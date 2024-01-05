كيفية استخدام تحديد حجم القميص كتقنية تقدير رشيق

تخيل أن تدخل إلى متجر ملابس، وتلقي نظرة على قميص وتعرف على الفور ما إذا كان مناسباً دون أن تجربه. هذا هو جوهر قياس مقاسات القمصان في إدارة المشاريع الرشيقة . يجلب مشروع أو ممارسة جديدة مع فريقك أسئلة معقدة، مثل مقدار الوقت الذي سيستغرقه أو مقدار الجهد الذي سيتطلبه.

الأمر مشابه لاختيار مقاس القميص - صغير أو متوسط أو كبير أو كبير جدًا (XL) أو كبير جدًا (XL) أو كبير جدًا (XXL) - لتمثيل الجهد والتعقيد في قصص المستخدمين أو المهام.

وقد أصبحت هذه الطريقة العمود الفقري للتقدير الرشيق، خاصة بالنسبة للفرق الرشيقة التي تهدف إلى اتخاذ قرارات سريعة وفعالة وتعاونية. تعمل تقنية التقدير البديهية هذه على تبسيط العملية المعقدة لقياس حجم المهام في تطوير المشروع.

ويعطي تحجيم القمصان صورة أكثر سهولة في الاستيعاب وأقل ترهيباً من الأرقام الرقمية الدقيقة. من مالك المنتج إلى كل عضو من أعضاء الفريق، يحصل الجميع على صورة واضحة عن مقدار الجهد المبذول في التخطيط والوقت والموارد التي قد تدخل في التخطيط للسباق السريع أو دورة التطوير.

ما هو تحجيم القميص في أجايل؟

تحديد حجم القميص في الأجايل هو أسلوب بسيط لتقدير الحجم أو التعقيد أو الجهد المطلوب للمهام أو المشاريع.

في هذه الطريقة، يتم استخدام أحجام مختلفة من القمصان - مثل: صغير جدًا (XS)، صغير (S)، متوسط (M)، كبير (L)، كبير جدًا (XL)، وأحيانًا كبير جدًا مضاعف (XXL) - كتمثيل رمزي لحجم العمل.

كيف تعمل؟

تكمن الفكرة في تصنيف المهام في أحجام القمصان هذه بدلاً من استخدام أرقام دقيقة أو مقاييس مفصلة. يمثل كل حجم تي شيرت تقديرًا نسبيًا لمدى حجم المهمة أو تعقيدها.

على سبيل المثال، قد يشير "صغير" إلى مهمة سريعة وسهلة، بينما قد يمثل "كبير جدًا" مهمة معقدة جدًا وتستغرق وقتًا طويلاً.

مستويات التخطيط المختلفة في إدارة المشاريع الرشيقة عبر براين ويل يساعد هذا النهج الفرق على تقييم نطاق العمل ومناقشته بسرعة بشكل أكثر بديهية وأقل تقنية. يسهل نهج تي شيرت على الجميع، خاصةً أولئك الجدد في المشروع أو منهجية أجايل، فهم عملية التقدير والمشاركة فيها، خاصةً في المراحل الأولى من المشروع.

التأثير عبر أدوار الفريق

يعمل تحديد حجم التيشيرت في منهجية أجايل على تبسيط مناقشات الفريق، مما يعزز التوافق على نطاق العمل بسهولة أكبر لضمان أدوار أعضاء الفريق وتعزيز إدارة المشروع.

قادة المشروع: تقييم قدرة الفريق وعبء العمل الإجمالي بسرعة

تقييم قدرة الفريق وعبء العمل الإجمالي بسرعة أعضاء الفريق الفردي: تحديد عبء العمل وترتيب أولوياته بفعالية أكبر

تحديد عبء العمل وترتيب أولوياته بفعالية أكبر الفريق بأكمله: اكتساب الوضوح بشأن المسؤوليات والمواعيد النهائية، وتعزيز الشفافية والتعاون من أجل تنفيذ المشروع بكفاءة

تحديد حجم القميص مقابل نقاط القصة

في Agile، تمثل نقاط القصة في Agile وحدة قياس للتعبير عن تقدير الجهد الإجمالي المطلوب لتنفيذ عنصر تراكمي للمنتج أو أي جزء آخر من العمل بشكل كامل.

