقارير والتحليلات بسلاسة

قيود Popsters

قد يكون لدى Popsters تحليلات مدمجة محدودة لـ TikTok

قد تتطلب بعض الميزات، وخاصة تحليل TikTok، ملحقات إضافية للمتصفح، مما يضيف طبقة إضافية من التبعية

تسعير #### بوبسترز

نسخة تجريبية مجانية: متاح

متاح الشهر: 9.99 دولارًا أمريكيًا

9.99 دولارًا أمريكيًا ربع سنوي: 26.99 دولارًا أمريكيًا

26.99 دولارًا أمريكيًا خاص: 49.99 دولارًا أمريكيًا

49.99 دولارًا أمريكيًا خطط الشركات: أسعار مخصصة

بوبسترز التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

8. سينديبل

عبر Sendible

Sendible هي منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي بكفاءة على نطاق واسع. يعمل هذا الحل المتكامل على تسهيل نمو الجمهور وجذب العملاء وتحقيق أهداف وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكنك استخدام رؤى Sendible الاجتماعية المتعمقة لفهم جمهورك بشكل أفضل، وزيادة التفاعل، وإنشاء منشورات مقنعة في أفضل الأوقات للنشر.

أفضل ميزات Sendible

التقارير الآلية: تبسيط عملية إعداد التقارير للعملاء عن طريق إرسال الرؤى الرئيسية تلقائيًا. جدولة التقارير يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا لأصحاب المصلحة وأعضاء الفريق

تبسيط عملية إعداد التقارير للعملاء عن طريق إرسال الرؤى الرئيسية تلقائيًا. جدولة التقارير يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا لأصحاب المصلحة وأعضاء الفريق تقارير زيارات الموقع الإلكتروني مع Google Analytics: تتبّع تأثير محتوى وسائل التواصل الاجتماعي على زيارات الموقع الإلكتروني واكتشف القنوات الاجتماعية التي تجذب أكبر عدد من الزيارات لتعديل استراتيجيتك

قيود Sendible

قد يكون تحرير المنشورات المجدولة أمرًا صعبًا مع تطبيقات الأجهزة المحمولة

على الرغم من أن الجدولة قد تفشل في بعض الأحيان، إلا أنه سيتم إخطارك عندما لا تتم جدولة المنشور

أسعار Sendible

المنشئ: 29 دولارًا شهريًا (1 مستخدم)

29 دولارًا شهريًا (1 مستخدم) الجذب: 89 دولارًا شهريًا (4 مستخدمين)

89 دولارًا شهريًا (4 مستخدمين) العلامة البيضاء: 180 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين)

180 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين) العلامة البيضاء+: 750 دولارًا شهريًا (100 مستخدم)

تقييمات ومراجعات Sendible

G2: 4.5/5 (أكثر من 860 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 860 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 125 تقييم)

9. يوسكان

عبر YouScan

YouScan عبارة عن منصة استماع متقدمة لوسائل التواصل الاجتماعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتفوق في التعرف على الصور.

تحدد رؤى YouScan المرئية بدقة الشعارات والأشياء والمشاهد والأنشطة والمعلومات الديموغرافية داخل الصور. يساعدك هذا التحليل التفصيلي للصور في الوصول إلى رؤى قيمة للمستهلكين وقياسات رؤية العلامة التجارية وتحليل المنافسين.

أفضل ميزات YouScan

مساعد الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي المدعوم من ChatGPT لاستخراج رؤى نوعية من ملايين المحادثات عبر الإنترنت. احصل على إجابات فورية، ولخّص المحادثات الطويلة، وعزّز استماعك الاجتماعي

رؤى الجمهور: احصل على رؤى حول التركيبة السكانية لجمهورك واهتماماته لصياغة نهج تسويقي استراتيجي . تحديد المؤثرين للتعاون معهم في حملات التسويق عبر المؤثرين

قيود يوسكان

يمكن أن يكون العمل مع الروابط في التقارير غير مريح

جمع البيانات التاريخية ذات الإشارات العالية يستغرق وقتًا طويلاً

تسعير YouScan

البداية 3: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

299 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا) خطط غير محدودة: تسعير مخصص

YouScan التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

10. تريند توك

عبر تريند توك

TrendTok هي أداة مجانية لتحليلات TikTok تساعدك من خلال التنبؤ بالاتجاهات والأصوات قبل أن تنتشر.

يستخدم TrendTok الذكاء الاصطناعي للعثور على الاتجاهات الشائعة القريبة منك لتقديم اقتراحات مخصصة تتوافق مع تفضيلاتك. من خلال الوصول إلى التحليلات التفصيلية حول الاتجاهات الجديدة والصاعدة والمنخفضة، يمكنك تعزيز نمو حسابك من خلال إنشاء مقاطع فيديو سريعة الانتشار.

تريند توك أفضل الميزات

اكتشاف الاتجاهات المصممة خصيصًا لك: اكتشف الاتجاهات والأصوات المصممة خصيصًا لمجال تخصصك أو موقعك أو منشئي المحتوى المفضلين لديك وحللها وتوقعها

اكتشف الاتجاهات والأصوات المصممة خصيصًا لمجال تخصصك أو موقعك أو منشئي المحتوى المفضلين لديك وحللها وتوقعها تحليلات مفصلة: احصل على رؤى شاملة حول الاتجاهات الناشئة والمتنامية والمتناقصة

قيود تريند توك #### قيود تريند توك

معلومات محدودة عن ميزات محددة

متوفر حاليًا في نظام IOS فقط

أسعار تريندتوك

مجانًا

الباقة الأساسية: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الباقة الاحترافية: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا خطة التسريع: 349 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات تريند توك

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى

بينما تقوم أدوات تحليلات تيك توك بتحليل مقاييس واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي, حلول إدارة المشاريع مثل انقر فوق يوفر مجموعة شاملة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز وسائل التواصل الاجتماعي و إدارة المشاريع التسويقية .

