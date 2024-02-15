أفضل 10 بدائل Whatfix في 2025 (المراجعات &؛ الأسعار)

لا تكون البرامج الرائعة رائعة إلا إذا استخدمها الناس. وهنا يمكن أن تساعد منصة التبني الرقمي الممتازة (DAP). يمكن أن تساعد منصة التبني الرقمي المستخدمين الجدد على تعلم كيفية استخدام المنتجات الرقمية الجديدة، بما في ذلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

يمكن للمؤسسات استخدام منصة التبني الرقمي لإنشاء أدلة إرشادية خطوة بخطوة ودروس تفاعلية ودعم في الوقت الفعلي. باستخدام منصة التبني الرقمية، يمكنك المساعدة في تقليل وقت التأهيل، وزيادة إنتاجية المستخدم، وتحسين المشاركة.

إحدى أشهر منصات التبني الرقمي هي Whatfix. لكنها ليست الاسم الوحيد في اللعبة. في حين أنه قد يكون خيارًا جيدًا للبعض، إلا أن تكلفة Whatfix وتعقيده قد يجعل بعض الفرق تبحث عن بدائل Whatfix. إذا كان هذا هو أنت، فهذه هي أفضل عشرة بدائل لمنصة Whatfix يجب أن تفكر في استخدامها في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Whatfix؟

هل تبحث عن منصة اعتماد رقمية مناسبة لمؤسستك؟ هناك بعض الأسئلة الرئيسية التي يجب أن تطرحها على نفسك عند مراجعة بدائل التبني الرقمي المختلفة الموجودة هناك:

هل هي سهلة الاستخدام؟ تسمح العديد من بدائل Whatfix للمستخدمين الذين لديهم القليل من المعرفة التقنية بإنشاء أدلة وبرامج تعليمية. ابحث عن منصة تبني رقمية مع أداة إنشاء بالسحب والإفلات وواجهة سهلة الاستخدام لتنفيذ DAP دون الحاجة إلى الكثير من الترميز

تسمح العديد من بدائل Whatfix للمستخدمين الذين لديهم القليل من المعرفة التقنية بإنشاء أدلة وبرامج تعليمية. ابحث عن منصة تبني رقمية مع أداة إنشاء بالسحب والإفلات وواجهة سهلة الاستخدام لتنفيذ DAP دون الحاجة إلى الكثير من الترميز ما هي الميزات التي توفرها؟ ستحتاج إلى التأكد من أن منصة DAP يمكنها تقديم الميزات التي تحتاجها، مثل الإرشادات التفاعلية أو الإرشادات داخل التطبيق أو قوائم المهام داخل التطبيق. تحقق من وجود الكثير من خيارات التخصيص حتى تتمكن من ملاءمة DAP مع سير عملك

ستحتاج إلى التأكد من أن منصة DAP يمكنها تقديم الميزات التي تحتاجها، مثل الإرشادات التفاعلية أو الإرشادات داخل التطبيق أو قوائم المهام داخل التطبيق. تحقق من وجود الكثير من خيارات التخصيص حتى تتمكن من ملاءمة DAP مع سير عملك ما هي ميزات التحليلات التي يتضمنها؟ أحد أكثر الأجزاء المفيدة للعمل مع DAP هو التقارير والتحليلات التي يمكنك الحصول عليها منه. يمكن لتحليلات المستخدم أن تخبرك بما يعاني منه المستخدمون في عملية التبني وكيف يمكنك تحسين عملية تأهيل المستخدمين هل تتكامل مع الأدوات الحالية؟ كلما تكاملت منصة التبني الرقمي مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية، كان ذلك أفضل. يمكن أن يساعدك ذلك على التواصل مع أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق وتطبيقات التواصل. ابحث عن منصات التبني الرقمي ذات التكامل المدمج مسبقًا أو واجهة برمجة تطبيقات مرنة