في حين أن كلاً من حجم القميص ونقاط القصة هما تقنيات التقدير الرشيق يختلف نهجها وتطبيقها. يعتبر التحجيم بالقميص، الذي يتميز بنوعيته وأقل تفصيلاً، مثاليًا للتقديرات الأولية عالية المستوى.

وعلى النقيض من ذلك، فإن نقاط القصة، بنهجها الكمي والتفصيلي، أكثر ملاءمة للتخطيط الدقيق للسباق السريع، مما يوفر تقديرات دقيقة حاسمة لتتبع التقدم المحرز.

الطريقة تحديد حجم القميص نقاط القصة التعريف يستخدم تسميات المقاسات (XS، S، M، L، XL) لتقدير المهام. تعيين قيم رقمية للمهام للتقدير. التركيز يؤكد على الحجم النسبي والتعقيد. يبرز الجهد والوقت المطلوبين. النهج نوعي وأقل تفصيلاً. كمي وأكثر تفصيلاً. حالة الاستخدام مثالية للتقديرات الأولية عالية المستوى. مناسب للتخطيط التفصيلي للسباق السريع. الميزة يبسّط المناقشات، وأقل ترهيبًا من التقديرات العددية. يوفر تقديرات دقيقة للتخطيط. منهجية أكثر ذاتية، تعتمد على إجماع الفريق. غالبًا ما يتم حسابها باستخدام بيانات الأداء السابقة. الوضوح أسهل للوافدين الجدد لفهمها. يتطلب فهمًا ل Agile وسباقات السرعة السابقة. المرونة قابل للتكيف مع التغييرات في نطاق المشروع. يتطلب إعادة تقدير للتغييرات الهامة.

## لماذا يعتبر تحديد حجم القميص مهمًا؟

يعتبر تحجيم التيشيرت في "أجايل" أكثر من مجرد أداة لتقدير مهام المشروع؛ فهو يمثل تحولًا أساسيًا في كيفية تعامل الفرق مع تخطيط المشروع وتنفيذه. إنه أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب تتجاوز دوره في التبسيط والتواصل.

1. يعزز ديناميكية فريق أكثر صحة

يقلل تحديد حجم القميص من الضغط المرتبط غالبًا بالتقديرات الدقيقة باستخدام تقديرات غير عددية ولكن نسبية للأحجام. كما أنه يشجع المشاركة النشطة والصادقة في جلسات التخطيط من خلال تقليل الضغط المرتبط بالتقديرات الدقيقة.

ويؤدي ذلك إلى بيئة أكثر انفتاحًا وأقل توترًا أثناء جلسات التخطيط، مما يشجع أعضاء الفريق على المشاركة بنشاط وصدق أكبر في عملية التقدير.

2. تحجيم القمصان يدعم إدارة المخاطر بشكل أفضل

يتيح التحديد المبكر للمهام الأكبر حجماً والأكثر تعقيداً تحديد حجم المهام الأكبر حجماً والأكثر تعقيداً، مما يسهل التخطيط الاستباقي. من خلال تصنيف المهام إلى أحجام، ستحدد الفرق بسرعة المهام الأكبر والأكثر تعقيدًا ذات المخاطر الأعلى. يسمح هذا التحديد المبكر بالتخطيط الاستباقي للتخفيف من التحديات المحتملة بدلاً من الاستجابة للمشكلات عند ظهورها أثناء التطوير. أدوات تخطيط القدرات تدعم منهجية تحجيم القمصان في إدارة المشاريع الرشيقة. عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع منهجية تحجيم القمصان، فإنها تجلب جانبًا أكثر تنظيمًا وقابلية للقياس الكمي للطبيعة النوعية لتقنية التقدير هذه.

3. يوفر المرونة والقدرة على التكيف، وهو أمر أساسي في المشاريع الرشيقة

يوفر قياس حجم القميص نظرة عامة استراتيجية لمتطلبات المشروع، مما يساعد على تخصيص الموارد والتخطيط طويل الأجل. وهو يجسد عقلية المرونة والقدرة على التكيف التي تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف. فهي تسمح للفرق بإجراء تعديلات سريعة على متطلبات المشروع تتطور دون الحاجة إلى إعادة تقدير واسعة النطاق قد تتطلبها الطرق العددية.

