أفضل 10 برامج لتخطيط المساحات المكتبية في 2025

لقد عملت على مر السنين في مجموعة متنوعة من المكاتب وقمت بقيادة مجموعة متنوعة من الفرق خلال مسيرتي المهنية. ويمكنني أن أخبرك من خبرتي المباشرة مدى صحة مقولة "البيئة تؤثر على الإنتاجية". إن بناء مساحة مكتبية أو تحسينها لتيسير أداء وظيفي أفضل يمكن أن يعزز بشكل كبير ليس فقط إنتاجية الموظفين ولكن رضاهم عن عملهم أيضًا.

تصبح المهمة أكثر محورية عندما تقوم بتصميم مساحة العمل الخاصة بك، أو وضع تصور لمنطقة عمل لفريق صغير، أو تنظيم مكتب واسع لشركة كبيرة. الحل - برنامج تخطيط المساحات المكتبية! تتيح لك هذه الأدوات التقدمية وضع مخططات طوابق المكاتب، والعصف الذهني لتخطيطات مكتبية مبتكرة، وتحسين طريقة عمل فريقك بشكل تدريجي.

في هذه المدونة، سأرشدك في هذه المدونة إلى ما يجب أن تبحث عنه عند اختيار برنامج تصميم وتخطيط المساحات المكتبية، وسأشير أيضًا إلى 10 من أفضل أدوات برامج تخطيط المساحات المتوفرة اليوم. 🤩

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج تخطيط المساحات؟

كما هو الحال مع المنصات والأدوات الأخرى، يجب أن يكون برنامج تخطيط المساحة الخاص بك مرنًا ويجعل حياتك أسهل وليس أصعب. 🛠️

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار المساحة أدوات التخطيط .

وظيفة السحب والإفلات : قم ببناء مساحة العمل التي تحلم بها باستخدام أدوات تفاعلية تتيح لك نقل المكاتب والكراسي والمعدات الأخرى بسهولة

: قم ببناء مساحة العمل التي تحلم بها باستخدام أدوات تفاعلية تتيح لك نقل المكاتب والكراسي والمعدات الأخرى بسهولة ميزات إعداد التقارير : يحتاج مديرو المرافق اليوم إلى بيانات لمعرفة مدى جودة أداء خطط المساحات. ابحث عن أداة تقوم تلقائياً بإنشاء التقارير وتتبع المقاييس لدعم قرارات استخدام الغرفة

: يحتاج مديرو المرافق اليوم إلى بيانات لمعرفة مدى جودة أداء خطط المساحات. ابحث عن أداة تقوم تلقائياً بإنشاء التقارير وتتبع المقاييس لدعم قرارات استخدام الغرفة تخطيط السيناريو : ضع تصاميم مختلفة للمساحات وقم بتشغيلها من خلال عمليات المحاكاة لمعرفة مدى جودة أدائها في ظل ظروف مختلفة لتحسين استخدام المساحات الخاصة بك

: ضع تصاميم مختلفة للمساحات وقم بتشغيلها من خلال عمليات المحاكاة لمعرفة مدى جودة أدائها في ظل ظروف مختلفة لتحسين استخدام المساحات الخاصة بك الأتمتة : لا يقتصر تخطيط المساحات على تصميم تخطيطات المكاتب فحسب، بل يتعلق أيضًا بإدارة استخدامها. قم بإعداد الأتمتة لاستخدام غرف الاجتماعات وحجوزات المكاتب للحصول على بيئات عمل أكثر سلاسة

: لا يقتصر تخطيط المساحات على تصميم تخطيطات المكاتب فحسب، بل يتعلق أيضًا بإدارة استخدامها. قم بإعداد الأتمتة لاستخدام غرف الاجتماعات وحجوزات المكاتب للحصول على بيئات عمل أكثر سلاسة الأذونات: يتطلب تخطيط المساحة أن تعمل الفرق المختلفة معًا بفعالية. اختر أداة تسمح لك بتعيين الأذونات بحيث يمكن للمدير المالي تشغيل التقارير، ويمكن للموارد البشرية مراجعة خطط المقاعد، و مديري المشاريع المرئية تشغيل حجوزات الغرف - كل ذلك دون أن يعترض كل منهما طريق الآخر

