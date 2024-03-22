أفضل 10 إضافات وملحقات لجداول بيانات جوجل لتعزيز الإنتاجية في 2025

لقد كانت جداول بيانات Google حليفًا لا غنى عنه للمحترفين في جميع أنحاء العالم.

تتطلب كل وظيفة في المكتب معالجة الأرقام على جداول البيانات. ومع تخطي مستخدمي Google Workspace لـ 3 مليارات دولار تعد جداول بيانات Google، بلا شك، أكثر تطبيقات جداول البيانات شيوعًا.

إن برنامج جداول البيانات تقدم الأداة التعاون في الوقت الفعلي وأدوات قوية لتصور البيانات ومعالجتها ومشاركتها.

يمكنك تعزيز هذه الوظائف من خلال دمج الإضافات المفيدة، مثل الوظائف الإضافية والبرامج النصية للتطبيقات و القوالب . ولا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا في جداول البيانات لتحقيق أقصى استفادة من جداول البيانات.

يمكنك استخدام الوظائف الإضافية لتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية وإنجاز المهام المعقدة التي يستحيل إنجازها باستخدام الإصدار الأساسي.

تمكّن الوظائف الإضافية في جداول بيانات Google المستخدمين من إنشاء تحسينات مخصّصة لسير العمل لتلبية احتياجات فردية أو مؤسسية معيّنة. كما تعمل الوظائف الإضافية أيضًا على تسهيل الاتصال بأنظمة الجهات الخارجية، مما يضمن التكامل السلس مع التطبيقات الأخرى.

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في إضافات جداول بيانات جوجل؟

تكمل إضافات وإضافات جداول بيانات Google Sheet الوظائف الحالية في تطبيق جدول البيانات . توفر الوظيفة الإضافية المثالية طبقة إضافية من التنوع والابتكار.

سيؤدي اختيار المناسب منها إلى زيادة إنتاجيتك بشكل كبير وتبسيط سير عملك. تعتمد الوظائف الإضافية التي تختارها على المهام التي تريد إنجازها. ومع ذلك، ضع في اعتبارك بعض الأمور قبل تثبيت واحدة منها.

التوافق: تأكّد من أن الإضافة متوافقة مع إصدار جداول بيانات جوجل الخاص بك. تؤدي مشكلات التوافق إلى ثغرات في الوظائف وتعيق التكامل السلس مع سير عملك الحالي الدعم والتحديثات: اختر الإضافات التي تتمتع بدعم عملاء قوي وتحديثات منتظمة. يُظهر فريق الدعم المتجاوب والتحديثات المتكررة أن المطور ملتزم بمساعدة المستخدمين وتحسين الأداة فترات تجريبية: معظم الوظائف الإضافية في السوق مجانية. اختر الأداة التي توفر فترة تجريبية للأدوات التي لا توفر فترة تجريبية. يتيح لك اختبار الأداة قبل الالتزام بها تقييم مدى توافقها وفعاليتها بشكل مباشر أمان البيانات: الأمان أمر بالغ الأهمية عند التعامل مع البيانات. تأكد من أن الأداة الإضافية تلتزم بأفضل ممارسات الأمان وتحتوي على ميزات مثل تشفير البيانات والتحكم في الوصول المراجعات والتقييمات: اقرأ مراجعات المستخدمين وتقييماتهم للاطلاع على تجاربهم في العالم الحقيقي. يوفر ذلك وجهات نظر قيمة حول أداء الوظيفة الإضافية وموثوقيتها وسهولة استخدامها

أفضل 10 إضافات لجداول بيانات جوجل لاستخدامها في 2024

يحتوي السوق على الآلاف من الوظائف الإضافية في جداول بيانات Google لمئات الوظائف: جمع البيانات، واستجابات النماذج، والبريد الإلكتروني، والأدوات النصية، والوظائف الرياضية المعقدة، والتعاون، وما إلى ذلك.

لقد قمنا بتجميع قائمة من 10 وظائف إضافية قوية من شأنها تعزيز إنتاجيتك من خلال تبسيط الإجراءات المتكررة.

1. أوتوقراطي

عبر الأوتوقراطي Autocrat هي أداة مرنة وسهلة الاستخدام لدمج المستندات تقوم بإنشاء ملفات PDF أو مستندات مشتركة باستخدام بيانات جداول البيانات.