4. يعتبر تحجيم القمصان أمرًا أساسيًا في التخطيط رفيع المستوى وإدارة المحافظ

فهو يوفر نظرة شاملة لمتطلبات المشاريع، مما يساعد المديرين على تخصيص الموارد بفعالية والتخطيط للمشاريع المستقبلية بشكل أوضح فهم أوضح لسرعة الفريق وقدرته, والتعقيد. تتيح هذه الميزة الاستراتيجية للمؤسسات التخطيط على المدى الطويل وتضمن استخدام الموارد بأكبر قدر من الكفاءة.

ما يجب فعله وما لا يجب فعله في تحديد حجم القميص الرشيق

عند استخدام تحجيم القمصان في إدارة المشاريع الرشيقة ، فإن اتباع أفضل الممارسات لضمان كفاءة التقدير أمر بالغ الأهمية. يوازن أسلوب تحديد حجم القميص، الشائع بين فرق العمل الرشيقة، بين البساطة والدقة في تقدير المشروع. فيما يلي بعض الواجبات والمحظورات الأساسية:

### الواجبات:

وضع تعريفات واضحة للحجم: حدد بوضوح ما يمثله كل حجم من أحجام القمصان (XS، S، M، L، XL) من حيث الجهد والتعقيد والوقت

حدد بوضوح ما يمثله كل حجم من أحجام القمصان (XS، S، M، L، XL) من حيث الجهد والتعقيد والوقت إشراك الفريق بأكمله: يجب أن يكون التقدير الرشيق عملية تعاونية. قم بتضمين جميع أعضاء الفريق في نشاط تحديد الحجم للاستفادة من وجهات النظر والخبرات المتنوعة

يجب أن يكون التقدير الرشيق عملية تعاونية. قم بتضمين جميع أعضاء الفريق في نشاط تحديد الحجم للاستفادة من وجهات النظر والخبرات المتنوعة استخدم للتقدير عالي المستوى: استخدم تقدير حجم القميص للتقديرات الأولية التقريبية للمهام أو قصص المستخدمين، وهو أمر مفيد في المراحل المبكرة من المشروع أو الأعمال المتراكمة الكبيرة

استخدم تقدير حجم القميص للتقديرات الأولية التقريبية للمهام أو قصص المستخدمين، وهو أمر مفيد في المراحل المبكرة من المشروع أو الأعمال المتراكمة الكبيرة حافظ على البساطة: قلل من عدد الأحجام لتجنب الالتباس. عادةً ما تتراوح الأحجام من XS إلى XS إلى XL أو XXL

قلل من عدد الأحجام لتجنب الالتباس. عادةً ما تتراوح الأحجام من XS إلى XS إلى XL أو XXL المراجعة والتعديل بانتظام: كن منفتحاً لإعادة النظر في الأحجام وتعديلها كلما توفرت معلومات إضافية أو تطورت متطلبات المشروع

المحظورات:

تجنب الإفراط في التعقيد: لا تنشئ الكثير من فئات المقاسات، مما يؤدي إلى الارتباك والتردد

لا تنشئ الكثير من فئات المقاسات، مما يؤدي إلى الارتباك والتردد لا تعتمد فقط على تحديد حجم القميص: على الرغم من أنها مفيدة للتقديرات الأولية، إلا أنه ينبغي استكمالها بتقنيات تقدير أخرى مثل نقاط القصة للتخطيط التفصيلي

على الرغم من أنها مفيدة للتقديرات الأولية، إلا أنه ينبغي استكمالها بتقنيات تقدير أخرى مثل نقاط القصة للتخطيط التفصيلي لا تتجاهل ملاحظات الفريق: تقبل الآراء المختلفة أثناء مناقشات تحديد الحجم. إن وجهة نظر كل عضو من أعضاء الفريق ذات قيمة للتقدير الدقيق

تقبل الآراء المختلفة أثناء مناقشات تحديد الحجم. إن وجهة نظر كل عضو من أعضاء الفريق ذات قيمة للتقدير الدقيق تجنب الجمود: لا تلتزم بالتقديرات الأولية بشكل صارم. كن مرنًا ومستعدًا للتكيف مع تفاصيل المشروع

لا تلتزم بالتقديرات الأولية بشكل صارم. كن مرنًا ومستعدًا للتكيف مع تفاصيل المشروع لا تهمل تحديد الأحجام: تحديد ما يعنيه كل حجم يضمن لك تقديراً متناسقاً وزيادة الوضوح

إيجابيات وسلبيات تحديد حجم القميص الرشيق

تُستخدم على نطاق واسع من قبل العديد من فرق التطوير الرشيقة على نطاق واسع، يبسّط التحجيم الرشيق للقمصان عملية التقدير، ومع ذلك، مثل أي تقنية تقدير أخرى، فإن لها مزاياها وقيودها.