أفضل 10 برامج تخطيط المساحات لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لبدء تخطيط وإدارة مساحات عمل أكثر فعالية؟ إليك أدوات التخطيط التي يمكنك تجربتها اليوم. من برامج التصميم إلى برامج التخطيط وأدوات إدارة مكان العمل، هناك طريقة لتصور مساحتك وبناء بيئات عمل أكثر إنتاجية. 👀

1. ClickUp #### الأفضل لإدارة المشاريع المكتبية

حوِّل أفكارك إلى مهام على ميزة ClickUp Whiteboard

ClickUp هو أداة لإدارة المشاريع التي تبقيك منظمًا وعلى رأس كل التفاصيل الصغيرة التي تدخل في تصميم مساحة مكتبية. من خلال تقديم مستويات عالية من التخصيص، يمكنك الاستفادة من الأداة لتسريع التخطيط وتحسين التنفيذ. 🙌

الاستخدام اللوحات البيضاء لـ ClickUp لتخطيط مساحة مكتبك. تتيح لك أداة الرسم سهلة الاستخدام التعبير عن إبداعك مع تضمين القياسات أيضًا للحفاظ على حجم الأشياء. يعني التعاون في الوقت الفعلي أنه يمكنك العمل مع زملائك لرسم تصميم المكتب رقميًا باستخدام برنامج السبورة البيضاء . تكاملات ClickUp بأدوات الرسم لتجعل رؤيتك تنبض بالحياة وتتيح لك العمل بالأدوات الأكثر أهمية بالنسبة لك. قم بتوصيل تطبيق التواصل مثل Slack للحصول على تعليقات من العملاء أو أعضاء الفريق على تصميم مكتبك. قم بتوثيق عمليات التكامل للحصول على الموافقات والتأييد من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

استخدم مهام ClickUp لتعيين العمل تلقائياً لأعضاء الفريق المعنيين. قم بتعيين المهام الخاصة بصياغة مساحة المكتب والموافقات والتواصل مع المقاولين والبنائين لتحقيق مكتب أحلامك. أضف علامات الأولوية والتبعيات لإبراز العمل الذي يحتاج إلى الاهتمام أولاً.

هل تريد تصور المدة التي سيستغرقها تخطيط مساحة مكتبك؟ استخدم مخططات جانت في ClickUp لإنشاء جداول زمنية لكل خطوة في عملية التخطيط. اختر ترميزًا لونيًا مخصصًا للمراحل والفرق، وأضف حقولاً مخصصة لتتبع الخطوات الأصغر.

أفضل ميزات ClickUp

التعاون في الوقت الفعلي للعمل جنبًا إلى جنب مع مصممي الديكور الداخلي والمقاولين ووكالات التصاريح لتقييم خطط المساحة الخاصة بك

قم بأتمتة المهام لتعيين العمل للمصممين وأصحاب المصلحة والمطورين في كل مرحلة من مراحل عملية التخطيط

مع أكثر من 1,000 قالب بما في ذلك قوالب خريطة المفهوم ، أصبح من الأسهل والأسرع في العصف الذهني والتصميم والحصول على الموافقة على مساحة مكتبك

تشغيل الإشعارات عند التأخر في تنفيذ المهام أو عند اكتمال مرحلة تخطيط رئيسية بنجاح

عصف ذهني للأفكار باستخدام برنامج رسم الخرائط الذهنية لاختبار العديد من التصاميم ورسم الأفكار

السبورة البيضاء والمستندات الخاصة ب ClickUp تعمل ميزة التعاون على سد الفجوة بين العصف الذهني والتصاميم الفعالة وإدارة سير العمل

قوالب مبنية مسبقًا مثلإدارة المساحات المكتبية ClickUp لإدارة تخطيط المساحات المكتبية

قم بإدارة مساحة مكتبك بشكل أكثر كفاءة مع قالب إدارة المساحات المكتبية من ClickUp

قيود النقر

هناك الكثير من الميزات التي تتيح درجة عالية من التخصيص، ولكن هذا يعني أنك بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في تعلم الأداة