أحد أكثر الأجزاء المفيدة للعمل مع DAP هو التقارير والتحليلات التي يمكنك الحصول عليها منه. يمكن لتحليلات المستخدم أن تخبرك بما يعاني منه المستخدمون في عملية التبني وكيف يمكنك تحسين عملية تأهيل المستخدمين هل هي فعّالة من حيث التكلفة؟ تقدم العديد من بدائل واتفيكس خطط تسعير متدرجة بناءً على عدد المستخدمين الشهري. تأكد من أنك تعرف التكلفة الإجمالية لاستخدام منصة التبني الرقمي وتحقق من أنها تتماشى مع ميزانيتك. ضع في اعتبارك النمو المتوقع، وكذلك كيف يمكن أن يؤثر ذلك على خطط التسعير في المستقبل

تقدم العديد من بدائل Whatfix في القائمة التالية فترات تجريبية مجانية أو عروض توضيحية. استفد من هذه العروض عندما تستطيع. إنها طريقة رائعة لاختبار منصة اعتماد رقمية ومعرفة ما إذا كانت ستكون الأداة المناسبة لإعداد المستخدم لمؤسستك.

أفضل 10 بدائل لـ Whatfix لاستخدامها في عام 2024

1. توجيه المستخدم

عبر توجيه المستخدم UserGuiding هي عبارة عن منصة لإعداد المستخدمين وتبنيهم رقميًا تساعد المؤسسات على تحسين تبني المستخدمين لتطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية. تتيح لك المنصة الخالية من التعليمات البرمجية إنشاء برامج تعليمية بسرعة، ويمكن للمؤسسات تخصيص المحتوى بعلامتها التجارية. بشكل عام، تُعد UserGuiding منصة سهلة الاستخدام وغنية بالميزات ومناسبة للمؤسسات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات UserGuiding

تُظهر لك التحليلات في الوقت الفعلي كيفية تفاعل المستخدمين مع مواد التأهيل الخاصة بك، بحيث يمكنك بسهولة تتبع المقاييس مثل معدلات إكمال المستخدم، والوقت الذي يقضيه على الصفحة، وسلوكيات المستخدم الأخرى لتحسين تجربة التأهيل

يسمح لك المحتوى الديناميكي بتخصيص تجارب التأهيل للمستخدمين بناءً على عوامل مثل موقع المستخدم أو جهازه أو حتى مسماه الوظيفي

تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول يسمح لك بإنشاء وإدارة إما داخلية أو تأهيل العميل التدفقات أثناء التنقل

قيود توجيه المستخدم

إذا لم تكن لديك خبرة كبيرة في البرمجيات، فقد يكون هناك منحنى تعليمي حاد في التنفيذ

تسعير برنامج UserGuiding

الخطة الأساسية: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا

89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا الخطة الاحترافية: 389 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا

389 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا خطة الشركات: 689 دولارًا أمريكيًا في الشهر وأكثر في السنة

تقييمات ومراجعات المستخدمين

G2: 4.6/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

2. برنامج Userpilot

عبر برنامج Userpilot Userpilot هو برنامج DAP آخر من برامج DAP مع مجموعة ممتازة من الميزات لمساعدة المؤسسات على تحسين اعتماد البرامج ومراقبة سلوك المستخدم على مواقع الويب. يجعل DAP المرن تطوير محتوى لمنتجات متعددة أمرًا سهلاً. يمكنك أيضًا إنشاء مواد تأهيلية للمستخدمين من خلال وظائف الإنشاء الخاصة به.

أفضل ميزات Userpilot

يضمن التصميم الذي يركّز على الأجهزة المحمولة أولاً تحسين تجربة تأهيل المستخدم لمستخدمي الأجهزة المحمولة، وهو أمر رائع لمن ينشئون تدفقات تأهيل لتطبيقات وأجهزة الأجهزة المحمولة

تتيح لك إمكانات اختبار A/B الممتازة إنشاء شرائح مستخدمين أساسية وتطوير تدفقات تأهيل مختلفة لمعرفة ما هو الأفضل للعملاء المختلفين

خيارات تكامل سهلة الاستخدام بحيث يمكنك الاتصال ببرنامج CRM المفضل لديك. احصل على رؤية شاملة لتجربة العميل حتى تتمكن من تحديد نقاط الألم ومخاطر الانقطاع في وقت مبكر