الإيجابيات:

تبسيط التواصل: يستخدم تحديد حجم القميص مصطلحات مألوفة (XS، S، M، L، XL)، مما يسهل على جميع أعضاء الفريق فهمها والمساهمة في عملية التقدير

يستخدم تحديد حجم القميص مصطلحات مألوفة (XS، S، M، L، XL)، مما يسهل على جميع أعضاء الفريق فهمها والمساهمة في عملية التقدير يقلل من التخويف: على عكس القيم العددية الدقيقة، فإن أحجام القمصان أقل صعوبة ويمكن أن تساعد أعضاء الفريق على الشعور براحة أكبر أثناء عملية التقدير الرشيق

على عكس القيم العددية الدقيقة، فإن أحجام القمصان أقل صعوبة ويمكن أن تساعد أعضاء الفريق على الشعور براحة أكبر أثناء عملية التقدير الرشيق يشجع على التفكير النسبي: يركز على التحجيم النسبي، مما يسمح للفرق بمقارنة المهام ببعضها البعض بدلاً من التعلق بمهام محددة تقديرات الوقت أو التعقيدات

يركز على التحجيم النسبي، مما يسمح للفرق بمقارنة المهام ببعضها البعض بدلاً من التعلق بمهام محددة تقديرات الوقت أو التعقيدات مرنة وسريعة: تقدير حجم القميص قابل للتكيف مع التغييرات وأسرع من العديد من تقنيات التقدير الأخرى، مما يجعله مناسبًا للبيئات السريعة الوتيرة

تقدير حجم القميص قابل للتكيف مع التغييرات وأسرع من العديد من تقنيات التقدير الأخرى، مما يجعله مناسبًا للبيئات السريعة الوتيرة يسهل النظرة العامة الواسعة: مثالية لمراحل التخطيط الأولية، فهي توفر نظرة كلية للمشروع، مما يساعد في التقدير والتخطيط عالي المستوى

السلبيات:

تفتقر إلى الدقة: تفتقر إلى الدقة: تحديد حجم القميص أقل دقة من تقنيات التقدير الأخرى مثل تقدير نقاط القصة، مما قد يؤدي إلى تحديات في التخطيط التفصيلي لسباق السرعة

تفتقر إلى الدقة: تحديد حجم القميص أقل دقة من تقنيات التقدير الأخرى مثل تقدير نقاط القصة، مما قد يؤدي إلى تحديات في التخطيط التفصيلي لسباق السرعة الموضوعية والتباين: قد يكون لأعضاء فريق أجايل المختلفين تفسيرات مختلفة لما يمثله كل حجم، مما يؤدي إلى تقديرات غير متسقة إذا لم تكن محددة بشكل جيد

قد يكون لأعضاء فريق أجايل المختلفين تفسيرات مختلفة لما يمثله كل حجم، مما يؤدي إلى تقديرات غير متسقة إذا لم تكن محددة بشكل جيد إمكانية المبالغة في التبسيط: هناك خطر المبالغة في تبسيط المهام المعقدة، مما قد يؤدي إلى التقليل من الوقت والموارد المطلوبة

هناك خطر المبالغة في تبسيط المهام المعقدة، مما قد يؤدي إلى التقليل من الوقت والموارد المطلوبة غير مناسب للتخطيط التفصيلي: على الرغم من فعاليته في التقديرات الأولية، إلا أن تحديد حجم القميص قد لا يكون أفضل أداة للتخطيط التفصيلي للمشروع ومراحل التنفيذ

على الرغم من فعاليته في التقديرات الأولية، إلا أن تحديد حجم القميص قد لا يكون أفضل أداة للتخطيط التفصيلي للمشروع ومراحل التنفيذ يتطلب مواءمة الفريق: يتطلب التنفيذ الفعال لتحديد حجم القميص أن يكون لدى جميع أعضاء الفريق فهم متبادل لما يعنيه كل حجم، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً لإثباته

كيفية استخدام تحجيم القمصان للتقدير الرشيق

تقدير المشروع الرشيق مع نموذج تحجيم القميص عبر فريق الشرائح يكتسب تحجيم القمصان في أجايل شعبية كطريقة للتقدير، مع تقرير حالة أجايل ' يشير إلى أن 23% من الفرق تستخدم تحجيم القمصان.