لنفترض أن لديك الكثير من البيانات ويجب عليك تحويلها إلى مستندات مخصصة جاهزة للنشر. يقوم Autocrat بأتمتة إنشاء التقارير أو الفواتير أو أي مستند تحتاجه، مما يجعل البيانات تنبض بالحياة بأقل جهد ممكن.

يمكن أن تكون هذه الأداة مفيدة لمختلف المهام، مثل إنشاء شهادات مخصصة، أو إنشاء رسائل بريد إلكتروني جماعية، أو إنتاج تقارير.

Autocrat أفضل الميزات

إنشاء مجموعة متنوعة من المستندات، بما في ذلك الرسائل والشهادات والتقارير والفواتير والملصقات

إنشاء مستندات مخصصة بشكل جماعي باستخدام العديد من القوالب المتاحة

دمج البيانات من جداول بيانات جوجل، وملفات CSV، وكذلك قواعد البيانات

قيود الأوتوقراطية

وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت ضئيلة للغاية

يُبلغ المستخدمون من حين لآخر عن أخطاء تؤدي إلى إبطاء وظيفة الدمج

تسعير الأوتوقراطي

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات الأوتوقراطي #### تقييمات ومراجعات الأوتوقراطي

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية سوق Google Workspace Marketplace: 4.3/5 (أكثر من 5,300 تقييم)

2. سوبرميتركس

عبر المقاييس الفائقة تخيل أن لديك بيانات تسويقية مبعثرة عبر منصات مثل Google Analytics و GMB وإعلانات فيسبوك وإعلانات TikTok وLinkedIn. يجمع Supermetrics البيانات ذات الصلة ويرتبها بدقة في جدول البيانات الخاص بك.

تُعد Supermetrics أداة قوية لتحليل بيانات التسويق وإعداد التقارير تجمع بين مصادر البيانات المتنوعة لتوفير رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ. قم بتعبئة هذه البيانات تلقائيًا في تقارير ولوحات معلومات مخصصة في جداول بيانات Google وData Studio وغيرها من الأنظمة الأساسية دون الحاجة إلى عمليات قص ولصق يدوية.

لاقت Supermetrics رواجًا بين المسوِّقين في جميع أنحاء العالم.

أفضل ميزات تطبيق Supermetrics

إنشاء تقرير جاهز للتحليل من خلال دمج البيانات من أكثر من 130 مصدرًا

جدولة استخراج البيانات من مصادر مختلفة أو تحديثها تلقائيًا، مما يضمن حصولك دائمًا على رؤى في الوقت الفعلي

تتبع بيانات الإنفاق التسويقي من جميع المنصات الرئيسية بواجهة بسيطة

احصل على دعم فعال وودود وفي الوقت المناسب من فريق Supermetrics

قيود Supermetrics

لديه تبعيات على واجهات برمجة التطبيقات من منصات خارجية، وبالتالي فإن أي تغييرات على تلك المنصات يمكن أن تؤثر على استخراج البيانات

على الرغم من وجود إصدار مجاني، إلا أن الاستخدام المكثف أو الميزات المتميزة قد يؤثر على ميزانيتك

تسعير سوبرميتريكس

مجانًا: نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا

نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا أساسي : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أساسي : 239 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 239 دولاراً شهرياً لكل مستخدم خارق : 579 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 579 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سوبرميتريكس

G2 : 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Google Workspace Marketplace: 4.4/5 (950+ تقييم)

3. Coupler.io

عبر مقرنة يقوم Coupler.io بربط البيانات من أكثر من 50 مصدرًا بجداول بيانات Google وإنشاء التقارير. يمكن ل Coupler.io دمج البيانات من الأدوات الشائعة مثل Airtable و Hubspot و Quickbooks و Salesforce و Google Analytics 4 وغيرها الكثير.

تساعدك الوظيفة الإضافية لجداول بيانات Google Sheets على جلب بيانات التسويق والمبيعات والبيانات المالية إلى جدول البيانات ولوحات المعلومات دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. تساعد أداة الاقتران على أتمتة عملية تحليل البيانات وإنشاء تقارير قابلة للتخصيص.