قيود برنامج Userpilot

التكاملات وخيارات التخصيص محدودة، لذا تأكد من أنه يعمل مع مجموعتك التقنية قبل الالتزام

أسعار برنامج Userpilot

البداية: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا النمو: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

تقييمات ومراجعات المستخدم التجريبي

G2: 4.6/5 (أكثر من 220 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 220 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. ووك مي

عبر WalkMe WalkMe هو بديل شامل ل Whatfix يمكن أن يساعد في تعزيز اعتماد المستخدمين لتطبيقات البرامج والمواقع الإلكترونية الجديدة. يمكنك إنشاء إرشادات تفاعلية لمساعدة المستخدمين على أداء مهام محددة أو التعرف على وظائف التطبيق.

يمكن أن يكون WalkMe أيضًا قاعدة معرفية للخدمة الذاتية، مما يسمح للمستخدمين بالعثور على حلول للمشكلات بشكل مستقل دون أن يثقل كاهل فريق دعم العملاء لديك.

أفضل ميزات WalkMe

تتيح أدوات التشغيل والتراكبات للمستخدمين الوصول بسرعة إلى الإرشادات التفصيلية, قواعد المعرفة ، وخيارات الدعم دون التنقل عبر شاشات متعددة

يتكامل مع الأدوات الشائعة مثل تطبيقات إدارة علاقات العملاء، وأدوات التسويق، وغير ذلك الكثير حتى تتمكن من تبادل البيانات بسلاسة وإدارة تفاعلات المستخدم بشكل أفضل

يمكن تخصيص الإرشادات التفاعلية الذكية للمستخدم، بناءً على أدواره المحددة أو ما يريد القيام به داخل المنصة

قيود WalkMe

إعداد التقارير محدود مقارنةً بالخيارات الأخرى

تسعير #### WalkMe

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات WalkMe

G2: 4.5/5 (340+ تقييم)

4.5/5 (340+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. مقدمة

عبر مقدمة Intro.js هو أحد بدائل Whatfix مفتوحة المصدر الوحيدة المتوفرة. إنه بديل خفيف الوزن لبعض الخيارات الأكبر حجمًا في هذه القائمة.

يتم استخدام Intro.js على نطاق واسع من قبل المطورين وفرق المنتجات لإنشاء جولات تفاعلية للمنتجات وإرشادات توضيحية لتطبيقات الويب. والأفضل من ذلك، فإن Intro.js هو أحد حلول التبني الرقمي الأكثر فعالية من حيث التكلفة التي يمكن أن تساعدك على تحسين إنتاجية المستخدم ومشاركته.

أفضل ميزات Intro.js

بديل Whatfix قابل للتخصيص بشكل فائق، بحيث يمكنك بسهولة تغيير شكل ومظهر الجولات لتتناسب مع العلامة التجارية لمؤسستك

ممتاز لإنشاء محتوى تهيئة المستخدم للأجهزة المحمولة لأنه يتكيف بسهولة مع الأجهزة والشاشات من جميع الأحجام

يسمح لك بإنشاء جولات تفاعلية بعناصر متحركة، وتلميحات أدوات، ونقاط اتصال، والمزيد، بحيث تتجاوز التراكب الثابت لجذب انتباه المستخدم وتعزيز تفاعله

قيود Intro.js

لا يقدم العديد من الميزات الموجودة في منصات التبني الرقمي الأخرى في هذه القائمة

منحنى تعليمي ضخم إذا لم تكن مرتاحاً مع لغات البرمجة

تسعير Intro.js

مجاني للاستخدام الشخصي، ولكن يجب عليك شراء ترخيص تجاري للتطبيقات ومواقع الويب والإضافات

المبتدئين: 9.99 دولارًا أمريكيًا لرخصة مدى الحياة لمشروع واحد

9.99 دولارًا أمريكيًا لرخصة مدى الحياة لمشروع واحد الشركات: 49.99 دولارًا أمريكيًا للحصول على ترخيص مدى الحياة لخمسة مشاريع

49.99 دولارًا أمريكيًا للحصول على ترخيص مدى الحياة لخمسة مشاريع القسط: 299.99 دولارًا أمريكيًا للحصول على ترخيص مدى الحياة على عدد غير محدود من المشاريع

Intro.js التقييمات والمراجعات

غير متاح

5. Appcues

عبر تطبيقات Appcues هو بديل Whatfix المستند إلى السحابة، وهو رائع للفرق البعيدة والفرق في مواقع مختلفة. وهو يوفر أداة إنشاء بالسحب والإفلات لإنشاء تدفقات تأهيل الموظفين وعمليات تأهيل المستخدمين دون الحاجة إلى معرفة البرمجة.