فيما يلي دليل تفصيلي لتطبيق تحجيم التيشيرت للتقدير الرشيق. دعنا نسير باستخدام مثال لتطوير ميزة جديدة لتطبيق جوال:

الخطوة 1: تحديد أحجام القمصان

حدد ما يعنيه كل حجم تي شيرت في سياق مشروعك. على سبيل المثال، قد يشير مصطلح "صغير" إلى المهام التي تستغرق بضع ساعات، بينما قد يتضمن مصطلح "كبير" مهام تمتد لعدة أيام.

بالنسبة لميزة تطبيق الهاتف المحمول الخاصة بنا، يمكن أن تكون المهمة "الصغيرة" هي صياغة رسم تخطيطي أساسي لواجهة المستخدم، بينما قد تكون المهمة "الكبيرة" هي ترميز الوظيفة الرئيسية للميزة.

استخدم خاصية ClickUp قالب خارطة طريق الفريق الرشيق لتمثيل هذه الأحجام بشكل مرئي في خطة مشروعك. ارجع إلى هذه قوالب تخطيط السعة التي تقدم إرشادات منظمة ويمكن تصميمها وفقًا لاحتياجات مشروعك الرشيق.

الخطوة 2: إشراك فريق أجايل

اجمع فريقك لجلسة تحديد الحجم. يجب أن يكون لدى كل عضو فهم جيد للمهام أو قصص المستخدمين التي سيتم تقديرها.

يجب أن يشارك الجميع في التطبيق، من مصمم واجهة المستخدم إلى مطور الواجهة الخلفية.

استخدم أدوات التعاون الخاصة ب ClickUp لتسهيل هذه المناقشة، مما يضمن مساهمة جميع أعضاء الفريق بغض النظر عن موقعهم.

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الخطوة 3: تعيين الأحجام إلى المهام

انتقل من خلال كل مهمة أو قصة مستخدم وقم بتعيين حجم القميص. احصل على إجماع الفريق أو مدخلات من مالك المنتج للقيام بذلك.

على سبيل المثال، قد يكون تصميم رمز لميزة التطبيق "صغير"، في حين أن دمج الميزة مع أنظمة التطبيق الحالية قد يكون "كبير" نظام إدارة المهام المرن الخاص بـ ClickUp بسهولة تعيين وتعديل الأحجام كلما توفرت معلومات أكثر.

قم بتعيين المهام وتتبع الوقت وإضافة الملاحظات ببساطة باستخدام ClickUp Project Time Tracking.

الخطوة 4: تنقيح وإعادة النظر في الأحجام

تذكر أن تحديد حجم القميص هو تقدير أولي. كن مستعدًا لتنقيح المقاسات مع تقدم المشروع وظهور المزيد من التفاصيل.

على سبيل المثال، إذا كانت ميزة التكامل أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد في البداية، فقد تقوم بترقيته من "كبير" إلى "كبير جدًا"

كليك أب أداة رشيقة تتيح ميزات سهولة تحديث هذه التغييرات وتتبعها.

_تتيح لك ميزة عرض اللوحة في ClickUp إنشاء سير عمل رشيق مثالي

الخطوة 5: التكامل مع ممارسات أجايل الأخرى

على الرغم من أن تحديد حجم القميص رائع للتقديرات عالية المستوى، إلا أنه يجب أن يكون مكملاً لتقنيات أخرى مثل تقديرات نقاط القصة للتخطيط التفصيلي.

قد يكون التخطيط التفصيلي ضروريًا لميزة تطبيقنا للمهام المعقدة مثل تشفير البيانات. إمكانيات التكامل في ClickUp تتيح الدمج السلس مع الأدوات والأساليب الأخرى التي يستخدمها فريقك الرشيق.

رفع كفاءتك من خلال دمج جميع أدواتك في مكان واحد مع ClickUp.

الخطوة 6: استخدم الأحجام للتخطيط السريع

ترجم أحجام القمصان إلى خطط قابلة للتنفيذ لسباقات السرعة الخاصة بك. حدد عدد وأحجام المهام التي يمكن معالجتها بشكل واقعي في كل سباق سريع.