أفضل الميزات #### Coupler.io

تحويل بيانات معقدة من مصادر مختلفة إلى تقارير بسيطة بدون ترميز

إعداد جدول زمني مخصص للتحديث التلقائي للبيانات، والذي يمكن أن يكون كل ساعة أو يوميًا أو شهريًا

إنشاء لوحات معلومات مباشرة من خلال الاتصال بأدوات التصور والبيانات الضخمة

قيود Coupler.io

تؤدي معالجة مجموعات البيانات الضخمة إلى إبطاء الأداء

قد يواجه المستخدمون الذين ليسوا على دراية بمفاهيم تحويل البيانات منحنى تعليمي حاد

تسعير Coupler.io

مجانًا: تجربة لمدة 14 يومًا

تجربة لمدة 14 يومًا مبتدئ : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مجموعة : 99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم شركة : 249 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 249 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مقرنة #### مقرنة.io

G2: 4.9/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.9/5 (أكثر من 40 تقييمًا) سوق Google Workspace Marketplace: 4.8/5 (225+ تقييم)

4. أدوات الطاقة

عبر أدوات القوة تقدم أدوات الطاقة أكثر من 40 أداة مفيدة مصممة خصيصًا لصحائف جوجل. تعالج هذه الأداة أكثر من 300 حالة استخدام، بدءًا من دمج الجداول ودمج أوراق العمل إلى إزالة التكرارات وما بعدها، والتي تجتمع معًا للمساعدة في تلبية أهداف المشروع .

أدوات الطاقة مفيدة للغاية في تسريع وأتمتة المهام المتكررة.

يتمتع Power Tools بوظائف هائلة: مقارنة ورقتين بحثًا عن التطابق والاختلافات، والتلاعب بتسلسل السلاسل وتقسيمها، وترتيب المسافات، وتنظيف بياناتك، وصياغة صيغ مصممة خصيصًا.

أتمتة المهام المتكررة، مما يساعدك على زيادة الإنتاجية وتقليل عبء العمل اليدوي

تبسيط المعلومات المعقدة إلى رؤى واضحة، مما يسهل فهم بياناتك بشكل أفضل

تحديد الأخطاء في بياناتك وتصحيحها باستخدام أدواتها المدمجة

قيود أدوات الطاقة

على الرغم من طبيعته السهلة الاستخدام، إلا أن المجموعة الواسعة من الأدوات قد تتطلب وقتًا لاستكشافها وإتقانها بالكامل

لا توجد إصدارات مجانية، على الرغم من أن الاشتراك السنوي ميسور التكلفة

أسعار أدوات الطاقة

مجانًا: نسخة تجريبية كاملة الوظائف لمدة 30 يومًا

نسخة تجريبية كاملة الوظائف لمدة 30 يومًا اشتراك لمدة 12 شهرًا : 29.95 دولارًا (مستخدم واحد) سنويًا

: 29.95 دولارًا (مستخدم واحد) سنويًا اشتراك مدى الحياة: 99.95 دولارًا أمريكيًا (مستخدم واحد)

تقييمات ومراجعات أدوات الطاقة

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية سوق Google Workspace Marketplace: 3.6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

5. نسخ لأسفل

عبر نسخ لأسفل من المعروف أنه من الصعب استخدام الصيغ في جداول بيانات جداول بيانات Google Sheet التي تغذيها النماذج. يعالج Copy Down هذه المشكلة بشكل مباشر.

بالنسبة إلى جداول بيانات Google التي تغذيها النماذج، يتيح لك Copy Down نسخ الصيغ تلقائيًا في صفوف إرسال النماذج. نسخ الصيغ تلقائيًا على نموذج جوجل الردود، مما يلغي الحاجة إلى النسخ واللصق اليدوي.

في النهاية، سيوفر لك ذلك الوقت والجهد المتكرر، خاصةً في المشاريع طويلة الأجل ومجموعات البيانات الكبيرة.