ClickUp AI متاح فقط في الخطط المدفوعة، ولكن الأسعار معقولة لمعظم الأفراد والفرق

ClickUp التسعير

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. أكسنت

الأفضل لإدارة التكاليف المكتبية

عبر أكسنت Accruent هو برنامج لإدارة المساحات يجعل من السهل مراجعة حدود الإشغال والتعمق في كيفية استخدامك لمساحة مكتبك لتحسين الاستخدام وتقليل تكاليف التشغيل. ابدأ بتحميل بيانات منشأتك، واستكشف المساحات والتخطيطات المختلفة لمعرفة ما يناسب احتياجات فريقك. استخدم الأتمتة المدمجة لعرض حالة الإشغال وتخصيص المساحات وتخصيصات الأقسام.

أفضل الميزات أفضل الميزات

توفر لوحة تحكم بديهية لإعداد التقارير رؤى لتقليل تكاليف العقارات، وتحسين جدولة قاعات الاجتماعات، وتعزيز سلامة المنشأة

تحسين إدارة المساحات من أي مكان، بفضل وظائف سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية

تتيح لك الأتمتة إصدار تنبيهات وإشعارات عند حجز المقصورات، ويمكنك إدارة المعاملات مباشرةً في البرنامج

يوفر VisualMap و AutoCAD تصورات لمساحة مكتبك لتحسين التخطيطات وإدارة مواقع الفريق

القيود المفروضة

وجد بعض المستخدمين أن تحديث الأذونات يستغرق عدة خطوات ويمكن تبسيطه

هناك منحنى تعليمي نظرًا لوجود العديد من الميزات المختلفة

أكروينت التسعير

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تقييمات ومراجعات Accruent

G2 : 3.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 3.9/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

3. مابتيكيان

الأفضل لبيئات العمل الهجينة

عبر مابتيكيان Maptician هو حل برمجي للمساحات يهدف إلى تلبية احتياجات بيئات العمل المختلطة مع مزيج من الموظفين داخل المكتب والموظفين عن بُعد. استخدمه لتبسيط تخصيص المساحات، وإنشاء لوحات معلومات لإدارة الزوار، وإجراء تخطيط السيناريوهات. تأخذ أدوات إشراك الموظفين المخصصة في البرنامج خطوة إلى الأمام من خلال بناء مساحات عمل تتكيف مع متطلبات الموظفين. 👨🏽‍💻

أفضل ميزات برنامج #### أفضل ميزات برنامج الخرائط

استخدم مخطط التخطيط لتصميم وتخطيط وبناء المساحات التي تتدفق بشكل جيد وتعزز الإنتاجية

قم بإدارة محفظة العقارات الخاصة بك من خلال لوحات المعلومات المرئية التي تصور بوضوح حجوزات الغرف واستخدام المساحات والعروض المكتبية

تحليلات آلية لمساحات العمل تعطي نظرة ثاقبة على تكاليف التشغيل ومقاييس الاستخدام

فريق التنفيذ و أدوات الدعم تقديم تدريب لإطلاعك أنت والمكتب بأكمله على دورات التخطيط والتصميم

قيود الخرائط

يتمنى بعض المستخدمين أن يحتوي برنامج إدارة المساحات على المزيد من خيارات التصميم واختصارات لوحة المفاتيح في أداة مخطط الطوابق

التحليلات والتقارير ليست بديهية دائمًا، وتتطلب بعض الوقت لفهمها بالكامل

برنامج الخرائط التسعير

واحد التسعير للجميع: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الخرائط

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4. سمارت دراو

الأفضل للرسم التخطيطي التفصيلي والعصف الذهني

عبر الرسم الذكي SmartDraw هو حل SaaS يتيح لك التخطيط والعصف الذهني وتنفيذ التخطيط في مكان واحد. يعمل التكامل مع AWS و Teams و Jira على تعزيز التعاون والارتقاء بجلسات العصف الذهني والتخطيط إلى آفاق جديدة. استخدم برنامج SmartDraw's Whiteboard لرسم مخططات الطوابق ومشاركة التصميمات على الفور بفضل أدوات العرض التقديمي الاحترافية المدمجة.