كما يقدم Appcues أيضاً ميزات تحليلات متعمقة ممتازة لتتبع مشاركة المستخدمين، واعتماد الميزات، واستخدام المنتج. كما أن تجربة المنتج المخصصة تقوم أيضاً بالكثير من المهام الشاقة للحفاظ على تفاعل المستخدمين والمساعدة في تقليل وقت تأهيلهم.

Appcues أفضل الميزات

يقوم بتشغيل تجارب المنتج بناءً على سلوك المستخدم، مثل مشاهدات الصفحة أو الإجراءات أو سمات المستخدم، للتأكد من حصول المستخدمين على تدفقات الإعداد ذات الصلة عندما يحتاجون إليها

تسمح لك إمكانيات التحليلات المتقدمة بتتبع تفاعل المستخدم وتحديد كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات في المستقبل

أدوات رائعة مثل الشرائح المنزلقة، وتلميحات الأدوات، والنقاط الساخنة يمكن أن تجعل المستخدمين أكثر تفاعلاً وتعلمهم بالميزات والخيارات الجديدة على منصتك

كل ذلك متوافق مع الجوّال

قيود التطبيقات

وثائق التهيئة محدودة، لذا قد تحتاج إلى البحث عن إجابات للعثور على إجابات

تسعير #### Appcues

الأساسية: 249 دولارًا شهريًا تدفع سنويًا

249 دولارًا شهريًا تدفع سنويًا النمو: 879 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تدفع سنويًا

879 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

تقييمات ومراجعات التطبيق

G2: 4.6/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. ستونلي

عبر ستونلي Stonly هو حل لتأهيل الموظفين وتبنيهم رقمياً يركز على التوجيه والدعم الشخصي. تستفيد المنصة من أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على إنشاء تدفقات تأهيلية أكثر فعالية. وبفضل أداة إنشاء السحب والإفلات والنهج الذي يعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً، فهو حل متعدد الاستخدامات لتدريب الموظفين واعتماد المنتجات.

أفضل ميزات #### ستونلي

واجهة المستخدم البديهية تجعل من السهل إنشاء تجارب منتجات جذابة بصرياً وتدفقات تأهيلية

رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحلل سلوك المستخدم وتقدم ملاحظات مدعومة بالبيانات لتحسين استراتيجية التبني الرقمي الخاصة بك

يمكن أن تساعدك إمكانات التحليلات التنبؤية على تحديد المجالات التي قد يواجه فيها المستخدمون صعوبات مع منتجك حتى تتمكن من إنشاء أدلة استباقية لمنع الإحباط

قيود ستونلي

يفتقر إلى خيارات التخصيص التي قد يجدها بعض المستخدمين ضرورية

تسعير #### تسعير ستونلي

الشركات الصغيرة: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار المخصصة

تقييمات ومراجعات ستونلي

G2: 4.8/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. حارة المستخدم

عبر حارة المستخدم Userlane هي منصة سهلة الاستخدام لتبني المنتجات. وهي تتبع نهجًا قائمًا على البيانات لتبني المستخدم. وباستخدام التنبيهات والمطالبات الذكية، يقوم Userlane بإنشاء إرشادات داخل التطبيق لتعليم المستخدمين حول الميزات وسير العمل. وباعتبارها أحد أفضل البدائل ل Whatfix، فهي أداة ملائمة لتدريب المستخدم وتوجيهه على الشاشة.