نسخ أسفل أفضل الميزات

الحفاظ على سلامة الصيغ والحفاظ على حسابات الأعمال المعقدة

تخصيص نطاق النسخ دون أخطاء، حتى بالنسبة لنسخ مجموعات البيانات الكبيرة على دفعات

نسخ الصيغ أو التنسيق بنقرة واحدة، مما يضمن الدقة والاتساق، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة سير العمل

قيود النسخ لأسفل

يعمل فقط مع جداول البيانات المرتبطة باستجابات نماذج Google وليس مع البيانات المدخلة يدويًا

يقتصر على نسخ الأعمدة ويفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل النسخ الشرطي أو التنسيق المخصص

لا يمكنك استخدام وظيفة التصفية في جدول بيانات استجابات النماذج بسبب قيود البرنامج النصي للتطبيقات

تسعير النسخ لأسفل

مجاني للاستخدام

تصنيفات ومراجعات النسخ لأسفل

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية سوق Google Workspace Marketplace: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. شيتجو

عبر SheetGo تخيل أن لديك جداول بيانات مختلفة لمختلف المهام مثل إعداد الميزانية وتتبع المشاريع وإدارة المخزون. يمكن أن تشمل هذه أيضًا جداول بيانات Google أو Excel أو ملفات CSV.

يساعد Sheetgo جداول البيانات هذه على الاتصال بجداول البيانات هذه وسحب البيانات من بعضها البعض بسلاسة.

باستخدام هذه الوظيفة الإضافية في جداول بيانات Google، اسمح للبيانات بالتدفق من ورقة إلى أخرى ووفر على نفسك مهمة تحويل مجموعات البيانات يدويًا.

إلى جانب تعزيز قدرات إدارة البيانات، تقدم Sheetgo مجموعة شاملة من الأدوات لتبسيط سير عمل البيانات وأتمتة المهام وتحليل البيانات.

أفضل ميزات Sheetgo

إنشاء لوحة معلومات رئيسية من خلال سحب المعلومات من جداول بيانات مختلفة، مما يسهل عملية التحليل الشاملة

التعاون في الوقت الفعلي ومراقبة عمل فريقك على أوراق مختلفة، مما يلغي الحاجة إلى المشاركة اليدوية

أتمتة مهام سير العمل التي تتضمن أوراقًا متعددة، مما يوفر ساعات كل أسبوع

قيود Sheetgo

تحتاج مهام سير العمل المعقدة إلى تخطيط دقيق لتجنب الارتباك

قد تتطلب احتياجات تكامل البيانات الأكثر شمولاً اشتراكًا مميزًا

تسعير شيتجو

الأساسي: مجانًا

مجانًا للمحترفين : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 74.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 74.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات شيتجو

G2 : 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Google Workspace Marketplace: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

المكافأة:_

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7. دمج المراسلات

عبر دمج المراسلات هل سبق لك أن وجدت نفسك تحدق في قائمة طويلة من جهات الاتصال لأنك بحاجة إلى إرسال مئات الرسائل الإلكترونية؟ والأسوأ من ذلك أن تخصيص كل رسالة بريد إلكتروني يبدو أمراً مرهقاً.

أداة لكل حالة استخدام، تساعدك أداة دمج المراسلات على صياغة رسائل مخصصة لقائمة جهات اتصال كاملة. أرسل رسائل فريدة ومصممة خصيصاً دون بذل جهد يدوي مرهق.

يتيح لك دمج المراسلات أيضًا تتبع أداء بريدك الإلكتروني من خلال التحليلات. احصل على رؤى لا تُقدّر بثمن حول أداء رسائلك الإلكترونية، مما يساعدك على ضبط استراتيجيات التواصل لتحقيق أقصى تأثير ممكن.

أفضل ميزات دمج البريد الإلكتروني

إنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة لأغراض مختلفة، على سبيل المثال، قالب للعملاء المحتملين، وآخر للعملاء العاديين، وآخر للشركاء

إرسال دعوات جماعية (مع مرفقات) لأحداث مثل الندوات عبر الإنترنت أو حفلات الزفاف أو المعارض أو المؤتمرات أو اللقاءات

تتبّع التفاعل عبر البريد الإلكتروني مع رؤى حول من قام بفتح بريدك الإلكتروني، مما يزوّدك بمعلومات للمتابعة والتواصل

قيود دمج البريد الإلكتروني

قد يؤدي إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمّعة إلى رفع فلاتر الرسائل غير المرغوب فيها، مما يؤثر على إمكانية تسليم رسائلك الإلكترونية