SmartDraw أفضل الميزات

توفر أداة الرسم التخطيطي دعمًا للذكاء الاصطناعي لنقل الأشكال وإضافتها وحذفها تلقائيًا دون التأثير على العناصر المتصلة - مثل أثاث المكاتب

آلاف القوالب بما في ذلك مخططات الطوابق توفير الوقت عندما يتعلق الأمر ببناء نماذج لمساحة مكتبك الجديدة

تتيح لك أدوات رسم التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) تغيير المقياس، وإضافة الأبعاد، وسحب وإسقاط التركيبات لتصور تجربة مكان عملك

تتيح لك الطبقات التعمق أكثر في الخدمات اللوجستية مثل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والسباكة والكهرباء لتصميم مساحات عملية وفعالة من حيث التكلفة

الرسم الذكي القيود

لا تقدم الأداة نماذج أو عروض ثلاثية الأبعاد

يستغرق تعلم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الميزات والتفاصيل وقتاً طويلاً

SmartDraw الأسعار

مستخدم واحد : 9.95 دولار شهرياً

: 9.95 دولار شهرياً مستخدمين متعددين: 8.25 دولار/شهرًا ل 3 مستخدمين فأكثر

SmartDraw التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. كووركتيك: 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

الأفضل لخدمات التخطيط المكتبي الشامل

عبر كوركتيك Coworktech هي وكالة تخطيط تعمل على تحسين المساحات المكتبية في كل خطوة على الطريق. سواء كنت تبحث عن الدعم فيما يتعلق بمخططات الطوابق أو المشورة بشأن توصيل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو تحسين الأمان، فإن الأداة تبسط عملياتك الأكثر قيمة.

أفضل ميزات Coworktech

دعم سلس لإعداد أعضاء الفريق الجدد بشكل سلس مع إمكانية الوصول إلى أدوات الشركة وإشعارات إدارة علاقات العملاء والمهام الآلية للتعامل مع الأعمال الورقية

تضمن أدوات إدارة المكتب أن الأدوات الرئيسية مثل الواي فاي والشبكات وأدوات الإنترنت آمنة ومأمونة وموثوقة

إدارة كاملة الخدمات تعني أن فريق الدعم في Coworktech يقوم بكل شيء بدءاً من التخطيط للتصميم إلى تأمين البائعين ومراقبة الأنظمة

يمكن لفريق الخبراء المساعدة في التصميمات والإعدادات عبر القارات وبعدة لغات

قيود كوركتيك قيود كوركتيك

هناك تحكم أقل في النتائج والتخصيص لأنك تقوم بتسليم الإدارة إلى فريق خارجي من الخبراء

إنها ليست أداة برمجية بقدر ما هي وكالة تتولى العديد من مهام تخطيط المساحات نيابة عنك

تكنولوجيا العمل التسعير

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تقييمات ومراجعات Coworktech

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

6. ويسبلر من جينسلر

الأفضل في إدارة أماكن العمل وتحديثات التصميم بمساعدة الحاسوب

عبر ويسب Wisp هو برنامج لإدارة مكان العمل مصمم لتحسين طريقة عملنا، سواء كان ذلك في المكتب أو مع فريق عمل عن بُعد. يتيح لك حل إدارة المساحات وأماكن العمل تتبع التحركات وقياس الإشغال لوضع الأساس لمخططات أفضل لأماكن العمل. وبمجرد أن تصبح جاهزاً للتصميم، تتيح لك أدوات وميزات التصميم بمساعدة الحاسوب إمكانية تنفيذ تصميماتك في دقائق وليس أيام. ✅

أفضل ميزات ويسب

تحديثات غير محدودة للتصميم بمساعدة الحاسوب تضمن حصولك على أحدث التقنيات في متناول يدك عند تخطيط مخططات الطوابق وترتيبات المكاتب

توفر أدوات تصور البيانات رؤى حول كيفية استخدام المساحة، وتحديد الاختناقات، وتحسين عملية اتخاذ القرار