على سبيل المثال، قد تخطط لإكمال جميع المهام "الصغيرة" و"المتوسطة" في سباقات السرعة الأولية.

استخدم قالب تخطيط الموارد في ClickUp لتخصيص المهام بناءً على أحجامها بشكل فعال.

الخطوة 7: التتبع والضبط

باستمرار المراقبة والقياس التقدم المحرز في المهام وتعديل أحجام القمصان وخطط العدو وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، إذا استغرقت مهمة "متوسطة" مثل وضع اللمسات الأخيرة على تصميم واجهة المستخدم وقتًا أطول من المتوقع، فقم بتعديل خططك وفقًا لذلك. لوحة التحكم في التحليلات وإعداد التقارير في ClickUp رؤى قيمة حول أداء مهامك وتقدمها، مما يساعد في التتبع والتعديل الفعال.

_إنشاء لوحات معلومات شاملة بسهولة، وإضافة بطاقات لعرض المهام حسب الحالة، والأخطاء حسب العرض، والتقدم في نقاط السباق

الخطوة 8: المراجعة والاستعراض بأثر رجعي

بعد كل سباق سريع أو على فترات منتظمة، راجع دقة تقديراتك لحجم القميص.

يمكنك جمع ملاحظات الفريق، والتعلم من التجارب، وتحسين عملية التقدير الخاصة بك.

_جمع البيانات بالطريقة الذكية باستخدام نماذج النقر فوق النماذج

## أمثلة عملية لتحجيم القمصان

يعتبر تحديد حجم القميص في أجايل فعالاً بشكل خاص في سيناريوهات مختلفة، مثل تطوير الويب وتطوير تطبيقات البرمجيات والحملات التسويقية. فهو يُمكّن الفرق من تصور نطاق المهام وتخصيص الموارد وفقًا لذلك، بدءًا من الميزات البسيطة التي تم تصنيفها على أنها "صغيرة" إلى المهام المعقدة التي تم تصنيفها على أنها "كبيرة جدًا"

### مثال 1: مشروع تطوير الويب

فكر في فريق يعمل على تحديث وصيانة موقع إلكتروني للشركة. هنا، يتم تصنيف المهام بناءً على مدى تعقيدها وجهدها. تتطلب مهمة صغيرة مثل تحديث النص وقتًا وموارد أقل بكثير من مهمة كبيرة مثل تطوير وحدة اختبار نظام مصادقة جديد.

صغيرة (S): إصلاحات طفيفة للأخطاء أو تحديثات نصية على صفحة ويب، وعادة ما تكون روتينية وتتطلب جهدًا قليلًا

إصلاحات طفيفة للأخطاء أو تحديثات نصية على صفحة ويب، وعادة ما تكون روتينية وتتطلب جهدًا قليلًا متوسط (M): إضافة نموذج اتصال جديد مع حقول أساسية تتضمن تطوير الواجهة الأمامية والخلفية ولكن على نطاق صغير

إضافة نموذج اتصال جديد مع حقول أساسية تتضمن تطوير الواجهة الأمامية والخلفية ولكن على نطاق صغير كبير (L): تنفيذ نظام جديد لمصادقة المستخدم، وهي مهمة معقدة تتطلب ترميزًا متعمقًا وتدابير أمنية

تنفيذ نظام جديد لمصادقة المستخدم، وهي مهمة معقدة تتطلب ترميزًا متعمقًا وتدابير أمنية كبير جداً (XL): إصلاح تصميم واجهة المستخدم/التجربة في الموقع الإلكتروني، وهي مهمة كبيرة تؤثر على الموقع الإلكتروني بأكمله

مثال 2: تطوير تطبيق برمجي

يتحدث هذا المثال عن تطوير تطبيق للهاتف المحمول بوظائف مختلفة للمستخدمين. وهو يعكس مجموعة من المهام في مشروع تطوير البرمجيات. ويمثل كل حجم القيمة العددية للجهد النسبي للمهمة والوقت المطلوب، مما يساعد في تقنيات التقدير والتخطيط الرشيق.