إمكانيات إعداد التقارير ليست واسعة النطاق

تسعير دمج المراسلات

مجاناً: تجربة لمدة أسبوع واحد

تجربة لمدة أسبوع واحد سنوياً : 45 دولارًا لكل مستخدم

: 45 دولارًا لكل مستخدم مدى الحياة: 179 دولارًا لكل مستخدم

دمج البريد التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا) سوق Google Workspace Marketplace: 4.9/5 (أكثر من 26,000 تقييم)

8. تحليلات جوجل

عبر تحليلات جوجل تسمح هذه الوظيفة الإضافية لمستخدمي Google Analytics بالوصول إلى بياناتهم وتصورها ومشاركتها ومعالجتها بسهولة داخل جداول بيانات Google Spreadsheets.

يلتقط Google Analytics بيانات مثل الأشخاص الذين يزورون موقعك الإلكتروني، والصفحات التي يستكشفونها، ومدة بقائهم في الموقع، وما إذا كانوا قد ضغطوا على زر "الشراء".

يمكنك عرض هذه البيانات وتحليلها على جداول بيانات Google باستخدام الوظيفة الإضافية Google Analytics.

أفضل ميزات Google Analytics

تحديد منتجاتك وخدماتك "الأكثر رواجًا" - تتبّع الصفحات التي يزورها الأشخاص أكثر من غيرها

تتبُّع رحلات المستخدمين عبر موقعك الإلكتروني في الوقت الفعلي لفهم سلوك المستخدم واستخلاص رؤى الزائرين

إنشاء لوحات معلومات مخصصة تعرض مقاييس مهمة ومؤشرات أداء رئيسية مصممة خصيصًا لاحتياجاتك الخاصة

قيود Google Analytics

قد يتطلب التعرُّف على واجهة الوظيفة الإضافية وإمكانيات Data Studio بعض الوقت والجهد

قد يؤدي التنفيذ غير الصحيح على موقعك الإلكتروني إلى بيانات غير دقيقة

تسعير Google Analytics

GA 4: مجانًا

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية سوق Google Workspace Marketplace: 4.2/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

9. صياد للأوراق

عبر صياد للأوراق هل سبق لك أن سعيت للعثور على عناوين البريد الإلكتروني المراوغة للأشخاص الرئيسيين في مختلف الشركات، ولكن البحث يبدو وكأنه بحث عن كنز لا ينتهي؟

يعمل برنامج Hunter for Sheets كـ إدارة علاقات العملاء الشخصية لمساعدتك في اكتشاف عناوين البريد الإلكتروني هذه بسرعة. إذا كانت لديك قائمة بالشركات، يكشف لك برنامج Hunter for Sheets تلقائيًا معلومات الاتصال المرتبطة بتلك الشركات.

تتحقق الوظيفة الإضافية لجداول بيانات جوجل من صلاحيتها، مما يضمن وصول رسائلك إلى البريد الوارد الصحيح.

هنتر لجداول البيانات أفضل الميزات

احصل على عناوين البريد الإلكتروني من أي مصدر عام في متناول يدك

تتيح لك ميزة الباحث عن البريد الإلكتروني اختيار أعمدة للأسماء الأولى والأخيرة وأسماء الشركات. ثم تقوم الأداة بتعبئة جدول البيانات الخاص بك بمعرفات البريد الإلكتروني

تتحقق ميزة التحقق من البريد الإلكتروني من قائمة عناوين البريد الإلكتروني. تجعل الحالات القابلة للتنفيذ ودرجات الثقة من السهل تقييم إمكانية التسليم

هانتر #### قيود جداول البيانات

يعتمد برنامج Hunter for Sheets على دقة البيانات وحداثتها. وترتبط فعاليته بجودة الخريطة الرقمية التي يستكشفها

بينما يتفوق برنامج Hunter for Sheets في المجالات المهنية، قد تظل عناوين البريد الإلكتروني الشخصية أو الخاصة مخفية

تسعير برنامج Hunter for Sheets

الإضافة: مجانًا

مجانًا بداية 34 دولارًا شهريًا

34 دولارًا شهريًا النمو : 104$/شهرًا

: 104$/شهرًا الشركة: 340$/شهرياً

هنتر #### لتقييمات ومراجعات الأوراق

G2 : 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) موقع Google Workspace Marketplace: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

10. إنستاجريدر

عبر إنستاج ريدر InstagReader هي أداة تجلب معلومات قيّمة حول الملفات الشخصية والمنشورات والتعليقات على إنستاجرام، وتقدّم رؤى حول سلوك المستخدم ومشاركة المحتوى والمشهد المتطور باستمرار لاتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي.