تعني أدوات التعاون في الوقت الفعلي أنه يمكنك الجمع بين تقنيات العصف الذهني مع أدوات التصميم لإنشاء مهام سير عمل أفضل مع الفريق بأكمله في مكان واحد

المستندة إلى السحابة أداة SaaS تعني أنه يمكنك إدارة الحجوزات والتخطيط للعودة إلى المكتب وتحليل الحركة وإعداد التقارير من أي مكان، حتى أثناء التنقل

قيود ويسب

على الرغم من أنه يمكنك الوصول إلى البرنامج عبر الإنترنت من هاتفك، إلا أنه لا يوجد تطبيق مخصص للجوال

لا توجد أي ميزات لتحديد الأولويات، لذلك ليس من السهل تنظيم التذاكر والطلبات

الويسب الأسعار

رسوم التنفيذ لمرة واحدة : 6,250 دولار (بالإضافة إلى الرسوم الشهرية الجارية)

: 6,250 دولار (بالإضافة إلى الرسوم الشهرية الجارية) رسوم الاشتراك الشهرية الجارية : $600

: $600 متدرج الأسعار كلما زادت المساحة المربعة عن 75,000 قدم مربع

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 16 تقييم)

7. سبيس آي كيو

الأفضل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في تعظيم المساحة والتخطيط

عبر سبيس آي كيو سبيس آي كيو هو حل برمجي يهدف إلى مساعدة الشركات على زيادة المساحة المربعة وبناء مكاتب أكثر كفاءة. إنها أداة تمزج بين مزايا مخطط المساحات وميزات الإدارة للبقاء على اطلاع على التكاليف وبيانات الاستخدام وتخطيط السيناريوهات.

أفضل ميزات SpaceIQ

يتيح لك مخطط المكاتب إدارة التخطيطات المخصصة عبر الطوابق بينما تقوم السيناريوهات المدمجة بتشغيل تصميماتك من خلال الاختبارات لمعرفة كيفية أدائها

إدارة مكان العمل باستخدام أدوات تتبع بيانات الأشخاص والأثاث والأصول في لوحات تحكم بسيطة

أدوات مدمجة لإعداد التقارير تتيح لك مشاركة التكاليف الدقيقة مع قسم الشؤون المالية بناءً على الموظفين أو المساحة المربعة

تُبقيك حلول المحفظة العقارية على اطلاع دائم سواء كان لديك عقار واحد أو عدة مكاتب منتشرة في جميع أنحاء العالم

قيود SpaceIQ

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من خيارات الترميز اللوني لإبراز البيانات

يمكن تحسين خدمات التدريب والتأهيل لتقليل منحنى التعلم

SpaceIQ التسعير

اتصل بالمبيعات للحصول على التسعير

تقييمات ومراجعات SpaceIQ

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. أوفيس سبيس

الأفضل لحجوزات الغرف والعمليات اليومية

عبر مساحة المكتب OfficeSpace عبارة عن أداة هجينة لتخطيط وتنظيم المساحات تجعل العمل أفضل، سواء كنت تبني مكتباً منزلياً أو تحصل على أفكار تصميمية لتحسين مبنى مكتبي يضم عشرات الفرق. استخدم الأداة لإدارة حجوزات الغرف وإنشاء مخططات الطوابق والتواصل مع الموظفين.

أوفيس سبيس أفضل الميزات

استخدم ميزات الوقت الفعلي للحجز حتى يتمكن الموظفون من حجز غرف الاجتماعات ومساحات المؤتمرات والمكاتب

ينشئ مخطط المسافات على الفورترتيبات الجلوس ويتيح لك إجراء تغييرات بنقرة واحدة فقط

تخطيط السيناريو يصور خيارات التخطيط ويوفر ملاحظات أصحاب المصلحة داخل الأداة لتبسيط الموافقات

إدارة العمليات اليومية من خلال الحجوزات الفورية وطلبات الخدمة وأدوات إدارة الزوار

مساحة المكتب القيود

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من البيانات حول استخدام المكتب لتوسيع نطاق الخدمات بشكل أفضل