أفضل ميزات Userlane

يمكن للتوجيه الاستباقي على الشاشة تحديد العوائق المحتملة أو المجالات التي يعاني فيها المستخدمون تاريخياً. ثم يمكنه تقديم إرشادات للمساعدة في تقليل الإحباطات المحتملة

ينشئ Userlane رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات في الوقت الفعلي، حتى تعرف أين تحتاج إلى تحسين تجربة التأهيل وتحسين استراتيجية التبني الرقمي الخاصة بك

يمكن توسيع نطاقه بسهولة مع نمو الشركة، لذا فهو خيار ممتاز للشركات من جميع الأحجام التي تركز على تعزيز نجاح العملاء على المدى الطويل

قيود Userlane

خيارات إعداد التقارير والتحليلات محدودة

تسعير #### تسعير Userlane

اتصل للحصول على معلومات التسعير المخصصة

تقييمات ومراجعات Userlane #### تقييمات ومراجعات Userlane

G2: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 45 تقييم)

8. انتركم

عبر الاتصال الداخلي Intercom عبارة عن نظام أساسي لإعداد المستخدمين يركز على دعم العملاء التخاطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تسمح ميزات الدعم التحادثي للمؤسسات بما يلي تقديم رسائل مخصصة للمستخدمين بناءً على احتياجاتهم، مما يعزز نجاح العملاء ويقلل من تكاليف الدعم. إنها طريقة رائعة لمساعدة المستخدمين على حل المشكلات دون إرهاق الأنظمة الداخلية.

أفضل ميزات الاتصال الداخلي

إعداد الإشعارات بناءً على السياق ومطالبات المستخدم، واتباع نهج استباقي لدعم العملاء وتقليل احتمالية حدوث اضطراب

تمنحك الرؤى القابلة للتنفيذ ملاحظات العملاء وبيانات المستخدمين في الوقت الفعلي حتى تتمكن من الاستجابة للمشكلات بشكل أسرع وتحسين عملية تأهيل المستخدمين

يتكامل مع العديد من التطبيقات والبرامج الموجودة بالفعل في مجموعتك التقنية حتى تتمكن من مشاركة البيانات والحصول على رؤية أكثر شمولية لرحلة العميل

قيود الاتصال الداخلي

يشير المستخدمون إلى أنهم يرغبون في الحصول على المزيد من الطرق لفرز وإدارة الدردشات المتعددة

تسعير الاتصال الداخلي

أساسي: 39 دولاراً لكل مقعد شهرياً

39 دولاراً لكل مقعد شهرياً متقدم: 99 دولارًا لكل مقعد شهريًا

99 دولارًا لكل مقعد شهريًا خبير: 139 دولاراً لكل مقعد شهرياً

تقييمات ومراجعات الاتصال الداخلي

G2: 4.5/5 (أكثر من 2900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

9. بيندو

عبر بيندو يبرز Pendo من بين بدائل Whatfix الأخرى لقدرته على توحيد إعداد المستخدم والدعم الفني. يساعد برنامج DAP المؤسسات على فهم سلوك المستخدم ويسهل اعتماد المستخدم من خلال التوجيه داخل التطبيق، وإمكانات التحليلات، وجمع ملاحظات المستخدمين.

أفضل ميزات Pendo

يتيح لك Pendo إنشاء إرشادات قوية داخل التطبيق، بما في ذلك الرسائل داخل التطبيق، والإرشادات الإرشادية، وتلميحات الأدوات لمساعدة المستخدمين الجدد على التنقل بين ميزات منصتك الرقمية

يساعد جمع الملاحظات الممتازة المؤسسات على جمع الرؤى والاقتراحات من المستخدمين، والتي يمكن أن تساعدك، بالإضافة إلى تحليلات المنتج، على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن تطوير المنتج في المستقبل

تسمح بتجزئة المستخدمين بناءً على السلوك أو السمات، بحيث يمكنك توجيه الرسائل إليهم بناءً على احتياجاتهم

قيود Pendo

يمكن أن يكون أحد الخيارات الأعلى سعراً في هذه القائمة

تسعير #### تسعير Pendo

مجاناً لما يصل إلى 500 مستخدم نشط شهرياً

اتصل للحصول على معلومات التسعير المخصصة

تقييمات ومراجعات Pendo

G2: 4.4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 210 تقييم)

10. جاينسايت

عبر Gainsight Gainsight هو برنامج DAP يركز على تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM). يتيح لك هذا التكامل عرض تجربة العميل بشكل شامل، وتتبع التفاعلات والاتجاهات لإبلاغ فرق نجاح العملاء بشكل أفضل. وبفضل تحليلاته الممتازة، يمكن أن يساعدك Gainsight على التنبؤ بسلوك المستخدم، والاستجابة للمشكلات بشكل استباقي، وتعزيز اعتماد البرامج والاحتفاظ بها.