صغير جدًا (XS): تحديث أيقونات أو ألوان التطبيق، وهي مهمة سريعة ذات تأثير ضئيل على وظائف التطبيق

تحديث أيقونات أو ألوان التطبيق، وهي مهمة سريعة ذات تأثير ضئيل على وظائف التطبيق صغير جدًا (S): إضافة تلميحات أدوات لإرشاد المستخدم، وهي ميزة بسيطة لتحسين تجربة المستخدم

إضافة تلميحات أدوات لإرشاد المستخدم، وهي ميزة بسيطة لتحسين تجربة المستخدم متوسط (M): إنشاء ميزة جديدة لإنشاء التقارير، تتطلب تطويرًا كبيرًا ولكن ضمن نطاق محدود

إنشاء ميزة جديدة لإنشاء التقارير، تتطلب تطويرًا كبيرًا ولكن ضمن نطاق محدود كبير (L): دمج واجهة برمجة تطبيقات لجهة خارجية للوظائف الموسعة، وهي مهمة معقدة تتضمن تبعيات خارجية

دمج واجهة برمجة تطبيقات لجهة خارجية للوظائف الموسعة، وهي مهمة معقدة تتضمن تبعيات خارجية الكبير جدًا (XL): تطوير وحدة نمطية جديدة لتحليل البيانات، وهي إضافة ميزة كبيرة تتطلب تخطيطًا وتطويرًا مكثفًا

مثال 3: حملة تسويقية: حملة تسويقية

في مشاريع التسويق، يساعد تحديد حجم القميص في تصور نطاق الحملات والأنشطة المختلفة، مما يساعد مديري وفرق العمل في المشروع في تخصيص الموارد وتحديد الأولويات. على سبيل المثال، تحقق من مهمة تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التسويق للترويج للمنتج.

متوسط (S): كتابة منشور في المدونة، وهي مهمة مباشرة عادةً ما يتم إنجازها بسرعة

كتابة منشور في المدونة، وهي مهمة مباشرة عادةً ما يتم إنجازها بسرعة متوسط (M): تنظيم حدث ترويجي محلي يتضمن التنسيق ولكن على نطاق يمكن التحكم فيه

تنظيم حدث ترويجي محلي يتضمن التنسيق ولكن على نطاق يمكن التحكم فيه كبير (L): إطلاق حملة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تتطلب تخطيطًا مكثفًا وتنسيقًا عبر القنوات المختلفة

إطلاق حملة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تتطلب تخطيطًا مكثفًا وتنسيقًا عبر القنوات المختلفة كبيرة جداً (XL): تنفيذ استراتيجية تسويق على مستوى الدولة، وهي مهمة كبيرة تشمل فرقاً متعددة وموارد واسعة النطاق

أفكار نهائية

يعد تحجيم القميص في إدارة المشاريع الرشيقة حافزًا لتعزيز نهج تعاوني وفعال وقابل للتكيف مع تخطيط المشروع وتنفيذه. يمكن أن تستفيد فرق تطوير البرمجيات الرشيقة، وخاصة تلك الجديدة على منهجيات أجايل أو التي تعمل على مشاريع ذات نطاقات متغيرة، بشكل كبير من البساطة والمرونة التي يوفرها تحجيم القمصان.

بالنظر إلى المستقبل، يكمن مفتاح تعظيم فعالية تحجيم التيشيرت في تكامله مع ممارسات وأدوات أجايل الأخرى. عندما تصبح الفرق أكثر تمرسًا في ممارسات أجايل، يمكن أن يكون تحديد حجم القميص بمثابة نقطة انطلاق لتقنيات تقدير أكثر تقدمًا في أجايل، مما يوفر أساسًا متينًا للتخطيط الدقيق و إدارة الموارد. انقر فوق يظهر كحليف لا يقدر بثمن. من خلال مجموعته الشاملة من ميزات Agile، بما في ذلك إدارة المهام والأنظمة والأدوات التعاونية والقدرات التحليلية، سوف يدمج ClickUp بسلاسة تحجيم القمصان في سير عملك الرشيق.

وسواء كنت تخطط لسباق سريع، أو تتبع التقدم المحرز، أو تجري استعراضات بأثر رجعي، فإن منصة ClickUp متعددة الاستخدامات تدعم وتعزز عملية تقدير حجم القمصان. ستساعدك على ضمان أن تكون مشاريعك جيدة التخطيط ومرنة في التكيف مع المتطلبات والأولويات المتغيرة.