تتيح لك الوظيفة الإضافية Instagreader Google Sheet استخراج كل هذه الملفات الشخصية وبيانات النشر لأي حساب على Instagram مباشرةً على ورقة Google Sheet.

InstagReader أفضل الميزات

استخراج معلومات الملف الشخصي، مثل اسم المستخدم أو السيرة الذاتية أو عدد المتابعين أو البيانات من منشورات Instagram، بما في ذلك التعليقات والهاشتاجات والإعجابات والتعليقات

إنشاء لوحات معلومات مخصصة تعرض المقاييس الحيوية ومؤشرات الأداء الرئيسية المصممة خصيصًا لاحتياجاتك الخاصة

جدولة مهام استخراج البيانات لتحديث جدول بيانات جداول بيانات جداول بيانات Google تلقائيًا بأحدث المعلومات

قيود InstagReader

لكي يعمل InstagReader، يجب أن يكون لديك حساب أعمال على Instagram. لن يفي الحساب الشخصي بالغرض

إن InstagReader يتعلق بالملفات الشخصية العامة. لا يعمل استخراج البيانات على الملفات الشخصية الخاصة أو المقيدة

تسعير إنستاغريدر

إضافة مجانية

تقييمات ومراجعات InstagReader

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Google Workspace Marketplace: 3.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

أدوات جداول البيانات الأخرى

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل هي أداة شائعة ومستخدمة على نطاق واسع، إلا أنه من المهم مراعاة ما يلي بدائل جداول بيانات جوجل التي يمكن أن تكون بنفس القوة.

خذ ClickUp، على سبيل المثال.

ClickUp عبارة عن منصة سحابية إدارة المشاريع ومنصة تعاون تقدم مجموعة شاملة من الميزات لتعزيز إدارة البيانات للشركات والفرق والأفراد.

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

إن نهجه المركزي ومستوى التخصيص العالي وميزاته التعاونية تجعله أداة قيّمة للشركات والأفراد الذين يسعون إلى تحسين ممارسات إدارة البيانات الخاصة بهم.

ClickUp مجهز بكل ما تحتاج إليه للتعاون السلس مع فريقك

مع عرض الجدول في ClickUp ، يمكن للمستخدمين تخصيص القوالب الموجودة أو الاستفادة منها لإدارة قواعد البيانات وقوائم الجرد والمعلومات المختلفة بشكل أكثر فعالية. تتراوح القوالب على ClickUp بين جداول البيانات و مسك الدفاتر القوالب إلى تخطيط الموارد و المخططون اليوميون .

جرّب عرض الجدول ClickUp Table View

تصور ملخص مشروعك باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

يساعدك ClickUp على ضمان توحيد العمليات و يتكامل تمامًا مع Google Drive .

يدعم ClickUp أكثر من 1,000 عملية تكامل بما في ذلك Zoom وGoogle Drive وSlack وMicrosoft Teams لتبسيط سير العمل لديك

قم بتحسين سير عملك باستخدام إضافات جداول بيانات جوجل

إذا كنت تعمل على تعزيز إنتاجيتك على جداول بيانات جوجل، فإن الوظائف الإضافية المناسبة ستكون مفيدة. كل أداة مدرجة هنا لها غرض وظيفي وتلبي احتياجات محددة.

وسواء كنت تعمل على جعل مستندات Google تطير مع Autocrat أو تتعمق في البيانات باستخدام Supermetrics، ستساعدك هذه الوظائف الإضافية على العمل بذكاء. مجموعة قوية لإدارة المشاريع مثل ClickUp سيساعدك في الحصول على أفضل النتائج من مجموعات البيانات الخاصة بك.

جربها، امزج وطابق، واعثر على ما يناسب تدفقك!