يمكن أن تكون خدمات دعم العملاء والتدريب أكثر قوة

OfficeSpace التسعير

اتصل بالمبيعات من أجل التسعير

مكتب الفضاء التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (90+ تقييمات)

: 4.7/5 (90+ تقييمات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

9. بلو يوندر

الأفضل لتجار التجزئة

عبر بلو يوندر BlueYonder هي أداة تنظيم وتصميم للمساحات لمساعدة تجار التجزئة على بناء تخطيطات أكثر فعالية للعملاء. يمكنك زيادة الإيرادات، وتسهيل عثور المستهلكين على المنتجات التي يحتاجونها، وزيادة مساحة البيع إلى أقصى حد باستخدام هذه الأداة. 💪

أفضل ميزات بلو يوندر

ميزات مخطط الطوابق الجزئي والكلي تصمم لمحات عامة واسعة أو تتعمق في التفاصيل للحصول على مساحات محسنة

توفر ميزات الإدارة تصاميم متسقة للأرضيات عبر المتاجر وتقلل من مخاطر تعطل المخزون

استخدام تقارير البيانات لتقييم الربحية وحركة المبيعات واختناقات المساحات

التبديل بسهولة بين لوحات المعلومات لعرض المتاجر في مواقع مختلفة

قيود بلو يوندر

وجد بعض المستخدمين أن الواجهة تبدو مشوشة بعض الشيء

يمكن تحسين التخصيص لتوفير مرونة وتحكم أكبر

BlueYonder التسعير

اتصل ب التسعير

تقييمات ومراجعات BlueYonder

G2 : 4.5/5 (2+ تقييمات)

: 4.5/5 (2+ تقييمات) Capterra: غير متاح

10. روبن

الأفضل لفرق العمل عن بُعد

عبر روبن Robin هي أداة برمجية مصممة لتحسين تجربة بيئات العمل المختلطة. استخدم الأداة لزيادة التعاون بين فرق العمل عن بُعد وفرق العمل داخل المكتب وتبسيط سير العمل.

أفضل ميزات روبن

استخدم الأتمتة لتعيين الموارد أو حجز المساحات للعاملين عن بُعد للتعاون مع الأشخاص الموجودين في مكاتب محددة

تصميم مخططات الطوابق باستخدام أدوات إدارة السبورة البيضاء التي تزيد المساحة إلى أقصى حد بناءً على التحليلات والبيانات الثابتة

يتيح تطبيق الهاتف المحمول إمكانية الحجز المكتبي ويزيل الارتباك

تتيح لك طرق العرض في الوقت الفعلي معرفة المساحات المشغولة ومتى يتم حجز المساحات

قيود روبين

يمكن أن يحدث خلل في التطبيق، مما يؤثر على الحجوزات وتأكيدات المساحات المحجوزة

إنه أداة إدارية وأكثر محدودية عندما يتعلق الأمر بتخطيط المساحات، مقارنةً بالبدائل الأخرى

روبن التسعير

حجز المكاتب والغرف : بدءاً من 419 دولاراً شهرياً

: بدءاً من 419 دولاراً شهرياً الإضافات الاختيارية: اتصل لمعرفة الأسعار والرسوم الإضافية

تقييمات ومراجعات روبين

G2 : 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

## ضع الأساس لفرق العمل المنتجة مع ClickUp

باستخدام أدوات إدارة المساحات والأقدام المربعة هذه، يمكنك أن تحلم وتصمم وتدير مساحات عمل أكثر إنتاجية وفعالية من حيث التكلفة وجاذبية. اختر من بين أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب التي تنشئ مخططات الطوابق وتخطيطات الأثاث أو اختر الأدوات التي تدير التحليلات والتحركات والنفقات اليومية المرتبطة ببيئات العمل المختلطة أو داخل المكتب. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ العصف الذهني لتخطيطات المكاتب الجديدة وانتقل على الفور إلى إدارة أفضل لتلك المساحات. مع درجة عالية من التخصيص، وواجهة سهلة الاستخدام، ومئات من الميزات، استفد من أداة تخطيط المشروع لتصميم مكتب أكثر إنتاجية ✨