إدارة مقاييس الوسائط الاجتماعية باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

ClickUp

ClickUp هي أداتك المفضلة ل إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي . إنها منصة شاملة لإدارة المشاريع مصممة لتبسيط حياتك في عالم وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق المتنامي باستمرار.

نظّم حملاتك وتعاون فيها وتعاون معها بسلاسة. لكن ClickUp ليس فقط لإدارة أدوات التواصل الاجتماعي. قم بأكثر من ذلك بكثير مع هذا التطبيق متعدد الاستخدامات - من التخطيط ليومك إلى تتبع تقدم فريقك - لقد جعلك ClickUp مغطى.

دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل ميزات ClickUp التي تساعدك على تعزيز الإنتاجية وإنجاح حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة المشاريع التسويقية: الاستفادة من برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية للحصول على مساحة عمل مرنة لتبادل الأفكار وتخطيط وتنفيذ البرامج والاستراتيجيات التسويقية لجميع حملاتك وبرامجك التسويقية. استخدم قالب فريق التسويق الخاص بـ ClickUp لمواءمة الأهداف، وتحديد الجداول الزمنية للحملة، وإدارة الموارد، واكتساب رؤية واضحة لخارطة طريقك التسويقية

نظّم جميع أعضاء فريق التسويق لديك من خلال تدفقات العمل التعاونية ومشاركة المستندات

مدعوم بالذكاء الاصطناعي أداة التسويق : تعقب حملاتك وإنشاء المحتوى بسرعة باستخدام ClickUp Brain . يقوم بإنشاء الأفكار وموجزات المحتوى والمدونات والتعليقات التوضيحية ورسائل البريد الإلكتروني بلمسة من الإبداع والخبرة. فواجهته سهلة الاستخدام تجعل إدارة المشروع بديهية وسهلة الاستخدام، وتبسط سير عملك الإبداعي، وتعزز التعاون، وتزيد من الإنتاجية.

استخدام ClickUp AI لإنشاء أفكار للحملات مع وضع الجمهور المستهدف وأهداف الحملة في الاعتبار

إدارة المحتوى: تبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام قوالب تقويم المحتوى في ClickUp التي تسهل التخطيط دون عناء، ورؤية الفريق وقياس الأهداف. قم بتنظيم المحتوى الخاص بك وتنسيقه وتحديثه ونشره بدعم من الحالات والحقول وطرق العرض المخصصة

استخدم قالب إدارة المحتوى ClickUp لعرض التقويمات المخصصة عبر قنوات متعددة

تعاون مع الفريق: سرّع عملك من خلال تعيين المهام لأعضاء الفريق باستخدام انقر فوق المهام . استفد من تعدد المعينين وسلاسل التعليقات لكل مهمة، مما يضمن إنجازها بكفاءة. استخدم تحديثات الحالة القابلة للتخصيص مثل "المهام التي يجب إنجازها" و"قيد التنفيذ" و"مكتملة" لإدارة سير العمل بكفاءة

تتبع التقدم المحرز: الإشراف على الحملات والحصول على معلومات عن التقدم المحرز في كل مهمة. تتبع المشروع التقدم المحرز مع قالب تعقب مشروع ClickUp . يساعدك أنت وفريقك على البقاء على المسار الصحيح واكتشاف العوائق المحتملة قبل أن تصبح مشكلة

قم بإنشاء التكرارات عن طريق تحديد التواريخ في التقويم أو ببساطة عن طريق كتابة يوم أو تاريخ أو وقت من خلال مهام ClickUp المتكررة

التسويق الرقمي: أطلق حملات متعددة القنوات وأحداثًا عالمية باستخدام منصة ClickUp سهلة الاستخدام والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي أداة قوية ل التسويق الرقمي . أدوات مثل مستندات ClickUp و اللوحات البيضاء ClickUp احرص على أن يكون كل عضو في الفريق متناسقًا بدءًا من العصف الذهني وحتى إطلاق المنتج. من خلال ClickUp Dashboards و ClickUp Dashboards، يمكنك تصور تقدم فريقك للتركيز على تحقيق أهداف علامتك التجارية.

قيود ClickUp

قد يواجه المبتدئون قليلاً من منحنى التعلم

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: 5 دولارات لكل عضو على أي خطة مدفوعة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

تعظيم قوة التحليلات باستخدام أدوات تحليلات TikTok Analytics

ستحتاج إلى استخدام أدوات التحليلات لقياس مدى جودة أداء محتوى تيك توك الخاص بك. توفر هذه الأدوات رؤى حول من يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك، ومدى تفاعلهم، وكيفية أداء المحتوى الخاص بك.

تفتح أفضل 10 أدوات لتحليلات تيك توك التي تمت مناقشتها في هذه المدونة الباب أمام عالم من القرارات المستندة إلى البيانات، مما يوفر رؤى مهمة لتحسين استراتيجية تيك توك الخاصة بك.

من بين هذه الأدوات، تبرز أداة ClickUp كمنصة شاملة لإدارة المشاريع وأداة قوية في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. فمجموعة ميزاتها، بما في ذلك مساحة العمل القابلة للتخصيص، والتعاون السلس، والتتبع الفعال للمشروع، تجعلها أداة شاملة للارتقاء بحضورك على تيك توك.

استفد من ClickUp مجانًا وقم بقيادة أعمال تيك توك الناجحة.

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