أفضل ميزات Gainsight

أتمتة مشاركة العملاء عن طريق إرسال توصيات مخصصة للمنتج أو تشغيل التنبيهات داخل التطبيق أو أتمتة تفاعلات الدعم

تمنحك ميزة التحليلات السلوكية بيانات في الوقت الفعلي عن المستخدمين، مما يساعد المؤسسات على تحديد الأنماط ثم تقسيم المستخدمين بناءً على احتياجاتهم، وتخصيص ميزات وتجارب الإعداد الخاصة بهم

التكامل السلس مع منصات إدارة علاقات العملاء الشائعة يساعدك على تتبع تفاعلات العملاء من البداية إلى النهاية وفهم أفضل السبل للوصول إلى عملائك ودعمهم

قيود Gainsight

إنشاء التقارير ليس بديهيًا للغاية، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على البيانات التي تحتاجها

تسعير Gainsight

اتصل للحصول على معلومات التسعير المخصصة

تقييمات ومراجعات Gainsight

G2: 4.4/5 (1,300+ تقييم)

4.4/5 (1,300+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

أدوات الإعداد الأخرى

تمكين عملية التأهيل: إجراءات التشغيل الموحدة والمهام والنماذج التي أصبحت سهلة الاستخدام مع انقر فوق هل تبحث عن المزيد من بدائل Whatfix؟ أضف ClickUp إلى القائمة.

على الرغم من أنه معروف كأداة شاملة لإدارة المشاريع، إلا أن ClickUp يقدم ميزات قوية يمكنك استخدامها لتحسين تجربة إعداد المستخدم. يمكنك استخدامه في جميع عملياتك التجارية كبديل أو مكمّل لـ برنامج توثيق تكنولوجيا المعلومات , تخطيط الاتصالات الأدوات، والمزيد. مستندات ClickUp يمكن أن يساعدك في إنشاء مركز معرفي مركزي لمواد التأهيل. يمكنك إنشاء وتخزين وإدارة إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) لمنصتك الرقمية أو إدارة وثائق البرامج المكتبة. شارك إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بك مع المستخدمين الجدد؛ حيث سيكون لديهم دائمًا إمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات عند الحاجة.

أبقِ الجميع على المسار الصحيح مع مهام ClickUp . استخدم المهام لإنشاء تدفقات تأهيل مخصصة توجه المستخدمين الجدد عبر موقعك الإلكتروني أو تطبيقك خطوة بخطوة.

يمكنك تعيين مهام لمستخدمين محددين وتعيين المهام للإكمال التلقائي بناءً على إجراءات معينة. إنها طريقة ممتازة لضمان سير المستخدمين الجدد على المسار الصحيح وعدم تفويت أي شيء.

عزز مجموعة ملاحظاتك باستخدام عرض نموذج ClickUp . قم بإنشاء نماذج مخصصة يتم تسليمها للمستخدمين الجدد حتى تتمكن من جمع البيانات عن تجربتهم في عملية التأهيل. إنها طريقة مفيدة لتحديد مجالات الالتباس أو تحديد كيفية تحسين عملية الإعداد والتأكد من تكييفها مع احتياجات عملائك.

هل أنت مستعد لمعرفة كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في عملية تأهيل المستخدمين؟ ابدأ بالتطبيق المجاني نموذج تأهيل العملاء .

قم بتخصيص سير العمل الخاص بك وإنشاء عملية اعتماد رقمية تعزز عملية التأهيل. مع تحسين عملية التأهيل، يمكنك تحقيق معدلات اعتماد أسرع وزيادة رضا المستخدمين وتحسين استخدام المنتج.

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